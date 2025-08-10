10 beste softwareprogramma's voor personeelsplanning in 2025

Ooit geprobeerd om de roosters van een dozijn werknemers in een spreadsheet te jongleren? Je hebt dienstruil, last-minute afmeldingen, overlappende vakanties en op de een of andere manier verwacht iedereen dat het rooster op Monday perfect is.

Dat is waar personeelsplanningssoftware een stap verder gaat.

In plaats van urenlang handmatig mensen aan taken of diensten toe te wijzen, doet deze tool het zware werk voor u. De tool controleert wie beschikbaar en gekwalificeerd is en wat de taak vereist, waarna automatisch het meest nauwkeurige rooster wordt opgesteld.

Hier zijn de 10 beste softwareprogramma's voor personeelsplanning die uw leven gemakkelijker zullen maken. 💁

Waar moet u op letten bij personeelsplanningssoftware?

Zorgen dat alle diensten worden gedekt is één ding, maar alles georganiseerd houden zonder de gebruikelijke chaos is iets heel anders. De juiste software voor personeelsplanning kan dat mogelijk maken, maar alleen als deze de functies heeft die u daadwerkelijk nodig hebt.

Laten we het eens op een rijtje zetten. ⚓

Slimme automatische planning die personeelsroosters opstelt op basis van beschikbaarheid, rollen en bedrijfsregels

Realtime conflictdetectie om dubbele boekingen, overuren of ongeschikte toewijzingen te signaleren voordat ze problemen worden

Herbruikbare sjablonen en terugkerende diensten die tijd besparen en het opstellen van week- of maandplanningen een fluitje van een cent maken

Ingebouwde nalevingscontroles om u te helpen lokale wetten, vakbondsregels en pauzeregels na te leven zonder voortdurende monitoring

Certificering bijhouden zodat u nooit voor verrassingen komt te staan door verlopen licenties of rolspecifieke kwalificaties

Overtime alerts die u waarschuwen wanneer iemand bijna zijn maximale uren heeft bereikt, zodat u burn-out of juridische problemen kunt voorkomen

Software voor personeelsplanning in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste functies van personeelsplanningssoftware en waarvoor ze worden gebruikt.

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Elk bedrijf of team dat op zoek is naar een alles-in-één tool voor werkbeheer en planning Flexibele project- en personeelsplanning met taakbeheer, documenten, doelen en communicatie Free Forever-abonnement; Aanpassingen voor ondernemingen Sling Kleine tot middelgrote bedrijven Eenvoudige ploegendienstplanning, tijdregistratie en teamcommunicatie Gratis, vanaf $ 2 per maand Connecteam Mobiele en teams in het veld Mobiele personeelsplanning, tijdregistratie, dienstruil en naleving voor teams die zich bezighouden met verdeling Gratis, vanaf $ 35 per maand per gebruiker Deputy Shift-gebaseerde bedrijven Geautomatiseerde personeelsplanning, tijdregistratie en HR-beheer voor de detailhandel, horeca en gezondheidszorg Vanaf $ 4,50 per maand When I Work Shift-gebaseerde bedrijven Eenvoudige planning, tijdregistratie en teamberichten voor restaurants, winkels en de gezondheidszorg Gratis, vanaf $ 3 per maand per gebruiker 7shifts Restaurants en horeca Personeelsplanning voor restaurants met prognoses, automatische planning en tools voor naleving van regelgeving Gratis, vanaf $ 31,99 per locatie Humanity Grote organisaties AI-gestuurde dynamische planning en naleving voor ondernemingen met complexe ploegendiensten Aangepaste prijzen BuildOps Velddienst en bouw Personeelsplanning, taakverdeling en voortgang bijhouden voor dienstverlening en bouw Aangepaste prijzen Buddy Punch Eenvoudige tijdregistratie en planning Gebruiksvriendelijke dienstroostering en aanwezigheidsregistratie voor teams op afstand of op kantoor Vanaf $ 5,49/maand per gebruiker + $ 19 basisvergoeding per maand Planday Uurloonwerkers en ploegenteams Personeelsplanning, tijdregistratie en beheersing van arbeidskosten voor werknemers die op uurbasis worden betaald Aangepaste prijzen

De beste software voor personeelsplanning

Het vinden van de juiste software voor personeelsplanning maakt het verschil tussen een soepele bedrijfsvoering en last-minute opleveringen van projecten.

