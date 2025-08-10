10 beste audio-naar-tekst converters voor snelle en nauwkeurige transcriptie

Ooit een audiofragment van 10 minuten vijf keer afgespeeld om één onduidelijke zin te kunnen verstaan?

Of u nu aantekeningen van colleges wilt vastleggen, interviews wilt bewerken of notulen van vergaderingen wilt beheren, het handmatig transcriberen van audio is een tijdrovende taak die niemand leuk vindt – of hoeft te doen.

Een audio-naar-tekst-converter transcribeert audio-opnames, van spraakaantekeningen tot volledige video-bestanden, binnen enkele minuten naar duidelijke, bewerkbare tekst.

In deze gids bespreken we de beste gratis audio-naar-tekst converters voor het omzetten van gesproken content in doorzoekbare en deelbare transcripties.

🧠 Leuk weetje: Als je het reproduceren van bepaalde media als een vorm van transcriptie beschouwt, was Thomas Edison de eerste die een machine ontwikkelde om dit te doen. In 1877 werd de fonograaf van Edison het eerste apparaat dat geluid kon opnemen en reproduceren. De methode is echter kwetsbaar en gevoelig voor beschadiging.

Hier volgt een korte vergelijking van de audio-naar-tekst-converters, waar u verschillende opties kunt bekijken om de beste te kiezen:

Audio naar tekst converter Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Ideaal voor individuen, makers van content, podcasters, teams op afstand en bedrijven van elke grootte die behoefte hebben aan geïntegreerde transcriptie, samenwerking en taakbeheer Transcriptie van spraakaantekeningen via AI Notetaker, taakintegratie, teamsamenwerking Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen voor ondernemingen Otter. ai Ideaal voor kleine tot middelgrote teams, studenten en professionals op afstand die realtime AI-transcriptie nodig hebben tijdens vergaderingen Ondersteuning voor meerdere talen, sprekerherkenning, integratie met Zoom/Google Meet Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8,33/maand Descript Ideaal voor particulieren, makers van content en podcasters die transcripties naast audio/video moeten bewerken Overdub-functie, detectie van meerdere sprekers en bewerking van video's Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 24/maand Rev Ideaal voor particulieren, studenten en bedrijven die door mensen gecontroleerde transcripties nodig hebben Menselijke transcriptiediensten, ondertiteling van videobestanden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14,99/maand Trint Ideaal voor middelgrote teams, journalisten en makers van content die AI-aangedreven transcriptie met gezamenlijke bewerking nodig hebben Realtime bewerking, automatische samenvattingen, doorzoekbare transcripties Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 80/maand Sonix Ideaal voor internationale teams, makers van content en studenten die snel meertalige transcripties nodig hebben Ondersteuning voor meerdere talen, automatische interpunctie en sprekerherkenning Gratis standaardabonnement, betaald abonnement vanaf $ 16,522/maand per zetel HappyScribe Ideaal voor meertalige teams, docenten en makers van content die behoefte hebben aan gebruiksvriendelijke transcriptie Automatische transcriptie, hoge nauwkeurigheid, ondersteuning voor videobestanden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9/maand Notta Ideaal voor individuen, studenten en kleine teams die audio naar meerdere talen moeten transcriberen Ondersteuning voor meerdere talen, automatische interpunctie en realtime transcriptie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49/maand Temi Ideaal voor particulieren, studenten en freelancers die snel en zonder poespas een transcriptie nodig hebben met een beperkt budget Directe transcriptie, ondersteunt MP3, MP4, WAV en M4A Gratis proefversie beschikbaar; Pay-as-you-go vanaf $ 0,25/min Google Spraak-naar-tekst Ideaal voor particulieren, studenten en freelancers die snel en zonder poespas een transcriptie nodig hebben voor een beperkt budget Real-time spraak-naar-tekst-transcriptie , automatische interpunctie, ondersteuning voor meerdere talen Gratis versie beschikbaar; betaald gebruik vanaf $ 0,006 per 15 seconden

Waar moet u op letten bij een audio-naar-tekst-converter?

Houd rekening met deze sleutelfuncties in een audio-naar-tekst-converter om ervoor te zorgen dat u snelle, nauwkeurige en veilige transcripties krijgt die passen bij uw werkstroom:

Nauwkeurigheid : Verwerkt verschillende accenten, snelle sprekers en achtergrondgeluiden zonder uw transcriptie te vervormen

Snelheid : transcribeert een audiobestand van 5 minuten snel, zonder koffiepauze

Ondersteunde bestandsformaten : Ondersteunt een breed bereik van audio- en videoformaten zoals WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI en MOV

Veiligheid : beschermt uw gegevens, vooral bij privé-lezingen of vertrouwelijke vergaderingen

Integratieondersteuning : kan worden gekoppeld aan tools die u al gebruikt, zoals Google Documenten, taakbeheerders of software voor videobewerking

Exportopties : transcripties kunnen worden geëxporteerd in flexibele formaten zoals TXT, DOCX, PDF of SRT voor ondertitels

Ondersteunde talen: biedt transcriptie in meerdere talen en dialecten voor meertalige werkstromen

👀 Wist u dat? Overheden wereldwijd stimuleren het gebruik van spraak-naar-tekst-technologie in het onderwijs om leren toegankelijker te maken. In de VS ondersteunt de Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) het gebruik van interactieve transcriptietools voor dove studenten.

