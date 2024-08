Top 12 Microsoft Planner Alternatieven & Concurrenten (Functies, Prijzen)

Als je een projectmanager bent, weet je dat projectmanagement veel planning vereist.

Of het nu gaat om het plannen van deliverables, sprints of toewijzingen, je moet veel factoren in de gaten houden.

Dat is waar een tool als Microsoft Planner van pas komt.

En terwijl Microsoft-planner is een degelijke tool voor taakbeheer, maar vereist integraties met andere Microsoft-apps om volledig functioneel te zijn.

Als je het zat bent om door hoepels te moeten springen om projecten succesvol te beheren, hebben wij de #1 gratis alternatief dat op je wacht.

In deze Microsoft Planner review behandelen we alles wat je moet weten over MS Planner om je te helpen beslissen of het iets voor jou is. We geven je ook 12 fantastische Microsoft Planner alternatieven om te overwegen om te voldoen aan de behoeften van je team en je project.

Wat is Microsoft Planner?

Microsoft Planner is een toepassing die beschikbaar is in de Office 365-groep, inclusief Microsoft Word, Microsoft Schoolbord , Outlook, Microsoft formulieren en meer.

Het is een eenvoudige kanban-gebaseerde projectbeheersoftware die je helpt bij het organiseren en plannen van je projectactiviteiten.

Als je ooit het gevoel hebt dat je je innerlijke Dr. Evil en een meesterbrein projectmanagementplan bedenken en taken toewijzen aan je team, met deze Office-app wordt het een fluitje van een cent.

Is Microsoft Planner gratis?

Iedereen met een van deze Office 365-abonnementen heeft gratis toegang tot de Microsoft Planner-app:

Office ondernemingsplannen (E1, E3, E5)

Office onderwijs plannen

Office zakelijk essentieel

Office zakelijk premium

Als je een van deze plannen hebt, wordt de Microsoft Planner-app weergegeven in het gedeelte Office-apps van je dashboard.

Voor volledige functionaliteit moet je echter betalen voor een aantal Microsoft Planner plug-ins, zoals rapportagetools, kaartschattingen, Gantt-grafieken en meer.

Microsoft Planner functies

Hier bekijken we een aantal functies die Microsoft Planner een goede aanvulling maken op de MS Office Suite:

A. Kanban-bord interface

Het eerste wat opvalt aan de MS Planner app is de interface.

Als je bekend bent met kanban projectmanagement voel je je meteen thuis met de gebruiksvriendelijke kanban-interface van MS Planner die iedereen onder de knie kan krijgen.

Vraag je je af wat het verschil is tussen Azure Boards vs. Planner ?

De MS Azure Boards app is geschikt voor scrumteams die complexe projecten, moeten beheren, terwijl Planner meer geschikt is voor simpel taakbeheer.

wat maakt een project complex?

Een project dat te maken heeft met meerdere verantwoordelijken, meerdere deliverables, meerdere belanghebbenden en een strakke tijdslijn is meestal behoorlijk complex.

Azure biedt ook extra functies zoals @mentions, een GitHub-integratie en ontwikkelaars kunnen open source gebruiken op Azure.

Nu terug naar MS Planner.

In Planner wordt elk project opgeslagen als een kaart die je kunt openen vanaf je dashboard. Je kunt gemakkelijk dingen verplaatsen en items bewerken.

Deze functie maakt de app geschikt voor een team dat op zoek is naar basiskennis software voor taakbeheer . Je hebt geen voorkennis nodig om ermee te werken (AKA beginners kunnen het prima!) 😅

Daarnaast is het toevoegen van projecten aan je dashboard in MS Planner heel eenvoudig. Klik gewoon op "Nieuw plan" en je hebt in een mum van tijd een nieuwe projectruimte ingesteld.

