Top 10 software voor kamerreserveringen voor kantoren in 2025

Heb je jezelf wel eens met je laptop in de hand door het kantoor zien lopen, op zoek naar een gratis vergaderruimte? Wist je dat 40% van de werknemers, net als jij, tot wel 30 minuten per dag verspilt met het zoeken naar een geschikte ruimte voor een vergadering?

Dit is niet alleen frustrerend, het is ook funest voor de productiviteit. Of het nu gaat om een belangrijke vergadering met een client of het snel synchroniseren van een team, het laatste waar u tijd aan wilt besteden is ruzie maken over vergaderruimtes en speurwerk doen in de kalender.

Daar komt software voor het reserveren van ruimtes om de hoek kijken. Het juiste reserveringssysteem voorkomt planningsconflicten, no-shows en zorgt ervoor dat vergaderingen soepel verlopen met realtime beschikbaarheid en slimme herinneringen.

We hebben de beste tools voor ruimte reserveren verzameld ( ClickUp loopt voorop!) om u te helpen uw ruimte te optimaliseren, tijd te besparen en weer controle te krijgen over uw kalender.

Waar moet u op letten bij het kiezen van software voor het reserveren van ruimtes?

De juiste software voor ruimte reserveringen moet meer doen dan alleen uw plek vrijhouden. Het moet vooruit kunnen denken, u niet in de weg staan en ervoor zorgen dat elke vergadering op tijd begint (met de juiste mensen in de ruimte).

Dit is waar u op moet letten in een vergaderruimteplanningssysteem voor productieve vergaderingen:

Real-time beschikbaarheid van ruimtes: Tools die uw team direct laten zien welke ruimtes gratis, in gebruik of al geboekt zijn. Geen ongemakkelijke onderbrekingen meer met vragen als 'is hier iemand?', giswerk en Tools die uw team direct laten zien welke ruimtes gratis, in gebruik of al geboekt zijn. Geen ongemakkelijke onderbrekingen meer met vragen als 'is hier iemand?', giswerk en vergaderingen die elkaar overlappen

Integratie met agenda en e-mail: Software die naadloos synchroniseert met bestaande zakelijke tools en Google Workspace, Agenda, Microsoft Outlook en herinneringen via e-mail. Uw team hoeft geen boekingen meer te missen of met vijf apps te jongleren om één ruimte te reserveren

Interactieve plattegronden: Functies die interactieve kamerweergaven en beelden van de lay-out van het kantoor tonen, waar u op vergaderruimtes kunt klikken en eenvoudig kunt reserveren. Dergelijke software voor het reserveren van vergaderruimtes is vooral nodig als u grotere kantoren en hybride installaties heeft

Slimme boekingsregels: Tools waarmee u beperkingen kunt instellen, zoals maximale bezetting, limieten voor de duur van boekingen en prioriteit voor specifieke teams. Zo blijft alles eerlijk en georganiseerd, zelfs tijdens piekuren, en voorkomt u Tools waarmee u beperkingen kunt instellen, zoals maximale bezetting, limieten voor de duur van boekingen en prioriteit voor specifieke teams. Zo blijft alles eerlijk en georganiseerd, zelfs tijdens piekuren, en voorkomt u problemen met de planning op het werk

Contactloos in- en uitchecken: Software die QR-codes of sensoren biedt om te controleren wie de ruimte gebruikt, waardoor spookboekingen worden verminderd. Dit helpt ook bij het bijhouden van het ruimtegebruik voor een betere planning

Functies voor bezoekersbeheer: Functies om vergaderruimtes te reserveren voor bezoeken van clients of leveranciers en deze te koppelen aan aanmeldingen van gasten

Gebruiksanalyses en rapportages: Software die bijhoudt welke ruimtes het meest worden gebruikt, hoe vaak boekingen worden geannuleerd en waar u ruimte verspilt

De beste software voor kamerreserveringen in één oogopslag

Hieronder vindt u een overzicht van de meest indrukwekkende software voor kamerreserveringen waaruit u kunt kiezen:

