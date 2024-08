10 Hulpmiddelenplan-sjablonen in Excel, Google Sheets en ClickUp

Middelenplanning en projectmanagement zijn twee zijden van dezelfde medaille. šŸŖ™

Hier is de TL;DR: Een resourceplan brengt precies in kaart wat er voor een project beheerd moet worden. Eenvoudig, toch?

Nou, niet precies. Een resource kan veel dingen zijn, zoals mensen, technologie, grondstoffen en apparatuur, om er maar een paar te noemen. Bovendien heeft elke resource zijn eigen kosten, set van afhankelijkheden, processen en beperkingen .

Rekening houdend met functieoverschrijdende teams hogere leidinggevenden en projectbetrokkenen om op de hoogte te blijven, zijn je daadwerkelijke mensen waarschijnlijk verspreid over afdelingen of niveaus. En hoe zit het met de technologie die nodig is om uw project te voltooien? Misschien hebt u die al, of misschien moet die nog gebouwd of gekocht worden.

En zo wordt het plannen van resources ingewikkeld. šŸ˜³

Hoewel elk project uniek is, zijn er gemeenschappelijke patronen die kunnen en moeten worden herhaald. Daarom zijn sjablonen voor resourceplanning zo'n spelbreker voor projectmanagers. Resource planning is misschien nooit gemakkelijk, maar het kan zeker een stuk eenvoudiger en wij laten je zien hoe! šŸ™ŒšŸ¼

Beschouw dit artikel als je ondersteuningssysteem voor resourceplanning, waarin precies wordt uitgelegd wat een sjabloon voor resourceplanning is, wat erin moet staan en als klap op de vuurpijl 10 geweldige voorbeelden om je op weg te helpen.

Wat is een sjabloon voor resourceplanning?

Een resourceplan helpt u bij het beheren en de middelen toe te wijzen die nodig zijn om een project te voltooien. Het kan ook zorgen voor de meest efficiƫnte en effectieve middelenbeheer praktijken in een hele organisatie! Deze middelen omvatten de gebouwen, apparatuur, activa en nog veel meer.

En alsof dat nog niet genoeg is, komt hier het lastige gedeelte: je middelenplan moet naadloos aansluiten op je planning en budget om overbesteding tijdens de uitvoeringsfase te voorkomen.

Over het algemeen zijn er twee soorten middelen:

Opneembare

Niet-opslagbare

Opneembare middelen zijn gewoon beschikbaar tot ze op zijn, terwijl niet-opneembare middelen periodiek moeten worden aangevuld of alleen tijdens specifieke tijden worden gebruikt.

Dat gezegd hebbende, is het belangrijk om te onthouden dat alles wat je nodig hebt om je project uit te voeren een grondstof is. Dit omvat materialen, gereedschap, uitrusting en zelfs je team! Dat is een heleboel om in de gaten te houden en daarom is het zo belangrijk om je middelen ruim van tevoren te organiseren met behulp van een toegewezen hulpmiddel voor middelenbeheer , ERP of sjabloon voor project resource planning.

Een sjabloon voor resourceplanning is een blauwdruk voor die brandende vragen die elke projectmanager zichzelf stelt:

_Hoe zorg ik ervoor dat het project wordt afgerond zonder mijn team over te belasten?

hoe kunnen we dit op tijd en binnen het budget afleveren?

Afhankelijk van de voorkeursoftware voor projectbeheer kan uw sjabloon voor resourceplanning formules en vooraf opgestelde tabellen bevatten, projectweergaven of dashboards om het instellingsproces te versnellen en onderweg inzichten te verschaffen.

10 sjablonen voor resourceplanning

Het is moeilijk om maar Ć©Ć©n sjabloon voor resourceplanning te kiezen als er zo veel zijn om uit te kiezen, maar deze 10 dekken alle functies die je ooit nodig zou kunnen hebben!