**Heb je niet het gevoel dat je kunt werken met de kanban-interface van MS Planner?

Bekijk dan de beste kanban software apps u zou in plaats daarvan. kunnen gebruiken

B. Groepen

Zodra u een werkplan kun je eenvoudig teamleden aan de ruimte toevoegen door de eerste drie letters van hun naam in te typen. De Planner app zal hun gegevens voor je ophalen.

Als je iemand probeert toe te voegen die niet in de lijst staat, kun je in plaats daarvan hun zakelijke e-mailadres toevoegen.

Je kunt ze nu toevoegen aan je project groep, waar ze aan de slag kunnen met Planner-taken. Bovendien ontvangen je teamleden een e-mail om dit te bevestigen en hebben ze toegang in hun Outlook taken app.

C. Emmers

Buckets zijn categorieën in MS Planner.

Je kunt ze gebruiken om je kaarten te categoriseren en een organisatielaag toe te voegen aan je dashboard. Je kunt bijvoorbeeld een emmer met de titel "Social Media" hebben waarin je je taken voor sociale media opslaat.

Je kunt emmers ook gebruiken als tijdelijke statussen. Je kunt bijvoorbeeld emmers hebben met de titels "Eerste concept", "Eindconcept" en "Te publiceren"

Naarmate een taak vordert, kunt u de kaart naar de relevante emmer slepen om iedereen op de hoogte te houden van de fase waarin de taak zich bevindt.

Hoewel het gebruik van de emmerfunctie van MS Planner niet op onze bucket lijst staat, is het prima voor basisprojectbeheer.

Psst..deze functie is niet zo krachtig als Aangepaste statussen van ClickUp

D. Opmerkingen

wat is _teamsamenwerking zonder een actieve commentaarsectie, toch?

MS Planner geeft je een commentaar sectie onderaan elke kaart waarmee je gesprekken kunt voeren met je Microsoft team.

Om het aantal meldingen dat je ontvangt te verminderen (omdat zul je er veel ontvangen ), zal de app je niet op de hoogte brengen van nieuwe gesprekken over een teamtaak, tenzij je al eerder hebt deelgenomen aan de thread.

Maar onthoud, zelfs als je één opmerking stuurt, ontvang je een melding voor elke volgende opmerking in diethread.

Je kunt je laptop beter 24/7 bij je houden om er zeker van te zijn dat die reacties niet voor jou zijn.

E. Grafieken

_Wil je de status van je projecten in een grafiek bekijken?

MS Planner biedt uitkomst.

Het biedt je een taartdiagram-overzicht van al je projecten en hun statussen. Zo kun je zien welke taken:

Niet gestart

In uitvoering

Te laat

Voltooid

Je krijgt ook een uitsplitsing van hoeveel taken zijn toegewezen aan elk van je teamleden. Op deze manier kun je zien welke teamgenoten volledig bezet zijn en kun je bijhouden hoe de zaken vorderen.

Bonus: Microsoft Whiteboard alternatieven !

6 Belangrijkste beperkingen van Microsoft Planner

Hier zijn zes redenen waarom je zou moeten kijken naar enkele Microsoft Planner alternatieven:

1. Je zit vast aan één weergave

Kaarten zijn niet voor iedereen en niet iedereen zal een kaartgebaseerde kanban-interface accepteren.

Sommige teamleden geven er misschien de voorkeur aan om werkactiviteiten te organiseren met een takenlijstweergave

terwijl anderen misschien een agendaweergave willen.

Helaas geeft MS Planner je niet meerdere weergaven om mee te werken. Je team is gedwongen om hun stijlen aan te passen aan deze specifieke projectmanagementtool.

Dit is zeker een manier om je teamleden te irriteren en hun productiviteit uit te putten.

⭐️Pro tip: bekijk hoe ClickUp deze beperking omzeilt met opties voor meerdere weergaven

2. Geen ingebouwde projecttijdlijnen of Gantt-diagramfunctie

Kanban-tools staan bekend om hun eenvoud.

Ze zijn allemaal gebaseerd op borden met gemakkelijk te lezen kaarten die alle informatie bevatten die je in één oogopslag nodig hebt.

