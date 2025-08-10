Top 10 software voor kamerreserveringen voor kantoren in 2025

Heb je jezelf wel eens met je laptop in de hand door het kantoor zien lopen, op zoek naar een gratis vergaderruimte? Wist je dat 40% van de werknemers, net als jij, tot wel 30 minuten per dag verspilt met het zoeken naar een geschikte ruimte voor een vergadering?
Dit is niet alleen frustrerend, het is ook funest voor de productiviteit. Of het nu gaat om een belangrijke vergadering met een client of het snel synchroniseren van een team, het laatste waar u tijd aan wilt besteden is ruzie maken over vergaderruimtes en speurwerk doen in de kalender.
Daar komt software voor het reserveren van ruimtes om de hoek kijken. Het juiste reserveringssysteem voorkomt planningsconflicten, no-shows en zorgt ervoor dat vergaderingen soepel verlopen met realtime beschikbaarheid en slimme herinneringen.
We hebben de beste tools voor ruimte reserveren verzameld ( ClickUp loopt voorop!) om u te helpen uw ruimte te optimaliseren, tijd te besparen en weer controle te krijgen over uw kalender.
Waar moet u op letten bij het kiezen van software voor het reserveren van ruimtes?
De juiste software voor ruimte reserveringen moet meer doen dan alleen uw plek vrijhouden. Het moet vooruit kunnen denken, u niet in de weg staan en ervoor zorgen dat elke vergadering op tijd begint (met de juiste mensen in de ruimte).
Dit is waar u op moet letten in een vergaderruimteplanningssysteem voor productieve vergaderingen:
- Real-time beschikbaarheid van ruimtes: Tools die uw team direct laten zien welke ruimtes gratis, in gebruik of al geboekt zijn. Geen ongemakkelijke onderbrekingen meer met vragen als 'is hier iemand?', giswerk en vergaderingen die elkaar overlappen
- Integratie met agenda en e-mail: Software die naadloos synchroniseert met bestaande zakelijke tools en Google Workspace, Agenda, Microsoft Outlook en herinneringen via e-mail. Uw team hoeft geen boekingen meer te missen of met vijf apps te jongleren om één ruimte te reserveren
- Interactieve plattegronden: Functies die interactieve kamerweergaven en beelden van de lay-out van het kantoor tonen, waar u op vergaderruimtes kunt klikken en eenvoudig kunt reserveren. Dergelijke software voor het reserveren van vergaderruimtes is vooral nodig als u grotere kantoren en hybride installaties heeft
- Slimme boekingsregels: Tools waarmee u beperkingen kunt instellen, zoals maximale bezetting, limieten voor de duur van boekingen en prioriteit voor specifieke teams. Zo blijft alles eerlijk en georganiseerd, zelfs tijdens piekuren, en voorkomt u problemen met de planning op het werk
- Contactloos in- en uitchecken: Software die QR-codes of sensoren biedt om te controleren wie de ruimte gebruikt, waardoor spookboekingen worden verminderd. Dit helpt ook bij het bijhouden van het ruimtegebruik voor een betere planning
- Functies voor bezoekersbeheer: Functies om vergaderruimtes te reserveren voor bezoeken van clients of leveranciers en deze te koppelen aan aanmeldingen van gasten
- Gebruiksanalyses en rapportages: Software die bijhoudt welke ruimtes het meest worden gebruikt, hoe vaak boekingen worden geannuleerd en waar u ruimte verspilt
De beste software voor kamerreserveringen in één oogopslag
Hieronder vindt u een overzicht van de meest indrukwekkende software voor kamerreserveringen waaruit u kunt kiezen:
|Tool
|Het beste voor
|Belangrijkste functies
|Prijzen*
|ClickUp
|Naadloze ruimte reservering en teamcoördinatie; Startups, MKB en ondernemingen
|AI-aangedreven kalender, taakbeheer, sjablonen voor vergaderingen, integraties met Google Agenda, Outlook en Calendly, AI Notetaker en sjablonen voor het beheer van kantoorruimte
|Free Forever, aanpassingen voor ondernemingen
|Skedda
|Automatisering van toegangscontrole voor specifieke vergaderruimtes; kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen
|Aangepaste boekingsregels, notificaties voor het inchecken van bezoekers, herinneringen via Slack/e-mail, interactieve kaarten en online betalingen
|Vanaf $ 99/maand
|Kadence
|Hybride teams; Startups, MKB en ondernemingen
|Real-time beschikbaarheid van ruimtes, voorspellende intelligentie, Slack/MS Teams-meldingen, integratie met Outlook/Google Agenda en live analyse van het ruimtegebruik
|Vanaf $ 4 per maand per actieve gebruiker
|OfficeRnD
|Vergaderruimtes aanpassen; kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen
|Terugkerende vergaderreserveringen, gecentraliseerde status van ruimtes, analyse van ruimtegebruik en boekingsmogelijkheden voor beheerders
|Vanaf $ 99-$ 185/maand
|inspace
|Analyse van ruimtegebruik en werkplekken; kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen
|NFC-check-ins, interactieve kaarten, boekingsregels, digitale bewegwijzering en bruikbare statistieken
|Vanaf $ 3,99 per gebruiker per maand
|Roomzilla
|Ruimteboekingen met één tik; MKB
|Reserveringen via QR-code, automatische annuleringen, goedkeuringsregels, interactieve kaarten en realtime updates
|Gratis, vanaf $ 12/bron
|Robin
|Ondernemingen met grote kantoorruimtes en teams op afstand; Ondernemingen
|Hot desking, prioriteitsreserveringen, interactieve kantoorplattegronden, AI-gestuurde check-ins en bescherming tegen verlaten vergaderingen
|Aangepaste prijzen
|Teem van iOFFICE
|Overheidsinstanties; Overheid, ondernemingen
|FedRAMP-autorisatie, interactieve kantoorplattegronden, AI-optimalisatie van de werkruimte en integratie van bezoekersbeheer
|Aangepaste prijzen
|RoomRaccoon
|Hotels en resorts; kleine en middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen (horeca)
|Geautomatiseerde updates van de beschikbaarheid van ruimtes, veilige facturering, aanpasbare boekingsmodule en rapportage in realtime
|Vanaf $ 236/maand
|Envoy
|Optimalisatie van het gebruik van vergaderruimtes en het beheer van kantoorruimte; kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen
|Beschikbaarheid in kleur, digitale planning, integratie met Slack/Teams en automatische herinneringen aan het einde van vergaderingen
|Gratis, vanaf $ 131/maand per locatie
Hoe we software beoordelen bij ClickUp
Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product.
Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.
De beste software voor het reserveren van ruimtes
Dit zijn enkele van de meest gebruikte softwareprogramma's voor ruimteplanning die uw reserveringssysteem naar een hoger niveau kunnen tillen.
1. ClickUp (het beste voor naadloze ruimteboekingen en teamcoördinatie)
Stel je voor: je hebt over vijf minuten een belangrijk telefoongesprek met een client, maar de vergaderruimte die je dacht te hebben gereserveerd, is alweer bezet. Je hebt de kalender gecontroleerd, maar het is onduidelijk. Je team werkt met verschillende tools, niemand weet wie wat heeft gereserveerd en nu ben je op zoek naar een back-up ruimte.
Ga naar ClickUp , uw alles-in-één app voor werk. Het is een AI-aangedreven werk hub en slim boekingssysteem dat planning, samenwerking, follow-ups en meer onder één dak brengt.
ClickUp Kalender
De AI-kalender van ClickUp fungeert als uw commandocentrum voor het reserveren van vergaderruimtes. In plaats van ongemakkelijke confrontaties in de gang of dubbele boekingen, krijgt u een overzichtelijke, realtime weergave van welke ruimtes beschikbaar zijn, wanneer en voor hoe lang.
Wilt u tijd blokkeren voor een brainstormsessie of een wekelijkse vergadering met alle medewerkers? Kies gewoon uw tijdstip.
Maar het houdt niet op bij alleen reserveren. Deze kalender wordt aangestuurd door AI. Hij kan uw volledige werkstroom voor vergaderingen optimaliseren. De kalender plant automatisch op basis van beschikbaarheid en verstuurt herinneringen, zodat niemand de vergadering mist – of onuitgenodigd binnenloopt.
ClickUp Brain
De AI van ClickUp bekijkt taken, aankomende deadlines en de beschikbaarheid van uw team om zinvolle vergadertijden aan te bevelen.
ClickUp Brain blokkeert zelfs automatisch focustijd en herschikt afspraken wanneer er conflicten ontstaan, zodat u overlappingen en last-minute verschuivingen kunt voorkomen.
ClickUp-taken
Laten we het vervolgens hebben over ClickUp-taken: de operationele ruggengraat van uw vergaderruimtecoördinatie.
U kunt elke geplande vergadering omzetten in een taak. Tag gewoon de ruimte, wijs deze toe aan uw team, stel de duur in en u bent klaar.
Zo ontstaat er één bron van informatie: iedereen weet wie welke ruimte gebruikt, voor hoe lang en waarom. U hoeft niet meer te raden voor wie 'vergaderruimte B' is gereserveerd. Bovendien kunt u subtaken en checklists toevoegen, zodat uw vergaderingen op schema blijven en productief verlopen.
ClickUp-integraties
En omdat ClickUp moeiteloos synchroniseert met Google Agenda, Outlook, Microsoft Teams en andere populaire planningstools, blijft uw hele boekingssysteem op elkaar afgestemd.