Vooral als uw bedrijf al heeft geĆÆnvesteerd in Microsoft of Microsoft Resource Planning Google-producten om uw workflows te maken, hebben we verschillende opties gegeven om u te helpen de juiste pasvorm te vinden! Maar laat je niet alleen leiden door de kosten: sommige van de meest waardevolle sjablonen op deze lijst zijn even krachtig als kosteneffectief! AKA, gratis. šŸ˜Ž

Ga direct vanuit dit bericht naar een van deze 10 sjablonen om uw planningsprocessen te verbeteren en zie hoe de bronnen beginnen te stromen! šŸ¤©

1. ClickUp sjabloon voor resourceplanning

ClickUp Hulpmiddelenplanning Sjabloon

Juist werklastbeheer moet ervoor zorgen dat zowel de klant als het projectteam zich bewust zijn van hun reikwijdte en verantwoordelijkheden, en een duidelijke tijdlijn geven voor wanneer taken moeten worden voltooid om deadlines te halen!

De universele ClickUp Hulpmiddelenplanning Sjabloon is ontworpen om de toewijzing van middelen en taakbeheer te helpen stroomlijnen door een gestandaardiseerde structuur te bieden voor al uw werk. De functie Aangepaste velden van ClickUp organiseert de belangrijkste details zodat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie:

toegewezen budgetten, resterende budgetten en werkelijke kosten : Kies uw gewenste valuta

en : Kies uw gewenste valuta Teams : Houd verantwoordelijkheden duidelijk met toegewezen teams per merk, groep of afdeling

: Houd verantwoordelijkheden duidelijk met toegewezen teams per merk, groep of afdeling Projectduur (Dagen) : Tel het totaal aantal dagen op dat is opgegeven voor het project

: Tel het totaal aantal dagen op dat is opgegeven voor het project Resource Notities : Houd belangrijke details bij over al uw resources

: Houd belangrijke details bij over al uw resources Klanten : Houd verschillende klanten bij

: Houd verschillende klanten bij Projectcoƶrdinator: Wijs de PC toe die het project van begin tot eind overziet

*Als je een team van projectcoƶrdinatoren hebt, hebben we speciaal voor jou een projectoverzicht gemaakt. Bekijk sjabloon

4! Deze sjabloon downloaden ### 2. ClickUp Werklastplanning Sjabloon

ClickUp werklastplanning sjabloon

Als u een seizoen van onevenwichtige werkdruk binnen uw team ervaart, is er een manier om de mist te laten optrekken. En het enige wat nodig is, is een eenmalige opstelling. (Maar dat hebben we al voor je gedaan.) šŸ˜‰

Door rekening te houden met de capaciteiten en vaardigheden van elke medewerker of elk team, kunnen projectmanagers planningen maken die de efficiƫntie maximaliseren en tegelijkertijd de risicofactoren onderweg minimaliseren. Met deze aanpak zullen teams beter in staat zijn om deadlines te halen en toch hoogwaardige resultaten te leveren gedurende de hele levenscyclus van het project.

Met de Gantt-weergave in deze ClickUp sjabloon kunt u verschillende projecten visualiseren, zodat u kunt zien welke impact een verandering kan hebben op andere planningen. Dit helpt niet alleen om verstoringen tot een minimum te beperken, maar zorgt er ook voor dat projecten op schema blijven.

Pro tip: Neem resource capaciteitsplanning naar een hoger niveau met behulp van de Profielen en Mijn werk functies in ClickUp! Profielen geven u een overzicht van de verantwoordelijkheden van elke persoon, zodat u herinneringen kunt toevoegen, aanpassingen kunt maken of kunt zien waar ze nu mee bezig zijn. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Tijdlijn Hulpmiddelenplanning Sjabloon

ClickUp Tijdlijn Hulpmiddelenplanning

Om ervoor te zorgen dat een project succesvol wordt afgerond, is het belangrijk dat een teamleider potentiƫle risico's in overweging neemt bij het maken van zijn resourceplanning. Dit omvat:

De beschikbaarheid van resources op verschillende momenten beoordelen

Beperkingen van middelen begrijpen en aanpakken

Anticiperen op mogelijke onderbrekingen of vertragingen

Alle bewerkingen die rechtstreeks vanuit de tijdlijnweergave van ClickUp in projecten en taken worden aangebracht, sturen updates naar alle betrokkenen. Zodra werk is toegewezen, kunnen teamleden eenvoudig per dag of per week de beschikbaarheid van resources controleren.