MS Planner is niet anders. Natuurlijk, het kan je een mooi overzicht van taken geven, maar dat is alles.

Zonder de mogelijkheid om complexe projecten te beheren, kun je veel beter kiezen voor een bedrijfsoplossing.

Als je MS Planner gebruikt, geef je een aantal belangrijke projectmanagementfuncties op, zoals Gantt-diagrammen en het bijhouden van de tijdlijn. Deze essentiële functies helpen je bij het bijhouden van je projectafhankelijkheden en zorg ervoor dat je project de deadline haalt.

zonder deze afhankelijkheden zullen jij en je team het super moeilijk hebben om de tijd bij te houden!

⭐️Pro tip: bekijk hoe ClickUp deze beperking overwint met Gantt-diagrammen.

3. Kan mensen niet individueel op de hoogte brengen

MS Planner probeert onnodige meldingen aan te pakken door ze te beperken tot mensen die bijdragen aan een commentaarthread.

Dat is echter niet genoeg.

Er is geen manier om iemand individueel op de hoogte te brengen van een taak zonder een melding naar iedereen in je team te sturen.

Je denkt misschien: "Nou en? Het is maar één melding!"

Het probleem is dat al deze meldingen zich opstapelen.

Wat begon als een opmerking voor één persoon kan escaleren in een onnodige groepsdiscussie. Dit leidt andere teamleden af van hun eigen taken en zorgt ervoor dat je uit het oog verliest wat je in eerste instantie probeerde aan te pakken in de thread.

vervelend, toch?

⭐️Pro tip: bekijk hoe ClickUp deze beperking overwint met Toegewezen opmerkingen

en Opties voor meldingen.

4. Opmerkingen missen functionaliteit

Commentaar is een essentieel onderdeel van elke samenwerkingstool.

Ja, MS Planner heeft een commentaarsectie.

Er is echter niet veel wat je met die opmerkingen kunt doen. Je bent beperkt tot eenvoudige tekstberichten zonder mogelijkheden om rijke tekst te bewerken, geen team @mentions, en het ergste van alles, je kunt opmerkingen niet bewerken of verwijderen! 😳

Dit betekent dat als je per ongeluk een reactie verstuurt met een bijlage van een puppy-rol, je een rubb tijd zult hebben om te proberen deze te verwijderen.

⭐️Pro tip: bekijk hoe ClickUp deze beperking omzeilt door u te laten bestanden en afbeeldingen kunt toevoegen aan opmerkingen .

5. Kan taken niet op herhaling zetten

Met MS Planner kun je geen terugkerende taken maken.

_Het probleem?

Projectmanagers en -teams hebben veel op hun bordje.

En als je tijdrovende taken zoals het delegeren van taken, het plannen van vergaderingen en herinneringen niet kunt automatiseren, komt er alleen maar meer op hun bordje terecht!

⭐️Pro tip: bekijk hoe ClickUp ervoor zorgt dat deze beperking nooit meer voorkomt met Terugkerende taken. Bonus: Microsoft Access Alternatieven !

6. Geen kritieke paden

Een van de redenen waarom je taken niet kunt prioriteren, is omdat MS Planner niet kan berekenen wat de kritieke paden van een project zijn kritieke pad van een project kan berekenen. Dit betekent dat je geen idee hebt welke taken cruciaal zijn voor de voltooiing van je project, waardoor tijdmanagement een probleem wordt.

zonder kritieke paden is er geen pad naar project _management _succes!

❗️Critical tip: bekijk hoe ClickUp deze beperking overwint door u de mogelijkheid te bieden om kritieke paden in Gantt-diagrammen kunt maken.

De 12 beste alternatieven voor Microsoft Planner

Hier vind je de 12 beste alternatieven voor Microsoft Planner:

ClickUp is een van 's werelds met de hoogste waardering software voor productiviteit en projectbeheer gebruikt door teams in kleine en grote bedrijven.

