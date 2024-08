100 Voorbeelden van teamkernwaarden om je te helpen een sterke bedrijfscultuur op te bouwen

Wat vinden jullie belangrijk als bedrijf?

Dit is een vraag waar veel bedrijfseigenaren mee worstelen. Het kan lastig zijn om een lijst met kernwaarden op te stellen die je organisatie goed weergeeft, maar het is belangrijk om dit goed te doen.

Uw bedrijfswaarden vormen de basis van uw werkcultuur - ze geven anderen een kijkje in wie u bent als bedrijf en kunnen een enorme impact hebben op uw wervings- en aanwervingsinspanningen,

betrokkenheid van werknemers

en algemeen succes.

Dus om uw bedrijf te inspireren en uw werkcultuur te definiëren, zijn hier 50 veelvoorkomende voorbeelden van kernwaarden voor uw team en 50 voorbeelden van kernwaarden van succesvolle bedrijven in verschillende sectoren om u nog meer te inspireren. Of u nu net begint of al jaren zaken doet, deze 100 voorbeelden zullen u inspiratie geven om te bepalen wat belangrijk is voor u en uw team!

Hoe bedrijfskernwaarden je team kunnen helpen

Eenvoudig gezegd zijn kernwaarden de collectieve en fundamentele overtuigingen, visie, missie, persoonlijke en werkethiek en kernprincipes van je organisatie.

Het is de persoonlijkheid van uw bedrijf, het DNA van uw organisatie, de bestaansreden van uw bedrijf en de noorderster die uw bedrijf voortdurend in de richting van uw missie en visie leidt. En om je bedrijf in de juiste richting te sturen,

teams van verschillende afdelingen

zullen moeten samenwerken, geloven in dezelfde waarden en deze consequent toepassen op het werk.

Dus als je jezelf afvraagt: "Waarom doet dit er allemaal toe?" Hier zijn een paar redenen waarom:

Prestaties : Teams voelen zich gesterkt om optimaal te presteren wanneer de kernwaarden op één lijn liggen met de bedrijfsstrategie en -doelen.

: Teams voelen zich gesterkt om optimaal te presteren wanneer de kernwaarden op één lijn liggen met de bedrijfsstrategie en -doelen. Talentwerving : Uw organisatiecultuur kan toekomstige werknemers helpen beslissen of uw bedrijf overeenkomt met hun persoonlijke kernwaarden, prioriteiten en doelen wanneer ze op zoek zijn naar een nieuwe functie.

: Uw organisatiecultuur kan toekomstige werknemers helpen beslissen of uw bedrijf overeenkomt met hun persoonlijke kernwaarden, prioriteiten en doelen wanneer ze op zoek zijn naar een nieuwe functie. Concurrentievermogen : Als u weet waar het bedrijf voor staat, kunt u beter concurreren op de markt en als werkgever.

: Als u weet waar het bedrijf voor staat, kunt u beter concurreren op de markt en als werkgever. Zakelijke beslissingen: Kennis van de bedrijfscultuur kan leidinggevenden en projectmanagers helpen weloverwogen beslissingen te nemen en slimmere, berekende risico's te nemen.

Bekijk de onderstaande lijst met gemeenschappelijke kernwaarden waaruit je kunt kiezen om je team vorm te geven!

50 voorbeelden van teamkernwaarden voor uw bedrijf

1. Respect en integriteit 2. Kwaliteit 3. Innovatie 4. Teamwerk 5. Verantwoording 6. Transparantie 7. Samenwerking 8. Voortdurend leren 9. Positiviteit 10. Loyaliteit 11. Empathie 12. Inclusiviteit 13. Creativiteit 14. Passie 15. Eerlijkheid 16. Diversiteit 17. Aanpassingsvermogen 18. Flexibiliteit 19. Openheid 20. Communicatie 21. Respect voor individualiteit 22. Stiptheid 23. Plezier 24. Dankbaarheid 25. Professionaliteit

26. Proactiviteit 27. Probleemoplossend 28. Zelfverbetering 29. Toewijding aan uitmuntendheid 30. Objectiviteit 31. Positieve houding 32. Ambitieus 33. Kwaliteit van dienstverlening 34. Uitmuntendheid 35. Betrouwbaarheid 36. Toezeggingen nakomen 37. Groei 38. Balans tussen werk en privé 39. Focus op oplossingen 40. Verder gaan dan je neus lang is 41. Respect voor privacy 42. Luisteren naar klanten 43. Groeikansen nastreven 44. Vindingrijkheid 45. Zelfbewustzijn 46. Samenwerken 47. Teamwerk 48. Bereidheid om te leren 49. Ontwikkelen van professionele netwerken 50. Expert worden in je vakgebied

Voorbeeld van een kernwaardeverklaring van een bedrijf

Een kernwaardeverklaring is een verklaring van de principes die richting geven aan hoe een bedrijf werkt en zich gedraagt. Onze kernwaarden zijn niet zomaar woorden op papier; ze geven vorm aan onze cultuur en definiëren wie we zijn als team.

Hier is een voorbeeld:

In ons bedrijf zetten we ons in om de volgende kernwaarden hoog te houden:

Innovatie: We geloven in het voortdurend verleggen van grenzen en het verkennen van nieuwe ideeën om onze klanten te voorzien van geavanceerde technologische oplossingen die hun verwachtingen overtreffen. Integriteit: We hechten waarde aan eerlijkheid, transparantie en ethisch gedrag in alle aspecten van ons bedrijf, van onze interacties met klanten tot onze interne en externe processen besluitvormingsprocessen . Samenwerking: Wij geloven dat teamwerk en samenwerking essentieel zijn om onze doelen te bereiken en het creëren van een positieve werkomgeving waar iedereen zich gewaardeerd en ondersteund voelt. Voortdurende verbetering: We zetten ons in om voortdurend te leren en onze vaardigheden en processen te verbeteren om onze klanten de best mogelijke oplossingen en diensten te kunnen bieden. Klantgerichtheid: We stellen de behoeften en tevredenheid van onze klanten boven alles en streven ernaar om een persoonlijke en uitzonderlijke service te bieden die hun verwachtingen overtreft.

