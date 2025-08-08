Top 10 Moxie-alternatieven om uw bedrijf te beheren in 2025

Moxie werkt goed voor solo freelancers en micro-bedrijven. Het omvat de basis, waaronder contracten, facturen en eenvoudige communicatie met klanten.

Maar naarmate uw bedrijf groeit, zijn die basisprincipes niet meer voldoende. U hebt betere tools nodig voor het beheren van projecten, samenwerken met anderen en opschalen zonder dingen aan elkaar te moeten plakken.

Nadat ze met Moxie hun grenzen hadden bereikt, schakelen veel eigenaren van kleine bedrijven over op tools die zich aanpassen aan hoe ze daadwerkelijk werken, of dat nu snellere facturering, beter bijhouden van taken of teamsamenwerking op één plek is.

Bekijk 10 slimme alternatieven voor Moxie waarmee u tijd bespaart op beheerderswerk, client-taken bijhoudt en uw bedrijf runt zonder extra tools.

De beste alternatieven voor Moxie in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Documenten, CRM, formulieren, facturen, tijdregistratie, automatisering Het beste voor individuen, solopreneurs en groeiende teams die client werk, facturering en communicatie op één plek willen centraliseren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7/maand Agency Handy Dashboards, goedkeuringswerkstromen, bestandsbeheer en merkportals Het beste voor creatieve bureaus die meerdere deliverables en revisies van clients beheren Betaalde abonnementen beginnen bij $ 19/maand Dubsado Aangepaste formulieren, planner, werkstromen, contractbeheer en automatisering Het meest geschikt voor coaches, consultants en service providers die behoefte hebben aan volledig geautomatiseerde, merkgebonden client journeys Betaalde abonnementen beginnen bij $ 20/maand HoneyBook Offertes, contracten, betalingen, herinneringen Ideaal voor freelancers en creatievelingen die een overzichtelijke, klantvriendelijke werkstroom voor boekingen en facturering willen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 36/maand Bonsai Offertes, tijdregistratie, freelance bankieren, belastingtools Het beste voor freelancers die hun werk, financiën en belastingen in één dashboard willen beheren Betaalde abonnementen beginnen bij $ 15/maand Moxo Merkportals, berichten, bestanden delen, mobielvriendelijke gebruikerservaring Het beste voor consultants, advocatenkantoren en financiële professionals die white label-clientportals aanbieden Aangepaste prijzen Plutio Inbox, meertalige ondersteuning, tijdsregistratie, client portals Het beste voor solopreneurs die meerdere diensten en wereldwijde clients beheren vanuit één app Betaalde abonnementen beginnen bij $ 19/maand 17hats Sjablonen voor werkstromen, planners, contracten, automatisering Het beste voor fotografen, evenementenplanners en creatieve professionals die een dienstverlenend bedrijf runnen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 60/maand SuiteCRM Open-source CRM, modulair dashboard, zelf gehost Het beste voor kleine, technisch onderlegde teams die volledige controle willen over hun CRM en werkstromen Gratis (open source); betaalde abonnementen beschikbaar Capsule CRM Contacttijdlijnen, taken bijhouden, pijplijnweergaven, mobiele app Het beste voor kleine teams die een lichtgewicht CRM willen zonder de complexiteit Betaalde abonnementen beginnen bij $ 21/maand

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Moxie?

Het ontgroeien van een tool als Moxie gebeurt niet van de ene op de andere dag; het sluipt langzaam naar binnen. U behandelt meer projecten van clients, verstuurt meer facturen en coördineert via e-mail, Slack en spreadsheets.

Plotseling ben je niet meer alleen freelancer, maar run je een bedrijf.

Die verschuiving brengt nieuwe eisen met zich mee: automatisering, zichtbaarheid, samenwerking binnen projecten en de mogelijkheid om alles op één plek te beheren. En dat is waar veel gebruikers van Moxie op zoek gaan naar iets anders.