Met functionaliteit op bedrijfsniveau en gebruiksvriendelijkheid op beginnersniveau zal ClickUp de samenwerking en productiviteit van uw team transformeren.

ClickUp heeft trouwens een krachtige gratis versie die veel meer functies heeft dan de meeste andere betaalde projectmanagementsoftware!

We hebben het over intuïtieve Dashboards die het denken in grote beelden stimuleren en krachtige Integraties met tools zoals Jira,Slack,MS Teams, en meer!

Lees hier waarom ClickUp het beste MS planner alternatief is:

A. Meerdere weergaven Iedereen heeft persoonlijke voorkeuren en niet iedereen voelt zich prettig bij dezelfde interface.

Waarom zou je team dwingen zich aan te passen aan jouw tool als jouw tool zich in plaats daarvan kan aanpassen aan jouw team _?

Een van de belangrijkste verschillen tussen ClickUp vs. Planner is dat ClickUp u het volgende geeft vier verschillende weergaven geeft om ervoor te zorgen dat elk teamlid zich op zijn gemak voelt bij het voltooien van projecten.

het beste deel?

Dit gratis alternatief van Microsoft is een van de weinige tools waarmee je in dezelfde projectruimte kunt wisselen tussen verschillende weergaven!

Hier is een nadere blik op die weergaven:

1. Raad van bestuur De

Kanban-bord uitzicht is uitstekend voor agile- en kanban-fans.

Elk project krijgt een kaart die je gemakkelijk over je dashboard kunt verplaatsen. Op deze manier kan je agile team kan de voortgang visualiseren en ervoor zorgen dat iedereen aan boord is van het plan, letterlijk.

Sleep taken naar de volgende status in bordweergave.

2. Lijstweergave Dit is de perfecte weergave als je een fan bent van de

GTD (getting things done) aanpak . Al je to-dos worden gerangschikt in een takenlijst die je kunt afvinken zodra je ze hebt voltooid. ✅✅✅

Lijsten fungeren als "tabbladen" binnen mappen en ruimten.

3. Kader bekijken De Box-weergave geeft je een overzicht van wie wat op zijn bord heeft in je

Werkruimte . Het is ook perfect voor projectmanagers omdat taken worden opgesplitst per Geadresseerden.

Met de boxweergave kun je ook werklastgrafieken zien voor taken, tijdsinschattingen en zelfs agile/scrum-punten.

4. Tabel bekijken Met deze weergave kun je eindelijk afscheid nemen van het organiseren van projecten met behulp van een Excel- of Google-sheet.

Voel je vrij om alles op de tabel te zetten en gemakkelijk tussen velden te navigeren, in bulk te bewerken, gegevens te exporteren en meer.

Klik en sleep om de cellen te markeren die je wilt kopiëren.

5. Persoonlijke mening Soms is de beste manier om productief te blijven het aanpassen van projecten aan uw behoeften.

Gelukkig kunt u met ClickUp bestaande weergaven dupliceren en ze veranderen in persoonlijke weergaven.

Met deze weergave kunt u elke bestaande weergave aanpassen aan uw voorkeur door nieuwe filters toe te voegen, taken anders te sorteren en meer.

het beste deel?

Je eindigt met je eigen productiviteitsverhogende persoonlijke versie zonder de weergave voor anderen te veranderen!

Als je niet wilt dat andere mensen toegang hebben tot je weergave, maak er dan een persoonlijke weergave van.

B. Toevoegen Taakprioriteiten eenvoudig

ClickUp maakt het ongelooflijk eenvoudig om prioriteiten toe te voegen aan meerdere projecten, taken en subtaken.

Er komt een gekleurd vlaggetje naast elk item dat de prioriteit aangeeft. De kleurcodering is:

Rood (Dringend)

Oranje (hoge prioriteit)

Blauw (Normaal)

Lichtgrijs (Lage prioriteit)

Dit maakt het supergemakkelijk om bij te houden welke projecten als eerste moeten worden aangepakt!

