15 gratis sjablonen voor werknemers in de schijnwerpers om het moreel en de erkenning van teams te stimuleren

Als u het moreel van uw team wilt verhogen en uw team wat welverdiende waardering wilt tonen voor al het werk dat ze doen, zijn medewerker in de schijnwerpers de juiste keuze. Of het nu gaat om een maandelijkse shout-out of een korte vermelding tijdens uw algemene vergadering, het erkennen van individuele bijdragen van uw beste medewerkers kan een grote bijdrage leveren aan het opbouwen van een positieve bedrijfscultuur.

Maar laten we eerlijk zijn: elke keer weer iets nieuws en boeiends bedenken? Dat is niet zo eenvoudig.

En dat is precies waarom we het werk voor u hebben gedaan en een lijst met de beste sjablonen voor werknemers in de schijnwerpers hebben samengesteld, zodat u niet meer hoeft te gissen en moeite hoeft te doen om erkenning te geven. Zo kunt u dit op een consistente, zinvolle en misschien zelfs een beetje leuke manier doen.

Wat zijn sjablonen voor werknemers in de schijnwerpers?

Sjablonen voor werknemers in de schijnwerpers zijn vooraf ontworpen formats die door een bedrijf worden gebruikt om de prestaties, verhalen, rollen of persoonlijkheden van individuele werknemers op een consistente en boeiende manier onder de aandacht te brengen.

Ze worden meestal opgenomen in interne nieuwsbrieven, intranetpagina's, podcastinterviews of posts op sociale media. Deze sjablonen bevatten doorgaans gestructureerde vragen, zoals functie, recente prestaties, hobby's en leuke weetjes, die de professionele en persoonlijke kant van een medewerker laten zien.

📌 Onthoud: Vermijd sjablonen met een lijst van namen, titels en anciënniteit. Gebruik ze in plaats daarvan om de bedrijfscultuur weer te geven en verbindingen op te bouwen, vooral tussen teams op afstand of teams met verschillende functies, door vragen op te nemen over teamrituelen, favoriete Slack-emoji's of samenwerking tussen teams.

Wat maakt een goede sjabloon voor werknemers in de schijnwerpers?

Een sterke sjabloon voor het in de schijnwerpers zetten van medewerkers gaat verder dan alleen esthetiek. Het is ontworpen om een gemeenschap op te bouwen, zinvolle reacties uit te lokken en gemakkelijk te hergebruiken te zijn.

Dit is wat deze sjablonen zo bijzonder maakt:

Gestructureerd, maar menselijk : geweldige sjablonen bieden een overzichtelijke, herhaalbare layout met ruimte voor persoonlijkheid. Denk aan fotovakjes, kopteksten voor functierollen en 4-5 dynamische vragen die werk en privéleven combineren

Op de cultuur afgestemde prompts : De beste sjablonen weerspiegelen hoe uw team communiceert. Viert u successen met GIF's? Voeg ruimte toe voor leuke weetjes of interne shoutouts

Ontworpen voor betrokkenheid : het moet interactie stimuleren, of dat nu is via vragen die uitnodigen tot reacties of een format dat gemakkelijk te delen is op Slack of LinkedIn

Flexibele opmaak : De sjabloon moet eenvoudig te vergroten of verkleinen zijn zonder dat de structuur verloren gaat. Kies een sjabloon waarmee u volledige vrijheid hebt om het hele document naar eigen wens op te maken

Herbruikbaar en schaalbaar: een goede spotlight moet deel uitmaken van een groter erkenningssysteem. Daarom vindt u vaak meer sjablonen rond verjaardagen, mijlpalen of teamoverwinningen, zodat uw gemeenschap op een consistente manier kan vieren

Sjablonen voor medewerker in de schijnwerpers

Er zijn meerdere interessante formats voor medewerker in de schijnwerpers. Hier zijn enkele van onze favoriete sjablonen die zijn ontworpen voor verschillende gebruikssituaties.

Aan de slag!

1. Sjabloon voor prestatiebeoordeling van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn uw prestatiebeoordelingsproces met de sjabloon voor prestatiebeoordelingen van ClickUp

De sjabloon voor prestatiebeoordelingen van ClickUp biedt managers een gestructureerde, herhaalbare manier om de voortgang van medewerkers bij te houden en zinvolle gesprekken over groei op gang te brengen.

