15 Beste Pomodoro Timer Apps om te focussen in 2024

Als je als student op zoek bent naar een tijdmanagement systeem om de productiviteit tijdens studie-uren te verbeteren, laten we het hebben over de Pomodoro techniek-een methode die lange sessies verdeelt in korte, georganiseerde blokken van tijd .

Het overkomt de besten onder ons: We zijn een half uur bezig met een sessie en vijf minuten later worden we door een medley van geluidenbuzz, ding, pop, bark- weggetrokken van de Taak. Voor we het weten zijn er twee uur voorbij. We zeggen tegen onszelf: "O, het examen is pas over twee weken" en stoppen ermee voor vandaag. We geven ons over aan afleidingen voor de studie, zoals YouTube, en opeens zitten we drie dagen voor het examen een semester aan stof te proppen. 😱

Dankzij smartphones hebben we voortdurend afleiding binnen handbereik; dit maakt het gemakkelijk voor ons om onze focus op onze taken te verliezen en de tijd uit het oog te verliezen. Dus in een tijdperk van overvloed aan informatie en afleiding, hoe blijven we gefocust? en weer controle krijgen over onze tijd?

Een universiteitsstudent heeft een manier gevonden. ⏱

Wat is een Pomodoro Timer App?

In de jaren 80 worstelde de Italiaanse student Francesco Cirillo met het voltooien van zijn universitaire opdrachten. Hij wilde begrijpen hoe lang het duurde om Taken af te maken en zocht naar een meer werk te doen in minder tijd .

Met alleen pen, papier en een keukenwekker in de vorm van een tomaat organiseerde hij korte sessies om hem te helpen de tijd bij te houden voor Taken en zijn concentratie te verbeteren. Zo werd de Pomodoro Techniek geboren, en tientallen jaren later, meer dan 2 miljoen mensen gebruiken deze tijdmanagementmethode om hun productiviteit te verbeteren!

Wat te zoeken in Pomodoro apps?

Gebruikersinterface (UI): De app moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn. Een schone interface zonder afleiding helpt je om je te concentreren op je taken. Aanpassing: Zoek een app waarmee je de lengte van werk- en pauze-intervallen kunt aanpassen aan je persoonlijke productiviteitsritme. Taakbeheer: Sommige Pomodoro apps hebben ingebouwdetaakbeheer functies. Deze kunnen je helpen om je taken te organiseren en ze effectief te prioriteren. Notificaties: Kies een app met onopvallende maar effectieve notificaties om je te laten weten wanneer het tijd is om een pauze te nemen of weer aan het werk te gaan. Synchronisatiemogelijkheden: Als je op meerdere apparaten werkt, kan een app die je voortgang synchroniseert tussen deze apparaten van onschatbare waarde zijn. Rapportagefuncties: Sommige apps bieden rapporten over je productiviteit in de loop van de tijd. Dit kan een geweldige manier zijn om je voortgang bij te houden en verbeterpunten te identificeren. Prijs: Er zijn gratis Pomodoro apps beschikbaar, maar sommige premium versies bieden meer functies. Overweeg je budget en welke functies voor jou het belangrijkst zijn.

15 Beste Pomodoro Apps & Timers voor Focus in 2024

1. ClickUp

Beste voor productiviteit & Taakbeheer

Volg tijd, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe en bekijk rapporten van uw tijd vanaf elke locatie met de globale timer in ClickUp ClickUp is een gratis oplossing voor taakbeheer om tijd bij te houden deadlines te markeren en huiswerk te organiseren op één platform. In plaats van rond te rennen en dingen niet op volgorde te doen, geeft u voorrang aan wat eerst moet gebeuren om meteen aan de slag te kunnen. ClickUp's gratis abonnement is alles wat u nodig hebt om te beginnen met het ontwerpen van uw dagen naar hoe u het beste werkt._ Er is geen voorwaarde om te upgraden naar een van de betaalde abonnementen omdat ClickUp voor altijd gratis is!