De beste audio-naar-tekst-converters

Nu u weet waar u op moet letten, gaan we de beste tools bekijken waarmee u als een professional kunt transcriberen.

1. ClickUp (het beste voor werkstromen voor productiviteit van teams)

Leg elk woord vast met de ClickUp AI Notetaker

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, is uw AI-aangedreven commandocentrum dat robuuste transcriptie van spraakaantekeningen, naadloze taakintegratie en krachtige functies voor teamsamenwerking biedt, allemaal op één plek.

ClickUp AI Notetaker

De ClickUp AI Notetaker transcribeert automatisch audio van vergaderingen, spraakaantekeningen en videogesprekken en ondersteunt platforms zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet.

🎥 Bekijk

Na een vergadering of opname genereert ClickUp een gestructureerd document in ClickUp Docs. Het document bevat audio- en video-opnames, zodat u belangrijke momenten opnieuw kunt bekijken. De naam en datum van de vergadering staan bovenaan voor snelle referentie en er is een volledige lijst met deelnemers om bij te houden wie er aanwezig was.

Er is ook een doorzoekbaar transcript van het hele gesprek, zodat u indien nodig specifieke delen kunt uitbreiden of inzoomen. Maar dat is nog niet alles: ClickUp haalt de belangrijkste punten eruit, organiseert ze per onderwerp en zet zelfs de volgende stappen in een handige checklist.

Sla transcripties, video bestanden en samenvattingen automatisch op in een privé document

Dit geautomatiseerde transcriptieproces zorgt ervoor dat geen enkel detail verloren gaat, waardoor het ideaal is voor het transcriberen van interviews, lezingen, brainstormsessies of podcastopnames.

Voor makers van content betekent dit dat u eenvoudig audiobestanden kunt converteren naar doorzoekbare, bewerkbare tekst, hoogtepunten kunt extraheren en ondertitels voor video content kunt genereren.

💡 Bonus: Als u het volgende wilt: Talk to Tex t Vraag, dicteer en geef commando's voor uw werk met uw stem – handsfree, overal, gebruik

Krijg ondersteuning voor spraak-naar-tekst in meer dan 40 talen, zodat het perfect is voor uw wereldwijde team.

Vervang tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Perplexity door één enkele, LLM-agnostische oplossing die klaar is voor gebruik in ondernemingen

Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en het web Probeer ClickUp Brain MAX , de AI Super App die u echt begrijpt, omdat hij weet hoe u werkt. Dit is niet zomaar een AI-tool om aan uw verzameling toe te voegen. Dit is de eerste contextuele AI-app die alle andere apps vervangt. Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen 4x sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Dan is er ClickUp Docs. Als u ooit een meer functionele Google Documenten in uw productiviteitsstack hebt gewild. U kunt in realtime bewerken, opmerkingen plaatsen, aantekeningen delen en audiotranscripties koppelen aan taken of OKR's.

Werk samen met uw team en werk aan een gemeenschappelijk document met behulp van ClickUp Docs

Privé-documenten garanderen veiligheid en privacy, terwijl de mogelijkheid om aantekeningen van vergaderingen te taggen, zoeken en filteren het gemakkelijk maakt om specifieke informatie te vinden. Teamleden die een vergadering hebben gemist, kunnen snel bijpraten door het transcript of de samenvatting te bekijken, en iedereen kan rechtstreeks in het document opmerkingen of bewerkingen toevoegen.

ClickUp Brain

In tegenstelling tot eenvoudige audio-naar-tekst-converters is ClickUp ontworpen voor totale samenwerking, van het taggen van teamgenoten met context tot het rechtstreeks toewijzen van taken via transcripties.

Actiepunten die tijdens vergaderingen of in getranscribeerde audio worden geïdentificeerd, kunnen direct worden omgezet in ClickUp-taken, worden toegewezen aan teamleden en worden bijgehouden totdat ze zijn voltooid.

Deze geautomatiseerde werkstroom wordt verzorgd door ClickUp Brain.