De tijdlijnweergave visualiseert de hoeveelheid werk die aan elk teamlid is toegewezen gedurende een geselecteerde tijdsperiode - een week, twee weken of een maand. Daarnaast helpt deze sjabloon je te evalueren of bepaalde taken beter verdeeld kunnen worden over meerdere medewerkers of dat ze beter aan Ć©Ć©n persoon kunnen worden toegewezen. Dit is handig voor uitbesteding aan bureaus beslissingen ook omdat het een beter beeld geeft van wat je beschikbaar hebt.

Leer het verschil tussen_

**Gantt-grafieken vs. tijdlijnen

! Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Projectcoƶrdinator sjabloon voor resourceplanning

ClickUp Projectcoƶrdinator sjabloon voor resourceplanning

Projectcoƶrdinatoren hebben hun eigen to-dos en taken los van projecten. Deze sjabloon is een geweldig hulpmiddel voor resourceplanning voor een team van projectcoƶrdinatoren om op elkaars werk af te stemmen.

Een projectcoƶrdinator organiseert bijvoorbeeld een resourceplanning voor een productupdate met hoge prioriteit die specifieke ontwikkelaars, systeemarchitecten, marketing en andere teamleden voor de hele maand juli omvat.

Met deze informatie direct beschikbaar, zullen teams beter in staat zijn om hun plannen snel aan te passen als dat nodig is, zonder hun deadlines in gevaar te brengen of extra vergaderingen toe te voegen.

Bekijk onze lijst van_ tools voor werklastbeheer om de teamproductiviteit te verhogen! Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Werkdruksjabloon

ClickUp Werknemer Werklast Sjabloon

Bij het toewijzen van werk aan projectteams moeten managers rekening houden met zowel het aantal beschikbare resources als de behoeften van het project. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat teams niet worden overbelast met werk of taken krijgen toegewezen die hun capaciteiten te boven gaan.

Voer de ClickUp Werklastsjabloon ! Beheer de werklast van uw team en plan toekomstige projecten door de capaciteit van uw teamleden wekelijks in te stellen.

Deze sjabloon bevat twee weergaven van de werklast-Individueel en Team, samen met aangepaste velden om je op weg te helpen met de essentie:

Assignee : Verantwoordelijk teamlid voor de taak

: Verantwoordelijk teamlid voor de taak Prioriteit : Dringend, Hoog en Normaal prioriteitsindicator

: Dringend, Hoog en Normaal prioriteitsindicator Tijd Schatting : Toegewezen tijd voor elke taak of deeltaak

: Toegewezen tijd voor elke taak of deeltaak Team : Team waartoe de taak en de toegewezene behoren

: Team waartoe de taak en de toegewezene behoren Datum: Einddatum Deze sjabloon downloaden ### 6. ClickUp Backward Hulpmiddelenplanning Sjabloon

ClickUp sjabloon voor achterwaartse resourceplanning

Backward resource planning is een projectmanagement aanpak die begint bij het einddoel en terugwaarts werkt om middelen te identificeren en toe te wijzen voor elke taak die nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.

Deze methode is een effectieve manier voor teams om georganiseerd te blijven en er tegelijkertijd voor te zorgen dat ze alles hebben wat ze nodig hebben wanneer ze het nodig hebben. Door in omgekeerde volgorde te werken, kunnen teams snel potentiƫle risico's identificeren.

Deel uw projectplan efficiĆ«nt en visualiseer het werk in de ClickUp Achterwaartse Hulpbron Planning Sjabloon . Geen zorgen als deze aanpak nieuw voor u is! De sjabloon heeft een Aan de slag-gids met uitvoerbare stappen en een uitleg over hoe je het in gebruik kunt nemen. āš’ļø Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp sjabloon voor accountplanning

ClickUp sjabloon voor accountplanning

Accountplanning is een essentiƫle strategie voor resource management die ervoor zorgt dat bedrijven over de nodige resources beschikken om hun specifieke doelen en doelstellingen te bereiken. Dit type resourceplanning omvat:

Beslissingen nemen over de beste manier om middelen toe te wijzen of opnieuw toe te wijzen om de efficiƫntie te maximaliseren en de prestaties te optimaliseren

Het onderzoeken van de huidige middelen van een bedrijf

Sterke en zwakke punten beoordelen

De ClickUp Account Planning Sjabloon is de managementsjabloon die u wilt voor de zichtbaarheid van belanghebbenden en direct betrokken teams. Het heeft kant-en-klare weergaven en aangepaste velden om een volledig beeld te krijgen van elke account, inclusief:

