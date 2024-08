Top 25 Asana Alternatieven & Concurrenten voor Projectbeheer in 2024

Als je wisselt tussen je inbox, Asana en een heleboel andere werk-apps, of als je gewoon een leidraad kunt gebruiken voor projectmanagementsoftware, dan hebben we dit artikel voor jou geschreven!

Visualiseer dit droomscenario..

uw takenlijst is lang voor een gewone donderdag, maar er is geen verwarring over de prioriteiten van de taken. Terwijl je je volledig concentreert, verbreekt een lawine van meldingen de stilte, maar het kruipt niet onder je huid. Je hebt vertrouwen in het proces en de systemen die je team kan volgen en implementeren. Hierdoor kun je schalen en impact hebben._ ✨

Wat als dit niet beperkt zou blijven tot onze stoutste dromen over productiviteit? Wat als we onze creatieve bronnen kunnen laten stromen zonder tijd op te offeren?

Asana is een van de populairste software voor projectbeheer maar dat betekent niet dat het je standaard moet zijn. Populariteit zal je bedrijf geen goed doen als je aan het eind van het kwartaal met onafgemaakte projecten zit!

Het goede nieuws? Met deze lijst van beste Asana-alternatieven helpen we u bij uw vragen en zorgen over het kiezen van projectbeheersoftware.

Beste 25 Asana alternatieven in 2024

1. ClickUp

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een muur-tot-muur oplossing voor elk team ClickUp is een gratis projectbeheeroplossing waarmee elk team projecten kan beheren, slimmer kan samenwerken en al hun werk onder één tool kan brengen . Of u nu een nieuwkomer bent in projectbeheertools of een echte power user, ClickUp kan worden aangepast aan elke teamgrootte - op afstand of op kantoor - voor de beste productiviteit van uw leven.

Van de honderden krachtige functies die ClickUp te bieden heeft, zijn er hier vier waarmee u kunt beginnen om de kloof tussen uw taken, team en technologie te overbruggen.

Key Feature #1: ClickUp Docs

Voeg een tabelweergave in uw ClickUp Doc in met /Slash commando'sKorte projectbeschrijvingen maken tot robuuste resourcewiki's met ClickUp Docs. Documenten zijn geïntegreerd met uw projecten en taken, waardoor het handig is om alles op één plek te beheren! Voeg daar nog een reeks aanpassingen aan toe en Docs kan gemakkelijk uw andere tools vervangen om elk type gegevens te organiseren. Asana heeft geen native documenten, waardoor ClickUp een van de populairdere Asana-alternatieven is voor samenwerking.

Dit is wat u kunt doen in ClickUp Docs:

Importeer inhoud van andere apps in ClickUp Docs om gebruik te maken van rijke opmaak en gezamenlijke bewerking

ClickUp AI gebruiken om werk sneller gedaan te krijgen door een AI-assistent te gebruiken om notities, projectupdates en meer samen te vatten.

Stel en beantwoord vragen, geef feedback en goedkeuring, of stel inhoud voor met rijke tekstopmaak, insluitingen en bijlagen

Stel Doc-rechten in en deel je inhoud met je organisatie (of de wereld!)

Pas tags toe om te filteren en de documenten die u zoekt nog sneller te vinden,en meer! 👉 Maken professioneel ogende documenten in ClickUp vandaag! 🤩

Key Feature #2: MultipleAssignees in ClickUp

Meerdere contactpersonen toevoegen of verwijderen in een ClickUp taak Taken in ClickUp kunnen worden gebruikt voor verschillende soorten werk-opdrachten, vergaderingen, ontwerpbeoordelingen, OKR's -Alles wat jou en je team op één lijn houdt. Vereisen jouw projecten vaak twee of meer functionele teams om het doel te bereiken? Het combineren van individuele en teamgedreven inspanningen onder één taak verbetert de efficiëntie en productiviteit van de workflow!

