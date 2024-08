We hebben de 10 beste To-Do List-apps in 2024 beoordeeld (gratis en betaald)

Ik kan niet de enige zijn die leeft met lijsten met taken! Deze apps voor dagelijkse checklists zijn mijn persoonlijke digitale assistent geworden: ze helpen me om taken te organiseren, herinneringen in te stellen en op een gedetailleerd niveau prioriteiten aan werk te stellen.

Oh, de hoeveelheid dingen die ik heb gemist (waaronder tandartsafspraken) en deadlines, en ik denk dat mijn omslagpunt kwam toen ik een gebeurtenis aan het organiseren was en het uiteindelijk een puinhoop werd.

Met de juiste hulpmiddelen en een mentaliteitsverandering valt er niets meer door de mand. Soms overschatten we onze cognitieve capaciteiten en accepteren we geen hulp.

Als je nog geen app voor een to-do lijst gebruikt, beschouw dit dan als je teken om mee te doen. Deze ongelooflijke hulpmiddelen houden je op het juiste spoor wanneer je jongleert met meerdere taken met verschillende deadlines en prioriteiten.

Ik heb veel geëxperimenteerd met verschillende apps voor Taakbeheer. Op basis van mijn ervaringen en de tests van het ClickUp team heb ik een lijst samengesteld van de beste apps voor takenlijsten, zowel gratis als betaald.

Maar laten we, voordat we verder gaan met de lijst, eerst de functies doornemen die een app voor takenlijsten moet hebben.

Wat moet je zoeken in een app voor takenlijsten?

Gebruiksvriendelijke interface: De app moet intuïtief zijn en makkelijk te navigeren, met duidelijke instructies en een minimale leercurve _(soms wil ik alleen maar een simpele checklist om te brainstormen; de app die me daar het snelst naartoe brengt, wint. Daarom ben ik dol op widgets op het startscherm van mijn telefoon. Eén tikje en je bent klaar

De app moet intuïtief zijn en makkelijk te navigeren, met duidelijke instructies en een minimale leercurve _(soms wil ik alleen maar een simpele checklist om te brainstormen; de app die me daar het snelst naartoe brengt, wint. Daarom ben ik dol op widgets op het startscherm van mijn telefoon. Eén tikje en je bent klaar Cross-platform compatibiliteit : Je moet naadloos toegang hebben tot lijsten met taken vanaf verschillende apparaten, of het nu een smartphone, tablet of computer is (_Ik wissel de hele dag tussen mijn telefoon en laptop en dan is er nog mijn desktop voor mijn persoonlijke werkstroom. Cross-platform beschikbaarheid en veiligheid gaan hand in hand. Tools moeten een even superieure desktop- als mobiele ervaring hebben. Vaak geven bedrijven de voorkeur aan de webervaring en is de mobiele ervaring een bijzaak

: Je moet naadloos toegang hebben tot lijsten met taken vanaf verschillende apparaten, of het nu een smartphone, tablet of computer is (_Ik wissel de hele dag tussen mijn telefoon en laptop en dan is er nog mijn desktop voor mijn persoonlijke werkstroom. Cross-platform beschikbaarheid en veiligheid gaan hand in hand. Tools moeten een even superieure desktop- als mobiele ervaring hebben. Vaak geven bedrijven de voorkeur aan de webervaring en is de mobiele ervaring een bijzaak Taakprioritering en sorteeropties: Je moet taken kunnen prioriteren op basis van urgentie of belangrijkheid en de app moet meerdere sorteeropties bieden, zoals op deadline, categorie of aangepaste bestelling (Ik gebruik tags alsof mijn leven ervan afhangt._Met de grote hoeveelheid werk die ik bijhoud, heb ik de meest aangepaste weergaven nodig om effectief te zijn. nog te doen met tags, vlaggen met prioriteit, verschillende weergavetypen, enz. Het is essentieel om die optie te hebben om aan te passen)_

