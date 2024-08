10 gratis planningsjablonen in Excel, Google Sheets en ClickUp

Ken je dat paniekgevoel wanneer iedereen in je gezelschap van vijf de ingewikkelde combimaaltijd bestelt in een restaurant en de serveerster in plaats van het op te schrijven zegt: "Geen zorgen, ik heb alles hier." 🧠🫠

Dat is hoe het is om een drukke dag door te komen zonder een vast schema.

Door al je vergaderingen, taken, herinneringen en afspraken vast te leggen op een kalender, lijst of tabel, kun je beter begrijpen waar je tijd binnen een dag wordt verdeeld. Dit kan uiteindelijk de doorslag geven of je dat last-minute verzoek kunt aannemen, of dat je het haalt om om half drie naar de tandarts te gaan. 😳

Simpel gezegd helpt het plannen van je dag je om er het beste van te maken, zowel op als buiten het werk. Het is de poort naar het vormen van productieve gewoonten en het integreren van meer tijd in je werk tijdmanagementstrategieën in je werkweek. Oh, en hebben we al gezegd dat _het ook je zondagsangsten geneest?

Maar of je nu seizoenskampioen tijdblokken bent of een welkomstschema maakt voor de nieuwe aanwinst van het team, beginnen met een roostersjabloon zou altijd je eerste stap moeten zijn. Er is echter geen reden om je sjabloon te overdenken!

Het is makkelijk om je overweldigd te voelen door het grote aantal manieren en mogelijkheden om een sjabloon te maken software voor het maken van schema's er is veel software beschikbaar om je dag te structureren, maar in plaats van tijd te investeren in een willekeurig sjabloon, kun je beter beginnen met een sjabloon waarvan bewezen is dat het het proces eenvoudiger maakt.

Wij laten u zien hoe u dat doet aan de hand van een analyse van waarom u sjablonen nodig hebt in uw leven, de belangrijkste functies waar u op moet letten en 10 gratis sjablonen die uw planning gegarandeerd verbeteren tijdmanagement vaardigheden.

Waarom zijn roostersjablonen belangrijk?

Je agenda moet meer zijn dan een plakbriefje of een document met namen en tijden die over de pagina lopen - en als dat voorbeeld een beetje te dicht bij huis komt, dan bidden we met je mee.

In plaats daarvan moet uw planning waarde toevoegen aan uw dagelijkse processen door integratie met uw huidige werk apps, agenda en processen om elk facet van uw dag te beheren.

Bewerk eenvoudig vervaldatums en voeg nieuwe gebeurtenissen toe in ClickUp door taken te slepen in de agendaweergave

Dat is waar een sjabloon echt van pas komt. 🙂

De beste planningsjablonen zijn gekoppeld aan projectmanagementsoftware met functies die de ouderwetse planningstechnieken waarmee we zijn opgegroeid, verbeteren. Het uiterlijk en de functionaliteit van het planningssjabloon van je voorkeur hangt af van je team, je branche en je project, maar de voordelen zijn over de hele linie hetzelfde!

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van het gebruik van een planningsjabloon, of het nu voor persoonlijk gebruik is of voor het team:

Transparantie : Planningssjablonen zijn niet alleen voor persoonlijk gebruik, maar voor het hele team. Wanneer het hele team een planningssjabloon gebruikt, kunnen de leden zien wat hun collega's aan het doen zijn en kunnen managers weten of het werk gelijkmatig is verdeeld of dat één persoon de capaciteit van de week overschrijdt.

: Planningssjablonen zijn niet alleen voor persoonlijk gebruik, maar voor het hele team. Wanneer het hele team een planningssjabloon gebruikt, kunnen de leden zien wat hun collega's aan het doen zijn en kunnen managers weten of het werk gelijkmatig is verdeeld of dat één persoon de capaciteit van de week overschrijdt. Organisatie : Door het formaat en de mate van detail in de planning te standaardiseren, blijft iedereen op één lijn wat betreft de status en prioriteiten van het project. Vooral als uw sjabloon een aanvulling is op projectmanagementsoftware met samenwerkingsmogelijkheden, zal uw sjabloon het team helpen om elke week knelpunten te voorkomen.

