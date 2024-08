10 Gratis Bedrijfsbeleid & Procedures Sjablonen in Word & ClickUp

Als je werknemers begrijpen wat ze moeten doen en hoe ze dat moeten doen, kunnen ze beter en sneller werken.

Daarom moet elk bedrijf, ongeacht de grootte, documenten hebben waarin het bedrijfsbeleid wordt uitgelegd, zodat werknemers hun werk en werkplek effectief kunnen uitvoeren.

Deze documenten bevatten alle regels en richtlijnen van uw bedrijf om werknemers te helpen de beste resultaten te leveren.

Het opstellen van een bedrijfsbeleid vanuit het niets is echter een tijdrovende en lastige taak. Daarom hebben we een lijst samengesteld met 10 gratis sjablonen voor bedrijfsbeleid en procedures om je een voorsprong te geven en je processen te stroomlijnen.

Wat zijn sjablonen voor bedrijfsbeleid?

Sjablonen voor bedrijfsbeleid zijn vooraf geschreven documenten die een gestructureerde indeling en richtlijnen bieden voor het maken van verschillende organisatorische beleidsregels en procedures.

Ze hebben betrekking op verschillende gebieden zoals gedrag, technologiegebruik, veiligheid op de werkplek, financiën en juridisch advies en naleving.

Sjablonen voor beleid en procedures zijn nuttig omdat ze een consistente structuur en taal bieden, zodat het bedrijfsbeleid allesomvattend is, voldoet aan de wettelijke voorschriften en is afgestemd op de beste praktijken in de sector.

Deze sjablonen bieden een startpunt voor het maken van aangepast beleid op maat van de behoeften van een bedrijf en zorgen voor consistentie en duidelijke verwachtingen.

Wat maakt een sjabloon voor een goed bedrijfsbeleid?

Een goed sjabloon voor bedrijfsbeleid moet duidelijke doelen hebben en aangeven wat het beleid wil bereiken en op wie het betrekking heeft. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van een goed sjabloon voor bedrijfsbeleid:

Duidelijke en beknopte taal om ervoor te zorgen dat het beleid voor iedereen gemakkelijk te begrijpen is

Uitgebreide dekking van bedrijfsactiviteiten en belangrijke gebieden zoals gedrag op de werkplek, beleid voor intimidatie en veiligheidsvoorschriften

Naleving van relevante wet- en regelgeving om juridische risico's voor het bedrijf te beperken

Flexibiliteit om toekomstige wijzigingen en updates in het bedrijfsbeleid en de procedures op te vangen

Meldingsmechanismen voor werknemers om zorgen te uiten of hulp te zoeken

10 sjablonen voor bedrijfsbeleid voor gebruik in 2024

Nu je weet wat een uitgebreide sjabloon voor bedrijfsbeleid is en wat je erin moet zoeken, gaan we een aantal van de beste gratis sjablonen voor bedrijfsbeleid in Word en ClickUp bekijken die je in je organisatie kunt gebruiken.

1. ClickUp Werknemershandboeken, beleidsregels en procedures sjabloon

Omschrijf de plichten en rechten van werknemers met de ClickUp Employee Handbooks, Policies and Procedures Template

De missie, procedures en verwachtingen van uw bedrijf zijn niet slechts abstracte concepten - ze vormen de ruggengraat van uw werkomgeving en geven vorm aan de dagelijkse ervaringen van elke werknemer.

En een werknemershandboek is de go-to handleiding die al deze informatie en nog veel meer overdraagt aan je team zodat ze kunnen slagen in je bedrijf.

Werknemer gedragscode handboeken beleidsregels en procedures vormen het fundament van een bloeiende werkcultuur. Ze leggen de regels op het werk vast, verduidelijken verantwoordelijkheden en zorgen ervoor dat iedereen op één lijn zit.

Daarom is een actuele, uitgebreide handboek voor werknemers is ononderhandelbaar voor elke organisatie die de gezondheid van de werkplek en een positieve en efficiënte werkomgeving serieus neemt. ClickUp's werknemershandboeken, beleidsregels en procedures sjabloon is een alles-in-één oplossing om uw beleidsdocumentatieproces te stroomlijnen. Van salarisadministratieprocedures tot vakantiebeleid, deze sjabloon omvat het allemaal en biedt een centraal punt voor cruciale organisatiebrede informatie.

