10 beste software voor kantoorruimteplanning in 2024

In de loop der jaren heb ik in verschillende kantoren gewerkt en leiding gegeven aan verschillende teams tijdens mijn loopbaan. Ik kan u uit eerste hand vertellen hoe legitiem het gezegde "de omgeving beïnvloedt de productiviteit" is. Het bouwen of optimaliseren van een kantoorruimte voor een betere functionaliteit kan niet alleen de productiviteit van het personeel aanzienlijk verbeteren, maar ook hun werkplezier.

De taak wordt nog belangrijker als u uw eigen werkruimte ontwerpt, een werkplek voor een klein team bedenkt of een uitgebreid kantoor voor een grote onderneming inricht. De oplossing: software voor het plannen van kantoorruimte! Met deze vooruitstrevende tools kun je plattegronden van kantoren uitwerken, brainstormen over innovatieve kantoorindelingen en de manier waarop je team werkt verbeteren.

In deze blog vertel ik je waar je op moet letten bij het kiezen van een software voor het ontwerpen en plannen van kantoorruimte, en wijs ik je ook op 10 van de beste softwaretools voor ruimteplanning die vandaag de dag verkrijgbaar zijn. 🤩

*Wat moet je zoeken in Ruimteplanning software *?

Net als andere platforms en tools moet uw software voor ruimteplanning flexibel zijn en u het leven makkelijker maken, niet moeilijker. 🛠️

Hier is waar u op moet letten bij het kiezen van ruimte

planningstools

.

Slepen en neerzetten : Stel de werkruimte van uw dromen samen met interactieve tools waarmee u bureaus, stoelen en andere apparatuur gemakkelijk kunt verplaatsen

: Stel de werkruimte van uw dromen samen met interactieve tools waarmee u bureaus, stoelen en andere apparatuur gemakkelijk kunt verplaatsen Rapportagefuncties : Vandaag de dag hebben facilitair managers gegevens nodig om te zien hoe goed ruimteplannen presteren. Zoek een tool die automatisch rapporten genereert en statistieken bijhoudt om beslissingen over ruimtegebruik te onderbouwen

: Vandaag de dag hebben facilitair managers gegevens nodig om te zien hoe goed ruimteplannen presteren. Zoek een tool die automatisch rapporten genereert en statistieken bijhoudt om beslissingen over ruimtegebruik te onderbouwen Scenarioplanning : Stel verschillende ruimteontwerpen samen en doorloop simulaties om te zien hoe goed ze presteren onder verschillende omstandigheden om het gebruik van uw ruimtes te optimaliseren

: Stel verschillende ruimteontwerpen samen en doorloop simulaties om te zien hoe goed ze presteren onder verschillende omstandigheden om het gebruik van uw ruimtes te optimaliseren Automatiseringen : Bij ruimteplanning gaat het niet alleen om het ontwerpen van kantoorindelingen, maar ook om het beheren van het gebruik ervan. Stel automatiseringen in voor het gebruik van vergaderruimtes en bureaureserveringen voor een soepelere werkomgeving

: Bij ruimteplanning gaat het niet alleen om het ontwerpen van kantoorindelingen, maar ook om het beheren van het gebruik ervan. Stel automatiseringen in voor het gebruik van vergaderruimtes en bureaureserveringen voor een soepelere werkomgeving Permissies: Ruimteplanning vereist dat verschillende teams effectief samenwerken. Kies een tool waarmee u permissies kunt instellen zodat de financieel manager rapporten kan uitvoeren, HR zitplaatsplannen kan bekijken, en visuele projectmanagers zaalreserveringen kunnen uitvoeren, allemaal zonder dat ze elkaar in de weg lopen

De 10 beste ruimteplanningssoftware om te gebruiken in 2024

Klaar om te beginnen met het plannen en beheren van effectievere werkplekken? Dit zijn de planningstools die u vandaag nog moet proberen. Van ontwerpsoftware tot lay-outsoftware en tools voor werkplekbeheer, er is een manier om je ruimte te visualiseren en productievere werkomgevingen te bouwen. 👀

1.