Dit is waar u op moet letten bij het overschakelen naar een krachtiger, uitgebreider platform:

Automatisering die uren bespaart: Zoek naar essentiële tools die het verzenden van formulieren omzetten in taken, triggers voor follow-ups activeren of automatisch facturen genereren

Ingebouwde CRM en client portals: Ga verder dan eenzijdige communicatie; u hebt clientgerichte weergaven, gedeelde bestanden en projectupdates in realtime nodig

Facturering en tijdregistratie samen: Besteed minder tijd aan schakelen en meer tijd aan betaald krijgen, met facturering, bijhouden en levering op één plek

Samenwerking tussen meerdere gebruikers: Stel gedeelde dashboards in, wijs taken toe en maak kalenderweergaven zodra u aannemers of een team aan boord haalt

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier is een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De 10 beste alternatieven voor Moxie in 2025

Moderne zakelijke tools moeten u controle, duidelijkheid en ruimte voor groei bieden. Deze alternatieven voor Moxie gaan nog een stap verder. Ze combineren projectmanagement, facturering, CRM en samenwerking, zodat u niet langer verschillende systemen aan elkaar hoeft te koppelen en uw bedrijf vanaf één plek kunt runnen.

1. ClickUp (het beste voor uitgebreid project- en clientmanagement)

Consolideer taken, samenwerking en documenten moeiteloos binnen het AI-aangedreven alles-in-één werkbeheerplatform van ClickUp

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Als alternatief voor Moxie helpt het u bij het beheren van het werk achter de schermen dat uw klanten niet zien, zoals offertes, tijdlijnen, updates en betalingen, allemaal vanuit één dashboard. U kunt gebeurtenissen plannen, aangepaste bestellingen bijhouden en voortgang delen zonder bestanden of berichten tussen apps te hoeven zoeken.

Gebruik ClickUp-formulieren om meteen aan de slag te gaan met het onboarden van klanten of het verwerken van clientverzoeken. Deze dynamische formulieren zetten elke verzending om in een gedetailleerde taak, ideaal voor het bijhouden van nieuwe projecten, serviceverzoeken of feedback. In plaats van handmatig gegevens uit e-mails of spreadsheets te kopiëren, kunt u uw onboarding- of aanvraagproces centraliseren en stroomlijnen.

Bekijk elke fase van een deal en wijs direct taken toe in ClickUp CRM

Wilt u al uw klantinformatie in één overzichtelijke weergave zien? Met ClickUp CRM kunt u leads beheren, gesprekken bijhouden en de status van projecten bekijken in een overzichtelijke, aanpasbare weergave. U kunt sorteren op fase van de deal, follow-ups plannen en taken toewijzen aan teamleden zonder naar een aparte CRM-tool te hoeven gaan.

Het is ideaal voor solo-oprichters en kleine teams die geen uitgebreide verkooptool nodig hebben, maar gewoon een eenvoudige manier om elke klantrelatie te beheren.

Kies uit meer dan 10 weergaven om uw projecten te organiseren met ClickUp CRM

Moet u een briefing naar uw client sturen? Genereer direct een concept in ClickUp Docs met behulp van AI. Wilt u feedback? Voeg een opmerking toe en wijs deze direct toe als actiepunt aan uw collega. Of u nu boeketten voor een bruiloft ontwerpt of een fotoshoot plant, ClickUp verbindt uw updates, taken en bestanden zodat er niets verloren gaat tussen inboxen.

Wat betreft factureerbare uren en facturen helpt de functie Tijdsregistratie van ClickUp u om factureerbare uren rechtstreeks bij taken of projecten te registreren. U kunt de tijd in realtime bijhouden of handmatig invoeren en vervolgens rapporten of facturen genereren op basis van de gewerkte uren.

Als u elke maand dezelfde factuur verstuurt of stappen voor het onboarden van clients herhaalt, bespaart ClickUp u dubbel werk. Maak uw sjablonen eenmalig, automatiseer herinneringen of goedkeuringen en houd uw processen op gang, terwijl u zich concentreert op het werk waarvoor uw clients u betalen.

