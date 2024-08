10 beste software voor personeelshandboeken in 2024

Effectief personeelsbeheer en gestroomlijnde communicatie zijn cruciaal voor succes in de snelle werkomgeving van vandaag. Een essentieel element in het handhaven van een goed gestructureerde en samenhangende werkplek is het werknemershandboek. Het dient als leidraad voor het bedrijfsbeleid, de procedures en de verwachtingen.

Het opstellen, beheren en implementeren van een werknemershandboek kan echter complex en tijdrovend zijn. Dat is waar software voor het maken van handboeken om de hoek komt kijken. Met de juiste softwareoplossing voor het maken van handboeken kunt u het proces vereenvoudigen en ervoor zorgen dat uw teams gemakkelijk toegang hebben tot essentiële informatie.

Software voor het maken van handboeken biedt een gecentraliseerd platform voor het maken, aanpassen en verspreiden van beleidsregels en richtlijnen. Maar de beste software voor het maken van handboeken vergemakkelijkt een naadloos inwerkproces, bevordert consistente communicatie en zorgt voor afstemming op bedrijfswaarden en regelgeving.

Ongeacht de grootte van je bedrijf of je branche, deze gids helpt je de perfecte oplossing te vinden om je werknemershandboek effectief te maken en beheren. Laten we beginnen en ontdekken hoe de juiste software voor werknemershandboeken de communicatie op de werkplek kan verbeteren, teambeheer en het algehele succes van de organisatie.

Wat moet je zoeken in software voor werknemershandboeken?

Hier zijn de belangrijkste kenmerken waar je naar moet zoeken in je zoektocht naar de juiste software voor het personeelshandboek om het beleid van je bedrijf te stroomlijnen en je team te begeleiden

Gecentraliseerde opslagplaats

Versiebeheer

Beleidssjablonen

Aanpassing

Zoekfunctionaliteit

Samenwerking en feedback

Compliance en juridische updates

Toegankelijkheid en mobiele ondersteuning

Rapportage en analyses

Door prioriteit te geven aan deze softwarefuncties voor personeelshandboeken profiteert uw organisatie van een op maat gemaakte, gebruiksvriendelijke oplossing die het beheer van beleidsregels centraliseert en het volgende bevordert gezamenlijk werkbeheer zorgt ervoor dat essentiële beleidsregels worden nageleefd en verbetert de toegankelijkheid en analyse.

Door software te kiezen die aan deze criteria voldoet, kunt u beleidsprocessen stroomlijnen, de toegankelijkheid verbeteren en analyses uitvoeren betrokkenheid van werknemers en een transparante en efficiënte werkomgeving creëren.

De 10 beste software voor personeelshandboeken om elk organisatorisch proces te documenteren

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's om efficiënter te werken

ClickUp, de toekomst van documentatie, biedt een uitstekende oplossing als software voor personeelshandboeken met zijn collaboratieve ClickUp Documenten functie om een enorme organisatorische kennishub te bouwen. Maar dit gaat verder dan documentatie door uw werknemershandboeken te koppelen aan workflows.

Door documenten en taken te koppelen, kunt u uw processen stroomlijnen, workflows bijwerken, projectstatussen wijzigen, taken toewijzen en nog veel meer, allemaal binnen de intuïtieve editor. Houd belangrijke bronnen en bedrijfswiki's georganiseerd door ze toe te voegen aan verschillende secties van je werkruimte.

Maak een handleiding voor nieuwe teamleden met deze ClickUp handboeksjabloon

De Werknemershandboek sjabloon door ClickUp bevat secties voor beleid over de kantooromgeving, communicatie, voordelen en nog veel meer, zodat u gemakkelijk het perfecte werknemershandboek kunt maken.

Met de organisatorische functies van ClickUp kunt u uw werknemershandboeken gemakkelijk categoriseren voor gemakkelijke toegang en doorzoekbaarheid. Houd belangrijke bronnen en bedrijfswiki's georganiseerd door ze toe te voegen aan verschillende secties van uw werkruimte.