Je moet taken kunnen prioriteren op basis van urgentie of belangrijkheid en de app moet meerdere sorteeropties bieden, zoals op deadline, categorie of aangepaste bestelling (Ik gebruik tags alsof mijn leven ervan afhangt._Met de grote hoeveelheid werk die ik bijhoud, heb ik de meest aangepaste weergaven nodig om effectief te zijn. nog te doen met tags, vlaggen met prioriteit, verschillende weergavetypen, enz. Het is essentieel om die optie te hebben om aan te passen)_ Herinneringen en notificaties: Herinneringen en notificaties zijn must-haves om je te helpentaken bij te houden en deadlines van projecten te halen. (_Naast de optie om herinneringen te krijgen, vind ik de mogelijkheid om aan te passen wat voor soort herinneringen en hoe ze worden gemeld het meest kritisch. Anders verdrink je in een zee van notificaties)

Herinneringen en notificaties zijn must-haves om je te helpentaken bij te houden en deadlines van projecten te halen. (_Naast de optie om herinneringen te krijgen, vind ik de mogelijkheid om aan te passen wat voor soort herinneringen en hoe ze worden gemeld het meest kritisch. Anders verdrink je in een zee van notificaties) Samenwerkingsfuncties: Voor het werken aan teamprojecten zijn samenwerkingsfuncties zoals het delen van taken, opmerkingen en het toewijzen van taken aan leden van het team van cruciaal belang. _(Dit is het belangrijkst voor mij omdat ik op verschillende afdelingen werk, ik zal vaak mensen taggen of vermelden en discussiëren in een thread over taken zodat we een beslissing kunnen nemen en op één lijn kunnen komen. Het is belangrijk om dit allemaal op één plek te kunnen doen

Voor het werken aan teamprojecten zijn samenwerkingsfuncties zoals het delen van taken, opmerkingen en het toewijzen van taken aan leden van het team van cruciaal belang. _(Dit is het belangrijkst voor mij omdat ik op verschillende afdelingen werk, ik zal vaak mensen taggen of vermelden en discussiëren in een thread over taken zodat we een beslissing kunnen nemen en op één lijn kunnen komen. Het is belangrijk om dit allemaal op één plek te kunnen doen Aanpasbare categorieën of tags: Je moet taken in categorieën kunnen indelen of tags kunnen toewijzen om ze gemakkelijk te kunnen sorteren en filteren voor effectief projectmanagement

Deze essentiële functies hebben me geholpen om de vele tools op de markt te filteren en de beste voor jou samen te stellen.

Laten we beginnen!

De 10 beste apps voor nog te doen lijsten in 2024

De beste to-lijst apps in één oogopslag:

1. ClickUp beste AI-geïntegreerde to-do lijst app

ClickUp is een alles-in-één app voor takenlijsten met veel functies voor projectmanagement, samenwerking en analyse. De AI-integratie onderscheidt het van de meeste tools en biedt tijdbesparende functies die de efficiëntie verbeteren en je gefocust houden op zinvol werk dat impact heeft. ClickUp Taken is een handige oplossing om projecten op te splitsen in kleine stukjes en elke actie item in te stellen als een aparte Taak.

Verdeel je projecten in beheersbare items met ClickUp-taaken

Ik kan checklists maken in elk deel van mijn werkruimte met behulp van ClickUp's Nog te doen lijsten taken, Documenten of Aantekeningen. De Taak-checklist helpt me om een transparant proces te schetsen voor mezelf en mijn team, terwijl de Docs-checklist ervoor zorgt dat ik actiepunten kan afvinken die in een document staan in ClickUp Documenten .

Als ik met een taak bezig ben en ik onverwacht een idee krijg (of als ik vergeet boodschappen te doen deze week of mijn gevreesde tandartsafspraak), maak ik een snelle checklist op het ClickUp-taakblok. Ik hoef niet van tabblad te wisselen, dus mijn werkstroom blijft ononderbroken.

Noteer ideeën, takenlijsten en aantekeningen voor uzelf op het ClickUp notitieblok terwijl u werkt

Ik geef er ook de voorkeur aan om Taken te maken in ClickUp Docs omdat het super eenvoudig is. Het proces ziet er als volgt uit:

Markeer tekst in een document Klik op Taak in de werkbalk Klik op Selecteer lijst en kies een lijst Klik op Maken

Nadat ik de Taken heb gemaakt, wijs ik ze toe aan leden van het team en stel ik deadlines in. Dankzij de functie voor realtime bewerking kan ik vlot samenwerken met mijn team op afstand.