Met kolommen naast elkaar voor zelfevaluatie, evaluatie door collega's en prestaties worden bijdragen vanuit meerdere perspectieven vastgelegd, terwijl ervoor wordt gezorgd dat geen enkel sleutelgebied, zoals functiebegrip, kernvaardigheden, groei of algemene prestaties, over het hoofd wordt gezien.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer feedback van uzelf, collega's en managers in één weergave

Omvat kernvaardigheden, functiegerelateerde kennis, groei en algemene prestaties

Helpt bij het ontdekken van echte verhalen van medewerkers die de waarden van het bedrijf weerspiegelen

Ideaal voor coaching, erkenningsprogramma's en employer branding

✅ Ideaal voor: HR-professionals en teamleiders die 360-gradenfeedback willen faciliteren door input van collega's, ondergeschikten en leidinggevenden mee te nemen.

2. Sjabloon voor driemaandelijkse prestatiebeoordeling van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer en houd prestaties bij met de sjabloon voor kwartaalprestatiebeoordelingen van ClickUp

De sjabloon voor kwartaalbeoordeling van ClickUp helpt u een betrouwbaar ritme te creëren voor gesprekken over prestaties, zonder dat u het proces elk kwartaal opnieuw hoeft uit te vinden.

Managers kunnen beoordelingscycli volgen met behulp van lijst-, kalender- of Gantt-weergaven en de voortgang bijhouden met aangepaste statussen zoals Niet gestart, In uitvoering of Feedback in behandeling. Ingebouwde ClickUp-automatisering werkt de taakstatus bij naarmate beoordelingen vorderen, waardoor tijd wordt bespaard en handmatige follow-ups overbodig worden.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Stroomlijn driemaandelijkse prestatiebeoordelingen met gestructureerde werkstromen

Houd cycli visueel bij met behulp van lijst-, kalender- of Gantt-weergaven

Automatiseer statusupdates om het werk van beheerders te verminderen

Stimuleert tijdige, georganiseerde en op groei gerichte feedback

✅ Ideaal voor: Groeiende HR-teams, people managers en teamleiders in organisaties die een datagestuurde aanpak nodig hebben om regelmatige prestatiebeoordelingen bij te houden en te beheren.

Meer informatie over ClickUp-automatisering 👇

3. ClickUp afdrukbare sjabloon voor complimentenkaart

Gratis sjabloon downloaden Breng uw waardering voor uw medewerkers op een eenvoudige en elegante manier tot uitdrukking met de afdrukbare sjabloon voor complimentenkaarten van ClickUp

De afdrukbare sjabloon voor complimentenkaarten van ClickUp is een eenvoudige, doordachte manier om bijdragen van het team te erkennen, groot of klein.

Elke kaart kan worden aangepast met namen, afbeeldingen en het type erkenning, en vervolgens worden georganiseerd in categorieën zoals Werknemer van de maand of Boven verwachting. Met prioriteitstags kunt u eenvoudig prestaties met een grote impact in de schijnwerpers zetten, terwijl toegewezen personen meerdere belanghebbenden in staat stellen samen te werken aan complimenten.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Aanpasbare kaarten met velden voor de gever, ontvanger en het soort compliment

Categoriseer erkenningen zodat u ze gemakkelijk kunt bijhouden

Benadruk belangrijke overwinningen met prioriteitstags

Betrek meerdere belanghebbenden bij waardering

✅ Ideaal voor: Teamleiders, people managers en HR-coördinatoren die waardering een vast onderdeel van hun werkstroom willen maken.

📑 Lees meer: Hoe u de stem van uw medewerkers op de werkplek kunt versterken

4. Sjabloon voor actieplan voor werknemersbetrokkenheid van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Zorg ervoor dat uw team over de middelen beschikt om gemotiveerd te blijven met de sjabloon voor het actieplan voor werknemersbetrokkenheid van ClickUp

Het sjabloon voor het actieplan voor werknemersbetrokkenheid van ClickUp zet feedback om in meetbare acties die de betrokkenheid en het behoud van werknemers verbeteren.

Definieer doelstellingen, wijs taken toe en stel tijdlijnen in met de Gantt-grafiekweergave. Houd initiatieven bij met aangepaste statussen en ClickUp-mijlpalen, of het nu gaat om het verhogen van de deelname aan enquêtes of het lanceren van een bedrijfsbreed spotlightprogramma.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Zet feedback om in duidelijke, uitvoerbare abonnementen

Gebruikt mijlpalen om successen bij te houden en te vieren

Breekt complexe betrokkenheidsdoelen op in subtaak

Helpt bij het handhaven van een zichtbare, meetbare voortgang

✅ Ideaal voor: HR-teams en teamleiders die op zoek zijn naar een praktische manier om de betrokkenheid te vergroten en zo hun personeel te behouden en te motiveren.