: Door het formaat en de mate van detail in de planning te standaardiseren, blijft iedereen op één lijn wat betreft de status en prioriteiten van het project. Vooral als uw sjabloon een aanvulling is op projectmanagementsoftware met samenwerkingsmogelijkheden, zal uw sjabloon het team helpen om elke week knelpunten te voorkomen. Verhoogt de productiviteit : Het visualiseren van uw planning helpt u bij het plannen van toekomstige taken en maakt nieuwe strategieën mogelijk om het maximale uit uw dag te halen. Roostersjablonen zijn ontworpen om u te helpen elke dag gebieden met kansen te identificeren voor het creëren van nieuwe processen, het herstructureren van workflows en het bijhouden van de tijd die aan taken of projecten wordt besteed.

: Het visualiseren van uw planning helpt u bij het plannen van toekomstige taken en maakt nieuwe strategieën mogelijk om het maximale uit uw dag te halen. Roostersjablonen zijn ontworpen om u te helpen elke dag gebieden met kansen te identificeren voor het creëren van nieuwe processen, het herstructureren van workflows en het bijhouden van de tijd die aan taken of projecten wordt besteed. Verbeterttijdmanagement mogelijkheden: Heb je ooit aan het einde van de dag je bureau verlaten en je afgevraagd waar de tijd gebleven was? Roostersjablonen bieden het antwoord op die vraag. Met functies om tijd, versiegeschiedenis, vergaderingen en statusupdates bij te houden, weet u altijd welke taken uw dag opslokken en kunt u uw workflow dienovereenkomstig aanpassen.

Eenvoudig tijd bijhouden en logboeken koppelen aan taken of subtaken

En dat zijn er nog maar een paar! Toch is het belangrijk om in gedachten te houden dat een sjabloon maar zo krachtig is als de functies. Dus voordat u de eerste sjabloon downloadt die u tegenkomt, moet u op zoek gaan naar deze onmisbare functies. ⬇️

Functies die u moet zoeken in uw volgende sjabloon

Niet alle planningsjablonen zijn gelijk, maar wij helpen u ervoor te zorgen dat de sjabloon die u kiest aan uw behoeften voldoet zonder uw budget te overschrijden.

De beste planningsjablonen hebben allemaal de volgende essentiële kenmerken:

Aanpasbaar: Hoewel sjablonen een blauwdruk vormen voor uw planning, moet u ze naar behoefte kunnen aanpassen om ze beter af te stemmen op uw huidige processen. En dat moet geen uitdaging zijn! Visueel: Er zijn meer manieren om je planning te structureren dan alleen op een kalender. Vooral voor grotere teams die asynchroon werken, zal een zeer visueel planningssjabloon of de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere projectweergaven de ervaring van elk lid bij het gebruik van het sjabloon verbeteren. Samenwerken: Alleen al voor de logistiek is dit enorm belangrijk. Als uw sjabloon geen samenwerkingselement bevat, zullen teams moeite hebben om vergaderingen te plannen, samen te werken en taken te voltooien zonder overlap. Tijd- en voortgangsregistratie: Uw planningsjabloon is geen one-and-done situatie. Het moet evolueren naarmate uw projecten complexer worden en inzichten en oplossingen bieden om uw productiviteit te helpen verbeteren. Tijdregistratie en dashboards zijn twee van de meest fundamentele functies voor het bepalen van uw voortgang. Integraties: Hoe meer werkprogramma's geïntegreerd zijn met uw planningsjabloon, hoe beter! Dit helpt je om een duidelijker beeld te krijgen van welke taken je elke dag hebt gepland en biedt meer context in de vorm van ingesloten links of gegevens. Bovendien breiden integraties de functionaliteit van elke software uit en zorgen ze ervoor dat je browser minder tabbladen overspoelt.

En een eervolle vermelding... de beste sjablonen zijn gratis. 💸

Er zijn tegenwoordig zoveel krachtige kant-en-klare planningssjablonen dat er geen enkele reden is om er ook maar een dubbeltje voor neer te leggen!