We willen dat iedereen die ClickUp gebruikt de kracht van maatwerk in handen heeft. Dus als u voorstander bent van "één taak, één contactpersoon", dan hebben wij voor u de juiste oplossing! De ClickApp voor meerdere geadresseerden kan zijn in- of uitgeschakeld worden voor elke ruimte.

👉 Wees gerust over de gedeelde verantwoordelijkheden en werkelijke werkbelasting van je team met de meerdere medewerkers kenmerk! 👥

Key Feature #3: E-mail in ClickUp

Communiceer binnen een ClickUp taak en voorkom dat dingen verloren gaan in uw inbox

Niemand vindt het leuk om een kilometerslange e-mailketen uit zijn inbox te moeten scrollen en uit te vouwen - dit is de snelste manier om projecten te vertragen! De E-mail in ClickUp functie verlicht de spanning die gepaard gaat met miscommunicatie omdat alles wat u moet weten over een taak op één plek staat! Dit is wat u kunt doen:

Gemakkelijk schakelen tussen het verzenden van een opmerking naar interne teamgenoten en het verzenden van een e-mail naar iedereen buiten ClickUp rechtstreeks vanuit een taak

Houd e-mailconversaties georganiseerd in hun eigen threads of een nieuwe opmerking

Een (of veel!) handtekeningen maken voor elk ClickUp lid

Opgeslagen reacties verzenden vanuit een sjabloon

bekijk onze E-mail in ClickUp tutorial om het in actie te zien! 🎥

Key Feature #4: ClickUp Automations

Blader door onze bibliotheek met automatiseringen of maak een aangepaste automatisering Automatiseringen in ClickUp zijn een must-have voor agile projectmanagement! Een eenvoudige maar krachtige workload management oplossing voor elke workflow, automatisering verlicht de last van terugkerend handmatig werk: taken toewijzen op basis van criteria, statussen bijwerken, e-mails sturen naar prospects, en nog veel meer!

Als u geïnteresseerd bent, ClickUp Universiteit heeft een cursus over Automations en andere tijdbesparende functies! Zie ik je daar?

ClickUp Pro's

Kies uit100 native integratiessamen met duizenden die beschikbaar zijn via Zapier en Integromat

Plan, beheer en bereik uw dagelijkse, wekelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse doelen

IntegreerAsana en ClickUp met Zapier

ClickUp nadelen

Geen exportfunctie voor Dashboard

Niet alle ClickUp weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app... nog niet! 🔮

ClickUp Prijzen *Gratis eeuwig plan (het beste voor persoonlijk gebruik)

Unlimited Plan (het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business Plan (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

👉 Als u een volledig softwarepakket nodig hebt om uw zakelijke werklasten en processen te beheren, helpen we u graag om u klaar te stomen voor succes! Ga naar contact op met Verkoop wanneer je er klaar voor bent.

Capterra: 4.7/5 (3.400+ beoordelingen)

Vergelijk_ ClickUp vs Asana !

2. Trello

via Trello Als dit niet de eerste keer is dat je op zoek gaat naar projectmanagementsoftware, ben je waarschijnlijk het volgende al tegengekomen Trello als een van de populaire Asana-alternatieven. Trello organiseert projecten in borden die zijn geïnspireerd op Kanban, een methode voor workflowbeheer . Een bord is gevuld met taakkaarten die notities, bijlagen, afbeeldingen, documenten en andere gegevens bevatten om samen te werken met teamgenoten.

ontdek waarom ClickUp de betere oplossing is dan Trello !

Trello Voordelen

Maak opdrachten om bijna elke actie te automatiseren met Trello's Butler

Board, Tijdlijn, Tabel,Gedeelde kalenderdashboard- en kaartweergaven

Trello nadelen

Beperkt gratis plan dat slechts 10 medewerkers per werkruimte toestaat

Beperkte e-mailintegratie

Niet geschikt voor grootschalige projecten

Trello prijzen

Trello biedt gratis en betaalde plannen vanaf $5/gebruiker per maand.