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Naadloze ruimte reservering en teamcoördinatie; Startups, MKB en ondernemingen AI-aangedreven kalender, taakbeheer, sjablonen voor vergaderingen, integraties met Google Agenda, Outlook en Calendly, AI Notetaker en sjablonen voor het beheer van kantoorruimte Free Forever, aanpassingen voor ondernemingen Skedda Automatisering van toegangscontrole voor specifieke vergaderruimtes; kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen Aangepaste boekingsregels, notificaties voor het inchecken van bezoekers, herinneringen via Slack/e-mail, interactieve kaarten en online betalingen Vanaf $ 99/maand Kadence Hybride teams; Startups, MKB en ondernemingen Real-time beschikbaarheid van ruimtes, voorspellende intelligentie, Slack/MS Teams-meldingen, integratie met Outlook/Google Agenda en live analyse van het ruimtegebruik Vanaf $ 4 per maand per actieve gebruiker OfficeRnD Vergaderruimtes aanpassen; kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen Terugkerende vergaderreserveringen, gecentraliseerde status van ruimtes, analyse van ruimtegebruik en boekingsmogelijkheden voor beheerders Vanaf $ 99-$ 185/maand inspace Analyse van ruimtegebruik en werkplekken; kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen NFC-check-ins, interactieve kaarten, boekingsregels, digitale bewegwijzering en bruikbare statistieken Vanaf $ 3,99 per gebruiker per maand Roomzilla Ruimteboekingen met één tik; MKB Reserveringen via QR-code, automatische annuleringen, goedkeuringsregels, interactieve kaarten en realtime updates Gratis, vanaf $ 12/bron Robin Ondernemingen met grote kantoorruimtes en teams op afstand; Ondernemingen Hot desking, prioriteitsreserveringen, interactieve kantoorplattegronden, AI-gestuurde check-ins en bescherming tegen verlaten vergaderingen Aangepaste prijzen Teem van iOFFICE Overheidsinstanties; Overheid, ondernemingen FedRAMP-autorisatie, interactieve kantoorplattegronden, AI-optimalisatie van de werkruimte en integratie van bezoekersbeheer Aangepaste prijzen RoomRaccoon Hotels en resorts; kleine en middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen (horeca) Geautomatiseerde updates van de beschikbaarheid van ruimtes, veilige facturering, aanpasbare boekingsmodule en rapportage in realtime Vanaf $ 236/maand Envoy Optimalisatie van het gebruik van vergaderruimtes en het beheer van kantoorruimte; kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen Beschikbaarheid in kleur, digitale planning, integratie met Slack/Teams en automatische herinneringen aan het einde van vergaderingen Gratis, vanaf $ 131/maand per locatie

De beste software voor het reserveren van ruimtes

Dit zijn enkele van de meest gebruikte softwareprogramma's voor ruimteplanning die uw reserveringssysteem naar een hoger niveau kunnen tillen.

1. ClickUp (het beste voor naadloze ruimteboekingen en teamcoördinatie)

Plan uw vergaderschema's en voorkom dubbele boekingen met ClickUp

Stel je voor: je hebt over vijf minuten een belangrijk telefoongesprek met een client, maar de vergaderruimte die je dacht te hebben gereserveerd, is alweer bezet. Je hebt de kalender gecontroleerd, maar het is onduidelijk. Je team werkt met verschillende tools, niemand weet wie wat heeft gereserveerd en nu ben je op zoek naar een back-up ruimte.

Ga naar ClickUp , uw alles-in-één app voor werk. Het is een AI-aangedreven werk hub en slim boekingssysteem dat planning, samenwerking, follow-ups en meer onder één dak brengt.

ClickUp Kalender

De AI-kalender van ClickUp fungeert als uw commandocentrum voor het reserveren van vergaderruimtes. In plaats van ongemakkelijke confrontaties in de gang of dubbele boekingen, krijgt u een overzichtelijke, realtime weergave van welke ruimtes beschikbaar zijn, wanneer en voor hoe lang.

Plan conferenties en reserveer vergaderruimtes eenvoudig met ClickUp Kalender

Wilt u tijd blokkeren voor een brainstormsessie of een wekelijkse vergadering met alle medewerkers? Kies gewoon uw tijdstip.

Maar het houdt niet op bij alleen reserveren. Deze kalender wordt aangestuurd door AI. Hij kan uw volledige werkstroom voor vergaderingen optimaliseren. De kalender plant automatisch op basis van beschikbaarheid en verstuurt herinneringen, zodat niemand de vergadering mist – of onuitgenodigd binnenloopt.

ClickUp Brain

De AI van ClickUp bekijkt taken, aankomende deadlines en de beschikbaarheid van uw team om zinvolle vergadertijden aan te bevelen.

ClickUp Brain blokkeert zelfs automatisch focustijd en herschikt afspraken wanneer er conflicten ontstaan, zodat u overlappingen en last-minute verschuivingen kunt voorkomen.

