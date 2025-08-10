Gratis sjablonen voor verkoopbrochures om uw productpresentatie een boost te geven

Stel u voor dat u een geweldig product of een fantastische dienst hebt, maar dat uw publiek dit niet helemaal begrijpt. Dat is waar een verkoopblad een stap verder gaat. Een document van één pagina is ontworpen om direct duidelijk te maken wat uw product doet en waarom het de beste oplossing is.

Maar als het ontwerp van uw verkoopblad niet goed is, belangrijke informatie ontbreekt, het vol staat met slechte afbeeldingen of een call-to-action ontbreekt, loopt u het risico dat u uw potentiële klanten in verwarring brengt of zelfs helemaal kwijtraakt.

Daarom is het belangrijk om een goed ontworpen sjabloon voor productverkoopbladen te gebruiken. Hiermee kunt u specifieke functies benadrukken, een opvallende productfoto toevoegen en prestatiegegevens, prijzen en voordelen presenteren in een aantrekkelijke layout. Ook maakt u uw waardepropositie duidelijk aan clients en belangrijke besluitvormers.

In deze gids vindt u 10 gratis en aanpasbare sjablonen voor verkoopbrochures waarmee u prachtige, professionele marketingmaterialen kunt maken en indruk kunt maken op potentiële kopers.

🔎 Wist u dat? Kleuren in marketing roepen verschillende emoties op en beïnvloeden aankoopbeslissingen. Blauw straalt bijvoorbeeld vaak vertrouwen uit, terwijl rood een gevoel van urgentie creëert. Het is als een geheime taal van overtuiging!

Wat zijn sjablonen voor verkoopbrochures?

Een sjabloon voor een verkoopblad is een vooraf ontworpen document van één pagina waarmee u uw product of dienst op de meest effectieve manier kunt presenteren. Het is een slimme snelkoppeling om een geweldig verkoopblad te maken zonder helemaal opnieuw te beginnen, en u kunt uw verkoopargumenten benadrukken in een overzichtelijk, gemakkelijk leesbaar format.

Wanneer u een sjabloon voor een productverkoopblad gebruikt, krijgt u dus: Maak snel een verkoopbrochure voor uw bedrijf die uw merkidentiteit weerspiegelt

Benadruk sleutel functies en productspecificaties met uw eigen foto's, prijs en bedrijfslogo

Voeg een eenvoudige call-to-action toe, zoals een QR-code naar een resource hub of een link naar een website

Focus op ontwerpelementen die uw eerste indruk versterken

Het gebruik van een verkoopblad is vooral handig voor een productlanceringsstrategie. Hoe?

Stel dat u een startende ondernemer bent die zich voorbereidt op een beurs. In plaats van in paniek te raken, gebruikt u gratis sjablonen voor verkoopbrochures om een verzorgde productbrochure te maken die indruk maakt op potentiële kopers en klanten, nog voordat ze u hebben gesproken.

➡️ Lees meer: Eenvoudige verkooptools voor kleine bedrijven

Wat maakt een goede sjabloon voor een verkoopblad?

Een zorgvuldig opgesteld sjabloon voor een productverkoopblad helpt u om uw product met vertrouwen en duidelijkheid te presenteren. Het vertelt het verhaal van uw product, trekt de aandacht van uw target en brengt potentiële klanten een stap dichter bij de aankoop.

Dit zijn de sleutelfuncties die een ideale sjabloon voor een verkoopblad voor potentiële klanten moet bevatten:

Opvallende, pakkende kop : zoek een sjabloon voor een verkoopblad met een ontwerp dat de aandacht van uw lezer trekt door direct het grootste voordeel van uw product te vermelden ✅

Duidelijke productbeschrijving : zoek een succesvol sjabloon voor een verkoopblad waarin wordt uitgelegd wat uw product is, hoe het werkt en welke specifieke problemen het oplost ✅

Lijst met functies voor snelle scan : selecteer sjablonen voor verkoopbladen die de belangrijkste productfuncties, productspecificaties of productkenmerken met korte opsommingstekens weergeven ✅

