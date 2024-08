12 SMART HR Doel Voorbeelden voor Elk Bedrijf

HR- en personeelsafdelingen hebben een lange weg afgelegd sinds Toby Flenderson ze op de kaart zette in ieders favoriete serie, The Office.

En laten we eerlijk zijn, je favoriete mensen om mee te praten op het vakantiefeestje vallen waarschijnlijk onder de People Operations-paraplu van je bedrijf. Dat komt waarschijnlijk omdat de HR- en People-afdelingen toegewijd zijn aan het welzijn van elke werknemer en verantwoordelijk zijn voor het beheer van hun professionele levenscyclus.

In essentie komt het hierop neer: Het is omdat ze om je geven.

Daarom kun je er altijd op rekenen dat HR-managers je naam onthouden, je vragen hoe het met je gaat en actief naar je zorgen luisteren.

Maar er komt nog veel meer kijken bij het creëren van een progressief personeelsbeleid HR-afdeling en de instelling van SMART HR doelen zijn een belangrijk onderdeel van die puzzel.

We duiken mee in 12 van onze favoriete HR doelen voor elk bedrijf, inclusief de voordelen, meningen van experts, handige tools en SMART voorbeelden waar je vandaag nog naar kunt handelen.

Wat zijn HR doelen?

HR - of wat je People Operations zou kunnen noemen - is de lijm die het bedrijf in stilte bij elkaar houdt.

Terwijl andere afdelingen zich bezighouden met het abonnement, de productie, de lancering en de marketing van het product van een bedrijf, zorgt HR ervoor dat degenen die deel uitmaken van die afdelingen zich goed voelen op hun werk.

HR doelen helpen uw managers en bedrijfsleiders om richting te geven aan het verbeteren van de werknemerservaring gedurende hun hele dienstverband. En zoals alle doelen van je bedrijf, zijn de beste HR-doelstellingen doelen SMART :

S: Specifiek

M: Meetbaar

A: Haalbaar

R: Relevant

T: Tijdgebonden

Human Resources was vroeger misschien synoniem met papierwerk, beleidsregels en handboeken, maar in werkelijkheid legt het nog meer gewicht in de schaal - met een focus op cultuur, veiligheid, inclusiviteit en groei.

Dit laat ruimte voor creativiteit en, durven we te zeggen, plezier als het gaat om het plannen van de HR doelen voor het volgende kwartaal. Maar het betekent ook dat je nog meer moeite moet doen en zorgvuldig moet nadenken over de instelling van doelgerichte doelen die een duidelijk en meetbaar effect hebben op de werkervaring van de werknemer.

HR doelen moeten ook direct aansluiten bij de basisprincipes van je bedrijf, een gezonde werkomgeving bevorderen en zijn opgesteld met je mensen in gedachten!

geen druk, toch?

Geen zorgen! Wij zijn er om u te helpen de HR doelen te stellen en te bereiken waar u altijd al van hebt gedroomd - en uw werknemers zullen u dankbaar zijn.

Voordelen van het instellen van HR doelen voor je team?

Ongeacht je branche, grootte van het bedrijf of budget, moeten HR doelen gericht zijn op groei - voor je werknemers op persoonlijk niveau of voor het bedrijf als geheel.

Voor alle afdelingen geldt dat de instelling van SMART doelen mensen samenbrengt, de leden van het team verantwoordelijk houdt en de kiem legt voor positieve en productievere werkgewoonten.

Waarom zou je nog meer SMART HR doelen stellen?

Om de focus van je team af te stemmen op de algemene waarden van het bedrijf

Om de unieke ervaring van elke werknemer te verbeteren

Om werknemers een gevoel van eigendom over hun werk te geven

Om het moreel te stimuleren

Om uwvoortgang en KPI's van kwartaal tot kwartaal

Mensen laten zien dat je om ze geeft

en nog veel meer

Je hebt niets te verliezen en alles te winnen bij de instelling van doordachte doelen die je HR-afdeling vandaag al kan implementeren.

Bovendien hoeven ze niet zo groot te zijn! In plaats van te focussen op hoe u de werkomgeving van uw bedrijf van de ene dag op de andere kunt revolutioneren, kunt u beter nadenken over kleine veranderingen die een grote impact zullen hebben en uiteindelijk resultaten zullen opleveren.