Een ander verschil tussen Microsoft Planner en ClickUp is dat ClickUp krachtige, ingebouwde Gantt-grafieken die de voortgang van een project bijhouden.

Sinds uw Gantt-diagrammen ingebouwd zijn, heb je geen extern hulpprogramma nodig om je afhankelijkheden en taakplanningen te beheren (of extra te betalen voor deze functie). 👀

Met ClickUp's Ganttgrafiek weergave, kunt u:

Voortgangspercentages berekenen voor elk van uw projecten

Geschatte vs. huidige projectvoortgang bekijken

Automatisch bijstellenTaakafhankelijkheden wanneer je projecten in je diagram sleept en neerzet

Het kritieke pad van je project berekenen

Houd gesprekken overzichtelijk door tekst te markeren om te reageren op specifieke delen van een opmerking.

Hier is een glimp van wat je medewerkers zullen doen elke keer dat ze een groepsmelding ontvangen:

Gelukkig kun je met ClickUp's toegewezen opmerkingen functie, hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.

Zodra u een opmerking aan iemand toewijst, brengt ClickUp alleen de toegewezen persoon op de hoogte.

Geen van uw andere teamleden wordt gestoord. 😌

De toegewezene kan dan doorgaan met de taak en deze markeren als opgelost wanneer hij/zij deze heeft voltooid. ✅

Een toegewezen commentaar maakt een nieuw vereist item aan dat de toegewezene moet voltooien voordat de taak kan worden gesloten.

F. Aangepaste statussen U kunt het volgende toevoegen

Statussen voor elk ClickUp project om iedereen op de hoogte te houden van wat er gaande is.

Er is maar één blik op de status van een project nodig om te weten in welk stadium het zich bevindt.

Maar dat is nog niet alles.

Met ClickUp kunt u uw statussen aanpassen aan elk project. Op deze manier hoeft u geen genoegen te nemen met saaie statussen zoals "Open" en "Gesloten" 😴

Elk project kan zijn eigen unieke set statussen hebben, zoals "Beoordeling door klant" of "Problemen gevonden"

Weet precies waar taken staan, welke taken aandacht nodig hebben en wat het volgende is in de pijplijn met statussen.

G. Projectsjablonen Waarom tijd verspillen aan het maken van een nieuwe set

subtaken en controlelijsten voor elk project wanneer je een kunt gebruiken sjabloon _i in plaats?

Met ClickUp kunt u een projectruimte opslaan die u hebt gemaakt voor toekomstig gebruik.

De volgende keer dat u een project opent, gaat u naar onze Sjablonen sectie en voegt u uw opgeslagen sjabloon in plaats daarvan! U kunt ook een van de verleidelijke kant-en-klare sjablonen gebruiken die ClickUp u geeft om er zeker van te zijn dat u geen tijd verspilt.

Blader door het ClickUp Template Center voor uw perfecte sjabloon.

Aanvullende ClickUp functies die u leuk zult vinden :

deze functies vindt u niet in de meeste andere _projectmanagement tools. 🙊

H. Documenten De

ClickUp Documenten is een waardevolle samenwerkingsfunctie kennisbank hulpmiddel voor uw bedrijf. met Docs kun je in realtime samenwerken met je team om een projectplan, gebruikershandleiding en alles wat je maar wilt te maken.

Dit is wat je kunt doen met Docs:

Projectgerelateerde documenten naast elk project opslaan

Pagina's in documenten nesten om eenvoudig secties en categorieën te maken

Opties voor rijke tekstopmaak gebruiken om uw gedachten duidelijk uit te drukken

De machtigingsinstellingen voor al uw documenten aanpassen voor extra privacy

Documenten delen met uw belanghebbenden via een openbare of privékoppeling

Google toestaan je document te indexeren zodat het verschijnt bij zoekopdrachten op het web (optioneel)

Elke doc is flexibel, deelbaar en kan een onbeperkt aantal pagina's bevatten.