We geloven dat we, door deze waarden consequent in ons werk te belichamen, onze missie kunnen bereiken om een toonaangevende leverancier van technologische oplossingen te worden en tegelijkertijd een positieve impact te hebben op onze klanten, werknemers en de maatschappij als geheel.

Gebruik deze sjabloon voor de kernwaardenverklaring om de kernwaardenverklaring van uw bedrijf op te stellen:

Bij [Bedrijfsnaam] zetten we ons in om de volgende kernwaarden hoog te houden:

Wij geloven dat door deze waarden consequent te belichamen in ons werk, we onze missie kunnen bereiken en de best mogelijke ervaring kunnen bieden aan onze klanten, medewerkers en belanghebbenden.

Pro Tip: Maak het teamleden gemakkelijk om de kernwaarden van je bedrijf te vinden met

ClickUp's bedrijfscultuursjabloon

!

Gebruik ClickUp's bedrijfswaarden sjabloon om uw team te visualiseren en af te stemmen op wat het belangrijkst is

50 van de meest inspirerende voorbeelden van bedrijfskernwaarden voor je team

Nu is het tijd om enkele van de beste en meest voorkomende kernwaarden te verkennen die enkele van de meest succesvolle bedrijven van vandaag hebben gevormd. Hier zijn 50 bedrijven en hun topwaarden!

1.

ClickUp

Kernwaarden:

Lever de beste klantervaring

We zijn geobsedeerd door de klant en creëren ruimte voor open communicatie en feedback, en stellen onszelf in staat om problemen op te lossen en ja te zeggen, met het collectieve belang van de klant voor ogen. Deze waarde is ook intern van toepassing wanneer

cross-functioneel werken

met andere teams!

Elke dag 1% groeien

We ondersteunen de professionele groei van ons team en geloven in vooruitgang naar perfectie. We houden onszelf tegen door te proberen het perfect te krijgen, terwijl de snelste groei incrementeel is, en we zijn niet bang om licht te falen, zolang we maar leren en niet dezelfde fouten herhalen.

Houd plezier, vind vreugde en wees jezelf

Persoonlijke kernwaarden en welzijn zijn belangrijk voor ons, en met grote doelen komt hard werken, maar tijd is te kostbaar om onderweg geen plezier te hebben. We bevorderen een leuke bedrijfscultuur door

teambuilding

we moedigen onze crew aan om te streven naar grootsheid, transparantie en respect en creëren een veilige ruimte om kwetsbaar te zijn, lef te tonen, echt te durven, het met elkaar eens te zijn, het oneens te zijn, te lachen, te huilen, te experimenteren en te spelen.

via ClickUp

Werk hard en wees een eigenaar

We hebben plezier in ons werk, denken in creatieve manieren om problemen op te lossen, zien de vruchten van ons werk en zijn medeverantwoordelijk voor beslissingen, problemen en resultaten.

Normaal klote

We streven ernaar een organisatie op te bouwen die vrijheid en verantwoordelijkheid aanmoedigt. En terwijl iedereen doelen heeft om te bereiken, moedigen we ons team aan om creatieve vrijheid te hebben over hoe dat doel te bereiken op manieren die voor hen zinvol zijn.

Betaal het vooruit met willekeurige daden van vriendelijkheid

We creëren en onderhouden een veilige en ondersteunende cultuur en helpen waar we kunnen. We moedigen onze crew aan om in te checken bij je mensen en de vinger aan de pols te houden van hoe het met ze gaat, niet alleen professioneel maar ook persoonlijk, waardoor open en eerlijke relaties tussen collega's ontstaan.

2.

Slack

Kernwaarden:

Promoot empathie

Moedigt leiders en vertegenwoordigers aan om empathisch en beleefd te zijn tegen elkaar en hun klanten

Versterk vakmanschap

Toon integriteit en neem verantwoordelijkheid voor alle acties

Diversiteit op de werkplek ondersteunen

Harmonie bevorderen, gelijke kansen bieden en inclusie in de praktijk brengen door middel van interne programma's

3.

Apple

Kernwaarden:

Toegankelijkheid

Wij geloven in het bieden van consumenten,

kleine bedrijven

en andere organisaties toegang tot hardware, software, diensten en technologie die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken

Ondersteuning onderwijs

Onderwijs geeft iedereen meer manieren om hun potentieel te realiseren; daarom zetten we ons in om mensen van alle achtergronden de kans te geven om te leren via partnerschappen in meer dan 100 landen

Inclusiviteit, rassengelijkheid en rechtvaardigheid

Als wereldwijd toonaangevend bedrijf erkent Apple zijn verantwoordelijkheid om gelijkheid te bevorderen en onrecht wereldwijd te bestrijden.

4.

Adobe

Kernwaarden:

Echt

We zijn oprecht, betrouwbaar.

Innovatief

We zijn zeer creatief en streven er altijd naar om nieuwe ideeën te verbinden met de zakelijke realiteit.

**Betrokken

We zijn inclusief, open en actief betrokken bij onze klanten, partners, werknemers en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

5.

LinkedIn

Kernwaarden:

Vertrouwen en zorg

Creëer vertrouwen door integriteit, medeleven, eerlijkheid en respect te tonen.

Innovatie

Houd een groeimindset om grote ideeën te creëren, terwijl je ook waarde biedt en plezier vindt in dagelijkse interacties.

