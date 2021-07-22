ClickUp-tips voor gebruikers met ADHD

Disclaimer: Dit artikel is bedoeld om informatie te geven over hulpmiddelen en strategieën voor productiviteit. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling van ADHD of enige andere gezondheidsaandoening.

Hoe begin je een blog over ADHD te schrijven en beland je een kwartier later op de Wikipedia-pagina van Jack Black, totaal van slag?

De ironie ontgaat mij niet, mensen:

Ja, dit is een volledig accurate weergave van hoe gevaarlijk gemakkelijk het voor mij, een volwassene met ADHD, is om vijftien minuten productieve tijd te verliezen zonder het zelfs maar te beseffen.

Als ik niet door het geluid van een ClickUp-notificatie weer met beide benen op de grond was gezet, had ik me misschien verdiept in een clickbait-artikel met de titel "ZO zien de kinderen van 'School of Rock' er NU uit 😱", waarna ik in paniek zou raken omdat ik weer eens de tijd uit het oog was verloren.

Gelukkig voor mij zijn notificaties lang niet de enige functie van ClickUp die me hebben geholpen mijn ADHD-symptomen te beheersen en uit te blinken in het werk dat ik zo graag doe. Samen met een aantal collega's bij ClickUp die ook ADHD hebben, hebben we de beste tips en trucs verzameld om meer mensen te helpen dit platform te gebruiken om hun ADHD-symptomen te beheersen en tegelijkertijd te excelleren op het werk.

ADHD: vergeet wat je hebt gehoord

De term 'ADD', vergelijkbaar met de termen 'OCS' of 'bipolair', is een vreemde moderne uitdrukking geworden die in de volksmond is gaan staan voor normale eigenschappen als 'snel afgeleid', 'super georganiseerd' of 'humeurig'.

Ondanks onschuldige bedoelingen, draagt overdrijving via pathologie meer bij aan het verspreiden van misvattingen en het afzwakken van de realiteit van deze stoornissen dan aan het normaliseren ervan.

ADHD – klinisch niet langer 'ADD' genoemd – is een van de meest stilzwijgend gestigmatiseerde cognitieve stoornissen, waardoor het voor mensen moeilijk is om het te herkennen, een diagnose te krijgen, behandelingsmogelijkheden te verkennen en het aan anderen te vertellen. Enkele van de meest voorkomende stereotypen zijn:

❌ ADHD is iets waar je overheen kunt groeien

❌ ADHD komt vooral voor bij jonge jongens

❌ ADHD is een mooie term voor 'hyper' of 'ongemotiveerd om te focussen'

❌ ADHD is helemaal geen stoornis, maar eerder een gebrek aan discipline

Als volwassen vrouw die erg gemotiveerd is, erg gefocust op wat ik wil en waarschijnlijk soms te gedisciplineerd, kan ik met een gerust hart zeggen dat ik niet op die lijst thuishoor, en ik kan het ook bewijzen:

Gelukkig voor de 4,4 miljoen volwassenen met ADHD in de VS zijn de dagen dat mensen de legitimiteit van ADHD bij volwassenen ondermijnen misschien wel geteld. De neurodiversiteitsbeweging – een initiatief om mensen met cognitieve of neurologische uitdagingen, variërend van ADHD tot ASS, te ondersteunen en te verwelkomen in alle facetten van het leven – boekt grote vooruitgang om mensen zoals ik binnen en buiten de werkplek te empoweren.

Hoe ADHD bij volwassenen eruitziet

Toen ik in mijn eerste jaar op de middelbare school voor het eerst de diagnose ADHD kreeg (toen nog 'aandachtstekortstoornis' genoemd), was ik blij dat ik extra hulp kreeg bij sommige schoolvakken, maar het was nog niet algemeen bekend dat de symptomen van ADHD veel verder reiken dan het klaslokaal. Mijn ouders, zoals zoveel anderen in die tijd, verwarden ADHD-gerelateerde problemen thuis vaak met regelrechte ongehoorzaamheid. Ze realiseerden zich niet dat mijn chronische te laat komen, mijn vermeende weigering om te luisteren, mijn slaapstoornissen en mijn slechte communicatie vaak het resultaat waren van een stoornis waarvoor ik betere hulpmiddelen voor ADHD-productiviteit nodig had, en niet het resultaat van mijn slecht gedrag.