Opmerkelijke tijdsregistratie functies in ClickUp zijn onder andere:

🌐 Wereldwijde tijdsregistratie: Krijg toegang tot het modaal venster Tijdregistratie vanuit een Taak, het menu Snelle acties, Lijstweergave, Bordweergave, en ClickUp extensie voor Chrome 🔄 Integraties: kies uit 100 native integraties samen met populaire apps voor tijdsregistratie - Harvest , Everhour , Toggl en meer

📊 Tijdsregistratie: tijdsregistratie opbouwen Dashboards in ClickUp voor visueel inzicht in lopende en voltooide Taken

✅ ClickUp voordelen

Plan, beheer en voltooi uw dagelijkse, wekelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse doelen * Taken, projecten en werkstromen visualiseren op de manier die voor u het beste werkt metClickUp's 15+ aanpasbare weergaven ❌ ClickUp nadelen

Geen functie om Dashboards te exporteren

Niet alle weergaven van ClickUp zijn beschikbaar op de mobiele app... nog niet! 🔮

💸 ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement (het beste voor persoonlijk gebruik)

(het beste voor persoonlijk gebruik) Unlimited-abonnement (het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business-abonnement (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

👉 Als u een volledig softwarepakket nodig hebt voor uw Enterprise werklasten en processen, helpen we u graag met de instelling op succes! Ga naar contact op met Verkoop wanneer je er klaar voor bent.

Capterra: 4.7/5 (2.480+ beoordelingen)

2. Paymo

Beste voor Freelancers en Eigenaren van Kleine Bedrijven

via Paymo Paymo is een volwaardige oplossing voor projectmanagement voor freelancers en kleine bedrijven. Gebruikers kunnen hun taken en projecten bijhouden, tijdsregistraties en urenregistraties omzetten in rapporten en facturen, en tegelijkertijd hun winstgevendheid in de gaten houden. Als het gaat om Pomodoro-mogelijkheden, kunnen gebruikers de in-app stopwatch of de desktop-app widget starten of een automatische timer gebruiken.

✅ Paymo pros

Elke Pomodoro sessie is gekoppeld aan een specifieke taak, project, enz.

Functies voor tijdsregistratie maken deel uit van een bredere selectie van functies, waaronder taakbeheer, resourceplanning en facturering

❌ Paymo nadelen

Pomodoro-pauzes onderbreken de invoer van tijd in de Urenregistratie

Kan geen tijd bijhouden zonder verbinding met internet

💸 Paymo prijzen

Paymo biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $4,95/gebruiker per maand

💬 PomoDone klantbeoordelingen

G2: 4.6/5 (570+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (420+ beoordelingen)

3. PomoDone

Beste standalone Pomodoro app

via PomoDone

PomoDone is een prestatieverbeterend hulpmiddel waarmee je eenvoudig een tijdsregistratie kunt maken met behulp van de Pomodoro techniek. Op zichzelf is de PomoDone app een prima Pomodoro timer, maar met je favoriete software voor taakbeheer zoals ClickUp, kunt u uw werkstroom aanpassen! Aan de slag met PomoDone en ClickUp in drie eenvoudige stappen:

Installeer de PomoDoneApp Extensie Log in of maak een PomoDone account aan Open een ClickUp-taak om verbinding te maken en te beginnen met tijdsregistratie

Bovendien kunt u PomoDone's desktop-app downloaden om taken van ClickUp te synchroniseren, en ook de gegevens van de timer synchroniseren met ClickUp- taken en statussen.

