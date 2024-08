10 beste beleidsbeheersoftware in 2024

Beleid aanmaken en naleven kan niet worden gedaan met een one-size-fits-all benadering. In plaats daarvan moet je je richten op het creëren van kaders die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van je bedrijf en ervoor zorgen dat je hele organisatie zich op uniforme wijze houdt aan deze beleidsregels en procedures.

Dus hoe kunt u dit op een eenvoudige en effectieve manier doen?

Dit is waar ik software voor beleidsbeheer zou inschakelen.

Een beleidsbeheerplatform is ontworpen om je te helpen te voldoen aan wijzigingen in de regelgeving en je te houden aan specifieke bestuursnormen. Het vereenvoudigt het aanmaken en verdelen van beleidsregels en biedt meerdere functies en proceduresjablonen die je organisatie kunnen helpen bij het beheren van de nalevingsprogramma's en het beperken van risico's.

Zie de software voor beleids- en procedurebeheer als een gecentraliseerde opslagplaats om de beleidsdocumenten, het nalevingsbeleid en de procedures voor beleidsbeheer van je organisatie op te slaan zodat iedereen er toegang toe heeft of ernaar kan verwijzen.

Na uitgebreid onderzoek heb ik in deze blog een lijst samengesteld met 10 beste beleidsbeheersoftware-oplossingen voor 2024. Laten we eens kijken!

Wat moet je zoeken in software voor beleidsbeheer?

Ik heb een aantal veelgebruikte systemen voor het beheer van bedrijfsbeleid getest en vond een paar veelgebruikte functies die eruit sprongen. Ik zou aanraden om een tool te overwegen die deze functies biedt om je te helpen compliant te blijven.

Gecentraliseerde opslagplaats voor documenten : De tool voor beleidsbeheer moet één hub hebben voor het veilig opslaan van belangrijke documenten, beleidsregels en kaders

: De tool voor beleidsbeheer moet één hub hebben voor het veilig opslaan van belangrijke documenten, beleidsregels en kaders Geautomatiseerde werkstromen : Zoek naar een cloud-gebaseerd platform voor het automatiseren van taken zoals het aanmaken, verdelen en goedkeuren van beleidsregels voor beleidsmanagers

: Zoek naar een cloud-gebaseerd platform voor het automatiseren van taken zoals het aanmaken, verdelen en goedkeuren van beleidsregels voor beleidsmanagers Bijhouden : Uw oplossing voor beleidsbeheer moet u inzicht geven in de manier waarop medewerkers zich aan beleidsregels houden. U moet nalevingsrapporten, geautomatiseerde notificaties en realtime dashboards kunnen genereren om afwijkingen in het beleid en problemen met de naleving op te sporen en verbeterpunten te benadrukken

: Uw oplossing voor beleidsbeheer moet u inzicht geven in de manier waarop medewerkers zich aan beleidsregels houden. U moet nalevingsrapporten, geautomatiseerde notificaties en realtime dashboards kunnen genereren om afwijkingen in het beleid en problemen met de naleving op te sporen en verbeterpunten te benadrukken Kosten: Zoek een beleidsbeheersysteem dat binnen je budget past. Meet de prijs van de tool af tegen de waarde die het biedt om de ROI van de oplossing voor beleidsbeheer in te schatten

Zoek een beleidsbeheersysteem dat binnen je budget past. Meet de prijs van de tool af tegen de waarde die het biedt om de ROI van de oplossing voor beleidsbeheer in te schatten **De beste tools voor beleidsbeheer zijn uitgerust met AI-assistenten om overbodige taken te automatiseren, zoals het vullen van procedure sjablonen, het faciliteren van vergelijkende analyses, versiecontrole tussen verschillende iteraties van hetzelfde document, het automatiseren van herinneringen voor interne audits en het genereren van een beknopte samenvatting van het beleidsdocument of rapport

Gebruiksvriendelijke interface: Kies een software voor beleidsbeheer waarvoor geen uitgebreide training nodig is om eraan te wennen. Een ingewikkelde interface verhoogt de cognitieve belasting van uw werknemers. Als uw beleidsmanagers en relevante medewerkers het platform niet optimaal gebruiken, dan is het hele doel van het implementeren van een oplossing voor beleidsbeheer voorbijgestreefd

Top 10 Beleidsbeheersoftware voor 2024

Zoals beloofd volgt hier een overzicht van de beleidsbeheerplatforms die ik heb getest en beoordeeld. Voor elke tool heb ik de beste functies, limieten en beoordelingen van beoordelingssites zoals G2 en Capterra besproken.

