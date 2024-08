12 Beste gratis planners om de productiviteit te verbeteren

Als je niet weet wat er komen gaat, is het bijna onmogelijk om je tijd te managen. Of het nu gaat om hoe laat de lunch is of wanneer de volgende teamvergadering is, je moet voorkomen dat er dingen tussenuit vallen om op koers te blijven.

En als je in het duister tast - of er bijna aan begint te twijfelen - moet je een gratis planner in handen krijgen die je op de hoogte houdt.

Laten we even eerlijk zijn: de meesten van ons worstelen meer met maandelijkse of zelfs wekelijkse planningen dan we willen toegeven. Als je het zat bent om cruciale minuten in je dag te verliezen, kun je veel baat hebben bij gratis schema sjablonen of een eenvoudige planner.

Terwijl een solide werkschema is nuttig, maar dat geldt ook voor je persoonlijke leven. Dankzij het stressvrije gevoel van aangepaste agenda's kunt u plannen, gemiste afspraken vermijden en echt eigenaar zijn van uw agenda!

Daarom hebben we een lijst samengesteld van onze 12 favoriete schema-makers en schema-sjablonen.

Voordat we ingaan op de beste tools om een planning te maken, geven we eerst een korte rechtvaardiging om deze te gebruiken productiviteitstools op het werk en thuis.

Voordelen van het gebruik van een planner

Als je wekelijkse agenda meestal meerdere taken, afspraken, vergaderingen of evenementen bevat, is het een no-brainer om er zonder gedoe bovenop te blijven. Met onze chaotische werkschema's worden belangrijke taken snel vergeten.

Een volledig aanpasbare werkschema maker of zelfs een app voor werkschema's voor persoonlijk gebruik - is een essentieel hulpmiddel om georganiseerd te blijven en ervoor te zorgen dat je ieders tijd respecteert. Het kan je ook helpen met:

Stressverlichting: Een volledig aanpasbare tool om schema's te maken creëert een gevoel van orde en eigenaarschap. Het is gemakkelijk om uw energieniveau, tijd en beschikbaarheid af te stemmen op de taken die moeten worden voltooid. Houd het op orde, zodat u dat ook bent. En voor studenten zorgt het inbouwen van lesroosters in je weekschema's ervoor dat je weet waar je moet zijn en wanneer.

Een volledig aanpasbare tool om schema's te maken creëert een gevoel van orde en eigenaarschap. Het is gemakkelijk om uw energieniveau, tijd en beschikbaarheid af te stemmen op de taken die moeten worden voltooid. Houd het op orde, zodat u dat ook bent. En voor studenten zorgt het inbouwen van lesroosters in je weekschema's ervoor dat je weet waar je moet zijn en wanneer. Verbeterde productiviteit: Wanneer u van plan bent elke individuele taak of project van een enkele, do-it-all schema maker platform, u en uw team maken beter geïnformeerde beslissingen en onderhouden van een productieve workflow.

Voorbereiding op noodgevallen: Met aangepaste planningen identificeert u potentiële valkuilen voordat ze zich voordoen. U zult snelitems prioriteren en deprioriteren als ze zich aandienen, zodat je de 'spray and pray'-strategie vermijdt.

Vooruitgang evalueren: Een goede planner helpt om dagelijkse taken vertrouwder en minder belastend te maken. Raak meer vertrouwd met uw werk en activiteiten om ze beter te kunnen uitvoeren en te begrijpen hoeveel tijd en moeite elke taak vraagt.

Anderen kalmeren: Voor servicemensen die klanten of klanten in contact brengen, helpen gedetailleerde weekschema's (vooral degene die je online kunt delen) iedereen om je schema te zien. Mensen voelen zich beter als ze weten dat je niet dubbel geboekt bent en dat je beschikbaar bent. Voor teamleiders: laat je medewerkers weten wat je dagschema is als ze op het laatste moment nog iets moeten toevoegen. Anders werk je vanuit een gevoel van constante urgentie.

De 12 beste gratis schema-makers

Er zijn genoeg planningsmakers beschikbaar om je hoofd op hol te brengen, maar wij hebben de beste tools en planningssjablonen voor jouw specifieke behoeften gevonden. En het beste deel? Deze tools kosten je helemaal niets! Nul. Nada!