Hier is een overzicht van de beste opties om u te helpen bij het optimaliseren van uw personeelsbezetting, het verminderen van conflicten en het voortgang houden van elk project. 🎯

1. ClickUp (het beste voor aangepaste personeelsroosters met bijhouden van taken en diensten)

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, documenten en teamcommunicatie combineert in één platform, versneld door de volgende generatie AI-automatisering en zoekfuncties.

Het biedt operations managers, teamleiders en planners alles wat ze nodig hebben om teams op één lijn te houden, taken te verplaatsen en ploegen te dekken.

ClickUp Kalender

Plan wat elke medewerker doet vanaf het begin tot het einde van een project met ClickUp Kalender

Als eerste hebben we de ClickUp-kalender, het centrale commandocentrum van uw team voor planning. Met deze tool kunt u alles op één plek organiseren, of het nu gaat om het coördineren van wisselingen van diensten tussen locaties of het vastleggen van deadlines voor een projectteam. U kunt schakelen tussen dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse layouts om het juiste detailniveau te krijgen.

Sleep taken om last-minute wijzigingen aan te brengen en kleur gebeurtenissen om in één oogopslag te zien wat urgent, in behandeling of klaar is.

Moet u het synchroniseren met de Google Agenda van uw team? Geen probleem; dankzij de tweerichtingssynchronisatie verloopt de werkstroom tussen platforms naadloos. Deze zichtbaarheid is een redder in nood voor teams die locatiebezoeken, ploegendiensten en vergaderingen met clients beheren.

Bovendien zorgen ingebouwde herinneringen en de mogelijkheid om rechtstreeks vanuit de werkruimte deel te nemen aan vergaderingen voor een strakke communicatie en een goede planning van projecten. Planning is natuurlijk maar een deel van het plaatje. Het bijhouden van hoe de tijd van uw team wordt besteed, is net zo belangrijk.

ClickUp Project Tijdsregistratie

Dat is waar ClickUp Project Tijdsregistratie om de hoek komt kijken.

Zorg ervoor dat uw team deadlines haalt met ClickUp Project Tijdsregistratie

Het maakt niet uit of uw teams werken vanaf laptops, mobiele apparaten of zelfs de gratis Chrome-extensie; ze kunnen timers direct starten en stoppen. Het is perfect voor teams in het veld die schakelen tussen taken of werklocaties. U kunt ook handmatig tijd registreren, voor het geval iemand vergeet op 'start' te drukken

Wilt u weten hoeveel tijd het installatieproject van vorige week heeft gekost in vergelijking met de schatting? Met de aanpasbare sjablonen voor urenregistratie en visuele dashboards van ClickUp krijgt u inzicht in de details, per dag, week, project of persoon.

Bovendien houdt het platform alles transparant (geen stiekeme monitoring) en geeft het managers de rapportage die ze nodig hebben om roosters en werklasten te optimaliseren.

ClickUp Brain

Wilt u uw personeelsplanning naar een hoger niveau tillen? Maak kennis met ClickUp Brain.

Gebruik ClickUp Brain om het zware werk voor u te doen

Deze krachtige, ingebouwde AI ondersteunt actief uw personeelsplanning. Wilt u snel een statusrapport over meerdere locaties opvragen? De AI Project Manager van Brain kan dat automatiseren.

Wilt u een trainingsdocument voor nieuwe crewleden vinden zonder door mappen te bladeren? De AI Knowledge Manager haalt het direct op.

Als u bijvoorbeeld een bouwploeg op meerdere locaties beheert, kunt u Brain vragen om direct projectupdates in natuurlijke taal te genereren. Vraag: 'Vat alle actieve taken van de ploeg voor Project Alpha samen, inclusief openstaande goedkeuringen en blokkades. ' Het haalt realtime informatie uit taken, opmerkingen en documenten en markeert de voortgang, vertragingen en volgende stappen.

ClickUp-sjabloon voor teamroosters

Wilt u niet elke keer een werkstroom vanaf nul opbouwen? Probeer dan de sjabloon voor teamplanning van ClickUp. 👇

Gratis sjabloon Zorg ervoor dat geen enkele medewerker overbelast raakt met de sjabloon voor teamroosters van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor teamroosters is ontworpen voor operationele duidelijkheid en is een dynamische tool voor het plannen, bijhouden en aanpassen van de werklast van teams. Elke taak is duidelijk gelabeld met het project van de client en het toegewezen team, waardoor de coördinatie tussen teams naadloos verloopt.

Bovendien zijn de visuele organisatie en het aangepaste tagsysteem uitstekend. U kunt taken direct filteren op client, project of rol, terwijl labels met kleurcodes de verdeling in één oogopslag duidelijk maken.