Ik hoop dat je deze lijst nuttig vindt bij het zoeken naar de juiste tool voor beleidsbeheer.

1. ClickUp (Beste voor beleids- en procedurebeheer en projectmanagement) ClickUp is een van de best beoordeelde productiviteitsplatforms die ook gebruikt kan worden als software voor beleidsbeheer.

ClickUp's alles-in-één productiviteitsplatform voor het stroomlijnen van beleidsbeheer

Het platform biedt een gebruiksvriendelijke interface en robuuste functies die het aanmaken, verdelen en naleven van beleid en procedures stroomlijnen.

Zo kan ik bijvoorbeeld bedrijfsbeleid, kaders, HR-documenten en SOP's maken en centraal beheren in één hub met behulp van ClickUp Documenten .

U kunt een ClickUp Doc gebruiken voor:

Het beheren van bijna elk type informatie en het formateren van de content met behulp van tabellen, kopteksten, opsommingstekens en meer

Belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor het beleidsbeheer uitnodigen om samen aan documenten te werken

@mentions te gebruiken om teamleden aan een gesprek toe te voegen, opmerkingen te gebruiken voor feedback en direct vanuit het document items voor actie toe te wijzen

Toegangscontroles beveiligen en beheren wie wel en wie niet uw beleidsdocument kan openen en bewerken

ClickUp Docs laat rijke opmaak en slash commando's toe om efficiënter te werken

Versnel het aanmaken van richtlijnen en procedures voor uw beleidsbeheerproces met ClickUp Brein de AI-assistent van ClickUp. Wat ClickUp tot het beste beleidsbeheersysteem maakt, is het feit dat ClickUp Brain tijdrovende en repetitieve onderdelen van het proces voor het aanmaken van beleidsregels automatiseert.

ClickUp Brain helpt u met:

Het opstellen van beleid met een duidelijke en consistente toon op basis van uw aanwijzingen

Het samenvatten van aantekeningen van vergaderingen na beleidsdiscussies

Het genereren van hoofdlijnen voor nalevingsprogramma's

Spellingcontrole van uw content op grammaticale fouten

Stimuleer creativiteit, maak sjablonen of genereer bliksemsnel kopij met het ClickUp brein, uw brainstormpartner

Als u geen tijd wilt besteden aan het opstellen van procedures vanaf nul, kunt u altijd beginnen met het bedrijfsbeleid van ClickUp of sjablonen voor procesdocumentatie .

Gebruik bijvoorbeeld de ClickUp proces en procedures sjabloon om al uw processen op één locatie te documenteren en te beheren. Maak stapsgewijze gidsen voor elk proces om consistentie te behouden en sla belangrijke informatie over elke stap op met behulp van aangepaste velden en weergaven.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-100.png ClickUp sjabloon voor processen en procedures https://app.clickup.com/signup?template=t-228159706&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zo gebruik je deze sjabloon:

Breng elke stap van het proces in kaart in volgorde met behulp van de Weergave Processtroomdiagram

Alle documenten met betrekking tot een specifiek beleid bijhouden met behulp van de Documentatie Lijstweergave

Organiseer documenten op fase van voltooiing met behulp van de weergave Documentatiefase

Visualiseer het proces om op schema te blijven met behulp van de Tijdlijnweergave

Daarnaast kunt u de ClickUp Werknemershandboek, Beleid & Procedures sjabloon om alle beleidsregels en procedures te beschrijven die uw werknemers moeten volgen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-468.png ClickUp sjabloon voor werknemershandboeken, beleidsregels en procedures https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6171484&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon zal u helpen:

De missie, verwachtingen en sleutelprocedures van uw bedrijf duidelijk communiceren aan uw werknemers

Alles, van salarisadministratie tot verlofbeleid en gedragscode, in één document opnemen zodat het gemakkelijk toegankelijk is

Schetsen hoe om te gaan met verschillende situaties en aangepaste statussen gebruiken om de voortgang van verschillende beleidsregels bij te houden

Notificaties gebruiken om waarschuwingen te krijgen wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan de content in het document

Als u processen wilt stroomlijnen, gebruik dan de ClickUp standaard operationele procedures sjabloon om best practices te creëren en ervoor te zorgen dat Taken consistent worden voltooid.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Standard-Operation-Procedures-Template.jpg Schermafbeelding van ClickUp's sjabloon voor standaard operationele procedures https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6083760&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Vul gewoon de juiste informatie in onder de verschillende secties om aan de slag te gaan. Gebruik aangepaste velden om specifieke informatie vast te leggen, zoals deadline, prioriteit, leadscore en meer om u te helpen uw taken te beheren.

Voeg een tijdlijn toe voor elke taak, zodat het gemakkelijker is om de voortgang bij te houden en op de hoogte te blijven van belangrijke activiteiten.

ClickUp beste functies

Naadloos samenwerken: Gebruik ClickUp Docs als een centrale locatie voor het opslaan en beheren van beleidsregels. Uw governanceteam en auditmanagers kunnen in realtime samenwerken via de bewerkbare Documenten, relevante leden van het team taggen, interactieve elementen toevoegen zoals tabellen, video's en spreadsheets, en toegangscontrole geven voor relevante documenten

Gebruik ClickUp Docs als een centrale locatie voor het opslaan en beheren van beleidsregels. Uw governanceteam en auditmanagers kunnen in realtime samenwerken via de bewerkbare Documenten, relevante leden van het team taggen, interactieve elementen toevoegen zoals tabellen, video's en spreadsheets, en toegangscontrole geven voor relevante documenten Maak gebruik van het AI-element: Gebruik ClickUp's AI-geschikte schrijfassistent en projectmanager om het beleidsdocument op te stellen, wijzigingen bij te houden, rapporten van lange documenten te genereren en taken aan verschillende teamleden toe te wijzen

Gebruik ClickUp's AI-geschikte schrijfassistent en projectmanager om het beleidsdocument op te stellen, wijzigingen bij te houden, rapporten van lange documenten te genereren en taken aan verschillende teamleden toe te wijzen Gebruik kant-en-klare procedure- en beleidssjablonen: Krijg een kader voor het beheren van procedures en kaders en zorg ervoor dat taken en processen consistent en betrouwbaar worden Voltooid met ClickUp'ssjablonen voor nalevingsbeleid *Taken efficiënt beheren: Creëer en wijs taken toe voor elke procedure met behulp vanClickUp-taak. Voeg context toe met behulp van taakbeschrijvingen en stel deadlines in om vertragingen bij het voltooien van nalevingsactiviteiten te voorkomen. Gebruik Taaktypes om activiteiten te differentiëren op een manier die het meest zinvol is voor uw team

Krijg een kader voor het beheren van procedures en kaders en zorg ervoor dat taken en processen consistent en betrouwbaar worden Voltooid met ClickUp'ssjablonen voor nalevingsbeleid *Taken efficiënt beheren: Creëer en wijs taken toe voor elke procedure met behulp vanClickUp-taak. Voeg context toe met behulp van taakbeschrijvingen en stel deadlines in om vertragingen bij het voltooien van nalevingsactiviteiten te voorkomen. Gebruik Taaktypes om activiteiten te differentiëren op een manier die het meest zinvol is voor uw team De voortgang van een project bijhouden: GebruikClickUp Doelen om targets in te stellen voor het voltooien van beleidsgerelateerde taken en activiteiten. Bijhouden van de voortgang van gerelateerde doelen om weer te geven hoeveel van een doel is Voltooid