ClickUp

Beste voor projectbeheer op kantoor

Zet uw ideeën om in taken met de ClickUp Whiteboard-functie

ClickUp is een

hulpmiddel voor projectbeheer

waarmee u alle kleine details die komen kijken bij het ontwerpen van een kantoorruimte kunt organiseren en bijhouden. De tool is in hoge mate aanpasbaar en kan worden gebruikt om de planning te versnellen en de uitvoering te verbeteren. 🙌

Gebruik

ClickUp's Whiteboards

om uw kantoorruimte in kaart te brengen. Met de handige tekentool kunt u uw creativiteit uiten terwijl u ook afmetingen kunt opnemen om alles op schaal te houden. Real-time samenwerking betekent dat u kunt samenwerken met uw collega's om het kantoorontwerp digitaal uit te tekenen met behulp van de

whiteboardsoftware

.

ClickUp's integraties

met tekentools brengen uw visie tot leven en laten u werken met de tools die voor u het belangrijkst zijn. Verbind een

communicatie-app

zoals Slack om feedback te krijgen van klanten of teamleden over het ontwerp van je kantoor. Documenteer integraties om handtekeningen en buy-in te krijgen van belangrijke belanghebbenden.

Gebruik

ClickUp's taken

om automatisch werk toe te wijzen aan relevante teamleden. Wijs taken toe voor het ontwerpen van de kantoorruimte, goedkeuringen en het benaderen van aannemers en bouwers om uw droomkantoor te realiseren. Voeg prioriteitsvlaggen en afhankelijkheden toe om werk te markeren dat als eerste aandacht nodig heeft.

Wilt u visualiseren hoe lang het duurt om uw kantoorruimte te plannen? Gebruik

Gantt-diagrammen in ClickUp

om tijdlijnen te maken voor elke stap in het planningsproces. Kies een aangepaste kleurcodering voor fasen en teams en voeg aangepaste velden toe om kleinere stappen bij te houden.

De beste functies van ClickUp

In realtime samenwerken om samen te werken met interieurontwerpers, aannemers en vergunningsinstanties om uw ruimteplannen te beoordelen

Taken automatiseren om werk toe te wijzen aan ontwerpers, belanghebbenden en ontwikkelaars in elke fase van het planningsproces

Met meer dan 1000 sjablonen, waaronder Sjablonen voor conceptkaarten is het eenvoudiger en sneller om te brainstormen, ontwerpen en goedkeuring te krijgen voor uw kantoorruimte

Trigger meldingen wanneer taken achterlopen of wanneer een belangrijke planningsfase succesvol is afgerond

Brainstorm ideeën met de ingebouwde mind-mapping software om verschillende ontwerpen te testen en ideeën te schetsen

ClickUp's Whiteboard en documenten samenwerkingsfunctie overbrugt de kloof tussen brainstormen en effectieve ontwerpen en workflowbeheer

Kant-en-klare sjablonen zoals de ClickUp Beheer van kantoorruimte om uw kantoorruimteplanning te beheren

Beheer uw kantoorruimte efficiënter met ClickUp's Office Space Management Template

Gebruiksbeperkingen

Er zijn tal van functies die een hoge mate van maatwerk mogelijk maken, maar dat betekent dat u wat tijd moet nemen om de tool te leren kennen

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen, maar de prijs is betaalbaar voor de meeste individuen en teams

ClickUp prijs

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Accruent

Beste voor kantoorkostenbeheer

via

Accruent

Accruent is software voor ruimtebeheer waarmee u eenvoudig bezettingslimieten kunt bekijken en kunt onderzoeken hoe u uw kantoorruimte gebruikt om het gebruik te verbeteren en de bedrijfskosten te verlagen. Begin met het uploaden van uw facilitaire gegevens en verken verschillende ruimtes en indelingen om te zien wat past bij de behoeften van uw team. Gebruik ingebouwde automatiseringen om de bezettingsstatus, ruimtetoewijzingen en afdelingstoewijzingen te bekijken.