Beheer uw lijst met taken in samenwerking met uw team met ClickUp Docs

Voor Taken die geen handmatige tussenkomst vereisen, gebruik ik ClickUp Brein . Het automatiseert het aanmaken van taken en het plannen van subtaaken, beantwoordt vragen over Taken en Documenten (als ik haast heb en op zoek ben naar specifieke informatie) en vat de details van taken samen.

Taakdetails samenvatten met ClickUp Brain

Om te testen hoe intuïtief deze AI-tool is, heb ik een Taak gemaakt met de naam 'Ontwerp een trainingsprogramma voor werknemers' en heb ik mijn teamleden toegevoegd om te bespreken hoe we het programma gaan abonneren. We gebruikten Taakcommentaar om onze doelen te bespreken en de aanpak die we voor de training willen gebruiken.

Binnen een paar dagen begon ClickUp Brain met het aanbevelen van op maat gemaakte subtaak (na het nadenken over de context van de taak), zoals het identificeren van de behoeften en vaardigheidshiaten van de werknemers, verbinding maken met vakspecialisten om trainingsmodules te maken en het bepalen van het tijdschema van het programma.

Game-changing!

ClickUp heeft ook meerdere kant-en-klare sjablonen voor nog te doen lijsten en GTD-sjablonen om je te helpen taken systematischer te organiseren.

Dit zijn mijn favorieten:

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-15.jpeg Identificeer prioriteiten voor taken en verhoog productiviteit met ClickUp's sjabloon voor werk te doen https://app.clickup.com/signup?template=t-182201658 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon stemt uw dagelijkse acties af op uw wekelijkse doelen. Gebruik het om een lijst met prioriteiten gebaseerd op belangrijkheid, urgentie of inspanning, projecten organiseren met lijsten, subtaken en deadlines en de voortgang bijhouden met Gantt-grafieken of Kanban-borden.

Het sjabloon houdt je niet alleen georganiseerd, maar zorgt er ook voor dat je stressvrij kunt werken omdat je zichtbaarheid krijgt in welke taken onmiddellijke aandacht nodig hebben en hoe ver je van je doelen verwijderd bent.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-16.jpeg Maak een wekelijkse takenlijst, houd de voortgang bij en voel u geïnspireerd om naar uw doelen op korte termijn toe te werken met ClickUp's Wekelijkse Checklist Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182147994 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik deze sjabloon om een werkbare agenda voor de komende week op te stellen. Orden gelijksoortige taken in categorieën, stel herinneringen in voor tijdgevoelige taken en houd een voortgangstabel bij voor de vastgestelde deadlines.

Je kunt het sjabloon aanpassen zodat het geschikt is voor het maken van persoonlijke en professionele takenlijsten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-17.jpeg Abonneer u op uw dagelijkse routine en bouw productieve gewoonten op met het sjabloon voor de dagelijkse takenlijst van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-3k53b9a Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon is uw dagelijkse routineplanner om gezonde gewoonten op te bouwen en op het juiste spoor te blijven. Het helpt je:

Georganiseerd te blijven met dagelijkse klusjes en professionele verplichtingen

Haalbare doelen te stellen die bijdragen aan je succes op de lange termijn

Regelmatig de voortgang te controleren

Prioriteiten beheren zodat je geen belangrijke Taken mist

Als u taken van uw lijst afvinkt, krijgt u een motivatieboost die u stimuleert om harder te werken. Vergeet niet jezelf een schouderklopje te geven voor je prestaties, groot of klein!

ClickUp werkt voor multifunctionele teams van elke grootte, van kleine bedrijven tot ondernemingen. Het ondersteunt meer dan 1000 integraties met andere apps zoals GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, HubSpot en Zendesk. Dus zelfs als je een uitgebreide technische stapel hebt, kan ClickUp zich snel aanpassen aan je werkstroom.

