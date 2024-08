De 10 beste MeisterTask alternatieven voor taakbeheer in 2024

Als je druk bezig bent geweest met het verbeteren van projectmanagement en samenwerking voor je team, is de kans groot dat je MeisterTask bent tegengekomen, een tool voor projectmanagement die door velen wordt vertrouwd.

MeisterTask is gestroomlijnd en gemakkelijk te gebruiken. Agile teams en Kanban-voorstanders gebruiken de tool graag om taken binnen hun teams bij te houden. Het basis abonnement heeft echter een limiet aan functies en je hebt misschien andere tools nodig voor communicatie en samenwerking met andere teams.

Dit artikel gaat over alternatieven voor MeisterTask die je werkstromen, productiviteit en efficiëntie kunnen verbeteren.

Van geavanceerde functies en prioriteitsopties tot meer relevante integraties, deze MeisterTask alternatieven bieden een bereik van mogelijkheden om aan verschillende behoeften te voldoen.

Wat moet je zoeken in MeisterTask Alternatieven?

Of je nu een zelfstandige eigenaar van een bedrijf bent, een klein team leidt of een grote resourcepool beheert, je hebt een tool voor taakbeheer nodig die verder gaat dan nog te doen lijsten maken .

Een goede tool voor projectmanagement moet je organisatie naar meer efficiëntie en groei leiden.

Met deze aanpak in gedachten zijn hier enkele sleutel factoren die u moet overwegen bij het kiezen van uw platform voor taakbeheer :

Een intuïtieve, gebruikersvriendelijke interface

Opties voor samenwerking en aanpassingen

Compatibiliteit met uw bestaande bedrijfssystemen

Functies voor voortgang bijhouden en rapportage

Toegankelijkheid op verschillende apparaten en platforms

Sterke veiligheidsmaatregelen zoals gegevensversleuteling en verificatie van gebruikers

Schaalbaarheid voor een groeiend aantal gebruikers en projecten

Notificaties en herinneringen voor tijdige voltooiing van taken en naleving van deadlines

Uitgebreid trainingsmateriaal en responsieve klantenservice

Natuurlijk biedt geen enkele tool alles wat je zou willen, maar sommige alternatieven voor MeisterTask komen heel dicht in de buurt.

We hebben 10 van de beste die je kunt overwegen op een lijst gezet - we hebben hun beste functies, beoordelingen en prijsdetails bekeken.

De 10 beste alternatieven voor MeisterTask die je moet kennen

1. ClickUp

Als je op zoek bent naar een alles-in-één platform voor samenwerking dat zich gemakkelijk aanpast aan de behoeften van je team, dan is ClickUp de juiste keuze. ClickUp wordt wereldwijd vertrouwd door meer dan 800.000 teams in verschillende sectoren en biedt veel functies en een veelzijdige oplossing voor Taakbeheer.

Maak persoonlijke to-do lijsten binnen ClickUp, bouw checklists door gerelateerde taken te groeperen en taken, checklistitems en items toe te wijzen aan teamleden. Je kunt zelfs opmerkingen aan Taken toewijzen zodat een teamgenoot actie kan ondernemen.

Zet opmerkingen moeiteloos om in taken in ClickUp-taak

Met ClickUp-taak hebt u de ongeëvenaarde flexibiliteit om uw projecten te structureren met aanpasbare subtaken. U kunt ook kiezen uit meer dan 35 ClickApps om uw Taakbeheer op maat te maken.

Met behulp van de aanpasbare werkruimte en Systeemvak Taak kunt u Taaktypes beheren en definiëren die aansluiten bij de unieke vereisten van uw team. ClickUp bespaart u uren met de mogelijkheid om terugkerende taken en aanpasbaar sjablonen die het plannen van projecten vereenvoudigen.

Automatiseer taken met de functie terugkerende taken van ClickUp

Of u nu de voorkeur geeft aan een gestructureerde aanpak met lijsten, een visuele weergave met borden, een compact overzicht met boxen, of een tijdgericht perspectief met kalenders, ClickUp heeft meer dan 15 weergaven voor projectmanagers.