En het beste van ClickUp als alternatief voor Moxie? ClickUp Brain kan uw hele werkstroom beheren. Wanneer er bijvoorbeeld nieuwe taken binnenkomen, stelt AI Prioritize de urgentie van elke taak vast, zodat u altijd weet wat u eerst moet aanpakken. Autopilot Agents kunnen letten op achterstallige of vastgelopen taken en actie ondernemen, zoals herinneringen versturen of statussen bijwerken.

U kunt AI ook gebruiken om snel lange documenten of threads samen te vatten, updates op te stellen of nieuwe taken en documenten te maken met een prompt. Zo besteedt u minder tijd aan beheer en meer tijd aan het werk!

ClickUp-sjablonen zijn aanpasbaar, herbruikbaar en eenvoudig toe te voegen aan uw projecttaken of CRM-records.

✅ ClickUp sjabloon voor freelance facturen: ideaal voor individuele service providers die per uur of per project factureren. Voeg een overzicht van de geleverde diensten, tijdregistraties en informatie over de client toe en verstuur de factuur rechtstreeks via ClickUp of exporteer deze als PDF

Gratis sjabloon Factureer clients duidelijk en professioneel met de ClickUp-sjabloon voor freelance facturen

✅ ClickUp-factuursjabloon: ontworpen voor terugkerende projecten of kleine teams. Voeg items, belastinggegevens, betalingsvoorwaarden en merkelementen toe, zodat u niet elke maand hetzelfde format hoeft te maken

Gratis sjabloon Houd de status van facturen, deadlines en betalingstypen bij met de ClickUp-factuursjabloon

Beste functies van ClickUp

Maak gefilterde dashboards om de status van projecten, clientverzoeken en achterstallige taken op één plek weer te geven

Organiseer uw werkruimte per afdeling (verkoop, operations, financiën) met ruimtes en mappen

Bouw aangepaste project werkstromen met voorwaardelijke logica en taak afhankelijkheden

Sluit betalingslinks, kalenders of formulieren rechtstreeks in ClickUp-documenten in

Stel terugkerende taken in voor vaste projecten of maandelijkse servicebezoeken

Gebruik doelen en mijlpalen om sleutelprestaties van clients en contractvoorwaarden bij te houden

Maak weergaven voor clients met toestemming om interne aantekeningen of concepten te verbergen

Gebruik AI en automatisering om taken automatisch toe te wijzen, prioriteiten te stellen en bij te werken

Maak gebruik van geïntegreerde samenwerkingstools zoals ClickUp Chat, SyncUps, toegewezen opmerkingen en deel updates met clients of medewerkers

Maak gebruik van meer dan 1000 integraties om verbinding te maken met uw favoriete tools

Beperkingen van ClickUp

Het brede bereik aan functies kan overweldigend zijn zonder begeleiding bij de eerste installatie

De mobiele ervaring is niet zo naadloos voor het beheren van complexe documenten of formulieren onderweg

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Celine R., een UX/UI Design Lead, zegt:

Ik gebruik ClickUp al sinds het begin en het is opmerkelijk om te zien hoe het zich heeft ontwikkeld tot een uitgebreide productiviteitsmachine. De voortdurende introductie van nieuwe functies en updates toont aan dat het team zich inzet om de gebruikerservaring te verbeteren.

Ik gebruik ClickUp al sinds het begin en het is opmerkelijk om te zien hoe het is uitgegroeid tot een uitgebreide productiviteitsmachine. De voortdurende introductie van nieuwe functies en updates toont aan dat het team zich inzet om de gebruikerservaring te verbeteren.

💡Pro Tip: Wilt u uw werkstromen vertienvoudigen? Probeer Brain MAX, de AI-desktopassistent van ClickUp. Het voegt krachtige zoekfuncties voor ondernemingen en spraakgestuurde commando's toe aan uw werkstroom, zodat u met één zoekopdracht of gesproken verzoek elk document, elke chat of elke projectupdate in al uw verbonden apps kunt vinden. Of u nu brainstormt over ideeën, feedback van clients vastlegt of deadlines beheert, Brain MAX houdt alles binnen handbereik, zodat u zich kunt concentreren op het laten groeien van uw bedrijf en niet op het beheren van uw tools.