⚙️ Bonus: Een effectief personeelsbestand zorgt voor maximale productiviteit. Om ervoor te zorgen dat u uw doel bereikt, helpt de sjabloon voor werklast van ClickUp u om de capaciteit van elk teamlid te meten, een duidelijk overzicht van verantwoordelijkheden en afhankelijkheid te creëren en verwachtingen vast te stellen.

Beste functies van ClickUp

Stroomlijn repetitieve taken: Gebruik Gebruik ClickUp-automatisering om automatisch de status van ploegen bij te werken, crewleden toe te wijzen en herinneringen te versturen zonder handmatige tussenkomst

Centraliseer documentatie voor uw team: sla onboardingmateriaal, SOP's en projectrichtlijnen op en werk in realtime samen met sla onboardingmateriaal, SOP's en projectrichtlijnen op en werk in realtime samen met ClickUp Docs

Externe tools koppelen: Importeer schema's, communicatie en updates uit apps zoals Zoom en Google Agenda met Importeer schema's, communicatie en updates uit apps zoals Zoom en Google Agenda met ClickUp-integraties

Visualiseer en pas schema's aan: Sleep taken, geef ploegen een kleurcode en synchroniseer gebeurtenissen tussen teams voor een glasheldere tijdlijn met de Sleep taken, geef ploegen een kleurcode en synchroniseer gebeurtenissen tussen teams voor een glasheldere tijdlijn met de ClickUp-kalenderweergave

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren vanwege de uitgebreide functies

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp:

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Deze review zegt eigenlijk alles:

ClickUp brengt al onze taken, documenten, doelen en tijdsregistratie samen in één uniforme werkruimte. We gebruiken het sinds 2018 en het is ongelooflijk flexibel voor het beheer van zowel interne werkstromen als projecten van clients. De aanpasbare weergaven (lijst, bord, kalender, enz.) en gedetailleerde automatiseringsopties besparen ons elke week uren. Bovendien blijkt uit de frequente functie-updates dat ze serieus bezig zijn met het verbeteren van het platform.

ClickUp brengt al onze taken, documenten, doelen en tijdsregistratie samen in één uniforme werkruimte. We gebruiken het sinds 2018 en het is ongelooflijk flexibel voor het beheer van zowel interne werkstromen als projecten van clients. De aanpasbare weergaven (lijst, bord, kalender, enz.) en gedetailleerde automatiseringsopties besparen ons elke week uren. Bovendien blijkt uit de frequente functie-updates dat ze serieus bezig zijn met het verbeteren van het platform.

Monday blues? Het blijkt dat maandag een zwakke schakel is in de wekelijkse productiviteit (woordspeling niet bedoeld), aangezien 35% van de werknemers deze dag als hun minst productieve dag beschouwt. Deze dip kan worden toegeschreven aan de tijd en energie die op maandagochtend wordt besteed aan het zoeken naar updates en wekelijkse prioriteiten.

2. Sling (het beste voor eenvoudige ploegendienstplanning)

via Sling

Sling is een betrouwbare planningstool, vooral voor de snelle detailhandel, horeca en gezondheidszorg. Dankzij de overzichtelijke interface met slepen en neerzetten is het instellen van diensten eenvoudig. Bovendien krijgen teamleden hun werkroosters rechtstreeks op hun telefoon, waardoor het eenvoudig is om te plannen, diensten te ruilen of verlofaanvragen in te dienen zonder eindeloos heen en weer te moeten mailen.

Managers kunnen herbruikbare sjablonen voor roosters maken voor terugkerende diensten, waardoor ze tijd besparen bij de wekelijkse planning. Het platform ondersteunt ook meerdere werklocaties, waardoor eenvoudige planning en communicatie tussen verschillende locaties mogelijk is.

Beste functies van Sling

Houd de arbeidskosten van projecten in realtime bij om te hoge uitgaven te voorkomen en overuren te beheren

Wijs taken rechtstreeks toe aan ploegen om verantwoordelijkheden te verduidelijken en aansprakelijkheid te garanderen

Stuur automatische herinneringen via sms of app-notificaties om te laat komen te minimaliseren

Sla documenten van werknemers veilig op voor eenvoudige toegang tot certificeringen en nalevingsgegevens

Beperkingen van Sling

U kunt geen afzonderlijke diensten kopiëren en ergens anders plakken

Het verstuurt notificaties voor chats waar u niet bij betrokken bent

Prijzen Sling

Free

Premium: $ 2/maand per gebruiker

Business: $ 4/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Sling

G2: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Sling?

