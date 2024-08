We hebben de 10 beste online kalenders in 2024 getest (gratis en betaald)

Effectief je tijd beheren gaat niet alleen over organiseren; het gaat over het terugwinnen van de controle over je leven. Als we onze dagen proactief plannen en onze kostbare minuten verstandig indelen, ontsluiten we een wereld aan mogelijkheden.

De productiviteit stijgt, het stressniveau daalt en opeens hebben we meer tijd om onze passies na te jagen en te genieten van de dingen die er echt toe doen.

Of je nu een drukke professional bent, een team van marketeers of een ouder die jongleert met zijn gezin, het gebruik van een agenda-app kan je helpen om het hele jaar door georganiseerd en gemotiveerd te blijven. En als je je afvraagt hoe je je werk kunt prioriteren de juiste software kan je daar ook bij helpen.

In deze gids behandel ik de 10 beste online agenda's die een revolutie teweeg zullen brengen in de manier waarop je je drukke agenda beheert. Deze apps zijn uitgekozen vanwege hun intuïtieve interfaces, krachtige functies en naadloze integratie op verschillende apparaten.

Wat moet je zoeken in online agenda planners?

Bij het kiezen van de beste maandelijkse of dagelijkse planner apps zijn er een paar essentiële functies en factoren om te overwegen.

Laten we het opsplitsen:

Gebruiksvriendelijke interface : Een overzichtelijke en intuïtieve interface is een must-have, dus zoek naar gratis online agenda's die gemakkelijk te gebruiken zijn op zowel desktop als mobiel

: Een overzichtelijke en intuïtieve interface is een must-have, dus zoek naar gratis online agenda's die gemakkelijk te gebruiken zijn op zowel desktop als mobiel Compatibiliteit met meerdere platforms : Zorg ervoor dat je op al je apparaten kunt plannen, of het nu je smartphone, tablet of computer is

: Zorg ervoor dat je op al je apparaten kunt plannen, of het nu je smartphone, tablet of computer is Flexibele planning : Zoek naar agenda-apps waarmee u moeiteloos agenda-items kunt maken en bewerken

: Zoek naar agenda-apps waarmee u moeiteloos agenda-items kunt maken en bewerken Meldingen : Zoek er een met opties om terugkerende herinneringen in te stellen

: Zoek er een met opties om terugkerende herinneringen in te stellen Takenbeheer: Of u nu op zoek bent naar een nativehulpmiddel voor taakplanning of een planner die integreert met uw huidigetaakbeheer platform, zoek er een die aan uw specifieke behoeften voldoet

Of u nu op zoek bent naar een nativehulpmiddel voor taakplanning of een planner die integreert met uw huidigetaakbeheer platform, zoek er een die aan uw specifieke behoeften voldoet Samenwerkingsfuncties: Kies voor teamgebaseerde projecten of gezinsplanning een app of platform dat eenvoudige samenwerking mogelijk maakt of eenmarketingkalender *Veiligheid en privacy: Zorg ervoor dat de app de privacy van uw gegevens serieus neemt en robuuste beveiligingsfuncties biedt om uw informatie veilig te houden

Als je deze functies in gedachten houdt, ben je goed uitgerust om de ideale online kalenderplanner te vinden die perfect past bij jouw behoeften en die je helpt je tijd te beheren als een pro! 📅✨

De 10 beste online agenda planners voor gebruik in 2024

1. ClickUp - Het beste voor taakbeheer

Gebruik ClickUp's kalenderweergave om maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse taken voor uw digitale marketingproject te bekijken en bij te houden

ClickUp is een productiviteitsplatform met intuïtieve kalenderfuncties die zijn ontworpen om taken, planningen en evenementen op één plaats te stroomlijnen! Dankzij de gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface van het platform en de vele aanpassingsmogelijkheden, kan de ClickUp Kalender is een van de beste gratis online kalenders voor persoonlijke planningen en groepsprojecten.

Regel moeiteloos vergaderingen met een in twee richtingen gesynchroniseerde agenda, maak taken en meer om uw dagelijkse planning te optimaliseren. En als je onderweg bent, kun je de mobiele app gebruiken om je geplande taken, terugkerende herinneringen en agenda-evenementen te bekijken!