ClickUp beste functies

Beheer uw ClickUp To-Do Lijst vanaf desktop, telefoon of browser

Kies uit 15+ aanpasbare weergaven om de voortgang van uw takenlijst in te stellen, te visualiseren en bij te houden op een manier die voor u werkt

Taaktypes aanpassen door uw naamgevingsconventies toe te voegen aanClickUp aangepaste velden* Houd uw dagelijkse productiviteit bij door Taken aan het einde van de dag samen te vatten met ClickUp-taak Standups

ClickUp limieten

Er is een leercurve voor beginners. Maar ClickUp heeft voldoende hulpmiddelen en kant-en-klaresjablonen voor taakbeheer om u te helpen snel aan de slag te gaan

ClickUp prijzen

Free forever (Ideaal voor individuen)

(Ideaal voor individuen) Unlimited: $7/gebruiker per maand (Ideaal voor kleine teams)

$7/gebruiker per maand (Ideaal voor kleine teams) Business: $12/gebruiker per maand (Ideaal voor middelgrote teams)

$12/gebruiker per maand (Ideaal voor middelgrote teams) Enterprise: Aangepaste prijzen (Ideaal voor het beheren van meerdere grote teams)

Aangepaste prijzen (Ideaal voor het beheren van meerdere grote teams) ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Gebruikers houden van de mogelijkheid om intuïtief taken, subtaken en checklists te maken in ClickUp en beoordelen het als een van de beste projectmanagement apps.

"Ik vind het fijn dat ik mijn dagelijkse checklist kan maken, ideeën voor later kan bijhouden en mezelf kan herinneren aan follow-ups."

2. Todoist - het beste voor samenwerking

via Todoist Een lijst met taken maken is niet genoeg. Je moet eraan kunnen werken met leden van het team om de vaart erin te houden. Dit is waar Todolist om de hoek komt kijken.

Ik hou van de minimale interface van deze Todolist app, vooral omdat het delen van taken een stuk makkelijker wordt. Todoist maakt het niet alleen mogelijk om delen van taken toe te wijzen aan leden van het team en extra details toe te voegen door middel van opmerkingen.

Ik vond ook de optie om bepaalde projecten privé te maken als je de toegang tot gevoelige gegevens wilt limieten. Het is een handige toevoeging om productabonnementen, offertes en andere interne gegevens vertrouwelijk te houden.

Todlist is ontworpen om de inspanningen en productiviteit van teams te stimuleren en is een slimme app voor taakbeheer voor kleine tot middelgrote teams.

Todoist beste functies

Focus op relevante Taken met flexibele weergaven

Geef prioriteit aan tijdgevoelige taken en vink ze sneller af

Intuïtief terugkerende deadlines instellen met datumherkenning

Je takenlijst synchroniseren met desktop, Android, iOS, wearables en extensies voor browsers

Todoist beperkingen

Kalender integratie had krachtiger gekund

Het structureren van subtaak voelt verwarrend aan

Todoist prijzen

Beginner: Free

Free Pro: $5/gebruiker per maand

$5/gebruiker per maand Business: $8/gebruiker per maand

$8/gebruiker per maand Samenwerking: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Geavanceerd: Aangepaste prijzen

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

Meeste gebruikers geven de voorkeur aan Todoist boven andere apps voor Taakbeheer vanwege de eenvoud en de krachtige functies voor samenwerking.

Todoist is eenvoudig te installeren en stelt de gebruiker centraal. Het is ideaal voor het maken van goed gedetailleerde, gepersonaliseerde lijsten met taken (handig voor het organiseren van verschillende fasen van grote gebeurtenissen). Taken kunnen eenvoudig over de leden van een team worden verdeeld, met name wanneer er veel mensen met verschillende vaardigheden bij een project betrokken zijn._ Taken kunnen eenvoudig over de leden van een team worden verdeeld

3. TickTick - het beste om geconcentreerd te blijven

via TickTick Soms voelt het overweldigend om naar een lange checklist met Taken te kijken. Je probeert ze allemaal tegelijk te doen. Maar de wetenschap van context wisselen vertelt ons dat multitasken een killer is voor productiviteit - de sleutel om alle taken af te vinken is om je op één taak tegelijk te concentreren. Dat is waar TickTick bij helpt.