Trello klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (20.410+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (12.390+ beoordelingen)

3. ProofHub

via ProofHubBewijsHub is een alles-in-één cloudgebaseerde projectbeheertool en een van de vele Asana-alternatieven waarmee managers taken kunnen plannen, organiseren en samenwerken met de teamleden op een centrale locatie. Het helpt managers bij het beheren van dagelijkse taken, het bijhouden van tijd met urenstaten, het maken van notities en to-do lijsten, projectplanning op Gantt-diagrammen maak mijlpalen in de kalender en communiceer snel via chat of discussie.

ProofHub Voordelen

Taken kunnen worden toegewezen aan meerdere gebruikers

Controle op hoog niveau over teams en projecten

Nadelen van ProofHub

Beheer van meldingen kan beter

Geen eenmalige aanmelding bij Google

ProofHub Prijzen

ProofHub biedt een eenvoudig plan met een vaste prijs vanaf $45 per maand bij jaarlijkse facturering (geen kosten per gebruiker).

Beoordelingen van ProofHub klanten

G2: 4,5/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4. Hive

via Hive Hive biedt taakbeheer, sjablonen voor projectplanning en tijdregistratie om weer te geven hoe u dagelijks werkt. Kies uit de duizenden integraties van Hive om de informatie die je nodig hebt uit meerdere bronnen op één centrale locatie te krijgen. Gebruikers kunnen ook gepersonaliseerde takenlijsten maken en hun workflow automatiseren voor meer efficiëntie.

vergelijk Hive en ClickUp functies!

Hive Voordelen

Automatisch plannen van vergaderingen vanuit een taakkaart voor betere teamsamenwerking

Onbeperkt aantal projecten en taken

Hive Nadelen

Geen functie voor aangepaste statussen om specifieke processen te ondersteunen

Tijdregistratie is een betaalde functie

Hive Prijzen

Hive biedt gratis en betaalde plannen vanaf $12/gebruiker per maand.

Klantenbeoordelingen Hive

G2: 4.5/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

via WrikeSoftware voor projectbeheer Wrike is ideaal voor kleine bureaus die een aanpasbare werkruimte nodig hebben om gedeelde agenda's te organiseren, projecten te plannen en eenvoudig samen te werken. Bovendien kunnen goedkeurders feedback versnellen met de visuele markeringstool van Wrike.

meer informatie Met ClickUp's flexibele structuur kunt u meer doen dan Wrike !

Wrike Voordelen

Kanban-bord maakt taken volledig zichtbaar

Tijdregistratiefunctie om geschatte versus werkelijk bestede tijd te vergelijken

Wrike nadelen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers (ontdekWrike alternatieven)

Gantt-diagrammen zijn niet beschikbaar in de gratis versie

Wrike Prijzen

Wrike biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $9,80/maand per gebruiker.

Wrike klantbeoordelingen

G2: 4.2/5 (2.350+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (1.700+ beoordelingen)

6. ActiveCollab

via ActiveCollab De volgende op de lijst is ActiveCollab is een van de populairste alles-in-één projectmanagementoplossingen voor kleinere teams om werk te plannen en te organiseren. Dit platform heeft een gebruiksvriendelijke interface die eenvoudig is voor complexe projecten. Om te beginnen kunnen leden voorbeeldprojecten gebruiken om de organisatieopties te testen.

ActiveCollab Voordelen

Projecten uit bepaalde beheertools kunnen worden geïmporteerd in ActiveCollab

Ondersteunt elk bestandstype om te uploaden in taken en opmerkingen

ActiveCollab nadelen

Beperkte integraties

Facturatie is een betaalde functie

ActiveCollab Prijzen

ActiveCollab biedt een gratis versie voor drie leden en betaalde plannen vanaf $6,25/maand per gebruiker.

