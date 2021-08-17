20+ tips van experts voor agile projectmanagement

Agile is de meest gewilde methodiek voor projectmanagement.

Zelfverzekerd. Ambitieus. Indrukwekkend.

Met de agile aanpak starten teams projecten vanuit een overzicht op 30.000 voet hoogte, wat uiteindelijk leidt tot mogelijkheden om snel op veranderingen te reageren, feedback van klanten te verzamelen tijdens de ontwikkeling en samenwerking voorrang te geven boven processen. 🤩

Of u nu ervaren bent of helemaal nieuw bent met agile, de meest voorkomende dilemma's zijn voor beide groepen hetzelfde. Er komt veel kijken bij het begrijpen van agile projectmanagement: wat het is, hoe het is gestructureerd en wat de voordelen zijn.

Misschien wel de belangrijkste vraag is: hoe kan agile werken voor uw team? 🤔

We hebben een aantal van de beste tips van professionals met agile ervaring verzameld om deze vraag te beantwoorden.

Laten we beginnen met het ontrafelen van de betekenis van agile projectmanagement.

Wat is agile projectmanagement?

In essentie is agile projectmanagement een iteratief en flexibel proces dat een grote projectlevenscyclus opsplitst in korte, haalbare fasen.

De agile methode richt zich op:

Samenwerking met klanten

Zelforganisatie

Aanpassingsvermogen in veranderende omgevingen

Transparantie voor teams en stakeholders

Continue verbetering gedurende de hele levenscyclus van een project

Tegenwoordig kunt u moderne projectmanagementsoftware gebruiken om al uw agile processen te beheren en automatiseren. Zo voert u agile taken razendsnel uit!

Bonus: bekijk deze gids over agile epics!

Wanneer u agile projectmanagement wel (en niet) moet gebruiken

In de huidige groeiende digitale omgeving kunnen organisaties in alle sectoren profiteren van agile projectmanagement.

Wanneer agile werken op de juiste manier wordt aangepakt, geeft het teams creatieve vrijheid en transparantie om ideeën en verbeteringen te delen tijdens de ontwikkeling van het project.

Klaar, maar verkeerd:

Klaar:

Het is echter belangrijk om te weten welke projecten geschikt zijn voor agile. Het gebruik van de agile methode heeft immers geen zin als het het projectproces te ingewikkeld en verwarrend maakt. 🤷🏻‍♀️

Projectkenmerken die geschikt zijn voor agile:

Betrokkenheid van belanghebbenden

Zin in verandering?

Feedback van klanten is een integraal onderdeel van de ontwikkelingsfasen

Het toegewijde team heeft praktische ervaring met Agile

Projectkenmerken die niet geschikt zijn voor agile:

Vaste vereisten en deadlines

Kan niet redelijk worden toegewezen in korte tijdsbestekken

Aan de eisen van de klant wordt meteen voldaan, zonder dat er later verbeteringen nodig zijn

Met dit in gedachten is het tijd om te luisteren naar andere professionals en hun ervaringen met agile projectmanagement. 🎙

Tips voor agile projectmanagement

Het is belangrijk dat een productmanager de zakelijke waarde uitlegt die nodig is om de klant tevreden te stellen en de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Wanneer ik kan, deel ik Lean Canvas-werk, resultaten van klantonderzoeken en interviews, zodat het ontwikkelingsteam ook een goed beeld krijgt van wat klanten zeggen. Wat de bedrijfsdoelstellingen betreft, leg ik uit hoe het oplossen van dit klantprobleem ons zal helpen om de omzet, de klantloyaliteit of het marktaandeel te verhogen, opnieuw op basis van de markt- en concurrentiegegevens waarover ik beschik.

Het beste advies dat ik iemand kan geven die werkt aan agile projectmanagement, is om te focussen op resultaten in plaats van op regels. Met Agile is het heel gemakkelijk om veel tijd en energie te besteden aan discussies over wat wel en niet Agile is, en daarbij de doelen uit het oog te verliezen die u voor het gebruik van Agile hebt gesteld, namelijk betere resultaten. Wanneer u het proces invoert, kunt u het beste ervoor zorgen dat u de geest, waarden en filosofieën van Agile omarmt en u niet te veel richt op rigide processen.

Doe uw best om iedereen aan boord te krijgen en te laten geloven in de agile werkstroom. Om dit zo effectief mogelijk te maken, moeten teamleden en leidinggevenden begrijpen waarom ze in een agile omgeving werken en echt geloven in de voordelen ervan. Alleen dan zullen ze het omarmen en kunt u ten volle profiteren van de voordelen die agile biedt. Als uw mensen niet de juiste mindset hebben, zult u nooit het maximale uit uw agile werkstroom halen.