Zet elk actiepunt uit uw gesprekken om in een traceerbare taak met ClickUp Brain

Brain stroomlijnt de werkstroom van discussie tot uitvoering. Het is perfect voor teams op afstand en gebruikers die gericht zijn op productiviteit en die ervoor moeten zorgen dat beslissingen uit vergaderingen worden opgevolgd.

Brain leert de werkstromen van uw team, zoekt relevante documenten, stelt prioriteiten voor taken voor en stelt zelfs content op, allemaal op basis van uw actuele audio- en tekstgegevens. Het plaatst ook automatisch samenvattingen en actiepunten in de chatkanalen van het team, zodat u informatie niet handmatig tussen tools hoeft over te zetten.

De beste functies van ClickUp

Markeer tekst of gebruik slash-commando's om content direct te converteren naar meerdere talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Duits, Japans, Chinees, Arabisch en meer

Krijg toegang tot volledige audio- en video-opnames van vergaderingen, samen met transcripties voor uitgebreide documentatie en eenvoudige revisie

Zoek en filter alle aantekeningen en transcripties van vergaderingen in de Docs Hub of ClickUp-kalender , zodat u eerdere discussies en beslissingen eenvoudig kunt terugvinden.

Genereer en bewerk content met de AI Writing Assistant, inclusief het opstellen, samenvatten en verbeteren van projectdocumenten, rapporten en ondertitels voor videobestanden

Het aanmaken van takenlijsten op basis van transcripties automatiseren en toegewezen taken delen met afwezige teamleden

Gebruik AI-aangedreven transcriptie op ClickUp Clips om doorzoekbare tekst te genereren op opgenomen videoclips

Beperkingen van ClickUp

Lichte leercurve als u het alleen voor transcriptie gebruikt

Niet ideaal voor het transcriberen van lange video's/audiobestanden zonder teamcontext

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over ClickUp?

Een G2-recensie luidt:

ClickUp biedt ongeëvenaarde flexibiliteit met aanpasbare weergaven (lijst, bord, Gantt, kalender), krachtige automatisering en ingebouwde documenten, doelen en tijdregistratie, allemaal in één werkruimte. Het centraliseert teamsamenwerking en projectbeheer, waardoor we meerdere tools zoals Trello, Asana en Notion kunnen vervangen door één samenhangend systeem. Krachtige alles-in-één productiviteitstool voor het beheren van teams en projecten.

ClickUp biedt ongeëvenaarde flexibiliteit met aanpasbare weergaven (lijst, bord, Gantt, kalender), krachtige automatisering en ingebouwde documenten, doelen en tijdregistratie, allemaal in één werkruimte. Het centraliseert teamsamenwerking en projectbeheer, waardoor we meerdere tools zoals Trello, Asana en Notion kunnen vervangen door één samenhangend systeem. Krachtige alles-in-één productiviteitstool voor het beheren van teams en projecten.

2. Otter. ai (Beste voor realtime transcriptie van vergaderingen)

Otter. ai is een favoriet voor realtime transcriptie voor Zoom, Google Meet en Microsoft Teams. Het zet gesproken woorden om in gestructureerde aantekeningen terwijl u nog aan het praten bent.

Of u nu met audio of video werkt, het ondersteunt meerdere formaten zoals FLV en laat u transcripties exporteren als TXT, DOCX, PDF of zelfs SRT voor ondertitels.

Met integraties voor tools zoals Google Agenda en Dropbox past het naadloos in uw werkstroom. Het ondersteunt ook meerdere talen, voegt sprekertags toe en zet gesprekken om in deelbare aantekeningen en actie-items. Perfect voor vergaderingen, lezingen, podcasts – alles waarbij u geen woord wilt missen.

Otter. ai beste functies

Ontvang AI-gegenereerde samenvattingen en aantekeningen van vergaderingen met ondersteuning voor meerdere talen (Spaans, Duits, Frans, enz. )

Houd een snelle vraag-en-antwoordsessie binnen transcripties met Otter AI Chat

Identificeer sprekers en aangepast vocabulaire uit het audiobestand

Integreer met Google Agenda, Dropbox en meer

Beperkingen van Otter.ai

De gebruikersinterface kan verwarrend zijn, met frequente prompts voor upsells

Het taggen van sprekers vereist mogelijk handmatige aanpassingen voor nauwkeurigheid

Prijzen van Otter.ai

Basic : gratis abonnement beschikbaar

Pro : $ 16,99/maand per gebruiker

Business : $30/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Otter. ai Beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Otter.ai?