Ik heb de Pomo timer geprobeerd, waarmee je kleine blokken tijd kunt reserveren om je op een taak te concentreren op basis van de Pomodoro productiviteitssysteem . Hoewel het niet ideaal is om je Pomodoro timer te pauzeren, biedt TickTick deze functie voor het geval er zich iets dringends voordoet.

Voor mij gaat persoonlijke productiviteit over gefocust blijven op één ding, afleidingen vermijden en genoeg diepgaand werk Klaar krijgen. TickTick heeft me daarbij geholpen.

Ik vond het ook geweldig hoe snel ik taken kon toevoegen met de functie voor spraakinvoer en de timer op al mijn apparaten kon synchroniseren. Deze app is ideaal voor professionals die productief willen blijven door zich te richten op korte periodes van diepgaand werk.

Deze werkt echter het beste voor persoonlijke Taken. Je zult misschien ergens anders moeten zoeken om met je team samen te werken aan lijsten met taken.

TickTick beste functies

Automatisch herinneringen instellen wanneer je een deadline en tijdinformatie aan een Taak toevoegt

Deel je lijst met taken met anderen

Taak voortgang gamificeren met Prestatie Score

Taken organiseren in mappen, lijsten, taken en items controleren

TickTick beperkingen

De weergave Kalender is niet beschikbaar in de gratis versie

Beperkte samenwerkingsmogelijkheden

TickTick prijzen

Gratis

Basis: $2.99/gebruiker per maand (jaarabonnement voor $35.99)

TickTick beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

4. Nog te doen voor WhatsApp-integratie

via Nog te doen Word je overweldigd door te veel apps en ben je op zoek naar iets dat bij je dagelijkse routine past? Any.do zou een goede optie kunnen zijn.

We gebruiken allemaal vaak apps voor berichten of tekst, en Any.do werkt daar bovenop. Je kunt herinneringen rechtstreeks vanuit WhatsApp instellen, zelfs zonder de Any.do app te openen.

Ik heb Any.do geïntegreerd met WhatsApp en de ervaring was vrij naadloos. Telkens wanneer ik een taak toevoegde met een tijdlijn, kreeg ik een herinnering op WhatsApp. Maar deze functie is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen. Als je geen WhatsApp gebruikt, kun je de tool eenvoudig integreren met Siri en Apple Herinneringen als je een Apple-apparaat hebt.

Als je voor je werk veel externe interactie met mensen hebt, zoals verkoopgesprekken of vergaderingen, is een op berichten gerichte app voor productiviteit misschien het proberen waard. Als je echter diepgaand werk probeert te doen, zijn messaging apps een grote bron van afleiding. Als je ze gebruikt om je productiviteit te verhogen, kan dat contra-intuïtief zijn.

Any.do is misschien geschikt voor individuen en kleine of middelgrote teams die op zoek zijn naar apps om nog te doen. Maar grotere teams en ondernemingen hebben misschien iets krachtigers nodig.

Any.do beste functies

Privé prikborden maken voor het beheren van vertrouwelijke informatie

Taken, deadlines en status van projecten automatisch toewijzen

Onbeperkt boards aanmaken om je werkstroom te beheren

Content synchroniseren op je desktop, laptop, tablet, mobiel en wearables

Any.do beperkingen

Beperkte kalender functie: de tool stelt standaard 30-minuten slots in, die je niet kunt aanpassen

Prijzen van Any.do

Persoonlijk: Gratis

Gratis Premium: $5.99/gebruiker per maand

$5.99/gebruiker per maand Teams: $7,99/gebruiker per maand

$7,99/gebruiker per maand Familie: $9.99 (voor 4 gebruikers per maand)

Nog.te doen beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

5. Things 3-beste voor iOS Taakbeheer

via Dingen 3 Als je liever met Apple-apparaten werkt, is de gloednieuwe app Things 3 precies wat je nodig hebt om je Taakbeheer te stroomlijnen.

Ik vond de functie voor herinneringen, die eerder ontbrak in de app, geweldig. De dataparser in natuurlijke taal begrijpt de tijd die je intypt en stelt herinneringen in op basis daarvan. Heel handig.

