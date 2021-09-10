Victory Omotayo: Hoe ClickUp me helpt mijn clients, content en team op één plek te beheren

Vrijheid, impact, stabiliteit, flexibiliteit.

Als u ondernemer en bedrijfseigenaar bent, zijn dit wellicht enkele van uw doelstellingen bij het laten groeien en opschalen van uw bedrijf.

Een dag uit het leven van een ondernemer kan bestaan uit het werven van leads, het bijhouden van een klantenbestand, het uitvoeren van projecten voor klanten en nog veel meer. Deze dagelijkse cyclus van jongleren met meerdere taken en het dragen van vele petten is een van de redenen waarom veel mensen uitgeput raken, genoegen nemen met minder loon en falen als het gaat om het opstarten van hun bedrijf.

Hoe bereikt u vrijheid, een goede balans tussen werk en privé en succes?

Victory Omotayo kan het u vertellen! Beter nog, ze kan het u laten zien. 😉

Als businesscoach en ondernemer heeft Victory de stappen naar een succesvol bedrijf onder de knie, van het aanbieden van tickets en solide positioneringsstrategieën tot een vereenvoudigd verkoopsysteem en een sterke aanwezigheid op sociale media.

Tegenwoordig helpt ze professionals uit verschillende sectoren om resultaten te behalen die hen financiële vrijheid opleveren.

Hiervoor vertrouwt ze op een uitgebreide tool voor projectmanagement zoals ClickUp voor haar CRM- en contentmanagementbehoeften.

We hadden de kans om met Victory in contact te komen en te chatten over hoe ze ClickUp gebruikt om al haar werk op één plek te beheren. Lees verder om te ontdekken hoe ze dingen voor elkaar krijgt met ClickUp.

Tijd om het woord aan Victory te geven! Ga je gang, Victory! 🎤😊

Vertel ons over uw bedrijf!

Hallo, ik ben Victory! 👋

Professionals en experts komen naar mij toe als ze gezien en betaald willen worden als professionals.

Ik run een coaching- en adviesbureau dat experts helpt hun talenten optimaal te benutten om hoogwaardige groepsprogramma's te ontwikkelen en te lanceren die goed verkopen.

Ik doe dit via mijn handtekening high ticket groepsprogramma, Knowledge to Profit™, waar ik mijn clients help met:

💎 Verduidelijk en valideer hun meest winstgevende expertise (ik noem dit hun 'geldmaker')

💎 Vergroot hun sociale autoriteit met mijn handtekening Expedited Expertise Framework™

💎 Beheers hun boodschap, zodat ze vol vertrouwen hun waarde kunnen overbrengen aan droomclients

Wat is uw favoriete functie van ClickUp?

Dashboards. Ik vind het geweldig om dit te gebruiken om dashboards voor mijn clients te maken!

Met de dashboards van ClickUp kunt u diepgaande rapporten maken over uw belangrijke klantgegevens.

Gebruik aanpasbare widgets zoals cirkeldiagrammen, Lead Time, Urenregistratie en meer om je eigen missiecontrolecentrum op te bouwen.

Dashboards bieden u een centrale hub voor de weergave van waardevolle inzichten in taken, sprints, projecten, mensen en nog veel meer.

Aanpasbare widgets in de dashboards van ClickUp

Hoe gebruikt u ClickUp om uw bedrijf en projecten vooruit te helpen?

Met ClickUp kan ik mijn klantenbestand beheren, content voor sociale media plannen en een team aansturen.

De klantvriendelijke functies van ClickUp maken het beheren van een heel bedrijf in één projectmanagementplatform een fluitje van een cent.

U kunt een CRM rechtstreeks in uw werkruimte instellen en overzichtelijke weergaven van de taken van uw clients maken. Schakel tussen verschillende weergaven, zoals bord, tabel, kalender, lijstweergave en meer, voor een ander perspectief op uw taken.

ClickUp gebruiken als CRM en het klantenbestand weergeven in lijstweergave

Om ClickUp te gebruiken voor contentbeheer, maakt u gewoon een nieuwe lijst aan in ClickUp, stelt u uw fasen in met aangepaste statussen en maakt u de taken die u nodig hebt.

Zodra u uw lijst met taken hebt opgesteld, kunt u beginnen met het in kaart brengen van uw content kalender!

Voorbeeld van een contentkalender in ClickUp

De contentkalender bekijken in de lijstweergave van ClickUp

Hoeveel uur per week bespaart u ongeveer met ClickUp en wat doet u met die tijd?

Ik bespaar ongeveer 5 uur per week door ClickUp te gebruiken voor het organiseren en beheren van mijn bedrijf!

De tijd die ik elke week bespaar, kan ik besteden aan activiteiten die meer omzet genereren en dus meer geld in het laatje brengen.

Hoe heeft ClickUp uw werk en leven verbeterd?

Vóór ClickUp gebruikte ik meerdere apps om al mijn werk en clients te beheren.

De implementatie van ClickUp heeft me echt tijd en geld bespaard op alle tools die ik voorheen gebruikte.

Het is ontzettend handig om ClickUp te hebben, vooral omdat het alles heeft wat ik nodig heb voor mijn online coaching- en adviesbureau.

Welk advies heb je voor anderen die hun productiviteit willen stroomlijnen?

Als ik u één advies mag geven, zou ik u ten zeerste aanraden om u op één platform te concentreren, zodat u echt het effect kunt zien.

Neem contact op met Victory via LinkedIn en Instagram en bezoek haar website voor meer informatie over hoe zij uw bedrijf naar een hoger niveau kan tillen. 🚀