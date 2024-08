10 beste online samenwerkingstools voor studenten in 2024

Studenten werken samen: Het is een van de beste manieren voor alle betrokkenen om te leren en te groeien - en daar draait het uiteindelijk allemaal om in het onderwijs.

Welke tools zijn er om teamwerk onder leerlingen te stimuleren? Er zijn er veel en omdat er tegenwoordig zoveel online gebeurt, bieden de beste tools leerlingen een online werkruimte waar ze kunnen creëren en communiceren, samen lessen kunnen volgen en samen kunnen werken aan groepsprojecten in de cloud. ☁️

Veel online onderwijstools doen dat allemaal - en nog veel meer. Vind de perfecte optie voor jouw klas tussen de onderstaande online tools voor samenwerking tussen leerlingen.

Online tools voor samenwerking tussen leerlingen omvatten een breed bereik aan platforms en apps die verschillende Taken kunnen uitvoeren. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze leerlingen een plek geven om te creëren en te delen met hun docenten en medeleerlingen.

Organiseer je aantekeningen, checklists en taken op één plek.

Ondertussen bieden sommige van de grotere leerplatforms dit en nog veel meer. Sommige platforms zijn ontworpen met een algemeen publiek in gedachten en met hulpmiddelen voor Taakbeheer, veilige samenwerking communicatie, delen van documenten, enzovoort. Ze zijn goed te vertalen naar de behoeften van het onderwijs.

Andere platforms zijn specifiek gericht op het onderwijs, wat betekent dat ze weliswaar algemene hulpmiddelen voor organisatie en communicatie bieden, maar ook dingen zoals kant-en-klare lesabonnementen en analyses om leerkrachten te helpen de prestaties van leerlingen te meten.

Studenten en docenten hebben verschillende behoeften die per leeftijdsgroep en klas verschillen. Of je nu een samenwerkingstool voor studenten nodig hebt om specifieke vakken te ondersteunen of een tool die het meest geschikt is voor een bepaalde leeftijdsgroep, alle tools moeten het volgende bieden:

Vrije omgeving voor afleiding: Blijf weg van apps waarmee je notificaties niet kunt aanpassen, en zoek in plaats daarvan naar apps en platforms die leerlingen een afleidingsvrije plek bieden om te werkenfocus te verbeteren en zich op taken te concentreren

Betaalbare prijzen: Opvoeders, schooldistricten en bovenliggende ouders hebben vaak een krap budget, dus onderwijstools moeten betaalbaar zijn

Inclusiviteit: Samenwerkingstools voor studenten moeten de behoeften van alle studenten ondersteunen, ongeacht hun capaciteiten of voortgangsniveau

Integraties: Apps en platforms voor studenten moeten ook kunnen werken met populaire tools zoals Google Documenten en Sheets, Microsoft apps, en meer

Zoekfuncties: Maak het docenten en leerlingen gemakkelijk om specifieke informatie, documenten en andere benodigdheden te vinden door middel van zoekfuncties

Opslagruimte in de cloud: Of je nu samenwerkt of op afstand, samenwerking vereist de mogelijkheid om bestanden in de cloud op te slaan, te delen en te openen

Klaar om de perfecte samenwerkingstools voor je studenten te vinden? Lees hieronder een selectie van apps en platforms die ontworpen zijn om leerlingen te helpen samenwerken, bij de Taak te blijven en hun vaardigheden te ontwikkelen.

Gemakkelijk formatteren en samenwerken aan documenten naast andere leden van de groep zonder overlapping in ClickUp

Als u op zoek bent naar een platform om u te helpen een collaboratieve leeromgeving te creëren voor online cursussen en andere opdrachten, dan is ClickUp een uitstekende keuze. Net als hun eigen digitale klaslokaal creëert ClickUp een centrale ruimte voor studenten om opdrachten, schriftelijke documenten, deadlines, deadlines en meer te organiseren.

Net als een gezamenlijk leerdagboek kunnen leerlingen het volgende gebruiken ClickUp Documenten studenten kunnen essays opstellen, syllabi opslaan, aantekeningen maken en hun opdrachten voltooien in een deelbaar document. Voor groepsprojecten is Docs een uitstekende bron om te brainstormen en samen te werken met andere klasgenoten met functies voor live bewerking om in realtime bij te dragen en commentaar te geven op opdrachten. Voor leerkrachten kan ClickUp AI binnen uw ClickUp Docs samenvattingen, quizvragen, e-mails en meer genereren in slechts enkele seconden. ClickUp's virtuele Whiteboards zijn een andere geweldige hulpmiddel voor visuele samenwerking voor virtueel leren en samenwerkend groepswerk. Leerlingen kunnen samenkomen om te tekenen, te visualiseren en ideeën te delen door middel van sticky notes, drag-and-drop kaarten en andere zeer visuele functies. ClickUp biedt zelfs een bereik van sjablonen voor whiteboards beschikbaar om studenten te helpen een vliegende start te maken met hun projecten. 🤩

ClickUp beste functies

Beheer opdrachten, deadlines, projecten en documenten - alles op één plek

Laat leerlingenClickUp's sjabloon voor een checklist voor studentenplanning om doelen te stellen, taken of projecten op te splitsen in kleinere stappen, een studieplan te maken en hun voortgang bij te houden

Gezamenlijke documenten en Whiteboards maken voor groepsinstructie of om teamwerk te bevorderen

Gebruik ClickUp voor persoonlijk onderwijs, hybride klaslokalen of als eenhulpmiddel voor samenwerking op afstand voor virtuele klaslokalen

Maak gebruik van ClickUp AI om onderwerpen voor essays te brainstormen, lange content samen te vatten of snel aantekeningen voor uw studie te maken

Gebruik Docs om uw eigen hub voor het klaslokaal te maken met syllabi, wiki's, sjablonen voor opdrachten en meer

ClickUp beperkingen

Hoewel ClickUp een aantal sjablonen voor het onderwijs biedt, biedt het geen kant-en-klare lessen zoals sommige andere onderwijsplatforms

Sommige studenten moeten misschien even wennen aan de vele krachtige functies van ClickUp

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

4.6/5 (3.800+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams In de zakenwereld wordt Microsoft Teams beschouwd als een van de beste samenwerking en Microsoft Teams for Education combineert alles van Teams met een paar specifieke functies voor het onderwijs om de online leerervaring te verbeteren.

Teams biedt om te beginnen real-time samenwerking via virtuele klaslokalen waar je documenten, spreadsheets en andere media kunt delen, bewerken en samen kunt werken. Er zijn ook gepersonaliseerde tools ontworpen om leerlingen te helpen met het opbouwen van vaardigheden in lezen en schrijven, spreken in het openbaar en meer.

Educational Insights geeft leerkrachten een manier om de voortgang van leerlingen bij te houden en leerkrachten kunnen ook sociaal-emotioneel leren stimuleren met functies die zijn ontworpen om kinderen te betrekken en hun emoties tot leven te brengen. Bovendien kunnen zowel leerlingen als docenten dit gratis online platform gebruiken met een actueel e-mailadres van school.

Microsoft Teams beste functies

Deel en werk samen aan documenten, spreadsheets en andere media

Teams gebruiken om eenvoudige vergaderingen en virtuele klaslokalen op te zetten

Krijg updates over de voortgang van leerlingen met de tool Educational Insights

Teams gebruiken op desktop, laptop of mobiel

Leerlingen helpen sociale vaardigheden op te bouwen, plus vaardigheden in lezen en schrijven, spreken in het openbaar en meer

Beperkingen van Microsoft Teams

Werkt het beste op Windows-apparaten; gebruikers hebben soms moeite om verbinding te maken op Mac

Veel notificaties kunnen leerlingen afleiden

Microsoft Teams prijzen

Gratis met een actief e-mailadres van school

Microsoft Teams beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (9.300+ beoordelingen)

4.5/5 (9.300+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (14.300+ beoordelingen)

3. Slack

via Slack Met Slack kun je een hub creëren waar studenten en docenten kunnen communiceren en samenwerken. Kanalen geven je de mogelijkheid om discussies per klas of onderwerp te sorteren en studenten kunnen directe berichten gebruiken om docenten en medestudenten te bereiken. Het is ook een geweldige manier voor docenten om direct updates te delen over gebeurtenissen, schoolveiligheid en meer.

Slack beste functies

Gebruik Kanalen om discussies te richten op lessen of specifieke onderwerpen

Samenwerken of whiteboard sessies hosten met Canvases

Deel content via Channels of direct messaging

Gebruik Huddles voor audioconferenties voor instructies op afstand, samenwerking tussen studenten en meer

Slack beperkingen

Je kunt vooraf opgenomen audio en video delen, maar er zijn geen deelopties voor live videovergaderen

Navigeren door een werkruimte met tientallen kanalen kan verwarrend zijn

Slack prijzen

Gratis

Pro: $7,25/gebruiker per maand

$7,25/gebruiker per maand Business+: $12,50/gebruiker per maand

$12,50/gebruiker per maand Rooster voor Enterprise: Neem contact op met verkoop

Slack beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (23.100+ beoordelingen)

4.7/5 (23.100+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (31.900+ beoordelingen)

4. Kahoot!

via Kahoot! Deels samenwerkingstool, deels engagement builder, Kahoot! is een platform dat het leerproces gamificeert. Opvoeders gebruiken deze app om een leerspel te maken dat ze vervolgens kunnen delen met leerlingen, die individueel of in groepsverband kunnen spelen. Het is een geweldige manier om quizzen leuker te maken, om verder te bouwen op het lesprogramma of om leerlingen iets te bieden waarmee ze na de les aan de slag kunnen.

Kahoot! beste functies

Maak een boeiend leerspel in slechts enkele minuten, vanaf nul of met behulp van een sjabloon

Integreer met Microsoft Teams voor live kahoots via video conference

Speel aangepaste kahoots tijdens de live les, of wijs ze toe aan leerlingen om later te voltooien

Aanpassen met dia's, ingesloten YouTube video's, verschillende formaten vragen en meer 👀

Kahoot! beperkingen

Er is een beperkt aantal formats voor de spellen

Leerlingen kunnen online zoeken naar de antwoorden op vooraf gemaakte vragen

Abonnementen zijn verwarrend - er zijn er minstens 15 beschikbaar voor leraren, scholen, werkplekken, thuis, studie en meer

Kahoot! prijzen

Abonnementen zijn afhankelijk van of je een leraar, professional, student of familie/vriendengroep bent. Er zijn ook abonnementen beschikbaar voor schooldistricten. Hier zijn de startkosten voor individuele docenten of studenten:

Kahoot !+ Premier: $7,99/maand per gebruiker

$7,99/maand per gebruiker Max: $9,99/maand per gebruiker

Kahoot! beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (2.700+ beoordelingen)

4.7/5 (2.700+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (380+ beoordelingen)

5. Google klaslokaal

via Google klaslokaal Google Classroom is een volledig functionele online leertool die deel uitmaakt van Google Werkruimte voor Onderwijs. Leerlingen en leerkrachten kunnen verbinding maken via video-conferentie voor leren op afstand, maar het is ook nuttig voor klassikaal leren en samenwerking tussen leerlingen.

Of het nu in persoon is of op afstand, met dit platform kun je de betrokkenheid van leerlingen vergroten via gepersonaliseerde, gedifferentieerde instructies, intuïtieve sjablonen voor opdrachten en integraties met andere populaire edtech-tools. Er zijn analyses beschikbaar om je te helpen het succes van leerlingen te meten en bijhouden en het platform biedt ook een robuust pakket aan tools voor docenten, zoals cijferboeken, notificaties voor opdrachten en deadlines, een aanpasbare commentaarbank en nog veel meer.

Google Classroom beste functies

PDF's en andere materialen gebruiken om boeiende interactieve opdrachten te maken

Leerlingen helpen zelfstandig leesvaardigheden te ontwikkelen met Lees mee

Originaliteitsrapporten maken om plagiaat te identificeren en academische integriteit te ondersteunen

Nakijken, lesplanning en alledaagse taken stroomlijnen met tijdbesparende functies

Google Classroom limieten

Sommige gebruikers rapporteren dat de interface te eenvoudig of saai aanvoelt

Zou zoekfuncties en een dashboard met planner kunnen gebruiken om leerlingen te helpen bij het beheren van opdrachten en deadlines

Prijzen Google Classroom

Education Fundamentals: Free versie voor in aanmerking komende instellingen

Free versie voor in aanmerking komende instellingen Standaard: $3/student per jaar

$3/student per jaar Upgrade onderwijs en leren: $4/licentie per maand

$4/licentie per maand Onderwijs Plus: $5/student per jaar

Google Classroom beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (2.300+ beoordelingen)

4.6/5 (2.300+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

6. Klasse

via Classcraft Classcraft is een innovatief platform dat leren verandert in een spelervaring. Leerlingen winnen punten voor het voltooien van opdrachten en taken - en leerkrachten kunnen ook punten toekennen voor goed gedrag en voor positieve bekrachtiging op andere gebieden.

Classcraft moedigt samenwerking tussen leerlingen actief aan en biedt hen zelfs een creatieve uitlaatklep waar ze hun eigen profielen en avatars kunnen ontwerpen, wat de betrokkenheid bevordert.

Classcraft beste functies

Gebruik een beloningssysteem om leren en positief gedrag te stimuleren ✨

Maak Quests, die les abonnementen omzetten in meeslepende leeravonturen

Integreer met andere populaire ed-tech tools zoals Google Classroom en Canvas

Contact houden met leerlingen en bovenliggend personeel met behulp van de communicatietools van het platform

Sjablonen gebruiken die zijn ontworpen om te voldoen aan CASEL, ISTE, PBIS en andere onderwijsnormen

Classcraft limieten

De eerste installatie kan tijdrovend zijn omdat er geen optie is om vragen te importeren

Sommige docenten hebben gerapporteerd dat de betaalde versies duur zijn

Prijzen van Classcraft

Basis voor docenten: Gratis

Gratis Premium voor docenten: $120 per jaar

$120 per jaar Scholen en districten: Neem contact op met verkoop

Classcraft beoordelingen en recensies

Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

4.2/5 (20+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (15+ beoordelingen)

7. Peer Dek

via Peer Dek Met Pear Deck kunt u uw bestaande abonnementen omzetten in multimedia leerervaringen die zijn ontworpen om leerlingen te betrekken. Maak dia's, interactieve presentaties, beoordelingen, toetsvragen en meer.

Een van de grootste voordelen van Pear Deck is dat het een zeer gebruiksvriendelijke app is die toegankelijk is in de app zelf, via een browser of via een van de vele integraties.

Pear Deck beste functies

Integreren met Google Classroom en andere populaire leerplatforms

Bestaande lessen naadloos uploaden en delen via Google Drive of Microsoft OneDrive

Leerlingen betrekken bij leesopdrachten met de meeslepende reader

Maak lessen, polls, quizzen, beoordelingen en meer

Pear Deck beperkingen

Individuele abonnementen voor docenten zijn duur

Het is niet altijd gemakkelijk om wijzigingen aan te brengen in presentaties en dia's nadat je ze hebt geüpload naar Pear Deck

Pear Deck prijzen

Basic: Gratis

Gratis Individueel Premium: $149,99/jaar

$149,99/jaar Scholen en districten: Neem contact op met verkoop

Pear Deck beoordelingen en recensies

Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (40 beoordelingen)

8. Zeezaag

via Zaag Als je op zoek bent naar een samenwerkingstool voor leerlingen die ontworpen is om 21e-eeuwse vaardigheden aan te leren en tegelijkertijd de kern van het leerproces te versterken, dan is Seesaw misschien wel wat je zoekt. Dit platform levert leerervaringen die aansluiten bij standaardleerplannen en het biedt ook ingebouwde beoordelingen, automatische cijfers en andere hulpmiddelen om leraren te helpen hun Taken te stroomlijnen.

Met Seesaw is het gemakkelijk om audio-, video- en schermopnamen te maken voor lessen en leerlingen kunnen afbeeldingen gebruiken en gemakkelijk bestanden uploaden om het praktische leren en de beheersing van vaardigheden aan te tonen.

Seesaw beste functies

Leerlinggestuurde portfolio's maken die een jaar-over-jaar verbinding opbouwen

Verbinding leggen tussen elke volwassene die betrokken is bij de voortgang van elke leerling

Integreer met Google Classroom, Canvas en andere populaire tools voor leerlingen

Feedback in tekst en geluid en één-op-één gesprekken met leerlingen bieden

Seesaw beperkingen

Het beste voor jongere leerlingen - niet geschikt voor leerlingen van de middelbare school of hogeschool

Sommige gebruikers rapporteren dat Seesaw verwarrend en onhandig kan zijn om door te navigeren

Seesaw prijzen

Basic: Gratis voor altijd

Gratis voor altijd Abonnementen voor scholen en districten: Neem contact op met de verkoopafdeling

Seesaw beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (75+ beoordelingen)

4.7/5 (75+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

9. Miro

via Nearpod Nearpod is een op games gebaseerd leerplatform dat is ontworpen om leerkrachten te helpen boeiende leerervaringen voor leerlingen te bieden in klaslokalen die persoonlijk, op afstand of in een hybride klaslokaal worden gegeven. Gamification en groepsactiviteiten bevorderen het samenwerkend leren van leerlingen en leerkrachten kunnen ook activiteiten en instructies personaliseren voor individuele leerlingen en kleine groepen.

Een van de grootste voordelen die Nearpod biedt is een enorme bibliotheek met kant-en-klare, op de normen afgestemde lessen over vrijwel elk denkbaar onderwerp. 📚

Nearpod beste functies

Maak interactieve lessen met PowerPoint, Google Slides, PDF's of andere media

Kies uit meer dan 22.000 aanpasbare, kant-en-klare lessen

Houd het begrip en de groei van studenten bij via analytics

Integreer met populaire tools zoals Teams, Canvas en Google Classroom

Nearpod beperkingen

Prijzen zijn niet transparant-je moet je aanmelden voor een gratis account om meer informatie te krijgen

Hoewel Nearpod bewerkingstools voor dia's biedt, is het gemakkelijker om te creëren of te bewerken met een app zoals PowerPoint of Google Slides

Nearpod prijzen

Zilveren licentie: Gratis

Gratis Gouden licentie: Aanmelden voor details

Aanmelden voor details Platina licentie: Aanmelden voor details

Aanmelden voor details Premium Plus-licentie: Neem contact op met verkoop

Nearpod beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

4.7/5 (160+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (110+ beoordelingen)

Samenwerking is cruciaal in de klas van vandaag, en dat geldt ook voor verbinding. U hebt tools nodig waarmee leerlingen niet alleen kunnen leren en groeien, maar waarmee ze ook kunnen creëren, verbinding kunnen maken en samenwerken, of ze nu persoonlijk les volgen of vanuit huis.