Opvallende productfoto of afbeelding : kies een geweldige sjabloon voor een verkoopblad die altijd ruimte biedt voor afbeeldingen of foto's van hoge kwaliteit, zodat potentiële kopers een band met het product kunnen opbouwen ✅

Overzichtelijke layout en hiërarchie : kies een sjabloon voor een verkoopblad waarmee u de content gemakkelijk kunt scannen door deze in duidelijke secties op uw één pagina te verdelen ✅

Overtuigende tekst met een call-to-action: kies sjablonen voor verkoopbrochures met een duidelijke call-to-action. Een klassiek voorbeeld hiervan is een eenvoudige oproep zoals 'Boek een demo', 'Bezoek onze website' of 'Scan deze QR-code'. ✅

🧠 Leuk weetje: Overigens besteedt een verkoper slechts 35% van zijn tijd aan verkopen! Het grootste deel van hun dag gaat naar administratieve taken zoals het invoeren van gegevens en het genereren van rapportages.

De beste sjablonen voor verkoopbladen om te ontdekken

Hier zijn de beste gratis sjablonen voor verkoopbrochures van ClickUp, de alles app voor werk, en andere platforms om uw verkoop- en marketingteams te helpen tijd te besparen.

Met deze frameworks kunnen ze zich hopelijk concentreren op het sluiten van deals en niet op het ontwerpen van documenten vanaf nul.

1. Sjabloon voor verkooppagina van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak visueel aantrekkelijke verkooppagina's met krachtige boodschappen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor verkooppagina's

De ClickUp-sjabloon voor verkooppagina's biedt een gedetailleerd, interactief raamwerk waarin verkoopteams berichten, afbeeldingen en prijzen kunnen organiseren in een gecentraliseerd, aanpasbaar document. Het is meer dan alleen een statische pagina: het ondersteunt flexibele layoutsecties die zijn afgestemd op het benadrukken van USP's, onboarding-werkstromen en CTA-variaties.

Met de ingebouwde ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards en functies voor het bijhouden van projecten geeft dit sjabloon u een voorsprong bij het benadrukken van productvoordelen, het opstellen van overtuigende teksten en het optimaliseren van prestaties, allemaal binnen één centraal platform. Bovendien kunt u de pagina structureren in uitbreidbare contentblokken, zoals functiehoogtepunten, vergelijkingen met concurrenten en schermafbeeldingen van producten, terwijl u de eigendom toewijst voor updates of A/B-tests van verschillende versies.

💛 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Zorg voor transparantie met widgets die u kunt verslepen, Markdown-opmaak en commentaarthreads

Benadruk sleutel onderscheidende factoren, gebruiksscenario's en prijslogica door middel van media-rijke opmaak

Koppel rechtstreeks naar demo's, productdemonstraties of getuigenissen van klanten binnen dezelfde werkruimte

Beheer realtime bewerkingen, versiegeschiedenis en feedback van het team

Ideaal voor: SaaS- en digitale productteams in de groeifase die het opstellen en beheren van verkoopmateriaal willen stroomlijnen en opschalen.

Dit is wat Blaine Labron, VP Digital Commerce and Technology bij Pressed Juicery, te zeggen had over ClickUp:

ClickUp is de tool die ons echt heeft geholpen om innovatie in dit bedrijf te brengen, waardoor we na de pandemie zijn gegroeid van 2% digitale verkoop naar meer dan 65% digitale verkoop.

➡️ Lees meer: Essentiële functies van verkoopbeheersoftware voor succes

2. Sjabloon voor evenementvoorstellen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Presenteer en plan uw evenement met duidelijkheid met behulp van de sjabloon voor evenementvoorstellen van ClickUp

Het pitchen van een meerdaagse leiderschapstraining of een netwerkevenement voor de branche vereist meer dan alleen een presentatie. Met de sjabloon voor evenementvoorstellen van ClickUp kunt u uw evenementplannen duidelijk en professioneel structureren en presenteren. Of u nu een conferentie, feest of productlancering organiseert, deze sjabloon biedt een duidelijk format om de doelstellingen, logistiek en gastbeleving van het evenement te communiceren.