✅ PomoDone voordelen

Klik op de play knop om meteen aan een Taak te beginnen werken

Blokkeer bepaalde websites wanneer de Pomodoro begint om onderbrekingen te limieten

❌ PomoDone nadelen

Tot vijf verschillende tijdsintervallen voor werk en korte pauzes zijn toegestaan

Op zichzelf niet geschikt als hulpmiddel voor Taakbeheer

💸 PomoDone prijzen

PomoDone biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $4,96/gebruiker per maand

💬 PomoDone beoordelingen van klanten

G2: 4.1/5 (7 beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (120+ beoordelingen)

4. Toggl bijhouden

Beste voor tijdsregistratie en analytics

via Toggl Track

Toggl Track is een hulpmiddel voor tijdbeheer dat tot doel heeft uren te besparen op administratieve Taken. Leden kunnen meteen aan de slag met hun onderzoekstaken met functies zoals bijhouden op de achtergrond, automatisch starten van Pomodorosoftware en inactieve detectie. Voor de beste Pomodoro timer ervaring, toggl Track integreren met ClickUp !

✅ Toggl Track voordelen

Suggesties voor tijdinvoer op basis van de software die je momenteel gebruikt

100+ app-integraties om je huidige workflow voort te zetten

❌ Toggl Track nadelen

Leden van het Free abonnement kunnen de meest gebruikte invoer niet vastmaken voor gemakkelijke toegang

Op zichzelf niet geschikt als hulpmiddel voor Taakbeheer

💸 Toggl Track prijzen

Toggl Track biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $9/gebruiker per maand

💬 Toggl Track beoordelingen van klanten

G2: 4,6/5 (1.400+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.700+ beoordelingen)

5. Pomofocus

Beste voor Pomodoro Timer App om te studeren

via Pomofocus

Pomofocus is een aanpasbare timer die werkt op desktop en mobiele browsers. De eenvoudige interface heeft tabbladen om te schakelen tussen sessies en pauzes, een venster voor het invoeren van taken met geschatte Pomodoros en aangepaste timerintervallen om aan alle voorkeuren te voldoen.

✅ Pomofocus voordelen

Kleurovergang om te wisselen tussen werk- en rusttijd

Audio notificaties aan het einde van een timer periode

❌ Pomofocus nadelen

Geen geavanceerde functies voor Taakbeheer

Beperkte mogelijkheden voor tijdsregistratie in vergelijking met andere top Pomodoro apps

💸 Pomofocus prijzen

Pomofocus biedt gratis en betaalde abonnementen. Neem contact op met Pomofocus voor de prijzen

💬 Pomofocus beoordelingen van klanten

G2: N.V.T

Capterra: N/A

6. Bos

Beste voor bestrijding van uitstelgedrag met gamification

via Bos

Je focus verbeteren kan ook het milieu helpen! Met de Forest app geopend op je telefoon groeit een zaadje uit tot een virtuele boom nadat je de Pomodoro sessies succesvol hebt voltooid. Het is bevredigend om te zien hoe een gevisualiseerd bos zich uitbreidt als resultaat van alle focus-uren die je hebt gelogd!

Maar als je tijdens een sessie de app verlaat om dingen te doen zoals Instagram checken of een tekstbericht beantwoorden, dan verdort de boom. Het gevoel van prestatie bij het zien van een bloeiend bos waarin elke boom jouw toewijding vertegenwoordigt, motiveert je om uitstelgedrag te verminderen en helpt je om een goede gewoonte van tijdmanagement op te bouwen!

✅ Bosprofs

Gebruikers kunnen verzamelde virtuele munten inwisselen om echte bomen te planten dankzij het partnerschap van Forest met Trees for the Future

Gebruikers kunnen voor elke Taak tags aanpassen om de verdeling van de tijd bij te houden

❌ Forest nadelen

De app is niet geschikt als hulpmiddel voor Taakbeheer

De app limiet het aantal echte bomen dat elke gebruiker kan planten tot vijf

💸 Bos prijzen

Forest is verkrijgbaar voor $3,99 met in-app aankopen

💬 Beoordelingen van Forest-klanten

G2: N.V.T

Capterra: N/A

7. Focusversterker

Beste om je concentratie te verbeteren

via Focus Booster

Focus Booster is een eenvoudige Pomodoro-timer die gebruikers moet helpen meer te bereiken en voortgang te visualiseren. Rapporten op het dashboard geven de tijden aan waarop de meest productieve momenten plaatsvinden en wekelijkse e-mailrapporten delen de gegevens van de vorige weken. Met deze inzichten in eerdere Pomodoros kunnen gebruikers op de juiste manier een abonnement nemen voor de toekomst!