Een G2-recensie luidt:

Ik vind de overzichtspagina met de checklist met actiepunten die je in de browser kunt afvinken erg handig. De uitsplitsing van rollen, behoeften, tijdlijnen, sentimenten, pijnpunten en bezwaren is een zeer nuttige samenvatting van de discussie. De schermafbeeldingen zijn ook geweldig om samen te vatten wat er op een gedeeld scherm wordt weergegeven. Otter is eenvoudig te implementeren, aanmelden gaat snel en het werkt meteen. Ik gebruik het voor elke vergadering die ik heb, tenzij deelnemers anders verzoeken, en ik kan de samenvattingen automatisch naar verschillende Slack-kanalen sturen op basis van wie er in de vergadering aanwezig was, enz. […] Het zou fijn zijn als Otter de namen van sprekers zou herkennen op basis van hun namen in de vergadering.

Ik vind de overzichtspagina met de checklist met actiepunten die je in de browser kunt afvinken erg handig. De uitsplitsing van rollen, behoeften, tijdlijnen, sentimenten, pijnpunten en bezwaren is een zeer nuttige weergave van de discussie. De schermafbeeldingen zijn ook geweldig om samen te vatten wat er op een gedeeld scherm wordt weergegeven. Otter is eenvoudig te implementeren, aanmelden gaat snel en het werkt meteen. Ik gebruik het voor elke vergadering die ik heb, tenzij deelnemers anders vragen, en ik kan de samenvattingen automatisch naar verschillende Slack-kanalen sturen op basis van wie er in de vergadering aanwezig was, enz. […] Het zou fijn zijn als Otter de namen van sprekers zou herkennen op basis van hun namen in de vergadering.

3. Descript (het beste voor het bewerken van transcripties naast audio/video)

via Descript

Stel je voor dat je een podcast kunt bewerken zoals je een Google-document zou bewerken. Descript wordt geleverd met een ingebouwde transcriptieservice waarmee je je audiobestand kunt knippen, plakken en verwijderen door gewoon de teksttranscriptie te bewerken.

Deze audio-naar-tekst-converter is perfect voor makers, cursusdocenten en marketingteams en ondersteunt audio-opnames en transcripties in meerdere formaten, inclusief sprekersdetectie en automatische ondertitels. Het ondersteunt alles van MP3 tot WAV en zelfs FLAC, dus u bent altijd verzekerd van ondersteuning, ongeacht uw bestandsformaten. U kunt ook eenvoudig een opname uploaden of zelfs vanuit Zoom importeren en binnen het platform opnemen.

De beste functies van Descript

Converteer audio- en videobestanden naar tekst met automatische transcriptie in meer dan 22 talen (Spaans, Duits, Frans, enz. )

Bewerk audiobestanden door tekst te bewerken: woorden knippen, geluid (of video!) knippen

Gebruik Overdub om uw stem te klonen en foutjes te corrigeren zonder opnieuw op te nemen

Maak audiogrammen, ondertitels en sociale clips met één klik

Toegang tot schermopname, overdub-spraaksynthese en multitrack-bewerking

Beperkingen van Descript

Stemklonen (overdubben) is alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

De desktop-app kan traag aanvoelen bij grote projecten

Prijzen van Descript

Gratis abonnement beschikbaar

Hobbyist : $ 24/maand per gebruiker

Maker : $35/maand per gebruiker

Business : $ 65/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Descript

G2 : 4,6/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Descript?

Een G2-recensie luidt:

We hebben een haat-liefde relatie met Descript. We gebruiken het nu al 4 jaar en het heeft altijd bugs gehad. Tijdens de ontwikkeling van de app introduceren de ontwikkelaars een functie met bugs, die ze vervolgens repareren. De functie werkt dan een tijdje perfect, maar wordt in een latere update weer kapot gemaakt. Ik juich het toe dat het team zoveel functies aan de app probeert toe te voegen, maar ik zou veel liever met een stabiel product kunnen werken. Hoewel we Descript wekelijks voor een groot deel van onze werkstroom gebruiken, houden we altijd concurrenten in de gaten, omdat we nooit het gevoel hebben gehad dat we op de app konden vertrouwen.

We hebben een haat-liefde-relatie met Descript. We gebruiken het nu al vier jaar en het heeft altijd bugs gehad. Tijdens de ontwikkeling van de app introduceren de ontwikkelaars een functie met bugs en lossen die vervolgens op. De functie werkt dan een tijdje perfect, maar gaat bij een latere update weer kapot. Ik juich het toe dat het team zoveel functies aan de app probeert toe te voegen, maar ik zou veel liever met een stabiel product kunnen werken. Hoewel we Descript wekelijks voor een groot deel van onze werkstroom gebruiken, houden we altijd concurrenten in de gaten, omdat we nooit het gevoel hebben gehad dat we op de app konden vertrouwen.