Met de ClickUp Outlook-integratie kunt u e-mails omzetten in taken . U kunt ook nieuwe taken aanmaken vanuit uw e-mails zonder Outlook te verlaten.
Het bijwerken van taken in uw kalender wordt ook een fluitje van een cent dankzij de integratie van ClickUp met Google Agenda. En als u een gebeurtenis in uw Google Agenda moet wijzigen of toevoegen, wordt dit automatisch weergegeven in ClickUp.
Op dezelfde manier kunt u met de ClickUp Calendly-integratie een vergadering plannen in Calendly en deze weergeven in ClickUp.
Naast het beheren, plannen en coördineren blinkt ClickUp uit in het verhogen van de productiviteit. Het neemt niet alleen de chaos weg die gepaard gaat met het reserveren van vergaderruimtes, maar maakt vergaderingen zelf ook volledig probleemloos.
ClickUp AI Notetaker
De ClickUp AI Notetaker is het teamlid waarvan u niet wist dat u het nodig had. Het neemt deel aan uw vergaderingen, luistert mee, transcribeert de belangrijkste punten uit de notulen en, nog belangrijker, genereert automatisch actiepunten die worden omgezet in ClickUp-taken zodra het gesprek is beëindigd.
Dat betekent dat elk resultaat van een kamerreservering wordt gedocumenteerd en opgevolgd, en niet slechts een vage aantekening of een vergeten notitie is.
Sjabloon voor ClickUp-vergaderingsformulier
Wilt u een eenvoudige manier voor uw team om ruimtes aan te vragen of vergaderingen te plannen? Probeer dan het sjabloon voor het boeken van vergaderingen van ClickUp.
Hiermee kunnen teams zonder gedoe vergaderruimtes reserveren en wordt ervoor gezorgd dat elke vergaderverzoek duidelijk en consistent is, waardoor overlappingen in vergaderschema's worden voorkomen. Bovendien kunt u alle essentiële details vastleggen, zoals datum, tijd, locatie, deelnemers, agenda en benodigde middelen.
Voor wie grotere ruimtes beheert, zoals een campus, een coworkingruimte of het hoofdkantoor van een onderneming, tilt ClickUp Office Space Management Template het beheer naar een hoger niveau.
U kunt bureaus en vergaderruimtes toewijzen, het gebruik van ruimtes bijhouden, onderhoudsverzoeken beheren en zelfs layouts optimaliseren voor maximale productiviteit. U kunt uw ruimte visualiseren, efficiënt plannen en uw kantoor runnen als een goed geoliede machine.
In een wereld vol overlappende kalenders en drukke agenda's is ClickUp uw complete vergaderingsmanager. Het helpt u effectieve vergaderingen te houden en alle ruimte, taken en teamgenoten gesynchroniseerd te houden.
De beste functies van ClickUp
- Laat leden ruimtes reserveren via ClickUp-formulieren, beheer meerdere ruimtes en stroomlijn facturering of toegang
- Maak van het reserveren van vergaderruimtes een geautomatiseerde werkstroom met meer dan 50 triggers
- Coördineer reserveringen van klaslokalen en vergaderruimtes, synchroniseer met academische kalenders en automatiseer notificaties voor medewerkers en studenten
- Integreer ruimte reservering met projectmanagement, zodat vergaderingen, taken en follow-ups allemaal op één plek worden bijgehouden
- Vertaal aantekeningen van vergaderingen in meer dan 10 talen
- Sla aantekeningen van vergaderingen op met ClickUp AI Notetaker en opnames van vergaderingen met ClickUp Clips, zodat u ze snel kunt raadplegen en overbodige vergaderingen kunt voorkomen
- Krijg toegang tot sjablonen voor PowerPoint-vergaderagenda's om uw discussies te organiseren en structureren voor kortere vergaderingen
Beperkingen van ClickUp
- Nieuwe gebruikers kunnen de uitgebreide functies in het begin wat overweldigend vinden
Prijzen van ClickUp
Beoordelingen en recensies van ClickUp
- G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)
Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?
Een gebruiker van ClickUp zegt
Het is fenomenaal om te zien hoeveel tijd we hebben bespaard in vergaderingen sinds we zijn overgestapt op ClickUp. Wat ons vroeger drie uur per week kostte voor het plannen en bijwerken van gebeurtenissen, kost ons nu iets meer dan een uur. De betrokken teams hebben nu meer tijd om zich te concentreren op belangrijkere marketingprioriteiten.
Het is fenomenaal om te zien hoeveel tijd we hebben bespaard in vergaderingen sinds we zijn overgestapt op ClickUp. Wat ons vroeger drie uur per week kostte voor het plannen en bijwerken van gebeurtenissen, kost ons nu iets meer dan een uur. De betrokken teams hebben nu meer tijd om zich te concentreren op belangrijkere marketingprioriteiten.
💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp-formulieren om na elke vergadering feedback van uw team te verzamelen. Zo vermindert u het aantal zinloze vergaderingen en blijven vergaderruimtes beschikbaar voor dringende conferenties
2. Skedda (het beste voor het automatiseren van toegangscontrole voor specifieke vergaderruimtes)
Van 2023 tot 2024 is de totale kantoorbezetting verdubbeld, van 30% naar 60%. Dit betekent meer mensen, meer vergaderingen en ja... meer kans op ruimteconflicten.
Met het gestroomlijnde en gecentraliseerde platform van Skedda kunt u dat beheren met bureau-toewijzing, vergaderruimteplanning en organisatie van gedeelde ruimte. De intuïtieve drag-and-drop-interface, online betalingen en sociale logins maken het voor office managers en coworking operators gemakkelijk om reserveringen met minimale inspanning af te handelen.
U kunt ook toegangscontrole instellen voor specifieke ruimtes, zodat de ruimte voor uw vergaderingen met hoge prioriteit altijd beschikbaar is.
De beste functies van Skedda
- Pas boekingsvoorwaarden, aangepaste velden en regels voor gespecialiseerde apparatuur en verschillende vergaderruimtes aan
- Laat bezoekers inchecken op een daarvoor bestemde tablet en ontvang direct een notificatie van hun aankomst
- Stuur herinneringen om in te checken via Slack en e-mail, en geef ongebruikte ruimtes automatisch vrij om spookboekingen te voorkomen
- Laat teams op afstand eenvoudig hun kantooromgeving vinden met gedetailleerde, interactieve kaarten en plattegronden
Skedda beperkingen
- Soms worden afspraken in de verkeerde tijdzone in de lijst weergegeven
- Ontbreekt aangepaste functies
Prijzen van Skedda
- Starter: $99/maand
- Plus: $149/maand
- Premier: $199/maand
Beoordelingen en recensies van Skedda
- G2: 4,8/5 sterren (meer dan 240 beoordelingen)
- Capterra: 4,8/5 sterren (meer dan 220 beoordelingen)
📮ClickUp Insight: Volgens ons onderzoek naar de effectiviteit van vergaderingen vindt 12% van de respondenten vergaderingen te druk, 17% vindt ze te lang duren en 10% vindt ze meestal overbodig.
In een ander onderzoek van ClickUp gaf 70% van de respondenten toe dat ze graag een vervanger of een vertegenwoordiger naar de vergaderingen zouden sturen als ze dat konden.
De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan uw perfecte vergaderingsproxy zijn! Laat AI alle belangrijke punten, beslissingen en actiepunten vastleggen terwijl u zich concentreert op werk met een hogere waarde. Met automatische vergaderverslagen en het aanmaken van taken met behulp van ClickUp Brain mist u nooit meer belangrijke informatie, zelfs niet als u een vergadering niet kunt bijwonen.
💫 Echte resultaten: Teams die de functies voor vergaderbeheer van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% aan onnodige gesprekken en vergaderingen!
3. Kadence (het beste voor hybride teams)
64% van de werknemers geeft aan dat hun bedrijf momenteel volgens een hybride model werkt. Als u een van hen bent, is Kadence de ideale software voor het plannen van vergaderruimtes voor u.
Dit vergaderruimteboekingssysteem biedt een modern kamerboekingssysteem dat is afgestemd op hybride teams en realtime zichtbaarheid biedt van beschikbare vergaderruimtes op meerdere locaties.
U kunt ruimtes filteren op locatie, capaciteit of voorzieningen en rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat of desktop reserveren. De ruimteweergave en snelle reserveringsfunctie van het systeem zorgen ervoor dat de planning van vergaderruimtes transparant en probleemloos verloopt.
De beste functies van Kadence
- Krijg toegang tot voorspellende informatie over de bezetting van uw werkplekken
- Blijf op de hoogte van wanneer uw team naar kantoor komt en wanneer ze op het laatste moment hebben geannuleerd via Slack- en MS Teams-meldingen
- Pas de installatie van uw vergaderruimte aan met de benodigde voorzieningen
- Reserveer vergaderruimtes rechtstreeks vanuit uw Outlook- en Google-agenda
- Help office managers om boekingsconflicten te minimaliseren met herinneringen voor het inchecken, het automatisch vrijgeven van ongebruikte ruimtes en live analyses van het ruimtegebruik
Kadence-limieten
- Vaak storingen wanneer u probeert om kamerboekingen te wijzigen
- Het gedeelte met inzichten is niet erg gedetailleerd
Prijzen van Kadence
- Standaard: $4/maand per actieve gebruiker
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Kadence
- G2: 4,6/5 sterren (meer dan 100 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 sterren (meer dan 20 beoordelingen)
Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Kadence?