💡 Pro-tip: Laat de inzichten uit enquêtes niet onbenut. Gebruik uw software voor werknemersbetrokkenheid om trends aan het licht te brengen, zoals lage scores op het gebied van erkenning of communicatie door managers, en voer deze vervolgens rechtstreeks in uw ClickUp-actieplan in. Wijs eigenaren toe, stel deadlines in en houd initiatieven in realtime bij, zodat feedback zichtbaar wordt en meetbare voortgang oplevert.

5. ClickUp-sjabloon voor bonusmatrix

Gratis sjabloon downloaden Creëer een georganiseerd systeem voor het bijhouden van teamprestaties, beloningen en incentives met de ClickUp Bonus Matrix-sjabloon

De ClickUp Bonus Matrix Template biedt een transparant kader voor het bijhouden van prestatiegerichte beloningen en incentives.

Gebruik een speciale bonuslijst met statussen zoals Open, In behandeling, Betaald of Voltooid. In de tabelweergave kunt u prestatiedoelen afstemmen op beloningen en opvallende prestaties markeren door ze te koppelen aan specifieke mijlpalen.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd beloningen en incentives bij in één gecentraliseerde weergave

Gebruikt tabelweergave om doelen af te stemmen op beloningen

Creëer transparantie rond de verdeling van bonussen

Integreer erkenning direct met mijlpalen op het gebied van prestaties

✅ Ideaal voor: Teamleiders en managers die medewerkers willen motiveren met transparante beloningen.

Als het gaat om realtime zichtbaarheid en bijhouden, gaat ClickUp Brain nog een stap verder. Met slechts één prompt kunt u direct updates over goedgekeurde bonussen, openstaande beoordelingen of voltooide betalingen weergeven zonder handmatig uw werkruimte te doorzoeken. Gebruik ClickUp Brain als kennisruimte voor uw bedrijf

6. Sjabloon voor evaluatieformulier van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak uitgebreide en effectieve evaluaties voor uw team met de sjabloon voor evaluatieformulieren van ClickUp

Het ClickUp-evaluatieformulier combineert kwantificeerbare statistieken met open feedback in één gebruiksvriendelijk format.

Houd gewerkte uren, openstaande taken, beloningen en verbeterpunten bij met behulp van vervolgkeuzelijsten, beoordelingsschalen en aangepaste velden. Volledig aanpasbaar, ideaal voor consistente, herhaalbare evaluaties binnen teams.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Evalueer zowel technische vaardigheden als soft skills op één plek

Volledig aanpasbaar met beoordelingsschalen, vervolgkeuzelijsten en velden

Houdt voortgang, beloningen en groeigebieden bij

Kan rechtstreeks als feedbacktool voor werknemers worden geïntegreerd in uw ClickUp-werkruimte voor meer zichtbaarheid

✅ Ideaal voor: Afdelingshoofden en teamleiders die de prestaties, ontwikkeling en voortgang van doelen van medewerkers willen bijhouden met meetbare gegevens.

💡 Pro-tip: om de objectiviteit te verbeteren en een meer holistische weergave van bijdragen en prestaties te krijgen, integreert u uw software voor werknemerserkenning met evaluatieformulieren om realtime erkenning te koppelen aan prestatiebeoordelingen.

7. Sjabloon voor medewerker in de schijnwerpers door Template. Net

Met de sjabloon 'Medewerker in de schijnwerpers' van Template.net kunt u eenvoudig individuele prestaties onder de aandacht brengen en teamleden de kans geven hun verhalen te delen. Dit draagt bij aan een positieve werkomgeving, verhoogt het moreel en verbetert de productiviteit van medewerkers.

U kunt professionele ervaring, persoonlijke rente en bijdragen aan het team opnemen. Het ontwerp is volledig aanpasbaar: pas lettertypen, kleuren en afbeeldingen aan om de identiteit van uw merk weer te geven.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Combineert professionele hoogtepunten met een persoonlijk tintje

Aanpasbaar aan de huisstijl van uw bedrijf

Ondersteunt visuele elementen zoals pictogrammen, grafieken of infographics

Helpt bij het opbouwen van verbindingen tussen teams op afstand of teams met verschillende functies

✅ Ideaal voor: HR-teams, interne communicatiespecialisten en teamleiders die medewerkers op een persoonlijke, visueel aantrekkelijke manier in het zonnetje willen zetten.

🧠 Tip voor cultuurvorming: Voeg een vraag 'Wat moeten we ze geven?' toe aan uw sjabloon voor in de schijnwerpers. Zo kunnen teamgenoten ideeën aandragen op basis van gedeelde momenten, waardoor geschenken voor werknemers persoonlijker en collaboratiever worden.