Vraag ClickUp Brain om regelmatige boekingstaken voor u af te handelen

ClickUp-taken

Laten we het vervolgens hebben over ClickUp-taken: de operationele ruggengraat van uw vergaderruimtecoördinatie.

Verander uw vergaderschema's in takenlijsten met ClickUp-taken

U kunt elke geplande vergadering omzetten in een taak. Tag gewoon de ruimte, wijs deze toe aan uw team, stel de duur in en u bent klaar.

Zo ontstaat er één bron van informatie: iedereen weet wie welke ruimte gebruikt, voor hoe lang en waarom. U hoeft niet meer te raden voor wie 'vergaderruimte B' is gereserveerd. Bovendien kunt u subtaken en checklists toevoegen, zodat uw vergaderingen op schema blijven en productief verlopen.

ClickUp-integraties

En omdat ClickUp moeiteloos synchroniseert met Google Agenda, Outlook, Microsoft Teams en andere populaire planningstools, blijft uw hele boekingssysteem op elkaar afgestemd.

Synchroniseer uw bestaande planningstools voor een gecentraliseerde weergave van geboekte tijdvakken en vergaderruimtes met ClickUp-integraties

Met de ClickUp Outlook-integratie kunt u e-mails omzetten in taken . U kunt ook nieuwe taken aanmaken vanuit uw e-mails zonder Outlook te verlaten.

Het bijwerken van taken in uw kalender wordt ook een fluitje van een cent dankzij de integratie van ClickUp met Google Agenda. En als u een gebeurtenis in uw Google Agenda moet wijzigen of toevoegen, wordt dit automatisch weergegeven in ClickUp.

Op dezelfde manier kunt u met de ClickUp Calendly-integratie een vergadering plannen in Calendly en deze weergeven in ClickUp.

Naast het beheren, plannen en coördineren blinkt ClickUp uit in het verhogen van de productiviteit. Het neemt niet alleen de chaos weg die gepaard gaat met het reserveren van vergaderruimtes, maar maakt vergaderingen zelf ook volledig probleemloos.

ClickUp AI Notetaker

De ClickUp AI Notetaker is het teamlid waarvan u niet wist dat u het nodig had. Het neemt deel aan uw vergaderingen, luistert mee, transcribeert de belangrijkste punten uit de notulen en, nog belangrijker, genereert automatisch actiepunten die worden omgezet in ClickUp-taken zodra het gesprek is beëindigd.

Neem vergaderingen moeiteloos op met ClickUp AI Notetaker

Dat betekent dat elk resultaat van een kamerreservering wordt gedocumenteerd en opgevolgd, en niet slechts een vage aantekening of een vergeten notitie is.

Sjabloon voor ClickUp-vergaderingsformulier

Wilt u een eenvoudige manier voor uw team om ruimtes aan te vragen of vergaderingen te plannen? Probeer dan het sjabloon voor het boeken van vergaderingen van ClickUp.

Gratis sjabloon Stroomlijn verzoeken voor het reserveren van ruimtes met het sjabloon voor het reserveren van vergaderingen van ClickUp

Hiermee kunnen teams zonder gedoe vergaderruimtes reserveren en wordt ervoor gezorgd dat elke vergaderverzoek duidelijk en consistent is, waardoor overlappingen in vergaderschema's worden voorkomen. Bovendien kunt u alle essentiële details vastleggen, zoals datum, tijd, locatie, deelnemers, agenda en benodigde middelen.

Voor wie grotere ruimtes beheert, zoals een campus, een coworkingruimte of het hoofdkantoor van een onderneming, tilt ClickUp Office Space Management Template het beheer naar een hoger niveau.

Gratis sjabloon Optimaliseer het beheer en onderhoud van uw conferentieruimte met de sjabloon voor kantoorruimtebeheer van ClickUp

U kunt bureaus en vergaderruimtes toewijzen, het gebruik van ruimtes bijhouden, onderhoudsverzoeken beheren en zelfs layouts optimaliseren voor maximale productiviteit. U kunt uw ruimte visualiseren, efficiënt plannen en uw kantoor runnen als een goed geoliede machine.

In een wereld vol overlappende kalenders en drukke agenda's is ClickUp uw complete vergaderingsmanager. Het helpt u effectieve vergaderingen te houden en alle ruimte, taken en teamgenoten gesynchroniseerd te houden.

