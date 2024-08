Hoe je nieuwe teamleden op afstand verwelkomt, volgens een nieuwe medewerker

leuk weetje: Slechts ongeveer 12% van de organisaties biedt een inwerkproces voor nieuwe medewerkers dat niet helemaal waardeloos is

hier lees je hoe je ervoor kunt zorgen dat je inwerkproces op afstand solide is, want zoals je zult zien, maakt een goede inwerkprocedure een wereld van verschil voor je werkplek (en je nettowinst)._

Hallo, ik ben Mandy en hier zijn twee waarheden en een leugen:

Ik ben onlangs begonnen met onboarding bijClickUp.

Net als veel nieuwe werknemers zou ik graag nooit meer een "Twee waarheden en een leugen" willen doen op mijn eerste dag.

Ik ben echt een ruimteworm van Saturnus.

Gelukkig voor mij en mijn collega-nieuwkomers bij ClickUp, hoefden we het plotselinge geheugenverlies over te slaan dat optreedt nadat ons is gevraagd om een "leuk feit" over jezelf te vertellen op het werk, samen met de stress om te beslissen waar de grens ligt tussen "waarheid" en "opscheppen" wanneer je dat doet. In plaats daarvan werd mij gevraagd om gewoon mijn naam, mijn titel en mijn favoriete Disney film te noemen. Het was echt een hele nieuwe wereld.

Maar stressvrije persoonlijke aanwijzingen zijn slechts het topje van de ijsbreker-berg. Laat een nieuwkomer met een serieuze afstandsbediening inwerkervaring laat je zien hoe je ervoor kunt zorgen dat je nieuwste teamleden zich thuis voelen (terwijl ze vanuit huis werken!)

1. Herzie het huidige inwerkproces voor werknemers

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/giphy-2-1.gif Wolf of Wall Street mannen zeggen "een van ons!"

/%img/

Volgens een onderzoek door Gallup doet maar liefst 88% van de organisaties het niet goed en dat is jammer voor hen, omdat de organisaties die het wel goed doen het behoud van nieuwe medewerkers verbeteren met 82% (en we hebben bewijs dat hogere retentie gelijk staat aan maximale winst)!

Dus hoe benadert een snelgroeiend techbedrijf dat ook van winstmaximalisatie houdt (zoals bijvoorbeeld ClickUp) onboarding? Vanuit mijn praktijkervaring benaderen ze het op dezelfde manier als iedereen het runnen van een bedrijf zou moeten benaderen: je moet meegroeien met je groei, anders blijf je achter in het stof.

Volgens Kathryn Recchia, ClickUp's toegewijde, menslievende Training & Development Manager, zijn dit de meest cruciale onderdelen van het onboardingproces onboarding checklist om elke nieuwe medewerker gelukkig, zelfverzekerd en gemotiveerd te houden:

Tip 1: Zorg ervoor dat alles geautomatiseerd en gestroomlijnd is. 🗃️

Er moeten processen zijn voor zaken als hoe je een nieuwe huuruitrusting op afstand , wat er in de welkomstmails voor hun eerste dag moet staan, of wanneer een nieuw teamlid toegang moet krijgen tot de inwerkprogramma's die ze nodig hebben. Hoe meer mensen je tegelijk in dienst neemt, hoe meer je van elk detail op de hoogte moet blijven.

**Tip 2: Doe het zelf!

Het is niet genoeg om een nieuwe medewerker een hoop leesmateriaal en een paar uur de tijd te geven om het nieuwe bedrijf of de tools die ze gaan gebruiken te verkennen! Neem leuke Taken op in de inwerkperiode zodat nieuwe werknemers kunnen laten zien dat ze de nieuwe processen, software en nog veel meer begrijpen.

Tip 3: Doe een enquête onder huidige werknemers ✅

U moet weten welke pijnpunten de meeste mensen hebben bij onboarding voordat u ze kunt aanpakken, dus laat de mensen aan het woord! Zijn de meeste mensen in de war over technologie en tools? Willen ze dat alle nieuwe informatie op één plek staat in plaats van in een heleboel e-mails? Vraag het ze! Kijk eens naar de Kalender voor mijn eerste inwerkweek. Observeer hoe de dingen uit elkaar liggen met voldoende tijd tussen vergaderingen om ons de tijd te geven om te verkennen, met taken te beginnen en, het allerbelangrijkste, te ademen:

Les: Naarmate een bedrijf zich ontwikkelt, moet ook het inwerkproces evolueren.