8. Sjabloon voor medewerker van de maand door Canva

via Canva

Zet individuele medewerkers en hun prestaties in de schijnwerpers met de sjabloon 'Medewerker van de maand' van Canva. Dankzij de drag-and-drop-interface kunt u eenvoudig een professionele spotlight creëren en de toon aanpassen (formeel, speels of informeel) door de lay-out, het lettertype en de afbeeldingen aan te passen.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Bevat speciale contentblokken voor unieke secties zoals leuke weetjes of complimenten van collega's

Ondersteunt rijke media-integratie voor foto's, pictogrammen of merkafbeeldingen

Werkt naadloos samen met de planning- en publicatietools van Canva voor een snellere implementatie

✅ Ideaal voor: Teams die op zoek zijn naar een flexibele manier om de prestaties van medewerkers te erkennen, zonder dat daarvoor ontwerpvaardigheden nodig zijn.

💡 Pro-tip: Gebruik echte voorbeelden van feedback van medewerkers in uw spotlight om de impact van de persoon te benadrukken. Deze authentieke citaten voegen diepgang toe, bouwen geloofwaardigheid op en fungeren als mini-casestudy's van hoe geweldig werk er in uw team uitziet.

9. Sjabloon voor welkomstspotlight voor werknemers van Canva

via Canva

Maak warme, memorabele introducties voor nieuwe medewerkers met de sjabloon voor welkomstspotlight voor medewerkers van Canva. Met deze sjabloon kunt u de rol, achtergrond en persoonlijkheid van een nieuwe teamgenoot eenvoudig presenteren in een gepolijste, merkgebonden format die werkt in apps voor teamcommunicatie, e-mail of interne dashboards.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Help nieuwe medewerkers zich vanaf dag één onderdeel van de cultuur te voelen met prompts die de betrokkenheid van het team stimuleren

Ondersteunt multimedia-toevoegingen zoals welkomstvideo's, GIF's of interactieve polls

Werkt naadloos voor zowel teams op afstand als op kantoor, waardoor onboarding persoonlijker wordt

✨ Ideaal voor: HR-medewerkers en teamleiders die nieuwe medewerkers op een doordachte manier en in de huisstijl van het bedrijf willen verwelkomen.

📮ClickUp Insight: Slechts 12% van de respondenten van onze enquête maakt gebruik van AI-functies die zijn geïntegreerd in productiviteitssuites. Deze lage acceptatiegraad suggereert dat de huidige implementaties mogelijk niet de naadloze, contextuele integratie bieden die gebruikers zou kunnen overhalen om over te stappen van hun favoriete standalone conversatieplatforms. Kan de AI bijvoorbeeld een automatisering van de werkstroom uitvoeren op basis van een platte tekst van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chat-threads, het opstellen of bijschaven van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en nog veel meer! Sluit u aan bij de 40% van de ClickUp-klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles-in-één app voor werk!

10. Microsoft Word-sjabloon voor certificaat voor werknemer van de maand door Microsoft 365

via Microsoft 365

De Microsoft Word-sjabloon voor certificaat voor werknemer van de maand van Microsoft 365 biedt een kant-en-klare, formele manier om toewijding, passie en uitstekende prestaties te erkennen. U kunt snel namen, datums en details over de onderscheiding invullen en vervolgens afdrukken of digitaal delen voor een verzorgde presentatie tijdens vergaderingen of gebeurtenissen.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Volledig aanpasbare layout, lettertypes en kleuren, passend bij de huisstijl van uw bedrijf

Werkt voor verschillende erkenningsprogramma's, niet alleen voor 'Werknemer van de maand'

Afdrukbaar of online te delen voor flexibele opties voor het uitreiken van onderscheidingen

✅ Ideaal voor: HR-teams die een beloningsprogramma opzetten om prestaties van medewerkers formeel te erkennen.

11. PPT-sjabloon voor medewerker in de schijnwerpers door SlideModel

via SlideModel

De PPT-sjabloon voor werknemers in de schijnwerpers van SlideModel is ontworpen voor snelle, visuele erkenning tijdens vergaderingen, town hall-bijeenkomsten of onboardingpresentaties. Met de vooraf gemaakte lay-outs van dia's kunt u de prestaties van een teamlid eenvoudig benadrukken zonder uren aan het ontwerp te besteden.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Kant-en-klare dia's voor foto's, rollen, prestaties en persoonlijke hoogtepunten

Aanpasbare kleuren, lettertypes en layouts die passen bij de huisstijl van uw bedrijf

Werkt naadloos samen met andere presentatietools voor delen op meerdere platforms

✅ Ideaal voor: Managers of HR-teams die medewerkers willen erkennen tijdens vergaderingen, interne presentaties, onboarding-sessies of bedrijfsbrede bijeenkomsten.