De sjabloon is onderverdeeld in vier hoofdsecties:

Alles over

Hoe we werken

Standaard gedragscode

Beleid en procedures

Met deze sjabloon voor gedragscode kunt u een basisbeleid, duidelijke richtlijnen en relevante procedures opstellen en gemakkelijk door lastige situaties navigeren, zodat iedereen op de hoogte is en op één lijn zit. Download deze Tempplate

2. ClickUp Werknemershandboek Sjabloon

Maak het inwerken van nieuwe medewerkers eenvoudiger met de ClickUp Employee Handbook Template

Het inwerken van een nieuwe medewerker is altijd een chaotisch proces voor zowel de werkgever als de werknemer. Maar een goed opgesteld werknemershandboek dat de regels, voorschriften en verwachtingen verduidelijkt, kan het proces voor beide partijen eenvoudiger maken.

Het opstellen van een duidelijk, ondubbelzinnig en effectief handboek is ook een uitdaging. U hebt een uitgebreid sjabloon voor een werknemershandboek nodig, zoals dat van ClickUp.

De ClickUp Werknemershandboek Sjabloon helpt HR-managers kinderziektes in het inwerkproces aan te pakken met speciale secties die alle organisatorische regels en beleidsregels uitgebreid behandelen. U kunt elk sjabloonsegment aanpassen aan het beleid en de inwerkprocedures van uw bedrijf.

De sjabloon bevat, samen met een gedetailleerde handleiding, secties voor het documenteren van gedetailleerde informatie over:

Onboarding

Cultuur

Werkplekbeleid zoals kledingvoorschriften, betaald verlof en belangenverstrengeling

Het bedrijf

Beleid en richtlijnen voor werken op afstand

Gedrag van werknemers en standaardgedragscode

Zakelijke praktijken

Aanwezigheidsbeleid

Prestatiebeoordelingen

Bedrijfsprivileges

Inwerkproces

Bovendien kan de sjabloon (en de inhoud ervan) in realtime worden bewerkt en naadloos worden gedeeld. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Werknemershandboek (Geavanceerd) Sjabloon

Pas een one-stop shop aan voor alle informatie die uw werknemers nodig hebben met ClickUp's werknemershandboek (gevorderd) sjabloon

Of u nu nieuwe werknemers verwelkomt of huidige werknemers helpt om op schema te blijven met hun taken en verantwoordelijkheden, met deze sjabloon voor het werknemershandboek zit u goed! ClickUp's werknemershandboek (gevorderd) sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het maken van een uitgebreide gids voor al uw werknemers, met verwachtingen, beleid en procedures duidelijk uiteengezet. Van bedrijfsbeleid en bedrijfsgeschiedenis tot functiebeschrijvingen, secundaire arbeidsvoorwaarden en bedrijfscultuur, deze sjabloon helpt u om alles georganiseerd en up-to-date te houden op één centrale locatie.

Dit zijn de belangrijkste voordelen van deze sjabloon:

Alle werknemers begrijpen het beleid en de procedures

Het zorgt ervoor dat iedereen zich volledig bewust is van zijn rechten en verantwoordelijkheden

Het beschermt werkgevers tegen wettelijke aansprakelijkheid door alle beleidsregels van het bedrijf schriftelijk vast te leggen

Hoe gebruik je het? Eenvoudig downloaden en de inhoud aanpassen aan het beleid en de procedures van uw bedrijf. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp HR Handboek Sjabloon

Definieer en communiceer de kernwaarden van de organisatie in eenvoudige bewoordingen naar alle belanghebbenden met ClickUp's HR Handboek Sjabloon

Net zoals een kaart u helpt om door een onbekend landschap te navigeren, helpt een personeelshandboek uw team te begrijpen wat er van hen wordt verwacht en waar ze belangrijke informatie kunnen vinden.

Met ClickUp's sjabloon voor HR-handboek kunt u eenvoudig een handboek maken dat is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf. Het is alsof u een toolkit hebt waarmee u snel toegang hebt tot de regels en richtlijnen om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit.