Een G2-recensie luidt:
Het is een eenvoudig te gebruiken systeem als het correct is ingesteld. Het enige wat u hoeft te doen is een paar keer op de knop te klikken om te zien welke zetels of kamers gratis zijn en te klikken om te bevestigen. Elke keer dat u boekt, moet u inchecken. Dat is nogal vervelend en als u het niet op tijd doet, wordt uw reservering geannuleerd.
Het is een eenvoudig te gebruiken systeem als het correct is ingesteld. Het enige wat u hoeft te doen is een paar keer op de knop te klikken om te zien welke zetels of kamers vrij zijn en te klikken om te bevestigen. Elke keer dat u boekt, moet u inchecken. Dat is nogal vervelend en als u het niet op tijd doet, wordt uw reservering geannuleerd.
4. OfficeRnD (het beste voor het aanpassen van vergaderruimtes)
Elk team heeft andere voorzieningen nodig tijdens online vergaderingen, of het nu gaat om whiteboards voor brainstormsessies, apparatuur voor videoconferenties met clients of extra stoelen voor hybride vergaderingen.
Met OfficeRnD kunt u vergaderruimtes aanpassen aan de behoeften van uw team, van het toevoegen van voorzieningen tot het instellen van slimme reserveringsregels die de planning eenvoudig en stressvrij houden. En als het druk wordt, kunnen office managers of beheerders ingrijpen om namens anderen ruimte te reserveren, zodat iedereen op het juiste moment de juiste ruimte krijgt.
Het platform is bijzonder geschikt voor coworking spaces en bedrijfsomgevingen die flexibele, schaalbare oplossingen vereisen.
De beste functies van OfficeRnD
- Reserveer eenvoudig ruimtes voor terugkerende vergaderingen
- Voeg belangrijke vergaderdetails en middelen rechtstreeks toe aan elke reservering
- Markeer beschikbare ruimte met gecentraliseerde status van ruimtes
- Houd boekingen en check-ins bij, bekijk de bezettingsgraad van ruimtes, de gemiddelde duur van boekingen en het percentage no-shows
Beperkingen van OfficeRnD
- Het kan behoorlijk duur worden voor startende bedrijven met een beperkt budget
- Gebruikers melden dat de navigatie in de software nogal lastig is
Prijzen van OfficeRnD
- Voor co-working en flexibele ruimtes: Start: Vanaf $ 185/maand Groei: Vanaf $ 289/maand Schaal: Aangepaste prijzen
- Start: Vanaf $ 185/maand
- Groei: Vanaf $ 289/maand
- Schaal: Aangepaste prijzen
- Voor moderne werkplekken: Start: Vanaf $ 99/maand Professional: Vanaf $ 399/maand Enterprise: Aangepaste prijzen
- Start: Vanaf $ 99/maand
- Professioneel: Vanaf $399/maand
- Enterprise: Aangepaste prijzen
- Start: Vanaf $ 185/maand
- Groei: Vanaf $ 289/maand
- Schaal: Aangepaste prijzen
- Start: Vanaf $ 99/maand
- Professioneel: Vanaf $399/maand
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van OfficeRnD
- G2: 4,6/5 sterren (meer dan 150 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 sterren (meer dan 30 beoordelingen)
Wat zeggen gebruikers in de praktijk over OfficeRnD?
Een G2-recensie luidt:
Ik vind het prettig hoe naadloos het platform werkt. Het is zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te navigeren. Voor de behoeften van onze organisatie en de vereisten wanneer iemand een ruimte in ons kantoor reserveert, is de functie voor vergaderdiensten essentieel. Het zou handig zijn om de optie te hebben om die vereiste voor dat formulier in te schakelen, zodat ons team zich kan voorbereiden op de aankomst van onze medewerkers op kantoor.
Ik vind het prettig hoe naadloos het platform werkt. Het is zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te navigeren. Voor de behoeften van onze organisatie en de vereisten wanneer iemand een ruimte in ons kantoor reserveert, is de functie voor vergaderdiensten essentieel. Het zou handig zijn om de optie te hebben om die vereiste voor dat formulier in te schakelen, zodat ons team zich kan voorbereiden op de aankomst van onze medewerkers op kantoor.
🧠 Leuk weetje: Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, zweert bij de productiviteitverhogende kracht van een ijskoude vergaderruimte, waar de thermostaat op een frisse 15 °C wordt gehouden. Het lijkt erop dat het enige wat in die ruimte wordt verwarmd, de discussie is!
5. inspace (het beste voor ruimtegebruik en werkplekanalyse)
Om uw werkruimte te optimaliseren, hebt u realtime gegevens nodig over hoe uw vergaderruimtes en bureaus worden gebruikt. Het NFC-check-insysteem van het platform zorgt ervoor dat alleen gereserveerde ruimtes worden gebruikt, waardoor ongebruikte ruimtes automatisch vrijkomen voor anderen.
Naast het beheren van uw ruimteboekingen, laat het u precies zien hoe de ruimte wordt gebruikt en wat u moet veranderen om uw team tegemoet te komen.