📚 Lees meer: Gratis sjablonen voor mijlpalen om de voortgang van projecten bij te houden

12. Sjabloon voor medewerker in de schijnwerpers van Postermywall

via Postermywall

Met de sjabloon voor medewerker in de schijnwerpers van PosterMyWall kunt u opvallende posters, flyers of digitale shout-outs maken voor sociale media en interne platforms. De sjabloon is ontworpen voor snelle bewerking, zodat u binnen enkele minuten van idee naar gepubliceerde post kunt gaan.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Aangepast met slepen en neerzetten voor tekst, afbeeldingen en layouts

Geoptimaliseerd voor zowel print als digitale formats, inclusief apps voor teamcommunicatie

Toegang tot een galerij met voorbeelden van spotlight-sjablonen voor ontwerpinspiratie

✅ Ideaal voor: HR-teams of managers die snel iets moois willen dat gemakkelijk te implementeren is, zonder externe hulp in te schakelen.

13. Kleurrijke sjabloon voor medewerker in de schijnwerpers door Postermywall

via Postermywall

Deze levendige sjabloon voor werknemers in de schijnwerpers van PosterMyWall is perfect voor merken die willen dat hun erkenningsberichten opvallen. Dankzij het gedurfde ontwerp en de aanpasbare layout kunt u opvallende momenten op een opvallende manier in de schijnwerpers zetten.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Heldere, opvallende kleurenschema's die zijn ontworpen om te worden gedeeld op sociale media

Eenvoudige bewerking met slepen en neerzetten, geen ontwerpvaardigheden vereist

Exporteer in meerdere formaten voor websites, nieuwsbrieven en apps voor teamcommunicatie

✅ Ideaal voor: Kleine of middelgrote bedrijven die de prestaties van hun medewerkers via meerdere kanalen onder de aandacht willen brengen.

14. Sjabloon voor video's over medewerkers in de schijnwerpers door Animoto

via Animoto

Met de sjabloon voor video's over medewerkers in de schijnwerpers van Animoto kunt u erkenning uitdrukken via korte, boeiende video's. U kunt afbeeldingen, tekst en soundtracks combineren om een meer memorabele spotlight te creëren dan met statische berichten alleen.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Vooraf ingestelde video-blokken voor mijlpalen, leuke weetjes en professionele hoogtepunten

Ingebouwde muziekbibliotheek die past bij de toon van uw spotlight

Eenvoudige bewerkingstools voor merkkleuren, lettertypen en overgangen

✅ Ideaal voor: HR-teams en people managers die boeiende video's willen maken waarin medewerkers in de schijnwerpers worden gezet.

15. Google Presentaties Sjabloon voor lid van het maandteam door Slides Carnival

via Slides Carnival

De Google Slides-sjabloon 'Teamlid van de maand' van Slides Carnival is een presentatieklare format om maandelijkse prestaties te eren. Met 22 vooraf gemaakte dia's kunt u bijdragen op een gepolijste, interactieve manier presenteren.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Bevat grafieken, kaders en animaties om presentaties boeiend te maken

Werkt met Canva voor extra creatieve flexibiliteit

Geschikt voor zowel persoonlijke vergaderingen als apps voor communicatie met teams op afstand

✅ Ideaal voor: Teams die tijdens teampresentaties de prestaties van medewerkers van de maand in de schijnwerpers willen zetten.

Vier successen, verhoog het moreel en bouw een bedrijfscultuur op met ClickUp

Medewerkers in de schijnwerpers zetten mag nooit een eenmalige taak zijn. ClickUp wordt een herhaalbaar systeem dat u naast alles wat uw team beheert kunt uitvoeren.

Gebruik ClickUp Documenten om spotlight-artikelen op te stellen en op te slaan, Whiteboards om te brainstormen over nieuwe ideeën voor erkenning en aangepaste velden om mijlpalen en persoonlijke rente bij te houden. Automatiseer herinneringen zodat geen enkel goed stuk werk onopgemerkt blijft. En met weergaven zoals Kalender en Bord kunt u spotlights plannen, publiceren en vieren op een ritme dat goed voelt.

Bovendien hebt u met meer dan 1000 kant-en-klare sjablonen altijd een startpunt. Geen lege pagina's, geen gedoe, alleen zinvolle erkenning die in uw werkstroom is ingebouwd.

Probeer ClickUp gratis en bouw een cultuur op waar uw team zich graag aan wil houden.