Om u te helpen bij het kiezen van de juiste agenda builder, moet u zich afvragen of de tool:

Helpt om in contact te blijven met vrienden, familie en teamleden

Je beschikbare tijd organiseert zodat je productiever blijft

Maximale personalisatie mogelijk maakt met categoriseren van evenementen en kleurcodering

Naadloos synchroniseert met al je apparaten

Integreert met je favoriete apps

tromgeroffel

1. ClickUp

Taken slepen en neerzetten in de kalenderweergave van ClickUp

ClickUp is een topklasse productiviteitsapp en de beste gratis online planner op de markt. Het wordt gebruikt door een aantal van de meest productieve teams .

Of u nu een projectmanager bent, een werknemer die taken beheert of een student die een lesrooster plant, ClickUp is een volledig aanpasbare planner waarmee u alles onder controle kunt houden.

ClickUp heeft meer dan 15 manieren om uw dagelijkse planning en werklast te bekijken. Dit omvat de ClickUp Kalenderweergave hiermee kunt u uw kalender per dag, week of maand bekijken om projecten bij te houden.

Bekijk uw dagelijkse planning op een hoog niveau of ga dieper in op taakdetails.

Stel terugkerende taken in om uw werk te stroomlijnen door uw vergaderschema te kiezen en het vooraf te bekijken in uw agenda in ClickUp

Het is eenvoudig om filters te gebruiken om alleen de taken te tonen die u moet zien en met ClickUp kunt u ook uw agenda en planningen met iedereen delen. Als dat geen geweldige planning is, dan weten wij het ook niet meer!

ClickUp belangrijkste functies

Word echt en heilzaam productief met tijdregistratie

Grote taken opsplitsen in uitvoerbareClickUp Checklists en stelDoelen in ClickUp om ze aan te pakken

Herinneringen instellen voor taken volgens schema

Maak een solide, goed gevisualiseerde planning voor komende taken en vergaderingen metClickUp Mindmaps Maak takenlijsten of notities en werk samen met uw team met behulp vanClickUp Documenten Krabbel uw dagelijkse klusjes of zelfs uw werkideeën inClickUp's Kladblok Integreer met een dozijn andere werk-apps, waaronderTijd dokter,OutlookenGoogle Agenda Voeg geneste items toe als subtaken en wijs ze toe aan anderen

Laat elke minuut van uw werkdag tellen met persoonlijk projectbeheer

Toegang tot ClickUp op elke denkbare manier, inclusief via een iPad, Android mobile of iOS, of via de webapp

ClickUp gratis planner sjablonen

Herhaalde taken entijd besparen en download de ClickUpChecklist Sjabloon Maak ongeorganiseerde huisgenoten verantwoordelijker en download deTaakschema sjabloon Blijf op de top van je schoolwerk en lesroosters met deStudeertijd sjabloon Houd het eenvoudig en download deSjabloon voor dagindeling Gebruik ClickUp als hulpmiddel voor fitnessschema's en download deTrainingslogboek sjabloon ClickUp profs

Gratis versie met veel functies

Eenvoudige en krachtige sleepfunctionaliteit voor krachtig agendabeheer

Gebruiksvriendelijke interface

Veel integraties

Kan eenvoudig startdatums toevoegen en vervaldatums instellen

BiedtOffline modus waarmee u altijd en overal kunt werken

ClickUp nadelen

Geen dashboard exportfunctie...nog niet

ClickUp prijzen

ClickUp biedt drie prijsplannen, waaronder een Gratis Forever Plan dat onbeperkte leden en opslag plus 100Mb cloud-opslag toestaat. Betaalde plannen beginnen vanaf $7/maand per gebruiker.

ClickUp gebruikerswaarderingen

G2 4.7/5: (4700+ beoordelingen)

(4700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3071+ beoordelingen)

2. Google vellen

Sjabloon via Google Sheets Voor iets meer kracht gericht op centralisatie in plaats van persoonlijke planning, Google Sheets kan een soepelere optie zijn in plaats van een papieren diagram.

De gebruikersinterface is betrouwbaar en heeft dezelfde stabiele, minimalistische rand die Google in al zijn producten heeft. Met de gratis roostersjablonen van Google kun je eenvoudig kolommen en roosters maken om een werkschema in te vullen.

