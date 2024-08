10 Memorisatietechnieken en hulpmiddelen om je geheugen te verbeteren

Op een dag kun je je geheugen direct verbeteren met kunstmatige intelligentie - nou ja, misschien. 🤖

In de tussentijd zijn er genoeg geheugentechnieken en hulpmiddelen om niet alleen informatie op te slaan, maar ook om beter te worden in het herinneren en onthouden van grotere verzamelingen informatie.

Vrijwel iedereen kan zijn vermogen om iets te onthouden aanscherpen. Sterker nog, onderzoek met voldoende aanhoudende oefening gedurende ongeveer een week, de gemiddelde persoon zijn capaciteit van het werkgeheugen kan verhogen tot een hogere capaciteit voor het terugroepen van één tot wel vier items.

Het brein is een verbazingwekkende plek. Maar geloof ons niet op ons woord.

Lees deze blogpost om erachter te komen hoe deze 10 beste memorisatietechnieken voor jou kunnen werken en welke specifieke hulpmiddelen je kunt gebruiken om je geheugen te verbeteren.

Hoe werkt memoriseren?

Memoriseren werkt in twee stappen: coderen en ophalen. Tijdens de coderingsfase wordt nieuwe informatie opgeslagen in de vorm van herinneringen door gebruik te maken van verschillende cognitieve processen, zoals uitwerking, associatie en visuele beeldvorming. Deze herinneringen worden vervolgens opgeroepen tijdens de fase van het ophalen door middel van neurale verbindingen.

Onderzoek suggereert dat bepaalde memorisatietechnieken effectiever zijn voor het langetermijngeheugen van informatie dan andere. Van sommige van deze memoriseertechnieken, zoals ruimte voor herhaling en elaboratief coderen, is aangetoond dat ze effectiever zijn voor het vasthouden van informatie op de lange termijn.

Andere technieken, zoals chunking en mnemonics, maken het makkelijker om het materiaal op korte termijn te onthouden.

Alles onthouden in 4 stappen

Het uit je hoofd leren van, nou ja, zo'n beetje alles, kan worden onderverdeeld in vier algemene stappen. Zie ze als reps voor je hersenen. Het is een zeer plastische spier die groeit naarmate je hem meer gebruikt.

Neem deze vier stappen om meer te gaan onthouden.

Stap 1: Aandacht

Allereerst.. focus op het materiaal die je probeert te onthouden en wees je er in realtime van bewust. Met andere woorden, luister, lees of kijk niet passief als je dingen probeert te onthouden. Probeer de tijd te nemen en aandacht te besteden aan elk detail, zodat het materiaal kan bezinken.

Door dit herhaaldelijk te doen, train je je hersenen om minder stukjes informatie te vergeten. ♻️

Stap 2: coderen

Coderen werkt met het lange- of kortetermijngeheugen. Om ervoor te zorgen dat de informatie die je consumeert op lange termijn blijft hangen, helpt het vaak om het materiaal te verbinden met andere verwante of soortgelijke ideeën, concepten en ervaringen.

Dit versterkt je geheugen en zorgt ervoor dat het materiaal gemakkelijker wordt opgeslagen.

Stap 3: Opslagruimte

Zodra je de informatie hebt gecodeerd en verbonden met andere bekende concepten, moet je het materiaal opslaan op een repetitieve manier die gemakkelijk te onthouden is, zoals een geheugenpaleis of flashcards (meer over deze technieken hieronder).

Dit zal je helpen om het materiaal ter plekke op te roepen, wat een van de beste voordelen is van het verbeteren van je geheugen! 💪

Stap 4: Terughalen

Gebruik tot slot actieve geheugenoefeningen zoals jezelf overhoren, studeren in een groep of geheugenspelletjes om ervoor te zorgen dat je de stof goed onthoudt. Vergeet niet om de stof regelmatig te oefenen.

Je kunt deze oefeningen zowel reciteren als actief herinneren. Deze methode is gebaseerd op het feit dat het geheugen na verloop van tijd zwakker wordt.

Verbale versus visuele geheugentechnieken

Als het gaat om geheugentechnieken, zijn er twee veelgebruikte methoden: visueel en verbaal.