Gebruik ClickUp om uw projecten efficiënt te beheren met 15+ weergaven, vooraf ontworpen sjablonen en talloze functies voor samenwerking

En dat is nog niet alles! ClickUp gaat verder dan Taakbeheer. Het combineert uw werk, tools en teams op één plek door het volgende te bieden integraties aan te bieden met meer dan 1000 apps waaronder Slack, Gmail, Zoom, Outlook, Google Drive, HubSpot en meer.

Dit en nog veel meer maakt ClickUp het beste alternatief voor MeisterTask. Hier volgt een kort overzicht van enkele van de belangrijkste functies van deze gratis software voor taakbeheer:

ClickUp beste functies

Prioriteiten stellen, visualiseren en vereenvoudigen van actiepunten in uw organisatie voor alle projecten metClickUp's sjabloon voor taakbeheer* Identificeer en voer dringende Taken uit met ClickUp's kleurgecodeerde prioriteitssysteem voor taken. U kunt labelactie items labelen als urgent, hoge prioriteit, normaal en lage prioriteit en deze voltooien zoals vereist

Houd deliverables bij met ClickUp Herinneringen enaanpasbare notificatie instellingen. Ontvang tijdige updates via e-mail, desktop of mobiel en blijf altijd op de hoogte

Taken samenvatten en actie-items genereren metClickUp AIeen geautomatiseerde tool met AI voor meerdere rollen en gebruikssituaties

Tijdlijnen beheren houd voortgang bij en houd werkuren bij vanaf elk apparaat en locatie. U kunt ook aantekeningen aan uw invoer toevoegen en inzichtelijke rapportages over tijdsbesteding krijgen

Taken en projecten onderweg beheren met de mobiele app van ClickUp voor iOS- en Android-apparaten

ClickUp limieten

Het kan even duren voordat u alle functies en aanpassingsmogelijkheden van ClickUp begrijpt.

Sommige gebruikers zullen merken dat ze niet alle functies nodig hebben die beschikbaar zijn in ClickUp. Om dit aan te pakken, kunt u met ClickUp uw werkruimte aanpassen om u te concentreren op de functies die het belangrijkst zijn voor uw organisatie

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen

G2 : 4.7/5 (9200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

2. Asana

via Asana Asana is een populaire software voor projectmanagement die teams helpt bij het bijhouden, plannen en beheren van hun werk op de web- en mobiele platforms voor werkbeheer.

Met de verschillende weergaven van Asana, zoals kalender en lijst, kunnen projectmanagers taken personaliseren en in kleur coördineren.

Met de flexibiliteit en controle van Asana kunt u potentieel overweldigende projecten omzetten in beheersbare taken.

Met Asana kunt u ook subtaken binnen grotere taken maken, zodat u de voortgang kunt visualiseren en proactief werken kunt stimuleren werkgewoonten binnen teams van projecten.

Asana beste functies

Taken maken en beheren in een gebruiksvriendelijke interface

Meerdere weergaven voor tijdlijnen van projecten openen

Maak gebruik van samenwerkings- en communicatiefuncties zoals opmerkingen, bijlagen en vermeldingen

Integreer meerdere apps van derden binnen Asana omeen voltooide werkstroom te creëren* Optimaliseer de toewijzing van resources en zorg voor een evenwichtige werklast in het team

Asana beperkingen

Asana heeft beperkte offline functies, dus u hebt altijd een stabiele internetverbinding nodig

Geavanceerde functies en mogelijkheden vereisen een abonnement, wat een limiet kan zijn voor budgetbewuste gebruikers of kleine teams

Prijzen Asana

Persoonlijk : Free

: Free Starter : $13,49 per maand per lid

: $13,49 per maand per lid Gevorderd : $30,49 per maand per lid

: $30,49 per maand per lid Enterprise : Neem contact op voor meer informatie

: Neem contact op voor meer informatie Enterprise+: Contact voor details

Beoordelingen voor Asana

G2: 4.3/5 (9.500+ beoordelingen)

4.3/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (12.300+ beoordelingen)

3. Todoist

via Todoist Todoist is een oplossing voor productiviteitsbeheer gericht op het aanmaken van lijsten met taken. De intuïtieve interface en functies voor projectmanagement maken het een goede keuze voor individuen en teams.