Een G2-recensent vatte het als volgt samen:

De mogelijkheid om terugkerende diensten aan te maken en te visualiseren hoe een dienst eruit moet zien, bespaart veel tijd en energie bij het plannen van een dienstrooster.... Af en toe zijn er wat kleine problemen of bugs. Maar er is niets ernstigs aan de hand. Sommige handelingen vereisen relatief veel klikken. Ik vind wel dat de software vrij "intelligent" is in het raden welke handeling je wilt uitvoeren.

De mogelijkheid om terugkerende diensten aan te maken en te visualiseren hoe een dienst eruit moet zien, bespaart veel tijd en energie bij het plannen van een dienstrooster.... Af en toe zijn er kleine problemen of bugs. Maar er is niets ernstigs aan de hand. Sommige handelingen vereisen relatief veel klikken. Ik vind wel dat de software vrij "intelligent" is in het raden welke actie u wilt uitvoeren.

🔍 Wist u dat? De wereldwijde markt voor personeelsplanningssoftware zal tegen 2033 groeien tot 1,36 miljard dollar. Tijdens de prognoseperiode zal deze markt een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 12,1% kennen.

3. Connecteam (beste voor mobiel personeelsbeheer)

via Connecteam

Het beheren van een mobiel personeelsbestand laat ruimte voor fouten, gemiste updates en inefficiëntie. Connecteam is een personeelsbeheerplatform voor de bouw, buitendienst, detailhandel en horeca.

De tool maakt het eenvoudig om specifieke taken toe te wijzen met gedetailleerde checklists, deadlines en bestandsbijlagen, zodat iedereen op één lijn blijft, zowel op locatie als onderweg. Om proactieve communicatie te garanderen, kan het een interne chat, updatefeed en directe enquêtes implementeren, zodat belangrijke informatie op het juiste moment bij de juiste teams terechtkomt.

De beste functies van Connecteam

Deel boeiende content, zoals video's, afbeeldingen, pdf's en aankondigingen, om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten

Pas de toegangsrechten voor gebruikers, rollen en groepen aan om ervoor te zorgen dat de juiste mensen de juiste informatie zien

Stel medewerkers in staat om zelf hun veelvoorkomende HR-behoeften te regelen, zoals verlofbeheer en toegang tot bedrijfsbeleid

Bevorder een positieve cultuur met functies voor erkenning door collega's en feedback om prestaties en mijlpalen te vieren

Beperkingen van Connecteam

Beperkte tools voor het maken van cursussen, tekst en quizzen

Het lettertype kan niet worden aangepast

Prijzen Connecteam

Free

Basis: $35/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 59/maand per gebruiker

Expert: $ 119/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Connecteam

G2: 4,6/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Connecteam?

Zo beschreef een gebruiker zijn ervaring:

Door de diensten in een groepsweergave in te stellen, is het overzichtelijker. De groene bevestigde of geaccepteerde stip is erg handig wanneer we willen zien of de trainers hun diensten hebben gezien. Diensten kunnen per ongeluk worden verwijderd en het zou handig zijn als er een back-upgebied zou zijn waar we deze kunnen terugvinden.

Door de ploegen in een groepsweergave in te stellen, is het overzichtelijker. De groene bevestigde of geaccepteerde stip is erg handig als we willen zien of de trainers hun ploegen hebben gezien. Ploegen kunnen per ongeluk worden verwijderd en het zou handig zijn als we deze konden terugvinden in een back-up.

💡 Pro-tip: De Pareto-planning is een geweldige methode. Richt 80% van uw planning op uw meest betrouwbare teamleden om de belangrijkste werklast te dekken, en 20% op nieuwere of flexibele medewerkers om de gaten op te vullen. Dit minimaliseert risico's en houdt de kwaliteit hoog.

4. Deputy (het beste voor geautomatiseerde ploegendienstplanning)

via Deputy

Deputy is een uitgebreid platform voor personeelsbeheer met een ingebouwde AI-aangedreven functie voor automatische planning. Het maakt gebruik van vraagprognoses, verkooptrends, seizoensschommelingen en arbeidswetgeving om met één klik automatisch geoptimaliseerde planningen te genereren.

De tool houdt rekening met de beschikbaarheid van medewerkers, kwalificaties en arbeidsbudgetten om administratief werk te minimaliseren en onnodige loonkosten te verminderen. Met Deputy kunt u schema's helemaal opnieuw opstellen, sjablonen voor eerdere werkroosters repliceren en deze aanpassen aan last-minute wijzigingen.