Te druk om te typen? Vraag Siri gewoon om een herinnering in te stellen in Things en je bent klaar. Deze functie is handig als je vaak te maken hebt met tijdgevoelige taken: je krijgt herinneringen op al je apparaten, zodat je geen deadlines mist.

De ontwerptaal is wat je zou verwachten van een app voor Apple gebruikers: schoon, elegant, minimaal en, het belangrijkste, functioneel. Het eenvoudige overzicht van wat er vandaag, morgen of zelfs de komende week op het programma staat, is een echte levensredder.

De Dingen 3 app werkt het beste voor het bijhouden van je persoonlijke takenlijst, of het nu werk voor werk of huishoudelijke taken zijn.

Things 3 beste functies

Ga voor rommelvrij met een minimaal maar functioneel ontwerp

Verdeel grote Taken in kleine stukjes met Headlines

Houd je dagelijkse planning bij met de lijst Vandaag

Maak een abonnement voor de komende week met het tabblad Komende

Dingen 3 beperkingen

Alleen beschikbaar op Mac en iOS

Geen gratis proefversie

Prijzen voor Things 3

**MacOS:49,99 euro (eenmalige aankoop)

iPhone en Apple Watch: $9,99 (eenmalige aankoop)

$9,99 (eenmalige aankoop) iPad: € 19,99 (eenmalige aankoop)

Things 3 beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (100+ beoordelingen) Veel gebruikers missen geavanceerde functies zoals aangepaste sortering en weergave voor het bijhouden van Taken in Things.

_Het grootste probleem dat ik had met Things is dat ik meer manieren wilde om taken af te bakenen en te onderscheiden. Ik gebruik veel kleur codes, en ook tags - tags zijn geweldig in Things, maar ik had meer manieren kunnen gebruiken om taken en projecten te scheiden, zodat het makkelijk zou zijn om in één oogopslag te zien wat er gedaan moet worden. Ik wil niet elke keer dat ik een blik werp alle Taken lezen

De meesten zijn het echter eens over hoe eenvoudig en intuïtief het is als een basis app voor Taakbeheer.

Ik hou van de eenvoud en esthetiek van Things. Het is intuïtief en werkt gewoon. Synchroniseren is rotsvast op verschillende platforms. Het heeft de essentiële functies die ik nodig heb: Projecten, gebieden, taken, aantekeningen en tags. Koppen zijn ook leuk_

6. Google Taken - het beste voor gebruikers van G-Suite

via Google Taken Google Tasks is een gratis app voor takenlijsten die je kunt integreren met Gmail en Google Agenda.

Wat ik het leukst vond aan deze tool is de optie om rechtstreeks vanuit Gmail een Taak te maken. Als een lid van een team bijvoorbeeld een vraag stelt of een item ter beoordeling stuurt, kun je dit omzetten in een actie-item en verschijnt het op je takenlijst - een redder in nood als je veel aan je hoofd hebt en weinig tijd om individuele taken in te stellen.

Dit kan een goede optie zijn voor individuen of bedrijven die binnen de Gsuite werken en geen extra functies nodig hebben. Maar de uitdaging is dat zodra je een Taak hebt, de samenwerkingsopties beperkt zijn. Je moet misschien terugschakelen naar de chatapplicatie op je werkplek om de Taak verder te bespreken of ze te e-mailen. Het aanpassen van taken om prioriteiten, labels of tags toe te voegen is nog steeds beperkt.

Stel dat je de tool al gebruikt, maar op zoek bent naar geavanceerde functies zoals projectmanagement en samenwerkingsmogelijkheden. In dat geval kun je je Google Taken-app integreren met ClickUp (met behulp van Zapier). Elke actie die je onderneemt in de ene app wordt weerspiegeld in de andere, waardoor je werkstroom soepeler en efficiënter wordt.