Met Todoist kun je projecten en subcategorieën maken en deze van een kleurcode voorzien. Tot de sleutel functies behoren synchroniseren tussen apparaten en integratie met virtuele assistenten zoals Siri, Google Assistant en Alexa.

Om de mogelijkheden van Todoist te maximaliseren, kun je instellingen gebruiken zoals Taken herhalen, urgentie tags en Quickies voor korte taken. Todoist is een veelzijdige tool voor het bijhouden van taken met beperkte functies voor samenwerking en communicatie binnen teams.

Todoist beste functies

Blijf georganiseerd op verschillende apparaten en platforms, zoals virtuele assistenten, mobiel en desktop

Integreer populaire apps en diensten zoals Google Agenda en Dropbox

Analyseer en visualiseer productiviteit en voltooiingspercentages van taken

Todoist beperkingen

De afhankelijkheid van een internetverbinding beperkt de offline functie

Gebruikers hebben een suboptimale ondersteuning voor complexe projecten gerapporteerd

Todoist prijzen

Beginner : Free

: Free Pro: $5 per maand

$5 per maand Business: $8 per lid per maand

Todoist beoordelingen

G2: 4.4/5 (750+ beoordelingen)

4.4/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.300+ beoordelingen)

4. Teamwork

via Teamwerk Teamwork is een alles-in-één oplossing voor projectmanagement en samenwerkingssoftware ontworpen voor teams om werk gemakkelijk te plannen, bij te houden en af te leveren.

Het bijhouden van taken overtreft veel concurrenten, zoals Microsoft Projects en Smartsheet. Bovendien maken de regelmatige updates en verbeteringen van Teamwork het een robuuste keuze voor projectmanagement.

De gebruikersvriendelijke interface is een grote hulp, vooral voor diegenen die minder ervaren zijn in projectmanagement. Ook de ondersteuning is responsief, vriendelijk en behulpzaam.

Het feit dat Teamwork geen projectbestanden (XML of vergelijkbare formaten) kan importeren, kan de bruikbaarheid echter beïnvloeden.

Teamwork beste functies

Samenwerken in teams met ingebouwde communicatietools zoals chatten en threads

Personaliseer dashboards om de voortgang van projecten en sleutelgegevens in één oogopslag te volgen

Maak gebruik van uitgebreide functies voor projectplanning, zoals Gantt grafieken en afhankelijkheid van taken

Teamwerk limieten

De oplossing voor projectmanagement kan te complex blijken voor kleine projecten

Voor toegang tot sommige essentiële functies zijn mogelijk duurdere abonnementen nodig

Prijzen van Teamwork

Free : Gratis

: Gratis Starter : $8.99/gebruiker per maand

: $8.99/gebruiker per maand Levering: $13.99/gebruiker per maand

$13.99/gebruiker per maand Groeien: $25,99/gebruiker per maand

Teamwork beoordelingen

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (850+ beoordelingen)

5. Werkstroom

via Werkstroom Flow is een hulpmiddel voor project- en projectmanagement dat eenvoudige visuele workflows biedt voor het plannen van workflows in teams.

Met Flow kun je deadlines instellen, taken delegeren en je abonneren op taken samenwerking stroomlijnt . U kunt schakelen tussen lijst-, kalender- en bordformaten en de tool biedt flexibiliteit om start- en deadlines toe te voegen.

De Kanban-stijl weergave van de lijst met taken valt op en het eenvoudige ontwerp en de intuïtieve gebruikersinterface van de oplossing voor projectmanagement zijn perfect voor beginners.

Je kunt echter problemen ondervinden met de bruikbaarheid van de software vanwege het gebrek aan aangepaste kleuren en visuele hiërarchie voor projecten. Met talloze kaarten kunnen projecten al snel overweldigend worden.

