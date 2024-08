10 Beste gratis digitale planner apps in 2024

Het is het begin van de week en tijd om de drie belangrijkste taken voor die dag op te schrijven, herinneringen instellen en bekijk en bewerk de notities van vorige week.

Maar wacht.

Moet je het doen in Google Documenten ? De nieuwe planningsapp die je vriend je heeft voorgesteld? Of hou je het eenvoudig en gebruik je de notitie-app op je telefoon?

Je hebt je waarschijnlijk al vaker in dit scenario bevonden als je nog geen digitale planner hebt gevonden.

Toegegeven, bijna elke dagplanner die er is, doet de meeste basistaken. Maar er zijn er maar weinig die al je planningsbehoeften in één platform verenigen en centraliseren.

Om je te helpen bij je zoektocht naar de beste digitale planner, hebben we hieronder een lijst samengesteld van alle opties die het overwegen waard zijn.

Laten we eens in de details duiken.

Wat moet je zoeken in een digitale planner app?

Een van de belangrijkste eigenschappen van een planner is gebruiksvriendelijkheid. Het is al moeilijk genoeg om je op de lange termijn aan een digitale planner te houden - maak het jezelf niet moeilijker door te proberen een digitale planner te gebruiken die star en onhandig is je dagelijks leven .

Rijke tekst bewerken gebruiken in ClickUp's Chrome Uitbreiding Kladblok om snel je gedachten te ordenen

Een uitstekende digitale planner maakt het gemakkelijk om al uw taken te centraliseren. Dit betekent dat het altijd een goed idee is om te controleren welke andere toepassingen je waarschijnlijk al gebruikt (denk aan Gmail of Slack) zodat het gemakkelijker integreert met je bestaande workflow.

Het is een kwestie van voorkeur, maar hoe meer integraties en functies een digitale planner heeft, hoe beter. Waarom? Het is een van de beste manieren om het aantal applicaties dat je vaak moet gebruiken voor het maken van documenten, het bijhouden van facturen, herinneringen of zelfs de voortgang van je projecten te verminderen. 📚

De 10 beste digitale agenda-apps in 2024

Met ClickUp Docs kunnen rijke opmaak- en schuine streep-opdrachten efficiënter werken

Als digitale planner kunt u ClickUp zien als de alles-in-één tool die zorgt voor alles van de eenvoudigste tot de meest complexe planningsbehoeften voor teams en individuen. Ja, het wordt geleverd met heel veel functies en is hyper-aanpasbaar - perfect voor de digitale planner die heel kieskeurig is over hoe hij zijn planning bijhoudt en uitvoert werk beheren (of hun persoonlijke leven). 📖

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp's kalenderweergave : Rangschik uw taken systematisch, plan deadlines en maak een dynamische kalender waarmee uw team de voortgang kan volgen en op één lijn kan blijven.

Automaties : Reken af met routinetaken die snel repetitief worden met de geavanceerde automatiseringsfuncties van ClickUp. Het is een geweldige manier om extra denkruimte vrij te maken en efficiënter te plannen. Met automatiseringstriggers en -voorwaarden kunt u het aanmaken van taken, het wijzigen van contactpersonen, herinneringen en taakprioriteit automatiseren, om er maar een paar te noemen

: Reken af met routinetaken die snel repetitief worden met de geavanceerde automatiseringsfuncties van ClickUp. Het is een geweldige manier om extra denkruimte vrij te maken en efficiënter te plannen. Met automatiseringstriggers en -voorwaarden kunt u het aanmaken van taken, het wijzigen van contactpersonen, herinneringen en taakprioriteit automatiseren, om er maar een paar te noemen Personalisatie: De bestedagelijkse planners zijn aanpasbaar, zodat u niet te maken krijgt met starre velden die niet relevant zijn voor uw behoeften. ClickUp is gebouwd rond maatwerk, wat betekent dat u wat tijd zult willen nemen om vertrouwd te raken met hoe pagina's, mappen, weergaven en taken werken om een workflow in te stellen die voor u is gemaakt

De bestedagelijkse planners zijn aanpasbaar, zodat u niet te maken krijgt met starre velden die niet relevant zijn voor uw behoeften. ClickUp is gebouwd rond maatwerk, wat betekent dat u wat tijd zult willen nemen om vertrouwd te raken met hoe pagina's, mappen, weergaven en taken werken om een workflow in te stellen die voor u is gemaakt Templates: Wie houdt er niet van templates? ClickUp biedt zijn gebruikers honderden sjablonen voor allerlei behoeften, zoalsresourceplanning enevenementenplanning

Gebruik de ClickUp Dagplanner Sjabloon om uw taken en activiteiten te organiseren en te categoriseren Deze sjabloon downloaden

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers noemen de beperkte spreadsheethulpmiddelen en complexe formules

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op mobiel (nog niet!)