I. Kladblok _Ooit een idee gehad dat je moet noteren maar geen pen en papier bij de hand?

Maak je geen zorgen!

ClickUp heeft een gratis online Kladblok kun je gebruiken voor projectplanning en ideeën.

In tegenstelling tot de meeste notitie-apps kunt u met ClickUp het volgende toevoegen Checklists foto's, video's en zo'n beetje alles aan je notities toevoegen. Je kunt zelfs je notities afdrukken gemakkelijk. 🖨 📃

Print je notities op een visueel aantrekkelijke manier.

Het is een geweldige privéplek om actieplannen voor je projecten te plannen voordat je ze met je team deelt.

J. Aangepaste instellingen voor meldingen Hoewel je met Microsoft Planner bepaalde meldingen kunt in- en uitschakelen, kun je niet kiezen wanneer en waar je deze meldingen ontvangt.

Gelukkig geeft ClickUp u volledige controle over elke melding die u op elk platform ontvangt.

U kunt zelfs kiezen wat pushmeldingen naar uw Android of iOSMobiele app (met of zonder geluid!)

AKA, geen ding ding ding meer en meer cha-ching, cha-ching! 💰

Neem de volledige controle over elke melding die je ontvangt op elk platform.

K. Set Terugkerende taken Zonder

Terugkerende taken zal je team moeten proberen te onthouden wat ze maandagochtend moeten doen, wat het nog uitdagender zal maken om uit bed te komen! 🥴

Je kunt bijvoorbeeld terugkerende taken instellen voor driemaandelijkse functioneringsgesprekken, klantstatusvergaderingen of het proeflezen van een wekelijkse nieuwsbrief.

Kies uit een dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse herhaling of maak een aangepast schema op basis van je behoeften.

Stel herhalende schema's in voor je taken om te voorkomen dat er iets tussenkomt.

2. Trello

Als je Microsoft Planner gebruikt voor de kaart en kanban-bord functionaliteit, kun je net zo goed naar een van de teams gaan die het goed doen. Dat is Trello.

In Trello, boards functioneren als projecten en de kaarten bevinden zich in elk bord. Je kunt details toevoegen, een takenlijst maken en bestanden delen op de kaart.

Bovendien worden de taken gegroepeerd en kun je ze eenvoudig selecteren en delen met je team of met anderen. Dit is een geweldige functie voor het delen van werk met klanten of andere leveranciers, of zelfs anderen in je team die misschien vastzitten aan Microsoft Project!

laat ze jou niet ook naar beneden halen!

Maar Trello heeft meer dan alleen kanban-borden; deze projectmanagementsoftware heeft ook een kalenderweergave, tijdlijnweergave en dashboardweergave.

Voordat je naar deze Microsoft Project alternatief je moet weten dat je geen van de bovenstaande views krijgt in het gratis plan.

Nodig om een Trello alternatief in je vizier te krijgen?

Hier zijn de_ top Trello alternatieven in 2021.

Veel mensen gebruiken Microsoft Excel voor taakbeheer, maar dat betekent niet dat ze dat ook moeten doen. Het heeft rijen en kolommen om aan samen te werken.

Dat betekent dat je taken in een paar kolommen kunt zetten, ze kunt beschrijven en dan vervaldata kunt toevoegen in de andere kolommen.

het is ideaal *[werkstructuur](https://clickup.com/nl/blog/53912/structuur-voor-werkverdeling-in-excel/)* voor een teamproject, toch?

Nee.

**Wat is het probleem? Nou, om vele redenen. Ten eerste is groepssamenwerking complex, de mobiele app mist functionaliteit, het importeren van gegevens in een agenda is superuitdagend... en nog veel meer.

**Niet overtuigd?

Lees waarom_ Microsoft Excel is niet geweldig voor projectbeheer .

