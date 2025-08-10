10 gratis sjablonen voor handelsdagboeken om te gebruiken in 2025

U hoeft niet nog een transactie te laten mislukken om te beseffen dat u niet kunt verbeteren wat u niet bijhoudt. Vraag het aan elke ervaren handelaar en zij zullen u vertellen: een duidelijk overzicht van uw winsten, verliezen en denkprocessen maakt het verschil tussen impulsieve gissingen en bewuste groei en handelsdiscipline.

Maar staren naar een leeg spreadsheet is niet inspirerend bij het ontwikkelen van handelsactiviteiten. Daarom helpt een solide sjabloon voor een handelsdagboek bij het ontwikkelen van goede handelsgewoontes.

Om u tijd en hoofdpijn te besparen, hebben we een aantal van de meest effectieve sjablonen voor handelsdagboeken verzameld die u gratis kunt downloaden en gebruiken.

Laten we uw transacties en uw gedachten een beetje overzichtelijker maken. 📈

🔎 Wist u dat? Uw favoriete nieuwsbron kan van invloed zijn op de aandelenmarkt. Onderzoek wijst namelijk uit dat er een verband bestaat tussen berichtgeving in de media en handelsgedrag. Zo zorgde het nieuws over resultaten na sluitingstijd in maar liefst 90% van alle Instances voor een stijging van de aandelenkoersen.

Wat zijn sjablonen voor handelsdagboeken?

Sjablonen voor handelsjournaals zijn vooraf ontworpen formats die u kunt gebruiken om uw transacties op een georganiseerde en systematische manier bij te houden. Ze worden meestal geleverd in spreadsheets of digitale documenten met vooraf ingestelde kolommen voor onder andere invoer- en uitvoerprijzen, grootte van de positie, datum, richting, gebruikte strategie en het resultaat van de transactie.

Sommige gaan nog een stap verder en bieden ruimte om uw gedachten, emoties of de reden waarom u de transactie hebt uitgevoerd, te noteren. Het gaat erom dat u het bijhouden consistent maakt, zodat u niet afhankelijk bent van uw geheugen of willekeurige schermafbeeldingen.

Wanneer u elke transactie op dezelfde manier bijhoudt, ontstaan er patronen in de marktgegevens, zoals welke strategieën voor u werken of hoe emoties uw beslissingen beïnvloeden. Uiteindelijk helpt dit u om uw aanpak voor toekomstige handelsbeslissingen te verfijnen.

🧠 Leuk weetje: De eerste geregistreerde aandelenhandel vond niet plaats op Wall Street. Dat gebeurde al in 1602! De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) schreef geschiedenis door aandelen uit te geven op de Amsterdamse effectenbeurs, waarmee het de eerste officiële beursgang ter wereld was.

Wat maakt een sjabloon voor een handelsdagboek goed?

Een goede sjabloon voor een handelsdagboek moet het bijhouden van uw transacties eenvoudig, consistent en inzichtelijk maken. Het moet meer zijn dan alleen een eenvoudige handelsbegeleider, het moet u helpen essentiële details vast te leggen zonder het proces te ingewikkeld te maken. Dit zijn de belangrijkste onderdelen waar u op moet letten:

Geschikt voor uw handelsstijl: Kies een sjabloon voor een handelsdagboek dat past bij uw handelsstijl (daghandel, swingtrading of langetermijnbeleggen) voor een consistent dagboek

Aangepaste velden: Kies sjablonen voor handelsdagboeken met velden voor basisgegevens zoals datum, ticker, grootte van de positie, invoer-/uitvoerpunten, enz.

Aantekeningen: Zoek naar sjablonen waarmee u ruimte kunt toevoegen voor strategische aantekeningen, handelsredenen, geleerde lessen en uw emotionele toestand op het moment van de transactie

Gebruiksgemak: Selecteer sjablonen voor handelsdagboeken met een format dat gemakkelijk bij te werken is, zoals spreadsheets, Notion-borden of digitale planners, die allemaal werken als ze snel te onderhouden zijn

Feedback: Zoek naar sjablonen die gemakkelijk te beoordelen zijn, met secties die u helpen uw handelsprestaties in de loop van de tijd te analyseren en patronen te ontdekken voor zelfreflectie

✨Bonustip: Door regelmatig uw handelsdagboek te bekijken, kunt u trends ontdekken en zo een voorsprong behouden tijdens uw handelsavontuur. Zoek naar terugkerende patronen, resultaten van strategieën en reacties van de markt!