Werknemers waarderen

Geef prioriteit aan het succes van elke werknemer om leiders en productieve teams te helpen ontwikkelen.

6.

Spotify

Kernwaarden:

Innovatief

We zijn origineel en creatief in ons denken. Voor ons is innovatie een standaard mindset - een hard-wired verlangen om dingen te verbeteren.

Oprecht

De beste relaties zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. We willen eerlijk en transparant zijn in alles wat we doen. We doen niet aan micromanagement; we vertrouwen erop dat we ons werk goed doen.

Playful

We zeggen ja tegen plezier. We zijn een speels bedrijf en een speels merk. Dat zijn we altijd geweest. We nemen onszelf nooit te serieus.

7.

Lyft

Kernwaarden:

Wow onze klanten

We gaan verder dan onze neus lang is om anderen van dienst te zijn met producten van hoge kwaliteit en gastvrijheid waar ze op kunnen vertrouwen. We werken hard om onze klanten met een glimlach achter te laten.

Allemaal eigenaar

We hebben lef. Er is geen klus te klein of uitdaging te groot. We zijn all-in. We denken op lange termijn en optimaliseren altijd voor Lyft als geheel. We zeggen nooit: "Dat is niet mijn taak."

Trots zijn, nederig zijn

We zijn trots op ons werk, en wat we ook doen, we doen het goed. We beoordelen ons eigen werk kritisch en we zijn de eersten om onze tekortkomingen te benoemen. We stimuleren onszelf en anderen voortdurend om beter te worden en de lat hoger te leggen.

8.

Airbnb

Kernwaarden:

Bevorder de missie

We zijn verenigd met onze gemeenschap om een wereld te creëren waarin iedereen overal bij kan horen.

Omarm het avontuur

We worden gedreven door nieuwsgierigheid, optimisme en het geloof dat iedereen kan groeien.

Ben een graanondernemer

We zijn vastberaden en creatief in het omzetten van onze gedurfde ambities in realiteit.

9.

Nationale parken

Kernwaarden:

Trouw

Als medewerkers eerlijk zijn, straalt dat automatisch af op ons werk.

Teamgeest en voortdurend leren

Wij geloven in Kaizen, een Japans concept waarbij iedereen in het team bijdraagt aan voortdurende verbetering.

Humeur

Openstaan voor feedback en respect tonen voor anderen

Wij werken aan het inspireren en ontwikkelen van behoud en bescherming van 's werelds natuurlijke hulpbronnen in nationale parken door middel van onderwijs, promotie en wereldwijde bewustwording van de gemeenschap Om dit te bereiken speelt de bedrijfscultuur een grote rol. Deze bedrijfswaarden helpen ons om meer inclusief te worden en dragen bij aan de groei van het bedrijf._

Phillip Imler, Nationale parken

10.

Starbucks

Kernwaarden:

Cultuur van warmte

Wij geloven in het creëren van een cultuur van warmte en saamhorigheid, waar iedereen welkom is

Verantwoordelijkheid

In alles wat we doen het beste van onszelf geven en onszelf verantwoordelijk houden voor resultaten.

Aanwezig zijn

Aanwezig zijn, verbinding maken met transparantie, waardigheid en respect.

11.

Salesforce

Kernwaarden:

Vertrouwen

We treden op als vertrouwde adviseurs en verdienen het vertrouwen van onze klanten, werknemers en uitgebreide familie door transparantie, beveiliging, naleving, privacy en prestaties

Klantensucces

We innoveren en breiden ons zakelijke aanbod uit om al onze belanghebbenden nieuwe mogelijkheden te bieden om steeds succesvoller te worden.

Gelijkheid

12.

Donorbox

Kernwaarden:

Creatief leiderschap

We stimuleren ontwikkeling en innovatie door onderzoek en stoutmoedige actie

Passie voor vooruitgang

We hebben een strikte focus op uitmuntendheid en effect

Verantwoordelijkheid

We gedragen ons met fatsoen, moraliteit en consideratie

Trouw blijven aan onze principes geeft ons betekenis. Het helpt mensen om moeilijke keuzes helder te maken en trekt een grote groep mensen aan die eerlijkheid belangrijker vindt dan oneerlijkheid._ Deze waarden geven vorm aan de cultuur in ons bedrijf omdat het alle medewerkers in staat stelt om een drive en passie te hebben om in elk aspect te slagen en creatief leiding te geven terwijl ze zich richten op voortdurende actie en hoffelijk en attent zijn voor anderen._

Maneesh Sharma, Senior SEO Specialist bij Donorbox

13.

Doel

Kernwaarden:

Inclusiviteit

We waarderen verschillende stemmen en benaderingen. We handelen met authenticiteit en respect. We creëren gelijkwaardige ervaringen voor iedereen.

Verbinding

We bouwen betrouwbare relaties op. We werken samen met verschillende bedrijfsfuncties. We erkennen en vieren vooruitgang.

Drive

We doen wat goed is voor Target, ons team & onze gasten. We leveren resultaten die er toe doen. We leren voortdurend door vooruitgang boven perfectie te stellen.

14.

Netflix

Kernwaarden:

Heerlijke en productieve feedback

Zinvolle feedback kan moeilijk zijn om te geven of te accepteren. Maar zoals bij elke nieuwe gewoonte, wordt het makkelijker met oefening. Daarom helpen we mensen met het leren geven en ontvangen van feedback door middel van coaching en het modelleren van het gedrag dat we in het hele bedrijf willen zien.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Ons doel is om mensen te inspireren in plaats van ze te managen. We willen dat onze teams doen wat het beste is voor Netflix. Dit zorgt op zijn beurt voor een gevoel van verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en zelfdiscipline dat ons drijft om geweldig werk te leveren.