Gebruik ClickUp's kalenderplanningssjabloon om uw werklast te beheren en uw werk op te splitsen in beheersbare taken

ClickUp beste eigenschappen

Dag-, week- en maandweergave om eenvoudig taken en nieuwe gebeurtenissen toe te voegen

Aanpasbare kalenderweergave om verschillende soorten kalenders te maken, van inhoud totbronkalenders* Direct opnieuw plannen van evenementen of taken met slepen en neerzetten

Projectbeheer hulpmiddelen om werk op één plaats te beheren

Mogelijkheid om bestanden bij taken te voegen

Gedeelde agenda's met andere gebruikers

Taken sorteren op status, prioriteit, opdrachtnemer en meer

2-weg synchronisatie met je Google, Outlook of Apple Agenda

ClickUp beperkingen

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

De uitgebreide functies kunnen voor sommige gebruikers een leercurve vormen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.358+ beoordelingen)

4.7/5 (8.358+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.727+ beoordelingen)

2. Calendly - Het beste voor het beheren van vergaderingen

via Calendly Calendly is een planningsplatform waarmee je eenvoudig vergaderingen kunt boeken en beheren op het web of via een koppeling. Het biedt geavanceerde functies zoals automatische herinneringen, tijdzonedetectie en aanpasbare evenementtypes. Je kunt zelfs buffertijden instellen tussen afspraken, zodat je genoeg ademruimte hebt tussen vergaderingen.

Het is makkelijk te gebruiken, integreert goed met andere programma's en je kunt met subagenda's werken.

Calendly beste functies

Integreert met Google, Slack, Zoom en meer

Supergemakkelijke, vriendelijke UI die het makkelijk maakt om afspraken te boeken

Opzetten in enkele minuten zonder training

Calendly beperkingen

Af en toe crasht de app

Kan duur zijn voor bedrijven die niet veel maandelijkse agenda's plannen

Sommige functies zijn niet beschikbaar in de mobiele versie

Calendly prijzen

Altijd gratis

Essentials : $8/maand per plaats

: $8/maand per plaats Professioneel : $12/maand per stoel

: $12/maand per stoel Teams : $16/maand per plaats

: $16/maand per plaats Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.894+ beoordelingen)

4.7/5 (1.894+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.793+ beoordelingen)

3. Google Agenda - Het beste voor interne werkplanning

via Google-kalender Met Google Agenda kunt u moeiteloos evenementen maken en beheren, herinneringen instellen en anderen uitnodigen om mee te doen. Of het nu gaat om een vergadering op het werk, een familiebijeenkomst of een persoonlijke mijlpaal, Google Agenda zorgt ervoor dat u niets mist. Bovendien suggereert het op intelligente wijze de details van een evenement op basis van je gewoontes en eerdere vermeldingen, waardoor het maken van een evenement een fluitje van een cent wordt.

Je kunt kiezen uit verschillende kleurrijke thema's en weergaveopties om je agenda een persoonlijk tintje te geven. Je kunt zelfs meerdere kalenders maken voor verschillende delen van je leven, zodat alles netjes georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk blijft.

Google Agenda beste functies

Naadloze integratie met andere Google-apps zoals Gmail, Google Drive, Google Sheets en Google Meet

Herinneringen kunnen via e-mail, sms of pop-up worden verzonden

Deel uw agenda met anderen zodat zij uw geplande Google Agenda-evenementen kunnen bekijken

Google Agenda-beperkingen

Taken hebben altijd dezelfde kleur

Visualisatie kan moeilijk zijn bij het plannen van meerdere dingen in hetzelfde tijdslot

Geen integratie met andere videoconferentietools dan Google Meet

Google Workspace prijzen

**Gratis

Zakelijke standaard : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Zakelijk Plus : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Agenda beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.8/5 (2.964+ beoordelingen)

4. Cozi - Het beste voor persoonlijk gebruik

via Cozi Cozi is een online familiekalender die helpt bij het dagelijks plannen van je persoonlijke leven.

Het helpt je om de hele crew op één lijn te krijgen met aankomende vakanties en evenementen, en tijd besparen proberen bij te houden wat de volgende stap is.

Met Cozi kun je elke persoon een kleurcode geven en al hun activiteiten vanaf één plek bijhouden. Bovendien kun je ook links naar lijsten delen (denk aan boodschappen en recepten).

Of je nu jongleert met schoolevenementen, doktersafspraken of vakantieschema's, Cozi houdt de agenda van je hele gezin altijd up-to-date met automatische meldingen en agenda's voor iedereen!