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

Capterra : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

2. Google-kalender

Voorbeeld van een driedaagse weergave in Google Agenda U kent Google-kalender als een van de oorspronkelijke digitale planningsplatforms. De planningsfuncties maken het gemakkelijk om de werkdag heelhuids door te komen zonder overlappende vergaderingen werktijd of "ik"-tijd.

Hoewel eenvoudig, biedt Google Agenda toch een aantal geweldige planningsfuncties die werken voor de juiste gebruiker of als integratie voor een app die je al gebruikt. Het is gemakkelijk te gebruiken als een dagelijkse of wekelijkse planner. Je kunt ook het hele jaar door evenementen plannen met de gebruiksvriendelijke interface.

Google Agenda beste functies

Geautomatiseerde herinneringen: Google Agenda stelt automatische herinneringen in voor komende gebeurtenissen en taken, zodat gebruikershun planning bijhouden *Agenda-weergave: Google Agenda heeft een agendaweergave, waarmee gebruikers hun aanstaande gebeurtenissen, taken en notities in één oogopslag kunnen zien

Google Agenda stelt automatische herinneringen in voor komende gebeurtenissen en taken, zodat gebruikershun planning bijhouden *Agenda-weergave: Google Agenda heeft een agendaweergave, waarmee gebruikers hun aanstaande gebeurtenissen, taken en notities in één oogopslag kunnen zien Agenda delen: Google Agenda stelt gebruikers ook in staat om hun agenda met anderen te delen, zodat taken, gebeurtenissen en notities gezamenlijk worden beheerd

Google Agenda stelt gebruikers ook in staat om hun agenda met anderen te delen, zodat taken, gebeurtenissen en notities gezamenlijk worden beheerd Mobiel: werkt op iOS-apparaten en Android-apparaten

Google Agenda beperkingen

Beperkt tot voornamelijk planning entijd blokkeren* Mist de extra functies die het een echt veelzijdig planningsdashboard maken

Google Agenda prijzen

Gratis

Google Agenda beoordelingen en recensies

Capterra : 4.8/6 (2.000 + beoordelingen)

: 4.8/6 (2.000 + beoordelingen) G2: 4.6/5 (40.000 + beoordelingen)

3. Todoist

Beheer je taken en to-do lijsten met TodoistTodoist is een digitale planner-app die gebruikers helpt georganiseerd en productief te blijven. Het wordt geleverd met een reeks functies en hulpmiddelen, zoals taak- en basisprojectbeheer, doe-lijsten (AKA takenlijsten ), herinneringen en meldingen en de mogelijkheid om aangepaste filters te maken.

Todoist beste functies

Dolijsten: Met deze to-do lijstfunctie kunnen gebruikers hun taken en doelen opsplitsen in kleinere, beheersbare lijsten, en het is toegankelijk op meerdere apparaten voor planning onderweg

Met deze to-do lijstfunctie kunnen gebruikers hun taken en doelen opsplitsen in kleinere, beheersbare lijsten, en het is toegankelijk op meerdere apparaten voor planning onderweg Herinneringen en meldingen: De app wordt geleverd met automatische herinneringen en meldingen, die gebruikers helpen om op schema en georganiseerd te blijven

De app wordt geleverd met automatische herinneringen en meldingen, die gebruikers helpen om op schema en georganiseerd te blijven Aangepaste filters: Todoist heeft ook een aangepaste filterfunctie om eenvoudig taken en gegevens te zoeken en te vinden

Todoist beperkingen

Mist geavanceerde functies (kan oude lijsten niet archiveren)

Kan moeilijk zijn om je to-do lijsten te delen voor online samenwerking Todoist prijzen

Gratis :

: Pro : $4/maand jaarlijks gefactureerd

: $4/maand jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $6/maand jaarlijks gefactureerd

Todoist beoordelingen en recensies

Capterra : 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen) G2: 4.4/6 (700+ beoordelingen)

4. Notion

Notities maken in NotitieNotie is gebruiksvriendelijk en een geweldige keuze voor individuen die graag creatief aan de slag gaan met hun digitale planner door te beginnen met een leeg canvas. Het biedt handige tools en functies, waaronder taakbeheer, een kalenderweergave en aanpasbare taakrijen en -kolommen.