💡 Pro-tip: Maak uw audio altijd schoon voordat u deze uploadt. Of u nu audio of video transcribeert, achtergrondgeluiden, echo's en overlappende spraak kunnen zelfs de beste AI-transcriptietools in de war brengen. Gebruik een app voor het verminderen van audio-ruis of een rustige opnameruimte om de transcriptienauwkeurigheid direct te verbeteren wanneer u uw audio en video converteert. 📚 Bonusartikel: De beste alternatieven voor Descript voor AI-gestuurde bewerking van video en audio

4. Rev (het beste voor door mensen gecontroleerde transcriptienauwkeurigheid)

via Rev

Rev is de transcriptietool voor perfectionisten met een deadline. Het combineert de snelheid van AI met menselijke nauwkeurigheid en is ideaal voor juridische documenten, academische lezingen, podcastopnames, professionele interviews of andere situaties waarin een verkeerd woord voor chaos kan zorgen.

U kunt eenvoudig uw audio- of videobestand uploaden, uw transcriptieproces kiezen (menselijk of AI) en een gepolijst transcript terugkrijgen in formaten zoals Word, TXT of zelfs ondertitels. Werkt u met gevoelig materiaal? Rev behandelt veiligheid alsof het staatsgeheimen bewaakt, met SOC 2-compliance en ingebouwde NDA-opties.

Beste functies

Kies tussen transcriptie door mensen of AI op basis van snelheid en budget

Voeg ondertitels of bijschriften toe aan videobestanden met ondersteuning voor meerdere talen (Spaans, Duits, Frans, enz. )

Upload audiobestanden in MP3, MP4, WAV en meer

Krijg toegang tot de Rev API voor het automatiseren van het transcriptieproces

Gebruik aanpasbare sjablonen voor samenvattingen waarmee u de sleutelpunten uit uw transcripties kunt halen

Rev-limieten

Biedt geen live of realtime transcriptie

Ondersteunt alleen Engels voor door mensen gegenereerde transcripties

Rev-prijzen

Gratis abonnement tot 45 minuten

Basis: $14,99 per gebruiker/maand

Pro: $34,99 per gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies bekijken

G2 : 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Rev?

Een G2-recensie luidt:

Rev maakt het ongelooflijk eenvoudig om mijn audiobestanden met minimale inspanning om te zetten in duidelijke, nauwkeurige transcripties. Ik vind de interface geweldig: het uploaden van bestanden gaat snel, de doorlooptijden zijn kort en de opmaak is strak en professioneel […] Hoewel de nauwkeurigheid over het algemeen goed is, vooral bij heldere audio, kunnen er af en toe problemen optreden met eigennamen, vaktaal of sprekers die zacht spreken. Ik zou graag een meer intuïtieve manier zien om aangepast vocabulaire of naamcorrecties op te slaan en opnieuw te gebruiken.

Rev maakt het ongelooflijk eenvoudig om mijn audiobestanden met minimale inspanning om te zetten in duidelijke, nauwkeurige transcripties. Ik vind de interface geweldig: het uploaden van bestanden gaat snel, de doorlooptijden zijn kort en de opmaak is netjes en professioneel […] Hoewel de nauwkeurigheid over het algemeen goed is, vooral bij heldere audio, kunnen er af en toe problemen zijn met eigennamen, vaktaal of sprekers die zacht spreken. Ik zou graag een meer intuïtieve manier zien om aangepast vocabulaire of naamcorrecties op te slaan en opnieuw te gebruiken.

5. Trint (het beste voor gezamenlijke bewerking van transcripties en verhalen in verschillende bestandsformaten)

via Trint

Als Google Documenten en een transcriptietool een meertalige, redactioneel begaafde baby zouden hebben, zou dat Trint zijn. Deze audio-naar-tekst-converter transcribeert niet alleen audiobestanden, maar zet gesproken woorden om in volwaardige content.

Upload uw opname (audio of video) en Trint transcribeert deze netjes, met de mogelijkheid om te vertalen naar meer dan 40 talen.

Het is gemaakt voor teams die transcripties moeten bewerken, controleren en publiceren zonder eindeloos heen en weer te moeten sturen. Werk in realtime samen, plaats opmerkingen, markeer citaten en integreer zelfs rechtstreeks met Adobe Premiere Pro om videobestanden als een professional te transcriberen.

De beste functies van Trint

Bewerk transcripties als een document en koppel ze aan het originele audiobestand

Voeg sprekersidentificatie, tijdcodes en hoogtepunten toe

Werk in realtime samen met teamgenoten aan dezelfde audio-opname en transcripties

Exporteer bestanden in DOCX, SRT, CSV en meer

Vertaal uw transcriptie naar meer dan 50 talen

Beperkingen van Trint

De nauwkeurigheid kan afnemen bij opnames met veel ruis of meerdere sprekers

Niet ideaal voor realtime/live transcriptie

Prijzen van Trint

Gratis proefversie

Startpakket : $ 80 per persoon per maand

Geavanceerd : $ 100 per persoon per maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Trint

G2 : 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Trint?