2. Moedig 1:1's aan

Je in een nieuwe positie en cultuur storten kan (op zijn zachtst gezegd) overweldigend zijn als je met een heleboel nieuwe mensen tegelijk te maken hebt je nieuwe collega's te ontmoeten op afstand! Sterker nog, studies dat meer één-op-één tijd door middel van onboarding buddyprogramma's of video chatten met twee personen een onboardingpraktijk is die volgens 87% van de organisaties de vaardigheid van nieuwe werknemers vergroot.

Onboarding Queen Kathryn vernieuwde het onboardingproces van ClickUp door ervoor te zorgen dat het grootste deel ervan volledig in ClickUp zelf plaatsvond, zodat nieuwe werknemers zoals ik tegelijkertijd vertrouwd raakten met de product terwijl ik de volledige geschiedenis en het heden ervan leerde kennen. Het deed me denken aan mijn dagen bij reclamebureaus, waar het bureau zelf vaak aanvoelde als een reusachtige monoliet en ik slechts een van de apen was die uitzocht wat ermee te doen. Het is een deel van de reden waarom ik van de ene baan naar de andere sprong: als ik al aan boord werd genomen, werd me nooit getoond wat deze specifieke plek uniek maakt of kreeg ik de middelen om te begrijpen hoe verder gaan in mijn specifieke taken op deze specifieke plek eruitziet. Dus ik ging er vandoor.

Les: Mensen moeten de business kennen voordat ze kunnen weten hoe ze een aanwinst voor de business kunnen zijn.

3. Geef het meer dan een week.

Onze vrienden bij de Instituut voor Menselijk Kapitaal deed een onderzoek waaruit bleek dat de meeste bedrijven zich alleen richten op week 1 van de inwerkperiode, wat me flashbacks geeft naar banen waar een week training als royaal werd beschouwd. Ik voel nog steeds het bedriegerssyndroom dat er in week 2 insloop omdat ik in een cultuur en team werd gegooid dat meer leek op het verkeerde klaslokaal binnenlopen op je eerste schooldag dan op het werk (RIP toen we nog naar het werk konden lopen).

En ik ben niet de enige: de meerderheid van de werknemers die slechts één intensieve inwerkweek krijgen, voelen zich verward, ontmoedigd en buiten de bedrijfscultuur geplaatst. Deze overhaaste eerste indruk bij nieuwe werknemers draagt ertoe bij dat dezelfde bedrijven die één week training aanbieden 20% van de nieuwe werknemers verliezen in de eerste 45 dagen.

Dus wat is de oplossing? Ik vroeg Kathryn naar haar mening: 🔥

"Gemiddeld besteden we ongeveer 3 weken aan het onboarden van één persoon. Ik heb rollen gehad waarbij ik maar een uur onboarding deed! Onboarding is een cruciaal onderdeel van het succes van een werknemer om ervoor te zorgen dat ze alle hulpmiddelen hebben die ze nodig hebben om hun werk goed en efficiënt te doen; als we er nu de tijd insteken om een werknemer te ondersteunen en een veilige plek te bieden om vragen te stellen, zullen ze samen met het bedrijf slagen."

In mijn derde inwerkweek bij ClickUp was ik meer dan voorbereid om het te verpletteren - en ik deed het allemaal zonder een voet aan mijn nieuwe bureau te zetten. 💅

Les: Steek tijd in het inwerken en uw werknemers zullen u die tijd dubbel en dwars teruggeven.

4. Abonneer u op de nieuwigheid

Net als de sensatie van nieuw speelgoed op kerstochtend dat tegen het nieuwe jaar uitdooft, zien we keer op keer dat nieuwigheid geen duurzaam gevoel is. Zie onboarding als een abonnement om nieuwe werknemers niet alleen nu op te leiden, maar ook om directe consistentie en het potentieel voor groei en succes op de lange termijn aan te tonen. Uw werknemers zullen gelukkiger zijn, net als uw bedrijfsresultaat.