GebruikClickUp Doelen om targets in te stellen voor het voltooien van beleidsgerelateerde taken en activiteiten. Bijhouden van de voortgang van gerelateerde doelen om weer te geven hoeveel van een doel is Voltooid Gemakkelijk toegang tot informatie : Vind snel alle informatie van ClickUp, een verbonden app of uw lokale schijf met behulp van de functieClickUp Universeel Zoeken. Gebruik aangepaste zoekcommando's om werknemers in staat te stellen specifieke beleidsregels en regelgevende documenten gemakkelijk te vinden met een paar eenvoudige klikken

: Vind snel alle informatie van ClickUp, een verbonden app of uw lokale schijf met behulp van de functieClickUp Universeel Zoeken. Gebruik aangepaste zoekcommando's om werknemers in staat te stellen specifieke beleidsregels en regelgevende documenten gemakkelijk te vinden met een paar eenvoudige klikken Stroomlijn gegevensverzameling: Leg essentiële gegevens voor beleidsdocumentatie vast met behulp van deClickUp Formulier Weergave. Maak formulieren voor elk type werk en zet reacties om in bij te houden taken

sleep aangepaste velden naar de formulierweergave om uitgebreide enquêtes te maken of feedback te verzamelen_

ClickUp limieten

ClickUp Brain is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

Prijzen ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Volg de 5 W's - wie, wat, waar, waarom en waarom op te stellen effectief beleid en effectieve procedures voor uw organisatie._

2. PowerDMS (het beste voor verdeling van beleid en bijhouden van naleving)

via PowerDMS PowerDMS is een cloud-gebaseerde software voor beleidsbeheer, ontworpen om compliance in de publieke sector en de gezondheidszorg te garanderen.

De unieke mogelijkheden omvatten het centraliseren en organiseren van belangrijke documenten, het automatiseren van workflows voor goedkeuringen en beoordelingen en het bieden van robuuste analyses om trends en potentiële risico's te identificeren.

De software maakt ook training van werknemers mogelijk, houdt certificeringen bij en biedt mobiele toegang voor beleidsupdates onderweg. Deze uitgebreide aanpak stelt organisaties in staat om risico's te beperken, de efficiëntie te verbeteren en naleving van de regelgeving te garanderen.

PowerDMS beste functies

**Maak en deel belangrijke beleidsinformatie met uw gemeenschap. Elk document wordt geleverd met een aangepaste URL die kan worden ingesloten in uw website of kan worden gedeeld met iedereen die het nodig heeft

Gebruik uitgebreide gegevensanalyse : Ontgrendel belangrijke inzichten in de manier waarop uw bedrijf zich aan beleidsregels houdt met nalevingsgegevens

: Ontgrendel belangrijke inzichten in de manier waarop uw bedrijf zich aan beleidsregels houdt met nalevingsgegevens Het beoordelings- en goedkeuringsproces van beleidsregels automatiseren: Wijs eigenaren en beoordelaars van beleidsregels toe om documenten te beoordelen en goed te keuren, sla workflowsjablonen op voor consistente processtappen en geef eenmalige bewerkingsrechten op documenten voor ad-hocvereisten

PowerDMS limieten

Gebruikers vinden dat PowerDMS beperkte functies voor rapportage biedt en niet aangepast kan worden

Het kan moeilijk zijn om workflows voor beleidsbeheer in te stellen, vooral voor grotere teams

PowerDMS prijzen

Aangepaste prijzen

PowerDMS beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

3. SAI360 (Beste voor geïntegreerd risico- en compliancebeheer)

via SAI360 SAI360 is trainingssoftware die is ontworpen voor organisaties om risico's te beheren, ethische praktijken te volgen en te voldoen aan interne en externe bestuursnormen.

Naast kernfuncties zoals het aanmaken, opslaan en goedkeuren van beleidsregels, integreert het naadloos met andere GRC-modules en biedt het een holistische weergave van organisatorische risico's.

De geavanceerde analyses van de tool stellen bedrijven in staat om patronen te identificeren, kwetsbaarheden te beoordelen en datagestuurde beslissingen te nemen. SAI360 vergroot zijn waarde verder met functies zoals integratie van risicobeoordeling, geautomatiseerde automatisering van werkstromen en realtime rapportage, waarmee organisaties complianceactiviteiten proactief kunnen beheren.