U kunt direct beschikbare vergaderruimtes bekijken, schema's controleren en ruimtes reserveren vanaf elk apparaat, inclusief interactieve kamerpanelen. Bovendien biedt het aanpasbare berichten, realtime updates en moeiteloze coördinatie voor soepele en plezierige vergaderingen met clients en teams.
de beste functies van inspace
- Stel reserveringsregels in, beheer de rollen van gebruikers en zorg ervoor dat alleen de juiste personen specifieke ruimtes kunnen reserveren
- Bied bezoekers digitale signage om vergaderruimtes te reserveren
- Krijg toegang tot interactieve plattegronden van uw kantoor via de intuïtieve interface van het platform en laat medewerkers bureaus, vergaderruimtes, parkeerplaatsen en meer reserveren
- Profiteer van gedetailleerde toegangscontrole en bruikbare statistieken
inspace-limieten
- De gebruikerservaring is niet erg soepel
- Soms moet u een pagina een paar keer verversen om kamers te reserveren
prijzen van inspace
- Starterspakket: € 3,99/gebruiker per maand
- Pro: $7,99/gebruiker per maand
- Enterprise: Aangepaste prijzen
beoordelingen en recensies van inspace
- G2: Geen beoordelingen beschikbaar
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
👀 Wist u dat? 49% van alle ruimtes op de werkplek wordt extreem onderbenut, gemiddeld minder dan een uur per dag.
6. Roomzilla (het beste voor kamerreserveringen met één druk op de knop)
Niemand wil meerdere goedkeuringsstappen doorlopen om een vergaderruimte te reserveren. Het wordt nog frustrerender als het om een dringende vergadering gaat.
Met Roomzilla kunt u kamers reserveren door simpelweg een QR-code te scannen. De functies voor automatische annulering en goedkeuringswachtrij helpen no-shows te verminderen en het reserveringsproces te stroomlijnen. Het platform is zeer flexibel en ondersteunt hot-desking, desk hoteling en traditionele conferentieruimteboekingen, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor moderne, flexibele werkplekken.
De beste functies van Roomzilla
- Krijg toegang tot digitale check-ins en automatische annuleringen om uw werkruimtes te optimaliseren
- Boek snel ruimtes en coworking spaces met QR codes
- Stel goedkeuringsregels in voor specifieke ruimtes of middelen, zodat alleen ruimtes met hoge prioriteit administratief worden gecontroleerd
- Maximaliseer de efficiëntie met interactieve kaarten en realtime boekingsupdates
Limieten van Roomzilla
- De rapportage functie is niet gedetailleerd genoeg
- Geen mobiele app
Prijzen van Roomzilla
- Free
- Standaard: $12/bron
- Business: $20/kamer en $12/bureau per apparaat
Beoordelingen en recensies van Roomzilla
- G2: 4,3/5 sterren (meer dan 180 beoordelingen)
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
7. Robin (het beste voor ondernemingen met grote kantoorruimtes en teams op afstand)
Voor grote ondernemingen kan het beheren van vergaderruimtes verspreid over uitgestrekte kantoorruimtes en meerdere locaties een logistieke nachtmerrie zijn, vooral als u een hybride werkmodel hanteert. Robin is software voor het reserveren van vergaderruimtes die is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van dergelijke ondernemingen op het gebied van vergaderruimtes.
Met hot desking, prioriteit bij reserveringen en een gecentraliseerd overzicht van ruimtes kunt u snel de perfecte ruimte vinden en planningsconflicten voor uw teams op kantoor en op afstand oplossen. U kunt zelfs parkeerplaatsen reserveren en de weergave van ruimtes en de layout van het kantoor optimaliseren met AI.
De beste functies van Robin
- Reserveer ruimtes via Microsoft Outlook en MS Teams
- Krijg toegang tot automatische vergaderzaalvoorstellen en interactieve plattegronden van het kantoor
- Zorg voor een optimaal gebruik van vergaderruimtes met AI voor geautomatiseerde check-ins, bescherming tegen verlaten vergaderingen en intelligente suggesties voor ruimte
- Bied medewerkers en bezoekers interactieve kiosken met kaarten om hen wegwijs te maken op uw kantoorlocaties
Beperkingen van Robin
- Het bewerken van de plattegrond is een beetje complex en vereist vaak ondersteuning van de service provider
- Het reserveringssysteem via Outlook werkt niet goed
Prijzen van Robin
- Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Robin
- G2: 4,5/5 sterren (meer dan 200 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 sterren (70+ beoordelingen)
Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Robin?