Deze sjabloon voor een handboek bevat drie hoofdsecties met 12 subsecties, waaronder:

Bedrijfsmissie en -waarden : Definieer het overkoepelende doel en de principes die als leidraad dienen voor de activiteiten van het bedrijf

: Definieer het overkoepelende doel en de principes die als leidraad dienen voor de activiteiten van het bedrijf Bedrijfsgegevens : Geef achtergrondinformatie over de oprichting van het bedrijf en de evolutie in de loop der tijd

: Geef achtergrondinformatie over de oprichting van het bedrijf en de evolutie in de loop der tijd Aangeboden diensten : Schets het aanbod van producten of diensten van het bedrijf

: Schets het aanbod van producten of diensten van het bedrijf Bedrijfsstructuur : Toon de organisatorische hiërarchie en rapportagerelaties binnen het bedrijf

: Toon de organisatorische hiërarchie en rapportagerelaties binnen het bedrijf Leiderschap : Introduceer de belangrijkste leidinggevenden en besluitvormers binnen de organisatie

: Introduceer de belangrijkste leidinggevenden en besluitvormers binnen de organisatie Cultuur : Beschrijf de waarden, normen en overtuigingen die de werkomgeving van het bedrijf vormgeven

: Beschrijf de waarden, normen en overtuigingen die de werkomgeving van het bedrijf vormgeven HR-beleid met betrekking tot onboarding en offboarding : Beschrijf de procedures voor het verwelkomen van nieuwe werknemers en het managen van vertrek

: Beschrijf de procedures voor het verwelkomen van nieuwe werknemers en het managen van vertrek Gedrag op de werkplek : Vastleggen van verwachtingen voor professioneel gedrag en interacties tussen werknemers

: Vastleggen van verwachtingen voor professioneel gedrag en interacties tussen werknemers Aanwezigheid : Verduidelijk het beleid en de procedures met betrekking tot aanwezigheid en tijdregistratie van werknemers

: Verduidelijk het beleid en de procedures met betrekking tot aanwezigheid en tijdregistratie van werknemers Bedrijfsprivileges: Benadruk eventuele extra voordelen of stimulansen voor werknemers naast de standaardvergoeding

Gebruik deze sjabloon om uw team op de hoogte en georganiseerd te houden - en hun beste werk te doen zonder gehinderd te worden door vage regels en procedures. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp beleidsmemo sjabloon

Implementeer nieuw beleid duidelijk en efficiënt met ClickUp's Policy Memo Template

Bij het implementeren van nieuwe plannen of wijzigingen is duidelijke communicatie van groot belang. Dat is waar een sjabloon voor beleidsnotities van pas komt. Het helpt je om updates of nieuwe organisatorische initiatieven op een goed georganiseerde manier te introduceren, zodat iedereen de richtlijnen en verwachtingen duidelijk begrijpt.

Met ClickUp's sjabloon voor beleidsmemo's kunt u het proces van het opstellen van uitgebreide memo's stroomlijnen. Deze sjabloon helpt u bij het opstellen van een consistente indeling voor uw memo's, waardoor ze nauwkeurig en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Stel dat je een nieuw beleid en een nieuwe procedure voor werken op afstand wilt introduceren in je bedrijf. Dit is hoe je een memo kunt structureren met behulp van vijf vooraf ingestelde secties om de wijzigingen effectief aan je werknemers te communiceren:

Header : Vermeld duidelijk het onderwerp van de memo, inclusief de namen van de afzender en ontvanger en de datum van uitgifte

: Vermeld duidelijk het onderwerp van de memo, inclusief de namen van de afzender en ontvanger en de datum van uitgifte Samenvatting : Schets de voordelen van het implementeren van een beleid voor werken op afstand, zoals verhoogde productiviteit, flexibiliteit en een betere balans tussen werk en privé voor werknemers