Bij visuele technieken worden afbeeldingen, kaarten en diagrammen gebruikt om het geheugen te helpen herinneren. Deze methode richt zich op het creëren van een mentaal beeld of visuele voorstelling van de informatie die wordt geleerd. Als je bijvoorbeeld een lijst met items probeert te onthouden, kun je een mentaal beeld creëren van die items die op een specifieke manier gerangschikt zijn. Enkele voorbeelden van visuele geheugentechnieken zijn:

Mindmaps

Flashcards

Kleur codering

Infografieken

Diagrammen

Ezelsbruggetje

Bij verbale technieken worden woorden en taal gebruikt om het geheugen te helpen herinneren. Deze methode omvat herhaling, geheugensteunen en acroniemen om informatie te helpen onthouden. Als je bijvoorbeeld een telefoonnummer probeert te onthouden, kun je de nummers hardop herhalen of een geheugensteun gebruiken zoals elk nummer associëren met een woord dat erop rijmt. Voorbeelden van verbale geheugentechnieken zijn:

Chunking

Ancroniemen

Associatie

Opnemen

Herhaling

Alliteratie

Laten we eens verder in deze technieken duiken!

Top 10 Memorisatietechnieken die je kunt gebruiken

Niet alle geheugentechnieken zullen voor iedereen goed werken. Maar er zijn een aantal methoden die je kunt proberen! Bekijk onze lijst met de 10 beste geheugentechnieken om beter te worden in het onthouden van gegevens.

1. Herhaling met ruimte

Herhaal de stof met toenemende tussenpozen. Deze herinneringsmethode is gebaseerd op het psychologische fenomeen van geheugenverval, dat suggereert dat zowel geheugen als geheugenverlies (of herinnering vervaagt) door het verstrijken van de tijd.

Een tegengif tegen het vervagen van het geheugen voor zowel de korte als de lange termijn is om regelmatig te oefenen in het terughalen of "herhalen" van wat je hebt toegewezen aan het geheugen.

2. Uitgebreide codering

Koppel het materiaal aan andere bekende concepten. Wat je leert op een zinvolle manier koppelen aan je bestaande kennis is een krachtige manier om informatie te onthouden.

Elaboratieve codering is een soort geheugensteun, wat een eenvoudige techniek betekent die helpt bij het onthouden. Een manier om het nieuwe materiaal gemakkelijk te koppelen aan wat je al weet, is door een visueel Whiteboard .

Hulpmiddelen zoals ClickUp Whiteboards maken het gemakkelijk om taken te koppelen en uw brainstormtechnieken op een ordelijke manier. Teken eindeloos werkstroomdiagrammen sla ze op en raadpleeg ze als je ze nodig hebt.

Teken verbindingen en koppel objecten aan elkaar om roadmaps of workflows te maken van uw ideeën samen met uw team in ClickUp Whiteboards

Wilt u aan de slag met een eenvoudig Whiteboard om uw ideeën en werkstromen vast te leggen? Probeer ClickUp's Inleiding tot Whiteboards sjabloon !

3. Chunking

Splits lange stukken informatie op in hanteerbare delen. Dit is een gemakkelijke manier om informatie te onthouden omdat het minder overweldigend is en je kleinere stukjes informatie veel sneller kunt onthouden.

Sommige onderzoeken tonen aan dat chunking de tol vermindert die het onthouden van grote stukken informatie van het werkgeheugen vergt. Als je informatie beetje bij beetje onthoudt, vormt het na verloop van tijd een grotere dataset die gemakkelijker op te roepen is en het geheugen zin geeft.

4. Mnemonics

Het gebruik van technieken zoals rijmpjes, acroniemen of visuele beelden om informatie op een memorabele manier te onthouden wordt mnemonics genoemd. Het is een manier om onthouden leuk te maken. In feite, studies suggereren voldoende training in spellingmnemonics je hersennetwerken hervormt om een beter geheugen en het onthouden van informatie te ondersteunen.

Een eenvoudig voorbeeld van deze techniek is het opzeggen van je ABC's op muziek om ze gemakkelijker te onthouden. Misschien leerde je kunstleraar je "Roy G Biv" als een geheugensteun om de kleuren van de regenboog in de juiste bestelling te onthouden - rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet.