Een G2-recensie zegt:
Ik vind het fijn dat het zo eenvoudig is om de ruimtes en de informatie over elke ruimte te beheren. Ik vind de gebruikerservaring van de app erg prettig, waardoor deze heel eenvoudig te gebruiken is voor onze medewerkers
Ik vind het fijn dat het zo eenvoudig is om de ruimtes en de informatie over elke ruimte te beheren. Ik vind de gebruikerservaring van de app erg prettig, waardoor deze heel eenvoudig te gebruiken is voor onze medewerkers
8. Teem van iOFFICE (het beste voor overheidsinstanties)
Teem van iOffice is een door FedRAMP geautoriseerd reserveringssysteem voor vergaderruimtes, ideaal voor overheidsinstanties en bedrijven die met zeer gevoelige gegevens werken.
Het combineert bureau- en kamerreserveringen met werkplekanalyses en bewegingsregistratie. Het biedt ook Eptura AI om u te helpen uw werkruimte te optimaliseren en de operationele efficiëntie te verbeteren.
Naast het reserveren van vergaderruimtes kunt u het ook gebruiken om het onderhoud van kantoorruimte te plannen, serviceverzoeken in te dienen en vergaderschema's en apparatuurbudgetten bij te houden.
Deze software voor het reserveren van vergaderruimtes is handig voor ondernemingen en onderwijsinstellingen die op zoek zijn naar een uniform platform voor het beheer van alle aspecten van werkplekreserveringen en bezoekerswerkstromen.
De beste functies van Teem by iOFFICE
- Toegang tot interactieve kantoorplattegronden om vergaderruimtes te reserveren en te vinden
- Gebruik AI om werkruimtes te reserveren op basis van uw voorkeuren en laat medewerkers bureaus in de buurt van collega's selecteren
- Weergave van gegevens over het gebruik van uw werkruimte, reserveringen en lease-gegevens in het analytische dashboard
- Integreer met oplossingen voor bezoekersbeheer en digitale bewegwijzering om uw ervaring met het plannen van vergaderruimtes te verbeteren
Beperkingen van Teem by iOFFICE
- Gebruikers melden slechte klantenservice
- De tool heeft een steile leercurve
Prijzen van Teem by iOFFICE
- Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Teem by iOFFICE
- G2: Geen beoordelingen beschikbaar
- Capterra: 4,4/5 sterren (meer dan 40 beoordelingen)
🧠 Leuk weetje: Amazon's beroemde "twee-pizzaregel" zegt dat geen enkele vergadering zo groot mag zijn dat twee pizza's niet genoeg zijn om de hele groep te voeden. Een handig idee om die te lange, frustrerende vergaderingen te voorkomen, toch?
9. RoomRaccoon (het beste voor hotels en resorts)
Overlappende reserveringen, handmatige updates en voortdurende boekingsaanvragen kunnen zelfs het meest georganiseerde hotelpersoneel overweldigen. RoomRaccoon is een alles-in-één hotelbeheersoftware die uitblinkt in het automatiseren van de receptie en backoffice-activiteiten voor horeca-omgevingen.
Het property management systeem (PMS) omvat een robuuste boekingsmodule, channel manager en realtime rapportage, waardoor hotels en pensions hun kamerreserveringen kunnen stroomlijnen en hun inkomsten kunnen maximaliseren.
Het is een slimme oplossing die hoteliers helpt tijd te besparen, fouten te verminderen en een naadloze ervaring te bieden, van het inchecken tot het uitchecken.
De beste functies van RoomRaccoon
- Werk de beschikbaarheid van ruimtes automatisch bij op alle boekingsplatforms
- Accepteer betalingen rechtstreeks via het platform met veilige, geautomatiseerde facturering
- Verzend automatisch e-mails en berichten voor bevestigingen, herinneringen en upsells
- Beheer gastenkamers, vergaderruimtes en ruimtes voor evenementen via de aanpasbare boekingsmodule en meer dan 300 integraties
- Houd bezettingsgraad, omzet en boekingstrends bij met ingebouwde analyses voor datagestuurd ruimtebeheer
Limieten van RoomRaccoon
- Het is duurder dan de alternatieven
- Het ontbreekt aan integratie met diensten van derden
Prijzen van RoomRaccoon
- Invoer: $ 236/maand
- Starter: $300/maand
- Premium: $441/maand
- Enterprise: $620/maand
Beoordelingen en recensies van RoomRaccoon
- G2: Onvoldoende beoordelingen
- Capterra: 4,2/5 sterren (meer dan 60 beoordelingen)
Wat zeggen gebruikers in de praktijk over RoomRaccoon?
Een G2-recensie zegt:
Het systeem is eenvoudig te gebruiken en werkt perfect voor ons boetiekhotel. Het voordeel is dat we niet alle kaarten en prijzen voor de OTA hoeven in te stellen, wat nogal ingewikkeld kan zijn. Gelukkig zijn er artikelen en een klantenservice om te helpen.
Het systeem is eenvoudig te gebruiken en werkt perfect voor ons boetiekhotel. Het voordeel is dat we niet alle kaarten en prijzen voor de OTA hoeven in te stellen, wat nogal ingewikkeld kan zijn. Gelukkig zijn er artikelen en een klantenservice om te helpen.
