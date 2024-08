Hoe creëer je een positieve werkomgeving? Een uitgebreide gids

Wat is het geheim van een positieve werkomgeving?

Hoe kun je de teammoraal stimuleren, vooral als het team niet dezelfde fysieke ruimte op kantoor gebruikt?

En welke strategieën bevorderen de samenwerking tussen teams?

Onderzoek toont aan dat het hebben van een effectieve manager 4x belangrijker is voor de betrokkenheid en het welzijn van je team (in tegenstelling tot waar ze werken).

Gebruik deze gids om de balans tussen werk en privé in je bedrijfscultuur te verbeteren en leer hoe je een positieve werkomgeving creëert die anderen willen navolgen.

**Wat maakt een positieve werkomgeving?

Als we 'werkomgeving' zeggen, bedoelen we niet de fysieke ruimte die je inneemt. Een werkomgeving overstijgt het fysieke - het gaat over hoe uw werknemers zich voelen als ze voor uw organisatie werken.

Op dit punt is het zinvol om te vragen:

Voelen ze zich energiek genoeg om de dag aan te gaan en het beste van zichzelf te geven?

Zijn ze emotioneel betrokken bij het bijdragen aan de visie van uw bedrijf?

Voelen ze zich gewaardeerd door de leidinggevenden? Worden ze goed behandeld?

Een positieve werkomgeving beantwoordt al deze vragen met een volmondig ja! Het bevordert het geluk, het welzijn en de groei van werknemers en het verhoogt de productiviteit .

3 Sleuteleigenschappen van een positieve werkomgeving

Uw bedrijfscultuur is belangrijk - het bepaalt de werkstijlen waarden en de letterlijke sfeer die uw werknemers op de werkplek ademen.

En hoe u uw werknemers behandelt, heeft invloed op de productiviteit, in goede en slechte zin.

De echte vraag is dus: "Hoe creëren we een positieve werkomgeving die het behoud van werknemers stimuleert en ervoor zorgt dat werknemers zich gewaardeerd voelen?"

In de kern begint een positieve werkomgeving met de volgende cultuurbepalende factoren:

1. **Een werkomgeving waar samenwerking tussen werknemers prioriteit heeft, geen chaos op het werk Teamdynamiek speelt een belangrijke rol bij het vormen van uw werkomgeving.

Denk aan:

Kunnen uw werknemers gemakkelijk sociale verbindingen opbouwen op de werkplek?

Zijn met name externe medewerkers in staat om samenwerking op alle niveaus te stimuleren?

Om de samenwerking binnen het team te verbeteren, kunt u teambuildingoefeningen doen, virtueel of face-to-face, en regelmatig check-ins houden om verstandhouding en vertrouwen op te bouwen.

2. Een werkplek die positief gedrag ten opzichte van werknemers laat zien, geen negativiteit in actie

Positief denken is een onderdeel van het creëren van een gezonde werkcultuur. Het andere, even belangrijke deel is het onderschrijven van de waarden van uw organisatie.

Maar hoe doe je dat?

Gebruik deze vragen als een waterdichte checklist om een positieve instelling te laten zien:

Is de cultuur van je bedrijf duidelijk verwoord?

Is er een manier om de bedrijfscultuur te koppelen aan de prestaties van het bedrijf? Bent u in staat om dit op een transparante manier naar uw werknemers te communiceren?

Geeft de missie van uw organisatie prioriteit aan de geestelijke gezondheid van uw werknemers?

Voelen uw werknemers zich ondersteund en verzorgd, en voelen ze zich voldaan in hun werk?

Hoe complex en verontrustend deze vragen ook lijken, de team van leiders moet het hen vragen en de nodige maatregelen nemen om alles op bestelling te krijgen.

3. Een werkplek met respect voor werknemers, niet regressief in denken

Werknemers kunnen niet WERKEN voor werk als de werkplek hun keuzes niet respecteert.

Wederzijds respect tussen de leiding en de werknemers is essentieel voor het creëren van een positieve werkomgeving.

Gebruik deze tips om ervoor te zorgen dat uw werknemers zich gehoord en gewaardeerd voelen:

Toon respect voor alle werknemers door dagelijks gedrag en door grotere initiatieven

Moedig managers aan om te werken aan het verminderen van stressniveaus op het werk voor werknemers

Geef de productiviteit van werknemers weer in directe relatie tot groei en mentaal welzijn: als uw werknemers zich op een natuurlijke manier geïnspireerd voelen, zullen ze bijdragen aan een levendiger, meer dynamisch bedrijfcollaboratieve werkplek

Een positieve werkomgeving heeft een directe invloed op de betrokkenheid van werknemers.