Mensen boven processen

Onze aanpak waarbij de mens centraal staat, stelt ons in staat een dreamteam op te bouwen en flexibeler, creatiever en succesvoller te zijn in alles wat we doen.

15.

Ling App

Kernwaarden:

Gegevensgestuurd

We vertrouwen op gegevens om onze beslissingen te sturen.

nieuwsgierig met een open geest

We zien elke dag als een nieuwe leermogelijkheid en gebruiken open feedback om onszelf te verbeteren.

Ondernemende houding

We proberen nieuwe dingen. We bewegen snel.

Het creëren van deze kernwaarden heeft niet alleen onze werkcultuur versterkt, maar ook onze zakelijke beslissingen en onze vastberadenheid om naar een gemeenschappelijk doel toe te werken._ Tijdens onze driemaandelijkse vergaderingen gebruiken we deze bedrijfswaarden als richtlijnen voor teambuildingactiviteiten en vragen we ons team om ons bedrijf te beoordelen op een schaal van 1-10 op basis van deze waarden en hun antwoorden toe te lichten

Simon Bacher, medeoprichter bij Ling App

16.

Hubspot

Kernwaarden:

Autonomie

Bij HubSpot word je aangemoedigd om te denken als een oprichter en verantwoordelijkheid te nemen. Wij geloven dat geweldige mensen het vertrouwen moeten krijgen om geweldig werk te doen.

Transparantie

Er is geen besloten kring bij HubSpot. We delen informatie openlijk en vaak, zodat medewerkers beslissingen kunnen nemen en de impact voor onze klanten kunnen vergroten.

Flexibiliteit

We hebben altijd geloofd dat resultaten belangrijker zijn dan waar of wanneer ze worden geproduceerd. HubSpotters hebben de flexibiliteit om op afstand te werken, onbeperkte vakanties op te nemen en een work-life "fit" op te bouwen die past bij hun persoonlijke en professionele doelen.

17.

Checkr

Kernwaarden:

Menselijkheid

We werken allemaal in hetzelfde team aan hetzelfde doel en iedereen staat open om van elkaar te leren. Dit creëert een cultuur van medeleven en empathie.

Transparantie

We willen het goede, het slechte en het lelijke horen zodat we ons als team kunnen blijven verbeteren. Dit maakt van onze werkplek een veilige omgeving vol vertrouwen.

Grit

We zijn gepassioneerd over ons werk en zetten ons door moeilijke tijden heen. We gebruiken onze mislukkingen om te leren en te groeien.

Onze kernwaarden houden ons als team met beide benen op de grond We houden onze ego's in de gaten bij de deur, geloven in open communicatie, geven veel om het team en de mensen die we van dienst zijn, zijn verantwoordelijk en veerkrachtig en geven nooit op als het moeilijk wordt

Linda Shaffer, Chief People and Operations Officer bij Checkr, Inc.

18.

IKEA

Kernwaarden:

Geven en verantwoordelijkheid nemen

Wij geloven in empowerment van mensen. Geven en verantwoordelijkheid nemen zijn manieren om te groeien en je als individu te ontwikkelen. Elkaar vertrouwen en positief en toekomstgericht zijn, inspireert iedereen om bij te dragen aan ontwikkeling.

Vernieuwen en verbeteren

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om vooruit te komen. Wat we vandaag ook doen, morgen kunnen we het beter. Het vinden van oplossingen voor bijna onmogelijke uitdagingen is onderdeel van ons succes en een bron van inspiratie om door te gaan naar de volgende uitdaging.

Het goede voorbeeld geven

We zien leiderschap als een actie, niet als een positie. We kijken naar persoonlijke waarden vóór competentie en ervaring. Mensen die 'walk the talk' en het goede voorbeeld geven. Het gaat erom dat we ons beste zelf zijn en het beste in elkaar naar boven halen.

19.

Wizve

Kernwaarden:

Hustle

Onze teamleden zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om te verbeteren en te groeien, en ze pushen zichzelf voortdurend om de beste te zijn.

Kindheid

Onze teamleden zorgen altijd voor elkaar en bieden snel hulp als dat nodig is.

Uitmuntendheid

We streven naar de best mogelijke resultaten en zijn altijd bezig om onze prestaties te verbeteren.

Onze waarden geven op een aantal manieren vorm aan onze cultuur Ten eerste geloven we dat hustle een geest van vastberadenheid en doorzettingsvermogen bevordert Ten tweede geloven we dat vriendelijkheid essentieel is voor het creëren van een ondersteunende en inclusieve werkplek Ten slotte geloven we dat uitmuntendheid de hoeksteen is van ons succes Deze kernwaarden hebben geholpen om onze cultuur te vormen tot een cultuur die ambitieus, meelevend en gedreven is door succes

Jim Campbell, Wizve

20.

Google

Kernwaarden:

Stel de gebruiker centraal en al het andere volgt

Vanaf het begin hebben we ons gericht op het bieden van de best mogelijke gebruikerservaring. Of we nu een nieuwe internetbrowser ontwerpen of het uiterlijk van de startpagina aanpassen, we zorgen er altijd voor dat u er uiteindelijk beter van wordt, in plaats van ons eigen interne doel of resultaat.

Het is het beste om één ding heel erg goed te doen

Met een van 's werelds grootste onderzoeksgroepen die zich uitsluitend richt op het oplossen van zoekproblemen, weten we waar we goed in zijn en hoe we het beter kunnen doen.

Je kunt serieus zijn zonder pak

Onze oprichters hebben Google opgebouwd rond het idee dat werk uitdagend moet zijn en dat de uitdaging leuk moet zijn. Wij geloven dat geweldige, creatieve dingen eerder gebeuren met de juiste bedrijfscultuur.