10 Schema sjablonen om alles te blokkeren, plannen en organiseren

En dan nu de goede dingen - voorbeelden!

We hebben de beste planningssjablonen getest om je de beste en onze favorieten te kunnen bieden!

Elk van deze 10 gratis en aanpasbare sjablonen biedt zeer visuele en productieve functies om jou en je team te helpen je huidige processen voor het maken van planningen te stroomlijnen. Bovendien zijn ze allemaal direct toegankelijk vanuit dit artikel!

1. ClickUp Team Roostersjabloon

Plan uw wekelijkse taken op een ClickUp kalender

Het organiseren van een teamplanning is essentieel voor elk team om ervoor te zorgen dat hun tijd optimaal wordt gebruikt. De ClickUp Team Schema Sjabloon is perfect voor planning, planning en zelfs middelenbeheer !

Een teamplanning kan bijvoorbeeld vergaderingen, deadlines voor projectresultaten, individuele doelen voor teamleden, presentaties of trainingssessies voor medewerkers, doelstellingen voor klantenservice en andere benodigde organisatorische doelen bevatten.

Deze zichtbaarheid helpt ervoor te zorgen dat iedereen zijn verplichtingen nakomt en toch tijd overhoudt voor diepgaand werk en andere activiteiten.

De sjabloon wordt geleverd met vier kant-en-klare weergaven die je vandaag nog kunt gebruiken om je werk te visualiseren:

Lijst met projectactiviteiten : Voegt alle taken samen die standaard per team zijn toegewezen

: Voegt alle taken samen die standaard per team zijn toegewezen Wekelijkse planningsoverzicht : Rangschikt alle toegewezen taken per team op de vervaldatum

: Rangschikt alle toegewezen taken per team op de vervaldatum Werklastoverzicht: Geeft een overzicht van het aantal taken dat in een bepaalde periode aan een team is toegewezen Deze sjabloon downloaden ### 2. ClickUp 24 uur schema sjabloon

Geef al uw taken een specifiek tijdslot in uw ClickUp kalender

Een 24-uurs planning is een belangrijk hulpmiddel om dagelijkse doelen te bereiken en georganiseerd te blijven. Het kan u helpen uw tijd efficiënt te beheren, taken prioriteren en uitstelgedrag voorkomen. Voor het maken van een succesvolle planning in deze indeling zijn planning, strategie en het juiste hulpmiddel nodig, zoals ClickUp's 24-uursschema sjabloon .

Alle taken, activiteiten, vergaderingen en pauzes die u aanmaakt, worden weergegeven in de dagkalenderweergave. Je hebt de optie om terugkerende taken in te stellen op datum en tijd, dus je hoeft het maar één keer in te stellen!

Wanneer prioriteiten veranderen of iets je planning verstoort, kun je eenvoudig op een taak klikken en deze naar een ander tijdslot verschuiven.

Pro tip: Sluit ClickUp aan op een Outlook-, Apple- of andere agenda waarop u zich kunt abonneren met een URL-feed om de vervaldatums van uw taken bij te houden! Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Uur Werkschema sjabloon

Bekijk uw werkschema en start vergaderingen rechtstreeks in ClickUp

Teamplanningen dienen ook als een manier om de tijd per medewerker gedurende een project bij te houden. Met een actuele planning kunnen teams anticiperen op potentiële problemen en deze snel aanpakken voordat er extra tijd nodig is om problemen op te lossen.

De ClickUp Uurrooster Sjabloon biedt drie verschillende weergaven voor het bijhouden van werknemers of freelancers die per uur worden betaald:

Betaling per opdracht Lijst: Weergave van alle taken gegroepeerd per opdrachtnemer

Lijst: Weergave van alle taken gegroepeerd per opdrachtnemer Werkelijke Betaling Lijst: Taken sorteren, groeperen en filteren voor volledige zichtbaarheid

Lijst: Taken sorteren, groeperen en filteren voor volledige zichtbaarheid Wekelijkse Kalender: Zie wat er in het verschiet ligt en maak eventuele aanpassingen in real-time

De sjabloon bevat een Aan de slag-gids met aanpassingstips om uw planningen klaar te maken om te delen met uw team!