Als je manager houdt van het saaie karakter van Microsoft Project, maar je hebt een projectbeheertool nodig die robuuster is dan Planner, kijk dan eens naar Wrike.

Wrike is een krachtig software voor het beheer van projectportfolio's met een desktopprogramma voor Windows en Mac.

De app heeft ook maphiërarchieën, dashboards, Gantt-grafieken en drag-and-drop functionaliteit.

Dankzij de mappenstructuur kan je projectstructuur eb en vloed zijn, afhankelijk van de grootte en de mate waarin je moet inzoomen.

Wrike gebruiken om je work breakdown structuur te selecteren en te plannen is een slimme keuze. Het beschikt ook over een solide integratielijst en dashboardrapportagecomponenten die je gemakkelijk helpen bij het plannen van planningen.

Hoewel, je moet opmerken dat Wrike geen ingebouwde functionaliteit voor het maken van notities biedt.

Asana is een zinvol alternatief voor Microsoft Planner.

Deze samenwerkingsapp maakt het eenvoudig om je weg te vinden en heeft een gebruiksvriendelijk UI-ontwerp met eenvoudige taakbeheerattributen.

Een van de belangrijkste verschillen tussen Microsoft Planner en Asana is dat Asana een geweldige integratielijst heeft. Deze lijst bevat tools zoals Dropbox, Slack, Salesforce en meer.

Met deze projectbeheertool kun je projectsecties maken en selecteren, net zoals de buckets van Planner.

Bovendien heeft Asana een gepersonaliseerde inbox die je helpt activiteiten te beheren en samen te werken met collega's via je taakkalender.

**Met Asana kun je echter geen taken toewijzen aan meerdere teamgenoten.

**Heb je het gevoel dat je keuze te over hebt?

Zie hoe_ Asana vergelijkt met maandag en hoe ClickUp vergelijkt met Trello en Asana als alternatief voor Microsoft Planner.

6. Stroom

Flow is een tool voor werkbeheer die hoge cijfers krijgt van beoordelaars op Capterra voor zijn ontwerp en projectplanning functies.

Gebruikers kunnen hun statussen snel bijwerken, met meldingen op een niet-opdringerige manier. Het is een goede manier om georganiseerd en eenvoudig op de hoogte te blijven.

Hun bordstructuur zal bekend zijn bij iedereen die dat deel van Microsoft Planner leuk vindt. Een bonus is hun mobiele app-gerichte aanpak, die al je taken en subtaken op een duidelijke manier presenteert.

Maar laat ons je eraan herinneren dat Flow geen herinneringsfunctie heeft.

**_Het probleem?

Zonder ingebouwde herinneringen kan je team de taken in hun workflow vergeten._

Waarom kiezen voor de Flow als je kunt kiezen voor een taakbeheerprogramma met krachtige Taakherinneringen in plaats van?

Zie hoe_ ClickUp vergelijkt met Flow als alternatief voor Microsoft Planner.

7. Vrijblijvend.PM

Casual.PM tilt mindmapping en kaarten naar een hoger niveau. Als je graag kaarten gebruikt, maar niet zeker bent van de status en hoe deze gekoppeld zijn aan teamleden en andere projecten, dan is deze app voor taakbeheer jouw antwoord.

Je maakt en koppelt taken terwijl je bezig bent, waardoor het gemakkelijk is om te organiseren de work breakdown structure voordat we naar de volgende fase gaan.

Je workflows worden vereenvoudigd met eenvoudig te wijzigen regels, zodat je gemakkelijk georganiseerd blijft!

Je moet echter wel $12/maand uitgeven voor twee projecten als je voor deze samenwerkingsapp kiest!

verontschuldig de startups en _kleine bedrijven want die verdwijnen "terloops."

8. NutCache

NutCache is iets ingewikkelder dan de Microsoft Planner-app, maar niet zo ingewikkeld als Microsoft Project.

Het is een agile product met planborden en heeft robuustere tijdregistratie en middelenbeheer dan Microsoft Planner.