ActiveCollab klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (370+ beoordelingen)

7. Maandag.nl

via Maandag.nl De volgende op de lijst van Asana-alternatieven is Monday.com, een intuïtief projectbeheerplatform waarmee teamleden kunnen samenwerken, communiceren en projecten beheren. Het beschikt over een reeks krachtige projectbeheerfuncties die zijn ontworpen om teams te helpen georganiseerd en op koers te blijven, zoals gebruiksvriendelijke dashboards die real-time inzicht geven in de voortgang van het project, functies voor taakautomatisering om processen te stroomlijnen en een open API die integratie met andere apps en diensten mogelijk maakt.

👉 Vergelijken Maandag.com en ClickUp functies!

Maandag.nl Voordelen

Onbeperkt aantal borden en documenten in het gratis plan

Aanpasbare workflows om projecten eenvoudig bij te houden

Monday.com nadelen

Functies zijn niet diepgaand vergeleken met andere Asana alternatieven op deze lijst

Dashboards zijn een betaalde premium functie

Monday.com Prijzen

Monday.com biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $8/maand.

Monday.com Klantenbeoordelingen

G2: 4.6/5 (3.290+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (2.540+ beoordelingen)

8. NiftyPM

via NiftyPMNiftyPM laat u werken aan grootschalige projecten met meerdere teamleden. Net als de meeste Asana-alternatieven die we hebben opgesomd, is het een werkruimte voor samenwerking die jou en je team helpt bij het organiseren van taken, het bijhouden van tijd en het beheren van documenten.

NiftyPM Voordelen

Portfoliobeheerfunctie om leden en statussen in één oogopslag te bekijken

Biedt verschillende gebruikersrollen en machtigingen om de toegangsniveaus te beheren

NiftyPM nadelen

Gratis plan is beperkt tot twee actieve projecten

Dure betaalde plannen om kernfuncties te gebruiken

NiftyPM Prijzen

NiftyPM biedt gratis en betaalde plannen vanaf $39/maand.

NiftyPM klantbeoordelingen

G2: N/A

Capterra: 4.7/5 (110+ beoordelingen)

via Bitrix24 Bitrix24 is software voor werkbeheer en CRM waarmee teams klantrelaties kunnen beheren, projecten kunnen plannen en kunnen samenwerken met anderen. In het gratis plan van Bitrix24 kunnen gebruikers taakrollen instellen, tijd bijhouden en met taken werken en opmerkingen toevoegen via e-mail.

👉 Lees onze volledige beoordeling van Bitrix24 !

Bitrix24 Voordelen

Taken toevoegen en bewerken tijdens een videogesprek zonder te pauzeren

Visuele projectbeheerfuncties zoals Gantt-diagrammen en Kanban-borden

Bitrix24 nadelen

Taaksjablonen en terugkerende taken zijn niet beschikbaar in het gratis plan

Taakafhankelijkheden zijn beperkt tot 5 in het gratis plan

Bitrix24 Prijzen

Bitrix24 biedt gratis en betaalde plannen vanaf $39/maand.

Klantenwaardering Bitrix24

G2: 4.1/5 (420+ beoordelingen)

Capterra: 4/5 (490+ beoordelingen)

via Airtable Airtable is een van de populairste Asana-alternatieven. Het is een projectbeheertool die teams helpt om gedetailleerde databases voor hun werk te maken. Gebruikers kunnen gegevens groeperen en sorteren in aangepaste velden met weergaven zoals Grid om alleen de relevante projectinformatie op te nemen.

lees onze volledige Airtable beoordeling !

Airtable Voordelen

Drag-and-drop tools voor eenvoudig beheer

Aanpasbaar systeem van rijen en kolommen om informatie snel weer te geven

Airtable nadelen

Niet geschikt voor agile projectbeheer

Gebrek aan mobiele functionaliteit

Airtable Prijzen

Airtable biedt gratis en betaalde plannen vanaf $10/maand.