Bekijk deze_ werkrooster apps ! Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Planning Matrix Sjabloon

Groepeer taken op type om uw werkuren snel te beheren in ClickUp

Een planningsmatrix is een krachtig hulpmiddel om organisaties te helpen bij het organiseren en prioriteren van taken. Door taken uit te zetten op een matrix met de assen tijd, middelen en belang, wordt het gemakkelijker om beslissingen te nemen over tijdlijnen van projecten en de toewijzing van middelen.

Het idee van een planningsmatrix is het creëren van een georganiseerde structuur voor het toewijzen van taken die rekening houdt met de beschikbare middelen, de hoeveelheid tijd die nodig is om de taak te voltooien en het algehele belang ervan binnen het grotere project.

Het toewijzen van middelen op deze manier helpt managers prioriteiten te stellen om de belangrijkste taken af te handelen.

Met de ClickUp Planning Matrix Sjabloon hebt u de hulpmiddelen om zoveel context te geven als nodig is om teams en projecten vooruit te helpen: taakbeschrijvingen, checklists, toegewezen opmerkingen en meer! Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp schema blokkeren sjabloon

De totale uren van uw beschikbaarheid bekijken vanuit een ClickUp-lijst

Het blokkeren van planningen is een strategie die wordt gebruikt om tijd effectief te plannen en te beheren. Het houdt in dat een groter doel of een grotere taak in kleinere, beter beheersbare stukken tijd wordt opgesplitst, zodat het gemakkelijker te voltooien is.

Als u moeite hebt met het blokkeren van schema's, probeer dan de ClickUp schema blokkeren sjabloon . Deze sjabloon is flexibel voor iedereen die wil vasthouden aan het blokkeren van planningen en de tijd wil verminderen die nodig is om heen en weer te schakelen tussen apps om een taak te starten.

Je kunt eenvoudig herinneringen instellen voor aankomende taken, bestanden toevoegen aan de taak en conversaties op één plek bewaren.

Pro tip: Gebruik de functies Profielen en Mijn werk in ClickUp om de agenda's van iedereen in uw werkruimte te bekijken! Profielen geven u een overzicht van de verantwoordelijkheden van elke persoon, zodat u herinneringen kunt toevoegen, aanpassingen kunt maken of kunt zien waar ze nu mee bezig zijn. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Projectmanagement Schema Sjabloon

Beheer meerdere taken vanaf één ClickUp-bord

Uw kalender voor projectbeheer moet alle activiteiten bevatten die te maken hebben met het voltooien van het project. Dit omvat taken zoals plannen, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en testen. Al deze activiteiten moeten worden bijgehouden om de voortgang te bewaken en ervoor te zorgen dat alle teams, klanten en belanghebbenden op de hoogte zijn van de op te leveren producten. ClickUp's Projectmanagement Schema Sjabloon heeft vijf kant-en-klare weergaven om uw projectplanning vanuit verschillende perspectieven te bekijken:

Lijstweergave : Taken gegroepeerd per projectfase (Initiatie, Planning, Uitvoering, Bewaking en Afronding)

: Taken gegroepeerd per projectfase (Initiatie, Planning, Uitvoering, Bewaking en Afronding) Tijdlijn weergave : Geplotte schema's van alle taken en activiteiten gegroepeerd volgens hun projectfase

: Geplotte schema's van alle taken en activiteiten gegroepeerd volgens hun projectfase Board view : Status van waar elke taak zich momenteel bevindt in de workflow

: Status van waar elke taak zich momenteel bevindt in de workflow Tabel overzicht : Taakrisico's en problemen

: Taakrisico's en problemen Weergave: Afhankelijkheden en mijlpalen in een projectplanning Deze sjabloon downloaden ### 7. ClickUp blokplanning sjabloon

Uw wekelijkse werk bekijken op een ClickUp Tijdlijn

Het organiseren van een teamplanning in blokken kan een effectieve manier zijn om ervoor te zorgen dat alle teamleden de juiste taken krijgen toegewezen en dat die taken in een grotere tijdlijn passen.