Cozi beste functies

Familieleden krijgen een kleurcode

Deel to-do lijstjes, boodschappenlijstjes, boodschappenlijstjes en meer

Werkt op elk apparaat of computer

Cozi beperkingen

Niet geschikt voor professioneel gebruik

Premium functies alleen beschikbaar met het betaalde plan

Niet-betaalde versie is advertentie-ondersteund

Cozi prijzen

Gratis

Goud: $39/jaar

Cozi beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Apple iCalendar-app - Het beste voor Apple gebruikers

via Apple iKalender-app iCalendar (iCal) is een uitstekende online planner voor mensen die een iPhone, iPad of iPod Touch gebruiken. Het integreert met iCloud, Outlook, Yahoo en Exchange.

met iCal kun je je agenda beheren met dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse weergaven. Je kunt gebeurtenissen een kleurcode geven en taken beheren in de app. Met de drag-and-drop-functie kun je eenvoudig gebeurtenissen naar een andere dag of tijd verplaatsen.

iCal biedt aangepaste herhalende gebeurtenissen en waarschuwingen en herinneringen (inclusief snooze!). Bovendien heb je met één tik toegang tot de details van een evenement en locatie.

Apple iCal App beste functies

Synchroniseert goed met Google

Met één aanraking een conferentiegesprek starten

Synchroniseert prachtig op al je Apple apparaten

Apple iCal App beperkingen

Mist geavanceerde functies die nodig zijn om samen te werken met teams in een professionele omgeving

Moeilijk om samen te werken of beschikbaarheidslinks te delen met niet-IOS-gebruikers

Sommige functies voor kopiëren/plakken zijn alleen beschikbaar op de webversie

Apple iCal App prijzen

iCal app: $2,99 + optionele in-app aankopen

Apple iCal beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (170+ beoordelingen)

4.0/5 (170+ beoordelingen) Capterra: N/A

6. Outlook - Het beste voor Microsoft-gebruikers

via Microsoft Outlook-kalender Persoonlijke informatiemanager Microsoft Outlook combineert e-mail, agendering, contactpersonen, taken en notities in één geïntegreerde toepassing.

De gratis online agenda van Outlook helpt je bij het maken van afspraken en het koppelen aan vergaderingen en evenementen. Je kunt meerdere agenda's en subagenda's maken en beheren, herinneringen instellen, anderen uitnodigen voor een evenement en je agenda op verschillende manieren openen.

De agendafuncties van Outlook zijn gemakkelijk te gebruiken en kunnen je helpen georganiseerd en productief te blijven.

Om toegang te krijgen tot de volledige suite van Microsoft tools en de advertenties te verwijderen, moet je upgraden naar een Microsoft 365-abonnement.

Outlook beste functies

Veelzijdige, gebruiksvriendelijke interface

Uitstekende integratie met andere Microsoft tools

Combineert e-mail en agenda op één plek

Outlook-beperkingen

Sommige beoordelaars melden regelmatig verbroken verbindingen

Kan problemen hebben met e-mailen naar bepaalde servers

UI kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Outlook prijzen

Gratis

Microsoft 365 Basic : $19,99/jaar per gebruiker

: $19,99/jaar per gebruiker Microsoft 365 Personal : $69,99/jaar per gebruiker

: $69,99/jaar per gebruiker Microsoft 365 Family : $99/jaar per gebruiker

: $99/jaar per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Outlook beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (2.414+ beoordelingen)

4,5/5 (2.414+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.676+ beoordelingen)

7. TickTick - Het beste voor het maken van to-do-lijsten

via TickTick TickTick is een krachtige productiviteitsapp die je georganiseerd houdt met to-do lijsten, subtaken en aanpasbare herinneringen.

Het synchroniseert met Google Agenda en Outlook, wat betekent dat je notities kunt maken of consolideren gerichte tijd intervallen met de Pomodoro-tool.

Maak taken en volg hun status met het Kanban-bord. Houd je planning in de gaten met de TickTick-kalender!

De gratis versie van TickTick biedt een beperkte kalender. Om toegang te krijgen tot alle weergaven, moet je upgraden naar de premium versie.