Organisatie is de sleutel tot succesvol agile projectmanagement. Iedereen moet alle stappen kennen om de taken van elke sprint te voltooien. En dus heeft iedereen eenvoudig toegang nodig tot de standaardprocedures van het bedrijf, zodat ze hun werk efficiënt en betrouwbaar kunnen voltooien. Als een van de SOP's van je team moet je een communicatieproces opzetten, zodat iedereen weet waar hij of zij kan chatten over problemen of risico's waarmee het team te maken heeft. Doe je dit in Slack of een productiviteitstool zoals ClickUp? Hoe beter het team georganiseerd is, hoe gemakkelijker het voor het team zal zijn om hun werk elke Sprint te voltooien.

Zorg voor draagvlak bij het productmanagement en het uitvoerend team voor incrementele levering en de noodzaak om een strakke feedbackloop te ondersteunen. Door een cultuur van continue verbetering te stimuleren en een team de mogelijkheid te bieden om 'de productielijn te stoppen' om zich te concentreren op knelpunten, hebben we ongepland werk kunnen verminderen, wat uiteindelijk leidt tot betere schattingen en deliverables van hogere kwaliteit.

Zorg voor draagvlak bij productmanagement en het uitvoerend team voor incrementele levering en de noodzaak om een strakke feedbackloop te ondersteunen. Door een cultuur van continue verbetering te stimuleren en een team de mogelijkheid te bieden om 'de productielijn te stoppen' om zich te concentreren op knelpunten, hebben we ongepland werk kunnen verminderen, wat uiteindelijk leidt tot betere schattingen en deliverables van hogere kwaliteit.

Ga niet micromanagen. Hoewel dagelijkse scrums een goede gelegenheid bieden om snel updates te krijgen en op de hoogte te blijven van de voortgang van het project, moet u niet toegeven aan de neiging om ze om te zetten in ondervragingssessies.

Ga niet micromanagen. Hoewel dagelijkse scrums een goede gelegenheid bieden om snel updates te krijgen en op de hoogte te blijven van de voortgang van het project, moet u niet toegeven aan de neiging om ze om te vormen tot ondervragingssessies.

Houd in gedachten welke waarde u wilt leveren. Dit is een centraal punt dat alle leden van het team verenigt. Agile is een geweldige manier om complexe producten te leveren waarbij feedback van klanten een cruciale rol speelt. We hebben veel trouwe klanten die graag feedback geven in de vroege fasen.

Samenwerking binnen het team is de sleutel. Een goede werkrelatie tussen de producteigenaar, scrummaster en productmanager zorgt voor succesvol agile projectmanagement. In dit trio heeft elk lid een cruciale rol te spelen voor een succesvolle implementatie van agile methodologieën binnen de organisatie. De scrum master verbindt de teams met elkaar en speelt een essentiële rol bij het handhaven van de agile scrum-praktijken binnen het team.

Teamleiders en leden moeten elkaar volledig vertrouwen. Agile teams zijn cross-functioneel en zelforganiserend, waarbij leden vaak werken aan verschillende onderdelen van hetzelfde bruikbare eindproduct. Zonder vertrouwen kan een Agile team zijn werk niet als een hechte eenheid beheren, gaat de transparantie verloren en worden de Agile processen moeilijk te handhaven.

Verwacht altijd verandering. Dit is niet alleen een van de vier kernwaarden van agile, 'Reageren op verandering in plaats van een abonnement volgen', maar het zou ook uw leidraad moeten zijn bij het doorlopen van een project met veel risico's of onbekende factoren. Plan niet al uw werk vooraf – plan en reageer gedurende het hele project totdat het klaar is.

Verzin geen eigen aangepaste agile processen. Volg het agile manifest, implementeer zorgvuldig alle noodzakelijke ceremonies en geef het de tijd om te wennen. Als u denkt dat agile methodologie niet helpt om uw problemen op te lossen, moet u wat meer onderzoek doen. Sommige vertakkingstechnieken, zoals het Scaled Agile Framework, helpen bijvoorbeeld bij het opschalen en implementeren van agile voor grotere bedrijven.