2. Agency Handy (het beste voor bureaus die de deliverables van clients beheren)

via Agency Handy

Agency Handy is gemaakt voor creatieve teams die leven in feedback loops. Hiermee kunt u het werk van clients organiseren in gestructureerde dashboards, taken toewijzen en bestandsrevisies beheren zonder rommelige e-mails heen en weer. Alles is zichtbaar, traceerbaar en deadline-gedreven.

Elk aspect van uw werk, van de eerste concepten tot de definitieve goedkeuringen, wordt transparant, traceerbaar en nauwkeurig gekoppeld aan deadlines. Wat Agency Handy echt onderscheidt, zijn de geavanceerde werkstromen voor goedkeuring door de client.

Of u nu een nieuw logo-concept, een brochure van meerdere pagina's of een ander creatief product presenteert, u kunt het naadloos delen, specifieke feedback vragen en formeel om goedkeuring vragen, rechtstreeks binnen het platform. Zo blijft uw werk in beweging en voorkomt u dat het voor onbepaalde tijd blijft liggen in een overvolle e-mail inbox.

De beste functies van Agency Handy

Bouw dashboards met drag-and-drop gemak voor elk project van een client

Stroomlijn het goedkeuringsproces met ingebouwde werkstromen die revisierondes verminderen

Houd activa, mockups en versies bij met een visuele bestandsbeheerder

Pas client portals aan om documenten te delen en realtime status updates te geven

Beperkingen van Agency Handy

Beperkte integratieopties buiten de belangrijkste creatieve tools

Misschien wat overdreven voor teams die kleinere, eenvoudigere projecten beheren

Handige prijzen voor agentschappen

Freelancer: $19/maand

Team starter: $99/maand

Business Pro: $ 199/maand

Beoordelingen en recensies van Agency Handy

Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Agency Handy?

Een G2-gebruiker zegt:

Handy is een fantastische client portal tool voor agentschappen dankzij de gebruiksvriendelijke interface, waardoor clients gemakkelijk toegang hebben tot het platform en er kunnen navigeren.

Handy is een fantastische client portal tool voor agentschappen dankzij de gebruiksvriendelijke interface, waardoor clients gemakkelijk toegang hebben tot het platform en er kunnen navigeren.

3. Dubsado (het beste voor aanpasbare werkstromen en automatisering)

via Dubsado

Dubsado is ontworpen voor dienstverlenende bedrijven die meer controle willen over hoe clients door de pijplijn gaan. Van onboarding tot offboarding, het biedt u de tools om aangepaste formulieren te maken, contracten te automatiseren en planning te stroomlijnen — allemaal onder uw merknaam.

De kracht van het platform ligt in het vermogen om het aanmaken van zeer gedetailleerde en intelligente werkstromen te faciliteren. U kunt geautomatiseerde follow-ups configureren, specifieke taken toewijzen, gepersonaliseerde e-mails triggeren en de status van clients dynamisch bijwerken op basis van specifieke acties van clients of mijlpalen in projecten.

Voor solo-consultants of teams die een groot aantal clients beheren, vermindert deze geavanceerde automatisering de administratieve overhead aanzienlijk zonder afbreuk te doen aan de persoonlijke benadering die cruciaal is voor de relatie met de client.

Beste functies van Dubsado

Maak volledig aanpasbare intakeformulieren en pagina's voor het vastleggen van leads

Automatiseer het genereren van contracten en facturen met ingebouwde ondersteuning voor elektronische handtekeningen

Plan moeiteloos vergaderingen met tijdzone-detectie en bufferinstellingen

Ontwerp werkstromen met behulp van voorwaardelijke logica en taak triggers voor naadloze automatisering

Beperkingen van Dubsado

Steilere leercurve voor gebruikers die nog niet bekend zijn met automatisering van werkstromen

Beperkte rapportage- en analysetools in vergelijking met concurrenten

Prijzen van Dubsado

Gratis proefversie beschikbaar (geen tijdslimiet, maximaal drie clients)

Starterspakket: $ 20/maand

Premier: $40/maand

Beoordelingen en recensies van Dubsado

G2: 4,2/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Dubsado?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Het deed zeker wat het moest doen, het was het beste platform dat er was voor wat wij nodig hadden, maar het had zoveel beter gekund.