De voordelen van het creëren van een positieve werkomgeving zijn onder andere de volgende:

Betere balans tussen werk en privé, wat leidt tot meer productiviteit: Een bedrijfscultuur die werknemers in staat stelt om een evenwichtiger leven te leiden, heeft baat bij productievere werknemers. Als productieve werknemers zich gelukkig en betrokken voelen, zullen ze beter begrijpen hoe hun rollen passen in de missie van het bedrijf - een win-win voor iedereen. Uw organisatie moet werknemers ook positief belonen en erkennen voor goed werk

Gelukkiger werknemers en minder verloop: Een ander direct voordeel van een positieve werkcultuur is een betere retentie van werknemers dankzij de verbeterde geluksratio's van werknemers. Als werknemers zich gelukkig voelen en professionele en persoonlijke doelen met evenveel verve bereiken, zal het verloop lager zijn

Minder stress: Het voorkomen van een burn-out zou de topprioriteit van elke organisatie moeten zijn, maar zoals de Harvard Business Review ons vertelt, is een burn-out helaas vooral het resultaat van psychologisch gevaarlijke factoren die zich voordoen op de werkplek. Bekende triggers voor burn-out zijn onder andere onvoldoende middelen of tijd om de werklast te beheren, onvoldoende controle en autonomie. Een positieve werkomgeving stelt werknemers in staat om in hun eigen tijd en tempo te werken terwijl ze ongemakkelijke vragen kunnen stellen, zoals hoe om te gaan met stress of het minimaliseren van ziekteverzuim

: Het voorkomen van een burn-out zou de topprioriteit van elke organisatie moeten zijn, maar zoals de Harvard Business Review ons vertelt, is een burn-out helaas vooral het resultaat vanpsychologisch gevaarlijke factoren die zich voordoen op de werkplek. Bekende triggers voor burn-out zijn onder andere onvoldoende middelen of tijd om de werklast te beheren, onvoldoende controle en autonomie. Een positieve werkomgeving stelt werknemers in staat om in hun eigen tijd en tempo te werken terwijl ze ongemakkelijke vragen kunnen stellen, zoals hoe om te gaan met stress of het minimaliseren van ziekteverzuim Verbeterd werknemersmoreel: Het moreel van werknemers weerspiegelt hun houding, Outlook en algemene tevredenheid over hun werk. Als uw werknemers een positieve en coöperatieve werkomgeving ervaren, zullen ze met meer vertrouwen en geluk werken

De rol van inwerken en training in het cultiveren van een positieve werksfeer

De laatste schattingen van de Harvard Business Review beweren:

Slechts 52% van de werknemers is tevreden met hun inwerkervaring

32% vindt het verwarrend

22% vindt het ongeorganiseerd

U wilt nieuwe medewerkers snel inwerken zonder tijd te verspillen of te veel moeite te doen.

Een positieve werkomgeving betekent ook dat het inwerken van werknemers meer inhoudt dan een introductie op kantoor. Een kant-en-klaar sjabloon, zoals het ClickUp sjabloon voor het inwerken van werknemers bespaart uw Human Resources teams enorm veel tijd:

Neem een nieuwe werknemer op in uw werkcultuur met dit gestroomlijnde sjabloon voor inwerken

Om dit sjabloon optimaal te benutten, kunt u het aanvullen met hulpmiddelen voor informeel leren over de organisatie en de werkcultuur, zodat uw werknemers alles hebben wat ze nodig hebben om productiviteit te bereiken voordat ze aan de slag gaan!

Hier zijn nog een paar tips om goed onboarding te integreren in de waarden van uw organisatie en uw werkomgeving in het algemeen:

Richt u op inspanningen om werknemers te betrekken en zorg ervoor dat uw werknemers zich betrokken voelen - onderzoek voorspelt datniet betrokken werknemers bedrijven geld kosten het equivalent van 18% van hun salaris kosten

Neem onboarding op als een vitaal onderdeel van uw bedrijfscultuur door werknemers een kristalhelder inzicht te geven in wat hun rol inhoudt, door middel van rondleidingen door de fysieke ruimte of de virtuele werkomgeving, enzovoort

richt uw kantoor in met software voor ruimte-indeling!

De kracht van diversiteit en inclusie in een positieve werkomgeving

Succesvolle bedrijven begrijpen dat ze rekening moeten houden met de behoeften van diversiteit op de werkplek.