Elk gedeelte is speciaal ontworpen: voeg dagelijkse schema's, biografieën van sprekers, locatiegegevens, sponsoroverzichten en logistieke aantekeningen toe. Dankzij de flexibele layout kunt u ook afbeeldingen, tijdlijnen en taken aanpassen, zodat het planningsproces van voorstel tot uitvoering soepel verloopt.

💛 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Voeg visuele mockups of moodboards toe om clients te helpen zich een beeld te vormen van de gebeurtenis

Centraliseer leverancierslijsten, ticketgegevens, sleuteldocumenten en andere fysieke producten

Evalueer waarde en logistiek naast elkaar en geef duidelijke feedback

Breng logistieke zaken in kaart, zoals de verwachtingen van gasten, interactieve elementen en sfeerschetsen

Ideaal voor: Organisatoren van evenementen, teams van bedrijven, marketingbureaus en managers van evenementenlocaties die ideeën pitchen aan clients of interne stakeholders.

📮 ClickUp Insight: 26% van de werknemers zegt dat ze het beste kunnen ontspannen door zich onder te dompelen in hobby's of sport, terwijl 22% rituelen aan het einde van de dag gebruikt, zoals het op een vast tijdstip sluiten van de laptop of het uittrekken van werkkleding wanneer ze thuis werken. Maar 30% vindt het nog steeds moeilijk om mentaal los te komen van het werk! ClickUp-herinneringen helpen gezonde gewoontes te versterken. Stel een waarschuwing in voor het einde van de dag, werk je team automatisch bij over voltooide taken met AI-stand-ups en gebruik ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent, om je taken dagelijks door te nemen, zodat je altijd op de hoogte bent van je belangrijkste taken. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker met behulp van ClickUp-automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

💡 Pro-tip: Als u moeite heeft om de belangrijkste voordelen en waardepropositie van uw product te bepalen, vraag het dan gewoon aan ClickUp's AI-assistent, ClickUp Brain. Deze kan uw brainstormpartner zijn bij het bepalen van de uiteindelijke boodschap en verkoopstrategie. Brainstorm, verfijn en perfectioneer uw belangrijkste voordelen en waardepropositie met ClickUp Brain

3. Sjabloon voor campagneoverzicht van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan, voer uit en monitor strategische campagnes met de sjabloon voor campagneoverzichten van ClickUp

Succesvolle marketing- en verkoopcampagnes beginnen met een scherpe creatieve briefing. De ClickUp-sjabloon voor campagnebriefings fungeert als een live document waarin de doelen en KPI's van de campagne worden uiteengezet en gekoppeld aan inzichten over het publiek, de toon en de tijdlijnen voor de deliverables.

De sjabloon helpt marketeers om de communicatie te vereenvoudigen, duidelijke doelstellingen te bepalen en efficiënt te werk te gaan bij het lanceren van een nieuw product, het uitvoeren van een seizoenspromotie of het vergroten van de naamsbekendheid. Alle onderdelen zijn modulair: definieer primaire doelstellingen, segmenteer doelgroepen, benadruk de hiërarchie van de boodschap en voeg creatieve referenties toe.

💛 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Voeg links toe naar campagne-assets, referenties en merkrichtlijnen

Organiseer campagneonderdelen met behulp van aanpasbare velden voor doelgroepen, berichten, kanalen en KPI's

Houd de voortgang visueel bij met verschillende weergaven, zoals tabel, kalender, Gantt en werklast

Wijs taken toe aan teamleden met deadlines, prioriteiten en geneste subtaken voor volledige verantwoordingsplicht

Ideaal voor: Marketingteams, creatieve bureaus en verkoopafdelingen die strategische campagnes plannen voor digitale, gedrukte of productlanceringsinitiatieven en die strategie, innovatie en verdeling moeten consolideren in één gecentraliseerd document voor de lancering.

