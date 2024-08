10 sjablonen voor Gedragscode voor Werknemers in Word & ClickUp

Een solide ethische en morele basis helpt bedrijven om een positief imago en een positieve reputatie op te bouwen. Het startpunt hiervoor is het publiceren van de idealen van het bedrijf als de missie of waardeverklaring van het bedrijf. De volgende en meest kritieke stap is het verspreiden van de waarden in de hele organisatie en de werknemers in staat stellen ernaar te leven.

Een gedragscode voor werknemers is van onschatbare waarde voor het bevorderen van een dergelijke omgeving. Het zorgt ervoor dat je werknemers zich aan de code houden en de reputatie van het merk verbeteren. Bovendien ontwikkelt het een gezonde en open sfeer positieve werkomgeving voor iedereen.

Hier vind je tien van de beste sjablonen voor gedragsregels die beschikbaar zijn voor Microsoft Word en ClickUp - gratis!

Wat maakt een sjabloon voor een goede gedragscode?

Een gedragscode is een document met details over aanvaardbaar gedrag en praktijken op de werkplek om ervoor te zorgen dat alle werknemers zich houden aan de missie, visie en het doel van het bedrijf.

Een goed opgestelde gedragscode is de ultieme HR doel .

Het startpunt omvat de basis, zoals de bedrijfsnaam, achtergrond, logo en gegevens van de promotors, om de geloofsbrieven van het bedrijf vast te stellen.

Maar omdat de gedragscode voornamelijk draait om werknemers, moet deze zich richten op het beleid, de richtlijnen en de verwachtingen ten aanzien van hen.

De ontwerpgedragscode moet het volgende omvatten.

Inleiding en doel: Deze paragraaf moet het belangrijkste objectief van het opstellen van een dergelijk document en de toepasbaarheid van de gedragscode duidelijk maken. Er moet worden aangegeven op welke categorie werknemers de code van het trekkende bedrijf van toepassing is

Deze paragraaf moet het belangrijkste objectief van het opstellen van een dergelijk document en de toepasbaarheid van de gedragscode duidelijk maken. Er moet worden aangegeven op welke categorie werknemers de code van het trekkende bedrijf van toepassing is Bedrijfswaarden en missie: De gedragscode moet in lijn zijn met de kernwaarden, missie en ethiek van het bedrijf. Het document moet voorafgaan aan het beleid met deze drijvende overtuigingen en waarden

De gedragscode moet in lijn zijn met de kernwaarden, missie en ethiek van het bedrijf. Het document moet voorafgaan aan het beleid met deze drijvende overtuigingen en waarden Naleving van wet- en regelgeving: Schets de toewijzing van de organisatie aan toepasselijke wetten (inclusief lokale wetten waar ze kantoren hebben) en voorschriften, specifiek over zakelijk gedrag. Het bedrijf zal aanvaardbare richtlijnen en bescherming hebben voor acties die te goeder trouw worden ondernomen tijdens het uitvoeren van werkgerelateerde taken

Schets de toewijzing van de organisatie aan toepasselijke wetten (inclusief lokale wetten waar ze kantoren hebben) en voorschriften, specifiek over zakelijk gedrag. Het bedrijf zal aanvaardbare richtlijnen en bescherming hebben voor acties die te goeder trouw worden ondernomen tijdens het uitvoeren van werkgerelateerde taken Gepast gedrag: Definieer duidelijk het gedrag van de werknemer dat het bedrijf verwacht. De werknemer moet professionaliteit, eerlijkheid, integriteit en respect hoog houden. Dit omvat correct gedrag op bedrijfsterreinen en daarbuiten

Definieer duidelijk het gedrag van de werknemer dat het bedrijf verwacht. De werknemer moet professionaliteit, eerlijkheid, integriteit en respect hoog houden. Dit omvat correct gedrag op bedrijfsterreinen en daarbuiten Vertrouwelijkheid: Voor werknemers die omgaan met vertrouwelijke informatie moet deze clausule de normen benadrukken voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van bedrijfs- en klantgerelateerde gegevens

Voor werknemers die omgaan met vertrouwelijke informatie moet deze clausule de normen benadrukken voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van bedrijfs- en klantgerelateerde gegevens Discriminatie en intimidatie op de werkplek: Bedrijven moeten de nadruk leggen op niet-discriminerend gedrag en beleid dat is ingesteld om de principes van diversiteit, gelijkheid en inclusie te waarborgen

Bedrijven moeten de nadruk leggen op niet-discriminerend gedrag en beleid dat is ingesteld om de principes van diversiteit, gelijkheid en inclusie te waarborgen Gebruik van bedrijfsmiddelen: Dit deel moet het gepaste gebruik van bedrijfseigendommen , technologie en middelen verduidelijken. Afhankelijk van de digitale volwassenheid en infrastructuur, kan deze clausule ook gaan over het gebruik van de bedrijfsnaam, e-mail , internetgebruik , communicatiekanalen, enz.