21.

Figma

Kernwaarden:

Houd van je vak

We bouwen voor bouwers en proberen complexe dingen eenvoudig te maken. We vragen waarom totdat we tot de kern komen en richten ons voortdurend op het oplossen van het juiste probleem, niet alleen op het verzenden van werk.

Groei terwijl je gaat

Iedereen is een werk in uitvoering en we zijn er om elkaar te helpen groeien.

Run ermee

Figma bouwen gaat over initiatief nemen, lef hebben en een nieuwe koers uitzetten, niet over het volgen van een draaiboek. Figmates bouwen aan de toekomst van design door grote, enge, spannende uitdagingen aan te gaan alsof Figma's toekomst ervan afhangt. Want dat is ook zo.

22.

Amerikaanse Express

Kernwaarden:

Wij respecteren mensen

We vertrouwen en respecteren elkaar om wie we zijn en wat we bijdragen. We leggen verantwoording af aan elkaar en stimuleren elke stem door middel van een open, moedige dialoog, zodat anderen zich gehoord voelen.

We steunen onze klanten

Relaties vormen de kern van ons bedrijf. We streven ernaar om essentieel te zijn voor onze klanten door het leveren van uitzonderlijke producten, diensten en ervaringen elke dag - en beloven hun rugdekking in alles wat we doen.

We doen wat juist is

Klanten kiezen voor ons omdat ze ons merk en onze mensen vertrouwen. We verdienen dat vertrouwen door ervoor te zorgen dat alles wat we doen betrouwbaar, consistent en integer is.

23.

Techtopia

Kernwaarden:

Eerlijkheid

We doen wat juist is en zijn daar eerlijk over, zelfs als dat niet gemakkelijk of populair is. Deze waarde leidt onze acties en beslissingen.

Teamwerk

Wanneer we samenwerken, creëren we een omgeving van vertrouwen en respect die ons in staat stelt elkaar uit te dagen en te stimuleren om te verbeteren.

Innovatie

We geloven dat we voortdurend moeten evolueren en nieuwe manieren moeten vinden om dingen te doen om relevant en succesvol te blijven.

_Heerlijkheid is ons basisprincipe en de hoeksteen van ons bedrijf. We geloven dat eerlijk zijn tegenover onze klanten, leveranciers en elkaar de enige manier is om zaken te doen Ons team zit vol gepassioneerde mensen die hetzelfde doel nastreven: de beste zijn in wat we doen, openstaan voor nieuwe ideeën, risico's nemen en altijd een studentenmentaliteit hebben Dat houdt ons fris, relevant en voorop_.

Shawn Ryan, Techtopia

24.

Headspace

Kernwaarden:

Zelfloze gedrevenheid

We versnellen elkaar en leggen verantwoording af aan elkaar om onze visie waar te maken.

Moedig hart

We gaan dapper naar nieuwe plaatsen, wetende dat we de steun van ons team hebben.

nieuwsgierige geest

We leren dat wanneer we naar anderen luisteren, we de nieuwsgierigheid en empathie cultiveren om innovatie te ontsluiten.

25.

Amazone

Kernwaarden:

Eigenaarschap

Leiders zijn eigenaars. Ze denken op lange termijn en offeren geen waarde op lange termijn op voor resultaten op korte termijn. Ze handelen namens het hele bedrijf, niet alleen namens hun eigen team. Ze zeggen nooit "dat is niet mijn taak"

Leer en wees nieuwsgierig

Leiders zijn nooit uitgeleerd en proberen zichzelf altijd te verbeteren. Ze zijn nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden en doen er alles aan om deze te verkennen

Vind uit en vereenvoudig

Leiders verwachten en eisen innovatie en uitvinden van hun teams en vinden altijd manieren om te vereenvoudigen. Ze zijn zich bewust van de buitenwereld, zoeken overal nieuwe ideeën en laten zich niet beperken door "hier niet uitgevonden" Als we nieuwe dingen doen, accepteren we dat we lange tijd verkeerd begrepen kunnen worden.

26.

Rang Veilig

Kernwaarden:

Eerlijkheid en transparantie

We zijn transparant in onze omgang met zowel medewerkers als klanten en dat schept vertrouwen.

Duurzame relaties met klanten opbouwen

Effectief communiceren, hun problemen aanpakken en oplossingen bieden om een goede verstandhouding op te bouwen en loyaliteit te creëren.

Onze waarden benadrukken datgene wat al onze medewerkers doen en hoe ze te werk gaan, zowel op kantoor als met klanten. We zijn transparant in onze omgang met zowel medewerkers als klanten en dat schept vertrouwen. De algemene cultuur is dat we een verschil moeten maken zolang we hier zijn, want het leven is maar kort.

Baruch Labunski, Oprichter bij Rank Secure

27.

Semrush

Kernwaarden:

Vertrouwen

Dat is wat je hier standaard hebt. Spreek je uit en wees je ware zelf

Eigenaarschap

We delen allemaal het verlangen om dingen in beweging te zetten. Drijf de projecten aan waar jij zin in hebt, want het is niet de moeite waard om tijd aan te verspillen

Constante veranderingen

We zijn altijd op zoek om dingen beter te maken. Verandering is opwindend, het hoeft niet eng te zijn.

28.

Aldi

Kernwaarden:

Verantwoordelijkheid

Staat voor onze toewijding aan onze mensen, klanten, partners en het milieu

Simpliciteit

Creëert efficiëntie, duidelijkheid en een duidelijke richting binnen onze organisatie en voor onze klanten.

Consistentie

We menen wat we zeggen. We zijn consistent in onze omgang met mensen, producten, prijzen en alle andere aspecten van ons dagelijkse professionele leven.

29.