ClickUp beste functies

Geneste pagina's en stylingopties bieden flexibiliteit in Docs om het meest gedetailleerde werknemershandboek te maken met documenten over de bedrijfscultuur, bedrijfsbeleid, veiligheid op de werkplek, documentatie over de missie en federale arbeidswetten

1.000+ kant-en-klare sjablonen om een online personeelshandboek of documenten te maken voor een breed scala aan zakelijke toepassingen, zoals HR, software, producten en ontwerp

Meer dan15 aanpasbare weergaven met ingebouwde functies voor projectbeheer voor het beheren van taken, teamprojecten en workflows

Een gedetailleerde onlineHelpcentrum,webinarsen ondersteuning om de functies van het platform optimaal te benutten

ClickUp beperkingen

Niet alle aangepaste weergaven zijn beschikbaar op mobiel (nog niet!)

Robuuste aanpassingsopties kunnen in het begin overweldigend zijn

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.800+ beoordelingen)

4.7/5 (6.800+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Blissbook

via Blissbook Blissbook is een toonaangevende softwareoplossing voor het opstellen, delen en herzien van werknemershandboeken. De inhoudsbibliotheek van Blissbook biedt kant-en-klare sjablonen voor het bedrijfsbeleid, federale wetten of een missieverklaring, waarmee bedrijven een basishandboek kunnen aanpassen tot een echt uitgebreid handboek voor de hele organisatie.

Deze software voor werknemershandboeken biedt een doorzoekbare database voor het snel terugvinden van informatie en het bijhouden van bevestigingen van werknemers om ervoor te zorgen dat het beleid wordt begrepen. Real-time samenwerking meerdere belanghebbenden kunnen bijdragen en wijzigingen beoordelen, terwijl een gecentraliseerd platform veilige hosting en het delen van handboeken met werknemers mogelijk maakt.

Blissbook beste eigenschappen

Handboekenbouwer heeft een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface

Aanpassingsopties voor unieke beleidsregels en branding

Samenwerkingsfuncties stellen werknemers en managers in staat om feedback te geven en wijzigingen voor te stellen

Regelmatige updates over wettelijke en nalevingsvereisten

Mobiele sjabloonopties en ontwerp

Blissbook-beperkingen

Beperkte rapportage en analyses

Gebrek aan integratiemogelijkheden met andereHR- of projectbeheertools Blissbook prijzen

1 tot 124 werknemers: $75/maand

$75/maand 125 tot 249 werknemers: $7.20/jaar per gebruiker

$7.20/jaar per gebruiker 250+ werknemers: Neem contact op voor prijzen

Blissbook beoordelingen en recensies

3. Handboeken.io

via Handboeken.io Handbooks.io is een krachtige software voor werknemershandboeken die het maken, beheren en verspreiden van werknemershandboeken vereenvoudigt. Handbooks.io maakt het gemakkelijk om snel informatie te vinden. Je kunt ook de bevestigingen van werknemers bijhouden, zodat je zeker weet dat het beleid wordt begrepen en de federale wetgeving wordt nageleefd.

Robuuste analyses en rapportagemogelijkheden stellen je in staat om de effectiviteit van het beleid te beoordelen en de betrokkenheid van werknemers bij het gedetailleerde werknemershandboek te meten. Deze inzichten zullen uw organisatie helpen om gebieden te identificeren die meer aandacht of verduidelijking nodig hebben.

Handbooks.io beste eigenschappen

Werknemershandboeken kunnen worden opgeslagen en bewerkt als een Word-document

Up to date met de huidige HR-goedgekeurde taal om zaken als werknemersgedrag, gelijke kansen en ziektekostenverzekering te behandelen

Ingebouwd staat- en stadsspecifiek beleid

Handboeken.io beperkingen

Bevat geen bewerkbaar of interactief online werknemershandboek

Prijzen van Handbooks.io

Gratis

Uitgebreid (eenmalig): $79.95

$79.95 Uitgebreid (abonnement): $159,95/jaar

Handbooks.io beoordelingen en recensies

Geen beschikbaar

4. ProProfs

via ProProfs ProProfs is een uitzonderlijke softwareoptie voor werknemershandboeken die een uitgebreid kennisbankplatform biedt naast traditioneel documentbeheer. Bedrijven kunnen hiermee een centraal punt creëren voor al hun beleidsregels, procedures en richtlijnen.