12 HR Doelen die elk bedrijf zou moeten stellen

Het lijkt misschien alsof veel van deze HR doelen dezelfde voordelen hebben als ze effectief worden uitgevoerd, en dat is ook de bedoeling.

Het kan ook zijn dat je HR-afdeling al één of meer kleine onderdelen van deze grotere doelen omarmt. Deze lijst biedt nieuwe manieren om de effecten van die inspanningen te vergroten op een manier die meer is afgestemd op de professionele behoeften van uw werknemer.

Gebruik deze 12 SMART HR doelen om nieuwe perspectieven en ideeën op te doen en uw bedrijf te verbeteren met de middelen die u al hebt!

_En hebben we al vermeld dat er sjablonen zijn? Laten we gaan!

1. Creëer een cultuur waarin de werknemer centraal staat

Ooit gehoord van de uitdrukking "Love what you do and you'll never work a day in your life?"

Tijd investeren in het creëren van een positieve werkomgeving waarin de werknemer centraal staat, is de eerste stap in het bereiken van dit HR-doel - en dat is belangrijk, want hoe afgezaagd het ook klinkt, we streven er allemaal naar. ⬆️

Als we het hebben over bedrijfscultuur, hebben we het niet over pingpongtafels, maïsgaten of koud bier van de tap - we hebben het over organisaties die waarde hechten aan dezelfde ideeën, balans tussen werk en privéleven en filosofieën als jij.

En trouwens, uw mensen zijn alles! Door uw werknemers op de eerste plaats te zetten, laat u zien dat u om ze geeft en ze respecteert als mensen met echte levens, rente en toewijding - niet alleen als werknemers.

nog een reden om uw bedrijfscultuur te heroverwegen?

Als u beleid en richtlijnen opstelt om de veiligheid, geestelijke gezondheid en balans tussen werk en privé van uw werknemers te beschermen, helpt u hen om gezondere professionele relaties met zichzelf en hun collega's te ontwikkelen.

En vanuit het perspectief van een HR-manager brengt het ontwikkelen van een cultuur waarin de werknemer centraal staat je verder, beter talent aantrekken en u helpen een bedrijf op te bouwen vol toegewijde mensen die elke ochtend met plezier komen werken.

_Eén HR doel in elke organisatie zou moeten zijn om een werkomgeving te creëren waarin de werknemer centraal staat. Een dergelijke werkomgeving belichaamt een cultuur van respect en vertrouwen tussen werknemers. Als er respect en vertrouwen is, voelen werknemers zich op hun gemak als ze hun ideeën en meningen delen. Hierdoor zullen ze zich tevreden voelen met hun baan en productiever worden. Daarnaast zou het doel van elke HR-afdeling moeten zijn om een veilige werkplek te creëren voor alle werknemers. Naast een duidelijk beleid om werknemers te beschermen tegen gevaren en andere verwondingen, moeten werknemers zich ook mentaal en emotioneel veilig voelen via krachtige bescherming tegen pesten en intimidatie, zoals beledigende opmerkingen of ongewenst lichamelijk contact Tot slot zou HR, in navolging van deze gedachtengang, medewerkers op alle niveaus van de organisatie in staat moeten stellen beslissingen te nemen op basis van hun eigen behoeften en voorkeuren

Peter Bryla, Outreach Marketing Specialist bij ResumeLab

SMART voorbeeld

Maak een nieuw beleid rond het creëren van een positieve werkomgeving en presenteer dit op uw volgende geplande vergadering of All-hands.

Dit nieuwe beleid kan richtlijnen introduceren voor taalgebruik en gedrag met betrekking tot gevoelige onderwerpen, conflicthantering of zelfs zoiets spannends als de zomervrijdagen.

Op zoek naar manieren om het team op één lijn te houden tijdens de vergadering van alle medewerkers? Wij hebben voor je ClickUp's sjabloon voor vergaderingen met alle handen aangepast voor dit doel. Houd uw bedrijf op de hoogte van de laatste aankondigingen, moedig samenwerking aan en verbeter de duidelijkheid tijdens vergaderingen met deze sjabloon voor vooraf samengestelde lijsten die alles omvat.