De beste functies van ClickUp

Laat leden ruimtes reserveren via ClickUp-formulieren , beheer meerdere ruimtes en stroomlijn facturering of toegang

Maak van het reserveren van vergaderruimtes een geautomatiseerde werkstroom met meer dan 50 triggers

Coördineer reserveringen van klaslokalen en vergaderruimtes, synchroniseer met academische kalenders en automatiseer notificaties voor medewerkers en studenten

Integreer ruimte reservering met projectmanagement, zodat vergaderingen, taken en follow-ups allemaal op één plek worden bijgehouden

Vertaal aantekeningen van vergaderingen in meer dan 10 talen

Sla aantekeningen van vergaderingen op met ClickUp AI Notetaker en opnames van vergaderingen met ClickUp Clips , zodat u ze snel kunt raadplegen en overbodige vergaderingen kunt voorkomen

Krijg toegang tot sjablonen voor PowerPoint-vergaderagenda's om uw discussies te organiseren en structureren voor kortere vergaderingen

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen de uitgebreide functies in het begin wat overweldigend vinden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een gebruiker van ClickUp zegt

Het is fenomenaal om te zien hoeveel tijd we hebben bespaard in vergaderingen sinds we zijn overgestapt op ClickUp. Wat ons vroeger drie uur per week kostte voor het plannen en bijwerken van gebeurtenissen, kost ons nu iets meer dan een uur. De betrokken teams hebben nu meer tijd om zich te concentreren op belangrijkere marketingprioriteiten.

Het is fenomenaal om te zien hoeveel tijd we hebben bespaard in vergaderingen sinds we zijn overgestapt op ClickUp. Wat ons vroeger drie uur per week kostte voor het plannen en bijwerken van gebeurtenissen, kost ons nu iets meer dan een uur. De betrokken teams hebben nu meer tijd om zich te concentreren op belangrijkere marketingprioriteiten.

💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp-formulieren om na elke vergadering feedback van uw team te verzamelen. Zo vermindert u het aantal zinloze vergaderingen en blijven vergaderruimtes beschikbaar voor dringende conferenties

2. Skedda (het beste voor het automatiseren van toegangscontrole voor specifieke vergaderruimtes)

via Skedda

Van 2023 tot 2024 is de totale kantoorbezetting verdubbeld, van 30% naar 60%. Dit betekent meer mensen, meer vergaderingen en ja... meer kans op ruimteconflicten.

Met het gestroomlijnde en gecentraliseerde platform van Skedda kunt u dat beheren met bureau-toewijzing, vergaderruimteplanning en organisatie van gedeelde ruimte. De intuïtieve drag-and-drop-interface, online betalingen en sociale logins maken het voor office managers en coworking operators gemakkelijk om reserveringen met minimale inspanning af te handelen.

U kunt ook toegangscontrole instellen voor specifieke ruimtes, zodat de ruimte voor uw vergaderingen met hoge prioriteit altijd beschikbaar is.

De beste functies van Skedda

Pas boekingsvoorwaarden, aangepaste velden en regels voor gespecialiseerde apparatuur en verschillende vergaderruimtes aan

Laat bezoekers inchecken op een daarvoor bestemde tablet en ontvang direct een notificatie van hun aankomst

Stuur herinneringen om in te checken via Slack en e-mail, en geef ongebruikte ruimtes automatisch vrij om spookboekingen te voorkomen

Laat teams op afstand eenvoudig hun kantooromgeving vinden met gedetailleerde, interactieve kaarten en plattegronden

Skedda beperkingen

Soms worden afspraken in de verkeerde tijdzone in de lijst weergegeven

Ontbreekt aangepaste functies

Prijzen van Skedda

Starter: $99/maand

Plus: $149/maand

Premier: $199/maand

Beoordelingen en recensies van Skedda

G2: 4,8/5 sterren (meer dan 240 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 sterren (meer dan 220 beoordelingen)

📮ClickUp Insight: Volgens ons onderzoek naar de effectiviteit van vergaderingen vindt 12% van de respondenten vergaderingen te druk, 17% vindt ze te lang duren en 10% vindt ze meestal overbodig. In een ander onderzoek van ClickUp gaf 70% van de respondenten toe dat ze graag een vervanger of een vertegenwoordiger naar de vergaderingen zouden sturen als ze dat konden. De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan uw perfecte vergaderingsproxy zijn! Laat AI alle belangrijke punten, beslissingen en actiepunten vastleggen terwijl u zich concentreert op werk met een hogere waarde. Met automatische vergaderverslagen en het aanmaken van taken met behulp van ClickUp Brain mist u nooit meer belangrijke informatie, zelfs niet als u een vergadering niet kunt bijwonen. 💫 Echte resultaten: Teams die de functies voor vergaderbeheer van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% aan onnodige gesprekken en vergaderingen!