Bovendien kunnen gebruikers hun gegevens op meerdere apparaten synchroniseren, hun planningsinformatie delen en integreren met andere toepassingen voor maximale productiviteit.

Notion beste eigenschappen

Taakbeheer : Notion biedt gebruikers een intuïtievetaakbeheersysteem voor het maken, organiseren en bijhouden van taken

: Notion biedt gebruikers een intuïtievetaakbeheersysteem voor het maken, organiseren en bijhouden van taken Nesten en gekoppelde databases : Met de nesting en gekoppelde databases van Notion kunnen gebruikers eenvoudig pagina's en gerelateerde taken organiseren en opslaan in een eenvoudig te navigeren formaat

: Met de nesting en gekoppelde databases van Notion kunnen gebruikers eenvoudig pagina's en gerelateerde taken organiseren en opslaan in een eenvoudig te navigeren formaat Integratie en embedding functies: Notion heeft ook integratie- en embeddingfuncties, waarmee gebruikers hun Notion-gegevens kunnen verbinden met andere diensten, zoals Gmail of Slack, voor een betere workflow. Ook kun je applicaties visueel inbedden op je dashboard voor eenvoudige toegang

Notion beperkingen

Ontbreekt momenteel aan de robuuste functies voor automatisering en taakherinneringen die andere apps voor digitale planningen wel bieden

De functies van de mobiele app zijn wat beperkt vergeleken met andere digitale planners

Sommige gebruikers zeggen dat ze in het begin wat meer tijd nodig hebben om over de leercurve heen te komen

Prijzen van Notion

Gratis

Plus : $8 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $8 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk : $15 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $15 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op met het verkoopteam

Notion beoordelingen en recensies

Capterra : 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

5. Asana

Via Asana Als u houdt van digitale planners met een meer kader- of projectmanagerbenadering van een workflow, dan is Asana is het overwegen waard. Het biedt gebruikers een breed scala aan functies, zoals klassieke taak- en software voor projectbeheer , een kalenderweergave aangepaste sjablonen, eenvoudige integratie met andere coole apps en veel uitzichten.

Asana beste functies

Aangepaste velden: Organiseer en sorteer informatie zoals in een spreadsheet met aangepaste velden voor enkelvoudige selectie, meervoudige selectie, nummers en tekst

Organiseer en sorteer informatie zoals in een spreadsheet met aangepaste velden voor enkelvoudige selectie, meervoudige selectie, nummers en tekst Formulieren gekoppeld aan projecten: Verzamel de exacte details die nodig zijn voor elke taak door aanvraagformulieren direct te koppelen aan specifieke projecten

Verzamel de exacte details die nodig zijn voor elke taak door aanvraagformulieren direct te koppelen aan specifieke projecten Deadlines voor taken: Bekijk taken op een Asana kalender en blijf op schema, of bekijk ze zelfs in uw werkagenda

Bekijk taken op een Asana kalender en blijf op schema, of bekijk ze zelfs in uw werkagenda Een eenvoudige takenlijst: Eenvoudig persoonlijke of gezamenlijke takenlijsten maken

Asana beperkingen

Asana biedt geen echte native functies voor tijdregistratie

Sommigen zeggen dat het geen flexibele tool is in vergelijking met andere digitale planners op deze lijst

Aangepaste veldtools kunnen beperkt aanvoelen

De gratis versie kan beperkend zijn voor een eenvoudige dagelijkse planner

Asana prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Premium : $10,99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $10,99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $24,99 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Asana beoordelingen en recensies

Capterra : 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

6. Mydailyplanners

Via MyDailyPlanners Voeg GoodNotes, Google en Apple Calendar samen en je krijgt MyDailyPlanners. Deze app voor dagplanners heeft opties voor to-do lijsten en biedt digitale planners met sjablonen, compleet met koppelingen en instellingen voor herinneringen. Dit werkt ongeveer zoals bullet journals en meer als digitale planners die "met de hand" bewerkt kunnen worden