Aangepaste velden: Rekeningstadium, Maandelijkse Omzet, Rekening Gezondheid, Contact en Team

Rekeningstadium, Maandelijkse Omzet, Rekening Gezondheid, Contact en Team Rekeningen per stadium Board View: Alle rekeningen georganiseerd per stadium

Alle rekeningen georganiseerd per stadium Rekeningen lijstweergave: Alle accounts gegroepeerd op status Deze sjabloon downloaden ### 8. ClickUp sjabloon voor toewijzing van middelen

ClickUp sjabloon voor toewijzing van middelen

De ClickUp sjabloon voor toewijzing van bronnen is een strategisch hulpmiddel voor marketing- en creatieve teams om geld toe te wijzen, teamleden toe te wijzen, materialen of diensten te vinden die nodig zijn voor een project en ervoor te zorgen dat de budgetten worden gehaald zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. āœØ

Het zit vol met verschillende weergaven om middelen vanuit meerdere hoeken te bekijken zonder extra administratief werk:

Delivery Process Board view : projecten gegroepeerd op Project Stages

: projecten gegroepeerd op Project Stages By Clients Lijstweergave : projecten gegroepeerd op Client naam

: projecten gegroepeerd op Client naam By Projects Lijstweergave : projecten gegroepeerd op Leverbaar Type

: projecten gegroepeerd op Leverbaar Type Team Workload view : werklast van elk team voor een bepaalde periode

: werklast van elk team voor een bepaalde periode Team Lead Workload view: werklast van elke team lead in een bepaalde periode Deze sjabloon downloaden ### 9. Excel sjabloon voor resourceplanning

via Tactisch projectmanager Deze Microsoft Excel-sjabloon voor resourceplanning biedt een goed georganiseerde indeling om teamresources te scheiden. Deze standaardsjabloon bevat de noodzakelijke details die nodig zijn om nauwkeurig te voorspellen welke middelen nodig zijn voor komende taken, waardoor een betere planning mogelijk wordt tijdmanagement en kostenbesparingen op de lange termijn.

Als u op zoek bent naar meer dan een standalone spreadsheet, probeer dan andere gratis sjablonen voor resourceplanning van ClickUp, zodat u met teams op Ć©Ć©n plek kunt samenwerken! Deze sjabloon downloaden

10. Google Sheets sjabloon voor resourceplanning

via Google Marktplaats

Sjablonen voor resourceplanning in Google Sheets zijn een andere geweldige optie voor teams die Google Workspace gebruiken. Deze sjabloon helpt bij het bouwen van een work breakdown-structuur op meerdere niveaus voor alle onderdelen van resource management. Als je bekend bent met Gantt-diagrammen, zul je de overzichtelijke navigatie en de initiƫle instellingen om meteen aan de slag te kunnen waarderen.

Pro tip: Google Drive integreren met ClickUp om door uw persoonlijke en teamschijven te bladeren zonder uw ClickUp Workspace te verlaten! U hebt ook de mogelijkheid om Sheets in te sluiten in ClickUp taken, opmerkingen, Docs, weergaven en Dashboard widgets! šŸ¤©

Bonus:

**Work breakdown structure software

! Deze sjabloon downloaden

Must-have functies in uw sjabloon voor middelenplan

TBH, er hangt veel af van het succes van uw sjabloon voor resourceplanning. šŸ‘€

Uw sjabloon legt de basis voor een nauwkeurige resourceplanning vĆ³Ć³r en tijdens uw project. De handigste sjablonen zijn eenvoudig aanpasbaar en bouwbaar, zodat je details kunt toevoegen voor complexere projecten of een paar lagen kunt afpellen voor eenvoudigere verzoeken. Bovendien zijn ze compatibel met de favoriete tools en hulpmiddelen van uw projectmanager technieken zoals Gantt-grafieken een kalenderweergave, planning, taakafhankelijkheden , capaciteitsplanning , nivellering van hulpbronnen en meer. šŸ˜®

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een muur-tot-muur oplossing voor elk team

Met het oneindige aantal sjablonen dat elke Google-zoekopdracht overspoelt, is het cruciaal om een idee te hebben van wat u zoekt voordat u begint met uw onderzoeksproces. In plaats van lijsten met functies te vergelijken met elke andere sjabloon, houd je je aan deze vier must-have factoren en je zult niet teleurgesteld zijn!