3. Kadence (het beste voor hybride teams)

via Kadence

64% van de werknemers geeft aan dat hun bedrijf momenteel volgens een hybride model werkt. Als u een van hen bent, is Kadence de ideale software voor het plannen van vergaderruimtes voor u.

Dit vergaderruimteboekingssysteem biedt een modern kamerboekingssysteem dat is afgestemd op hybride teams en realtime zichtbaarheid biedt van beschikbare vergaderruimtes op meerdere locaties.

U kunt ruimtes filteren op locatie, capaciteit of voorzieningen en rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat of desktop reserveren. De ruimteweergave en snelle reserveringsfunctie van het systeem zorgen ervoor dat de planning van vergaderruimtes transparant en probleemloos verloopt.

De beste functies van Kadence

Krijg toegang tot voorspellende informatie over de bezetting van uw werkplekken

Blijf op de hoogte van wanneer uw team naar kantoor komt en wanneer ze op het laatste moment hebben geannuleerd via Slack- en MS Teams-meldingen

Pas de installatie van uw vergaderruimte aan met de benodigde voorzieningen

Reserveer vergaderruimtes rechtstreeks vanuit uw Outlook- en Google-agenda

Help office managers om boekingsconflicten te minimaliseren met herinneringen voor het inchecken, het automatisch vrijgeven van ongebruikte ruimtes en live analyses van het ruimtegebruik

Kadence-limieten

Vaak storingen wanneer u probeert om kamerboekingen te wijzigen

Het gedeelte met inzichten is niet erg gedetailleerd

Prijzen van Kadence

Standaard: $4/maand per actieve gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Kadence

G2: 4,6/5 sterren (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 sterren (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Kadence?

Een G2-recensie luidt:

Het is een eenvoudig te gebruiken systeem als het correct is ingesteld. Het enige wat u hoeft te doen is een paar keer op de knop te klikken om te zien welke zetels of kamers gratis zijn en te klikken om te bevestigen. Elke keer dat u boekt, moet u inchecken. Dat is nogal vervelend en als u het niet op tijd doet, wordt uw reservering geannuleerd.

Het is een eenvoudig te gebruiken systeem als het correct is ingesteld. Het enige wat u hoeft te doen is een paar keer op de knop te klikken om te zien welke zetels of kamers vrij zijn en te klikken om te bevestigen. Elke keer dat u boekt, moet u inchecken. Dat is nogal vervelend en als u het niet op tijd doet, wordt uw reservering geannuleerd.

📖 Lees ook: Toptools in AI voor hotels om de ervaring van gasten opnieuw te definiëren

4. OfficeRnD (het beste voor het aanpassen van vergaderruimtes)

via OfficeRnD

Elk team heeft andere voorzieningen nodig tijdens online vergaderingen, of het nu gaat om whiteboards voor brainstormsessies, apparatuur voor videoconferenties met clients of extra stoelen voor hybride vergaderingen.

Met OfficeRnD kunt u vergaderruimtes aanpassen aan de behoeften van uw team, van het toevoegen van voorzieningen tot het instellen van slimme reserveringsregels die de planning eenvoudig en stressvrij houden. En als het druk wordt, kunnen office managers of beheerders ingrijpen om namens anderen ruimte te reserveren, zodat iedereen op het juiste moment de juiste ruimte krijgt.

Het platform is bijzonder geschikt voor coworking spaces en bedrijfsomgevingen die flexibele, schaalbare oplossingen vereisen.

De beste functies van OfficeRnD

Reserveer eenvoudig ruimtes voor terugkerende vergaderingen

Voeg belangrijke vergaderdetails en middelen rechtstreeks toe aan elke reservering

Markeer beschikbare ruimte met gecentraliseerde status van ruimtes

Houd boekingen en check-ins bij, bekijk de bezettingsgraad van ruimtes, de gemiddelde duur van boekingen en het percentage no-shows

Beperkingen van OfficeRnD

Het kan behoorlijk duur worden voor startende bedrijven met een beperkt budget

Gebruikers melden dat de navigatie in de software nogal lastig is

Prijzen van OfficeRnD

Beoordelingen en recensies van OfficeRnD

G2: 4,6/5 sterren (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 sterren (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over OfficeRnD?