4. Sjabloon voor ClickUp-casestudy

Gratis sjabloon downloaden Presenteer succesverhalen die uw publiek aanspreken met behulp van de ClickUp-sjabloon voor casestudy's

De ClickUp-sjabloon voor casestudy's zet successen om in verhalende content met rijke opmaak en ingebedde prestatiegegevens. De sjabloon is geoptimaliseerd voor gebruik in alle marketingmateriaal, van salesdecks tot landingspagina's en meer. Het beste bewijs van uw waarde is een echt succesverhaal van een klant: duidelijk gestructureerd en klaar voor sales enablement.

De layout bevat plaatshouders voor de achtergrond van de client, pijnpunten, voorgestelde oplossingen, implementatie en resultaten. Het biedt een stapsgewijs raamwerk voor het verzamelen van gegevens, het analyseren van customer journeys en het presenteren van resultaten uit de praktijk, waarbij de waarde van uw product of dienst wordt benadrukt.

💛 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Bouw een consistente verhaallijn op – probleem, oplossing, resultaten – met branchespecifieke versies voor een betere targeting

Deel casestudy's als afzonderlijke documenten of integreer ze in voorstellen

Houd de voortgang bij met aangepaste statussen die elke fase van de werkstroom van uw casestudy weergeven

Werk eenvoudig samen met realtime opmerkingen en AI-aangedreven schrijftools voor efficiënt opstellen

Ideaal voor: Marketingteams, makers van content, B2B SaaS-bedrijven, productmanagers en academische onderzoekers die succesvolle use cases willen documenteren en vertrouwen willen opbouwen door middel van resultaten uit de praktijk.

5. Sjabloon voor marketingcampagneoverzicht van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan sneller succesvolle marketingstrategieën met de sjabloon voor marketingcampagneoverzichten van ClickUp

Bij het plannen van een marketinginitiatief voor meerdere platforms ontstaat er vaak verwarring over rollen, berichten of timing. De sjabloon voor marketingcampagneoverzichten van ClickUp voorkomt die misalignment door alle campagnelogistiek te consolideren in een format dat functioneert als briefingtool en verkoopdocument. Het helpt u bij het plannen, uitvoeren en monitoren van uw marketinginitiatieven van begin tot eind, met duidelijkheid en precisie.

Deze sjabloon is ontworpen om de campagnestrategie en samenwerking te stroomlijnen en stelt marketingteams in staat om doelstellingen te schetsen, doelgroepen te identificeren, berichten te plannen en middelen te beheren, allemaal op één plek. Teams kunnen ook het overkoepelende verhaal definiëren, deliverables op datum toevoegen en goedkeuringen verduidelijken, allemaal in één gecentraliseerd document.

💛 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Deel deliverables op basis van platform, eigenaar en tijdlijn voor productie

Geef een overzicht van uw verkoopdoelen met behulp van de vooraf opgestelde sectie om doelstellingen en successtatistieken te verduidelijken

Koppel creatieve briefings aan kalenderweergaven en rapportage dashboards

Werk in realtime samen via geïntegreerde opmerkingen, AI-aangedreven schrijftools en statusupdates

Ideaal voor: Marketingmanagers, digitale bureaus en creatieve teams die multichannelcampagnes plannen voor verschillende platforms met meerdere belanghebbenden.

🎥 Hier volgt een overzicht van hoe u een marketingabonnement kunt maken op ClickUp:

📚 Lees ook: Hoe het marketingteam van ClickUp ClickUp gebruikt

6. Sjabloon voor projectvoorstel van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Presenteer uw volgende grote idee met vertrouwen met de sjabloon voor projectvoorstellen van ClickUp

Voor het pitchen van een nieuwe interne systeemimplementatie of externe samenwerking is vaak een op maat gemaakt maar toch herbruikbaar raamwerk nodig. De sjabloon voor projectvoorstellen van ClickUp is een hybride tussen een voorstel en een gestructureerde verkoopsheet en biedt duidelijkheid over de omvang, deliverables, rollen binnen het team en verwachte ROI.