Het deed zeker wat het moest doen, het was het beste platform dat er was voor wat wij nodig hadden, maar het had zoveel beter gekund.

4. HoneyBook (het beste voor freelancers die contracten en betalingen afhandelen)

via HoneyBook

HoneyBook is ontwikkeld voor freelancers en solo-creatievelingen die het simpel willen houden. Het bundelt offertes, contracten en betalingen in één overzichtelijke werkstroom, zodat clients binnen enkele minuten kunnen ondertekenen en betalen, in plaats van dagen. Er zijn geen technische vaardigheden of backend-installatie vereist.

De opvallendste functie is de uitzonderlijke ervaring die het biedt aan klanten. Met minimale inspanning kunt u moeiteloos professioneel ogende offertes versturen, duidelijke betalingsschema's opstellen en herinneringen voor betalingen automatiseren.

Als u voortdurend worstelt met het achterhalen van achterstallige facturen of het handmatig beheren van de onboarding van clients, biedt HoneyBook een gestroomlijnde en intuïtieve oplossing die uw financiële en administratieve taken strak georganiseerd houdt.

De beste functies van HoneyBook

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor offertes, contracten en facturen om tijd te besparen

Plan eenvoudig betalingen en verstuur automatische herinneringen om op schema te blijven

Centraliseer alle projectcommunicatie met een speciaal clientportaal

Beheer projecten onderweg met een volledig functionele mobiele app

Beperkingen van HoneyBook

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor geavanceerde werkstromen

Ontbreekt native tijdregistratie en uitgebreide rapportage tools

Prijzen van HoneyBook

Starterspakket: $ 36/maand

Essentials: $59/maand

Premium: $ 129/maand

Beoordelingen en recensies van HoneyBook

G2: 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HoneyBook?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind het fijn dat ik vrijwel alles wat ik nodig heb op één plek kan vinden. Het heeft mijn bedrijf ook professioneel naar een hoger niveau getild.

Ik vind het fijn dat ik vrijwel alles wat ik nodig heb op één plek kan vinden. Het heeft mijn bedrijf ook professioneel naar een hoger niveau getild.

📮 ClickUp Insight: Slecht presterende teams hebben 4 keer meer kans om met 15+ tools te jongleren, terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en oproepen samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstromen. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

5. Bonsai (het beste als alles-in-één platform voor freelancers)

via Bonsai

Met Bonsai kunt u offertes, contracten, facturen en belastingen beheren zonder dat u het platform hoeft te verlaten. Het is strak en minimalistisch, en biedt voldoende beheerfuncties om uw bedrijf in uw eentje te runnen zonder dat u zich overweldigd voelt.

Naast de fundamentele zakelijke benodigdheden onderscheidt Bonsai zich door een ingebouwd zakelijk account, geautomatiseerde functies voor het bijhouden van belastingen, volledig aanpasbare contracten en gestroomlijnde werkstromen voor het onboarden van clients.

Als u het beu bent om handmatig diensten zoals Stripe voor betalingen, QuickBooks voor boekhouding en Google Documenten voor documentatie aan elkaar te koppelen, biedt Bonsai een samenhangende, overzichtelijke installatie die al deze functies in één efficiënte werkruimte samenbrengt.

Beste functies van Bonsai

Vereenvoudig uw financiën met ingebouwde freelance bankzaken: houd belastingramingen, afschrijvingen en spaardoelen bij

Stroomlijn uw offerte-tot-betalingsproces met elektronische handtekeningen en facturering op basis van mijlpalen

Registreer tijd en zet deze met één klik om in facturen

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor contracten, geheimhoudingsverklaringen en onboardingdocumenten om sneller te werken

Beperkingen van Bonsai

Beperkte flexibiliteit voor teams of bureaus met meerdere gebruikers

Sommige financiële functies zijn momenteel alleen beschikbaar in de VS

Prijzen van Bonsai

Basis: $ 15/gebruiker per maand

Essentials: $ 25/gebruiker per maand

Premium: $39/gebruiker per maand

Elite: $59/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Bonsai

G2: 4,3/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Bonsai?