10 sjablonen voor handelsdagboeken die elke handelaar zou moeten proberen

Bekijk deze gratis sjablonen voor handelsdagboeken van ClickUp, de alles app voor werk en andere platforms om uw handelsabonnement te organiseren en uw besluitvormingsproces te verbeteren.

1. ClickUp-sjabloon voor dagboek en grootboek

Gratis sjabloon downloaden Houd een uitgebreid overzicht bij van al uw transacties met de ClickUp Journal en Ledger Template

De ClickUp Journal and Ledger Template is een logboek in dagboekstijl in een uniform dashboard dat de structuur van het grootboek volgt. Het combineert handelsinvoer, aantekeningen, winst- en verliesgegevens en accountoverzichten in een digitale werkruimte die zich aanpast aan dagelijkse of wekelijkse handelswerkstromen.

Elke invoer kan eenvoudig worden getagd op basis van activaklasse, handelsstrategie of marktomstandigheden, waardoor contextuele inzichten worden geboden die toekomstige analyses ondersteunen. Met aangepaste velden voor invoer-/uitvoerprijs, grootte, kosten en handelsredenen krijgen handelaren volledig inzicht in gedrag en resultaten zonder afhankelijk te zijn van versnipperde spreadsheets.

💙 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Registreer transacties en sleutelcijfers met behulp van filterbare velden voor volledige traceerbaarheid

Voeg observaties, schermafbeeldingen en leerpunten toe voor elke handelsdag

Visualiseer cumulatieve winst en verlies en het succespercentage met behulp van realtime ClickUp-dashboards

Dupliceer de installatie om meerdere handelsaccounts of portfolios afzonderlijk te beheren

Ideaal voor: Retailhandelaren, swingtraders en portfoliobeheerders die een hybride grootboek-journaalformat nodig hebben voor doorlopende controle en geldbeheer.

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt dagelijks meer dan 30 minuten aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie – meer dan 120 uur per jaar gaat verloren met het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw werkruimte is geïntegreerd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails te tonen, zodat u kunt stoppen met zoeken en aan het werk kunt gaan. 💫 Echte resultaten: Door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren, hebben teams zoals QubicaAMF met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen, dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

2. Sjabloon voor boekhouddagboek van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Pak de financiën van uw bedrijf aan met de sjabloon voor een boekhoudingsdagboek van ClickUp

Nauwkeurige boekhouding is essentieel voor handelaren die als eenmanszaak of onder een LLC opereren. Met de ClickUp Accounting Journal Template kunt u transacties nauwkeurig registreren met behulp van vooraf ingestelde aangepaste velden zoals transactiedatum, journaaltype, invoernummer en debet.

Met alles op één plek kunt u handmatige invoer verminderen en eenvoudig uw algehele financiële prestaties en sleutelcijfers bijhouden. Invoer wordt chronologisch geordend, met weergaven voor specifieke accounts of maanden. Gekoppelde taken, herinneringen en het uploaden van documenten helpen u om belastingstress aan het einde van het jaar te verminderen.

💙 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Tag inkomsten en uitgaven voor de voorbereiding van het belastingseizoen en koppel journaalboekingen aan ondersteunende bestanden zoals afschriften of bonnen

Leg journaalboekingen snel vast met behulp van ingebouwde velden die sleutel financiële details vastleggen

Krijg een visuele weergave van de werkstroom en trends in de tijd om slimmere beslissingen te ondersteunen

Bespaar tijd met een georganiseerd systeem dat eenvoudig te updaten en te raadplegen is

Ideaal voor: Handelaren of bedrijfseigenaren die meerdere accounts beheren en nauwkeurige, georganiseerde gegevens nodig hebben voor slimmer financieel bijhouden.

Dit is wat Shireen Shalabi, projectconsultant bij Raymond James Consultant, te zeggen had over het gebruik van ClickUp :

Het helpt niet alleen om uw projecten op schema te houden, maar ook om iedereen die aan het project werkt op schema te houden. Als ik bijvoorbeeld taken moet toewijzen aan iemand die aan hetzelfde project werkt, kan ik hen taggen in de taak, waarna ze onmiddellijk via e-mail op de hoogte worden gebracht van de taak en wanneer deze moet worden uitgevoerd.

Het helpt niet alleen om uw projecten op schema te houden, maar ook om iedereen die aan het project werkt op schema te houden. Als ik bijvoorbeeld taken moet toewijzen aan iemand die aan hetzelfde project werkt, kan ik deze in de taak taggen, waarna zij onmiddellijk via e-mail op de hoogte worden gesteld van de taak en wanneer deze moet worden uitgevoerd.