SAI360 beste functies

Governance, risico en compliance beheren : Beheer het beleid van de organisatie, identificeer risico's en houd compliance bij met de GRC-module

: Beheer het beleid van de organisatie, identificeer risico's en houd compliance bij met de GRC-module Evalueer de effectiviteit van complianceprogramma's: Gebruik uitgebreide rapportage en analyses om risico's in compliance te beoordelen

Gebruik uitgebreide rapportage en analyses om risico's in compliance te beoordelen **Geef werknemers toegang tot meer dan 200 content op het gebied van regelgeving en compliance om het bewustzijn te verbeteren en leerervaringen met impact te bieden.

SAI360 limieten

Voor geavanceerde aanpassingen moet u extra betalen voor professionele services

Biedt geen AI-ondersteuning

SAI360 prijzen

Aangepaste prijzen

SAI360 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

4.1/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡Pro Tip: SOP sjablonen kunnen u helpen om het opstellen van standaard operationele procedures vanaf nul te vereenvoudigen. Gebruik deze sjablonen om kritieke bedrijfsprocessen in uw organisatie te stroomlijnen en standaardiseren.

4. Strike Graph (het beste voor compliance met cyberbeveiliging)

via Grafiek staking Strike Graph is een aanpasbaar hulpmiddel voor naleving van cyberbeveiliging dat wordt gebruikt om protocollen voor gegevensveiligheid na te leven en gevoelige informatie te beschermen.

Het biedt de optie om complianceprogramma's te bouwen die voldoen aan de specifieke behoeften van uw organisatie, waardoor u het compliancebeleid en de complianceprocedures beter kunt beheren.

De kracht van het platform ligt in het vermogen om complexe veiligheidsprocessen te stroomlijnen, informatie te consolideren in een gecentraliseerd platform en inzichtelijke rapportages te genereren voor belanghebbenden.

de belangrijkste functies van #### Strike Graph

Automatisering van antwoorden op routine query's : Krijg direct antwoord op al uw vragen over veiligheid met de AI-assistent voor veiligheid van Strike Graph. De AI-assistent haalt antwoorden op uit meerdere bronnen, zoals beleidsdocumenten, om nauwkeurige antwoorden te geven

: Krijg direct antwoord op al uw vragen over veiligheid met de AI-assistent voor veiligheid van Strike Graph. De AI-assistent haalt antwoorden op uit meerdere bronnen, zoals beleidsdocumenten, om nauwkeurige antwoorden te geven Makkelijk veiligheidsprogramma's auditen : Verminder de rompslomp van het inschakelen van externe auditbedrijven door gebruik te maken van het certificeringsproces op het platform om veiligheidsprogramma's te auditen en naleving te controleren

: Verminder de rompslomp van het inschakelen van externe auditbedrijven door gebruik te maken van het certificeringsproces op het platform om veiligheidsprogramma's te auditen en naleving te controleren Traceer de effectiviteit van complianceactiviteiten: Gebruik intuïtieve dashboards om de effectiviteit van uw veiligheidsprogramma's te visualiseren, inzicht te krijgen in risico's en te controleren of beleidscontroles goed werken

Strike Graph limieten

De initiële implementatie van het platform is complex en kan een aanzienlijke hoeveelheid tijd en middelen vergen

Rapportagemogelijkheden zijn beperkt

Strike Graph prijzen

Free forever

Certify : $9.000/jaar

: $9.000/jaar Schaal : $18.000/jaar

: $18.000/jaar Enterprise: Aangepaste prijzen

Strike Graph beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (100+ beoordelingen)

: 4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. LogicGate Risk Cloud (het beste voor flexibel beheer van cyberrisico's en auditing)

via LogicGate Als u op zoek bent naar flexibele software om u te helpen een veilig beheerproces voor governance, regelgeving en compliance (GRC) op te bouwen, dan is LogicGate Risk Cloud een goede keuze. Het cloudgebaseerde platform biedt een gebruiksvriendelijke interface zonder code om risico's te identificeren, naleving van regelgeving te beheren en de veiligheid van gegevens te bewaken, waardoor snelle implementatie en configuratie mogelijk is.