Je snapt het idee. 🌈

5. Actief terugroepen

Test jezelf regelmatig op de stof die je hebt geleerd om je geheugen te testen. Hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het wordt om zowel nieuw als ouder materiaal op te roepen. Als je bijvoorbeeld student bent, is actief herinneren een handige studietechniek.

Als je active recall oefent, dwing je je hersenen om de informatie die je wilt onthouden zonder hulp op te roepen. Deze methode is geweldig voor het vasthouden van het geheugen.

6. Visualisatie

Zoals we al eerder vermeldden, is het gebruik van visuals nog een andere effectieve manier om content te onthouden. Wanneer je mentale beelden van het materiaal maakt en ze associeert met een visuele voorstelling, helpt deze techniek enorm om informatie in het geheugen vast te leggen.

Software gebruiken om Mindmaps helpen bij het visuele deel van het proces. Met ClickUp mindmaps kunt u uw abonnementen, ideeën en processen snel in kaart brengen in oogverblindende visuals. Maak verbindingen vanuit uw visualisaties en voeg context toe aan uw memoriseerproces zodat u visuals creëert rond ideeën die u wilt onthouden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image9.gif Pas uw ClickUp Mindmap aan /%img/

Voeg knooppunten, taken en verbindingen toe aan uw intuïtieve ClickUp-taak mindmap

7. Associatie

Verbind soortgelijke informatie met andere soortgelijke informatie. Door gelijksoortige stukjes informatie samen te voegen, vooral als ze niet op bestelling uit het hoofd hoeven te worden geleerd, kun je ze gemakkelijker onthouden.

Deze techniek is vooral nuttig bij het werken met nummers of termen die met dezelfde eerste letter beginnen. Onze hersenen verwerken de eerste letter en helpen ons de informatie die we nodig hebben te associëren.

8. Recitatie

Herhaal de stof die je leert hardop. Ja, zelfs als je alleen bent. Het menselijk brein houdt ervan!

Het is echter handig om deze techniek samen met een vriend(in) te doen. Net zoals je de tekst van een nieuw liedje leert door het te horen en mee te zingen, helpt reciteren je om informatie in de juiste bestelling te onthouden. We weten dat je je die pakkende jingle van die reclame nu herinnert. 🎵

9. Organisatie

Gerelateerde items samenbrengen in een structuur die gemakkelijk te volgen en te onthouden is. Dit maakt het makkelijker om complexe informatie chronologisch op te roepen. Dit is een goed voorbeeld voor wie informatie in een specifieke bestelling in het geheugen moet toewijzen.

Sommigen gebruiken deze techniek zelfs graag voor het maken van een boodschappenlijstje omdat ze zo de items visueel kunnen ordenen op een vertrouwde plaats of layout.

10. Geheugenpaleis

Een geheugenpaleis maken betekent gewoon je verbeelding gebruiken om een mentale kaart te maken van het materiaal dat je leert door het te associëren met een plaats die je goed kent. Als je bekende ruimtes visualiseert en ze verbindt met individuele stukjes informatie, is het gemakkelijk voor je hersenen om nieuwe informatie op te roepen die gekoppeld is aan bekende ruimtes.

Om deze geheugentechniek voor jou te laten werken, moet je eerst de tijd nemen om je geheugenpaleis te bepalen. Is het je ouderlijk huis? Een bekend park? Je oude school?

Van daaruit wijs je mentaal functies aan in die ruimte die opvallen. Zorg ervoor dat je ze op bestelling aanwijst. Deze geheugenpaleistechniek werkt vanuit een mentaal beeld.

Als je visualiseert dat je door een huis loopt, kom je misschien eerst een felgekleurde voordeur tegen. Eenmaal binnen kom je een trap tegen, dan een hond en als je doorloopt, loop je recht de keuken in.

Associeer nu elk van de meest opvallende functies die je visualiseert in je geheugenpaleis, zoals degene die we net opgesomd hebben, met een belangrijk stukje informatie totdat elk punt geassocieerd is met een ruimte in deze verteltechniek.

Om de gegevens weer op te roepen, visualiseer je ten slotte je reis door deze geheugentechniek nog een keer en probeer je elk stukje informatie dat bij elke ruimte of elk opvallend item hoort weer voor de geest te halen. Doe dit nog vaak genoeg en het onthouden van nieuwe informatie en ander lesmateriaal wordt een fluitje van een cent!