3. Sjabloon voor boekhouding van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer uw financiële diensten en offertes met de sjabloon voor boekhoudkundige prijzen van ClickUp

Veel handelaren die signaaldiensten, mentorschap of educatieve abonnementen aanbieden, hebben moeite om hun prijzen en facturering te formaliseren om hun winst te verhogen. De ClickUp-sjabloon voor boekhoudkundige prijzen lost dit op door aanpasbare niveaus, factureringscycli, inbegrepen diensten en klantspecifieke kortingen vast te leggen.

Met de sjabloon voor een dagboek kunt u diensten bijhouden, prijsniveaus instellen en snel offertes genereren zonder spreadsheets te doorzoeken. Het heeft vijf ingebouwde weergaven, waaronder maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse uitsplitsingen, zodat u altijd weet hoe uw nummers ervoor staan en hoe u ze kunt aanpassen.

💙 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Krijg toegang tot een centrale plek om factureringsvoorwaarden van klanten en gerelateerde deliverables bij te houden, met ingebouwde statusupdates en het bijhouden van inkomsten

Stel verschillende prijsmodellen op voor handelsgerelateerde diensten of producten

Breng het bijhouden van terugkerende inkomsten in lijn met account management taken

Krijg gedetailleerde zichtbaarheid met weergaven die zijn georganiseerd op tijdsbestek en servicecomponenten

Ideaal voor: Freelancers, beginnende handelaren, virtuele boekhouders of agentschappen die tarieven, offertes en servicestructuren moeten beheren.

➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor boekhouding in Excel en ClickUp

4. Sjabloon voor crediteurenadministratie van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Blijf op de hoogte van elke factuur voordat deze uitgroeit tot een gemiste betaling met de ClickUp Accounts Payable Template

De sjabloon voor crediteurenadministratie van ClickUp verduidelijkt uw betalingsproces en helpt u facturen van leveranciers en factureringscycli bij te houden. De sjabloon biedt een vooraf gebouwd systeem voor het registreren van elke factuur als een taak en houdt alle betalingsverplichtingen bij in één overzichtelijke interface.

U kunt statussen toewijzen zoals 'Factuur ontvangen', 'Verificatie' en 'Codering' en zelfs bonnen of aantekeningen rechtstreeks aan de invoer toevoegen. Bovendien worden betalingen geordend op leverancier, deadline of account en worden automatiseringen gecreëerd om gemiste deadlines te voorkomen door middel van een gedisciplineerde aanpak.

💙 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Ga naar de dashboard-weergave om te zoeken naar aankomende en achterstallige betalingen op uw handelsplatform

Voeg facturen toe, maak aantekeningen over de betaalmethode en houd de uitgaande werkstroom bij zonder een apart spreadsheet te openen

Visualiseer maandelijkse verplichtingen met onkostensamenvattingen om financiële toewijzingen transparant en controleerbaar te houden

Stel aangepaste werkstromen in om facturen door interne controles en goedkeuringen te leiden

Ideaal voor: Finance- en inkoopteams die met meerdere leveranciers werken en het bijhouden van factuurgoedkeuringen en betalingstijdlijnen moeten organiseren.

🎥 Bekijk hoe u de efficiëntie van uw team kunt verbeteren met AI-automatisering:

💡 Pro-tip: Voorkom verrassingen in uw budget door een sjabloon voor schattingen te gebruiken om de projectkosten duidelijk en nauwkeurig uit te splitsen voordat het werk begint.

5. ClickUp-sjabloon voor overzicht van financiële accounts

Gratis sjabloon downloaden Word financieel vaardig zonder de chaos van spreadsheets met de sjabloon 'Overzicht van financiële accounts' van ClickUp

Bij het beheren van meerdere accounts, zoals spaarrekeningen, kredietlijnen of beleggingen, is het gemakkelijk om het overzicht te verliezen. De sjabloon 'Overzicht van financiële accounts' van ClickUp combineert accountsaldi, marges en accountspecifieke prestaties in één werkruimte, zodat u niet constant achter nummers aan hoeft te jagen.

De sjabloon maakt het relatief eenvoudiger om trends of discrepanties op te sporen met realtime inzichten in inkomsten en uitgaven. Houd de allocatie van activa, de cashflow en de prestaties per account bij met live filters en weergaven op basis van een tijdlijn. Dit maakt het eenvoudiger om de prestaties van makelaars te vergelijken en de kapitaalallocatie te optimaliseren.