Een G2-gebruiker zegt:

Het is ongelooflijk om contracten, offertes, facturen en formulieren naar clients te sturen, allemaal via hetzelfde platform. Ik vind het geweldig dat Bonsai een one-stop-shop is voor freelancers en kleine bedrijven.

Het is ongelooflijk om contracten, offertes, facturen en formulieren naar clients te sturen, allemaal via hetzelfde platform. Ik vind het geweldig dat Bonsai een one-stop-shop is voor freelancers en kleine bedrijven.

👀 Wist u dat? In 2023 verdienden freelancers gezamenlijk 1,27 biljoen dollar, genoeg om te concurreren met het BBP van landen als Zuid-Korea.

6. Moxo (het beste voor white-label client portals)

via Moxo

Als u een hoogwaardige, klantgerichte ervaring wilt bieden, biedt Moxo u de tools om dat te doen. Van het veilig delen van documenten tot realtime berichten en werkruimtes met uw eigen huisstijl: het is gemaakt voor bedrijven die er verzorgd uit willen zien en beschermd willen blijven.

Moxo blinkt echt uit door zijn robuuste white-label-mogelijkheden, wat betekent dat uw clients nooit een interface van een derde partij te zien krijgen; in plaats daarvan wordt de hele ervaring naadloos geïntegreerd met uw merk.

Of u nu een juridisch adviseur bent die gevoelige informatie beheert of een financieel adviseur die persoonlijk advies geeft, u kunt moeiteloos een professionele, mobiel-ready client hub lanceren die helemaal van u is en uw merkidentiteit bij elk contactpunt versterkt.

Beste functies van Moxo

Maak veilige clientportals met uw logo, kleuren en aangepast domein

Lever naadloze onboarding en diensten met mobielgerichte werkstromen

Automatiseer goedkeuringsstappen en houd elke interactie met klanten in realtime bij

Integreer chatten, bestanden delen en elektronische handtekeningen voor een uniforme client-ervaring

Beperkingen van Moxo

Beperkte aanpassingsmogelijkheden buiten brandingelementen

Niet ideaal voor intern projectmanagement binnen teams

Prijzen van Moxo

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Moxo

G2: 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Moxo?

Een Capterra-gebruiker zegt:

Moxo heeft ons enorm geholpen bij het stroomlijnen van onze communicatie en correspondentie met onze clients. We vinden het geweldig dat we met hen kunnen communiceren op één vaste locatie (in plaats van via tekstberichten, WhatsApp, enz.) en bestanden kunnen delen.

Moxo heeft ons enorm geholpen bij het stroomlijnen van onze communicatie en correspondentie met onze clients. We vinden het geweldig dat we met hen kunnen communiceren op één vaste locatie (in plaats van via sms, WhatsApp, enz.) en bestanden kunnen delen.

💡 Pro Tip: Gebruik de co-branded onboarding van Moxo om clients een welkomstervaring te bieden die eruitziet alsof deze afkomstig is van uw bedrijf, en niet van een softwareleverancier.

7. Plutio (het beste voor solopreneurs die meerdere diensten combineren)

via Plutio

Een eenmanszaak runnen betekent vaak dat je voortdurend van pet wisselt: projectmanager, client handler, marketeer en nog veel meer. Plutio brengt dit allemaal samen in één overzichtelijk dashboard, waar je clients kunt beheren, offertes kunt versturen, tijd kunt registreren en kunt chatten, allemaal zonder de app te verlaten.

De onderscheidende functies van Plutio zijn onder meer een gezamenlijke inbox, meertalige client portals en een ingebouwd CRM. Het is ontworpen om versnipperde solo-activiteiten te vereenvoudigen tot een gerichte werkstroom die haalbaar aanvoelt, zelfs wanneer u meerdere rollen vervult.