Dit deel moet het gepaste gebruik van bedrijfseigendommen technologie en middelen verduidelijken. Afhankelijk van de digitale volwassenheid en infrastructuur, kan deze clausule ook gaan over het gebruik van de bedrijfsnaam, e-mail internetgebruik communicatiekanalen, enz. Schendingen: Het moet een mechanisme bevatten om schendingen te rapporteren met voldoende bescherming voor de melder tegen wraakzuchtige of vergeldingsmaatregelen. In deze paragraaf moet ook de procedure worden beschreven voor disciplinaire maatregelen in reactie op schendingen van de code

Het moet een mechanisme bevatten om schendingen te rapporteren met voldoende bescherming voor de melder tegen wraakzuchtige of vergeldingsmaatregelen. In deze paragraaf moet ook de procedure worden beschreven voor disciplinaire maatregelen in reactie op schendingen van de code Bevestiging: Deze paragraaf bezegelt de wettigheid van het document. Het geeft aan dat de ondertekenaar de gedragscode heeft gelezen en begrepen en deze accepteert. Door het document te ondertekenen, onderwerpen ze zich aan de code. Hij/zij is zich bewust van de gevolgen van overtreding, waaronder juridische stappen

Deze paragraaf bezegelt de wettigheid van het document. Het geeft aan dat de ondertekenaar de gedragscode heeft gelezen en begrepen en deze accepteert. Door het document te ondertekenen, onderwerpen ze zich aan de code. Hij/zij is zich bewust van de gevolgen van overtreding, waaronder juridische stappen Periodieke herziening: In deze paragraaf moet worden aangegeven met welke regelmaat deze gedragscodes worden herzien en bijgewerkt, met name op basis van de geldende wet- en regelgeving en het beleid van de organisatie

Top 10 sjablonen voor gedragscodes in 2024

Hoewel bedrijven de neiging hebben om werknemershandboeken met terugkerende thema's te standaardiseren, zijn ze niet allemaal hetzelfde. Niet alle werknemers of bedrijfstakken zijn immers hetzelfde!

De gezondheids- en veiligheidsnormen voor werknemers die in een gevaarlijke fabriek werken, verschillen enorm van die in een kantoorbaan.

Op dezelfde manier kan de laatste profiteren van thuiswerkprivileges, maar de eerste niet.

Wij behandelen tien sjablonen voor gedragscodes die je in 2024 (en daarna!) moet gebruiken.

Bekijk ze hier.

1. Sjabloon voor werknemershandboek door ClickUp

Organiseer alle noodzakelijke secties voor uw werknemershandboek met ClickUp sjabloon voor werknemershandboek

Over zes van de tien werknemers vermijden het lezen van het werknemershandboek - je kunt het ze niet kwalijk nemen. Wie wil er nou een heleboel do's en don'ts doornemen die ze misschien niet eens meer weten?

Gelukkig kun je de kansen in je voordeel keren met de ClickUp sjabloon voor het werknemershandboek . Dit beginnersvriendelijke hulpmiddel helpt bij het inwerken van werknemers en is van toepassing op bedrijven in bijna alle sectoren en bedrijfstakken. Het bevat belangrijke onderdelen, waaronder de onderstaande.

Achtergrond van het bedrijf

Gedragsnormen

Teambeleid

Kleding code

Werktijden

Communicatiebeleid

Vertrouwelijkheidsovereenkomst

Disciplinaire maatregelen en meer

Voeg secties toe, verwijder ze of pas ze aan om het sjabloon aan te passen aan het beleid van uw werkomgeving.

Naast de basisbewerkingen maakt ClickUp het handboek aantrekkelijker.

Gebruik rijke opmaakstijlen om de aandacht te trekken en vast te houden. Gebruik hyperlinks en nest pagina's om het werknemershandboek gemakkelijk navigeerbaar.

Neem visuele aanwijzingen op zoals afbeeldingen, GIF's, emoji's, grafieken, enz. om de lezer te boeien. Geef je HR teams de mogelijkheid om secties te markeren en medewerkers of nieuwkomers te taggen om hun aandacht te vestigen op specifieke delen van het werknemershandboek.