Een G2-recensie luidt:

Ik vind het prettig hoe naadloos het platform werkt. Het is zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te navigeren. Voor de behoeften van onze organisatie en de vereisten wanneer iemand een ruimte in ons kantoor reserveert, is de functie voor vergaderdiensten essentieel. Het zou handig zijn om de optie te hebben om die vereiste voor dat formulier in te schakelen, zodat ons team zich kan voorbereiden op de aankomst van onze medewerkers op kantoor.

Ik vind het prettig hoe naadloos het platform werkt. Het is zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te navigeren. Voor de behoeften van onze organisatie en de vereisten wanneer iemand een ruimte in ons kantoor reserveert, is de functie voor vergaderdiensten essentieel. Het zou handig zijn om de optie te hebben om die vereiste voor dat formulier in te schakelen, zodat ons team zich kan voorbereiden op de aankomst van onze medewerkers op kantoor.

🧠 Leuk weetje: Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, zweert bij de productiviteitverhogende kracht van een ijskoude vergaderruimte, waar de thermostaat op een frisse 15 °C wordt gehouden. Het lijkt erop dat het enige wat in die ruimte wordt verwarmd, de discussie is!

5. inspace (het beste voor ruimtegebruik en werkplekanalyse)

via inspace

Om uw werkruimte te optimaliseren, hebt u realtime gegevens nodig over hoe uw vergaderruimtes en bureaus worden gebruikt. Het NFC-check-insysteem van het platform zorgt ervoor dat alleen gereserveerde ruimtes worden gebruikt, waardoor ongebruikte ruimtes automatisch vrijkomen voor anderen.

Naast het beheren van uw ruimteboekingen, laat het u precies zien hoe de ruimte wordt gebruikt en wat u moet veranderen om uw team tegemoet te komen.

U kunt direct beschikbare vergaderruimtes bekijken, schema's controleren en ruimtes reserveren vanaf elk apparaat, inclusief interactieve kamerpanelen. Bovendien biedt het aanpasbare berichten, realtime updates en moeiteloze coördinatie voor soepele en plezierige vergaderingen met clients en teams.

de beste functies van inspace

Stel reserveringsregels in, beheer de rollen van gebruikers en zorg ervoor dat alleen de juiste personen specifieke ruimtes kunnen reserveren

Bied bezoekers digitale signage om vergaderruimtes te reserveren

Krijg toegang tot interactieve plattegronden van uw kantoor via de intuïtieve interface van het platform en laat medewerkers bureaus, vergaderruimtes, parkeerplaatsen en meer reserveren

Profiteer van gedetailleerde toegangscontrole en bruikbare statistieken

inspace-limieten

De gebruikerservaring is niet erg soepel

Soms moet u een pagina een paar keer verversen om kamers te reserveren

prijzen van inspace

Starterspakket: € 3,99/gebruiker per maand

Pro: $7,99/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van inspace

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

👀 Wist u dat? 49% van alle ruimtes op de werkplek wordt extreem onderbenut, gemiddeld minder dan een uur per dag.

6. Roomzilla (het beste voor kamerreserveringen met één druk op de knop)

via Roomzilla

Niemand wil meerdere goedkeuringsstappen doorlopen om een vergaderruimte te reserveren. Het wordt nog frustrerender als het om een dringende vergadering gaat.

Met Roomzilla kunt u kamers reserveren door simpelweg een QR-code te scannen. De functies voor automatische annulering en goedkeuringswachtrij helpen no-shows te verminderen en het reserveringsproces te stroomlijnen. Het platform is zeer flexibel en ondersteunt hot-desking, desk hoteling en traditionele conferentieruimteboekingen, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor moderne, flexibele werkplekken.

De beste functies van Roomzilla

Krijg toegang tot digitale check-ins en automatische annuleringen om uw werkruimtes te optimaliseren

Boek snel ruimtes en coworking spaces met QR codes

Stel goedkeuringsregels in voor specifieke ruimtes of middelen, zodat alleen ruimtes met hoge prioriteit administratief worden gecontroleerd

Maximaliseer de efficiëntie met interactieve kaarten en realtime boekingsupdates

Limieten van Roomzilla

De rapportage functie is niet gedetailleerd genoeg

Geen mobiele app

Prijzen van Roomzilla

Free

Standaard: $12/bron

Business: $20/kamer en $12/bureau per apparaat

Beoordelingen en recensies van Roomzilla

G2: 4,3/5 sterren (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Robin (het beste voor ondernemingen met grote kantoorruimtes en teams op afstand)

via Robin

Voor grote ondernemingen kan het beheren van vergaderruimtes verspreid over uitgestrekte kantoorruimtes en meerdere locaties een logistieke nachtmerrie zijn, vooral als u een hybride werkmodel hanteert. Robin is software voor het reserveren van vergaderruimtes die is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van dergelijke ondernemingen op het gebied van vergaderruimtes.