Beste functies van Plutio

Bied meertalige client portals aan om een meer inclusieve ervaring te creëren

Beheer e-mails, chats en taakopmerkingen vanuit één gezamenlijke inbox

Verzend offertes met uw eigen huisstijl en ingebouwde e-handtekeningen voor snellere goedkeuringen

Taken bijhouden, tijd registreren en facturen genereren – allemaal vanaf één plek

Beperkingen van Plutio

Kan voor eenvoudige dienstverlenende bedrijven wat veel functies hebben

Beperkte integraties met andere platforms in vergelijking met andere platforms

Prijzen van Plutio

Solo: $19/maand

Studio: $39/maand

Bureau: $99/maand

Beoordelingen en recensies van Plutio

G2: 4,3/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Plutio?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik kan al mijn taken op het gebied van bedrijfsbeheer op één plek uitvoeren. Bijvoorbeeld offertes, facturen en ontvangstbewijzen, tijdregistratie, taakbeheer enz.

Ik kan al mijn taken op het gebied van bedrijfsbeheer op één plek uitvoeren. Bijvoorbeeld offertes, facturen en ontvangstbewijzen, tijdregistratie, taakbeheer enz.

📖 Lees ook: Optimaliseer uw werkstroom met flexibele tijdregistratie

8. 17hats (het beste voor professionals in evenementen en fotografen)

via 17hats

Als uw bedrijf draait op een reeks herhaalbare stappen, zoals een eerste consult, gedetailleerde offertes, het ondertekenen van contracten, het uitvoeren van diensten (zoals een fotoshoot of een evenement) en de uiteindelijke facturering, dan is 17hats ontworpen om u te helpen elk aspect te systematiseren.

Het is op maat gemaakt voor professionals in creatieve en evenementgerichte dienstverlenende sectoren, waaronder fotografen, evenementenplanners en ontwerpers, die behoefte hebben aan gestructureerde werkstromen zonder dat ze deze vanaf de grond af moeten opbouwen.

Alles binnen 17hats werkt op basis van zeer aanpasbare sjablonen, van offertes en contracten met uw eigen huisstijl tot automatische follow-ups en bedankjes. Deze systematische aanpak vermindert de tijd die u kwijt bent aan vervelende e-mails heen en weer aanzienlijk, waardoor u meer tijd kunt besteden aan het direct bedienen van uw klanten of het voorbereiden van uw volgende opdracht.

beste functies van 17hats

Gebruik sjablonen voor werkstromen die zijn afgestemd op gebeurtenissen, fotografie en creatieve projecten

Plan vergaderingen met clients met ingebouwde tools die synchroniseren met uw kalender

Automatiseer follow-ups, herinneringen en bedankjes met e-mailreeksen

Stroomlijn de onboarding van clients met geïntegreerde facturering en contracttools

beperkingen van 17hats

De interface kan verouderd aanvoelen in vergelijking met nieuwere tools

Minder flexibel voor teams of bedrijven met een complex dienstenaanbod

prijzen van 17hats

Maandelijks: $ 60/maand

17hats beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over 17hats

Een G2-gebruiker zegt:

met 17hats kan ik al mijn zakelijke administratieve taken en alle gegevens en documenten met betrekking tot elke client op één plek bewaren. Het beste is dat de meeste taken zijn geautomatiseerd, waardoor ik geen assistent hoef in te huren voor die taken.

met 17hats kan ik al mijn zakelijke administratieve taken en alle gegevens en documenten met betrekking tot elke client op één plek bewaren. Het beste is dat de meeste taken zijn geautomatiseerd, waardoor ik geen assistent hoef in te huren voor die taken.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor facturen in Google Spreadsheets

9. SuiteCRM (Beste open-source CRM voor kleine teams)

via SuiteCRM

SuiteCRM geeft u volledige controle over uw CRM-systeem — geen leveranciersafhankelijkheid, geen gedwongen upgrades. Het is open source, zodat kleine teams met technische middelen werkstromen, velden en dashboards kunnen aanpassen aan hun activiteiten.