Google Taken beste functies

Taken slepen en neerzetten om prioriteitsniveaus te veranderen

Traceer een taak terug naar de bron e-mail in het geval je meer context nodig hebt

Hulp krijgen van Google Assistent om taken beter te beheren

Taken bijhouden en bewerken vanaf elk apparaat naar keuze

Beperkingen van Google Taken

Soms worden push notificaties niet op tijd getriggerd, waardoor je belangrijke deadlines mist

Prijzen Google Taken

Gratis

Google Taken beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Microsoft Nog te doen voor gebruikers van Microsoft 365

via Microsoft Nog te doen Microsoft To-Do is een van de eenvoudigste apps voor takenlijsten op onze lijst. Ondanks de beperkte functies klaart het de klus gratis.

Mijn persoonlijke favoriet is het tabblad Mijn dag. Het biedt een overzicht van mijn dag (inclusief persoonlijke en professionele taken) en intelligente suggesties om de lijst onderweg bij te werken.

Deze tool werkt het beste voor Teams die beginnen met een app voor takenlijsten of voor MKB's die op zoek zijn naar een gratis tool app voor taakbeheer .

Als je veel in het Microsft-universum werkt, kun je Nog te doen integreren met Outlook Taken, waardoor het gemakkelijker wordt om al je taken op één plaats te beheren.

Microsoft Nog Te Doen beste functies

Integreer de tool met andere MS-producten in je technische stapel, zoals Teams en Outlook kalender

Taken markeren als belangrijk om de prioriteiten bij te houden

Effectief dagelijkse vergaderingen en vergaderingen met klanten plannen en toegang tot de app Nog te doen via het web, Windows, iPhone en Android

Deel je lijst met taken met teamleden om ze op de hoogte te houden

Microsoft Nog te doen beperkingen

Sterk afhankelijk van het Microsoft ecosysteem

Geen functie om prestaties bij te houden

Prijzen van Microsoft Nog te doen

Gratis

Microsoft Nog te doen beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

4.4/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

A publiek favoriet microsoft To-Do lijkt een populaire app voor to-do lijsten voor teams en individuen.

Microsoft To-Do is heel gebruiksvriendelijk en flexibel. Het helpt me om een planning voor de dag op te stellen met abonnementen, activiteiten en vergaderingen. Ik kan me concentreren op de taken die me zijn toegewezen met een beter abonnement en een betere uitvoering. Naadloze integratie met het Microsoft ecosysteem maakt het toegankelijk. Een gebruiksvriendelijke interface met functies voor agendasynchronisatie werkt geweldig. De gemaakte taken _kunnen gemakkelijk gedeeld worden met het team. Goede klantenservice.

8. Onthoud de melk - het beste voor een leuke UI

via Remember de melk Ik mag dan wel een fan zijn van professioneel ogende tools voor werkbeheer, maar ik kon het niet helpen dat ik onder de indruk was van hoe schattig deze app is.

Toen ik met de functies aan het knutselen was, kwam ik de Smart List tegen - een functie waarmee je taken kunt doorzoeken aan de hand van specifieke criteria. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken naar taken die deze week klaar moeten zijn, zodat je ze voorrang kunt geven boven andere taken.

Hoewel de samenwerkingsmogelijkheden beperkt zijn tot het toewijzen van taken aan teamleden, kunnen individuen en kleine bedrijven het gebruiken om een leuk element toe te voegen aan hun dagelijkse werkstroom.

De beste functies van Remember the Milk

Leuke en uitnodigende gebruikersinterface

Snel taken aanmaken en herinneringen instellen met Smart Add

Herinneringen ontvangen via het kanaal dat je het meest gebruikt: e-mail, tekst of een andere app

Denk aan de limiet van melk

Om taken te delen met teamleden, moet je ze eerst toevoegen aan je contactpersonen. Dit is onhandig voor grote teams

Denk aan de prijzen van Milk

Basic: Free

Free Pro: $49,99/jaar met onbeperkt delen (maandelijks abonnement niet beschikbaar)

Remember the Milk beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

9. Habitica-beste gamified to-do lijst app

via Habitica Wanneer het afvinken van je takenlijst voelt als veel werk, verandert Habitica je takenlijst in een spel. Wat een fantastische manier om dingen leuker te maken en productiviteit te verhogen!

Of je nu meer water wilt drinken, meer boeken wilt lezen of wilt werken aan de taken die je met moeite afkrijgt, je kunt elke gewoonte of doel instellen op de app.