Airtable klantbeoordelingen

G2: 4,6/5 (1.300+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (1.220+ beoordelingen)

Bonus:_ Airtable Vs. Coda | Airtable vs Monday.com

11. Teamwerk

via TeamwerkTeamwork is een software voor projectsamenwerking ideaal voor kleine bedrijven die taken willen organiseren voor eenvoudige navigatie. Met de kalenders, projectmijlpalen en statusupdatefuncties van Teamwork kunnen gebruikers zowel interne teams als klanten gemakkelijk ondersteunen.

👉 Vergelijken Teamwerk aan ClickUp !

Teamwork Voordelen

Geen extra kosten voor clientgebruikers

Notebookfunctie voor het georganiseerd delen van documenten

Teamwork nadelen

Projectsjablonen zijn niet beschikbaar in het gratis plan

Geïntegreerde teamchat is een betaalde functie

Teamwork Prijzen

Teamwork biedt gratis en betaalde plannen vanaf $10/maand.

Beoordelingen van Teamwork klanten

G2: 4.4/5 (940+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (690+ beoordelingen)

via HubspotHubspot is software voor klantrelatiebeheer (CRM) en taakbeheer voor bedrijven die hun trechter en relaties met potentiële klanten moeten beheren. Het platform biedt producten voor marketing, verkoop, contentbeheer, bedrijfsvoering en klantenservice. Gebruikers kunnen zich aanmelden om de gratis functies te gebruiken of upgraden naar premium versies van deze producten.

Hubspot Voordelen

HubSpot CRM is gratis inclusief een rapportagedashboard, bedrijfsinzichten, deal tracking en pipeline management

Biedt de HubSpot Academy voor inbound marketing-, verkoop- en klantenservice-professionals

Hubspot nadelen

Beperkte functionaliteit op basis van plan

Gebrek aan gedetailleerde rapportage

Hubspot Prijzen

Hubspot biedt gratis en betaalde plannen vanaf $45/maand.

Hubspot CMS Klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (1.190+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

13. ProProfs Project

via ProProfs ProjectProffs Project is een webgebaseerd platform waarmee teams de voortgang kunnen bijhouden, met anderen kunnen samenwerken, taakfeedback kunnen delen en nog veel meer. Met geavanceerde functies voor projectbeheer, zoals tijdregistratie en facturering, is het factureren aan klanten bovendien ongecompliceerd!

ProProfs Project Pros

Instant messaging en de mogelijkheid om bestanden te delen voor naadloze samenwerking

Gantt-diagrammen, Kanban-borden en kalenderweergave om te plannen en te plannenprojecten te visualiseren ProProfs Project nadelen

Er is geen gratis plan beschikbaar

Rollen en machtigingen is een betaalde premium functie

ProProfs Project Prijzen

ProProfs Project biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $2/maand per gebruiker.

ProProfs Project klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

via Smartsheet Smartsheet is een projectbeheertool waarmee u meerdere projecten kunt beheren, volgen en plannen. De belangrijkste functie van Smartsheet is het Control Center-een oplossing voor portfolio- en projectbeheer. Projectmanagers kunnen tijd besparen op handmatig werk dankzij de automatiseringsmogelijkheden van het Control Center.

👉 Bekijk onze Smartsheet Projectmanagement Gids !

Smartsheet Pro's

Aangepaste branding kan worden toegepast op het hele account

Projectbudgettering om geplande versus werkelijk bestede uren te zien om projecten binnen budget te houden

Smartsheet nadelen

Er is geen gratis plan beschikbaar

Niet geschikt voor kleine bureaus

Smartsheet Prijzen

Smartsheet heeft geen gratis plan. Betaalde plannen beginnen bij $7/maand per gebruiker.

Smartsheet klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (6.090+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (2.220+ beoordelingen)

Vergelijk_ Asana vs Smartsheet !