Google Sheets voordelen

Eenvoudig schema's aanpassen voor werknemers op uurbasis

Betrouwbaar

Heeft sjablonen voor maandschema's en lesroosters

Google Sheets nadelen

Moeilijk om taakdetails bij te houden

De eerste installatie is handmatig en vervelend

Geen functie voor het opnieuw inplannen met slepen en neerzetten

Geen extra functies buiten een gewone spreadsheet

Google Sheets prijzen

Gratis met uw Google-account.

Google Sheets gebruikerswaarderingen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (12100+ beoordelingen)

3. Asana

Via AsanaAsana staat bekend om zijn projectbeheermogelijkheden, maar het bevat ook planningsfuncties via de teamagenda-tool. Gebruik deze eenvoudig om de dagelijkse planning voor het team te organiseren of om uw eigen planning te maken - allemaal binnen Asana.

De tijdlijnfunctie is niet inherent een planner, maar je kunt een lijst maken van je taken en ze uitzetten op de tijdlijn. Bovendien is Asana's projectbeheerkalender is alleen-lezen, wat betekent dat je geen taken direct in de kalender kunt toevoegen, wat voor sommigen een probleem is.

de kalenderweergave van ClickUp is de chat ingegaan

Belangrijkste functies van Asana

Projectwerk opdelen in taken met duidelijke verantwoordelijken

Een online Gantt-grafiek-achtige tijdlijn maken

Tijdlijn delen met teamgenoten

Elke mijlpaal vergezellen van een statusupdate

Asana pro's

Intuïtieve en goed ontworpen interface

Gemakkelijker te gebruiken dan een spreadsheet

Kalenders maken is eenvoudig

Asana nadelen

Mist een drag-and-drop functionaliteit

Beperkte weergaven vergeleken met tools zoals ClickUp

Asana prijzen

De tijdlijnfunctie van Asana is gratis beschikbaar. Het premium plan begint bij $10,99/per gebruiker per maand.

Asana gebruikerswaarderingen

G2: 4.3/5 (8800+ beoordelingen)

4.3/5 (8800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11300+ beoordelingen)

4. HubSpot

Via HubSpot Als je merkt dat je veel vergaderingen accepteert, kun je met de planningstool van HubSpot alles beter plannen op je telefoon. Door gepersonaliseerde boekingslinks te maken, kun je mensen uitnodigen of je beschikbaarheid laten zien, zodat ze weten dat je genoeg tijd hebt om te boeken.

Stel de exacte dagen van de week in waarop je beschikbaar wilt zijn voor vergaderingen en welke uren van de dag. Op die manier kan niemand een vergadering met je boeken buiten je werkschema.

Als je je aanmeldt voor HubSpot Meetings, krijg je ook toegang tot HubSpot's CRM database waarmee je je contactpersonen kunt bijhouden, taken en herinneringen kunt instellen, en de volgende zaken kunt opslaan notities van vergaderingen .

Zodra iemand een vergadering boekt via je aangepaste planningslink, worden zijn contactgegevens automatisch toegevoegd aan je Outlook- of Google agenda . Raad eens waar deze informatie uiteindelijk naartoe wordt geduwd? Dat klopt - de HubSpot CRM database.

HubSpot belangrijkste functies

Gepersonaliseerde boekingslink en aanpasbare boekingspagina (logo, kopfoto, kleurenpalet)

Integratie met Office 365 of Google

Koppelingen voor groepsvergaderingen zodat prospects vergaderingen kunnen boeken met meer dan één persoon in je organisatie

Aangepaste formuliervragen om nuttige context over je contactpersoon te bieden vóór de eigenlijke vergadering

HubSpot-professionals

Gemakkelijk te gebruiken

Geweldig voor het plannen in verschillende tijdzones

Het is voor altijd gratis

Je kunt maar liefst 1 miljoen contacten toevoegen aan de database

De planningstool zelf wordt geleverd met verschillende verkoop-, service- en marketingtools, zoals Form Builder en live chat zonder kosten

HubSpot nadelen

De gratis versie heeft beperkte voordelen en opties

Bij $50/maand voor betaalde plannen

Niet veel sjablonen om uit te kiezen

HubSpot prijzen

HubSpot heeft een gratis plan en dit omvat één gepersonaliseerde vergaderlink, integratie met het CRM van de tool en onbeperkte vergaderingen.