MyDailyPlanners beste eigenschappen

Hyperlinked pagina's: Organiseer en beheer elke maand met gemakkelijk navigeerbare gelinkte pagina's

Organiseer en beheer elke maand met gemakkelijk navigeerbare gelinkte pagina's Digitale stickers: Gebruik digitale stickers op al uw maandelijkse planningspagina's, net als in het echte leven

Gebruik digitale stickers op al uw maandelijkse planningspagina's, net als in het echte leven Herbruikbare PDF-sjablonen: Hergebruik de PDF-sjabloon als u dezelfde pagina wilt gebruiken voor extra planningen

MyDailyPlanners beperkingen

Niet zozeer een applicatie maar een op sjablonen gebaseerde digitale planner voor een iPad of tablet

Updates voor de digitale plannersjablonen kosten extra

MyDailyPlanners prijzen

Digitale planners en bundels variëren van $15 tot $20+

MyDailyPlanners beoordelingen en reviews

Capterra : N/A

: N/A G2: N/A

7. Trello

Via Trello Als je fan bent van een Kanban planning aanpak, kijk dan niet verder dan Trello . Als digitale planner is het een zeer visueel hulpmiddel dat kaarten gebruikt om taken en projecten te plannen. Tag gebruikers, voeg checklists toe, koppel bestanden en stel automatische herinneringen in om bovenop al je taken te blijven.

Trello beste functies

Drag-and-drop interface: Trello's intuïtieve drag-and-drop interface maakt het eenvoudig om kaarten, lijsten of borden te verplaatsen en de voortgang van verschillende projecten te bekijken

Trello's intuïtieve drag-and-drop interface maakt het eenvoudig om kaarten, lijsten of borden te verplaatsen en de voortgang van verschillende projecten te bekijken Afbeeldingen en bestanden uploaden: Met Trello kunnen gebruikers aankomende taken bekijken, afbeeldingen en bestanden uploaden en deadlines van projecten bijhouden

Met Trello kunnen gebruikers aankomende taken bekijken, afbeeldingen en bestanden uploaden en deadlines van projecten bijhouden Flexibele organisatie: Trello biedt een eenvoudig te gebruiken organisatiesysteem met aanpasbare labels, checklists en taakopdrachten, wat geweldig kan werken voor dagelijkse taken

Trello beperkingen

Gebouwd rond één type digitale planner

Kan andere apps die je al gebruikt niet integreren of insluiten

Kan veel werk zijn voor een eenvoudige to-do lijst

Trello prijzen

Gratis

Standaard : $5 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $5 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Premium : $10 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $10 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $17,50 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Trello beoordelingen en recensies

Capterra : 4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (22.000+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

8. GoodNotes

Via GoodNotes GoodNotes is een toegankelijke iOS-app waarmee gebruikers snel en gemakkelijk notities of schetsen kunnen maken. De digitale planner app heeft een intuïtieve interface waarmee je documenten kunt maken, organiseren en bewerken.

Het bevat ook een virtuele bibliotheek waarmee gebruikers hun notities gemakkelijk kunnen opslaan, beheren en openen. Van de beste digitale planners is deze ideaal voor meer visuele organisatorische taken.

GoodNotes beste eigenschappen

Virtuele bibliotheek: Biedt een georganiseerde virtuele bibliotheek om notities van gebruikers op te slaan, te beheren en te openen

Biedt een georganiseerde virtuele bibliotheek om notities van gebruikers op te slaan, te beheren en te openen Handschriftherkenning: Stelt gebruikers in staat om te typen door simpelweg de woorden op hun apparaat uit te schrijven

Stelt gebruikers in staat om te typen door simpelweg de woorden op hun apparaat uit te schrijven Tekstherkenning:De digitale planner app herkent getypte of handgeschreven tekst en zet deze eenvoudig om in een bewerkbaar formaat

GoodNotes beperkingen

Alleen beschikbaar voor iOS-apparaten (Android-apparaten komen mogelijk)

Gebrek aan vooraf gemaakte vormen in het vormgereedschap

Geen layering functie maakt de tekenfunctie echt moeilijk

GoodNotes prijzen

Gratis

Go Limitless: $8,99 eenmalige betaling

GoodNotes beoordelingen en recensies

Capterra : 4.5/5 (35+ beoordelingen)

: 4.5/5 (35+ beoordelingen) G2: 4.8/5 (29+ beoordelingen)

9. Elke.do

Via Elke.do Any.do heeft een gebruiksvriendelijk dashboard waarmee je onderweg je dagelijkse planning kunt maken. Van de beste digitale planners op deze lijst is het met Any.do heel eenvoudig om notities en bijlagen aan je lijst toe te voegen. Je kunt zelfs je prioriteiten een kleurcode geven.