Begin met de Agile-methode voor een proefproject en laat dezelfde personen later agile ambassadeurs worden binnen de organisatie om de methode te verspreiden. Agile vereist dagelijkse en constante communicatie tussen alle belanghebbenden – het ontwikkelingsteam, de eigenaars van het bedrijf en de gebruikers – dus door te beginnen met een proefproject met toegewijde leden die de sleutelinterfaces respecteren, bewijst u dat Agile kan worden doorgevoerd in het hele bedrijf.

Door middel van stand-ups, constante feedbackloops, sprint reviews en retrospectives helpen agile methodologieën silo's te doorbreken. Agile legt de nadruk op het helpen van anderen en het wegnemen van obstakels, niet alleen binnen één team, maar in alle ontwikkelteams.

Oefening baart kunst. In het begin zal het proces pijnlijk zijn. Mijn belangrijkste tip is om niet op te geven, in ieder geval niet voor 4 tot 6 sprints of scrum-periodes. Het hele idee van Agile is om elke keer beter te worden en de beste manieren van werken te vinden door middel van feedbackceremonies en samenwerking. Als u te vroeg stopt, profiteert u niet van de echte voordelen.

U wilt doelgerichte mensen, zodat u erop kunt vertrouwen dat elke actie en beslissing die zij nemen gericht is op het bereiken van een specifiek doel. Bovendien wilt u teamleden die zich kunnen aanpassen, aangezien er voortdurend nieuwe technologieën opduiken en uw team niet bang mag zijn om deze veranderingen te omarmen. Dit zorgt ervoor dat uw team redundantie vermindert en fouten elimineert die vaak voorkomen bij het gebruik van verouderde methodologieën.

Plan alleen vergaderingen als u elke minuut kunt benutten. Overvolle en niet-kritieke vergaderingen zijn de vijand van een succesvolle Agile-implementatie. Ze ondermijnen de motivatie van medewerkers, verstoren Sprints en leiden deelnemers vaak af met niet-essentiële taken en discussies. Mijn vuistregel is dat als ik niet elke minuut van een vergadering cruciaal kan maken, ik geen vergadering houd. Nieuwe agile PM's willen zich vaak bewijzen en houden veel vergaderingen om te laten zien dat ze bezig zijn met hun taak. Ik zou het tegenovergestelde aanraden: laat zien dat je aan het werk bent door alleen vergaderingen te houden als er iets moet worden besproken om het werk op gang te houden.

Een nauwkeurig en adequaat abonnement heeft verstrekkende gevolgen: het beïnvloedt de snelheid en kwaliteit van de functies die u aan uw klanten gaat presenteren. Soms loont het meer om af te wijken van het oorspronkelijke abonnement en flexibiliteit te tonen om taken of hun prioriteit, of beide, te wijzigen. De sleutel is om klanten een uitstekende ervaring te bieden.

Vergeet bij het kiezen van de beste agile werkstroom (bijv. Scrum, Kanban ) niet om ook een communicatie-werkstroom op te zetten met andere teams, bijv. klantensucces en verkoop. Schakel een Scrum Master in om u en uw team te helpen bij het opzetten van een werkstroom. Dit bespaart u tijd en stelt uw team in staat zich te concentreren op wat echt belangrijk is: het aanpakken van essentiële problemen.

Overweeg om agile en lean growth te combineren. Wanneer we agile methodologieën gebruiken, is het belangrijk om te onthouden dat agile alleen niet voldoende is. Het leert u hoe u snel en veilig kunt bouwen, maar het vertelt u niet wat u moet bouwen of waarom u het moet bouwen. Dit is waar Lean om de hoek komt kijken. Het draait allemaal om het vinden van de beste combinatie van functies om het beste rendement op uw investering met Lean te behalen.

Zorg ervoor dat u over de juiste software beschikt om uw projecten bij te houden. Agile heeft ons enorm geholpen. Eerlijk gezegd zouden we in deze fase waarschijnlijk niet functioneren zonder dit programma. Het helpt om de verwachtingen rondom de voltooiing van projecten over de hele linie te managen. Het is ook erg nuttig om onze positie aan het einde van Sprints te kunnen herzien, omdat we zo vaak efficiëntere manieren kunnen vinden om dingen te doen en beter kunnen prioriteren waar we onze inspanningen op moeten richten.

Hartelijk dank aan alle deelnemers voor het delen van hun tijd en tips met ons! 👏🏼

Het grote plaatje

De Agile-projectmanagementmethodologie heeft een netwerk van communicatieve mensen, leidende principes en een mentaliteit voor continue verbetering.

Het is wenselijk omdat het laat zien hoe consistente transformatie toegevoegde waarde creëert voor klanten.