De beste functies van Accruent

Intuïtief rapportagedashboard biedt inzichten om vastgoedkosten te verlagen, de planning van vergaderruimtes te verbeteren en de veiligheid van faciliteiten te verhogen

Optimaliseer ruimtebeheer vanaf elke locatie dankzij de functionaliteit voor desktop, mobiele apps en tablets

Automatiseringen zorgen voor waarschuwingen en meldingen wanneer ruimten worden geboekt en u kunt transacties rechtstreeks in de software beheren

VisualMap en AutoCAD bieden visualisaties van uw kantoorruimte om lay-outs te verbeteren en teamlocaties te beheren

Beperkingen van Accruent

Sommige gebruikers vonden dat het bijwerken van rechten meerdere stappen vergt en gestroomlijnd zou kunnen worden

Er is een leercurve omdat er veel verschillende functies zijn

Accruent prijsstelling

Contact voor prijzen

Accruent beoordelingen en recensies

G2 : 3.9/5 (100+ beoordelingen)

: 3.9/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

3. Mapticus

Beste voor hybride werkomgevingen

via

Mapticus

Maptician is een softwaretoepassing voor ruimtegebruik die gericht is op de behoeften van hybride werkomgevingen met een mix van personeel op kantoor en op afstand. Gebruik het om ruimtetoewijzing te stroomlijnen, dashboards te bouwen om bezoekers te beheren en scenarioplanning uit te voeren. Aangepaste tools voor werknemersbetrokkenheid in de software gaan nog een stap verder door werkruimten te bouwen die zich aanpassen aan de eisen van werknemers. 👨🏽‍💻

De beste eigenschappen van Maptician

Gebruik de lay-outplanner om ruimtes te ontwerpen, plannen en bouwen die goed in elkaar overlopen en de productiviteit bevorderen

Beheer uw vastgoedportfolio met visuele dashboards die duidelijk ruimteboekingen, ruimtegebruik en kantoorweergaven weergeven

Geautomatiseerde werkplekanalyses geven inzicht in exploitatiekosten en gebruiksgegevens

Het implementatieteam enondersteunende tools bieden trainingen aan om u en het hele kantoor op de hoogte te brengen van lay-out en ontwerpcursussen

Beperkingen voor diëtisten

Sommige gebruikers zouden willen dat de ruimtebeheersoftware meer ontwerpopties en sneltoetsen in de plattegrondtool had

Analytics en rapporten zijn niet altijd intuïtief en het kost tijd om ze volledig te begrijpen

Maptician prijzen

Eén prijs voor iedereen: $4/maand per gebruiker

Maptician beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

4. SmartDraw

Het beste voor gedetailleerde diagrammen en brainstormen

via

Coworktech

Coworktech is een planningsbureau dat kantoorruimtes bij elke stap verbetert. Of u nu op zoek bent naar ondersteuning bij uw plattegronden of advies over het aansluiten van telecommunicatie of het verbeteren van de beveiliging, de tool stroomlijnt uw meest waardevolle processen.

De beste functies van Coworktech

Naadloze onboarding-ondersteuning zorgt ervoor dat nieuwe teamleden snel toegang krijgen tot bedrijfstools, meldingen voor relatiebeheer en geautomatiseerde taken voor het afhandelen van papierwerk

Tools voor kantoorbeheer zorgen ervoor dat belangrijke tools zoals Wi-Fi, netwerken en internettools veilig, beveiligd en betrouwbaar zijn

Full-service beheer betekent dat het ondersteuningsteam van Coworktech alles doet, van het plannen van het ontwerp tot het beveiligen van leveranciers en het bewaken van systemen

Het team van experts kan helpen met ontwerpen en opzetten op verschillende continenten en in verschillende talen

Coworktech beperkingen

Er is minder controle over de resultaten en aanpassingen omdat je het beheer uit handen geeft aan een extern team van experts

Het is niet zozeer een softwaretool als wel een bureau dat veel van de ruimteplanningstaken voor je uitvoert