HubSpot gebruikerswaarderingen

G2: 4.4/5 (8500+ beoordelingen)

4.4/5 (8500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3300+ beoordelingen)

5. Excel

Via ExcelExcel is een goede planner gebruikt door individuen en teams.

De software geeft je de mogelijkheid om je spreadsheet in verschillende secties te verdelen, kleurcodes en voorwaardelijke opmaak te gebruiken om hiaten te markeren in het schema en een wekelijkse agenda maken die je team kan gebruiken.

Op zoek naar een paar Excel-sjablonen voor roosters om je reis naar echte productiviteit mee te beginnen? Geen zorgen, wij hebben alles voor je. Hier vind je de volledige lijst .

Het is echter niet zo eenvoudig om wijzigingen aan te brengen in een planning in Excel.

Zodra je een planningsjabloon hebt ingevuld, moet je nog een sjabloon maken en daarna nog een. Bovendien is er geen optie voor overdracht, wat betekent dat je bij het maken van elk sjabloon de taakgegevens opnieuw moet invoeren.

Excel-professionals

Vertrouwd programma met een eenvoudig te gebruiken interface

Een uitgebreide reeks sjablonen om je eigen planning te maken

Excel nadelen

Wijzigingen zijn moeilijk uit te voeren

Gebrek aan taakdetails

Dagindeling sjabloon moeilijk te gebruiken onderweg

Excel prijzen

Er is een gratis versie, maar je moet 99 dollar per jaar betalen om toegang te krijgen tot Microsoft Office 365.

Excel gebruikerswaardering

G2: 4.7/5 (2200+ beoordelingen)

4.7/5 (2200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (17100+ beoordelingen)

7. Canva

Via Canva Iedereen die wel eens digitaal heeft ontworpen, kent waarschijnlijk Canva. Het is een gratis tool die teams gebruiken om foto's te bewerken, lay-outs te ontwerpen en nog veel meer, allemaal binnen een gebruiksvriendelijk platform.

Canva belooft ook je weekschema's onder één dak te brengen. Blader door een collectie prachtige ontwerpsjablonen en pas vervolgens zo veel of zo weinig als je wilt aan. Download je nieuwe ontwerp om af te drukken of deel het met je collega's rechtstreeks vanuit Canva.

Canva belangrijkste functies

Pas het initiële ontwerp volledig aan

Toegang tot een rijke, ingebouwde bibliotheek met ontwerpactiva

Agenda organiseren met richtlijnen of rasterlijnen

Eenvoudig elementen verplaatsen in verschillende planningsjablonen

Canva-professionals

Mooi ontwerp en eenvoudig om mee te beginnen

Makkelijk te gebruiken en items te maken voor levensgebeurtenissen

Als je een afgedrukte versie wilt, kun je gemakkelijk een afbeelding of PDF-bestand maken

Canva nadelen

Gebrek aan taakdetails

Geen functionaliteit voor onderweg

Canva prijzen

Heeft een gratis plan voor altijd en het pro-plan begint bij $54/per gebruiker per jaar.

Canva gebruikerswaarderingen

G2: 4.7/5 (3500 beoordelingen)

4.7/5 (3500 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (9700 beoordelingen)

Bekijk deze_ Canva alternatieven !

7. Afspraak.ly

Via Afspraak.ly Appointly is een unieke planner en werkt als een widget zodat je vanaf het begin de volledige controle hebt over je planning.

In tegenstelling tot andere schema sjablonen en makers, is Appointly ook geschikt voor mensen zonder website. De tool geeft je een apart subdomein waarmee je je eigen reserveringspagina kunt maken.

Maak een tabblad op je Facebook via Appoint.ly, die klanten kunnen gebruiken om snel en onderweg evenementen in te plannen.

Hoewel het een goede optie is voor een planner, is het geen geschikte optie voor het maken en organiseren van meerdere planningen, wat voor anderen een spelbreker kan zijn.

Appoint.ly belangrijkste functies

Plan vergaderingen via gedeelde links

Eenvoudig een agenda delen met collega's of klanten

Synchroniseert met alle belangrijke agenda's, waaronder iCloud, Office 365 en Outlook

Vermijd haperingen in afspraken met tijdzone synchronisatie

Appoint.ly voordelen

Eenvoudig in te stellen en te gebruiken

Automatisch overschakelen naar verschillende tijdzones bij het boeken van afspraken

Appoint.ly nadelen

Links kunnen niet worden aangepast aan tijdzone

Groepsboekingen zijn moeilijk te maken

Werkt niet goed om een lesrooster voor studenten te maken

Appoint.ly prijzen

Gratis voor persoonlijk gebruik. Het pro-abonnement begint bij $8/gebruiker per maand.