💙 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Weergave van alle accounts in één dashboard met filters voor activaklassen om contanten versus geïnvesteerd kapitaal en niet-gerealiseerde rendementen te monitoren

Deel financiële overzichten met belastingadviseurs of zakenpartners

Zet automatisering aan het werk om op de hoogte te worden gebracht van belangrijke wijzigingen, zoals stortingen of opnames

Gebruik tijdregistratie en tags om nog meer context aan uw gegevens toe te voegen

Ideaal voor: Handelaren die met meerdere accounts of strategieën werken en een duidelijk, gecentraliseerd overzicht en een geconsolideerd, realtime overzicht van alle financiële accounts willen.

➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor verkoopprognoses in Excel en ClickUp

6. Sjabloon voor boekhoudkundige transacties van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak boekhoudkundige handelingen eenvoudiger met de sjabloon voor boekhoudkundige handelingen van ClickUp

Achter elke professionele handelaar of vermogensbeheerder staat een backoffice-functie, vaak verspreid over meerdere Microsoft Excel- of Google Spreadsheets-bestanden. De sjabloon voor boekhoudkundige activiteiten van ClickUp structureert deze back-end werkstromen: transactielogging, afstemming, rapportage en nalevingscontroles.

Het biedt een methodische maar flexibele ruimte om verkopen, uitgaven, betalingen en alles bij te houden. Het heeft ook terugkerende werkstromen, zoals balansen aan het einde van de maand of kwartaalprestatieoverzichten.

💙 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Bouw werkstromen rond afstemmings-, controle- en rapportagecycli

Taak toewijzing voor gegevensinvoer, controle en documentatie follow-up

Focus op het opsporen van vertragingen en auditvlaggen met aangepaste statussen

Houd naleving van regelgeving en makelaarsgerelateerde documenten bij

Ideaal voor: Accounting teams of kleine bedrijven die meer structuur willen aanbrengen in hun dagelijkse financiële activiteiten, met name diegenen die zich bezighouden met terugkerende, gestructureerde en schaalbare boekhoudprocessen.

7. Sjabloon voor financieel beheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Neem de controle over uw financiële planning met de sjabloon voor financieel beheer van ClickUp

De sjabloon voor financieel beheer van ClickUp biedt een commandocentrum voor het beheren van inkomsten, uitgaven, terugkerende abonnementen, belastingregistraties en prestatieanalyses. Deze alles-in-één werkruimte is ontworpen ter vervanging van versnipperde systemen voor het bijhouden van financiën.

Houd bij wat er binnenkomt, wat er uitgaat en wat niet klopt, en stel budgetten op die ook worden gebruikt. Ontdek uitgavenlekken voordat ze problemen worden en houd uw team (en leidinggevenden) op de hoogte zonder tientallen statusupdates te versturen.

💙 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Organiseer per maand of kwartaal, koppel taken aan transacties en pas rapportage widgets aan

Gebruik dashboard widgets voor de weergave van prestaties ten opzichte van het budget en het bijhouden van veranderingen in maandelijkse winstmarges in de loop van de tijd

Krijg volledige zichtbaarheid in uw financiële landschap met lijst-, kalender- en dashboardweergaven

Automatiseer herinneringen voor rekeningen, beoordelingen of aankomende financiële checkpoints

Ideaal voor: Financiële teams, oprichters, operationele managers, handelaren en consultants die een duidelijk, controleerbaar overzicht van financiële activiteiten binnen handels- en bedrijfsfuncties nodig hebben om budgettering en planning strak in de hand te houden.

🎥 Wilt u een overzicht op hoog niveau van al uw transacties? Hier volgt een kort overzicht van het gebruik van ClickUp Dashboards

8. ClickUp-sjabloon voor grootboek

Gratis sjabloon downloaden Krijg een intuïtieve manier om alle inkomende betalingen en uitgaven tegelijkertijd te registreren met de ClickUp-sjabloon voor het grootboek

De sjabloon voor het grootboek van ClickUp is ideaal voor handelaren die als zakelijke entiteit opereren. Hoewel deze sjabloon is gemaakt met accountants in gedachten, is hij dankzij de flexibele functies net zo handig voor elk zakelijk team. Hij biedt een geformaliseerd boekhoudsysteem met dubbele invoer, georganiseerde accounts, journaalcategorieën en realtime updates.