Het sjabloon bevat alle essentiële onderdelen, zoals doelen, waardeverklaringen, tijdlijnen en budgetten, zodat productvoorstellen duidelijk en consistent zijn en aansluiten bij de verwachtingen van de client. Het is ideaal voor het opstellen van herhaalbare voorstelformats met ingebouwde goedkeuringswerkstromen en geïntegreerd taakbeheer.

💛 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Presenteer de waarde van uw project duidelijk met een ingebouwde tijdlijn en een samenvatting van de impact om middelen, kostenramingen en risicobeperkende plannen aan elkaar te koppelen

Definieer de omvang van uw project met behulp van gestructureerde secties zoals doelen, deliverables en waardeverklaringen

Stel duidelijke tijdlijnen op door de vooraf gedefinieerde velden voor de datum en duur van het voorstel in te vullen

Ideaal voor: Agentschappen, consultants en projectmanagers moeten gedetailleerde, client-ready projectvoorstellen presenteren voor buy-in en goedkeuring.

📚 Lees ook: Hoe implementeer je een productgestuurde verkoopstrategie voor SaaS?

7. Sjabloon voor programma-voorstel van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Bouw impactvolle programma's van concept tot uitvoering met de sjabloon voor programma-voorstellen van ClickUp

De sjabloon voor programma-offertes van ClickUp helpt u bij het opstellen van duidelijke, georganiseerde en indrukwekkende offertes voor nieuwe programma's of service-initiatieven. De sjabloon combineert strategie en logistiek in een gestructureerd document dat leest als een interne verkoopbrochure.

De sjabloon is ontworpen om giswerk te elimineren en biedt een professionele layout voor het formuleren van doelstellingen, het prioriteren van taken en het evalueren van kosten.

💛 Waarom u dit geweldig zult vinden:

Toegang tot secties voor bedrijfsafstemming, verwachte resultaten, trainingsformats, personeelsbehoeften en budgetramingen

Presenteer programma's in een executive-ready format voor beoordeling door het management

Gebruik automatisering om goedkeuringen en feedbackrondes bij te houden

Maak een effectieve kostenraming met aanpasbare tabel weergaven om materialen en arbeid te begroten

Ideaal voor: programmamanagers, non-profitcoördinatoren, overheidsplanners en bedrijfsteams die programma's lanceren of herstructureren op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sociale impact of interne bedrijfsvoering.

🎥 Ontdek hoe het ClickUp-team ClickUp gebruikt:

8. HR-software sjabloon voor zakelijke verkoopbrochures van Canva

via Canva

De HR Software Corporate Business Sell Sheet Template van Canva is een strakke, professioneel ontworpen one-pager die HR-professionals aanspreekt. Het is ook handig voor marketingteams en verkopers om sleutelfuncties, voordelen en de geloofwaardigheid van het bedrijf te benadrukken.

De sjabloon helpt potentiële clients aan te trekken tijdens gebeurtenissen, pitchvergaderingen of digitale campagnes; het bouwt vertrouwen op en stimuleert betrokkenheid door middel van overtuigende, beknopte communicatie. Er is ruimte voor getuigenissen, veiligheidscertificeringen, integraties en contactgegevens.

💛 Waarom u dit leuk zult vinden:

Communiceer met behulp van overzichtelijke secties voor functies, hoogtepunten en productsamenvattingen

Presenteer complexe aanbiedingen in een overzichtelijk, leesbaar format

Uitvoer in PDF, JPG of voor het web geoptimaliseerde formats voor flexibiliteit

Pas de huisstijl aan met uw kleuren, logo's en lettertypen voor een verzorgde, merkgerichte uitstraling

Ideaal voor: HR-techbedrijven, SaaS-leveranciers, oprichters van start-ups of B2B-marketeers die HR-producten promoten bij zakelijke clients of oplossingen presenteren op beurzen en business expos.

➡️ Lees meer: Onmisbare tools in uw verkooptechnologie

9. Websiteontwerp Zakelijke verkoopbrochure door Canva

via Canva

De Website Design Corporate Business Sell Sheet van Canva is een gedurfde, klantgerichte sjabloon die websiteontwerpdiensten voor kleine bedrijven promoot. Het biedt een perfecte mix van marketingtekst en visuele structuur om duidelijk te maken waarom een digitale aanwezigheid essentieel is voor groei.