Een manier om dit te doen is om de tijdlijn van het project op te splitsen in verschillende fasen, waarbij elke fase zijn eigen vereisten, doelen en middelen bevat. Daarnaast geeft het inbouwen van extra tijd teams ook de ruimte om te experimenteren of te brainstormen over nieuwe ideeën zonder het gevoel te hebben opgejaagd te worden of achter te lopen op schema.

Dit helpt het team om te bepalen wat er in elke fase gedaan moet worden, hoe lang het gaat duren om het af te ronden en hoeveel middelen er nodig zijn. Zodra deze stukken op hoog niveau zijn geïdentificeerd, kan het team ze verder opsplitsen in specifiekere werkblokken.

Als een fase bijvoorbeeld het maken van een nieuwe website voor het bedrijf omvat, kunnen teamleden dit opsplitsen in front-end ontwikkeling, back-end ontwikkeling, ontwerpmodellen en gebruikerstesten. ClickUp blokplanning sjabloon is een volledige map met een vooraf opgemaakte lijst, tijdlijn, kalender en werklastweergaven die kunnen worden aangepast aan de behoeften van uw workflow!

Bekijk de voordelen van_ tijdblokkering in ClickUp ! Deze sjabloon downloaden

8. Google Docs & Microsoft Word Schema Sjabloon

via Microsoft De sjabloon voor uurroosters is beschikbaar in Google Docs of Microsoft Word. Je kunt een aangepast uurrooster maken voor werkgerelateerde, evenementen, reizen of leuke activiteiten. Nadat je je gegevens hebt toegevoegd, kun je je document downloaden en delen.

Pas het uiterlijk en de sfeer van je sjabloon aan en voeg cellen samen om je planning representatief te maken. Of leer hoe u uw eigen agenda in Microsoft Word ! Deze sjabloon downloaden

9. Google Sheets Schema Sjabloon

via Google Werkruimte

Het Google Sheets-sjabloon is perfect voor studenten die hun roosters liever in intervallen van 30 minuten bekijken. Wat dit sjabloon uniek maakt, is de indeling in drie kolommen:

Geplande activiteit

Cursus taken

Persoonlijk/zelfverzorging

Ontdek hoe je een_ maakt rooster in Google Sheets ! Deze sjabloon downloaden

10. Excel Dagindeling Sjabloon

via Microsoft Als een indeling met drie kolommen te beperkend is, probeer dan de sjabloon met intervallen van 30 minuten in Excel. De kolommen zijn ingedeeld per dag van de week (zondag tot en met zaterdag).

Bovenaan de sjabloon kun je de starttijd van 5:00 AM instellen op een tijd die je zelf wilt. De rest van de intervallen wordt automatisch ingevuld op basis van je selectie, dus je kunt beginnen met plannen op jouw manier!

Lees hoe u een aangepaste_ kunt maken schema in Excel ! Deze sjabloon downloaden Andere sjablonen:

Volgende op de agenda? Uw dag plannen in ClickUp

Het is nooit te laat om te beginnen met het organiseren van uw workflows, project of dag met een flexibel planningsjabloon. Elk van deze 10 opties zal u helpen uw tijd te maximaliseren en uw planningsproces te versnellen, maar alleen ClickUp helpt u om nog een stap verder te gaan.

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Kalender

Ongeacht uw voorkeurswerkstijl, branche of team, ClickUp is de enige oplossing die krachtig genoeg is om muur-tot-muur oplossingen te bieden met aanpasbare sjablonen voor elk gebruik . ClickUp biedt geavanceerde functies voor tijdbeheer , meerdere projectweergaven over 1.000 integraties en meer - allemaal absoluut geen kosten . 🤓

Er is geen betere tijd dan het heden om productiviteit te verhogen meld u aan voor ClickUp en zie hoe uw dag samenkomt. 📆