2. Sjabloon voor werknemershandboek voor huisartsenpraktijk by ClickUp

Samenwerken met belanghebbenden om de nauwkeurigheid en consistentie van elk beleid en elke procedure te garanderen

Familiepraktijken draaien goed dankzij een traditie van solide klantenrelaties. Langdurige klanten verwachten van de leden van het team personalisatie, betrouwbaarheid en consistentie voor hun voortdurende klandizie.

Een naadloze klantervaring is een van de factoren waardoor klanten terug blijven komen. De ClickUp sjabloon voor werknemershandboek voor huisartsenpraktijk zorgt ervoor dat alles in lijn blijft met het primaire doel van het leveren van een dergelijke dienst.

Het handboek recapituleert de missie en visie van het bedrijf om een samenhangende ervaring te bieden. Vervolgens wordt ingegaan op het bedrijfsbeleid, de praktijken en procedures die de patiëntenzorg verbeteren.

Het handboek bevat een clausule die de wettelijke aansprakelijkheid uitlegt als de richtlijnen voor veiligheid en privacy van gegevens niet worden nageleefd, aangezien uw personeel toegang heeft tot gevoelige informatie, zoals gezondheidsdossiers, zorgplannen, rapporten, diagnoses, enz,

Het handboek integreert met het intuïtieve projectmanagement platform van ClickUp. Het handboek kan worden geïntegreerd met het intuïtieve projectmanagementplatform van ClickUp. Gebruik het niet alleen als een opslagplaats voor het opslaan en delen van het werknemershandboek. Maak vooraf gedefinieerde Taken, plan afspraken, wijs werkgerelateerde taken toe en houd controleerbare patiëntendossiers bij.

3. Sjabloon voor werknemershandboek door ClickUp

Maak een project voor elke sectie van het werknemershandboek met behulp van dit sjabloon

De ClickUp handleiding sjabloon zet de toon voor een bevredigende relatie tussen werknemer en werkgever. Het legt vast wat het bedrijf van zijn personeel verwacht en hoe het personeel aan deze verwachtingen zal voldoen. Deze waardeafstemming brengt iedereen op dezelfde pagina en stelt werknemers in staat om vanaf de eerste dag te presteren en waarde te bieden.

Het sjabloon voor het werknemershandboek schetst de achtergrond, bedrijfswaarden, missie en visie. Vervolgens wordt een breed overzicht gegeven van de werkcultuur, taken en verantwoordelijkheden.

Een mismatch in persoonlijke overtuigingen en bedrijfswaarden resulteert vaak in personeelsverloop. Daarom is het voor bedrijven en werknemers van cruciaal belang om deze waarden vanaf het begin te bespreken.

Het maakt ook duidelijk hoe de bijdragen van het individu helpen om het grotere doel van de organisatie te bereiken. Een van de beste manieren om werknemers te betrekken en te engageren is door hen zichtbaarheid te geven in de impact van hun prestaties.

Tot slot gaat het sjabloon voor het werknemershandboek dieper in op het bedrijfsbeleid en de bedrijfsprocessen, zodat nieuwkomers zich gemakkelijk kunnen integreren in hun nieuwe werkomgeving.

Natuurlijk is het sjabloon louter indicatief en geen uitputtende lijst. U kunt er een waterdicht juridisch document van maken dat alles omvat, van de gedragscode voor werknemers tot de omgang met bedrijfsmiddelen, enzovoort.

4. Sjabloon voor voorschools handboek voor werknemers by ClickUp

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image-38-1-1400x823.png werknemer handboek peuterspeelzaal /%img/

De ClickUp sjabloon voor voorschools handboek voor werknemers is een gedetailleerde gids voor wie werkt in een peuterspeelzaal of kinderopvang.

Effectieve communicatiekanalen opzetten, verwachtingen van de organisatie uitspreken, instellingen standaard werkprocedures en het opbouwen van een harmonieuze omgeving voor medewerkers en jonge leerlingen is van onschatbare waarde. Het is een gids voor al uw nieuwe en bestaande werknemers.

Het sjabloon behandelt alle cruciale aspecten van het runnen van een functioneel kindercentrum of een peuterschool door uit te leggen:

Gedragscode voor werknemers

Arbeidsvoorwaarden en secundaire arbeidsvoorwaarden

Curriculumopbouw en onderwijsfilosofie

Beheer van materiële eigendommen

Dagelijkse routineactiviteiten en werkgerelateerde taken

Gezondheid en veiligheid van werknemers en kinderen

Protocollen voor veiligheid en noodgevallen

Overheidsinstanties

Beleid voor kinderbescherming en meer

Voel je vrij om het sjabloon aan te passen aan de missie, visie en waarden van jouw peuterschool.