Met behulp van de bouwer van het werknemershandboek die ProProfs Knowledge Base biedt, kunnen bedrijven hun personeel eenvoudig informeren over de visie, missie, beleidsregels en functies van het bedrijf met behulp van handige sjablonen. Dit stelt werknemers in staat om meer kennis te vergaren in minder tijd, wat een steile leercurve bevordert.

De software voor werknemershandboeken zorgt ervoor dat uw documenten onderweg toegankelijk zijn, zodat werknemers ze altijd en vanaf elk apparaat kunnen openen, inclusief mobiele telefoons en tablets. ProProfs geeft ook prioriteit aan de beveiliging van je werknemershandboek. Met voorwaardelijke inhoudsregels hebben specifieke gebruikers toegang tot aangewezen pagina's, paragrafen of mappen op basis van aangepaste regels.

ProProfs beste functies

Gebruiksvriendelijke bouwer voor werknemershandboeken zonder kennis van codering of een technische achtergrond

Rich text editor en import van inhoud voor bestandsformaten zoals Word-documenten, PDF's, PPT's en Excel-sheets

Multibranding en white labeling voor het aanpassen van de software voor verschillende bedrijven binnen één kennisbank

AI-gestuurd rapportagesysteem biedt diepere, gegevensrijke inzichten om het meest effectieve personeelshandboek te creëren ofkennisbank ProProfs beperkingen

Kan een uitdaging zijn om landingspagina's te openen en te beheren

Af en toe vertraging op Android-apparaten

ProProfs prijzen

Alles: $49/maand per auteur

ProProfs beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (25+ beoordelingen)

4.6/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (25+ beoordelingen)

5. AirMason

via AirMason AirMason verandert de manier waarop organisaties hun handboeken maken, beheren en verspreiden. Airmason gebruikt interactieve functies zoals video's, afbeeldingen en hyperlinks om de leeservaring van werknemers te verbeteren.

Airmason vereenvoudigt de inwerkproces door nieuwe werknemers een naadloze digitale ervaring te bieden. Organisaties kunnen eenvoudig de bevestigingen van het werknemershandboek bijhouden, zodat het beleid wordt begrepen en nageleefd. Geavanceerde analyse- en rapportagemogelijkheden bieden inzicht in de betrokkenheid van werknemers bij de handboeken, volgen de leesbaarheid en identificeren gebieden voor verbetering.

AirMason beste eigenschappen

Gebruiksvriendelijke interface is eenvoudig te navigeren

Mobielvriendelijk ontwerp voor meer gemak en flexibiliteit

Met de functies voor inhoudsbeheer kan vrijwel iedereen het hadbook organiseren en bijwerken

AirMason beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in sjablonen

Beperkte integratiemogelijkheden zonder de mogelijkheid om gegevens te synchroniseren en processen te stroomlijnen

AirMason prijzen

Startende onderneming (1 tot 99 werknemers): $149/maand of $999/jaar

$149/maand of $999/jaar Klein bedrijf (100 tot 199 werknemers): $199/maand of $1.499/jaar

$199/maand of $1.499/jaar Enterprise (200+ werknemers): Neem contact op voor prijzen

AirMason beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

6. Iglo

via Iglo Met Igloo kunnen bedrijven een digitaal werknemershandboek maken dat fungeert als centraal punt voor het werkplekbeleid. Deze richtlijnen - van reizen en werken op afstand tot veiligheid en kledingvoorschriften - zijn gemakkelijk toegankelijk en doorzoekbaar, wat zorgt voor duidelijkheid en gebruiksgemak. Het handboek is onderverdeeld in hoofdstukken, wat zorgt voor een gestructureerde gebruikerservaring.

Met Igloo kunnen bedrijven kennis niet alleen beheren, maar ook maximaliseren. Igloo maakt deel uit van de lijst van beste software voor werknemershandboeken omdat het de creatie van georganiseerde en doorzoekbare kennisbanken mogelijk maakt, waarin best practices en belangrijke leerervaringen worden vastgelegd. Samenwerking wordt vergemakkelijkt door het uploaden van documenten, @mentions en interactieve blogs en forums.

Integratiemogelijkheden zorgen voor een naadloze verbinding met applicaties van derden, waardoor bestaande investeringen optimaal benut worden en werknemers toegang krijgen tot essentiële tools. De mobiele oplossingen van Igloo garanderen toegankelijkheid vanaf elk apparaat en bieden een responsieve webervaring, native apps voor iOS en Android en volledige e-mailintegratie.