: Schets de voordelen van het implementeren van een beleid voor werken op afstand, zoals verhoogde productiviteit, flexibiliteit en een betere balans tussen werk en privé voor werknemers Achtergrond : Zorg voor context door de noodzaak van een beleid voor werken op afstand uit te leggen, waarbij factoren als veranderende werktrends, technologische vooruitgang en de wens om toptalent aan te trekken worden genoemd

: Zorg voor context door de noodzaak van een beleid voor werken op afstand uit te leggen, waarbij factoren als veranderende werktrends, technologische vooruitgang en de wens om toptalent aan te trekken worden genoemd Aanbeveling : Presenteer uitvoerbare stappen voor het implementeren van het beleid voor werken op afstand, zoals het definiëren van richtlijnen voor werken op afstand, het opstellen van communicatieprotocollen en het stellen van verwachtingen ten aanzien van prestaties en beschikbaarheid

: Presenteer uitvoerbare stappen voor het implementeren van het beleid voor werken op afstand, zoals het definiëren van richtlijnen voor werken op afstand, het opstellen van communicatieprotocollen en het stellen van verwachtingen ten aanzien van prestaties en beschikbaarheid Oproep tot Actie (CTA): Communiceer duidelijk de volgende stappen voor werknemers, zoals het doornemen van het beleid, het bijwonen van trainingssessies en het naleven van de richtlijnen voor werken op afstand

Bovendien kun je alle bestaande beleidsregels overzichtelijk bij elkaar zetten op één toegankelijke locatie, om verantwoording en naleving te bevorderen. Met deze sjabloon kunt u uw team op de hoogte houden en up-to-date houden met het bedrijfsbeleid zonder veel tijd te hoeven investeren in onderzoek of herschrijven. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Werknemershandboek Sjabloon voor HVAC Bedrijf Sjabloon

Definieer essentiële bedrijfselementen en bevorder een succesvolle werkomgeving met ClickUp's HVAC Employee Handbook Template

Heeft u een HVAC-bedrijf (verwarming, ventilatie en airconditioning)?

Zo ja, dan hebt u een werknemershandboek nodig dat is afgestemd op de veiligheidstraining en operationele behoeften van uw werknemers.

De ClickUp Werknemershandboek Sjabloon voor HVAC-bedrijf is ontworpen om naadloos aan deze behoeften te voldoen. Met deze sjabloon kunt u duidelijke richtlijnen opstellen voor beleid en procedures, documenten organiseren met betrekking tot functies en prestaties, en waardevolle richtlijnen bieden voor training, inwerken en loopbaanontwikkeling. De sjabloon heeft de volgende secties:

Bedrijfsverhaal

Teambeleid

Gedragsnormen

Beleid kantooromgeving

Communicatiebeleid

Beloning en prestaties

Voordelen

Beëindiging

Gebruik deze sjabloon om de essentiële aspecten van uw bedrijf vast te stellen die bijdragen aan het succes ervan. Zorg ervoor dat veiligheidsprocedures worden nageleefd, definieer klantenservicenormen en creëer een positieve werkomgeving. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp proces en procedures sjabloon

Markeer de taken die nodig zijn om een levend procesdocument te maken met het ClickUp proces- en proceduresjabloon

Met de ClickUp proces en procedures sjabloon kunt u al uw processen centraal documenteren voor snelle toegang, stapsgewijze instructies maken voor herhaalbare taken en procedures visueel organiseren met gemakkelijk te begrijpen Kanban-borden.

Of het nu gaat om onboarding van gebruikers of productlanceringen, deze sjabloon vereenvoudigt het opzetten, volgen en voltooien van uw bedrijfsbrede processen van begin tot eind en helpt u ze te categoriseren per afdeling of functie voor extra gemak.

Naast het document met de Aan de slag-handleiding bevat deze sjabloon ook een:

Documentatielijst : Hiermee kunt u al uw projectdocumenten op één plaats ordenen

: Hiermee kunt u al uw projectdocumenten op één plaats ordenen Documentatiestappenbord : Het biedt een bordweergave om de fasen van uw documentatieproces te visualiseren

: Het biedt een bordweergave om de fasen van uw documentatieproces te visualiseren Whiteboard voor processtroomdiagrammen: Dit kun je gebruiken om de stroom van je documentatieproces in kaart te brengen

Je kunt de lijst- en bordweergave gebruiken om je projectdocumenten te organiseren. Om ze gemakkelijk te beheren, kunt u details toevoegen zoals type, prioriteit, fase, afdeling en voltooiingspercentage.