TickTick beste functies

Uitstekende, vriendelijke interface die het makkelijk maakt om te gebruiken

Goed schaalbaar voor eenvoudig of uitgebreid gebruik

Uitstekende tools voor het bijhouden van taken

TickTick beperkingen

Beperkte integraties

Het beste voor persoonlijk gebruik, niet professioneel

Beperkte functies op de onbetaalde versie

TickTick prijzen

Gratis

Premium: $27/maand per jaar

TickTick beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (86+ beoordelingen)

4.5/5 (86+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (101+ beoordelingen)

8. Any.do - Het beste voor herinneringen

via Een.doen Als je op zoek bent naar een alles-in-één agenda, geheugensteuntjes en taaksoftware, dan is Any.do misschien wel de juiste software om je georganiseerd en productief te houden!

Any.do biedt een hele reeks handige functies. Zo kun je bijvoorbeeld terugkerende taken, waarschuwingen en meldingen maken binnen een volledig kalenderbeheersysteem.

Het biedt ook to-do lijsten, samenwerkingstools en tagging voor mensen die hun agenda willen organiseren en een uitgebreidere online kalender willen maken.

Voor meer functionaliteit kun je het integreren met populaire apps zoals Gmail en Google Agenda.

Any.do beste functies

Minimaal ontwerp helpt gebruikers geconcentreerd te blijven

Werkt naadloos op desktop en mobiel

Uitstekende herinneringen en hulp bij tijdbeheer

Any.do beperkingen

Gebruikers melden verloren gegevens door verbindingsonderbrekingen

Sommige beoordelaars melden lange wachttijden voor de klantenservice

Geen cloudopslag

Any.do prijzen

Gratis

Premium : $3/maand

: $3/maand Teams: $5/maand

Any.do beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (193+ beoordelingen)

4.1/5 (193+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (166+ beoordelingen)

9. 24me - Het beste voor het consolideren van agendanotities

via 24me 24me is de perfecte mix van eenvoud en immense kracht! Het is een digitale slimme persoonlijke assistent die je helpt te organiseren en op schema te blijven.

De gebruiksvriendelijke online app voegt je agenda, takenlijst en notities voor belangrijke informatie efficiënt samen in één alles-in-één programma.

24me beste functies

Combineert een online agenda met het bijhouden van taken

Gratis agenda waarmee je spraaknotities kunt maken

Integreert met Outlook

24me beperkingen

Beperkte mogelijkheid om gebeurtenissen te bewerken binnen geïntegreerde apps

Geen optie om snel gebeurtenissen toe te voegen

Sommige gebruikers melden synchronisatieproblemen met geïntegreerde apps

24me prijzen

Gratis: biedt in-app aankopen

24me beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Digical - Het beste voor evenementenbeheer

via Digical Maak je klaar om evenementen te synchroniseren, weersvoorspellingen te controleren en je widgets op te leuken - allemaal met een leuke en vriendelijke vibe!

Digical is een functierijke online app die een naadloze combinatie van functionaliteit en esthetiek biedt voor al je behoeften op het gebied van evenementenbeheer.

De geavanceerde functies, zoals synchronisatie van evenementen, weersvoorspellingen en aanpasbare widgets, maken het een goede keuze om op de hoogte te blijven van je persoonlijke afspraken en taken.

Digical beste functies

Combineert naadloos andere agenda's

Met de tools voor delen kun je gemakkelijk vergaderingen boeken

Inclusief weersvoorspelling voor je komende afspraken

Digicalimieten

Sommige klanten melden problemen met het bewerken van bestaande items.

Reviews melden af en toe haperingen en wegvallende meldingen

Digical prijzen

Google Play: $5,49

Digical beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Online kalenderplanners voor hoge productiviteit

We hebben een aantal online planners met veel functies onderzocht die alles bieden, van naadloze integratie tot aanpasbare widgets en slimme tools voor taakbeheer voor al je to do's. Van de krachtige productiviteitsapp TickTick tot de uitgebreide agenda-app ClickUp kalender voor projectbeheer is er een perfecte pasvorm voor iedereen!

Als je je productiviteit wilt opvoeren en je wilt voorbereiden op professionele groei, probeer dan ClickUp! Creëer en organiseer uw hele team met functies zoals sjablonen voor inhoudskalenders en werklastbeheer functies.

Met zijn drag-and-drop planning, naadloze taakintegratie en aanpasbare weergaven zul je versteld staan hoe het je tijdmanagementspel verandert. Maak een gratis account aan