Elk HR-team dat toptalent wil behouden, moet de steeds grotere rol van diversiteit en inclusie in het creëren van een positieve werkomgeving accepteren door:

Vragen: Verwelkomt de aanwervingscultuur van het bedrijf mensen van alle etniciteiten, leeftijden, religies en geslachten?

Verwelkomt de aanwervingscultuur van het bedrijf mensen van alle etniciteiten, leeftijden, religies en geslachten? Vragen : Zijn de Teams divers en inclusief genoeg om nuttige sociale verbindingen op te bouwen?

: Zijn de Teams divers en inclusief genoeg om nuttige sociale verbindingen op te bouwen? Strategiseren: Biedt u duidelijke paden voor werknemers om de bedrijfsladder te beklimmen?

Als de waarden van uw bedrijf niet in overeenstemming zijn met diversiteit en inclusiviteit, zal de werkervaring van uw diverse medewerkers vanaf de eerste dag negatief worden beïnvloed.

Hoe handhaaf je een positieve werkomgeving op de werkvloer

Een duizelingwekkende 78% van de werknemers nemen ontslag om redenen die de werkgever had kunnen voorkomen.

Een ongezonde werkomgeving plaatst de behoeften van de werknemer op de achtergrond - een fatale fout in de hedendaagse werkruimte waarin de werknemer centraal staat.

Om de situatie in uw organisatie te verbeteren, kunt u het volgende doen ClickUp's hulpprogramma voor HR- en wervingsbeheer .

Deze veelzijdige software ondersteunt alle HR-processen en is een sleutelinstrument om u te helpen bij uw zoektocht naar een positieve werkomgeving.

Zo werkt het:

Bevorder verantwoordelijkheid en eigendom en stimuleer teamgeest

Moedig het team aan om eigendom te nemen van resultaten, beslissingen te nemen en problemen aan te pakken in plaats van 'druk te kijken'-een probleem waar 50% van de werknemers mee kampt vandaag.

Niets bevordert de verantwoordelijkheid en het moreel van werknemers beter dan een checklist met nog te doen items. En een checklist maken kan supergemakkelijk met ClickUp Taken.

maak onderweg checklists met ClickUp 3.0 Taakweergave_

Om ervoor te zorgen dat uw externe werknemers zich niet buitengesloten en niet betrokken voelen, helpt u hen om op dezelfde pagina te staan als hun teamleden met behulp van samenwerkingstools binnen ClickUp.

Teams kunnen bijvoorbeeld ClickUp-taaken gebruiken om hun schermen te delen met de functie Record Screen en de communicatie tussen teams op afstand te verbeteren:

neem uw scherm op en deel het met werknemers met de ClickUp-taakweergave_

Drijf transparante en open communicatie

Het idee is om iedereen over de hele linie te motiveren om in de praktijk te brengen wat ze preken - door de daad bij het woord te voegen zult u meer vertrouwen van uw werknemers krijgen.

Stel een opendeurenbeleid in waarbij iedereen met het management kan praten en zijn angsten of zorgen kan uiten.

Bovendien werken niet alle Teams vanuit een fysieke werkplek, gezien de aard van hun werk.

In deze installatie zou de missie van het bedrijf moeten zijn om:

Positieve verbindingen tussen werknemers opbouwen

Check-ins uitvoeren met het team om open communicatielijnen te creëren

Teams voorzien van de nodige hulpmiddelen die communicatie en samenwerking ondersteunen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif live samenwerken bij bewerking in ClickUp Docs /%img/

bevorder samenwerking met live bewerking van documenten in ClickUp_ ClickUp Documenten en ClickUp-taak helpt teams op een transparante manier te communiceren en samen te werken. Teams kunnen samenwerken in Docs, documenten bewerken in realtime bewerken, anderen taggen met commentaar, toewijzen van actie items aan individuele eigenaars als taken en zet tekst om in traceerbare taken om ideeën op te volgen.

Door Documenten en Taken te koppelen, hebben teams toegang tot al hun werk op één plek en kunnen ze zelfs aangepaste werkstromen maken om efficiënter te werken.

Managers kunnen Documenten gebruiken om beleid, SOP's en meer te maken en te delen met alle relevante leden van het team.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif rijke opmaak en slash commando's in clickUp docs /$$$img/

rijke opmaak gebruiken en slash commando's _in ClickUp Docs

Volg de voortgang van projecten maar behoud ook het evenwicht tussen werk en privé

Teams hebben tegenwoordig te maken met meerdere nieuwe projecten tegelijk en ze hebben een gecentraliseerde plek nodig om te zien wat er met elk project gebeurt.