5. Sjabloon Visiebord van ClickUp

Zet je gedachten en ideeën om in tastbare resultaten met dit sjabloon

Business gebruikt visieborden om een gevoel van betrokkenheid te creëren, werknemers meer vertrouwen te geven in hun capaciteiten en hen te motiveren om hun doelen te bereiken.

De ClickUp sjabloon voor visiebord is een krachtig hulpmiddel om persoonlijke of organisatorische doelen te bereiken. Het zet de kerndoelstelling van de business van het bedrijf om in tastbare, haalbare en kwantificeerbare objecten die u één voor één kunt aanpakken.

De vijf onderdelen zijn Visie, Doelgroep, Behoeften, Product en Business Doelen. Zodra je het doel hebt opgesplitst in kleinere actie items zoals taken en subtaken binnen deze parameters, is het gemakkelijker om taken dienovereenkomstig te delegeren.

Naast het afstemmen van visies op het doel van de business, kun je met het visiebord prioriteiten toekennen, afhankelijkheid definiëren en gelijksoortige of gecorreleerde taken groeperen.

Aangezien dit een 'visiebord' is, besteedt het sjabloon veel aandacht aan de esthetiek en geeft het prioriteit aan de visuele overdracht van informatie. Alles heeft een kleurcode. Visualiseer succes in de lijstweergave, formulierweergave en bordweergave.

6. Sjabloon van visie naar waarden by ClickUp

Breng je waarden op één lijn met je visie met het sjabloon Waarden naar visie

De ClickUp sjabloon van visie naar waarden is in wezen een visiebord in beweging.

Terwijl een visiebord voornamelijk de doelen en doelstellingen beschrijft, gaat het sjabloon van visie naar waarden veel verder. Het begint met het samenvatten van de visie, missie en kernwaarden van het bedrijf.

De samenvatting van deze drijvende principes versterkt de cultuur onder de externe of interne partijen. Zodra u de eindpunten van visie en waarden hebt vastgesteld, verandert het sjabloon in een uitgebreide stap-voor-stap gids om de twee te overbruggen.

Het resulterende actieplan bevat een gedetailleerde lijst van SMART-taken, waarbij SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden. De sjabloon brengt deze taken vervolgens in kaart aan de hand van een tijdlijn met duidelijk gedefinieerde mijlpalen.

Vul ten slotte de strategie aan met een bruikbaar evaluatiemechanisme om de prestaties te beheren, de voortgang bij te houden en snel resultaten te leveren.

Dit sjabloon is bedoeld om de waarden en visie van het bedrijf beter op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat werknemers zich blijven richten op het behalen van resultaten.

7. Sjabloon strategisch plan hoofdsom door ClickUp

Gebruik de weergave Voortgang om de voortgang van elk doel bij te houden en ervoor te zorgen dat het op één lijn ligt met je strategische abonnement

Schoolhoofden hebben een aantal overeenkomsten met projectmanagers. Beide leiderschapsposities genieten van eigendom van projecten terwijl ze verantwoordelijk blijven voor bedrijfseigendommen.

Ze beheren menselijke hulpbronnen toezicht houden op de teamcohesie, activiteiten optimaliseren, budgetten beheren, risico's plannen en strategieën ontwikkelen om doelen te bereiken.

De Sjabloon voor het strategisch plan van de hoofdsom van ClickUp biedt een weergave op hoog niveau van alle onderliggende taken, werkstromen en activiteiten. Het is een opslagplaats voor alle taken binnen de school.

Toevoegen aan of verwijderen uit de lijst, nauw verwante taken groeperen, tags toevoegen, taken toewijzen, teams samenstellen, toezichthouders aanstellen, prioriteit bepalen en een tijdlijn toewijzen. Dus of het nu gaat om het beheren van roosters of het plannen van onderhoud, stel alles in op een soepele functie in een paar klikken.

Je kunt alles weergeven als een interactieve lijst, bord, voortgangsbalk, tijdlijn of Gantt-diagram. Alle wijzigingen in het abonnement worden in realtime weergegeven, zodat alle belanghebbenden op de hoogte blijven, of dat nu docenten, ondersteunend personeel, administratie, bovenliggend personeel of leerlingen zijn.