Bovendien heeft de app een functie voor het bijhouden van facturen en werkt hij beter voor kleinere organisaties die niet over de bedrijfsmiddelen van Microsoft beschikken.

Helaas heeft deze tool voor taakbeheer niet de meest krachtige integratielijst die er is. Er zijn geen integraties met Zoom, Microsoft Teams of Evernote zou ons gek maken! 🥜

9. Smartsheet

Smartsheet is een hulpmiddel voor projectbeheer dat opmerkelijk veel lijkt op Excel, maar met meer intuïtieve functies voor projectbeheer. Smartsheet projectbeheer is gebaseerd op spreadsheets, maar je kunt er hoofdtaken en subtaken onder maken met vervaldatums, geadresseerden en meer. Het is een slimme manier om georganiseerd te blijven.

Hoewel Smartsheet meer dashboardoverzichten en kostenramingen biedt, moet je dat allemaal zelf instellen in Smartsheet.

Het nadeel van het gebruik van deze taakbeheer tool?

Je kunt maar beter hopen dat je team weet hoe ze met spreadsheets moeten werken, anders zeg je straks: "oh, sheet!"

Weet je niet zeker of je de slimste zet moet doen en in plaats daarvan voor ClickUp moet gaan? Vergelijk Smartsheet en ClickUp om uw antwoord te vinden!

Als je op zoek bent naar een eenvoudig Microsoft Project-alternatief, dan isBasecamp een goede keuze.

Deze eenvoudige projectbeheertool verbetert het teamwerk op de werkplek voor zowel interne als externe teams.

Basecamp ziet projecten als heuvels en staat daarom bekend om zijn heuvelgrafieken. Met deze functie kun je de voortgang van een project bijhouden en eventuele knelpunten identificeren.

Hoe dan ook, de echte strijd die je moet leveren is uitzoeken hoe je Basecamp's forfaitaire prijsplan kunt betalen!

Met $99/maand zullen starters en kleine bedrijven zeggen: nee!

Heeft u het gevoel dat u en_ Basecamp nog steeds een match kunnen zijn? 🔥

Leer meer over gebruiken voor projectbeheer en neem dit door Basecamp beoordeling om erachter te komen of je in plaats daarvan naar links had moeten vegen.

11. maandag.nl

Monday.com is een projectbeheertool die teams helpt te vergeten waarom maandag zuigt met functies zoals sjablonen voor projectbeheer , automatisering, projectweergaven en meer.

De app heeft ook apps voor iPhone en Android-telefoons.

Een nadeel, hoewel je met monday.com opmerkingen kunt toevoegen aan taken, kun je die opmerkingen niet toewijzen aan teamgenoten. Dit kan gemakkelijk leiden tot opmerkingen die over het hoofd worden gezien of erger nog, vergeten.

12. Zoho Projecten

Zoho Projectsis een online project management app die geschikt is voor startups en ondernemingen.

Met Zoho kun je gepersonaliseerde lay-outs, statussen en workflows maken, zodat je projecten kunt beheren zoals jij dat wilt.

De projectbeheertool integreert ook met elke populaire Google App, waaronder Google Agenda , Google Taken en Google Drive.

**Als je echter van plan bent om het gratis tariefplan te gebruiken, ben je beperkt tot drie gebruikers, twee projecten en 10 MB aan bestandsbijlagen.

Tijd om een alternatief plan te vinden

Hoewel MS Planner een geweldige toevoeging is aan de Office Suite, is de projectmanagement app verre van perfect. Ten eerste is het niet zo krachtig als de meeste alternatieven die we in dit artikel hebben genoemd.

Hoewel we een aantal goede opties hebben genoemd in deze MS Planner review, is ClickUp veruit de beste oplossing voor projectbeheer. Het is het complete pakket voor uw projectbeheer! Word vandaag nog gratis lid van ClickUp om uw weg naar succes te plannen! 🚀