Met hot desking, prioriteit bij reserveringen en een gecentraliseerd overzicht van ruimtes kunt u snel de perfecte ruimte vinden en planningsconflicten voor uw teams op kantoor en op afstand oplossen. U kunt zelfs parkeerplaatsen reserveren en de weergave van ruimtes en de layout van het kantoor optimaliseren met AI.

De beste functies van Robin

Reserveer ruimtes via Microsoft Outlook en MS Teams

Krijg toegang tot automatische vergaderzaalvoorstellen en interactieve plattegronden van het kantoor

Zorg voor een optimaal gebruik van vergaderruimtes met AI voor geautomatiseerde check-ins, bescherming tegen verlaten vergaderingen en intelligente suggesties voor ruimte

Bied medewerkers en bezoekers interactieve kiosken met kaarten om hen wegwijs te maken op uw kantoorlocaties

Beperkingen van Robin

Het bewerken van de plattegrond is een beetje complex en vereist vaak ondersteuning van de service provider

Het reserveringssysteem via Outlook werkt niet goed

Prijzen van Robin

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Robin

G2: 4,5/5 sterren (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 sterren (70+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Robin?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het fijn dat het zo eenvoudig is om de ruimtes en de informatie over elke ruimte te beheren. Ik vind de gebruikerservaring van de app erg prettig, waardoor deze heel eenvoudig te gebruiken is voor onze medewerkers

Ik vind het fijn dat het zo eenvoudig is om de ruimtes en de informatie over elke ruimte te beheren. Ik vind de gebruikerservaring van de app erg prettig, waardoor deze heel eenvoudig te gebruiken is voor onze medewerkers

8. Teem van iOFFICE (het beste voor overheidsinstanties)

via Teem van iOFFICE

Teem van iOffice is een door FedRAMP geautoriseerd reserveringssysteem voor vergaderruimtes, ideaal voor overheidsinstanties en bedrijven die met zeer gevoelige gegevens werken.

Het combineert bureau- en kamerreserveringen met werkplekanalyses en bewegingsregistratie. Het biedt ook Eptura AI om u te helpen uw werkruimte te optimaliseren en de operationele efficiëntie te verbeteren.

Naast het reserveren van vergaderruimtes kunt u het ook gebruiken om het onderhoud van kantoorruimte te plannen, serviceverzoeken in te dienen en vergaderschema's en apparatuurbudgetten bij te houden.

Deze software voor het reserveren van vergaderruimtes is handig voor ondernemingen en onderwijsinstellingen die op zoek zijn naar een uniform platform voor het beheer van alle aspecten van werkplekreserveringen en bezoekerswerkstromen.

De beste functies van Teem by iOFFICE

Toegang tot interactieve kantoorplattegronden om vergaderruimtes te reserveren en te vinden

Gebruik AI om werkruimtes te reserveren op basis van uw voorkeuren en laat medewerkers bureaus in de buurt van collega's selecteren

Weergave van gegevens over het gebruik van uw werkruimte, reserveringen en lease-gegevens in het analytische dashboard

Integreer met oplossingen voor bezoekersbeheer en digitale bewegwijzering om uw ervaring met het plannen van vergaderruimtes te verbeteren

Beperkingen van Teem by iOFFICE

Gebruikers melden slechte klantenservice

De tool heeft een steile leercurve

Prijzen van Teem by iOFFICE

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Teem by iOFFICE

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,4/5 sterren (meer dan 40 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Amazon's beroemde "twee-pizzaregel" zegt dat geen enkele vergadering zo groot mag zijn dat twee pizza's niet genoeg zijn om de hele groep te voeden. Een handig idee om die te lange, frustrerende vergaderingen te voorkomen, toch?