De USP van LogicGate is de mogelijkheid om realtime zichtbaarheid te bieden in het risicolandschap via interactieve dashboards en analyses.

LogicGate Risk Cloud beste functies

Cyberrisico's beheren : Identificeer cyberrisico's en beoordeel de impact ervan op het bedrijfsresultaat. Verzamel inzichtelijke rapportages en deel deze met belanghebbenden

: Identificeer cyberrisico's en beoordeel de impact ervan op het bedrijfsresultaat. Verzamel inzichtelijke rapportages en deel deze met belanghebbenden Beleidsbeheer automatiseren : Automatiseer elk aspect van uw complianceprogramma, van opstelling tot goedkeuring

: Automatiseer elk aspect van uw complianceprogramma, van opstelling tot goedkeuring Stroomlijn interne audits: Gebruik kant-en-klare workflows om interne processen te controleren en wijs documentatieverzoeken toe aan de juiste leden van het team

LogicGate Risk Cloud limieten

LogicGate Risk Cloud biedt weinig tot geen schattingen van verliesgegevens (gegevens met betrekking tot financiële of andere soorten verliezen die een organisatie ervaart in de context van risicobeheer) om risicoanalyses uit te voeren

LogicGate Risk Cloud prijzen

Aangepaste prijzen

LogicGate Risk Cloud beoordelingen en reviews

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

Lees meer: 10 SOP voorbeelden: Beste praktijken voor productiviteit en naleving

6. StandardFusion (het beste voor het stroomlijnen van nalevingsbeheer)

via StandaardFusie Als uw organisatie actief is in een sterk gereguleerde sector, zoals de gezondheidszorg, financiële dienstverlening, productie, overheid of auto-industrie, dan staat risicobeheer voor ondernemingen op de voorgrond.

De GRC-software van StandardFusion helpt u bij het integreren van GRC-componenten om het vertrouwen te vergroten en de activiteiten binnen de organisatie te consolideren. De software moedigt samenwerking aan door middel van real-time bewerking en geautomatiseerde goedkeuring workflows, waardoor efficiënte beleidsontwikkeling en -implementatie wordt gegarandeerd.

StandardFusion beste functies

Incidentbeheer: Verkrijg gedetailleerde inzichten in incidenten. Voorkom datalekken en beheer incidenten proactief

Verkrijg gedetailleerde inzichten in incidenten. Voorkom datalekken en beheer incidenten proactief Automatisering: Gebruik geautomatiseerde workflows om al uw compliance-gerelateerde activiteiten bij te houden en te registreren om onregelmatigheden in de naleving van het beleid te detecteren

Gebruik geautomatiseerde workflows om al uw compliance-gerelateerde activiteiten bij te houden en te registreren om onregelmatigheden in de naleving van het beleid te detecteren Beleidsbeheer: Gebruik de in-app editor van het platform om beleidsregels op te stellen. Gebruik geautomatiseerde goedkeuringsworkflows voor snelle goedkeuring

StandardFusion limieten

Taak notificaties kunnen niet worden aangepast

StandardFusion prijzen

Aangepaste prijzen

StandardFusion beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (40+ beoordelingen)

: 4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

7. NAVEX One (Beste voor uniform bestuur en risicobeperking voor derden)

via NAVEX NAVEX One is software voor beleidsbeheer en biedt een geïntegreerd platform voor bedrijven om verschillende aspecten van de volledige levenscyclus van beleidsbeheer te beheren.

Om interne en externe bedrijfsrisico's aan te pakken en prioriteiten op het gebied van naleving in één platform te beheren, geeft dit systeem voor het beheer van bedrijfsbeleid u een 360-graden weergave van uw bestaande processen, werknemers en externe leveranciers.

Door gebruik te maken van geavanceerde analyses stelt NAVEX One organisaties in staat om de effectiviteit van beleidsregels te meten, potentiële kwetsbaarheden te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen. Bovendien zorgt de nadruk op gebruikerservaring en toegankelijkheid van de software voor een betere bruikbaarheid voor zowel beleidsbeheerders als werknemers.