Een G2-recensie luidt:

Ongeëvenaarde transcriptie in mijn twee belangrijkste talen (Engels en Frans). De mogelijkheid om ondertitels te transcriberen is ook geweldig. Alles-in-één tool, geen noodzaak om naar Premiere te gaan voor ondertitels, handiger dan Word voor eenvoudige audiotranscriptie, doet uitstekend werk bij het identificeren van sprekers. Geweldige online bewerking en zeer handige mobiele app […] De prijs is erg hoog, zoals bij alle SaaS-tools: het begint goedkoop, maar dan gaan de prijzen omhoog en op een dag word je wakker, kijk je naar je rekeningen en schrik je je rot als je beseft hoeveel het kost.

Ongeëvenaarde transcriptie in mijn twee belangrijkste talen (Engels en Frans). De mogelijkheid om ondertitels te transcriberen is ook geweldig. Alles-in-één tool, je hoeft niet naar Premiere voor ondertitels, handiger dan Word voor eenvoudige audiotranscriptie, identificeert sprekers uitstekend. Geweldige online bewerking en zeer handige mobiele app […] Het prijskaartje is erg hoog, zoals bij alle SaaS-tools: het begint goedkoop, maar dan gaan de prijzen omhoog en op een dag word je wakker, kijk je naar je rekeningen en schrik je je rot als je beseft hoeveel het kost.

6. Sonix (het beste voor snelle transcriptie van audiobestanden met automatische vertaling van gesproken woorden)

via Sonix

Als transcriptiesnelheid een Olympische sport was, zou Sonix op zijn minst de zilveren medaille voor aantekeningen winnen (ClickUp zou natuurlijk het goud pakken). Sonix is een AI-transcriptietool die uitblinkt in het transcriberen van audio en video in meer dan 40 talen, waaronder Frans, Duits, Spaans en Hindi, terwijl uw gegevens effectief worden beheerd.

De automatische tijdregistratie, spreker-scheiding en browser-gebaseerde editor maken het transcriptieproces een fluitje van een cent – geen extra software of zware installaties nodig.

Sleep uw bestanden, laat het programma ze verwerken en u bent klaar. Of u nu audio-opnames, Zoom-vergaderingen of videobestanden uploadt, Sonix levert snelle en nauwkeurige transcripties in een format dat gemakkelijk te bewerken, doorzoeken en delen is.

De beste functies van Sonix

Transcribeer in meer dan 40 talen met automatische vertaling

Zoek, bewerk en markeer rechtstreeks in de transcriptie-editor

Download uw transcripties als tekst, ondertitels of Google-documenten

Exporteer naar meerdere bestandsformaten, waaronder SRT, DOCX en PDF

Integreer met Zoom, Dropbox en meer

Beperkingen van Sonix

Geen optie voor realtime/live transcriptie

De nauwkeurigheid hangt sterk af van de audiokwaliteit

Prijzen van Sonix

Standaard : gratis gebruik van het platform + $ 10 per uur voor vertaling en transcriptie

Premium : $ 16,52/maand per zetel + $ 5 per uur voor vertaling en transcriptie, respectievelijk

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sonix

G2 : 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Sonix?

Een G2-recensie luidt:

Het is een fantastische tool voor het transcriberen van spraakberichten op het werk en onderweg, en om ze georganiseerd te houden. Inloglinks op de desktopversie van de website, formaat wordt niet aangepast.

Het is een fantastische tool voor het transcriberen van spraakberichten onderweg en het overzichtelijk bewaren ervan. Inloglinks op de desktopversie van de website, formaat wordt niet aangepast.

📮 ClickUp Insight: 30% van de werknemers denkt dat automatisering hen 1-2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3-5 uur kan vrijmaken voor diepgaand, geconcentreerd werk. Zelfs die kleine tijdwinst telt: slechts twee uur per week besparen levert al meer dan 100 uur per jaar op – tijd die u kunt besteden aan creativiteit, strategisch denken of persoonlijke ontwikkeling. 💯 Met ClickUp's AI-agenten en ClickUp Brain kunt u werkstromen automatiseren, projectupdates genereren en uw aantekeningen van vergaderingen omzetten in bruikbare volgende stappen, allemaal binnen hetzelfde platform. U hebt geen extra tools of integraties nodig: ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om uw werkdag te automatiseren en optimaliseren op één plek. 💫 Echte resultaten: RevPartners heeft 50% van zijn SaaS-kosten verlaagd door drie tools te consolideren in ClickUp. Het resultaat is een uniform platform met meer functies, betere samenwerking en één enkele bron van informatie die gemakkelijker te beheren en op te schalen is.