Uiteindelijk zal het je parten spelen, omdat je zware verwijten en straffen krijgt voor dingen die juist het beste reageren op behandeling. Nog een reden waarom de mythe dat ADHD 'ongedisciplineerde jeugd' betekent, lachwekkend is (op een galgenhumoristische manier 🙃).

Dit alles had invloed op de manier waarop ik mijn ADHD zag – of liever gezegd, verkeerd begreep – tot ik eind twintig was. Maar ik ben dankbaar dat ik uiteindelijk de realiteit van mijn diagnose heb begrepen; veel volwassenen die baat zouden kunnen hebben bij een ADHD-behandeling, interpreteren verbeterbare symptomen nog steeds verkeerd als persoonlijke tekortkomingen, wat de situatie vaak alleen maar erger maakt.

Dit zijn de uitdagende aspecten van mijn ADHD:

Een slecht natuurlijk tijdsbesef hebben, waardoor het moeilijk is om in te schatten hoeveel tijd er is verstreken, hoe lang dingen duren, enz.

Vaak dingen vergeten, een slecht geheugen hebben voor bepaalde soorten informatie

Hyperfocus op dingen die me boeien, waardoor ik kleine details of dingen die ik moet doen volledig over het hoofd kan zien in een staat van verhoogde afleidbaarheid

Ik heb soms moeite met mondeling communiceren omdat mijn gedachten afdwalen naar dingen die in mijn hoofd verband lijken te houden, maar voor anderen verwarrend zijn

Omdat ik volledig de mist in zou gaan als ik al deze symptomen de overhand zou laten krijgen, moet ik elke dag stappen ondernemen om de verstoring door mijn ADHD-symptomen te minimaliseren en verantwoordelijkheid te nemen voor mijn hersenen. Net als vele anderen ben ik geïndoctrineerd om alles op te schrijven, herinneringen in te stellen om dingen te onthouden en een duurzame organisatiemethode te creëren waar ik plezier aan beleef.

Het ironische is dat wanneer je ADHD hebt, het bijhouden van al die verschillende tools die je helpen om dingen bij te houden een hele opgave kan zijn.

Dit is precies waarom ClickUp mijn leven heeft veranderd.

Bekijk de beste ADHD-apps voor planning en focus!

Je productiviteit beheren met ClickUp

Toen ik bij ClickUp begon te werken, moest ik natuurlijk het platform onder de knie krijgen om mijn werk te kunnen doen. Zoals veel nieuwe gebruikers was ik in het begin een beetje overweldigd door de enorme hoeveelheid tools, functies en integraties die tot mijn beschikking stonden, maar het beste wat ik kon doen, was op mezelf vertrouwen en mijn beste werkstroom vinden.

Omdat ClickUp is ontworpen om eruit te zien, aan te voelen en te werken op een manier die past bij de unieke werkstijl van een individu, vond ik het geweldig dat er geen verkeerde manier was om productief te zijn, vooral als iemand die niet geneigd is om 'binnen de box' te denken. En omdat alles wat je nodig hebt voor productiviteit op één plek staat, was die ironische uitdaging om de tools kwijt te raken die zijn ontworpen om je op het goede spoor te houden, verdwenen.

Ik heb een aantal van mijn collega's bij ClickUp ondervraagd, variërend van marketingmanagers tot klantenservicemedewerkers, om erachter te komen welke functies hen helpen bij het beheersen van hun meest storende ADHD-symptomen. Met hun inzichten heb ik de volgende tips verzameld om jij ClickUp helemaal naar jouw hand te zetten!