Houd uw bedrijf op de hoogte van aankondigingen en verbeter de duidelijkheid tijdens Vergaderingen van Alle Handen met dit kant-en-klare sjabloon in ClickUp Download deze sjabloon

2. Maak uw doel en professionele waarden duidelijk

Het doel van uw bedrijf kernwaarden vormen de basis van de cultuur.

Als HR- of businessmanager herkent u dit al, vooral bij nieuwe werknemers.

Je hoort nu veel vaker vragen van potentiële kandidaten over voldoening, veiligheid, waardering en algemeen geluk onder de huidige werknemers.

Dit klinkt als universeel gekoesterde dromen die we allemaal willen en nooit zouden mogen verwachten van onze carrière. Maar het punt is dat deze doelen volledig haalbaar zijn met de juiste set kernwaarden om gelijkgestemde kandidaten aan te trekken die zich voor lange tijd aan uw bedrijf zullen toewijzen.

Bovendien staan uw kernwaarden niet stil. Ze moeten veranderen naarmate uw bedrijf volwassener wordt om gelijke tred te houden met trends in de sector, merkidentiteit, doelgroep, groei en nog veel meer.

Bij ClickUp zijn onze eigen kernwaarden hebben hun deel van bewerkingen ondergaan terwijl we ons blijven ontwikkelen. Denk na: sterke meningen, losjes gehouden . 😎

Ik bedoel, je kunt niet de toekomst van werk zonder met de werkstroom mee te gaan en verandering te omarmen, heb ik gelijk?!

Onze nu zeven kernwaarden hebben net zoveel betrekking op ClickUp als product als op de mensen die er de kracht van zijn. Deze waarden helpen het hele team van ClickUp om zich hun werk eigen te maken, het goede voorbeeld te geven, trots te zijn op wat ze doen en gewoon plezier te hebben. Bovendien leiden ze ons naar meer talent, hogere retentiepercentages en eindeloze mogelijkheden voor interne groei. 🙌🏼

Het is essentieel dat je doel en professionele waarden duidelijk, moedig en resonerend zijn. Wat bedoel ik hiermee? Duidelijk - geschreven in eenvoudige, declaratieve termen en taal die iedereen begrijpt en onthoudt Vet - de woorden roepen iets op. Misschien bij iedereen iets anders, maar niemand is er onberoerd door. Als mensen hebben we het instinct om samen te komen in stammen of gemeenschappen, maar die blijven alleen bestaan als er een duidelijke betekenis en doel is._ _Resonant - het zijn niet alleen woorden, ze zijn zichtbaar in hoe het bedrijf beslissingen neemt en dingen regelt, inclusief en vooral het aannemen van personeel. Als je niet kunt aantonen hoe ze je strategie en missiekritische operaties hebben beïnvloed, dan doe je niet wat je zegt

Nathan Deily, Chief People Officer van Nth Venture

SMART voorbeeld

Maak en presenteer tegen het einde van de maand een lijst van niet meer dan zeven fundamentele waarden waarmee uw bedrijf en werknemers in verbinding staan.

Pro tips:

Kijk eerst kritisch naar uw huidige bedrijfswaarden

Zoek inspiratie in boeken zoalsDe kleine kant,Atomische gewoontenofVisie naar realiteit* Wees niet bang om andere afdelingshoofden, huidige werknemers en nieuwe medewerkers te vragen naar de filosofieën die hen drijven

3. Streef promotie van werknemers na

Voor alle tijd die werknemers in een bedrijf investeren, willen ze weten of het bedrijf bereid is om dezelfde inspanning te leveren.

Het integreren van leermogelijkheden in de ervaring van elke werknemer is een geweldige manier om deze inspanning te uiten.

Dit HR doel kan de vorm aannemen van een LinkedIn Learning account voor het hele bedrijf, maandelijkse sprekers van binnen of buiten het bedrijf, conferenties of mentorship mogelijkheden voor werknemers met rente. Het is ook een stap in de goede richting als het gaat om het behouden van je topwerknemers!

Deze Sjabloon carrièrepad door ClickUp is een uitstekende bron om persoonlijke loopbaanambities in de driemaandelijkse doelstellingen van elke werknemer. Deze lijst houdt de doelen van je werknemers overzichtelijk en gemakkelijk te begrijpen, ongeacht van welke afdeling ze komen.