15. Werkzone

via Werkzone Workzone is een projectbeheersoftware met een efficiënte e-mailwaarschuwingsfunctie die gebruikers rechtstreeks naar het belangrijke taakitem in Workzone brengt. Ideaal voor enterprise organisaties, teams kunnen een uitgebreid dashboard bekijken om projecten over afdelingen, klanten of campagnes te bekijken.

vergelijk Workzone en ClickUp functies!

Werkzone Voordelen

Efficiënte aangepaste projectaanvraagformulieren

To-Do List functie die automatisch een georganiseerde lijst met taken verstuurt

Workzone Nadelen

Geen gratis plan

Robuuste aanpassingsopties zijn betaalde premium functies

Workzone Prijzen

Workzone heeft geen gratis plan. Betaalde plannen beginnen bij $24/maand per gebruiker.

Beoordelingen van Workzone klanten

G2: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

via Toggl Toggl is een projectbeheersoftware die bestaat uit drie oplossingen: Toggl Track, Toggl Plan en Toggl Hire. De visuele stappenplannen van Toggl Plan vormen een aanvulling op het wijzigingsbeheer wanneer het beheer van meerdere projecten in spreadsheets meer werk dan ondersteuning oplevert.

Toggl Pro's

Stroomlijn communicatie met opmerkingen en gedeelde projecttijdlijnen

Automatiseer terugkerende taken met terugkerende taken

Toggl nadelen

Workspace gastgebruikers (externe belanghebbenden of teamgenoten) zijn betaalde premium functies

Projectgegevens exporteren voor gebruik met andere tools is een betaalde premiumfunctie

Toggl Prijzen

Toggl biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $8/gebruiker per maand.

Toggl Plan Klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (100+ beoordelingen)

via Basecamp Basecamp is projectmanagementsoftware die teams op afstand helpt bij het organiseren van taken, het bijhouden van projectvoortgang en het samenwerken aan taken. De tool heeft als doel om taakbeheer en projectteamcommunicatie onder één noemer te brengen met functies zoals takenlijsten en prikborden.

Basecamp Voordelen

Check-in functie om terugkerende vragen te versturen

Prikbordfunctie om mededelingen te doen, voortgangsupdates te versturen en meer

Basecamp nadelen

Niet geschikt voor kleine bureaus met meerdere projecten tegelijk

Beperkt gratis plan

Basecamp Prijzen

Basecamp biedt een gratis en betaald plan voor $99/maand.

Basecamp klantbeoordelingen

G2: 4.1/5 (4.940+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (13.350+ beoordelingen)

via Jira Jira is een voor het bijhouden van bugs en projectsoftware. Vergeleken met Asana is het gericht op agile teams en technische power users. Met geavanceerde rapportagemogelijkheden, waaronder de werklast van gebruikers, de gemiddelde leeftijd van issues en recent aangemaakte issues, kunnen projectmanagers weloverwogen beslissingen nemen om slimmere sprints plannen .

👉 Lees onze Jira gids voor projectbeheer !

Jira Pro's

Aanpasbaarscrumborden om de voortgang bij te houden

Integraties met meer dan 3.000 apps

Jira nadelen

Ingewikkelde gebruikersinterface en migratie maken het beheren van taken lastig

Niet intuïtief voornieuwe gebruikers om producten in te stellen

Jira Prijzen

Jira biedt gratis en betaalde plannen voor tien gebruikers vanaf $7,50/maand.

Jira klantbeoordelingen

G2: 4.2/5 (4.440+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (11.180+ beoordelingen)

19. Podio

via Podio Podio is een projectbeheertool die een structuur biedt waarmee teams gemakkelijker kunnen samenwerken, informatie sneller kunnen vinden en kunnen kiezen tussen verschillende werkweergaven. Daarnaast kunnen gebruikers taakautomatisering creëren om mensen en projecten verbonden te houden met een Podio-workflow.