Op dag 4 van mijn onboarding, comfortabel ingeklemd tussen een vriendelijke groepscheck-in en een vergadering met mijn nieuwe aanwervende manager, ClickUp CEO Zeb Evans gaf een persoonlijke Zoom presentatie aan nieuwe werknemers over de kernwaarden voorafgaand aan dit alles herinnerde hij ons eraan dat minder dan 10% van de sollicitanten doorgaat naar de aanbiedingsfase van het aanwervingsproces bij dit bedrijf; het was een eenvoudige statistiek die onmiddellijk de manier veranderde waarop ik mezelf zag bij ClickUp: Ik ben hier omdat ik heb wat anderen niet hebben, en ik ga bewijzen dat ik het in overvloed heb.

Laat u niet intimideren door de gedachte dat nieuwe werknemers minder productief zijn bij het inwerken vanuit huis: als ze klaar zijn voor de lange termijn, maakt het niet uit waar ze aan het werk gaan.

Les: Onboarding moet aanvoelen als een mijlpaal in je carrière, niet als een trainingswieltje.

5. Koester een cultuur van vriendelijkheid

Uiteindelijk zorgen mensen ervoor dat ze zich welkom voelen in een nieuwe ruimte als ze omringd worden door mensen die nederig, vriendelijk en ondersteunend zijn - de werkplek zou daarop geen uitzondering moeten zijn. Sterker nog, Forbes rapporteert dat 96% van de werknemers gelooft dat empathie tonen een belangrijke manier is om werknemers te behouden. Preek, Forbes!

Tijdens diezelfde inwerkpresentatie met Zeb vermeldde hij dat een van de negen kernwaarden van ClickUp als bedrijf "Willekeurige daden van vriendelijkheid" was, en hij deelde specifieke delen waarin ClickUp dit demonstreerde voor zijn klanten, werknemers en de hele verdomde wereld. Het was geweldig om dit in theorie te zien, maar wat me al snel opviel was hoe vriendelijk mijn managers en collega's waren tijdens mijn inwerkprogramma. Het bewijs was in de zeer vriendelijke pudding.

Nu ben ik te doorgewinterd om te vergeten dat een bedrijf uiteindelijk een bedrijf is en geen familie. En dat is prima. Maar dat betekent niet dat de mensen die dat bedrijf runnen moeten vergeten dat respect, vriendelijkheid en ondersteuning vaak het verschil maken tussen het blijven of vertrekken van nieuwe mensen op afstand.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/message1-1400x309.jpg Schermafbeelding van positief Slack-bericht /$$$img/

Les: Vergeet niet hoe het voelt om de nieuweling te zijn.

TLDR; Als je graag kosten verlaagt en meer geld verdient, slaap dan niet te lang over een goede onboarding.

Onboarding is de eerste indruk die een nieuwe medewerker krijgt van zijn of haar baan bij een nieuwe organisatie en u weet wat ze zeggen over eerste indrukken: ze zijn belangrijk en ze blijven hangen. Zorg ervoor dat uw HR-afdeling neemt dit proces serieus

Een van de eerste dingen die ClickUp doet voor nieuwe werknemers is een grote tas met allerlei merch en goodies naar onze deur sturen - een gebaar waardoor ik me meteen opgewonden en dankbaar voelde, en alsof ik echt welkom was op mijn nieuwe werkplek. Bekijk mijn buit:

Ik zeg niet dat elk bedrijf zo hard moet gaan als het gaat om het geven van geschenken, maar elk bedrijf zou moeten overwegen wat een groot verschil kleine gebaren van vrijgevigheid doen voor het moreel van de werknemers. Bovendien is het een groot pluspunt als er een groep blije mensen rondloopt die het logo van je bedrijf uitdragen slimme strategie .

Tot slot laat ik je achter met enkele wijze woorden van Kathryn, die antwoord geven op mijn laatste vraag: "Wat zou je willen dat elk bedrijf wist over succesvol onboarding?"

"Je moet tijd steken in het inwerken en je werknemers zullen je die tijd dubbel en dwars teruggeven! Dagelijkse check-ins. Vraag hen of ze zich ondersteund voelen, vraag hen wat ze van u nodig hebben om te slagen, geef hen de belangrijkste prioriteiten waaraan ze moeten werken. Stel regels, richtlijnen en resultaten op! Hoe was dat? Te breedsprakig? Te verkooppraatachtig?"

Het was perfect, Kathryn. Aanmelden voor ClickUp en ontdek hoe u uw organisatie (en uzelf) productiever kunt maken!