Igloo beste eigenschappen

Zeer aanpasbaar ontwerp en lay-out om een gepersonaliseerde ervaring te creëren

Robuuste mogelijkheden voor contentbeheer zorgen ervoor dat gebruikers informatie gemakkelijk kunnen organiseren en openen

Digitaal werknemershandboek bouwen heeft een mobiel-vriendelijk ontwerp

Igloo beperkingen

Uitgebreide functionaliteit kan resulteren in een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Integratie opzetten kan een uitdaging zijn

Igloo prijzen

Neem contact op voor prijzen

Iglo beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

4.2/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

7. Goeroe

via Goeroe Guru is een van de meest innovatieve en beste softwareopties voor werknemershandboeken omdat het dient als de ultieme bron van waarheid voor je organisatie. Het integreert naadloos met je workflow zodat je snel up-to-date kennis kunt opvragen. Het biedt een verificatie-engine om nauwkeurigheid te garanderen, waardoor je het kunt integreren met je favoriete tools voor communicatie op de werkplek en vind de kennis die u nodig hebt zonder onderbrekingen.

Een van de opvallende functies van Guru is Answers, een intuïtieve AI-engine die snel door het informatielandschap van je bedrijf navigeert. De zoekfunctie in natuurlijke taal en gepersonaliseerde inhoudsaanbevelingen brengen gebruikers snel in contact met betrouwbare kennis. Bovendien helpt de Ask an Expert-functie gebruikers om in contact te komen met de juiste personen voor specifieke vragen, terwijl trending topics en reading journeys teams geïnformeerd en betrokken houden.

Guru beste eigenschappen

Chrome-extensie maakt het gemakkelijk om snel een antwoord te vinden

AI-gestuurde suggesties verbeteren de efficiëntie van kennisbeheer

Naadloze integratie met populaire tools zoals Slack, Salesforce en Zendesk

Guru beperkingen

Beperkte mogelijkheden voor teksteditor

Interface en navigatie kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Guru prijzen

**Gratis

Starter: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Bouwer: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Guru beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

4.7/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (85+ beoordelingen)

8. Waybook

via Waybook Met Waybook kun je al je werkplekinformatie, waarden en procedures consolideren in één gemakkelijk toegankelijke bron van waarheid.

Een van de opvallendste functies van Waybook is de uitgebreide bibliotheek met branchespecifieke sjablonen, waarmee je tijd kunt besparen door uw bestaande HR-handleiding te importeren of een nieuwe te maken uit een brede selectie sjablonen.

Het platform maakt deel uit van onze lijst met beste software voor personeelshandboeken omdat het een intuïtieve interface biedt waarmee je gemakkelijk je inhoud kunt bewerken, ontwerpen en bijwerken, en waarmee je je personeelshandboek kunt personaliseren met afbeeldingen, GIF's, video's en meer.

Bovendien kan Waybook onboardingprocessen en trainingsmodules automatiseren, complexe procedures opsplitsen in eenvoudige, gestructureerde workflows. Je kunt de voortgang bijhouden en kennis beoordelen met tests en quizzen, zodat je team op de hoogte blijft en op één lijn zit.

Waybook beste functies

Uitgebreide bibliotheek met branchespecifiekesjablonen voor werknemershandboeken* Snelle zoekfunctionaliteit

Meldingen voor belangrijke updates van het werknemershandboek

Voortgangscontrole zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte blijft

Waybook-beperkingen

Kan niet meerdere documenten tegelijk exporteren

Geen taallokalisatie beschikbaar

Waybook prijzen

Waybook Care: $99/maand

$99/maand Waybook Pro: $198/maand

$198/maand Waybook Consulting: $95/uur

Waybook beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (1 beoordeling)

3.5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.9/5 (45+ beoordelingen)

9.

via Slite Slite is een veelzijdige softwaretool voor werknemershandboeken waarmee teams al hun documenten kunnen centraliseren en organiseren. De gestroomlijnde editor zorgt voor een soepele schrijfervaring zonder afleidingen, zodat je je kunt concentreren op de inhoud die er het meest toe doet.