Podio Voordelen

Gebruiksvriendelijke interface

Podio add-ons beschikbaar voor specifieke gebruikssituaties

Podio nadelen

Beperkt gratis plan

Verkoopdashboards zijn een betaalde premium functie

Podio Prijzen

Podio biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $7,20/maand.

Beoordelingen van Podio klanten

G2: 4.1/5 (370+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (280+ beoordelingen)

20. Freedcamp

via Freedcamp Freedcamp is een gratis projectbeheertool die planningen, taken, wiki's en meer kan organiseren om een project op tijd en binnen het budget af te ronden. In combinatie met integraties van derden krijgen gebruikers een compleet beeld van de prioriteiten van de dag en waar ze zich nu op moeten concentreren. Freedcamp is een van de beste Asana alternatieven voor teams met een budget.

Freedcamp Voordelen

Onbeperkte taken, projecten en opslag in alle plannen

CRM- en factuurfuncties

Freedcamp Nadelen

Beperkt gratis plan

Wiki's zijn een betaalde premiumfunctie

Prijzen Freedcamp

Freedcamp biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $1,49/maand per gebruiker.

Beoordelingen van Freedcamp klanten

G2: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (450+ beoordelingen)

21. Scoro

via Scoro Scoro is een werkbeheersoftware voor kleine tot middelgrote bedrijven die activiteiten willen beheren die inkomsten genereren voor een gestroomlijnde facturering aan klanten. Dit Asana-alternatief stelt teams in staat om hun manier van werken te veranderen van reactief naar proactief.

👉 Lees waarom ClickUp de betere oplossing is dan Scoro !

Scoro Voordelen

Planner en Kanban-taakbord met slepen en neerzetten

Offertes en pijplijn volgen

Scoro nadelen

Niet geschikt voor agile teams

Aangepaste functies missen geavanceerde mogelijkheden

Scoro Prijzen

Scoro biedt een gratis proefperiode van 14 dagen en betaalde plannen vanaf $26/maand per gebruiker.

Scoro klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (260+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

nTask

via nTask nTask is een cloudgebaseerd projectbeheerplatform dat teams helpt om alles te beheren, van resourceplanning tot projectresultaten. Net als andere Asana-alternatieven op deze lijst biedt nTask Kanban-borden om een projectplan en taken visualiseren. Gebruikers kunnen ook checklists maken met to-do-items, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

nTask Voordelen

Teamtools voor werklastbeheer om teams op afstand op één lijn te brengen

Bestandsbijlage endocumentbeheer nTask Cons

Niet geschikt voor grotere teams van 50 of meer

Kanban-borden zijn een betaalde functie

nTask Prijzen

nTask biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $3/maand per gebruiker.

nTask klantbeoordelingen

G2: 4,4/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

23. ONLYOFFICE

via ALLEENFFICE Het volgende Asana-alternatief is ONLYOFFICE is een functierijke projecttool compleet met online document editors voor alle soorten teams en industrieën. Bovendien is de projecthiërarchie van ONLYOFFICE eenvoudig aan te passen met mijlpalen, taken en subtaken voor optimale organisatie.

ONLYOFFICE Voordelen

Beheer van toegangsrechten voor volledige controle over machtigingen

Individuele of groepsagenda functies om snel teamvergaderingen te plannen

ONLYOFFICE Nadelen

Volledige tekst zoeken in mail en documenten is een betaalde functie

Gebruikers die niet bekend zijn met MS Office-indelingen kunnen problemen ondervinden bij het gebruik

ONLYOFFICE Prijzen

ONLYOFFICE biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $5/maand.

ONLYOFFICE Klanten Beoordelingen

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

24. Kantata

via Kantata Kantata (voorheen Mavenlink) is projectmanagementsoftware die resourcebeheer, teamsamenwerking en business intelligence combineert. Hierdoor kunnen teams begrijpen hoe ze operationeel presteren en slimmere beslissingen nemen om resultaten te behalen.