9. RoomRaccoon (het beste voor hotels en resorts)

via RoomRaccoon

Overlappende reserveringen, handmatige updates en voortdurende boekingsaanvragen kunnen zelfs het meest georganiseerde hotelpersoneel overweldigen. RoomRaccoon is een alles-in-één hotelbeheersoftware die uitblinkt in het automatiseren van de receptie en backoffice-activiteiten voor horeca-omgevingen.

Het property management systeem (PMS) omvat een robuuste boekingsmodule, channel manager en realtime rapportage, waardoor hotels en pensions hun kamerreserveringen kunnen stroomlijnen en hun inkomsten kunnen maximaliseren.

Het is een slimme oplossing die hoteliers helpt tijd te besparen, fouten te verminderen en een naadloze ervaring te bieden, van het inchecken tot het uitchecken.

De beste functies van RoomRaccoon

Werk de beschikbaarheid van ruimtes automatisch bij op alle boekingsplatforms

Accepteer betalingen rechtstreeks via het platform met veilige, geautomatiseerde facturering

Verzend automatisch e-mails en berichten voor bevestigingen, herinneringen en upsells

Beheer gastenkamers, vergaderruimtes en ruimtes voor evenementen via de aanpasbare boekingsmodule en meer dan 300 integraties

Houd bezettingsgraad, omzet en boekingstrends bij met ingebouwde analyses voor datagestuurd ruimtebeheer

Limieten van RoomRaccoon

Het is duurder dan de alternatieven

Het ontbreekt aan integratie met diensten van derden

Prijzen van RoomRaccoon

Invoer: $ 236/maand

Starter: $300/maand

Premium: $441/maand

Enterprise: $620/maand

Beoordelingen en recensies van RoomRaccoon

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,2/5 sterren (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over RoomRaccoon?

Een G2-recensie zegt:

Het systeem is eenvoudig te gebruiken en werkt perfect voor ons boetiekhotel. Het voordeel is dat we niet alle kaarten en prijzen voor de OTA hoeven in te stellen, wat nogal ingewikkeld kan zijn. Gelukkig zijn er artikelen en een klantenservice om te helpen.

Het systeem is eenvoudig te gebruiken en werkt perfect voor ons boetiekhotel. Het voordeel is dat we niet alle kaarten en prijzen voor de OTA hoeven in te stellen, wat nogal ingewikkeld kan zijn. Gelukkig zijn er artikelen en een klantenservice om te helpen.

10. Envoy (het beste voor het optimaliseren van het gebruik van vergaderruimtes en het beheer van kantoorruimte)

via Envoy

Envoy is software voor het plannen van vergaderruimtes voor intuïtieve, efficiënte ruimte reservering en ruimtebeheer. Met kleurgecodeerde beschikbaarheidindicatoren en digitale schema's buiten elke vergaderruimte kunt u eenvoudig de juiste ruimte voor uw behoeften vinden en reserveren.

Het vergaderruimte-boekingssysteem stuurt zelfs realtime meldingen om kleinere ruimtes te reserveren en ruimtes vrij te geven via Slack.

Privacy instellingen en automatische herinneringen aan het einde van de vergadering maken dit vergaderruimte reserveringssysteem een uitstekende keuze voor organisaties die verspilde ruimte tot een minimum willen beperken.

De beste functies van Envoy

Bevestig de kamerreservering door op 'Inchecken' te tikken in de kamer, of rechtstreeks in Slack of Teams

Identificeer uw populairste ruimtes en voorzieningen om de kantoorruimte te optimaliseren

Ruimtes automatisch vrijgeven om ruimte vrij te maken voor dringende vergaderingen

Vind en boek de dichtstbijzijnde beschikbare ruimte via de mobiele app van Envoy met locatiegebaseerde functionaliteit

Envoy-limieten

Gebruikers melden dat de tool problemen heeft met de laadsnelheid

De prijs kan oplopen als u een groot team heeft

Prijzen van Envoy

Beoordelingen en recensies van Envoy

G2: 4,8/5 sterren (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 sterren (420+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Envoy?

Een G2-recensie zegt:

Gebruiksgemak en flexibiliteit. Het is heel eenvoudig om nieuwe gegevensvelden toe te voegen die we moeten vastleggen, en het trainingsmateriaal is erg goed. De software is op zichzelf al intuïtief, maar het materiaal is gemakkelijk te volgen.

Gebruiksgemak en flexibiliteit. Het is heel eenvoudig om nieuwe gegevensvelden toe te voegen die we moeten vastleggen, en het trainingsmateriaal is erg goed. De software is op zichzelf al intuïtief, maar het materiaal is gemakkelijk te volgen.