Het is een uitstekende planner-app voor het maken van gecentraliseerde takenlijsten die je kunt delen met je team of om een eenvoudige to-do lijst te maken.

Any.do beste functies

Mobielvriendelijke agenda: Kalendertools zijn super mobielvriendelijk en je kunt er je Google Agenda aan koppelen

Kalendertools zijn super mobielvriendelijk en je kunt er je Google Agenda aan koppelen E-mails omzetten in taken: Zodra je je e-mailprovider hebt gekoppeld, kun je eenvoudig e-mails omzetten in taken, zodat je altijd onthoudt om te reageren

Zodra je je e-mailprovider hebt gekoppeld, kun je eenvoudig e-mails omzetten in taken, zodat je altijd onthoudt om te reageren Gemakkelijk gegevens synchroniseren: Gemaakt om onderweg te plannen, het is gemakkelijk om vanuit de app te werken en gegevens te synchroniseren op al uw apparaten

Any.do beperkingen

Gratis versie biedt slechts beperkte functies

Integreert niet goed met andere werkapps

Any.do prijzen

Persoonlijk : Gratis

: Gratis Premium : $3 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $3 per maand, jaarlijks gefactureerd Teams: $5 per maand, per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Any.do beoordelingen en recensies

Capterra : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) G2: 4/5 (150+ beoordelingen)

10. Maandag.nl

Via Maandag Met Maandag maken gebruikers projecten, werken ze samen met teamleden en houden ze de voortgang bij op één plek. Het platform beschikt over een intuïtieve drag-and-drop interface voor taakbeheer, aangepaste meldingen voor essentiële activiteiten en krachtige automatiseringsmogelijkheden.

Monday integreert ook met honderden apps en diensten om je te helpen effectiever te werken en meer gedaan te krijgen.

Maandag beste functies

Onbeperkt aantal dashboards en documenten: Gratis plan biedt gebruikers een onbeperkt aantal dashboards en documenten

Gratis plan biedt gebruikers een onbeperkt aantal dashboards en documenten Aanpasbare workflows: Creëer naadloze workflows die to-dos en projecten in minder tijd van in behandeling tot afgerond brengen

Creëer naadloze workflows die to-dos en projecten in minder tijd van in behandeling tot afgerond brengen Tools voor werklastbeheer: Vind tools in het dashboard voor klantplanning,wekelijkse doelen enOKR'sen planning op hoog niveau

beperkingen op maandag ####

Gratis versie kan beperkend aanvoelen

Sommigen denken dat het de beste functies bewaart voor betalende premium gebruikers

Bepaalde gebruikers vinden de functies niet zo diepgaand of flexibel als andere digitale planner app alternatieven

Over het algemeen meer werkbeheer dan digitale planning

Maandag prijzen

Basic : Gratis

: Gratis Standaard : $8 per set per maand, jaarlijks gefactureerd

: $8 per set per maand, jaarlijks gefactureerd Pro : $10 per set per maand, jaarlijks gefactureerd

: $10 per set per maand, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op met het verkoopteam

maandag beoordelingen en recensies

Capterra : 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

Vervang al uw digitale planner apps

Het mooie van plannen is dat het geen standaard aanpak is, het is heel persoonlijk. Met ClickUp komt er eindelijk een einde aan uw zoektocht naar de beste digitale planner app.

Gebruik het om vanaf nul te brainstormen, sjablonen te maken en je belangrijkste taken op één plek bij te houden. Met ClickUp kunt u zelfs meerdere Google Agenda's integreren.

Zo bent u altijd op de hoogte van uw persoonlijke planning en werkprojecten. Dus begin ClickUp te gebruiken om er zeker van te zijn dat u alle tools hebt die u nodig hebt voor uw digitale planning. Probeer ClickUp gratis uit