Maak kennis met ClickUp Dashboards .

Bekijk de status van projecten, Taken en Teams op één plaats met ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards zijn de beste manier om real-time team voortgang bij te houden en iedereen op dezelfde pagina te houden. De weergave van resultaten en inzichten over hun projecten bevordert ook een betere samenwerking en tevredenheid binnen het team.

Zie het als uw missiecontrolecentrum voor het managen van veel werknemers en meerdere projecten.

Gebruik de aangepaste functie Dashboard om diepere inzichten te verkrijgen, een overzicht op hoog niveau van uw werk te krijgen en een samenwerkingsgerichte werkomgeving te stimuleren.

Als je afhankelijkheid wilt bijhouden en prioriteiten wilt beheren op een gedeelde visuele tijdlijn met je team, overweeg dan om de functie ClickUp Weergave van het Gantt-diagram:

prioriteiten sorteren, productiviteit verbeteren en de balans tussen werk en privéleven verbeteren met de ClickUp Gantt-weergave_

Als u meer alternatieven wilt, probeer dan deze gratis software voor gantt grafieken opties en visualiseer je weg naar succes!

Pro tip: Je moet ook voordelen aanbieden die het mentale welzijn bevorderen, zoals gratis lidmaatschappen van sportscholen, abonnementen op meditatie apps, gratis sessies voor counseling, enzovoort, zodat het team zich niet opgebrand voelt.

Bied verschillende werkstromen aan zodat het team kan werken zoals zij dat willen

vereenvoudig uw activiteiten met ClickUp Views_

Uw team autonomie geven is geweldig, maar uw team laten werken zoals zij dat willen is net zo belangrijk. ClickUp Weergaven stelt leden van een team in staat om hun projectmanagement, project bijhouden en workflow visualisatie aan te passen aan hun voorkeuren, met 15+ aanpasbare weergaven! Als u werknemers op afstand hebt, helpt de functie ClickUp Views hen om in één oogopslag een duidelijker beeld te krijgen van de nieuwe baan.

Veelgebruikte opties voor Views zijn Lijst, Board en Kalender.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendar-view-simplified.png ClickUp 3.0 Kalenderweergave vereenvoudigd /%img/

maak de weergave van Taken net zo eenvoudig als het bekijken van een kalender met ClickUp!

Maak van werk een lolletje met een positieve werkcultuur

Bedrijfsleiders hebben het vaak over het creëren van een positieve werkomgeving, maar missen de knowhow of de middelen om ermee te beginnen.

Maar u kunt de algehele tevredenheid en het geluk van werknemers verbeteren met de juiste mix van organisatorische waarden, strategische HR-tools en een focus op het opbouwen van een gezonde werkcultuur.

Overweeg de tastbare en ontastbare aspecten van het opbouwen van een positieve werkomgeving en je kunt aan de slag.

Geef uw Teams productiviteitsverhogende tools zoals ClickUp en bouw aan een werkcultuur waarin werknemers zich goed voelen. Aanmelden voor ClickUp vandaag.

Veel gestelde vragen

1. **Hoe kan ik een positieve werkomgeving creëren?

Volg deze stappen om een positieve werkomgeving te creëren:

Geef prioriteit aan het inwerkproces binnen uw bedrijfscultuur

Moedig open en eerlijke communicatie aan

Bied meer mogelijkheden om samen te werken

Bied positieve versterking door het management team en erken werknemers voor hun harde werk

Bied mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling voor uw werknemers

Verminder stress op de werkplek door aandacht te besteden aan de geestelijke gezondheid van uw werknemers

2. **Wat zijn de kenmerken van een positieve werkomgeving?

Een positieve werkomgeving omarmt een positieve mindset om vertrouwen, wederzijds respect, samenwerking en verantwoordelijkheid van werknemers te stimuleren. Het stelt werknemers in staat om sociale verbindingen op te bouwen en ideeën te delen zonder bang te hoeven zijn voor veroordeling of spot.

3. **Hoe beïnvloedt een positieve werkomgeving de productiviteit?

Onderzoek toont aan dat gelukkige werknemers 13% productiever, wat wijst op een overtuigend verband tussen een positieve werkomgeving en productiviteit. Hoe gelukkiger uw werknemers zijn, hoe effectiever en efficiënter ze zullen werken, wat leidt tot een hogere productiviteit.

4. **Hoe kan ClickUp helpen bij het bevorderen van een positieve werkomgeving?

Het grote verschil tussen het gebruik van een platform als ClickUp en elk ander hulpmiddel is dat ClickUp u in staat stelt om: