17 Beste Slack App-integraties voor 2024 (functies, prijzen)

Het is verbazingwekkend hoe het woord "Slack" van synoniem voor slechte productiviteit is uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van ons huidige werk.

Van groepschatten tot DM (direct message), Slack is een effectief communicatiemiddel dat in bijna elk bedrijf de harten verovert.

De op chatten gebaseerde functie is echter niet genoeg om je team naar succes te leiden.

Gelukkig kun je Slack-integraties gebruiken om verbinding te maken met een app van een derde partij voor boekhouding, taakbeheer, tijdsregistratie, enz. Dit maakt de samenwerking een stuk vlotter omdat je niet talloze tabbladen of vensters hoeft te openen om je taken te beheren.

In dit artikel bespreken we wat Slack integraties zijn en lichten we de 17 beste eruit, inclusief hun sleutel functies en prijzen.

Wat zijn Slack integraties?

Slack integraties zijn tools die je kunt integreren in de interface van Slack om je mogelijkheden om op afstand te werken uit te breiden. Het geeft je toegang tot meer functies vanaf één platform.

Zie het als je buurtsupermarkt waar je al je essentiële boodschappen, favoriete snoepjes, schoonmaakmiddelen, schoonheidsproducten, enz. op één plek vindt.

Dankzij de supermarkt hoef je geen extra moeite meer te doen (letterlijk!) om je specifieke behoeften (functies) bij verschillende winkels (apps) te vinden.

Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van Slack integraties:

Gecentraliseerd platform voor Taakbeheer, budgettering,problemen bijhoudenenz.

Verbetert de communicatie tussen teams op afstand omdat informatie niet over verschillende apps wordt verspreid. Dit helpt weer bij de teambuilding

Bevordert gebruiksvriendelijkheid omdat je teamgenoten geen aparte softwaretraining hoeven te volgen (je bespaart ze zeker wat tijd 😁)

Laten we eens kijken naar de beste Slack integraties die de productiviteit van je team kunnen verbeteren en voorkomen dat ze slacking off!

17 beste Slack app integraties voor 2024

ClickUp is een van de hoogst gewaardeerde tools voor productiviteit en projectmanagement, gebruikt door productieve teams in kleine en grote bedrijven.

ClickUp's Slack integratie biedt meer dan een gewone chattool.

U kunt uw Slack-bericht omzetten in ClickUp-taak en stuur notificaties over de status van het werk, nieuwe opmerkingen, checklists, enz. op uw Slack kanaal.

Je kunt zelfs ClickUp-taak in Slack ontvouwen, de relevante details doornemen en er meteen op reageren.

ClickUp + Slack integratie functies

Hier is een snelle blik op enkele nuttige functies van deze Slack integratie

Creëer nieuwe ClickUp-taaken in elk Slack-kanaal door simpelweg /clickup new te typen

te typen Post ClickUp-taaken in Slack met verrijkt met details, context en de mogelijkheid om acties uit te voeren met de taak

Verander berichten in ClickUp-taaken

ClickUp prijzen ClickUp heeft een rijk Free Forever-abonnement met functies dat onbeperkte leden en Taken ondersteunt. Betaalde abonnementen beginnen vanaf $5/maand per gebruiker.

ClickUp Beoordelingen

"Het oplossen van communicatieproblemen, timemanagement, delegeren en het begrijpen van rollen en waar iedereen aan werkt en nog te doen heeft. De software is geweldig voor ons als team en er zijn veel minder misverstanden." - G2Crowd "Ik gebruik ClickUp graag voor al mijn behoeften op het gebied van werkbeheer. Persoonlijk en professioneel en vooral met mijn team! De dashboards en sjablonen zijn zeer aanpasbaar. De plugins (Google) zijn ook geweldig voor productiviteit en communicatie." - G2Crowd

2. ActiveCampaign

ActiveCampaign is een automatisering van verkoop CRM-software die de productiviteit van uw verkoopteam omhoog kan stuwen.

Het helpt teams met e-mailmarketing marketing automatisering en CRM-tools om klantbehoud en klanttevredenheid te verbeteren.

Laten we eens kijken hoe deze Slack integratie je actieve klantenbestand kan uitbreiden.

ActiveCampaign + Slack integratie functies

Creëer aangepaste Slack-berichten met vermelding van teamleden om klantentickets te beheren

Slack notificaties ontvangen over statusupdates van prospects

Informeert de Slack gebruiker wanneer een contact zich aan- of afmeldt

ActiveCampaign-prijzen

ActiveCampaign biedt betaalde abonnementen vanaf $15/maand.

ActiveCampaign Beoordelingen

"Hoewel AC heel goed werk levert bij het inwerken, is het nog steeds een beetje een steile leercurve. Ik zou graag wat meer contextuele tips, recepten en/of interne bronnen hebben om een aantal sleutel functies uit te bouwen." - Geverifieerde beoordeling "Mijn algehele ervaring was erg goed. De klantenservice is uitstekend als je problemen hebt. In digitale marketing gebruiken we het elke dag en het is nodig om een gemakkelijkere manier te hebben om rapportages / analyses te doen, en ActiveCampaign is moeilijk om de rapporten te lezen, ook in het begin is het moeilijk om het platform te gebruiken in de eerste weken." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

3. Calendly

Calendly is de tool om vergaderingen te plannen wanneer het jou uitkomt.

Dit zorgt ervoor dat je niet te maken krijgt met een spervuur aan e-mails om een vergadering in te plannen. Het voorkomt ook dat je powernap wordt verpest door een plotselinge vergadering waar je niet op voorbereid was!

Calendly + Slack integratie functies

Open en deel je Calendly vergaderingen direct vanuit je Slack feed

Voeg een persoonlijk Slack bericht toe aan de links van je vergadering

Selecteer het type vergadering en de duur (een 15-min durende rundown of 30-min durende grill sessie) vanuit je Slack interface

Calendly prijzen

Calendly heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $10/gebruiker per maand.

Calendly beoordelingen

"Het is zo moeilijk om aan te geven wat ik zou willen verbeteren. Ik gebruik Calendly al jaren en realiseerde me niet hoe robuust sommige integraties waren en zijn geworden, dus misschien zou wat extra informatie hierover super nuttig zijn voor gebruikers zoals ik die niet eens wisten hoeveel meer ze misten." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Hoeveel ik ook van Calendly hou, er zijn bepaalde functies die ik niet leuk vind, nou ja, elke software is niet perfect en we hebben verschillende meningen. De functie voor beschikbaarheid in je kalender is voor mij verwarrend, je moet eerst de dag markeren waarop je beschikbaar wilt zijn tot de datum van je beschikbaarheid. Ik zou willen dat Calendly een functie had waarbij je gewoon een bepaalde datum tot aan je beschikbaarheid kunt invoeren, meer zoals een drop-down menu. Maar dat ben ik maar, ik vind het nog steeds geweldig hoe makkelijk deze software te gebruiken is." - Geverifieerde beoordeling van Capterra Bekijk onze gids voor_ meer Calendly integraties !

4. Donut

Donut is een Slack app die willekeurig collega's samenbrengt voor een leuke team chatten. Je kunt ook een eenvoudige poll maken en een meerkeuzevraag sturen met maximaal vijf mogelijke antwoorden.

Er zitten zelfs herinneringen bij om jou en je werkpartner te helpen beslissen over een geschikt tijdstip voor de e-meet.

Donut + Slack integratie functies

Biedt snelkoppelingen om een kanaal te starten of te joinen zodat je snel kunt handelen zonder Slack te verlaten

Creëer Slack kanalen om verschillende teamgenoten te koppelen

Aangepaste berichten sturen om nieuwe teamleden op afstand te verwelkomen

Donut prijzen

Donut heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $59/maand.

Donut Beoordelingen

"We hebben mensen verbinding zien maken! In een externe omgeving is dat moeilijk en met deze tool kunnen ze dat toch doen." - G2Crowd "Het was een beetje verwarrend om de loterij voor mijn CEO in te stellen, maar toen ik om hulp vroeg, kreeg ik wat ik nodig had." - G2Crowd Bonus:_ Slack vs. Google Chat Review

5. Dropbox

Dropbox is een intelligente manier om bestanden te delen en documenten op te slaan.

Zo is de kans kleiner dat je teamgenoten informatie missen of de bal laten vallen!

Er zijn nu twee versies van de Dropbox app in Slack, namelijk Dropbox en Dropbox Paper.

Terwijl je met Dropbox media, bestanden en documenten kunt delen, is Dropbox Paper een online documentwerkplek waar je al je tekst, ideeën en bestanden kunt organiseren en bewerken.

Dropbox + Slack integratie functies

Krijg een rijke preview van je Dropbox-bestanden in je Slack feed

Krijg informatie over het gedeelde werk in Slack gesprekken vanuit Dropbox file activity feeds

Integreer metMicrosoft Teams voor realtime bewerking van documenten

Dropbox prijzen

Dropbox heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $11,99/maand.

Dropbox-overzicht

"Er is voorlopig niets dat ik niet goed vind aan Dropbox Business. Maar ik wil wel een aantal punten noemen waar de ontwikkelaars wat verbeteringen kunnen aanbrengen. De functie voor opmerkingen en aantekeningen zou intuïtiever en gebruiksvriendelijker moeten zijn." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Afhankelijk van je abonnement kan opslagruimte een beetje limiet zijn, met weinig opties om uit te breiden als je niet veel meer wilt betalen. Ik heb echter een e-mail ontvangen dat je de opslagruimte nu gemakkelijker en tegen een eerlijke prijs kunt uitbreiden." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

6. Evergreen

Evergreen is een Slack app die een betere teamcultuur bevordert en een betere wereld voor morgen creëert.

Het moedigt peer-to-peer erkenning aan door je collega's te belonen met boomzaadjes. Vervolgens plant Evergreen namens je collega's deze bomen. Met andere woorden, het maximaliseert de productiviteit van je team en minimaliseert hun ecologische voetafdruk.

Laten we eens kijken hoe deze Slack app je kan helpen om eeuwige relaties op te bouwen.

Evergreen + Slack integratie functies

Verhoog de productiviteit van je werk door je collega's te erkennen voor hun bijdrage

Zend erkenningen uit naar Slack-kanalen in het hele bedrijf

Bijhouden vanbetrokkenheid van medewerkers door een CSV van de lijst met erkenningen te exporteren

Evergreen prijzen

Evergreen biedt betaalde abonnementen vanaf $2,99/gebruiker per maand.

Evergreen beoordelingen

"Ik vind het leuk dat het op twee manieren lonend is. Ik krijg erkenning voor mijn harde werk en ik mag bomen planten." - G2Crowd "Het is geweldig om als bedrijf een impact te kunnen hebben op het verminderen van onze ecologische voetafdruk met een service die zo naadloos en vriendelijk is als Evergreen!" - G2Crowd

7. Favro

Favro is een samenwerkingsverband software voor abonnementen die je helpt je werk te plannen zoals jij dat wilt.

Je kunt er ook uitvoerende dashboards die de roadmap van het hele team bevatten. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk waar hij of zij verantwoordelijk voor is, of het nu gaat om het maken van de dagelijkse rapportage, het maken van de presentatie of het organiseren van de volgende pizzaparty!

Favro + Slack integratie functies

Taken inplannen en tijdsregistratie direct vanuit de Slack interface

Maak Slack kanalen speciaal voor specifieke Favro projecten

Zet Slack berichten binnen enkele seconden om in Favro Taken

Favro prijzen

Favro biedt betaalde abonnementen vanaf $12/maand (twee gebruikers).

Favro Beoordelingen:

"Goede ervaring met Favro, maar mijn baan vereist veel flexibiliteit met subtaak, en daar ontbreekt het bij Favro aan. De andere organisatorische aspecten werken goed." - Geverifieerde Capterra-beoordeling "Deze tool heeft het gemakkelijk gemaakt om processen te automatiseren en projecten te beheren, wat precies is wat we nodig hebben in deze tijden waarin meer dan de helft van het bedrijf vanuit huis werkt." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

8. Giphy

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image15-5-1400x663.png Startpagina van Giphy /%img/

Giphy is een opslagplaats van geanimeerde GIF's die mensen veel liever hebben dan woorden.

Je kunt er ontelbare GIF's voor elke zin genereren, zodat je leuke gesprekken kunt voeren met je teamleden. Een foto (of een gif) zegt immers meer dan duizend woorden!

Giphy + Slack integratie functies

Genereer GIF's naar keuze door simpelweg /giphy slack commando in te voeren

slack commando in te voeren Selecteer uit een collectie GIF's of shuffle voor een nieuwe afbeelding

Beheerders kunnen de instellingen voor het zoeken aanpassen om ervoor te zorgen dat alle GIFs werkplekvriendelijk zijn

Giphy prijzen

Giphy is gratis voor iedereen.

Giphy Beoordelingen

"Geen twijfel mogelijk - deze app is erg leuk om te gebruiken en je kunt erop vertrouwen dat hij bijna alles levert wat je nodig hebt, hoe ver je ook van het gebaande pad afgaat!" - Beoordelingen Apple Store "Ik gebruik deze app al vele jaren. Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten." - Beoordelingen Apple Store

9. GitHub

GitHub is een ontwikkelplatform waarmee je softwareteams hun projecten eenvoudig kunnen onderhouden.

Deze app integratie kan het werk van je ontwikkelteam versnellen door ze toegang te geven tot de beste door de gemeenschap goedgekeurde projecten en opslagplaatsen met code.

Laten we eens kijken hoe het de ultieme hub wordt voor de gemeenschap van ontwikkelaars door Slack te integreren.

GitHub + Slack integratie functies

Voltooid zichtbaarheid op GitHub projecten via Slack kanalen

Open of sluit problemen en pull-aanvragen op je GitHub opslagplaats vanuit Slack

Ontvang updates over nieuwe toewijzingen, pull-aanvragen, nieuwe problemen, code reviews, etc. met /github subscribe [repository name] slash comment in Slack

GitHub prijzen

GitHub heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $4/gebruiker per maand.

GitHub beoordelingen

"Wat betreft de functies voor softwareontwikkeling is GitHub bijna perfect. Maar als ze wat add-on functies kunnen toevoegen, zou dat geweldig zijn. Ook kan de gebruikersinterface van GitHub verbeterd worden, zodat de professionele gebruikers er het meeste uit kunnen halen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "De initiële leercurve kan lastig zijn voor nieuwe gebruikers. Onboarding vereist een beetje detail en oefening met betrekking tot het klonen van opslagplaatsen, het maken van een fork/ branch, het pushen van wijzigingen in code en het indienen van pull-aanvragen bij het opstarten, maar als dit proces eenmaal goed begrepen is, is het product gemakkelijk te gebruiken." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

10. Karma

Karma is een Slack bot die het moreel van je team een boost kan geven door de best presterende medewerkers te erkennen en belangrijke mijlpalen in het werk te vieren.

Van het delen van micro-feedback tot het instellen van geautomatiseerde beloningen om individuele bijdragen te beoordelen, deze Slack integratie zorgt ervoor dat je karma niet onopgemerkt blijft! 😇

Karma + Slack integratie functies

Stel een wekelijks, maandelijks of driemaandelijks bonussysteem in met deze integratie

Teamleiders hebben toegang tot bruikbare inzichten voorprestatiebeoordeling* Stel maandelijkse doelen vast om je team naar succes te leiden

Karma prijzen

Karma heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $30/werkruimte per maand.

Karma Beoordelingen

"Verbeterd geluk, meer erkenning en verdere verankering van onze kernwaarden." - G2Crowd "Het geven en ontvangen van karma is steeds intuïtiever geworden. Het is een elegante manier om het positieve sentiment in onze online gemeenschap bij te houden en te bevorderen." - G2Crowd

11. MailChimp

Mailchimp biedt bedrijven een alles-in-één marketingplatform om hun target doelgroep op de juiste manier te bereiken.

Deze Slack app integratie helpt je om een marketing expert te worden, van het uitvoeren van social media campagnes tot het maken van landingspagina's.

MailChimp + Slack integratie functies

Ontvang een Slack notificatie wanneer iemand zich aan- of afmeldt bij MailChimp

Ontvang statusupdates van je e-mailcampagnes in Slack

Informeer je team over MailChimp activiteiten via Slack kanalen

MailChimp prijzen

MailChimp heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $9,99/maand.

MailChimp beoordelingen

"Nieuwe gebruikers van e-mailmarketing vinden het misschien vervelend dat er niet op alle niveaus van het abonnement telefonische ondersteuning beschikbaar is, maar hun online ondersteuning is echt geweldig." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Mijn ervaring met MailChimp heeft veel tijd bespaard en ik zie zeker positieve resultaten, hun klantenservice team is zo behulpzaam en vriendelijk." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

12. Nectar

Nectar is een uitstekend hulpmiddel om de bijdragen van werknemers te erkennen en te belonen.

De beloningen kunnen variëren van aangepaste cadeaupakketten voor een 'job well done' of exclusieve kortingen in toprestaurants en Airbnb's.

Het is als de Kerstman voor volwassenen, die hun wensen vervult. 😍

Nectar + Slack integratie functies

Ontvang notificaties over werknemerserkenning rechtstreeks vanuit uw Slack kanaal

Integreer Nectar eenvoudig in Slack voor meer participatie

Plan geautomatiseerde verjaardags- en werkverjaardagsberichten op Slack

Nectar prijzen

Nectar heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $2,75/gebruiker per maand.

Nectar Beoordelingen:

"Ik kijk regelmatig op Nectar en ben altijd blij om te zien dat iemand erkenning krijgt voor zijn harde werk en toewijding. Zelf erkenning krijgen is zeer de moeite waard. Ik denk dat het vooral in tijden van meer werk op afstand een geweldig hulpmiddel is om beschikbaar te hebben als je anderen wilt bedanken voor hun inspanningen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Hoewel ik het nog maar een paar maanden gebruik, heb ik nog niets negatiefs gevonden aan deze software of het gebruik ervan. Wat ik niet leuk vind aan de software is de limiet aan punten die ik en mijn collega's mogen geven. Ik weet dat het waarschijnlijk gewoon een kostenverschil is om het aantal punten dat werknemers elke maand krijgen te verhogen, maar ik merk altijd dat mijn collega's zeggen dat ze meer zouden willen hebben of dat ze al hun punten hebben weggegeven voor het einde van de maand." - Geverifieerde Capterra-beoordeling

13. Salesforce

Salesforce is een CRM-tool die succesverhalen creëert voor zowel kleine bedrijven als grote ondernemingen. Het helpt u meer verkoopopbrengsten te genereren, uw marketingbandbreedte te vergroten en al uw diensten met succes te leveren.

Laten we eens kijken hoe deze Slack integratie uw team verandert in een kracht om rekening mee te houden! 💪

Salesforce + Slack integratie functies

Ontvang relevante Salesforce-waarschuwingen op uw Slack-kanaal

Blader binnen Slack naar items en informatie van Salesforce door / salesforce in te typen

in te typen Berichten verzenden en ontvangen tussen Salesforce Chatter en uw Slack-kanalen

Prijzen voor Salesforce

Vraag een aangepaste offerte aan bij Salesforce.

Beoordelingen over Salesforce

"De nadelen die ik heb gevonden zijn zeldzaam. Als ik er één zou moeten kiezen, zou het de kalender zijn en hoe die functioneert. Ik zou daar graag wat aanpassingen zien, maar verder heb ik meer voors dan tegens." - Geverifieerde Capterra-beoordeling "Ik heb enorm veel succes geboekt met het genereren van leads en het documenteren van mijn interactie met die leads. De nadelen wegen ruimschoots op tegen de voordelen en ik heb meer succes geboekt met SalesForce Cloud dan met welke andere sales/CRM-software dan ook." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

14. Teamline

Teamline is een eenvoudige tool voor Slack projectmanagement. Het geeft je team een overzicht van de voortgang van het project en verbetert de samenwerking tussen teams.

Ooit belangrijke projectdetails verloren in een lange thread waarin misdaaddocumentaires werden besproken?

Nou, dat hoeft niet meer.

Met Teamline kun je direct Taken maken van Slack berichten.

Teamline + Slack integratie functies

Beheer taken en wijs een deadline toe vanuit de Slack interface

Organiseer je taken en groepeer ze in Slack kanalen

Deze integratie geeft je Slack team een voltooide weergave van de taken die aan hen zijn toegewezen

Teamline prijzen

Teamline biedt betaalde abonnementen vanaf $49/maand.

Teamline Beoordelingen

"Ik hield echt van de eenvoud om het product online te krijgen en te gebruiken. Het heeft ook een behoorlijke leercurve." - G2Crowd "Ik vind het leuk dat je herinneringen en taken on the fly kunt instellen binnen Slack gesprekken." - G2Crowd

15. Time Doctor

Met Time Doctor kun je je werkuren voor elk project bijhouden en bedrijven helpen hun factureerbare uren te registreren. Deze Slack integratie biedt een effectieve webgebaseerde tijdsregistratie oplossing rechtstreeks in je Slack kanalen.

Op deze manier weet je hoeveel uren je aan elke Taak of elk project hebt besteed (en hoef je misschien minder tijd te besteden aan het kijken naar kattenrollen)!

Time Doctor + Slack integratie functies

Houd bij hoeveel tijd je team aan een project heeft gewerkt en ontvang rapporten in Slack kanalen

Mensen toevoegen of verwijderen in Time Doctor om te bepalen wie Slack notificaties kan zien

Elke website of app bijhouden die door teamgenoten wordt geopend tijdens het werk

Time Doctor prijzen

Time Doctor biedt betaalde abonnementen vanaf $7/gebruiker per maand.

Time Doctor Beoordelingen

"Er was niet veel op tegen aan deze software. Ik wou alleen dat het betaalbaarder was voor een klein team." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Ik heb een hoop tijd bespaard door Time Doctor te gebruiken om bij te houden hoe ik mijn dag doorbreng en aan welke projecten. Ik hoef ook niets meer op te schrijven en me dan zorgen te maken dat ik het kwijtraak voordat ik een client een factuur stuur. Dus het heeft mijn organisatie ook echt geholpen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

16. Zapier

Zapier hiermee kun je verschillende apps die je dagelijks gebruikt met elkaar verbinden en zo de werkstroom stroomlijnen voor betere resultaten. Integreer Zapier met Slack om je repetitieve Taken te automatiseren.

Met Zapier kan een actie op een bepaalde app (trigger) een andere app beïnvloeden. De interactieve deeloptie kan ook worden gebruikt voor het oplossen van problemen in groepen.

Maar is dit genoeg om al je zorgen over werk weg te nemen? Laten we eens kijken.

Zapier + Slack integratie functies

Deel binnen enkele minuten informatie van je Slack werkruimte naar elke andere app

Automatiseer routinematige werkstromen om tijd te besparen

Deel komende gebeurtenissen in Google Agenda naar een Slack-kanaal

Zapier prijzen

Zapier heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $29,99/maand.

Zapier beoordelingen

"Mijn ervaring is over het algemeen positief. Ik raakte meteen vertrouwd met het platform en vond altijd wat ik zocht." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Er is niet veel dat ik niet goed vind aan de software. Je moet er wel op letten dat de platforms die je overbrugt goed zijn geïnstalleerd, anders zal je informatie niet leveren, maar dit kan allemaal worden getest voordat je een campagne uitvoert." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

17. ZipBooks

ZipBooks is een boekhoudprogramma dat de pijn wegneemt van het doen van de saaie, sombere boekhouding taak. Zo kun je er bijvoorbeeld facturen mee maken, uitgaven mee verantwoorden en bruikbare inzichten mee verkrijgen.

Installeer deze integratie vanuit de Slack app directory om je account-gerelateerde taken verder te vereenvoudigen.

ZipBooks + Slack integratie functies

Registreer uitgaven vanuit uw Slack werkruimte in ZipBooks

Genereer online facturen rechtstreeks vanuit uw Slack account

Weergave van basisinkomsten inclusief inkomsten, vergoedingen en netto-inkomsten met het slash commando in Slack

ZipBooks prijzen

ZipBooks heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $15/maand.

ZipBooks Beoordelingen

"Een zeer functioneel en gebruiksvriendelijk platform voor client facturatie en boekhouding." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Omdat ik geen verstand heb van boekhouden, had ik wat problemen met het aansluiten van sommige kosten/credits en kon ik niet gemakkelijk "ongedaan maken" wat ik Klaar had gedaan. Het is niet de meest vergevingsgezinde oplossing, maar hun klantenservice was uitstekend en hielp me het probleem op te lossen zonder extra kosten. Ik dacht dat ik iemand moest inhuren om het op te lossen, maar ze gaven me gratis advies om het zelf op te lossen." - Geverifieerde Capterra-beoordeling Vergelijk_ Slack vs Asana !

Bouw uw werkruimte met de beste Slack apps en integraties

Slack integraties kunnen je werkdag overzichtelijker maken door lagen van functies toe te voegen en je activiteiten op één platform te stroomlijnen.

We hebben een aantal van de beste Slack integraties vermeld die de prestaties van je team kunnen verbeteren.

Verschillende teams kunnen echter baat hebben bij verschillende integraties, gebaseerd op functies van de tool die hun doelen het beste kunnen vervullen.

ClickUp is bijvoorbeeld een toolintegratie voor projectmanagement waarmee je grote taken kunt opsplitsen in meer beheersbare subtaken, herinneringen kunt instellen en taken kunt toewijzen, werkstroom beheren en capaciteit, enz. Het doet het allemaal terwijl het uw samenwerkings- en chat app is.

Waar wacht je nog op? Probeer ClickUp vandaag nog om je Slack-game naar een hoger niveau te tillen.