Kantata Pro's

Project accounting functies, inclusief financiële en tracking tools

Gericht op professionele dienstverleners

Kantata nadelen

Steile leercurve

Beperkte mogelijkheden voor het bewerken van taken

Kantata prijzen

Vraag een offerte op maat aan bij Kantata.

Kantata klantbeoordelingen

G2: 4/5 (660+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (550+ beoordelingen)

25. Samepage

Via SamePage Samepage is een samenwerkingstool met functies zoals realtime samenwerken aan documenten, teamchat, videovergaderen en meer. Om gebruikers te helpen projecten succesvol uit te voeren, kunnen leden met de app pagina's maken om doelstellingen, processen, planningen en deadlines te plannen.

Samepage Voordelen

Mapmachtigingen instellen om toegangsrechten voor vertrouwelijke informatie te beheren

Documentbewerking toegankelijk op iOS- en Android-apparaten

Samepage nadelen

Geen functies voor meerdere contactpersonen

Beperkt gratis plan vergeleken met andere Asana alternatieven op deze lijst

Samepage Prijzen

Gratis plan voor maximaal 100 gedeelde pagina's

$10/maand voor 1k gedeelde pagina's

$1000/maand voor 1M gedeelde pagina's

Klantenbeoordeling

G2: 4.5/5 (210+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (810+ beoordelingen)

Heeft uw team een Asana-alternatief nodig?

Als projectmanager is het vermoeiend om altijd een stap voor te zijn. Je anticipeert op de behoeften van je team terwijl je iedereen (inclusief jezelf) in beweging en gemotiveerd houdt. Asana is moeilijk omdat je geen geconsolideerd overzicht hebt van alle projecten in de wachtrij. Dus als het moeilijk is geworden om je werkbeheerervaring aan te passen, is het tijd om op zoek te gaan naar een betere tool.

Hier zijn vijf tekenen dat je op zoek moet naar Asana-alternatieven:

1️⃣ Je voelt je bewust over het onboarden van een nieuw teamlid aan de projecttool.

Het gevolg van een verkeerde training heeft gevolgen voor het hele team, dus je bent toegewijd, zij het onpartijdig over de tool.

2️⃣ Elke taak heeft prioriteit.

Er is een verschil tussen een drukke periode en regelrechte chaos. Helaas werkt je projectmanagementsoftware of -proces niet als je team overweldigd en opgebrand is.

3️⃣ Je stakeholders en klanten zijn onder de indruk en verward door de rapporten.

De projectverslag zou minder dan een half uur in beslag nemen. Bovendien leidde het statische Excel-spreadsheet tot meer vragen dan antwoorden tussen het verzamelen van informatie van teamleden en het formatteren van gegevens.

4️⃣ Niemand weet waar iemand aan werkt.

Teamleden missen waarschijnlijk belangrijke informatie of deadlines door een gebrek aan transparantie. Bovendien worden binnenkomende projecten en kansen beïnvloed door de huidige capaciteit.

5️⃣ Je team kijkt naar andere software om de gaten op te vullen.

Er is de projectmanagementtool van het bedrijf... en dan is er nog de tool die iedereen gebruikt omdat het hen echt helpt om werk gedaan te krijgen.

Bonusteken: je wordt herhaaldelijk gevraagd om een functie uit te voeren waarvoor de projectmanagementsoftware niet gemaakt is.

Aan de slag met ClickUp

Als u de opdracht hebt gekregen om nieuwe projectmanagementsoftware voor uw team te vinden, weet u dat het niet zo eenvoudig is als het lijkt. Beslissingsverlamming zal zeker optreden (als dat nog niet gebeurd is) en tijd is van essentieel belang.

Het zit zo: je hoeft dit niet alleen te doen. Wij willen je helpen een heel belangrijke vraag te beantwoorden. Die vraag is... Hoe wil je dat de komende uren, dagen, maanden of zelfs JAAR eruit zien?

Om te beginnen, hoe klinkt één dag per week besparen? Aanmelden voor ClickUp