7. Happy Scribe (het beste voor meertalige teams die videobestanden transcriberen, denken en spreken in ondertitels)

via Happy Scribe

Als uw team voor de lunch in 10 verschillende accenten spreekt, is Happy Scribe wellicht de transcriptietool die u zoekt. Het is ontworpen voor meertalige gebruikers en internationale teams die snelle, nauwkeurige transcripties en ondertitels op één plek nodig hebben.

Upload gewoon uw audio- of videobestand en kies vervolgens tussen transcriptie door een mens of door AI. Het ondersteunt meer dan 120 talen, dialecten en accenten, van Spaans en Frans tot Hindi en Duits, waardoor het ideaal is voor internationale projecten.

De beste functies van Happy Scribe

Schakel tussen AI en 99% nauwkeurige menselijke transcriptie

Profiteer van meer dan 120 talen, accenten en dialecten

Controleer, bewerk en exporteer in meerdere formaten zoals TXT, DOCX, SRT en meer met de in-browser editor

Integreer met YouTube, Zoom en Google Drive

Beperkingen van Happy Scribe

Menselijke transcriptie heeft een langere doorlooptijd

Geen ondersteuning voor live transcriptie

Prijzen van Happy Scribe

Starterspakket : $12 per 60 min (betalen per gebruik)

Lite : $ 9 per maand

Pro : $29 per maand

Business: $ 89 per maand

Beoordelingen en recensies van Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Happy Scribe?

Een G2-recensie luidt:

Wat vind ik het leukst? Ten eerste is het heel eenvoudig te gebruiken. Je hoeft niet te zoeken om het te kunnen gebruiken. Het helpt me bij het transcriberen van video naar tekst, zodat ik posts voor sociale media kan maken met tekst uit video's.

Wat vind ik het leukst? Ten eerste is het heel eenvoudig te gebruiken. Je hoeft niet te zoeken om het te kunnen gebruiken. Het helpt me bij het transcriberen van video naar tekst, zodat ik posts voor sociale media kan maken met tekst uit video's.

8. Notta (het beste voor realtime transcriptie op verschillende apparaten)

via Notta

Notta zet elk audiobestand in realtime om in schone tekst. U hoeft alleen maar MP3-, WAV- of AAC-bestanden te uploaden of zelfs videobestanden uit Zoom of Google Meet te slepen. Deze audio-naar-tekst-converter synchroniseert tussen apparaten, zodat u op uw telefoon kunt beginnen en in de browser kunt afmaken zonder iets te missen.

Met ondersteuning voor meerdere talen en AI-aangedreven samenvattingen maakt Notta het eenvoudig om audio te transcriberen, sprekers te taggen en elk transcript te doorzoeken alsof het in Google Documenten staat. Perfect voor drukbezette mensen die jongleren met opnames, vergaderingen en wereldwijde teams.

De beste functies van Notta

Synchroniseren via internet, mobiele apparaten en smart devices

Samenvatten, markeren en zoeken op trefwoorden voor snelle revisie met behulp van AI

Ondersteunt meer dan 58 talen met nauwkeurige scheiding van sprekers

Geen beperkingen

Exportopties (TXT, PDF, enz.) achter een betaalmuur vergrendeld

Offline modus is alleen beschikbaar in mobiele apps

Prijzen van Notta

Gratis abonnement beschikbaar

Pro : $13,49/maand per gebruiker

Business : $ 27,99/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notta

G2 : 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Notta?

Een G2-recensie luidt:

Sleep een videolink of bestand naar het programma en ontvang binnen enkele seconden een volledige videosamenvatting. Ik kan ook meerdere bestanden van 10-20 tegelijk slepen, wat ik geweldig vind. Vervolgens converteer ik naar het YouTube-samenvattingsformat. Ik gebruik dit voor cursusvideo's en het is onmisbaar! Ik zou graag willen dat ik het YouTube-samenvattingssjabloon standaard kon instellen, zodat ik niet voor elke videosamenvatting hoef te klikken, wat 15-30 seconden extra kost om te converteren.

Sleep een videolink of bestand naar het programma en ontvang binnen enkele seconden een volledige videosamenvatting. Ik kan ook meerdere bestanden van 10-20 tegelijk verslepen, wat ik geweldig vind. Vervolgens converteer ik naar het YouTube-samenvattingsformaat. Ik gebruik dit voor cursusvideo's en het is een must! Ik zou graag willen dat ik de YouTube-samenvattingssjabloon standaard kon maken, zodat ik niet voor elke videosamenvatting hoef te klikken, wat 15-30 seconden extra kost om te converteren.

9. Temi (het beste voor snelle, eenvoudige audio- en video-transcriptie met een beperkt budget)

via Temi

Als u een deadline heeft en audio moet transcriberen of videobestanden moet converteren zonder te wachten, dan klaart Temi de klus in minder dan vijf minuten.