Beste functies van Deputy

Raadpleeg goedgekeurde verlof- en certificeringsgegevens om planningsconflicten te voorkomen

Stel medewerkers in staat om in en uit te klokken met mobiele apparaten, web browsers of biometrische gezichtsherkenning

Digitale urenregistratie naadloos goedkeuren, bewerken en exporteren naar geïntegreerde salarisadministratiesystemen

Communiceer belangrijke mededelingen of updates met de ingebouwde nieuwsfeed of berichtentools

Beperkingen van Deputy

Het is een uitdaging om roosters op te stellen zonder de vorige versie te wissen

Het tabblad 'Mensen' bevat geen managers en hun leidinggevenden

Prijzen van Deputy

Planning: $ 4,50/maand per gebruiker

Tijdregistratie: $ 4,50/maand per gebruiker

Premium: $ 6/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Deputy

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Deputy?

Lees wat deze recensent te zeggen had:

Ik gebruik Deputy regelmatig voor planning en tijdbeheer op het werk, en het is ongelooflijk nuttig geweest. De interface is intuïtief en maakt shiftplanning en communicatie met het team heel eenvoudig.... Soms crasht de mobiele app of word je onverwacht uitgelogd.

Ik gebruik Deputy regelmatig voor planning en tijdbeheer op het werk, en het is ongelooflijk nuttig geweest. De interface is intuïtief en maakt het plannen van ploegen en de communicatie met het team heel eenvoudig.... Soms crasht de mobiele app of word je onverwachts uitgelogd.

💡 Pro-tip: Maak uw planning overzichtelijk. Gebruik bijvoorbeeld blauw voor de receptie, rood voor technici en groen voor managers. Visueel overzicht = minder verwarring.

5. When I Work (het beste voor het eenvoudig bijhouden van diensten en taken)

via When I Work

Als u een team beheert dat in ploegendienst werkt, maakt When I Work het plannen minder stressvol. Met handige sjablonen voor roosters om werkplannen op te stellen en aan te passen, kunt u moeiteloos de roosters van uw medewerkers beheren. Functies zoals terugkerende diensten en automatische planning op basis van beschikbaarheid besparen veel tijd.

Een van de beste aspecten? Medewerkers kunnen hun roosters zelf beheren. Ze kunnen vrij vragen, diensten ruilen en hun beschikbaarheid rechtstreeks in de app bijwerken. Dienstruilingen gebeuren automatisch via een digitaal bord, waardoor paniek op het laatste moment wordt voorkomen. Het platform maakt communicatie ook supergemakkelijk met ingebouwde berichtenfunctie.

De beste functies van When I Work

Houd tijdregistratie en aanwezigheid bij met een digitale klok die vanaf elk apparaat toegankelijk is

Houd aanwezigheid, te laat komen en verzuim bij en genereer gedetailleerde rapportages over arbeidskosten en trends

Ontvang automatische notificaties voor aankomende diensten, wijzigingen in de planning en andere belangrijke gebeurtenissen

Integreer de salarisadministratie naadloos door gewerkte uren te synchroniseren met providers zoals ADP, Gusto en Paychex

Beperkingen van When I Work

Er is geen optie om schema's van vorige en volgende weken te kopiëren/plakken

De chatfunctie werkt niet goed en is traag

Prijzen voor When I Work

Eén locatie of planning: $ 3/maand per gebruiker

Meerdere locaties of roosters: $ 5/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van When I Work

G2: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over When I Work?

Een kort fragment van een echte gebruiker:

Hoewel de app goed is, kan de interface soms wat onhandig en onintuïtief zijn. De functie voor tijdregistratie werkt, maar niet altijd even soepel, en sommige gebruikers melden problemen met het nauwkeurig synchroniseren van uren. Bovendien kunnen notificaties soms vertraging oplopen, wat tot verwarring over dienstwisselingen kan leiden.

Hoewel de app goed is, kan de interface soms wat onhandig en onintuïtief zijn. De functie voor tijdregistratie werkt, maar niet altijd even soepel, en sommige gebruikers melden problemen met het nauwkeurig synchroniseren van uren. Bovendien kunnen notificaties soms vertraging oplopen, wat tot verwarring over dienstwisselingen kan leiden.

6. 7shifts (het beste voor taakbeheer voor restaurantpersoneel)

via 7shifts

7shifts is speciaal ontwikkeld voor de horeca en is daarmee een ideaal platform voor personeelsplanning en personeelsbeheer. Het helpt managers om sneller roosters op te stellen op basis van de beschikbaarheid van medewerkers en de personeelsbehoefte. Medewerkers kunnen eenvoudig hun diensten bekijken, vrije dagen aanvragen en via de mobiele app in contact blijven met hun team.