Coworktech prijzen

Contact voor prijzen

Coworktech beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Wisp van Gensler

via

Wisp

Wisp is software voor werkplekbeheer, ontworpen om de manier waarop we werken te verbeteren, of dat nu op kantoor is of met een team op afstand. Met de oplossing voor ruimte- en werkplekbeheer kunt u bewegingen bijhouden en de bezetting meten om de basis te leggen voor betere plattegronden. Zodra u klaar bent om te ontwerpen, zorgen de CAD-tools en functies ervoor dat u uw ontwerpen binnen enkele minuten tot leven brengt, in plaats van dagen. ✅

Wisp beste eigenschappen

Onbeperkte CAD-updates zorgen ervoor dat u de nieuwste technologie binnen handbereik hebt bij het in kaart brengen van plattegronden en bureauopstellingen

Tools voor gegevensvisualisatie bieden inzicht in hoe de ruimte wordt gebruikt, identificeren knelpunten en verbeteren de besluitvorming

Real-time samenwerkingstools betekenen dat u brainstormtechnieken met ontwerptools om betere workflows te creëren met het hele team in één ruimte

De cloud-gebaseerde SaaS-tool betekent dat u reserveringen kunt beheren, een terugkeer naar kantoor kunt plannen en verplaatsingen en rapportage kunt analyseren vanaf elke locatie, zelfs onderweg

Wisp beperkingen

De online software is toegankelijk vanaf uw telefoon, maar er is geen speciale mobiele app

Er zijn geen prioriteringsfuncties, dus het is niet zo eenvoudig om tickets en verzoeken te organiseren

Wisp prijzen

Eenmalige implementatiekosten : $6.250 (plus doorlopende maandelijkse kosten)

: $6.250 (plus doorlopende maandelijkse kosten) Doorlopende maandelijkse abonnementskosten : $600

: $600 Gedifferentieerde prijzen naarmate de vierkante voet toeneemt boven 75.000 vierkante voet

Waarderingen en beoordelingen

G2 : 4.8/5 (40+ beoordelingen)

: 4.8/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (16+ beoordelingen)

7. RuimteIQ

Beste voor efficiënte ruimteoptimalisatie en -planning

via

SpaceIQ

SpaceIQ is een softwareoplossing die bedrijven helpt hun vierkante meters te maximaliseren en efficiëntere kantoren te bouwen. Het is een tool die de voordelen van een ruimteplanner combineert met managementfuncties om op de hoogte te blijven van kosten, gebruiksgegevens en scenarioplanning.

De beste functies van SpaceIQ

Met de kantoorplanner kunt u aangepaste indelingen over verdiepingen beheren, terwijl ingebouwde scenario's uw ontwerpen testen om te zien hoe ze presteren

Beheer de werkplek met tools die gegevens over mensen, meubilair en bedrijfsmiddelen bijhouden in eenvoudige dashboards

Met ingebouwde rapportagetools kunt u exacte kosten delen met de financiële afdeling op basis van personeel of vierkante meters

Met oplossingen voor vastgoedportfolio's blijft u op de hoogte, of u nu één pand hebt of meerdere kantoren verspreid over de wereld

SpaceIQ beperkingen

Sommige gebruikers wensen meer kleurcoderingsopties om gegevens te markeren

Training en inwerkservices kunnen worden verbeterd om de leercurve te verkleinen

SpaceIQ prijsstelling

Contact verkoop voor prijzen

SpaceIQ beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

8. Kantoorruimte

Beste voor kamerreserveringen en dagelijkse werkzaamheden

via

OfficeSpace

OfficeSpace is een hybride ruimteplanning- en organisatietool die het werk beter maakt, of u nu een kantoor aan huis bouwt of ontwerpideeën opdoet voor het optimaliseren van een kantoorgebouw dat tientallen teams huisvest. Gebruik de tool om kamerreserveringen te beheren, plattegronden te maken en in contact te komen met medewerkers.