Werkstroom beste functies

Werk in een samenwerkingsomgeving met functies zoals opmerkingen en bijlagen bij bestanden

Notificaties over deadlines automatiseren om teams te helpen op schema te blijven en vergaderingen te halen

Integreer met populaire apps zoals Slack en Google Agenda

Heen en weer schakelen tussen lijsten enkanban-bord formats voor individuele projecten

Werkstroom limieten

Beperkte functies in de gratis versie kunnen de bruikbaarheid van de tool voor teams beïnvloeden

De gratis proefversie van 30 dagen bevat geen geavanceerde functies

Alleen het hoogste abonnement biedt nuttige integraties zoals Zapier

prijzen #### Werkstroom

Basis: $8 per gebruiker per maand

$8 per gebruiker per maand Plus : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Pro: $18 per gebruiker per maand

Werkstroom beoordelingen

G2: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

6. Wrike

via Wrike Een ander populair platform, Wrike, biedt projectmanagement en samenwerking met functies die klaar zijn voor ondernemingen voor het plannen en uitvoeren van taken.

Dankzij de eenvoud van Wrike kunnen grote en kleine teams de tool even goed gebruiken. De vele functies, zoals het aanmaken van taken, mappen en chatboxen binnen taken, helpen bij het uitvoeren van projecten terwijl iedereen betrokken en geïnformeerd blijft.

De gepersonaliseerde dashboards en aangepaste notificaties zorgen voor een goede zichtbaarheid van onvolledige of uitgestelde taken en verminderen miscommunicatie. Het takenarchief van de tool is ook een handige functie: U kunt details van eerdere projecten terugvinden en uw documentatie centraliseren .

Wrike beste functies

Weergave van projecten met dynamische en geautomatiseerde Gantt grafieken

Asynchroon samenwerken met teamleden met chatten, commentaar geven en Taken toewijzen

Terugkerende Taken automatiseren naartijd te besparen en handmatige inspanning te verminderen

Wrike beperkingen

Weinig offline functies - je hebt een actieve internetverbinding nodig om projecten te openen en bij te werken

De tool kan duur zijn voor kleinere bedrijven of starters

Prijzen van Wrike

Gratis

Teams: $9.80/gebruiker per maand

$9.80/gebruiker per maand Business: $24.80/gebruiker per maand

$24.80/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen

G2: 4.2/5 (3.500+ beoordelingen)

4.2/5 (3.500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.500+ beoordelingen)

7. Leeuwerik

via Leeuwerik Deze tool biedt u het meeste waar voor uw geld. Lark brengt Taakbeheer, berichten en videocommunicatie samen als een samenwerkingspakket op één platform.

Lark is een bekwaam platform voor projectmanagement voor teams van alle vormen en groottes met vergaderingen, e-mail, berichten, planning, tekst bewerking en meer. En een enkele, schone interface die dit alles samenbrengt.

Het betaalde abonnement, met onbeperkte videoconferenties, opslagruimte in de cloud en e-mail, is uitstekend voor zakelijke gebruikers.

Ook als Taakbeheerder onderscheidt Lark zich door de vele waardevolle functies: Je kunt individueel of in teamverband taken organiseren, samenwerken en uitvoeren. Met dit alternatief voor MeisterTask kun je grote projecten opdelen in beheersbare stappen.

Lark beste functies

Samenwerken aan documentatie enproject abonnementen met slimme functies voor documenten zoals commentaar en versiebeheer

Werk op afstand en toch synchroon met projectteams via mogelijkheden voor videoconferenties

Automatiseer updates en stel notificaties in op basis van triggers via de lijst met taken

beperkingen van #### Lark

Beperkte aanpassingsmogelijkheden vergeleken met andere platforms

Gebruikers die alleen op zoek zijn naar Taakbeheer maken mogelijk geen gebruik van het brede bereik aan beschikbare functies

Prijzen van Lark

Starter: Free

Free Pro: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

8. Trello

Trello is een webgebaseerd hulpmiddel voor projectmanagement dat visuele borden, lijsten, kaarten en meer gebruikt om taken en projecten te stroomlijnen.

Gebouwd voor teams die gebruikmaken van Kanban-borden voor projectmanagement is Trello het meest geschikt voor kleine teams en freelancers. Het staat algemeen bekend om zijn eenvoudige gebruikersinterface, intuïtieve borden en eenvoudig bijhouden van taken.

De sleutel functies in Trello zijn Viewsto om projecten te visualiseren als een tijdlijn of bord, Trello sjablonen voor alles van takenlijsten voor productlanceringen tot het bijhouden van leads, en Power-ups, plug-ins om Trello te koppelen met andere tools.

via Stackby Stackby is een toonaangevend platform voor werkbeheer dat databases, spreadsheets en functies voor het bijhouden van taken bevat, aangedreven door no-code automatisering.