NAVEX One beste functies

Gecentraliseerde hub voor compliance: Monitor compliance-activiteiten van werknemers vanuit één enkele bron van waarheid

Monitor compliance-activiteiten van werknemers vanuit één enkele bron van waarheid Risicobeheer van leveranciers : Visualiseer alle risico's of incidenten in verband met externe leveranciers

: Visualiseer alle risico's of incidenten in verband met externe leveranciers Training over ethiek en compliance: Breng werknemers op de hoogte van sleutelrisico's en compliance scenario's door middel van boeiende leermodules

NAVEX One limieten

De interface is ingewikkeld en niet erg gebruikersvriendelijk

De rapportage is onhandig en onintuïtief, waardoor het moeilijk is om gedetailleerde inzichten te verkrijgen

NAVEX One prijzen

Aangepaste prijzen

NAVEX One beoordelingen en recensies

G2 : 3.8/5 (50+ beoordelingen)

: 3.8/5 (50+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Lees meer: Hoe AI gebruiken voor documentatie

8. LogicManager (het beste voor risicobeheer van ondernemingen)

via LogicManager Tijdens mijn onderzoek naar tools voor beleidsbeheer heb ik ook LogicManager getest, een populaire software voor risicobeheer voor ondernemingen. Met dit op SaaS gebaseerde product kunnen bedrijven anticiperen op potentiële problemen en risico's door risicozones op meerdere afdelingen te bewaken.

De mogelijkheid om beleidsregels te verbinden met specifieke risico's, workflows te automatiseren en inzichtelijke rapportages te genereren, stelt organisaties in staat om proactief potentiële problemen te identificeren en aan te pakken.

LogicManager beste functies

Beheer interne audits : Bestudeer verschillende afdelingen in uw organisatie om inzicht te krijgen in auditgebieden en deze te prioriteren op basis van hun risiconiveau

: Bestudeer verschillende afdelingen in uw organisatie om inzicht te krijgen in auditgebieden en deze te prioriteren op basis van hun risiconiveau Controleer financiële rapportage : Beheer financiële risico's en zorg voor een nauwkeurige financiële rapportage door fouten, frauduleuze transacties en wanbeheer van fondsen te controleren

: Beheer financiële risico's en zorg voor een nauwkeurige financiële rapportage door fouten, frauduleuze transacties en wanbeheer van fondsen te controleren Verantwoordelijkheid behouden met het toewijzen van Taken: Alle taken toewijzen, bijhouden en voltooien naleving van projecten taken

LogicManager limieten

De software mist standaard kant-en-klare sjablonen en AI-ondersteuning

LogicManager prijzen

Aangepaste prijzen

LogicManager beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (50+ beoordelingen)

: 4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. EisenVault (Beste voor gestroomlijnd documentbeheer)

via EisenVault EisenVault is een veilig documentbeheerplatform voor het bijhouden en beheren van bedrijfskritische documenten zoals werknemershandboeken gedragscodes, bedrijfslicenties en juridische contracten.

Het kan grote hoeveelheden technische documenten zoals AutoCAD-bestanden, contracten en handleidingen verwerken. De tool biedt ook naadloze integratie met ERP-systemen zoals SAP en biedt offline toegang voor teams op afstand.

Daarnaast blinkt EisenVault uit in versiebeheer van documenten, zoekfuncties en audit trails, waardoor de integriteit en naleving van beleidsdocumenten wordt gewaarborgd. Hoewel het niet alleen een tool voor beleidsbeheer is, maakt de sterke basis voor documentbeheer het wel geschikt voor het beheren van beleidsregels.