Met Slite kun je video's, schetsen en ingesloten inhoud toevoegen om de inhoud te verbeteren kennisdeling . Voeg persoonlijkheid en visuele aantrekkingskracht toe aan uw documentatie met omslagafbeeldingen, highlights en hintblokken om uw werknemershandboek aantrekkelijk en plezierig te maken.

De integratie van Slite met populaire tools zoals Slack, Asana, Trello en Google Drive versterkt je bestaande documentatie projectmanagementstructuren door alle informatie van je team op één plek samen te brengen. Je kunt spreadsheets, video's, presentaties en schetsen van verschillende apps insluiten, zodat je ze niet meer hoeft te dupliceren.

Slite beste eigenschappen

Eenvoudige interface die gemakkelijk te leren is voor niet-technische gebruikers

Robuuste organisatiefuncties waarmee gebruikers hiërarchieën en tags kunnen maken om hun documenten te structureren en categoriseren

Naadloze integraties met populaire tools zoals Slack google Drive en Trello

Beperkingen van Slite

Gebrek aan open API beperkt integratiemogelijkheden

Beperkte exportmogelijkheden

Slite prijzen

**Gratis

Standaard: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Premium: $15/maand per gebruiker

Slite beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (175+ beoordelingen)

4.7/5 (175+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (35+ beoordelingen)

10. Visme

via Visme Visme is een fantastische softwaretool voor werknemershandboeken waarmee je boeiende en visueel aantrekkelijke werknemershandboeken kunt maken. Geen ontwerpvaardigheden? Geen probleem. De krachtige presentatiefuncties van Visme zijn op maat gemaakt voor niet-ontwerpers, zodat je professionele en informatieve personeelshandboeken kunt maken.

Visme's Employee Handbook Creator biedt alle benodigde elementen om uitgebreide en uitnodigende handboeken te ontwerpen. De sjablonen kunnen volledig worden aangepast om de processen, het beleid en de cultuur van je bedrijf te laten zien. Je kunt je handboeken zelfs uitbreiden met geanimeerde personages en pictogrammen om je bedrijfscultuur tot leven te brengen.

Je kunt eenvoudig de informatie van je bedrijf invoegen terwijl je de merkstijl behoudt door kleuren en lettertypen aan te passen. De tool biedt ook functies zoals aanpasbare grafieken, interactiviteit en multimedia-integratie, zodat je boeiende en interactieve handboeken kunt maken. Je kunt je handboeken downloaden in verschillende formaten, ze online delen via links, ze insluiten op je website en zelfs paginadraaiende flipboeken maken.

Visme beste eigenschappen

Eenvoudig te gebruiken, zelfs voor mensen zonder technische of ontwerpervaring

Veelzijdige visuele content voor presentaties, infographics, rapporten en meer

Interactieve en geanimeerde ontwerpelementen verbeteren de visuele storytelling

Visme beperkingen

Beperkte gratis versie

Beperkte grafiek- en tabelontwerpen

Visme prijzen

Gratis

Starter: $29/maand

$29/maand Pro: $59/maand

$59/maand Visme voor Teams: Neem contact op voor prijzen

Visme beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

Geef uw organisatie meer mogelijkheden met software voor personeelshandboeken en ClickUp

Nu is het tijd om het beleid en de procedures van uw organisatie te veranderen. Met de juiste software voor het werknemershandboek kunt u het creëren, beheren en verspreiden van cruciale informatie stroomlijnen om effectieve communicatie te bevorderen en uw teams op één lijn te brengen rond gemeenschappelijke doelen.

Als u zich aanmeldt voor ClickUp, krijgt u toegang tot een gebruiksvriendelijke interface, kant-en-klare sjablonen en een beleidsinhoudsbibliotheek om uw werknemershandboeken moeiteloos aan te passen. Met robuuste samenwerkingstools, realtime bewerkingsmogelijkheden en veilige hosting- en deelopties, stelt ClickUp uw teams in staat om samen wijzigingen bij te dragen en te beoordelen.

Het gecentraliseerde platform zorgt voor een naadloze distributie van handboeken naar werknemers, waardoor een consistent begrip van bedrijfswaarden en regels wordt bevorderd. Wacht niet langer om het potentieel van software voor werknemershandboeken te benutten. Aanmelden voor ClickUp en revolutioneer uw communicatie op de werkplek, teambeheer en beleidsimplementatie.