Elke module binnen SuiteCRM, van uitgebreid contactbeheer en het bijhouden van leads tot efficiënte casusafhandeling, is aanpasbaar. Dit maakt het een solide keuze voor IT-savvy teams die op zoek zijn naar een kosteneffectieve, zeer flexibele CRM-oplossing die voldoende ruimte biedt voor groei, mits ze bereid zijn om wat moeite te investeren in de initiële installatie en het voortdurende beheer.

Beste functies van SuiteCRM

Implementeer op uw eigen servers met volledige toegang tot de broncode

Bouw aangepaste dashboards met een modulebouwer met slepen en neerzetten

Automatiseer werkstromen met een krachtige engine en voorwaardelijke triggers

Breid de functionaliteit uit met een uitgebreide bibliotheek van door de community gemaakte plug-ins en thema's

Beperkingen van SuiteCRM

Vereist technische installatie en doorlopend onderhoud

De interface voelt verouderd aan in vergelijking met moderne SaaS CRM's

Prijzen van SuiteCRM

Gratis (open source, zelf gehost)

Betaalde abonnementen zijn beschikbaar via externe partners

Beoordelingen en recensies van SuiteCRM

G2: 4,2/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SuiteCRM?

Een Capterra-gebruiker zegt:

We gebruiken SuiteCRM als centrale opslagplaats voor klantenservice. We houden alle contacten met klanten bij, zowel geplande als voltooide. Dit is een essentiële hub voor ons team om ervoor te zorgen dat alle contacten met klanten goed geïnformeerd zijn.

We gebruiken SuiteCRM als centrale opslagplaats voor klantenservice. We houden alle contacten met klanten bij, zowel geplande als voltooide. Dit is een essentiële hub voor ons team om ervoor te zorgen dat alle contacten met klanten goed geïnformeerd zijn.

🧠 Leuk weetje: De term 'open source' werd in 1998 bedacht om gratis software zakelijker te maken. Daarvoor werd het door de meeste bedrijven volledig gemeden.

10. Capsule CRM (Beste lichtgewicht CRM met bijhouden van clients)

via Capsule CRM

Capsule CRM biedt een overzichtelijke, gerichte ervaring zonder rommel. Het is ideaal voor kleine teams die verkopen willen bijhouden, relaties willen beheren en taken willen opvolgen, allemaal vanuit een gecentraliseerd, overzichtelijk dashboard.

Al deze essentiële functies zijn gecentraliseerd in één overzichtelijk dashboard, wat zorgt voor eenvoud en gebruiksgemak. Het mobielvriendelijke ontwerp, in combinatie met automatische herinneringen en uitgebreide contactgeschiedenissen, helpt u om uw zakelijke prioriteiten op orde te houden.

Beste functies van Capsule CRM

Beheer visuele verkooppijplijnen met drag-and-drop-fasen voor elke deal

Synchroniseer e-mails naadloos met Gmail en Outlook, rechtstreeks vanuit uw werkruimte

Weergave van tijdlijnen van contactpersonen met aantekeningen, gesprekken en taken – alles op één plek

Gebruik aangepaste tags, velden en werkstromen om clientbeheer te segmenteren en personaliseren

Beperkingen van Capsule CRM

Beperkte rapportage en analyse in abonnementen van lagere niveaus

Geen ingebouwde facturering of geavanceerde automatisering

Prijzen van Capsule CRM

Gratis abonnement

Starter: $ 21/gebruiker per maand

Groei: $ 38/gebruiker per maand

Geavanceerd: $ 60/gebruiker per maand

Capsule CRM beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Capsule CRM?

Een G2-gebruiker zegt:

De functies in Capsule CRM zijn basis. Ik mis HubSpot echt vanwege alles wat ik ermee kon doen. Maar wat Capsule doet, doet het heel goed en eenvoudig, en het voldoet aan alle eisen die we echt nodig hadden, zonder de complexiteit die grotere opties met zich meebrengen.

De functies in Capsule CRM zijn eenvoudig. Ik mis HubSpot echt vanwege alles wat ik ermee kon doen. Maar wat Capsule doet, doet het heel goed en eenvoudig, en het voldoet aan alle eisen die we echt nodig hadden, zonder de complexiteit die grotere opties met zich meebrengen.