✅ Voordelen van Focus Booster

Gebruikers kunnen Pomodoros blijven bijhouden, zelfs zonder netwerkverbinding

Gebruikers kunnen datums, labels, lengtes en duur van ingevoerde tijd gemakkelijk opnieuw toewijzen

❌ Nadelen van Focus Booster

De app is gericht op gebruikers met een bedrijf

Het gratis abonnement van de app is gelimiteerd tot 20 Pomodoro sessies per maand

💸 Focus Booster prijzen

Focus Booster biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $4,99/gebruiker per maand

💬 Focus Booster klantbeoordelingen

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Focus houder

Beste voor Teams en samenwerking

via Focus Keeper

Net als bij een keukenwekker in de vorm van een tomaat, passen gebruikers de timer met hun vingers aan om de tijdsduur op de app Focus Keeper aan te passen. De slimme interface in combinatie met functies zoals dagelijkse doelen en alarmgeluiden maken het een waardevolle app voor degenen die willen upgraden naar een premium abonnement.

✅ Focus Keeper voordelen

Gebruikers kunnen elk geluid afzonderlijk toewijzen voor de korte pauze, lange pauze en Pomodoro sessie

Gebruikers kunnen audiomeldingen aanpassen

❌ Nadelen van Focus Keeper

De app is niet geschikt voor desktop-apps

De gratis versie van de app limiet aan aanpassingen

💸 Focus Keeper prijzen

Focus Keeper biedt een gratis abonnement met in-app aankopen

💬 Focus Keeper klantbeoordelingen

G2: N.V.T

Capterra: N/A

9. Pomello

Beste voor gebruikers van Trello

via Pomello

Oproep aan alle gebruikers van Trello! Pomello is een Pomodoro timer die naadloos kan synchroniseren met Trello kaarten. Gebruikers kunnen onbeperkte pomodoro-sessies maken en naar hartenlust tijd bijhouden op het gratis abonnement.

Aanpassingen en checklistitems - must-haves voor een echte Pomodoro-ervaring - zijn echter alleen beschikbaar voor leden van het premium abonnement.

✅ Pomello voordelen

De app is gratis beschikbaar op Mac, Windows en Linux

De app gebruikt Trello om Taken te organiseren

❌ Pomello nadelen

De app heeft een leercurve voor niet-Trello gebruikers

De app heeft een beperkt gratis abonnement in vergelijking met andere top Pomodoro apps

💸 Prijzen van Pomello

Pomello biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $20/gebruiker per jaar

💬 Pomello beoordelingen van klanten

G2: 4.6/5 (4 beoordelingen)

Capterra: N/A

10. Getij

Beste voor ontspanning en integratie van mindfulness

via Getij

Voor fans van ASMR-geluiden en video's is de Tide app echt iets voor jou! Het is een prachtig ontworpen focus en Pomodoro timer vol met natuurlijke geluidsscènes en melodieën om een meeslepende werkruimte te creëren. Luister naar gesneden groenten, knisperende sneeuw of regendruppels op rotsen. Of je nu alleen in je studentenhuis bent of in de openbare bibliotheek, zet je koptelefoon op, druk op start en je bent klaar!