Elke regel ondersteunt beschrijvingen, accounttypes, debet/krediet status en gekoppelde documentatie. Hiermee kunt u transacties nauwkeurig bijhouden en aangepaste rapporten genereren die logisch zijn (zelfs voor niet-financiële mensen).

💙 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Monitor en categoriseer alle financiële activiteiten met precisie

Houd audit trails bij en exporteer kant-en-klare rapporten

Breng journaalboekingen in overeenstemming met belastingcodes of door CPA goedgekeurde categorieën

Integreer documentatie, bonnen en tijdstempels per invoer

Ideaal voor: Interne financiële teams, zelfstandige boekhouders en iedereen die ooit een spreadsheet van drie kwartalen geleden heeft moeten ontwarren.

9. Sjabloon voor handelsdagboek door StockBrokers. com

De sjabloon voor een handelsdagboek van StockBrokers.com biedt precies wat het belangrijkst is: duidelijkheid, consistentie en inzicht.

Dit dagboek is gemaakt in Excel, maar ontworpen met serieuze handelaren in gedachten. Het bevat vooraf gemaakte kolommen voor symbolen, invoer-/uitvoertijd, grootte, commissies, netto winst en verlies, en aantekeningen. De layout is eenvoudig: de oranje cellen kunt u zelf invullen, terwijl de grijze cellen automatisch winsten, verliezen en totalen berekenen.

💙 Waarom u dit leuk zult vinden:

Bereken voortschrijdende statistieken zoals winstpercentage en gemiddelde R-multiple

Behoud offline toegang en volledige controle over gegevens

Maak gebruik van automatische bijhouden van winst/verlies, gemiddelde winst per transactie en statistieken over het succespercentage

Invoer en berekeningen met kleurcodes verminderen fouten en besparen tijd

Ideaal voor: Daghandelaren, langetermijnbeleggers of iedereen die consistent wil blijven en wil leren van eerdere transacties.

10. Sjabloon voor handelsdagboek door Template. Net

De Trading Journal Template van Template. Net is een geweldig startpunt voor wie zijn huidige en toekomstige transacties overzichtelijk wil houden zonder al te veel toeters en bellen. Het is ontworpen voor handelaren die handmatig willen reflecteren op hun prestaties met kwalitatieve aantekeningen en samenvattingen. Dit sjabloon ondersteunt handelslogboeken, het bijhouden van doelen, evaluatiesecties en ruimte voor schermafbeeldingen of observaties van transacties.

Met deze eenvoudige spreadsheet kunt u de basisgegevens vastleggen: datum, type (kopen of verkopen), prijs, hoeveelheid, kosten, nettowinst/verlies en uw target voorwaarde. Er is ook ruimte om bedrijfsgegevens en beleggingsvormen vast te leggen, wat handig is als u patronen in verschillende sectoren wilt volgen.

💙 Waarom u dit leuk zult vinden:

Voeg subjectieve aantekeningen toe naast objectieve handelsgegevens

Gebruik printvriendelijke layouts voor pen-en-papier of hybride werkstromen

Maak gepersonaliseerde secties voor mindset, emotionele reacties of nieuwsgebeurtenissen

Houd transacties bij door ze te ordenen in een gestructureerd, op beoordeling gericht format

Ideaal voor: handelaren die zich richten op leren door middel van zelfevaluatie en het bijhouden van een gedragsdagboek in plaats van alleen statistieken.

💡 Pro-tip: AI gedijt op live patronen die voortdurend evolueren met het gedrag van gebruikers, marktschommelingen, handelsdetails, risicografieken, handelsgrootte en operationele verschuivingen. Het is dus van sleutel belang om uw AI realtime informatie te verstrekken.

Beheer uw financiën met de krachtige sjablonen van ClickUp

Alles om ons heen wordt digitaal, dus waarom zouden boekhouding en financieel beheer nog steeds vastzitten in eindeloze spreadsheets en e-mail threads? Het is tijd om uw financiën de upgrade te geven die ze verdienen.

Financiële duidelijkheid hoeft niet ten koste te gaan van tijd of gezond verstand.

Met de sjablonen voor handelsdagboeken van ClickUp kunt u uw financiële doelen gemakkelijker bijhouden en analyseren. Dankzij de veelzijdige en doordachte financiële sjablonen kunt u eindelijk verwarring vervangen door controle.

Neem de controle over uw financiën door u vandaag nog gratis aan te melden voor ClickUp!