Dit sjabloon voor carrièrepaden van ClickUp organiseert eenvoudig en visueel alle persoonlijke en professionele ambities van uw werknemers Download deze sjabloon Kandidaten willen weten of ze bij een team komen dat hen aanmoedigt om hun passies na te streven, zelfs als ze nog geen ervaring hebben. En op de lange termijn zal het alleen maar uw personeelsbestand sterker maken diverser en proactiever.

_Een bedrijf kan alleen slagen als de mensen binnen het bedrijf ook slagen en het gevoel hebben dat ze een kans hebben op verdere voortgang. Het belangrijkste doel voor HR moet zijn om ervoor te zorgen dat het personeel toegang heeft tot en zich inzet voor training om het bedrijf vooruit te helpen en een gevoel van persoonlijke prestatie te krijgen. Verschillende rollen en soorten bedrijven hebben verschillende trainingsprogramma's nodig, maar HR moet erop kunnen vertrouwen dat de programma's die ze selecteren het meest geschikt zijn voor de betrokken trainees

Morgan Taylor, CEO en medeoprichter Sourcery

SMART voorbeeld

Implementeer dit kwartaal een LinkedIn Learning resource hub in meerdere teams.

4. Streef ernaar de werknemerservaring te verbeteren

We hebben het veel gehad over bedrijfscultuur, waarden en leermogelijkheden, maar de ervaring van uw werknemers gaat nog verder dan dat.

Ja, de juiste werkomgeving helpt om het best passende talent op te bouwen, maar hoe zit het met de delen van hun werk-leven die niet op een dagelijkse lijst Nog te doen staan?

De werknemerservaring begint al bij de eerste interactie - nog voordat de kandidaat is aangenomen - en duurt de rest van de tijd dat ze lid zijn van het team.

Het verbeteren van de werkervaring kan inhouden dat je je vacatures aanpast en sneller reageert op kandidaten, het stroomlijnen van uw inwerkproces of zelfs een nieuwe maandelijkse prijs introduceren op uw vergaderingen.

Dit zijn allemaal dingen die werknemers helpen zich gezien te voelen, vertrouwen te hebben in hun HR-afdeling en zich minder zorgen te maken tijdens de werkweek. Bovendien laat het werknemers zien dat hun bedrijf waarde hecht aan hun tijd, mening en feedback - en niet alleen aan hun prestaties.

Bekijk deze_ Prestatiebeoordelingssjablonen !

Mensen zijn ons belangrijkste bezit. Hun ervaring zal absoluut bepalend zijn voor hun toewijding. Het is absoluut noodzakelijk dat we ons richten op de processen, programma's en systemen die de mensen die ja hebben gezegd om deel uit te maken van je organisatie, direct met elkaar verbinden en cultiveren._ > > Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal Hoewel we allemaal wel eens het Grote Ontslag hebben meegemaakt, is de grote openbaring dat als we doen wat we doen, we zullen houden wie we hebben. Van je inwerkperiode tot je erkennings- en beloningssysteem, tot je basis- en basisbeleidslijnen die zijn neergeschreven in een gids die niemand echt wil lezen, je kunt de ervaring van je werknemers verbeteren door actief te luisteren naar wat ze zeggen en wat ze niet zeggen en die gegevens te gebruiken om oplossingen te definiëren en te ontwerpen voor problemen die prestaties, doelgerichtheid en mogelijkheden in de weg staan._

Khalilah Olokunola, Chief People Officer van TRU-kleuren

SMART voorbeeld

Introduceer een nieuwe manier om uw werknemers te erkennen aan het begin van het volgende kwartaal. Als je al een onderscheiding hebt, hoe kun je die dan stimuleren en nieuw leven inblazen?

Pro tips:

Gebruik de rest van het kwartaal om na te denken over wat deze erkenning inhoudt. Is er een prijs? Hoe wordt deze uitgereikt aan het bedrijf? Wat maakt het speciaal?

Vraag managers om leden van hun team te nomineren, zodat alle leden zich gezien voelen

Bonus: Meet the team sjablonen voor nieuwe medewerkers !

5. Focus op mensen

Heb je het nog niet gehoord? People Operations zijn de nieuwe HR.

TBH, het werd tijd voor een rebranding.