✅ Getijdeprofs

Beschikbaar voor iPhone, Android, iPad en Chrome

Dagelijkse inspirerende citaten

❌ Tide nadelen

Geen integratie met tools voor Taakbeheer

Beperkte tijdsregistratie functies en personalisatie

💸 Tide prijzen

Tide biedt gratis en betaalde abonnementen. Neem contact op met Tide voor de prijzen

💬 Beoordelingen van Tide klanten

G2: N.V.T

Capterra: N/A

11. Gefocust zijn

Beste voor aanpasbare cycli van Pomodoro

via Be gefocust

Op ware Pomodoro manier heeft Be Focused de functies die gebruikers nodig hebben om aan de slag te gaan met tijdsregistratie en het beheren van Taken. De app biedt ook aangepaste rapportages voor een snelle en gemakkelijke doelen bijhouden zodat gebruikers de voortgang van hun werk kunnen zien.

✅ Wees gefocust pro

De app ondersteunt Apple Watch

Het alarm van de app klinkt op de achtergrond

❌ Be Focused nadelen

De functie voor automatische back-up van het account van de app is niet beschikbaar in het gratis abonnement

💸 Be Focused prijzen

Be Focused biedt een gratis abonnement met de optie om te upgraden naar een premium abonnement

💬 Be Focused beoordelingen van klanten

G2: N.V.T

Capterra: N/A

12. Marinara timer

Het beste voor puristen van de Pomodoro techniek

via Marinara timer

"Als werkende creatieven vonden we de Pomodoro methode te rigide. werksegmenten van 25 minuten met pauzes van vijf of 15 minuten zijn niet ideaal voor alle individuen, bedrijven of bedrijfstakken", aldus de makers van Marina Timer. Gebruikers kunnen kiezen uit drie timers: Pomodoro, Aangepast en Keuken, afhankelijk van hun behoeften en voorkeuren.

✅ Marinara Timer voordelen

De eenvoudige en slimme functie van de app maakt het prettig om regelmatig te gebruiken

De app heeft drie verschillende instellingen voor de timer om Pomodoro sessies uniek te maken

❌ Marinara Timer nadelen

De app is geen geschikt hulpmiddel voor Taakbeheer

De interface van de app is verouderd

💸 Marinara Timer prijzen

Marinara Timer is gratis

💬 Marinara Timer klantbeoordelingen

G2: N.V.T

Capterra: N/A

13. TimeCamp

Beste voor het bijhouden van productiviteitsanalyses

via TimeCamp

TimeCamp is een online Pomodoro timer app die ook wordt geleverd met een reeks tijdsregistratie functies om de tijd besteed aan online activiteiten te controleren. Het kan automatisch de domeinnamen van de apps scannen en ze groeperen in vooraf gedefinieerde categorieën.

✅ TimeCamp voordelen

Het gratis abonnement bevat ongebruikte en automatische tijdsregistratie

Tijd invoer kan worden toegevoegd, aangepast en verwijderd

❌ TimeCamp nadelen

Kalenderintegratie is een betaalde functie

Productiviteitsrapporten zijn niet beschikbaar op het gratis abonnement

💸 TimeCamp prijzen

TimeCamp biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $6,30/gebruiker per maand

💬 TimeCamp klantbeoordelingen

G2: 4,7/5 (170+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (540+ beoordelingen)

14. Focuslijst

Beste voor dagelijks plannen en prioriteiten stellen

Via FocusList

FocusList is een geweldige Pomodoro timer app en nog te doen lijst die je helpt om gefocust te blijven en je taken effectief te beheren. Het is ontworpen rond het concept van tijd blokeren, het opdelen van je dag in "focus sessies" die je kunt wijden aan individuele Taken. FocusList is ideaal voor iedereen die zijn productiviteit wil verhogen en zijn tijd beter wil beheren.

✅ FocusList voordelen

Hiermee kun je je dag plannen, tijdsinschattingen maken voor taken en de bestede tijd bijhouden.

De app promoot de Pomodoro techniek, die sessies van 25 minuten gefocust werken afwisselt met pauzes van 5 minuten.