EisenVault beste functies

Digitaliseer documenten : Scan en upload kopieën van belangrijk papierwerk in plaats van ze elke keer af te drukken

: Scan en upload kopieën van belangrijk papierwerk in plaats van ze elke keer af te drukken Routinetaken automatiseren: Integreer EisenVault met uw CRM's, ERP's of andere verouderde systemen met behulp van RPA (robotic process automation). Automatiseer repetitieve taken en richt uw aandacht op het voltooien van taken die er echt toe doen

Integreer EisenVault met uw CRM's, ERP's of andere verouderde systemen met behulp van RPA (robotic process automation). Automatiseer repetitieve taken en richt uw aandacht op het voltooien van taken die er echt toe doen Verbeter de zichtbaarheid van beleidsdocumenten: Gebruik de functie voor optische tekenherkenning om uw digitale documenten te scannen en relevante informatie te extraheren

EisenVault limieten

De mobiele applicatie van EisenVault heeft een beperkte functie

EisenVault prijzen

Aangepaste prijzen

EisenVault beoordelingen en reviews

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Creëer uitgebreide, gemakkelijk te begrijpen documentatie over uw bedrijfsbeleid, visie en waarden met behulp van sjablonen voor werknemershandboeken . Voeg gewoon de juiste informatie toe aan de vooraf gedefinieerde secties en u hebt alles wat uw werknemers nodig hebben om succesvol te zijn in hun rol in één centraal document.

10. RLDatix (het beste voor compliance en risicobeheer in de gezondheidszorg)

via RLDatix RLDatix is een GRC-platform dat risico's identificeert en de operationele efficiëntie van gezondheidszorgorganisaties verbetert. U kunt het platform gebruiken om patiëntendossiers te beveiligen, incidenten te beheren en patiëntveiligheidscijfers te bewaken.

De unieke mogelijkheden omvatten een sterke focus op document lifecycle management, waardoor beleid efficiënt kan worden aangemaakt, beoordeeld en opgeslagen. Het platform blinkt uit in het bieden van een gecentraliseerde, doorzoekbare opslagplaats, zodat kritieke informatie eenvoudig toegankelijk is.

RLDatix beste functies

Beheer contracten op één locatie: Centraliseer contractbeheer en gebruik sjablonen om contracten en overeenkomsten te standaardiseren voorprocesstandaardisatie *Beleidsdocumenten maken en delen: Werk samen met uw team om nalevingsprogramma's te maken en deze rechtstreeks te koppelen aan de normen die zijn gekoppeld aan accreditatiebedrijven voor de gezondheidszorg

Centraliseer contractbeheer en gebruik sjablonen om contracten en overeenkomsten te standaardiseren voorprocesstandaardisatie *Beleidsdocumenten maken en delen: Werk samen met uw team om nalevingsprogramma's te maken en deze rechtstreeks te koppelen aan de normen die zijn gekoppeld aan accreditatiebedrijven voor de gezondheidszorg Analyseer zorgprocessen en gebeurtenissen: Identificeer hiaten in de patiëntenzorg en beheer gebeurtenissen op de juiste manier voor betere resultaten met behulp van ingebouwde rapportages en dashboards.

RLDatix limieten

De back-end installatie voor het platform is ingewikkeld

RLDatix heeft een functie voor aantekeningen, maar er is een limiet van 255 tekens, waardoor het moeilijk is om gedetailleerde informatie toe te voegen

RLDatix

Aangepaste prijzen

RLDatix beoordelingen en reviews

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

Lees meer: 10 sjablonen voor gedragscode voor werknemers in Word & ClickUp

Stroomlijn uw beleidsbeheerproces met ClickUp

Beleidsbeheer is een belangrijk proces om ervoor te zorgen dat uw organisatie veilig opereert door zich te houden aan de juiste interne en externe bestuursnormen.

Zoals met alles, kan een beetje technologische hulp een lange weg gaan in het stroomlijnen van uw beleidsbeheerproces en ervoor zorgen dat er niets belangrijks door de mazen van het net valt.

Ik raad ClickUp aan, een uitgebreid systeem voor projectmanagement en beleidsmanagement, om uw inspanningen voor beleidsmanagement te centraliseren en consolideren.

ClickUp biedt meerdere functies zoals Documenten, Taken, een AI-assistent, versiebeheer en kant-en-klare sjablonen voor uw beleidsmanagers om beleidskaders te maken, goed te keuren en na te leven. Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp en upgrade uw beleids- en nalevingsbeheerproces.