In combinatie met een werkcultuur waarin de werknemer centraal staat, laat het heroriënteren van je HR doelen op People Operations zien dat je je personeel ziet als meer dan een nummer of een machine.

Als een HR-afdeling succes wil hebben met people management, moet ze zich richten op 'people operations' in plaats van een puur traditionele HR-aanpak. Werken aan een POP-doel betekent dat het team werkt aan een 'mens-eerst'-cultuur, met aandacht voor welzijn, cultuur, en flexibiliteit. POP's verhogen de retentie van werknemers door ervoor te zorgen dat de mensen gelukkig zijn, _zich goed voelen, _en zich verder kunnen ontwikkelen, ze voelen zich betrokken en gewaardeerd. Ze zijn geen radertjes in een wiel, maar elk individu voelt zich deel van de bredere business en haalt voldoening uit het werk dat ze doen.

Tracey Beveridge, HR-directeur van Personeelschecks

SMART voorbeeld

Maak elk kwartaal een wellnessprogramma of gebeurtenis waaraan werknemers kunnen deelnemen.

Dit kan een bindingsmoment zijn in de vorm van vrijwilligerswerk in groepsverband, een yogales op aanvraag voor teams op afstand of zelfs een wellness Slack-kanaal voor werknemers om hun collega's aan te moedigen aandacht te besteden aan hun eigen gezondheid van binnen en buiten.

Houd doelen bij met_ prestatiebeoordelingssoftware !

6. Het behoud van werknemers verbeteren

Ah, de nooit aflatende vraag-_we hebben ons ideale team aangenomen, hoe houden we ze nu?

Zelfs met relatief hoge retentiecijfers lijkt dit HR doel elk kwartaal weer op de lijst te staan.

In de technologiesector is het verloop momenteel hoog. Doelen stellen en focussen op welzijn, cultuur en loopbaanontwikkeling zal het behoud van werknemers meestal aanzienlijk verbeteren. Een veelzijdige aanpak raakt aan meerdere HR Doelen om succesvol people management en werktevredenheid te bevorderen

Natasha Wallace, International People Operations Partner bij ClickUp

Als je dit artikel volgt, kop je al in een positieve richting als het gaat om het verlagen van het personeelsverloop. Het belangrijkste dat je in gedachten moet houden, is dat werknemers willen weten dat je om hen geeft en dat je keuzes maakt die in hun belang zijn.

Kleine gebaren hebben een grote impact, vooral als je erkent hoe echte problemen nog steeds meespelen op de werkplek.

Loonaanpassingen in verband met de stijgende inflatie, organisaties die zich uitspreken over problemen op het gebied van mensenrechten en actieplannen met betrekking tot diversiteit en inclusie lijken misschien niet noodzakelijk, maar kunnen uiteindelijk de doorslag geven als het gaat om de loyaliteit van een werknemer aan het bedrijf als geheel.

HR-afdelingen moeten zich richten op het verbeteren van de retentie. Het plotseling vacant komen van een kritieke positie kan honderden, zo niet duizenden dollars per week kosten. Toptalent behouden in financieel moeilijke tijden zou op de radar van elke organisatie moeten staan Het grote ontslag heeft een enorme impact gehad op zowel de economie als de cultuur in het algemeen. Werknemers over de hele linie - maar vooral in bepaalde sectoren - zijn op zoek naar betere lonen, zinvoller werk, een beter evenwicht tussen werk en privéleven en meer flexibiliteit. Leiders in het bedrijfsleven moeten beoordelen wat hun topwerknemers nodig hebben en hoe ze aan die behoeften kunnen voldoen. Dit kan in de vorm van secundaire arbeidsvoorwaarden, groeimogelijkheden, DEI-initiatieven en meer. Anders kunnen werknemers sneller dan je denkt op zoek gaan naar de volgende kans._

Nir Leibovich, CEO en medeoprichter van GoCo

SMART voorbeeld

Sta werknemers toe en moedig ze aan om gebruik te maken van bedrijfsvoordelen voor een betere mentale gezondheid en een beter evenwicht tussen werk en privé onder werktijd. Laat uw werknemers bijvoorbeeld 's ochtends een afspraak maken voor therapie of bied betaald verlof aan voor wellnesslessen.