Ik vond de functie Beloningen erg motiverend. Elke keer als ik een Taak voltooide, kreeg ik een beloning. Het voelde geweldig om een mysterieus digitaal huisdier voor het bedrijf te hebben (dat was mijn beloning voor superproductief zijn, mocht je je dat afvragen)!

Met de sterk gegamificeerde console kun je ook teams vormen met andere Habiticanen om monsters te bevechten in een epische strijd. Je verdient goud als je wint, dat je kunt gebruiken om aangepaste beloningen vrij te spelen (zoals pizza voor het ontbijt, de laatste aflevering van je favoriete Netflix-programma bekijken of iets anders waar je blij van wordt).

Het werkt het beste voor individuen en kleine teams die van het gamed model houden, maar je kunt misschien beter een andere app kiezen voor geavanceerd Taakbeheer.

Habitica beste functies

Taken snel instellen met de eenvoudige en leuke gebruikersinterface

Blijf gemotiveerd met beloningen in het spel

Doe mee aan spelletjes met andere gebruikers

Bouw gezonde gewoontes op tijdens het spelen

Habitica limieten

Beperkte gebruiksmogelijkheden - werkt misschien niet voor professionele samenwerkingen

Integreert niet met software voor projectmanagement

Prijzen van Habitica

Basic: Gratis

Gratis Voor groepen: $9/maand + $3/gebruiker

Habitica beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

10. Workflowy-Beste voor het maken van minimalistische lijsten met taken

via Workflowy Workflowy is een eenvoudige maar krachtige app voor takenlijsten, ontworpen voor het maken van overzichtelijke lijsten met taken.

Ik werd meteen aangetrokken door de overzichtelijke gebruikersinterface. Het heeft een linker zijbalk om door je hele takenlijst te navigeren, wat ik vooral handig vond om een overzicht te krijgen van de honderden taken op mijn lijst. Het is gemakkelijk om taken te verwijderen die niet langer relevant zijn of om ze omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

Ik vond het ook geweldig hoe gemakkelijk het is om aantekeningen te maken in lijsten met opsommingstekens, ze om te zetten in taken en ze af te vinken. Workflowy maakt het ook mogelijk om gelijksoortige items te groeperen met behulp van tags - een kleine toevoeging die nodig is om tijd te besparen.

Projectmanagers, marketeers of professionals die geen fan zijn van visueel zware interfaces zouden deze app geweldig vinden voor hun dagelijkse aantekeningen en voor het maken van snelle takenlijsten.

Workflowy beste functies

Vind wat je zoekt met een globale zoekfunctie

Context toevoegen aan taken met korte aantekeningen

Relevante bestanden en afbeeldingen toevoegen aan je Taken

Taken delen met leden van je team

Workflowy beperkingen

Je kunt taken delen, maar er is geen deeloptie voor samenwerking

Geen optie om de visuele elementen van de tool aan te passen (behalve markeren)

Workflowy prijzen

Basic: Free

Free Workflowy Pro: $4.99/gebruiker per maand

Workflowy beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

De beste app voor lijsten met taken kiezen in 2024

De meeste apps die ik in deze lijst heb opgenomen hebben een eenvoudige gebruikersinterface, waardoor ze toegankelijk zijn voor teams met verschillende niveaus van technische expertise.

Hoewel al deze tools goed zijn om taken te maken en af te vinken, zijn er maar weinig die geavanceerde functies bieden zoals het visueel bijhouden van de voortgang, samenwerken met grote teams, taken toewijzen aan meerdere teamleden tegelijk, rapportage en analyses, en AI-integratie.

De eenvoudigere tools zijn goed voor persoonlijk gebruik, maar hun beperkte mogelijkheden zullen niet volstaan voor complexe projecten met teams op afstand of met verschillende functies.

In dergelijke gevallen is ClickUp een duidelijke winnaar. Het koppelt het aanmaken en bijhouden van taken aan AI-ondersteund projectmanagement, zodat je team productief en efficiënt blijft en samenwerkt als één geheel. Begin vandaag nog met ClickUp!