Geeft statistieken waarmee je je prestatiegeschiedenis kunt weergeven en productiviteitspatronen kunt ontdekken.

Werkt offline en synchroniseert naadloos tussen je apparaten als je online bent.

❌ FocusList nadelen

Gebrek aan regelmatige updates en technische ondersteuning.

Alleen beschikbaar op Apple apparaten.

Geen manier om de pomodoro timers te pauzeren zodra een sessie is gestart.

💸 FocusList prijzen

Gratis

💬 FocusList klantbeoordelingen

Apple App Store: 3.2/5 (30+ beoordelingen)

15. Everhour

Beste voor Teamproductiviteit

Via Everhour

Everhour is een stopwatch en Pomodoro tracker in één platform. Het is een geweldig hulpmiddel voor freelancers, externe medewerkers en teams die hun productiviteit willen verbeteren en de voortgang van hun werk effectief willen bijhouden.

✅ Everhour voordelen

Eenvoudige en intuïtieve timer die de Pomodoro techniek volgt.

Het heeft een diepgaande functie voor rapportage die inzicht geeft in productiviteit, tijdbeheer en werklast.

De tool kan naadloos worden geïntegreerd met tools voor projectmanagement zoals Trello, Asana en Basecamp voor een holistische benadering van het bijhouden van taken en tijd.

Het heeft een functie voor factureerbare uren die geweldig is voor freelancers en bedrijven.

❌ Nadelen van Everhour

Het biedt geen notificaties op het bureaublad, waardoor je gemakkelijk het overzicht kunt verliezen.

Sommige gebruikers hebben problemen gerapporteerd met de mobiele versie van de app.

Er is geen gratis versie beschikbaar, hoewel ze wel een gratis proefversie aanbieden.

💸 Everhour prijzen

Everhour kost $10 per gebruiker per maand vanaf vijf gebruikers.

💬 Beoordelingen van Everhour klanten

G2: 4.7/5 (120+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (260+ beoordelingen)

Hoe werkt de Pomodoro-techniek?

Schrijf je dagelijkse taken op een Nog te doen lijst Kies één Taak om aan te werken Stel de timer in op 25 minuten en begin met werken Voltooi de taak als de timer afloopt Neem 5 minuten pauze Herhaal stappen 2-5 om drie Pomodoro sessies te voltooien Neem een langere pauze (20 minuten) na vier Pomodorosessies

Om eerlijk te zijn, Francesco Cirillo vond dit uit vóór de evolutie van sociale media en smartphones, dus hij hoefde zich geen zorgen te maken over likes, opmerkingen en notificaties. Of reageren op chatten met familiegroepen. 👥

Zo ziet de Pomodoro Techniek eruit voor de student van vandaag:

Schrijf je dagelijkse Taken op een Nog te doen lijst de avond ervoor Geniet van een goede nachtrust Bereid je geest en omgeving voor op een moment van de dag dat je de meeste energie hebt Grijp snacks en water Zet je telefoon uit Okay, check je notificaties one laatste keer en zet dan je telefoon uit Speel rustgevende muziek of omgevingsgeluiden op de achtergrond Kies een Taak om aan te werken Stel de timer in op 25 minuten en begin met werken Voltooi de taak als de timer afloopt Neem 5 minuten pauze Herhaal stappen 2-5 om drie Pomodoro sessies te voltooien Neem een langere pauze (20 minuten) na vier Pomodorosessies en kom uit uw zetel Keer terug naar stap 9

ClickUp: De beste Pomodoro-app voor uw focusbehoeften

Een van de beste verbeteringen die u kunt aanbrengen in uw productiviteit is het gebruik van krachtige tijdbeheersoftware. Zo voorkom je een burn-out en verkort je het aantal uren dat je nodig hebt om je werklast te plannen. Met deze extra tijd in je dag, hoe zou je die besteden?

Ga aan de slag met ClickUp's eigen functie voor tijdsregistratie vandaag! ✨