Introduceer dit initiatief aan het begin van het volgende kwartaal en gebruik de rest van het kwartaal om te meten of en hoe het een verschil maakt onder uw werknemers.

Help nieuwe werknemers zich te ontwikkelen met_ 30-60-90 dagen sjablonen !

7. Praktijk organisatorische flexibiliteit

Als je nog geen flexibele werkomgeving voor uw werknemers, dan staat hen echt iets te wachten.

Een positieve en gezonde balans tussen werk en privéleven betekent ook dat je erkent dat we allemaal met veel meer dingen bezig zijn dan alleen onze dagelijkse taken op het werk.

Hoeveel uw werknemers ook houden van het kantoor, de omgeving, de parkeersituatie en de leden van het team, de mogelijkheid om op afstand te werken ontlast hen die thuis ook kinderen, huisdieren, echtgenoten en verplichtingen hebben.

Dit is van vitaal belang geworden in een post-COVID-19 wereld. Het is erg belangrijk om een flexibel personeelsbestand en een flexibele strategie te hebben. Korte, impactvolle Sprints worden de norm ten gunste van meerjarige strategische abonnementen. Het is nog steeds belangrijk om het einddoel voor ogen te hebben, maar flexibiliteit en aanpassingsvermogen om daar te komen zijn de sleutel

Natasha Wallace, International People Operations Partner bij ClickUp

Houd er rekening mee dat een flexibel rooster niet altijd in de vorm van WFH hoeft te zijn.

Een flexibele werkomgeving kan er ook uitzien als een aangepast 8-5 schema.

Vooral voor nachtbrakers, neurodiverse leden van teams en creatievelingen, hun beste werk en motivatie misschien niet elke dag op hetzelfde moment. A ondersteunend werkschema laat deze leden van het team zien dat ze worden vertrouwd door HR en het management.

SMART voorbeeld

Breid thuiswerkvrijdagen of flexopties op dinsdag en donderdag uit naar alle werknemers aan het begin van het volgende kwartaal.

Pro tips:

IT heeft een grote kop nodig als je team momenteel allemaal op locatie werkt. 👀

Deze Sjabloon voor teamverzoeken in ClickUp helpt u bij het opslaan van alle IT-aanvragen, benodigde apparatuur, voordelen en benodigdheden van uw werknemers in een georganiseerde map met Taken, Aangepaste Statussen en meerdere weergaven om de overgang naar WFH zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Sla alle IT-aanvragen, lijsten met apparatuur, voordelen en meer van uw werknemers op in de sjabloon Teamaanvragen in ClickUp Download deze sjabloon

8. Leer en spreek de taal van de bedrijfsvoering

We weten hoe belangrijk het is om te weten hoe onze werknemers zich voelen ten opzichte van het werk, maar hoe zit het met het werk dat ze eigenlijk doen?

Dit HR doel is minder gericht op prestaties en meer op het benadrukken hoe de rollen van mensen in elkaar passen om het hele bedrijf tot leven te brengen.

Als je rente toont om te weten hoe verschillende teams werken, hoe verschillende werknemers met anderen samenwerken en gemeenschappelijke uitdagingen in verschillende rollen, kom je een heel eind. Hierdoor bouw je niet alleen een goede band op met je werknemers, maar ook met anderen fase van het inwerken maar het zal anderen helpen zich begrepen te voelen door HR.

_'U bent niet de typische HR-persoon' is een uitspraak die ik het grootste deel van mijn loopbaan in human resources (HR) heb gehoord. Ik blijf bedrijfsleiders verrassen en blij maken door de taal van hun activiteiten te leren en deze te gebruiken in mijn programmatische oplossingen uit mijn gereedschapskist. Het is mijn taak om de vertaling te maken voor hun begrip, niet hun taak om HR te leren!

Jill Hidaji, Chief People Officer van Clermont Partners

SMART voorbeeld

Plan tegen het einde van de maand aparte vergaderingen met teamleiders op verschillende afdelingen om hen te leren kennen, hun processen te leren kennen en enkele van hun gemeenschappelijke taaltjes te leren.

9. De betrokkenheid van werknemers versterken

Het is één ding om een heleboel nieuwe initiatieven te creëren, maar het is een heel ander spel om ervoor te zorgen dat werknemers ze ook echt bijwonen.