De beste hulpmiddelen om je gedachten te verbeteren

Je weet alles over memorisatietechnieken. Maar je hebt ook hulpmiddelen nodig. Hier vind je een aantal van de beste hulpmiddelen om je geheugen te verbeteren.

Software voor aantekeningen maken

Noteer snel aantekeningen, formatteer ze met uitgebreide bewerking en zet invoer om in traceerbare Taken die u overal kunt openen

Gebruik hulpmiddelen zoals ClickUp wanneer uw hersenen op hun limiet zitten bij het uit het hoofd leren van taken, lijsten en herinneringen. Met mindmapping hulpmiddelen, Whiteboard clickUp biedt u alle hulpmiddelen die u nodig hebt om informatie snel en gemakkelijk op te slaan, zelfs de extensie Notepad in Chrome.

Flashcards

Een geweldig hulpmiddel voor het onthouden van feiten, definities en algemene informatie is het gebruik van flashcards. Ze werkten voor u toen u studeerde voor de grote test op de lagere school, dus waarom zou u ze niet gebruiken voor meer hulp bij het onthouden?

Audio- en video-opnamen

Deel schermopnames om je boodschap precies over te brengen zonder de noodzaak voor een e-mailketen of een persoonlijke vergadering met Clip by ClickUp

Voor degenen die de voorkeur geven aan verbale memorisatietechnieken, kan auditief leren een geweldige manier zijn om opnames van je eigen woorden te gebruiken om informatie op te halen. Audio-opnames zijn effectieve verbale geheugentechnieken om je te helpen met je langetermijngeheugen.

Een andere geweldige manier om dit te doen is door een video van jezelf op te nemen. Visuele geheugentechnieken werken voor sommigen als ze een video opnemen van zichzelf terwijl ze iets voltooien. Dit is een geweldig idee voor de visuele leerling die zich moet herinneren hoe hij iets lang geleden heeft gedaan.

En als je een proces voor werk probeert te onthouden, kan het helpen om gebruik te maken van software voor schermopname om je acties op te nemen. Gereedschappen zoals Clip in ClickUp maken het gemakkelijk om je opnames af te spelen en te zien hoe je iets deed.

Quizlet

Quizlet is een populair online leermiddel dat verschillende geheugentechnieken en -hulpmiddelen biedt, zoals flashcards, quizzen en spelletjes. Dit hulpmiddel werkt als een bouwtechniek om het geheugen gedurende een langere tijd te helpen verbeteren.

Collegiaal leren

Leren met een vriend(in) of in een studiegroep helpt om de stof actiever op te roepen en uiteindelijk om informatie vast te houden. Of het nu gaat om een diepe studiesessie voor geschiedenislessen, het leren van een nieuwe taal of in het algemeen om het vasthouden van veel informatie in korte tijd - we kijken naar jullie, studenten geneeskunde - samen leren is een van de meest succesvolle geheugentechnieken.

Geheugen apps

Er zijn veel geheugen-apps beschikbaar die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste geheugentechnieken voor jouw situatie. Verschillende van deze apps hebben spelletjes ingebouwd om je te helpen je mentale spieren te trainen.

Dagboeken

Het gebruik van mobiele of desktop-apps voor aantekeningen maken of het schrijven van samenvattingen van je materiaal zijn handig om later te raadplegen. Het is ook een manier om herhaling te gebruiken om informatie aan je geheugen toe te wijzen terwijl je het herhaaldelijk opschrijft.

Spellen

Educatieve spelletjes of puzzels zijn boeiende en leuke manieren om het geheugen te versterken.

Hier is iets om te onthouden-Doe meer met ClickUp

Of u nu Whiteboards of Mindmaps gebruikt om de informatie te visualiseren en in verbinding te brengen met het geheugen of u besluit flash kaarten te maken, informatie in het geheugen vastleggen is gemakkelijker dan u denkt.

Het begint echter met de juiste productiviteit enkele hulpmiddelen en technieken om te onthouden en de bereidheid om een methode te leren. Begin met een gratis ClickUp account en zie hoe gemakkelijk het is om de visuele hulpmiddelen voor memoriseren te gebruiken.