8. Sjabloon voor werknemershandboeken, beleidsregels en procedures by ClickUp

Bouw een basis voor een succesvolle werkplek met ClickUp Employee Handbooks, Policies & Procedures Template (sjabloon voor werknemershandboeken, beleidsregels en procedures)

De ClickUp Werknemershandboeken, Beleid & Procedures sjabloon is een zeer gedetailleerd document om werknemers te helpen hun bedrijf, de bedrijfscultuur en hun werk beter te begrijpen.

Het begint met een korte achtergrond van het bedrijf, de geschiedenis, de organisatiestructuur, een introductie van het leiderschap en contactgegevens. Daarna volgen de algemene richtlijnen voor de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf. Het begint met een typische werkdag, hoe de werknemers van het bedrijf communiceren noodprocedures, enz.

Het begint met het uitleggen van standaard zakelijke praktijken zoals het omgaan met vertrouwelijke informatie en intellectueel eigendom, wetten voor eerlijk zakendoen, een clausule die omkoping of het aannemen van geschenken verbiedt, enz.

Het laatste deel met betrekking tot beleid en procedures is de sleutel tot dit sjabloon. Het laatste deel met betrekking tot beleid en procedures is het belangrijkste aandachtspunt van deze sjabloon aanwezigheidsbeleid , een noodplan en offboarding.

Maak het zo algemeen als een standaard handboek of zo uitgebreid als het schetsen van specifieke disciplinaire maatregelen voor misbruik van bedrijfsapparatuur of het opstellen van prestatieverbeteringsplannen (PIP) voor het niet opvolgen van de instructies van de teamleider.

9. Microsoft Word sjabloon voor gedragscode voor werknemers door Simul

via Simul Als je op zoek bent naar een minimalistisch sjabloon voor een gedragscode voor werknemers waarin de basis wordt behandeld, dan is dit sjabloon voor een gedragscode voor werknemers in Word van Simul perfect.

Het is een beknopt juridisch document dat passend werknemersgedrag en ethische normen binnen een organisatie definieert. Het scheidt wat aanvaardbaar is van ander onwettig gedrag in een poging om een positieve en respectvolle werkcultuur te bevorderen.

Het sjabloon behandelt verschillende onderwerpen, waaronder naleving van geldende wetten, beroepsethiek, belangenverstrengeling, vertrouwelijkheid, het toestaan van discriminerend gedrag en meer.

Het sjabloon presenteert al deze informatie in een korte, overzichtelijke lijst met opsommingstekens. Pas de sjabloon aan om bepaalde onderwerpen uit te diepen of aan te passen aan de vereisten van het bedrijf of de sector.

10. Microsoft Word Beleidscode voor organisaties sjabloon by FactoHR

via Factohr Het sjabloon Gedragscode voor organisaties in Word van FactoHR is een uitgebreide bron van informatie over wat bedrijven verwachten van werknemers en de geldende ethische normen.

Het benadrukt de waarden van integriteit en professionaliteit om een gezond bedrijf te ontwikkelen. Het sjabloon behandelt verschillende onderwerpen, waaronder gepast gedrag van werknemers, naleving van wet- en regelgeving, vertrouwelijkheid, enz.

Dit sjabloon is uitgebreider dan zijn tegenhanger Simul, omdat het dieper ingaat op de werkomgeving, gedrag binnen de bedrijfseigendommen, omgang met apparatuur, verbod op omkoping en corruptie, verplichtingen van werknemers, enzovoort.

Zo'n uitgebreid document zorgt voor bewustzijn over wat bedrijven van werknemers verwachten, geeft een voorproefje van de werkomgeving en leert een cultuur van verantwoordelijkheid terwijl het ethische dilemma's vermindert.

Houd alles volgens code met uitgebreide sjablonen voor gedragsregels en ClickUp

Dit zijn de beste en meest effectieve sjablonen voor gedragscodes voor diverse bedrijven.

ClickUp Code of Conduct-sjablonen zijn holistisch en uitgebreid en ondersteunen uw bedrijfsspecifieke vereisten. Of u nu het bestaande document wilt bewerken of aanpassen, met ClickUp kunt u dat gemakkelijk doen.

Pas ze aan volgens uw beleid en richtlijnen en bespaar tijd en moeite om dergelijke documenten helemaal opnieuw op te stellen. Om te beginnen kunt u secties zoals teambeleid, kledingcode, werktijden, communicatiebeleid en nog veel meer toevoegen aan uw werknemershandboek.

Het beste deel? Deze ClickUp Sjablonen zijn gratis!

Dus probeer ze nu!