Door je werknemers te leren kennen en moeite te doen om bij ze betrokken te raken, zullen ze eerder geneigd zijn om hetzelfde te doen.

Bovendien zijn al deze HR doelen voor hen!

Deze SMART doelen zijn slechts een kleine greep uit de mogelijkheden. De sleutel tot sterkere betrokkenheid van werknemers is om hen te ondersteunen en een beetje medeleven te tonen.

Het enige People doel dat je in je bedrijf moet hebben om succesvol te zijn, is werknemersbetrokkenheid. Veel bedrijven richten zich op werving, verloop en retentie om het succes van hun people management strategie te meten. Ik geloof dat de enige maatstaf voor succesvol people management is hoe betrokken je werknemers zijn binnen je bedrijf. Hoe meer betrokken je werknemers zijn, hoe groter het rendement voor de klanten, de verkoop en de winst van het bedrijf. Leiders die zich richten op het betrekken van medewerkers en ervoor zorgen dat ze worden uitgedaagd, ondersteund en verzorgd, zullen dezelfde mate van zorg en medeleven bieden aan de klanten van het bedrijf Uit de statistieken blijkt dat als je de betrokkenheid van werknemers verbetert, je tot 17% meer productiviteit (Wickham, 2020) en tot 21% meer bedrijfswinst (Harter, 2018) kunt zien. Het is heel duidelijk dat als bedrijven de betrokkenheid van werknemers verbeteren, iedereen daarvan profiteert, de werknemers, de klant en het bedrijf._

Neil Katz, oprichter en CEO van Uitzonderlijke HR-oplossingen

SMART voorbeeld

Laat één dag per week de lunch op kantoor verzorgen. Als je kunt, moet je hier zo snel mogelijk mee beginnen. Iedereen houdt van eten en er gaat niets boven een band opbouwen met nieuwe vrienden tijdens een maaltijd.

10. Bouw aan een diverse, rechtvaardige en inclusieve bedrijfscultuur

Ongetwijfeld beginnen al je HR doelen hier.

Werknemers willen werken voor een bedrijf dat de echte wereld en vooral zichzelf weerspiegelt en omarmt. Een diverse en inclusieve bedrijfscultuur leidt tot een veilige werkomgeving, sterkere relaties met collega's en ronduit betere ideeën.

Nieuwe perspectieven zijn de sleutel tot het creatief oplossen van problemen, innovatie en uiteindelijk succes. Maar het belangrijkste is dat diversiteit en inclusie werknemers het gevoel geven dat ze erbij horen.

Dit is zo belangrijk omdat het ervoor zorgt dat elke werknemer, ongeacht wie ze zijn, hun ervaringen uit het verleden en hun rol in het bedrijf, zich even verbonden en waardevol voelt voor wie ze zijn. Een verscheidenheid aan gedachten en perspectieven verhoogt de tevredenheid van werknemers, verhoogt de innovatie en productiviteit en creëert een algeheel gelukkiger omgeving!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/T093XFN5U-U03AZF85MA8-9a58ae58861f-512.png Natasha Wallace Afbeelding auteur /%img/

Natasha Wallace, International People Operations Partner bij ClickUp

Niemand wil het gevoel hebben dat hij belangrijke delen van zichzelf of zijn leven verborgen houdt voor zijn team en dat zou ook niet nodig moeten zijn. HR draait om de mensen en als je veel waarde hecht aan het creëren van een eerlijke werkomgeving, laat je zien dat je dat gevoel echt deelt.

Het belangrijkste doel van people management is om een bedrijfsstrategie te hebben die een personeelsbestand opbouwt dat divers, inclusief en rechtvaardig is en een cultuur van saamhorigheid stimuleert. DEIB is een belangrijke factor in het bereiken van succes

Angelique Hamilton, CEO en medeoprichter van HR Groep

SMART voorbeeld

Organiseer een maandelijkse vergadering voor elke werknemer om gedachten, ideeën en zorgen met betrekking tot diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen uw bedrijf te delen.

Pro tip: Zorg ervoor dat werknemers weten dat ze altijd persoonlijk contact met u kunnen opnemen als ze niet aanwezig kunnen zijn of geïntimideerd zijn door een vergadering.