Meervoudige weergaven : Verschillende projecten vereisen verschillende manieren omworkflows te visualiseren en middelen te beheren. Meerdere projectweergaven om uw taken te structureren als een lijst,resourcekalenderstroomschema of Kanban-bord zijn van onschatbare waarde, vooral voor teamleden die hun werkbelasting op meer specifieke manieren structureren

: Verschillende projecten vereisen verschillende manieren omworkflows te visualiseren en middelen te beheren. Meerdere projectweergaven om uw taken te structureren als een lijst,resourcekalenderstroomschema of Kanban-bord zijn van onschatbare waarde, vooral voor teamleden die hun werkbelasting op meer specifieke manieren structureren Rapportage en inzichten : Hoewel het belangrijk is om te beginnen met resourceplanning voordat het project begint, helpen gedetailleerde dashboards en rapportagefuncties je om er bovenop te blijven zitten tijdens de voltooiing van het project! Zoek naar trefwoorden als instant en real-time om er zeker van te zijn dat uw sjabloon actuele en betrouwbare gegevens levert

: Hoewel het belangrijk is om te beginnen met resourceplanning voordat het project begint, helpen gedetailleerde dashboards en rapportagefuncties je om er bovenop te blijven zitten tijdens de voltooiing van het project! Zoek naar trefwoorden als en om er zeker van te zijn dat uw sjabloon actuele en betrouwbare gegevens levert Aanpassing : Een sjabloon voor capaciteitsplanning kan de blauwdruk zijn, maar je moet het je eigen kunnen maken. Geen twee teams zijn hetzelfde en je zou niet gedwongen moeten worden om een ander proces te volgen vanwege de stijl van de template die je hebt gekozen. Bovendien zijn er zoveel sjablonen op de markt dat je geen concessies zou moeten doen aan de processen die je al hebt ingesteld - dat kost kostbare tijd!

: Een sjabloon voor capaciteitsplanning kan de blauwdruk zijn, maar je moet het je eigen kunnen maken. Geen twee teams zijn hetzelfde en je zou niet gedwongen moeten worden om een ander proces te volgen vanwege de stijl van de template die je hebt gekozen. Bovendien zijn er zoveel sjablonen op de markt dat je geen concessies zou moeten doen aan de processen die je al hebt ingesteld - dat kost kostbare tijd! Integraties: Meerdere integraties helpen je om een sjabloon voor resourceplanning sneller te gebruiken en er op de lange termijn meer waarde aan te hechten. Integraties breiden de functionaliteit van elke tool of software uit. Controleer of de apps die u al gebruikt goed aansluiten op uw nieuwe sjabloon

Start resourceplanning met aangepaste ClickUp sjablonen

Ah, maken sjablonen de moeilijke dingen niet een beetje makkelijker? šŸ„°

En een ClickUp sjabloon? Nou, veel gemakkelijker, eigenlijk! ClickUp is het enige productiviteitsplatform dat krachtig genoeg is om muur-tot-muur oplossingen te bieden voor teams in verschillende industrieƫn -Een droom die uitkomt voor projectmanagers die resources, workflows en deliverables moeten plannen voor projecten van elke grootte!

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie er voor of achter ligt en sleep eenvoudig taken om bronnen opnieuw toe te wijzen

Of u nu de werklast tussen het team overziet of nieuwe projecten ontwikkelt op een samenwerkingsverband ClickUp Whiteboard , ClickUp heeft elke functie die u nodig hebt om uw planningsprocessen te verbeteren zonder dat het u moeite kost.

Krijg toegang tot talloze functies voor het plannen van de toewijzing van middelen, een uitgebreide Sjabloonbibliotheek , meer dan 1.000 integraties en onbeperkte taken wanneer u zich aanmeldt voor ClickUp's Gratis Altijd Plan .

En als je klaar bent om nog meer functionaliteit te ontdekken, ontgrendel dan Workload View, aangepaste rapportage en nog veel meer met betaalde opties voor slechts $5! šŸ’ø Meld u vandaag aan voor ClickUp en begin met vooruit plannen. āœ