Kizik

Kernwaarden:

Inclusiviteit

We hebben een hybride flexibel rooster waardoor elke werknemer zijn eigen balans tussen werk en privé kan creëren.

Humeur

Waarderen wat iedereen in zijn rol en in het bedrijf inbrengt.

Innovatie

Leren ondersteunen om innovatie mogelijk te maken en te blijven groeien als hele organisatie.

We organiseren maandelijks een "lunch and learn" waarbij we een andere medewerker uitlichten om zijn of haar kennis te delen met de rest van het bedrijf. We waarderen wat iedereen in zijn rol inbrengt en het bedrijf omarmt nederigheid en de bereidheid om te blijven leren en groeien Door onze flexibiliteit om onze teamleden gemotiveerd te houden te combineren met een cultuur die leren en groeien ondersteunt, kan ons bedrijf blijven innoveren. Er is geen groei zonder genoeg nederigheid om eerst bereid te zijn te veranderen_

Monte Deere, CEO bij Kizik

30.

Handelaar Joe's

Kernwaarden:

Zorg voor de gemeenschap

Via ons al lang bestaande programma Neighborhood Shares doneren onze winkels producten die niet verkocht worden, maar nog wel geschikt zijn om van te genieten, aan lokale voedselherstelorganisaties.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat meer dan ooit centraal in ons werk als jouw buurtsuper.

Integriteit

We zijn toegewijd aan het bieden van een omgeving die veilig, gastvrij, inclusief en respectvol is voor alle Crew Members en klanten.

31.

Fig. Leningen

Kernwaarden:

De tijd van onze klanten waarderen

We zijn efficiënt en transparant, waardoor we echte vertrouwensrelaties met onze klanten opbouwen.

Bieden oprechte hulp

We bieden wegen naar financiële stabiliteit voor iedereen.

Lever kwaliteitsservice

We staan achter ons streven om onze klanten op een maatschappelijk verantwoorde manier financiële producten aan te bieden.

Onze kernwaarden vormen onze identiteit als organisatie. We streven ernaar om alles wat we doen te centreren rond onze klanten, waardoor we een gecultiveerd team kunnen opbouwen op basis van oprechte hulp._ Tot slot houden we vast aan ons principe: eerst klanttevredenheid, dan winst, wat ons dwingt om kwaliteitsservice te leveren op elk contactpunt met de klant

Jeffrey Zhou, oprichter en CEO bij Fig Loans

32.

Mayo Kliniek

Kernwaarden:

Integriteit

De eerste waarde toont het streven van de kliniek om zich te houden aan de hoge normen van ethiek, professionaliteit en persoonlijke verantwoordelijkheid, zodat patiënten vertrouwen hebben in het gezondheidscentrum.

Genezing

We inspireren hoop en koesteren het welzijn van mensen door hun emotionele, fysieke en spirituele behoeften te respecteren.

Respect

Wij geloven in "respect geven om respect te krijgen" Daarom cultiveren we de waarde om iedereen in een diverse gemeenschap met respect en waardigheid te behandelen. Hieronder vallen patiënten, collega's en hun familie.

33.

Okta

Kernwaarden:

Nooit stoppen met innoveren

Bij alles wat we doen, reageren we snel en strategisch en denken we altijd aan de toekomst - we willen de grenzen van transformatie verleggen met slimme oplossingen die zijn gebaseerd op de behoeften van de klant.

Handel met integriteit

Integriteit gaat over eerlijkheid, fatsoen en respect die we elke dag tentoonspreiden wanneer we met elkaar, onze klanten, onze partners en de uitgebreide gemeenschap werken.

Bevorder onze mensen

We willen dat elke medewerker weet dat Okta van hen is en dat ze een aandeel hebben in onze gezamenlijke overwinningen.

34.

Geloofwaardig

Kernwaarden:

Toewijding aan klanten

We verwachten dat ons team samenwerkt met de klanten om de beste oplossingen voor hen te vinden.

Constant leren

Het vakgebied waarin we werken is voortdurend in ontwikkeling en het is van vitaal belang voor het bedrijf dat het team mee evolueert.

Diversiteit

Wij geloven dat talent te vinden is in alle soorten mensen.

Om de allerbeste service te kunnen bieden, moet iedereen in het bedrijf op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Tegelijkertijd helpt dit de medewerkers om hun eigen vaardigheden te ontwikkelen Bovendien zijn we heel streng over wie we toelaten in ons bedrijf, ongeacht ras, etniciteit, geslacht, leeftijd of handicap. Ze zijn aangenomen omdat ze bekwaam zijn in wat ze doen; als iemand dat niet kan accepteren, is hij of zij niet welkom in het bedrijf."_

Colin Palfrey, Chief Marketing Officer bij Crediful

35.

Ziel cyclus

Kernwaarden:

We zijn een gemeenschap

We zijn gepassioneerde deelnemers en leiders binnen onze gemeenschappen. We werken samen om een toevluchtsoord te creëren waar iedereen wordt gevierd.

Wij omarmen verandering

We passen ons aan, verbeteren en evolueren terwijl we groeien, verwelkomen feedback en benaderen elke uitdaging met een open geest en hart.

We laden op

We passen ons aan, verbeteren en ontwikkelen ons naarmate we groeien. We verwelkomen feedback en benaderen elke uitdaging met een open geest en hart.

36.

Marriott

Kernwaarden:

Mensen op de eerste plaats

Zorg voor de medewerkers en zij zorgen voor de klanten.

Handel met integriteit

We houden onszelf aan compromisloze ethische en wettelijke normen. Dit geldt voor ons dagelijks zakelijk gedrag, ons personeelsbeleid, ons beleid voor de toeleveringsketen, onze milieuprogramma's en -praktijken en onze inzet voor mensenrechten en sociale verantwoordelijkheid.