Bovendien werkt 7shifts goed samen met populaire kassasystemen en salarisadministratiesystemen, waardoor restaurants minder werk hebben voor hun beheerders. De sterke focus op de unieke dagelijkse behoeften van restaurantteams onderscheidt deze software van meer algemene planningstools.

Beste functies van 7shifts

Stel medewerkers in staat om met goedkeuring van de manager diensten te ruilen, aan te bieden of aan te vragen, waarbij het rooster automatisch wordt bijgewerkt en het betrokken personeel op de hoogte wordt gesteld

Houd de uren, pauzes en overuren van medewerkers nauwkeurig bij met functies zoals geofencing en gezichtsherkenning

Monitor en controleer arbeidskosten door arbeidstargets in te stellen op basis van verwachte verkopen

Genereer geautomatiseerde rapporten over planning, aanwezigheid en arbeidsstatistieken voor eenvoudige maandelijkse of on-demand analyses

Beperkingen van 7shifts

Het is een uitdaging om open diensten te beheren

Gebruikers klagen dat het soms storingen vertoont voor medewerkers, waardoor ze geen toegang meer hebben tot de tool

Prijzen van 7shifts

Comp: Gratis

Toegang: $31,99/maand per locatie

Het werk: $69,99/maand per locatie

Gourmet: Vanaf $ 135/maand per locatie

Beoordelingen en recensies van 7shifts

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over 7shifts?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Ik ben dol op de app, het geeft ons veel flexibiliteit bij het vastleggen van import aantekeningen tussen managers, het controleren van de verkoop en arbeidskosten, en het doen van mededelingen aan het personeel... We moeten ook heel voorzichtig zijn wanneer we de browser niet sluiten, want dan wordt niets opgeslagen totdat je deze sluit. Het is dus lastig wanneer er meerdere mensen aan het rooster werken, omdat het heel gemakkelijk teruggezet kan worden naar het oorspronkelijke sjabloon.

Ik ben dol op de app, het geeft ons veel flexibiliteit bij het vastleggen van import-aantekeningen tussen managers, het controleren van de verkoop en het percentage arbeid, en het doen van mededelingen aan het personeel... We moeten ook heel voorzichtig zijn wanneer we de browser niet sluiten, want dingen worden pas opgeslagen als je deze sluit. Het is dus lastig wanneer er meerdere mensen aan het rooster werken, omdat het heel gemakkelijk teruggezet kan worden naar het oorspronkelijke sjabloon.

🤝 Vriendelijke herinnering: Overcommunicatie > ondercommunicatie. Stuur altijd updates of wijzigingen in de dienstroosters via app-notificaties, sms en e-mail om drama's als 'dat wist ik niet' te voorkomen.

7. Humanity (het beste voor complexe planning in ondernemingen)

via Humanity

Humanity is een solide personeelsplanningssysteem dat u helpt bij het voorspellen van personeelsbehoeften, het opstellen van planningen die aan de regels voldoen en het verlagen van de arbeidskosten. Medewerkers kunnen rechtstreeks vanaf hun telefoon diensten ruilen, verlof aanvragen of hun beschikbaarheid bijwerken.

Het platform automatiseert controles om bedrijven te helpen voldoen aan arbeidswetgeving en vakbondsregels, en biedt ingebouwde sjablonen voor taakbeheer, tijdregistratie en verlofbeheer, zodat alles op één plek staat. U krijgt ook gedetailleerde rapportages en inzichten om de prestaties van uw personeel en de arbeidskosten beter te begrijpen.

Beste functies van Humanity

Voorspel personeelsbehoeften en optimaliseer roosters met behulp van AI-gestuurde prognoses op basis van KPI's zoals omzet en klantvolume

Beheer werknemersprofielen met vaardigheden, beschikbaarheid en verlofaanvragen om de toewijzing van diensten en de planning te vereenvoudigen

Communiceer met medewerkers via geautomatiseerde e-mail, sms, pushmeldingen en in-app chatten op desktop en mobiel

Menselijke beperkingen

Het exportformat moet worden aangepast na het downloaden

Het tolereert geen afwijkingen in de planning

Menselijke prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van gebruikers

G2: 4,3/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Humanity?