OfficeSpace beste eigenschappen

Gebruik realtime functies voor het boeken, zodat werknemers vergaderruimtes, conferentieruimtes en bureaus kunnen reserveren

De afstandsplanner genereert direct zitopstellingen en laat u met één klik wijzigingen aanbrengen

Scenarioplanning visualiseert lay-outopties en biedt in-tool feedback van belanghebbenden om goedkeuringen te stroomlijnen

Beheer dagelijkse werkzaamheden met directe boekingen, serviceverzoeken en tools voor bezoekersbeheer

OfficeSpace beperkingen

Sommige gebruikers willen dat er meer gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van bureaus om diensten beter te kunnen schalen

Klantondersteuning en training zouden robuuster kunnen

OfficeSpace prijsstelling

Contact verkoop voor prijzen

OfficeSpace beoordelingen

G2 : 4.7/5 (90+ beoordelingen)

: 4.7/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

9. BlueYonder

Beste voor detailhandelaren

via

BlueYonder

BlueYonder is een ruimte-indelings- en ontwerptool waarmee retailers effectievere lay-outs voor klanten kunnen maken. Verhoog de omzet, maak het consumenten gemakkelijker om de producten te vinden die ze nodig hebben en maximaliseer de verkoopruimte met deze tool. 💪

BlueYonder beste eigenschappen

Micro- en macroplattegrondfuncties ontwerpen brede overzichten of gaan dieper in op details voor geoptimaliseerde ruimtes

Beheerfuncties bieden consistente vloerontwerpen in verschillende winkels en verminderen het risico op voorraadblokkades

Gebruik gegevensrapportage om winstgevendheid, verkoopbewegingen en knelpunten in de ruimte te beoordelen

Eenvoudig schakelen tussen dashboards om winkels op verschillende locaties te bekijken

BlueYonder beperkingen

Sommige gebruikers vonden dat de interface wat onoverzichtelijk aanvoelde

Aanpassingen kunnen worden verbeterd om meer flexibiliteit en controle te bieden

BlueYonder prijsstelling

Contact voor prijzen

BlueYonder beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (2+ beoordelingen)

: 4.5/5 (2+ beoordelingen) Capterra: N/A

10. Robin

Beste voor teams op afstand

via

Robin

Robin is een softwaretool die is ontworpen om de ervaring van hybride werkomgevingen te optimaliseren. Gebruik de tool om de samenwerking tussen teams op afstand en op kantoor te verbeteren en workflows te stroomlijnen.

Robin beste eigenschappen

Gebruik automatiseringen om resources toe te wijzen of ruimtes te reserveren voor externe medewerkers om samen te werken met mensen die zich in specifieke kantoren bevinden

Ontwerp plattegronden metwhiteboard beheertools die ruimte maximaliseren op basis van analyses en harde gegevens

De mobiele app maakt het mogelijk om bureaus te reserveren en voorkomt verwarring

Real-time weergaven laten u zien welke ruimtes bezet zijn en wanneer ruimtes gereserveerd zijn

Robin beperkingen

De app kan haperen, waardoor reserveringen en bevestigingen van geboekte ruimtes worden beïnvloed

Het is een managementtool en beperkter als het gaat om ruimteplanning dan de alternatieven

Robin prijzen

Desk en kamerreservering : Vanaf $419/maand

: Vanaf $419/maand Optionele uitbreidingen: Neem contact op voor prijzen en extra kosten

Robin beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (100+ beoordelingen)

: 4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

Leg de basis voor productieve teams met ClickUp

Met deze ruimte- en vierkante meter managementtools kunt u werkplekken dromen, ontwerpen en beheren die productiever, kosteneffectiever en aantrekkelijker zijn. Kies uit CAD-tools die plattegronden en meubelindelingen maken of kies voor tools die de dagelijkse analyses, bewegingen en uitgaven beheren die horen bij hybride werkomgevingen of werkomgevingen op kantoor.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp

en begin met brainstormen over nieuwe kantoorindelingen en ga direct over op een beter beheer van die ruimtes. Met een hoge mate van aanpasbaarheid, een intuïtieve interface en honderden functies, maakt u gebruik van de

hulpmiddel voor projectplanning

om een productiever kantoor te ontwerpen. ✨