Upload gewoon uw audiobestand, leun achterover en laat de spraakherkenningsengine (getraind op echte accenten, geen robotstemmen) uw gesproken woorden omzetten in leesbare tekst.

De transcript editor is overzichtelijk, werkt in de browser en laat je bestanden bewerken, markeren en downloaden zonder dat je een andere app nodig hebt. Bonus: het voegt zelfs tijdcodes toe aan je transcript, zodat je dat ene citeerbare moment uit je laatste podcast in een handomdraai terugvindt.

De beste functies van Temi

Upload audio- of videobestanden en ontvang binnen enkele minuten transcripties

Ondersteunt meerdere bestandsformaten, waaronder MP3, MP4, WAV en M4A

Verfijn uw transcripties met bewerkingstools in de app

Transcripten voorzien van tijdcodes en sprekers nauwkeurig labelen

Beperkingen van Temi

De nauwkeurigheid neemt af bij achtergrondgeluiden of meerdere sprekers

Geen AI-samenvatting en samenwerkingstools

Prijzen van Temi

Gratis tot 45 minuten

Betaal per gebruik: $0,25/minuut audio

Beoordelingen en recensies van Temi

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

10. Google Speech-to-Text (het beste voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar schaalbare, AI-aangedreven transcriptie)

Google Speech-to-Text decodeert spraak op grote schaal. Deze transcriptietool is getraind op tienduizenden uren aan audio- en videobestanden en kan audio in meer dan 125 talen met indrukwekkende nauwkeurigheid omzetten.

Of u nu werkt met opnames van vergaderingen met veel achtergrondgeluid of interviews van studiokwaliteit uploadt, het past zich aan aan achtergrondgeluiden, sprekers en zelfs verschillende bestandsformaten zoals WAV, FLAC en MP3.

Maar hier zit een addertje onder het gras: het is geen plug-and-play-tool zoals Otter of Notta. Dit is een audio-naar-tekst-converter die in de eerste plaats is ontwikkeld voor apps, CRM's en grote transcriptiepijplijnen, met integratieopties op hun website. Je moet wel weten hoe Google Cloud en API's werken.

Als u echter een transcriptieproces in een platform wilt integreren of audio en video op grote schaal wilt transcriberen met automatische interpunctie, woordtijdstempels en sprekerdiarisatie, gaat er niets boven de ruwe kracht van de engine van Google.

De beste functies van Google Spraak-naar-tekst

Transcribeer realtime streaming of in batches

Zet leestekens en sprekers automatisch in de agenda

Krijg betrouwbare scores op woordniveau voor nog meer nauwkeurigheid

Naadloze integratie met Google Cloud-services

Limieten van Google Spraak-naar-tekst

Vereist technische expertise voor installatie en integratie

Geen ingebouwde gebruikersinterface; alleen toegang via API

Prijzen voor Google Spraak-naar-tekst

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Spraak-naar-tekst

G2 : 4,5/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Notta?

Een G2-recensie luidt:

Het levert uitstekende transcripties die nauwkeurig zijn en nauwelijks bewerking behoeven. Het is fijn om alternatieven te hebben voor andere producten, vooral voor Google, omdat ze in alle productlijnen kunnen worden geïntegreerd en worden gehost op de cloud drive.

Het levert uitstekende transcripties die nauwkeurig zijn en nauwelijks bewerking behoeven. Het is fijn om alternatieven te hebben voor andere producten, vooral voor Google, omdat ze in alle productlijnen kunnen worden geïntegreerd en worden gehost op de cloud drive.

Transcribeer onderweg binnen ClickUp

Audio-naar-tekst-converters hebben een lange weg afgelegd: van eenvoudige transcripties tot slimme, hoogwaardige AI-tools die kunnen samenvatten, sprekers kunnen taggen en zelfs kunnen worden geïntegreerd met uw favoriete apps.

Als u op zoek bent naar snelheid, nauwkeurigheid en net genoeg aanpassingsmogelijkheden om aan uw werkstroom te voldoen, dan zijn de tools in deze lijst precies wat u zoekt. Maar als u een stap verder wilt gaan op het gebied van veiligheid, gesproken woorden wilt omzetten in uitvoerbare taken, doorzoekbare aantekeningen wilt voltooien en de samenwerking binnen uw team wilt stroomlijnen, dan is ClickUp de duidelijke winnaar.

Het verandert de manier waarop uw team aantekeningen vastlegt en deelt, waardoor een sterkere verbinding en productiviteit van het team wordt gegarandeerd.

Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp en profiteer van snelle, nauwkeurige en geïntegreerde transcriptieoplossingen.