Speciale functie sleutel:

🗂️ = Organisatie

⏰ = Tijdmanagement

🧠 = Dingen onthouden

🔍 = Aandacht voor detail

1️⃣ = Focus op één ding tegelijk

Tip 1: Zoek je favoriete weergave

Helpt bij: 🗂️ 🧠

Hier begint het allemaal. Neem de tijd om je ruimtes, mappen en lijsten in elke weergave te bekijken voordat je aan de slag gaat. Of je nu meer van tabellen, visuele kaarten, lijsten of borden houdt, je weet dat je de juiste weergave hebt gevonden als je denkt: "Oh, gelukkig, dit is logisch. "

Veel mensen met ADHD zijn erg visueel ingesteld en gedijen goed bij consistentie. Als dit op jou van toepassing is, zorgt het grote aantal opties voor het weergeven van je taken en prioriteiten ervoor dat je een weergave vindt waarmee je aan de slag kunt.

Bonus content over mentale gezondheid: bekijk onze gids over het verminderen van angst op de werkplek!

Tip 2: Maak het taakvak vast

Helpt bij: ⏰ 🧠 1️⃣

Als taken uit het zicht zijn, kun je ze gemakkelijk vergeten wanneer je hypergefocust bent op iets anders. Het vastmaken van het systeemvak is een must.

Elke dag voeg ik de taken toe die vandaag en morgen moeten worden gedaan; dit helpt me om me op één ding tegelijk te concentreren en te voorkomen dat ik me overweldigd voel door alle taken die op me wachten. Ik organiseer de taken in mijn systeemvak op prioriteit door ze eenvoudigweg te verslepen. Als je op de taak klikt, ga je naar de pagina ervan. Als ik klaar ben met de taak, verwijder ik deze gewoon uit het systeemvak en geniet ik van het fijne gevoel van voldoening!

Tip 3: Stel aangepaste notificaties in

Helpt bij: ⏰ 🧠

Nu ik ClickUp gebruik, kan ik me niet meer voorstellen dat ik ooit nog terug zou kunnen naar een situatie waarin ik afhankelijk was van eindeloze e-mails om op de hoogte te blijven van mijn werklast. Het was afleidend en inefficiënt om constant een volle, saaie inbox te moeten doorwerken, waardoor ik soms belangrijke notificaties miste.

Met ClickUp staan al je notificaties op één plek en worden ze gefilterd op basis van je exacte voorkeuren. Ze zijn zo ontworpen dat je iets meteen kunt afhandelen als dat kan, of in je systeemvak kunt zetten als je er later op terug moet komen. Ze zijn cruciaal om me bij de taak te houden en ervoor te zorgen dat er niets door de mazen van het net glipt vanwege mijn slechte geheugen.

Tip 4: Gebruik een stopwatch

Helpt bij: ⏰ 🧠 1️⃣

Toen ik in groep 8 zat, had ik een onderwijsassistent die me hielp met wiskunde, het vak dat ik het vreselijkst vond. Ze zette een kitscherig eierwekker op mijn bureau om me te helpen bijhouden hoe lang ik over elke som deed. Hoewel ik nog steeds geen liefde voor wiskunde heb, bleek die eenvoudige methode voor tijdregistratie erg nuttig voor mij. En ik ben zo blij dat ClickUp het volwassen equivalent van een Special-Ed-eierwekker biedt.

De meesten van ons met ADHD weten hoe belangrijk het is om de tijd bij te houden, maar het lastige is om dat ook echt te doen. Wat ik zo geweldig vind aan de stopwatch van ClickUp, is dat deze felgroen wordt weergegeven aan het einde van mijn systeemvak wanneer hij actief de tijd bijhoudt, waardoor je hem niet kunt missen. Aangezien mijn natuurlijke tijdsbesef totaal niet klopt, is het voor mij cruciaal om te zien hoe lang dingen daadwerkelijk duren, zodat ik mijn werk beter kan prioriteren, organiseren en beheren.