Appoint.ly gebruikerswaarderingen

G2: 4.4/5 (13 beoordelingen)

Capterra: 3.3/5 (3 beoordelingen)

8. Google bijhouden

Via Google bijhoudenGoogle bewaren staat vooral bekend als een app voor het maken van notities, maar het kan ook werken als een speciale planner. Met Google Keep kun je een krachtige blanco interface gebruiken om te typen of te tekenen (zelfs met een stylus) voor een natuurlijk handschrift.

Stel herinneringen in binnen de app om je te vragen een taak te starten op een specifiek tijdstip of geef je nieuwe planning een titel en kom later terug naar een opgeslagen planning.

Google Keep belangrijkste functies

Herinneringen instellen voor uw planningen

Checklistfuncties gebruiken om taken bij te houden

Spraakherinneringen achterlaten

Planningen vastmaken

Google Keep voors

Gebruiksvriendelijk

Helemaal gratis

Ondersteunt spraakopdrachten

Google Keep nadelen

Kan geen groep schema's delen

Kan geen statussen instellen voor verschillende stadia van een taak

Geen functies voor sjablonen

Veel witruimte om mee te beginnen

Google Keep prijzen

Deze online planner is gratis beschikbaar met een Google-account.

Google Keep beoordelingen

G2: 4.5/5 (1220+ beoordelingen)

4.5/5 (1220+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

9. Calendly

Calendly integreert eenvoudig in ClickUp en andere apps

Calendly is een geweldig en intelligent hulpmiddel om afspraken te maken en uw beschikbaarheid met anderen te delen. Deze tool is vooral geweldig als je belangrijkste doel is om inzicht te geven in je beschikbare tijdslots zodat externe contacten tijd voor je kunnen aanvragen en inplannen.

Deze tool laat je echter niet buiten je agenda plannen en werkt het beste als een integratie met je agenda. De gratis versie van Calendly is meer gericht op individuen dan op teams. Zelfs als je in staat zou zijn om meerdere mensen toe te wijzen aan een slot, zou het nog steeds lastig te beheren zijn omdat dat niet de bedoeling is van de tool.

Calendly belangrijkste functies

Maak eenvoudige regels om je beschikbaarheidsvoorkeuren te definiëren

Stuur gasten je link of zet je agenda op je website

Plan evenementen die je samen met anderen organiseert op de agenda's van je team

Calendly voordelen

Gemakkelijk om Calendly toe te voegen aan je e-mail of website

Calendly integreert met verschillende tools zoals ClickUp en Slack

Kan werken met een wekelijks schema

Calendly nadelen

Kan ingewikkeld zijn voor genodigden om verbinding te maken

Geen schema sjabloon om te gebruiken of af te drukken

Je kunt geen PDF-bestand krijgen van je voltooide planning

Calendly prijzen

Calendly heeft een gratis plan en de betaalde plannen beginnen bij $8/gebruiker per maand.

Calendly gebruikerswaarderingen

G2: 4.7/5 (1330+ beoordelingen)

4.7/5 (1330+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2300+ beoordelingen)

10. Shiftly roostermaker

Via Verschoven Hoewel Shiftly niet noodzakelijkerwijs een persoonlijke gratis online planner is, biedt deze tool wel een interactieve roosterinterface voor zowel werknemers als werkgevers. Deze tool maakt het eenvoudig voor werknemers om tijdslots in te stellen voor verschuivingen met een simpele klik op een knop.

Zodra ze hun voorkeur slots, team leads direct de informatie en Shiftly creëert automatisch een verschuiving schema voor de komende week.

Met Shiftly kun je ook schema's bekijken, exporteren en delen met anderen. Shiftly integreert echter niet met andere kalenders en roosterplanners.