Dit is wat een gebruiker te zeggen had over Humanity:

Zodra gebruikers hebben geleerd hoe ze de beschikbaarheid in de kalender kunnen bewerken, is het eenvoudig te gebruiken. Er zijn slechts enkele klikken nodig om tijd in de kalender te blokkeren en deze wordt continu bijgewerkt... De app synchroniseerde niet goed met de website; invoer in de app was niet terug te vinden op de website...

Zodra gebruikers hebben geleerd hoe ze de beschikbaarheid in de kalender kunnen bewerken, is het eenvoudig te gebruiken. Er zijn maar een paar klikken nodig om tijd in de kalender te blokkeren en deze wordt continu bijgewerkt... De app synchroniseerde niet goed met de website; invoer in de app was niet terug te vinden op de website...

💡 Pro-tip: Gebruik de 3C-regel voor ploegendienstbezetting. Voordat u een rooster definitief vastlegt, moet u zich het volgende afvragen: Dekking: Zijn alle diensten ingevuld? Naleving: Houden we ons aan de arbeidswetgeving, pauzes en limieten voor overuren? Communicatie: Hebben we alles duidelijk gecommuniceerd?

8. BuildOps (het beste voor dispatching in het veld)

via BuildOps

BuildOps is software voor personeelsplanning die is afgestemd op commerciële aannemers en bedrijven die diensten verlenen op locatie. Het biedt ook aanpasbare rapportage en analyse, waardoor bedrijven duidelijk inzicht krijgen in KPI's, arbeidskosten, voortgang van projecten en winstgevendheid van diensten.

Een van de opvallende functies van BuildOps is de native app voor buitendienstmedewerkers. Technici hebben rechtstreeks vanaf hun smartphone of tablet toegang tot werkorders, klantgeschiedenis, apparatuurgegevens en opdrachtgegevens, zelfs offline. Ze kunnen ook handtekeningen vastleggen, foto's uploaden, hun werk documenteren en ter plaatse facturen genereren, waardoor de facturering wordt versneld en fouten worden verminderd.

Beste functies van BuildOps

Houd technici en opdrachten bij om zichtbaarheid te krijgen in de activiteiten in het veld en de toewijzing van middelen te optimaliseren

Beheer werkorders, offertes, contracten en dagelijkse logboeken vanuit één dashboard

Integreer met boekhoudsystemen zoals QuickBooks om facturering, facturering en financieel bijhouden te vereenvoudigen

Beperkingen van BuildOps

U kunt geen facturen rechtstreeks vanuit het platform naar klanten sturen

Het opstellen van aanpasbare formulieren is een uitdaging

Prijzen BuildOps

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BuildOps

G2: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over BuildOps?

Volgens een recensent:

Build Ops is momenteel opgezet voor zeer grote organisaties. Ze beweren dat dit bewust is gedaan met het idee dat kleinere organisaties in de loop der jaren kunnen opschalen. We kunnen het idee hierachter waarderen, maar totdat we dat punt bereiken, hebben we op bepaalde gebieden juist meer administratief werk gezien. Build Ops verwacht dat bepaalde personeelsleden op specifieke zetels zitten om hun werkstromen te kunnen uitvoeren.

Build Ops is momenteel opgezet voor zeer grote organisaties. Ze beweren dat dit bewust is gedaan met het idee dat kleinere organisaties in de loop der jaren kunnen opschalen. We kunnen het idee hierachter waarderen, maar totdat we dat punt bereiken, hebben we op bepaalde gebieden juist meer administratief werk gezien. Build Ops verwacht dat bepaalde medewerkers op specifieke zetels zitten om hun werkstromen te kunnen uitvoeren.

💡 Pro-tip: Laat werknemers hun beschikbaarheid labelen als: ✅ Groen: Volledig beschikbaar

🟡 Geel: Kan indien nodig werken

🔴 Rood: Niet beschikbaar Kleurcodes en visuele wachtrijen kunnen een geweldige manier zijn om een overzicht op hoog niveau te krijgen van het rooster van uw personeel. Het kan u ook helpen om snel en met vertrouwen beslissingen te nemen over de planning.

9. Buddy Punch (het beste voor eenvoudige tijdregistratie van werknemers)

via Buddy Punch

Buddy Punch is een eenvoudige maar effectieve oplossing voor tijdregistratie en planning van werknemers, vooral populair bij kleine tot middelgrote bedrijven. Het onderscheidt zich door zijn veelzijdige opties voor het inklokken. Werknemers kunnen in- en uitklokken via een browser, mobiele apps of zelfs een uniek QR-codesysteem.