Omarm verandering

We zijn gedreven om voortdurend de status quo uit te dagen en te anticiperen op de veranderende behoeften van onze klanten met nieuwe merken, nieuwe wereldwijde locaties en nieuwe gastervaringen.

Hoop

Wij geloven dat succesvolle kleine bedrijven en start-ups mensen hoop geven. Ze zijn lichtende voorbeelden van wat kan worden bereikt door focus en vastberadenheid.

Empowerment en gemeenschap

Onze missiegedreven podcast stelt onze gemeenschap van ondernemers in staat om te gedijen door zichzelf en hun bedrijven te transformeren. Deze missie vormt de cultuur van het kleine team achter de podcast.

Het is moeilijk om een bedrijf te hebben en te runnen. Het vereist expertise in je kerncompetentie. Het vereist ook creativiteit om elke dag oplossingen te vinden voor nieuwe problemen Onze kernwaarden van hoop, gemeenschap, empowerment en transformatie maken dit succes veel waarschijnlijker.

Dennis Consorte, Snackable Oplossingen

38.

Tinuiti

Kernwaarden:

Doe het niet alleen. Bezit het

We nemen verantwoordelijkheid voor onze teamgenoten, onze klanten en ons eigen persoonlijke geluk. We stellen onze werknemers in staat om de experts te zijn die ze zijn. Als je het kunt dromen en je kunt het doen, dan werken we met je samen om het waar te maken.

Talent boven geografie

Hoewel we je absoluut graag in een van onze kantoren zouden hebben - je kunt ze hieronder allemaal bekijken - ben je hoe dan ook welkom bij ons. Talent en gedrevenheid overstijgen de staatsgrenzen.

Empowerment en onderwijs

Of je nu een voorsprong wilt op het gebied van Analytics of wilt werken aan jouw klantcommunicatie vaardigheden, willen we je helpen om ze te leren. Het is gewoon een andere manier waarop we in onze mensen investeren, en het is altijd de moeite waard.

39.

Voor

Kernwaarden:

Transparantie

Transparant zijn betekent relevante informatie en context gemakkelijk toegankelijk maken, zodat iedereen efficiënter en effectiever kan werken.

Laag ego

We vertrouwen erop dat we de juiste beslissingen nemen en steunen elkaar bij het nastreven van onze doelen. Maar we weten dat we niet perfect zijn en dat de dingen niet altijd volgens plan zullen gaan. Dus als er dingen misgaan, praten we erover en leren we van onze fouten.

Inclusie

We erkennen onze verschillen en omarmen de nieuwe perspectieven die deze verschillen kunnen bieden, en we begrijpen ook dat iedereen vooroordelen heeft. In plaats van ze te negeren, streven we ernaar te leren waarom ze bestaan en hoe we ze kunnen overwinnen.

40.

GoodHire

Kernwaarden:

Klanttevredenheid

We willen de verwachtingen altijd overtreffen, met oog voor detail en de nadruk op kwaliteit.

Integriteit behouden

Dit betekent dat we dingen doen op een manier die altijd ethisch en moreel correct is.

Bij GoodHire volgen we een lijst met kernwaarden die de basis vormen van onze bedrijfscultuur We vinden dat elk van deze waarden dienen als onze leidraad voor het leveren van geweldige ervaringen en het bevorderen van een echt ondersteunende bedrijfscultuur Al met al zijn ze een weerspiegeling van ons streven naar uitmuntendheid en van onze missie om een positieve invloed op de wereld te hebben

Max Wesman, oprichter bij GoodHire

41.

Life Time Fitness

Kernwaarden:

Ondersteun een cultuur van inclusie

Creëer veilige en respectvolle ruimtes, zodat iedereen wordt aangemoedigd om deel te nemen.

De gemeenschap uitbreiden

Bouw strategische relaties op die een impact hebben over sociale en economische barrières heen.

Sluit de kloof

Onze wervings- en castingpraktijken evalueren en herzien.

42.

Koop hier betaal hier

Kernwaarden:

Integriteit

We handelen integer in alles wat we doen. We zijn eerlijk, transparant en ethisch in onze omgang met anderen.

Innovatie

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om dingen te doen. We moedigen creativiteit en out-of-the-box denken aan.

Impact

We streven ernaar om een positieve impact te hebben in alles wat we doen. We willen een verschil maken in de wereld en de dingen beter achterlaten dan we ze gevonden hebben.

Deze waarden geven op verschillende manieren vorm aan onze cultuur. Ten eerste sturen ze ons gedrag en onze besluitvorming. We proberen altijd te doen wat juist en het beste is, en we zijn altijd op zoek naar manieren om te verbeteren Ten tweede creëren ze een positieve en op samenwerking gerichte omgeving. We werken samen om problemen op te lossen en onze doelen te bereiken Ten slotte inspireren ze ons om goed werk te leveren. We streven er voortdurend naar om een verschil te maken en een positieve impact te hebben op de wereld om ons heen._

Farhan Advani, BHPH

43.

SocialBee

Kernwaarden:

Eigenaarschap

We gedragen ons als eigenaars. We behandelen de bedrijven van onze klanten als onze eigen bedrijven - met aandacht, zorg en door hun belang voorop te stellen.

#BeeBetter

We kiezen voor continu leren, verbeteren altijd onze vaardigheden en groeien als individu.

Innovatief

Ja, het is een verzonnen woord. Wie zegt dat we dat niet kunnen? Het laat zien dat we innovatief zijn, creatief, digitaal onderlegd en bereid om risico's te nemen.

44.