Shiftly belangrijkste functies

Beschikbaarheid van personeel bijhouden

Roosters delen, verzenden en afdrukken

Stuur medewerkers geautomatiseerde verschuiving meldingen en aangepaste berichten

De verschuivingen van werknemers op elk moment controleren

Roosters bewerken, bekijken en organiseren

Shiftly voordelen

Zeer geschikt voor teams die werken met wisselende diensten

Wekelijkse roosteroverzichten zijn gemakkelijk voor teams

Eenvoudig plannen, wijzigen, opslaan of bewerken van verschuivingen

Ideaal voor shift management in het weekend

Shiftly nadelen

Buiten verschuivingen, het is niet een echte zakelijke tool voor schema's

Geen sjabloon te gebruiken

Niet de beste optie om af te drukken

Shiftly prijzen

Heeft een gratis plan (voor maximaal 5 medewerkers) en het pro-plan begint bij $4/staff per maand (voor 6 tot 200+ medewerkers)

Shiftly gebruikerswaarderingen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

11. Doodle

Via Doodle Doodle is een super eenvoudige en efficiënte gratis online planner. Zowel individuen als teams kunnen het gebruiken voor al hun planningsbehoeften, of het nu gaat om levensgebeurtenissen of werkvergaderingen. Eenvoudig bepaalde tijden blokkeren van de dag of wijs je teamleden tijden van de dag toe.

Teamleden kunnen ook aangeven welke dagen en tijden wel en niet werken, waardoor het eenvoudig is om op elk moment de beschikbaarheid van ieders planning te zien.

Doodle belangrijkste functies

Gebruik polls om uw deelnemers te laten stemmen op hun favoriete vergadertijden

Kies uit meerdere weergaven, inclusief maandweergave en wekelijkse roosterweergave

Verbindt met Google Agenda's, Office 365, iCal en Outlook

Zoom links automatisch toevoegen aan elke vergadering

Doodle professionals

Zeer eenvoudige en gebruiksvriendelijke zakelijke tool

Ondersteunt verschillende tijdzones voor planning over de hele wereld

Gebruikers kunnen verborgen polls maken waarbij deelnemers de resultaten van anderen niet kunnen zien

Doodle nadelen

Het is een beetje hectisch om een persoonlijke agenda in Doodle te laden en te maken

Geen echt agendasjabloon beschikbaar

Prijzen Doodle

Het is een gratis planner met betaalde plannen vanaf $6/gebruiker per maand.

Doodle gebruikerswaarderingen

G2: 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

4.4/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1200+ beoordelingen)

12. Kalenderpedia

Via Kalenderpedia Als je op zoek bent naar eenvoudige schema-sjablonen met lege tekstblokken die je kunt afdrukken, dan heeft Calendarpedia veel agenda-opties. Of je nu een fitnessrooster, een ondernemingsplan of wekelijkse vergaderingsjablonen nodig hebt, er zijn veel basisopties om af te drukken en te gebruiken. Maar als je op zoek bent naar een geïntegreerd sjabloon om op te slaan of uit te printen, dan is dit niet de beste oplossing voor jou.

Pen en papier voordelen

Helemaal gratis

Gemakkelijk te gebruiken en te creëren

Duidelijk en eenvoudig te volgen

Geweldig voor verschillende sjablonen

Een van de beste opties om af te drukken

Pen en papier nadelen

Kan zoekraken of veranderd worden

Moeilijk te delen met teamleden

Niet gemakkelijk om extra notities op te slaan of te maken

Prijzen van pen en papier

Deze sjablonen kosten niets behalve wat je uitgeeft om ze af te drukken (d.w.z. inkt en papier)

Probeer een alles-in-één productiviteitsplatform en niet alleen een gratis planner

Met de meeste van deze opties kun je gemakkelijk een planning maken, maar hoe goed beheren ze je dagelijkse activiteiten of hoe goed passen ze je flexibele planning aan en slaan ze automatisch op voor je werk?

Dat is wat ClickUp onderscheidt van de rest. ClickUp is een productiviteitsapp die zoveel meer kan dan alleen schema's beheren.

Met zijn vele sjablonen, weergaven en functies is er geen reden om het niet te proberen ClickUp gratis !

ClickUp heeft een rijk scala aan aanpassingsopties, van de manier waarop u uw agenda structureert tot hoe u uw werkideeën krabbelt. Het is niet alleen de beste gratis planner, ClickUp biedt een gecentraliseerde werkruimte voor uw team zodat u het hele proces kunt beheren.

Wat er tussen u en een eenvoudigere, probleemloze manier om uw leven op orde te houden staat, is een simpele klik op een knop!