Tip 5: Geef je Google Agenda weer op de startpagina

Helpt bij: ⏰ 🧠

Ik ben dol op mijn Google Agenda en ik vind het geweldig dat ik deze niet hoefde te verlaten om ClickUp te kunnen gebruiken. Nadat ik letterlijk vijf seconden nodig had om mijn ClickUp-taken te synchroniseren met mijn Google Agenda in de app-instellingen, keerde ik terug naar de startpagina van mijn werkruimte en schakelde ik de optie 'Kalender weergeven' in.

In een oogwenk staan al mijn dagelijkse taken centraal, waardoor ik niet meer door alle ruis heen hoef te zoeken om al mijn huidige werk in één keer te zien!

Tip 6: Voeg aangepaste velden toe aan taken

Helpt bij: 🗂️ 🧠 🔍

Vreemd genoeg ben ik eigenlijk dol op organiseren. Mijn planken zijn georganiseerd met tientallen snuisterijen, mijn kast is onberispelijk en mijn kunstspullen liggen altijd netjes op hun plek. Waar ik moeite mee heb, is het efficiënt organiseren van dingen die me stress kunnen bezorgen, zoals mijn financiën of werklast. Het is een negatieve gewoonte die ik dankzij ClickUp zeker heb kunnen verbeteren, en aangepaste velden spelen daar een grote rol in.

Met aangepaste velden kunt u uw eigen archiveringssysteem maken en dingen ordenen op basis van de informatie die u wilt. Deze helpen mij ervoor te zorgen dat ik geen algemene details over een taak vergeet die anders misschien niet meteen in mijn hoofd blijven hangen. Het instellen van aangepaste velden voor taakgerelateerde aantekeningen is erg handig om alle bewegende delen bij te houden.

Helpt bij: 🧠 🔍

ADHD kan zich uiten in het voortdurend over het hoofd zien of moeite hebben met onthouden van bepaalde details. Als schrijver moet ik details en feedback nauwkeurig bijhouden zonder op mijn geheugen te vertrouwen. De mogelijkheid om toegewezen opmerkingen achter te laten op documenten, bestanden en meer, heeft me geholpen om feedback bij te houden en in de juiste context te implementeren.

Wat toegewezen opmerkingen zijn voor schrijvers, is redactie voor ontwerpers: het is een specifieke manier om feedback rechtstreeks op je bestanden achter te laten en te ontvangen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken dat je feedback ergens bewaart waar je het binnen vijf minuten zeker weer kwijt bent. Beide tools zijn perfect voor taken die uiterst gedetailleerd en communicatiegericht zijn (en perfect voor mensen die dachten dat ze altijd moeite zouden hebben met die dingen!)

Word baas over je geweldige vaardigheden

Het is zo krachtig om te ontdekken dat dingen die je ooit als een last beschouwde, niet alleen verbeterd kunnen worden, maar ook de basis kunnen vormen voor een aantal van je talenten. Met de juiste tools zul je je realiseren dat sommige dingen misschien nooit zo natuurlijk voor je zullen zijn als voor anderen, maar dat je ook geweldige sterke punten hebt waar andere mensen alleen maar van kunnen dromen.

Dingen als een hoge intelligentie, natuurlijk charisma en een enorme hoeveelheid kennis zijn allemaal verbonden met de ADHD-geest, en dat is iets om trots op te zijn.

Niet iedereen met ADHD heeft dezelfde voorkeuren, maar dat is precies waarom ClickUp zo'n handig hulpmiddel is: het moedigt ons aan om te ontdekken en te experimenteren totdat we die magische oplossing vinden voor iets dat nooit gemakkelijk is geweest. In ClickUp is de juiste manier om iets te doen, door het te doen op de manier die het beste bij je past..

En dat is een soort vrijheid waar sommige mensen gewoonweg van gedijen.

Het vinden van de perfecte werkstroom voor uw geest begint met één stap. Klik hier voor een handige demo over aan de slag gaan met ClickUp!