Wijs tags toe aan teamleden, belanghebbenden en goedkeurders om hen te laten weten wanneer er input nodig is. Pas categorieën, tags en velden aan en pas groepering en sortering aan volgens uw voorkeur. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Procedures Sjabloon

Vereenvoudig taakbeheer met ClickUp's Procedure Template

Een procedure sjabloon is een document dat duidelijk de stappen van een proces schetst en het doel en de doelstellingen definieert. Het is als een set schriftelijke instructies die werknemers precies vertellen wat ze stap voor stap moeten doen. Standaard operationele procedures zijn cruciaal voor elk bedrijf om soepel en efficiënt te kunnen werken. Maar het opstellen ervan kan veel tijd in beslag nemen. Dat is waar de ClickUp's Procedure Sjabloon komt goed van pas!

Deze sjabloon heeft volledig aanpasbare functies zoals:

Aangepaste statussen : Gebruik verschillende aangepaste statussen voor uw taken om de voortgang van elke procedure te volgen

: Gebruik verschillende aangepaste statussen voor uw taken om de voortgang van elke procedure te volgen Aangepaste velden : Organiseer en wijs kenmerken toe aan uw procedures en bekijk de fasen van een proces in één oogopslag

: Organiseer en wijs kenmerken toe aan uw procedures en bekijk de fasen van een proces in één oogopslag Aangepaste weergaven : Gebruik deze documentsjabloon als uitgangspunt en pas uw ClickUp workflow aan met Lijst, Gantt, Werklast, Kalender en andere weergaven

: Gebruik deze documentsjabloon als uitgangspunt en pas uw ClickUp workflow aan met Lijst, Gantt, Werklast, Kalender en andere weergaven Projectbeheer: Verbeter het bijhouden van procedures met commentaarreacties, geneste subtaken, meerdere verantwoordelijken en prioriteiten

Het Procedure-sjabloon vereenvoudigt het maken van SOP's voor u, waardoor het gemakkelijker wordt om uw workflow te stroomlijnen, de organisatie en duidelijkheid te verbeteren en ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde proces volgt. Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp standaard operationele procedures sjabloon

Bied een kader voor het beheer van het personeel van de organisatie met ClickUp's SOP-sjabloon

Een sjabloon voor standaard operationele procedures (SOP) is een raamwerk voor het beheer van het personeel van uw organisatie. Het zorgt ervoor dat je het juiste aantal bekwame en gemotiveerde werknemers hebt om de activiteiten van je bedrijf soepel te laten verlopen.

Met een SOP-sjabloon kunnen organisaties ervoor zorgen dat alle taken uniform worden uitgevoerd, ongeacht wie er verantwoordelijk is. Een SOP-sjabloon maken zonder SOP-software kan tijdrovend zijn, dus het gebruik van een kant-en-klare sjabloon is de juiste oplossing.

Met ClickUp's sjabloon voor standaardbedieningsprocedures krijgt u alles wat u nodig hebt voor succesvol SOP-beheer op één plek en een uniforme werkruimte met best practices voor procesbeheer om snel SOP's op te stellen.

Je hebt ook toegang tot andere proceduresjablonen, workflows en checklists om iedereen op één lijn te houden.

De sjabloon bevat de volgende secties:

In- en uitstroomprocessen : Stroomlijn de procedures voor het verwelkomen van nieuwe medewerkers en het beheren van het vertrek van medewerkers

: Stroomlijn de procedures voor het verwelkomen van nieuwe medewerkers en het beheren van het vertrek van medewerkers Training : Stel richtlijnen op voor trainingsprogramma's voor werknemers om een consistente en effectieve ontwikkeling van vaardigheden te garanderen

: Stel richtlijnen op voor trainingsprogramma's voor werknemers om een consistente en effectieve ontwikkeling van vaardigheden te garanderen Overplaatsingsproces : Definieer de stappen die nodig zijn bij het overplaatsen van medewerkers tussen afdelingen of locaties binnen de organisatie