Deze one-pager helpt ontwerpbureaus om hun waarde duidelijk over te brengen en potentiële clients aan te trekken die misschien nog niet bekend zijn met de online ruimte. Het leidt kijkers van bewustwording naar actie, waardoor het ideaal is voor outreach, pitch decks of consultaties.

💛 Waarom u dit leuk zult vinden:

Presenteer uw pitch met een kop en subkop die direct uw waarde communiceren

Leg uw aanbod uit aan de hand van naast elkaar geplaatste secties voor diensten en redenen om voor u te kiezen

Breng eerdere projecten visueel onder de aandacht met kant-en-klare plaatshouders voor afbeeldingen

Leg ontwerpdiensten, prijsmodellen en tijdlijnen duidelijk uit

Ideaal voor: Freelance webdesigners, digitale bureaus of marketingconsultants die zich richten op eigenaren van kleine bedrijven in de detailhandel, horeca of lokale dienstverlening die hun aanwezigheid op het web willen opbouwen of verbeteren.

🧠 Leuk weetje: Verkoopteams die AI of automatiseringstools in hun werkstromen gebruiken, melden een aanzienlijke stijging van de productiviteit en de algehele teamprestaties, waarbij 90% positieve resultaten ervaart.

10. Sjabloon voor verkoopbrochure door Xtensio

via Xtensio

De sjabloon voor verkoopbrochures van Xtensio is een visueel aantrekkelijke brochure van één pagina die is ontworpen om de kernwaarde van uw product of dienst in één oogopslag over te brengen. Door overtuigende teksten, een strakke layout en boeiende beelden te combineren, kunt u met deze verkoopbrochure snel communiceren wat uw product doet, waarom het belangrijk is en hoe het zich onderscheidt.

Of u nu een pitch houdt voor klanten, investeerders of belanghebbenden, met dit sjabloon kunt u uw aanbod duidelijk en effectief presenteren. Het is ideaal om de aandacht te trekken tijdens een koude acquisitie of een productpresentatie.

💛 Waarom u dit leuk zult vinden:

Maak mobiel-responsieve verkooppagina's met uw eigen huisstijl zonder te coderen en voeg grafieken, video's, getuigenissen of functie-highlights toe

Werk samen in realtime en lever de sheet via deelbare links – ideaal voor flexibele dealcycli

Stuur potentiële klanten een link die dynamisch wordt bijgewerkt in plaats van statische bestanden

Gebruik blokken die u kunt verslepen voor pijnpunten, productbeschrijvingen, casestudy's en call-to-actions

Ideaal voor: Oprichters van start-ups, productmarketeers en eigenaren van kleine bedrijven die nieuwe aanbiedingen willen pitchen aan potentiële klanten, stakeholders willen overtuigen of willen opnemen in presentaties voor investeerders.

Word een meester in productpositionering met sjablonen van ClickUp

Professionele verkoopbrochures zijn essentieel om uw producten of diensten duidelijk en indrukwekkend te presenteren. Ze communiceren waarde, benadrukken voordelen en trekken de aandacht, waardoor ze krachtige hulpmiddelen zijn om clients aan te trekken, deals te sluiten en investeringen veilig te stellen.

ClickUp , de alles-in-één app voor werk, helpt verkoopteams, eigenaren van kleine bedrijven en oprichters van start-ups om georganiseerd te blijven, beter samen te werken en sneller te handelen.

Met functies zoals documenten, whiteboards, taakbeheer, automatisering en realtime samenwerking kunt u elk onderdeel van uw bedrijfswerkstroom creëren, bijhouden en optimaliseren.

En het beste? ClickUp biedt meer dan 1000 aanpasbare sjablonen waarmee u uw verkoop- en marketingmateriaal binnen enkele minuten kunt lanceren.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om tijd te besparen, afgestemd te blijven en uw bedrijfsgroei te stimuleren!