Centrum voor begeleid wonen

Kernwaarden:

Transparantie

Wij geloven in openheid en eerlijkheid over vergoedingen en aanvraagprocessen, zodat onze klanten zich niet op een zijspoor gezet voelen

Toegankelijkheid

Door gratis zorginformatie aan te bieden, maken we het ook mogelijk voor senioren om toegang te krijgen tot de hulp die ze nodig hebben.

Vertrouwelijkheid

Het is net zo belangrijk dat we in deze situaties hun privacy respecteren; elke aanvrager heeft een verhaal dat het waard is om beschermd te worden.

Onze missie is gebaseerd op het helpen van anderen, maar eerst het goede voorbeeld geven Als marketingbedrijf voor de gezondheidszorg zijn we trots op onze principes van transparantie, toegankelijkheid en vertrouwelijkheid Deze waarden zijn niet alleen gericht op klanten; ze maken deel uit van onze werkcultuur.

Stephan Baldwin, Oprichter bij Assisted Living Center

45.

BeterUp

Kernwaarden:

Craftspersonship

Betekenis vinden in wat we doen door uitmuntend vakmanschap.

Grit

Doorzettingsvermogen wordt gedreven door vastberadenheid en passie.

Zest

Wat jou onderscheidt, maakt ons uniek.

46.

Clario

Kernwaarden:

Privacy en online veiligheid

Wij geloven in het fundamentele recht van de mens op privacy en online veiligheid. Het recht van onze werknemers op privacy op de werkplek is ook belangrijk, dus we zorgen ervoor dat de grenzen tussen werk en privé worden gerespecteerd

Klantondersteuning

Wij zijn een bedrijf dat draait om mensen en weten hoe belangrijk menselijke ondersteuning is, vooral in de technologiesector.

We hebben altijd gekeken naar beveiliging en app-updates vanuit het perspectief van wat onze klanten willen, niet alleen wat wij denken dat ze nodig hebben Het betekent ook dat onze werknemers en contractanten hun eigen waarde als mensen kennen.

Volodymyr Shchegel, Clario Tech

47.

Calendly

Kernwaarden:

Vind een manier

We nemen nooit genoegen met "het werkt goed genoeg" of "zo hebben we het altijd gedaan" redeneringen. Onze mensen ondernemen actie, passen zich snel aan en volharden bij obstakels totdat ze zinvolle vooruitgang boeken.

Focus verstandig

We werken als een slank en efficiënt team, maar erkennen dat kwaliteit en snelheid samengaan als tegengewichten - geen van beide is alleen voldoende.

Streef naar uitmuntendheid

We zijn zelfstarters die hunkeren naar empowerment, actief kansen voor impact nastreven en gedreven zijn om uitzonderlijke resultaten te produceren

48.

Jolly SEO

Kernwaarden:

Commitment

Toon gelijke inzet voor het leveren van consistent werk van hoge kwaliteit.

Eerlijkheid

We vertrouwen erop dat het team hun werk nauwkeurig en eerlijk registreert.

Ons team werkt volledig op afstand en om dit te laten werken, vertrouwen we erop dat elk teamlid verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen tijdbeheer en voor het op tijd afronden van zijn werk. We accepteren ook dat er fouten kunnen gebeuren, en dat is te verwachten, maar op voorwaarde dat ze het opbiechten als ze een fout maken, maken we er geen probleem van Het belangrijkste is dat we erop staan dat elk teamlid met respect wordt behandeld in elk aspect van zijn of haar leven. Discriminatie in welke vorm dan ook wordt simpelweg niet geaccepteerd; geen excuses._

TR Dougherty, Operationeel Manager bij Jolly SEO

49.

AIG

Kernwaarden:

Eigenaarschap nemen

We stellen duidelijke verwachtingen en zijn proactief en verantwoordelijk.

Samen winnen

We zijn op één lijn, staan samen sterker en werken als één team.

Wees een bondgenoot

We streven naar inclusie, luisteren, leren en spreken met onze acties.

50.

Zach Grove

Kernwaarden:

Integriteit

We waarderen integriteit en nemen verantwoordelijkheid voor al onze acties.

Innovatie

de waarde "Bring Innovation" moedigt teamleden aan om nieuwe groei-ideeën aan te dragen.

Chill Work

Dit betekent dat we geen giftige "slijp"- en "hustle-cultuur" aanhangen

In plaats daarvan zijn we bewust rustig en chill.

We begrijpen dat werk een deel van het leven is, maar niet het hele leven Dit is niet-onderhandelbaar - het vormt onze cultuur in die zin dat teamleden zich nooit schuldig hoeven te voelen als ze zich in het weekend volledig terugtrekken.

Zach Grove

Bepaal en leef naar de kernwaarde van je team

Als het gaat om het identificeren van kernwaarden, zijn er een paar dingen die je in gedachten moet houden.

Eerst en vooral, wat is belangrijk voor u als bedrijf? Waar staat u voor? En nog belangrijker, wat zijn de persoonlijke kernwaarden van uw werknemers?

Het is ook belangrijk om te onthouden dat niet alle waarden universeel of gelijk zijn. Sommige kunnen zelfs tegenstrijdig zijn; u zult moeten kiezen voor waarden die in lijn zijn met uw eigen kernwaarden en waarden die voor u belangrijk zijn

visieverklaring

. Gebruik deze lijst met kernwaarden om u te helpen sterke en authentieke leidende principes te creëren die resoneren met uw bedrijf, werknemers en klanten.

Als u eenmaal uw bedrijfswaarden hebt bepaald, zorg er dan voor dat u ze regelmatig met uw team deelt om

gemotiveerd te houden

en op één lijn blijven met uw doelen. Door de toon te zetten voor uw bedrijfscultuur kunt u gelijkgestemde mensen aantrekken en behouden die uw waarden en verlangen naar succes delen, waardoor uw bedrijf de komende jaren zal bloeien.