Voor extra verantwoordingsplicht biedt Buddy Punch ook GPS-tracking, IP-adresvergrendeling en zelfs foto-opname bij het inklokken, zodat managers altijd weten waar en wanneer teamleden inloggen. Bovendien zorgen automatische waarschuwingen en notificaties ervoor dat iedereen in realtime op de hoogte blijft.

Beste functies van Buddy Punch

Monitor realtime aanwezigheid , overwerkmeldingen en ontvang notificaties wanneer werknemers hun limiet voor overuren naderen

Beheer betaald verlof (PTO) met aanpasbare opbouwregels en selfservice-opties waarmee werknemers vakantie, ziekteverlof of persoonlijk verlof kunnen aanvragen of invoeren

Wijs codes toe aan taken en afdelingen voor het gedetailleerd bijhouden van projecten en taken, zodat u de arbeidskosten per klant, taak of locatie kunt analyseren

Beperkingen Buddy Punch

Overmatige e-mail notificaties zijn een beetje overweldigend

De app geeft geen herinneringen om in of uit te loggen bij het begin of einde van een dienst

Prijzen Buddy Punch

Starter: $ 5,49/maand per gebruiker + $ 19 basisvergoeding per maand

Pro: $ 6,99/maand per gebruiker + $ 19 basiskosten per maand

Enterprise: $ 11,99/maand per gebruiker + $ 19 basisvergoeding per maand

Beoordelingen en recensies van Buddy Punch

G2: 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Buddy Punch?

Een gebruiker heeft deze feedback gedeeld:

Ik vond het erg prettig dat de app heel duidelijk was, waardoor je niet veel hoefde te klikken om de functies te begrijpen... Ik denk dat er wel wat meer personalisatie-items nodig zijn, waardoor de app er iets aantrekkelijker uit zou zien.

Ik vond het erg prettig dat de app heel duidelijk was, waardoor je niet veel hoefde te klikken om de functies te begrijpen... Ik denk dat er wel wat meer personalisatie-items nodig zijn, waardoor de app er iets aantrekkelijker uit zou zien.

10. Planday (het beste voor het beheer van uurloonpersoneel)

via Planday

Planday is een moderne oplossing die net zo eenvoudig te gebruiken is voor werknemers als krachtig voor managers. Het helpt bedrijven om te voldoen aan arbeidswetgeving en interne regels, door zaken als contractbeheer, handhaving van pauzes en het bijhouden van documentatie te automatiseren. Dit is vooral handig voor sectoren met strenge arbeidsregels of cao's.

Een andere opvallende functie is de focus van Planday op de beheersing van arbeidskosten. Het biedt realtime prognoses van arbeidskosten terwijl u roosters opstelt, zodat bedrijven binnen hun budget blijven. Het platform kan worden geïntegreerd met veel payroll-, POS- en HR-systemen, zoals ADP, Xero, QuickBooks en meer. Dankzij de open API kunnen bedrijven ook aangepaste verbindingen maken.

Beste functies van Planday

Stel medewerkers in staat om diensten te ruilen, vrije dagen aan te vragen en hun beschikbaarheid te beheren via een selfserviceportaal

Monitor realtime analyses en genereer aangepaste rapportages voor betere inzichten in uw personeelsbestand en betere besluitvorming

Sla belangrijke documenten veilig op en maak elektronische handtekeningen mogelijk voor contracten en onboarding

Beperkingen van Planday

De mobiele app heeft een lange laadtijd

Het is niet erg flexibel en problemen worden niet gemakkelijk opgelost vanwege slechte klantenservice

Prijzen Planday

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Planday

G2: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 50 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Gebruik een roterend ploegenschema voor 24/7-activiteiten. Creëer een herhaalbaar patroon, zoals vier dagen werken en vier dagen vrij, en wissel teams wekelijks of tweewekelijks af tussen verschillende ploegen.

📚 Lees ook: Beste software voor personeelsroosters

Plan uw succes met ClickUp

De keuze van de juiste software voor personeelsplanning kan een groot verschil maken in hoe efficiënt uw team planningen beheert.

Of u nu een klein team beheert of toezicht houdt op grootschalige operaties, de juiste software kan helpen processen te stroomlijnen, de winstgevendheid van opdrachten te verhogen, fouten te verminderen en de algehele productiviteit te verbeteren.

Als u op zoek bent naar een flexibele, schaalbare optie, dan is ClickUp de beste keuze.

Met krachtige sleutelfuncties voor planning, integraties met HR, bouwsoftware en salarisadministratiesystemen, en de mogelijkheid om gewerkte uren bij te houden en taken en middelen te beheren, is het ontworpen om zich aan te passen aan de behoeften van uw team, groot of klein.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