Hoewel Stackby geen specifiek hulpmiddel is voor het beheren van taken, is het geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder projectmanagement, CRM en content planning.

Real-time bewerking, commentaar en delen van databases bevorderen efficiënt teamwerk en snelle uitvoering van taken, regelmatige updates en soepele communicatie tussen teams. Je kunt ook integreren met andere populaire tools zoals Google Spreadsheets, Trello en Airtable, waardoor de gegevensuitwisseling tussen productiviteitstools soepel verloopt.

Stackby beste functies

Werk naadloos samen met realtime bewerkingen, updates en notificaties

Combineer de vertrouwdheid van spreadsheets met de flexibiliteit van databases om deze tool te gebruiken

Aan specifieke werkstroombehoeften voldoen met aanpasbare weergaven (raster, kanban, kalender, enz.)

Stackby beperkingen

Beperkte integratie met tools van derden

De abonnementen zijn minder concurrerend in vergelijking met andere vergelijkbare tools

Stackby prijzen

Gratis abonnement

abonnement Persoonlijk: $4/zetel per maand

$4/zetel per maand Economy: $7.5/zetel per maand

$7.5/zetel per maand Business: $15/zetel per maand

$15/zetel per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Stackby beoordelingen

G2: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

4.7/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

10. OmniFocus

via OmniFocus OmniFocus is een programma voor persoonlijk taakbeheer dat is ontworpen voor de individuele productiviteit van gebruikers van macOS en iOS.

De tool biedt meerdere aanpasbare weergaven en workflows. Je kunt elk van de drie projecttypes (parallelle, sequentiële en enkelvoudige projecten) en zes standaardweergaven gebruiken. Je kunt ook gepersonaliseerde weergaven maken, maar dat kost tijd en moeite.

De tool heeft een steile leercurve en is hoger geprijsd dan de meeste tools in dit artikel. Dit is verrassend voor een tool die bedoeld is voor individuele gebruikers.

De app is op maat gemaakt voor gebruikers binnen het Apple ecosysteem en synchroniseert tussen iOS apparaten, terwijl er een web versie beschikbaar is voor Windows gebruikers. Je kunt andere apps integreren via Zapier om gegevens te verzamelen en een volledige werkstroom op te zetten.

OmniFocus beste functies

Uw werk automatisch synchroniseren tussen Mac, iPhone en iPad

Aangepaste perspectieven of weergaven voor Taken maken op basis van verschillende criteria

Taken en ideeën snel en gemakkelijk toevoegen, zodat u zelfs op de drukste momenten niets mist

Concentreer je op specifieke Taken door niet-essentiële informatie weg te filteren met de Focusmodus

OmniFocus beperkingen

Hoewel gunstig voor Apple gebruikers, is OmniFocus niet zo veelzijdig voor gebruikers die een combinatie van besturingssystemen gebruiken

De tool kan zelfs onbruikbaar blijken voor kleinere teams en bedrijven

OmniFocus prijzen

Abonnement: $9,99 per maand

$9,99 per maand v4 Standaard Licentie: $74,99 eenmalig te betalen

$74,99 eenmalig te betalen v4 Pro-licentie: $149,99 eenmalige betaling

$149,99 eenmalige betaling OmniFocus voor het web: $4.99 per maand

OmniFocus beoordelingen

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

ClickUp: Uw alles-in-één oplossing voor taakbeheer

Bij projectmanagement gaan taken en samenwerking hand in hand. Met dit in gedachten komt ClickUp naar voren als een uitstekende keuze als alternatief voor MeisterTask.

Met een breed bereik aan functies variërend van aanpasbare weergaven van taken en automatisering van taken tot krachtige samenwerkingstools biedt ClickUp een allesomvattende oplossing voor het beheren van taken van elke complexiteit. De intuïtieve interface en schaalbaarheid maken het geschikt voor zowel kleine teams als grote ondernemingen.

Of u nu op zoek bent naar een oplossing voor projectmanagement, samenwerking in teams of persoonlijke productiviteit, gebruik ClickUp voor een innovatieve aanpak en vereenvoudig het beheer van taken.