11. Creëer een veilige omgeving voor werknemers

Mentaal en fysiek moet werk altijd een veilige plek zijn voor alle werknemers.

Dit heeft niet alleen te maken met hoe werknemers met elkaar omgaan, maar ook met hoe gemakkelijk ze hulp kunnen vragen, ongemakkelijke situaties kunnen rapporteren en gewoon hun mening kunnen geven.

Ja, flexibele werkomgevingen helpen werknemers zich veiliger en comfortabeler te voelen omdat ze hun eigen locatie kunnen kiezen, maar dat zou niet de eerste optie moeten zijn bij de eerste tekenen van toxiciteit, burn-out of wantrouwen tussen teams.

Het nummer één doel van mijn bedrijf is om een werkomgeving te creëren waarin werknemers zich veilig en geborgen voelen. We willen dat onze medewerkers hun supervisors vertrouwen en dat ze zich op hun gemak voelen om hulp te vragen als ze die nodig hebben. Ik wil ook graag dat mijn leden van het team weten dat ik 24/7 beschikbaar ben voor al hun vragen of problemen Een goede manier om dit te bereiken is door middel van een communicatiesysteem waarmee ik gemakkelijk contact kan opnemen met elke medewerker via de methode van hun voorkeur (bijv. telefoon, e-mail, tekst). Als leider van deze organisatie ben ik verantwoordelijk voor de instelling van de toon en de cultuur binnen ons team en geef ik waar nodig leiding, zodat we allemaal samen succesvol kunnen zijn

Andrew Cussens, eigenaar en directeur van Film Volk

SMART voorbeeld

Neem tegen het einde van de week contact op met werknemers om hun werk- en communicatievoorkeuren te bepalen, zodat ze weten dat je hun individuele grenzen respecteert en begrijpt.

12. Geef prioriteit aan feedback vanuit elke hoek

Als HR zegt "we willen van je horen!", dan menen we dat ook.

Digitale feedbackformulieren zijn een handige en snelle manier om feedback van klanten en interne medewerkers te verzamelen.

Een aanpasbaar feedback formulier sjabloon zoals dit feedback formulier in ClickUp zal u niet alleen helpen om sneller feedback te verzamelen, maar zal ook de druk van het sorteren wegnemen door het automatisch toe te voegen aan een gecategoriseerde lijst met meerdere weergaveopties, aangepaste velden en aangepaste statussen.

Eenvoudig verzamelen en organiseren feedback in ClickUp met een aanpasbaar sjabloon voor feedbackformulieren Download deze sjabloon Feedback moet een dagelijkse gebeurtenis zijn en wordt verwacht na elke interactie. Directe, eerlijke en vriendelijke feedback is de sleutel tot innovatie en zal uiteindelijk leiden tot meer productieve vergaderingen, gesprekken en kwaliteit van het werk over de hele linie.

Professionele ontwikkeling rond psychologische veiligheid, empathie en radicale openhartigheid zijn enkele belangrijke initiatieven die de betrokkenheid van werknemers bij ClickUp enorm hebben gestimuleerd. Wanneer werknemers echt het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van iets groters dan zichzelf, straalt dat af op het bedrijf. Als ze het gevoel hebben dat hun gedachten, ideeën en feedback waardevol zijn, zorgen ze ervoor dat ze met oplossingen komen. Wanneer alle mensen, ongeacht hun rol, beseffen dat ze bijdragen aan de psychologische veiligheid van een organisatie, werken ze allemaal hard om die te handhaven

Blijf op schema om uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgang bijhouden in ClickUp

Houd al uw HR doelen bij elkaar in gestructureerde Goals mappen en bewerk eenvoudig toestemmingen om te bepalen wie toegang heeft tot verschillende doelen - perfect voor de instelling van zowel persoonlijke als team-georiënteerde doelstellingen.

Naast de aanpasbare functie Doelen biedt ClickUp ook een eindeloze bibliotheek van gratis, vooraf gebouwde doelen Sjablonen voor HR en werving om u te helpen op nieuwe ideeën te reageren zodra u ze hebt.

Slaap geen seconde langer over je HR doelen, meld u gratis aan voor ClickUp om te beginnen met het heroriënteren van uw activiteiten op de mensen die het succes van uw business bepalen. 💜