: Definieer de stappen die nodig zijn bij het overplaatsen van medewerkers tussen afdelingen of locaties binnen de organisatie Bevorderingsproces : Beschrijf de criteria en procedures voor het promoveren van werknemers naar hogere functies binnen het bedrijf

: Beschrijf de criteria en procedures voor het promoveren van werknemers naar hogere functies binnen het bedrijf Verlof en verlof: Beschrijf het beleid en de procedures met betrekking tot verlof en verlofaanvragen van werknemers Deze sjabloon downloaden ### 10. ClickUp processtroom sjabloon

Standaardiseer en documenteer uw processen met ClickUp's Whiteboard Sjabloon voor processtromen

Elke organisatie, ongeacht de grootte, gebruikt processtromen om activiteiten te stroomlijnen en dingen op de rails te houden. Met een goed sjabloon voor processtromen kun je de workflow visualiseren en documenteren in één dashboard. ClickUp's Whiteboard Sjabloon voor processtromen is ontworpen om uw leven gemakkelijker te maken. Het helpt u om processen snel en gemakkelijk te visualiseren, teams rond projecten te organiseren met takenlijsten, checklists en opmerkingen, en de voortgang te volgen om ervoor te zorgen dat alles gedaan wordt zoals gepland.

Stel, je maakt een nieuw document voor HR doelen en gerelateerde processen. Met deze sjabloon kun je aparte kolommen maken voor de recruiters, de wervingsmanager en andere belanghebbenden, en details toevoegen over het onboardingproces, exitproces of een andere organisatiestructuur of stroomdiagramproces.

De sjabloon is ontworpen in whiteboardformaat en biedt veel aanpassingsmogelijkheden. Standaard bevat het deze vijf secties:

Planning

Ontwikkeling

Uitvoering

Beheer

Evaluatie Deze sjabloon downloaden ## Bonus: Bedrijfsbeleid en procedures sjablonen in Word

Naast de ClickUp beleidssjablonen kunt u ook de volgende Word-sjablonen gebruiken:

1. Ontwerp van sjablonen voor bedrijfsbeleid in Word

via Sjabloon.net Ontwikkel met behulp van deze sjabloon voor bedrijfsbeleid duidelijke en uitgebreide richtlijnen die het verwachte gedrag binnen uw organisatie schetsen.

Stem dit beleid af op de kernwaarden van uw bedrijf en stimuleer een omgeving van professionaliteit, integriteit en respect. Werk samen met de belangrijkste belanghebbenden om regels op te stellen die aansluiten bij uw unieke cultuur en die werknemers in staat stellen ethische normen te handhaven.

Deze gezamenlijke aanpak zorgt voor eigenaarschap en naleving van de principes die het succes van uw bedrijf zullen stimuleren, terwijl er een positieve en productieve werkplek blijft bestaan.

Het is beschikbaar in gebruiksvriendelijke bestandsformaten en integreert naadloos door experts samengestelde inhoud die kan worden aangepast aan uw bedrijfscultuur. Deze sjabloon downloaden

2. Beleidssjabloon voor werken op afstand

via Sjabloon.net Met behulp van deze beleidssjabloon voor werken op afstand kunt u de rompslomp vermijden van het opstellen van richtlijnen voor telewerken en hybride werken vanaf nul. Deze uitgebreide sjabloon voor thuiswerkbeleid omvat alles van werving en indiensttreding tot het gedrag van werknemers.

Dankzij de intuïtieve lay-out kun je dit werknemershandboek moeiteloos aanpassen aan de unieke vereisten binnen jouw werkomgeving. Deze sjabloon downloaden

Begin met het maken van uw bedrijfsroutekaarten met sjablonen voor bedrijfsbeleid

Het opstellen van beleid en procedures kan moeilijk, eentonig en saai aanvoelen. Het hoeft echter niet zo te zijn.

Kies een sjabloon, verzamel uw team en gebruik de juiste tool om het beleidsproces te stroomlijnen. En de verschillende aanpasbare sjablonen van ClickUp zijn de perfecte hulpmiddelen voor dit proces!