10. Envoy (het beste voor het optimaliseren van het gebruik van vergaderruimtes en het beheer van kantoorruimte)
Envoy is software voor het plannen van vergaderruimtes voor intuïtieve, efficiënte ruimte reservering en ruimtebeheer. Met kleurgecodeerde beschikbaarheidindicatoren en digitale schema's buiten elke vergaderruimte kunt u eenvoudig de juiste ruimte voor uw behoeften vinden en reserveren.
Het vergaderruimte-boekingssysteem stuurt zelfs realtime meldingen om kleinere ruimtes te reserveren en ruimtes vrij te geven via Slack.
Privacy instellingen en automatische herinneringen aan het einde van de vergadering maken dit vergaderruimte reserveringssysteem een uitstekende keuze voor organisaties die verspilde ruimte tot een minimum willen beperken.
De beste functies van Envoy
- Bevestig de kamerreservering door op 'Inchecken' te tikken in de kamer, of rechtstreeks in Slack of Teams
- Identificeer uw populairste ruimtes en voorzieningen om de kantoorruimte te optimaliseren
- Ruimtes automatisch vrijgeven om ruimte vrij te maken voor dringende vergaderingen
- Vind en boek de dichtstbijzijnde beschikbare ruimte via de mobiele app van Envoy met locatiegebaseerde functionaliteit
Envoy-limieten
- Gebruikers melden dat de tool problemen heeft met de laadsnelheid
- De prijs kan oplopen als u een groot team heeft
Prijzen van Envoy
- Bezoekers: Basic: Free Forever Standaard: $131/maand per locatie Premium: $395/maand per locatie Enterprise: Aangepaste prijzen
- Basic: Free Forever
- Standaard: $ 131/maand per locatie
- Premium: $395/maand per locatie
- Enterprise: Aangepaste prijzen
- Virtuele receptie: $199/maand per locatie
- Werkplek: Standaard: $3/maand per actieve gebruiker Premium: $5/maand per actieve gebruiker Premium Plus: $7/maand per actieve gebruiker
- Standaard: $3/maand per actieve gebruiker
- Premium: $5/maand per actieve gebruiker
- Premium Plus: $7/maand per actieve gebruiker
- Verbinding: Aangepaste prijzen
- Basic: Free Forever
- Standaard: $ 131/maand per locatie
- Premium: $395/maand per locatie
- Enterprise: Aangepaste prijzen
- Standaard: $3/maand per actieve gebruiker
- Premium: $5/maand per actieve gebruiker
- Premium Plus: $7/maand per actieve gebruiker
Beoordelingen en recensies van Envoy
- G2: 4,8/5 sterren (meer dan 400 beoordelingen)
- Capterra: 4,8/5 sterren (420+ beoordelingen)
Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Envoy?
Een G2-recensie zegt:
Gebruiksgemak en flexibiliteit. Het is heel eenvoudig om nieuwe gegevensvelden toe te voegen die we moeten vastleggen, en het trainingsmateriaal is erg goed. De software is op zichzelf al intuïtief, maar het materiaal is gemakkelijk te volgen.
Gebruiksgemak en flexibiliteit. Het is heel eenvoudig om nieuwe gegevensvelden toe te voegen die we moeten vastleggen, en het trainingsmateriaal is erg goed. De software is op zichzelf al intuïtief, maar het materiaal is gemakkelijk te volgen.
Maak van elke vergadering een soepele, stressvrije ervaring met ClickUp
Betrouwbare software voor het reserveren van vergaderruimtes is net zo belangrijk, omdat het uw team helpt minder tijd te besteden aan coördineren en meer tijd aan samenwerken.
Hoewel de hierboven vermelde tools krachtige planningsfuncties bieden, gaan de beste platforms voor ruimteplanning verder dan alleen reserveren. Ze helpen u de ruimte optimaal te benutten, iedereen op één lijn te houden en vergaderingen te stroomlijnen met AI-oplossingen.
Of u nu vergaderruimtes, flexplekken of samenwerkingsruimtes beheert, ClickUp is de oplossing die aan al uw behoeften voldoet. Van een AI-aangedreven kalender die vergaderingen intelligent, geïntegreerd en resultaatgericht maakt tot eenvoudige integraties met planningstools, u krijgt alles wat u nodig hebt om uw teams tijdige en effectieve vergaderingen te laten houden.
Of u nu een officemanager bent die de dagelijkse chaos wil stoppen, een beheerder van een universiteit die collegezalen coördineert of een team van een bedrijf dat vergaderingen wil organiseren die ook echt doorgaan, ClickUp zorgt ervoor dat uw ruimteboekingsproces net zo soepel verloopt als de vergadering zelf.
Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en ontdek het zelf!