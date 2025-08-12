Beste AI-campagnegeneratoren om te proberen in 2025

Het uitvoeren van een goed presterende marketingcampagne hoeft niet chaotisch te zijn. Maar voor veel teams is dat nog steeds wel het geval. Dit is waarom: creatieve briefings verdwijnen in documenten, campagne-assets zijn verspreid over verschillende tools en statusupdates staan in geïsoleerde chats. Dit vertraagt alles en het resultaat lijdt eronder.

AI-campagnegeneratoren brengen daar verandering in. Toonaangevende merken zoals Coca-Cola en Nestlé gebruiken AI al om de creatieve productie te versnellen, variaties sneller te testen en campagnes binnen enkele dagen in plaats van weken te lanceren. Deze tools combineren snelheid, automatisering en intelligente suggesties om u te helpen met het creëren van advertentieteksten, het ontwerpen van assets en het in kaart brengen van volledige funnel-campagnes in slechts een paar klikken.

Het resultaat? Duidelijkere werkstromen, snellere lanceringen en campagnes die beter presteren op elk kanaal.

In deze gids laten we u kennismaken met de beste AI-campagnegeneratoren die momenteel beschikbaar zijn, vergelijken we hun functies en helpen we u bij het kiezen van de generator die het beste bij de behoeften van uw team past.

🔎 Wist u dat? AI wordt steeds beter in het schrijven van advertenties en is ongeëvenaard in snelheid. JPMorgan Chase zag het aantal doorkliks met 450% stijgen na de overstap naar door AI geschreven advertentieteksten.

De beste AI-campagnegeneratoren in één oogopslag

Tool Beste functies Het beste voor *Prijzen ClickUp • Door AI gegenereerde campagne-instructies, advertentieteksten en creatieve concepten • AI voor volledige campagneplanning en strategieontwikkeling • Agents voor het automatiseren van werkstromen, publicatie en rapportage Marketingteams die campagnes willen plannen, creëren en uitvoeren op één platform Gratis; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen HubSpot Campaign Assistant • Genereer advertentieteksten, e-mails en landingspagina's in enkele minuten • Ingebouwde verbinding met HubSpot CRM Marketeers die al gebruikmaken van HubSpot CRM en snel content willen aanmaken die past bij hun merk Free ActiveCampaign Bedrijven willen gepersonaliseerde, datagestuurde marketingcampagnes met automatisering Bedrijven die gepersonaliseerde, datagestuurde marketingcampagnes met automatisering willen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 15/maand AdCreative. ai • AI-gegenereerde advertentieontwerpen, banners en posts in enkele seconden • Voorspellende scores voor hoogwaardige advertenties Teams die op grote schaal conversiegerichte advertentiebeelden en teksten nodig hebben Betaalde abonnementen beginnen bij $ 25/maand StoryLab. ai • AI-gegenereerde advertentieteksten, blogposts en sociale content • Hergebruik ideeën in meerdere formats Kleine teams of solo-marketeers die snel content willen aanmaken voor meerdere kanalen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand Creatify • AI-gegenereerde videoadvertenties op basis van prompts • Ingebouwde sjablonen voor verschillende formats Merken die snel videoadvertenties op sociale media willen lanceren zonder hoge productiekosten Betaalde abonnementen beginnen bij $ 19/maand Quickads • Advertentieteksten en creatieve uitingen in minder dan 60 seconden • Exportopties voor meerdere platforms Marketeers die snel bruikbare advertenties nodig hebben voor meerdere platforms Betaalde abonnementen beginnen bij $ 79/maand Pencil AI • Op uw merk afgestemde advertentieteksten en creatieve uitingen • Voorspellende scores voor prestaties Teams die doorlopende advertentiecampagnes uitvoeren en creatieve keuzes willen maken op basis van data Betaalde abonnementen beginnen bij $ 15/maand Slim • Geautomatiseerd testen en optimaliseren van creatieve content • Integratie met belangrijke advertentieplatforms Teams op Enterprise-niveau die grootschalige socialemediacampagnes beheren Aangepaste prijzen Predis. ai • AI-gegenereerde advertenties, video's en posts • Suggesties voor bijschriften en hashtags Social-first merken die snel platformspecifieke creatieve content nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 23/maand

Wat is een AI-campagnegenerator?

Een AI-campagnegenerator is een marketingtool die kunstmatige intelligentie gebruikt om multichannelcampagnes te plannen, te creëren en te optimaliseren, vaak in een fractie van de tijd die met traditionele methoden nodig is.

Geïntrigeerd? Hier vindt u antwoorden op enkele vragen die u wellicht heeft als beginnende gebruiker van AI-first marketing.

⭐️ Hoe verandert AI de manier waarop marketeers campagnes opzetten en uitvoeren?AI transformeert het aanmaken van campagnes van een handmatig, sequentieel proces naar een geautomatiseerde, dynamische werkstroom. Het kan:

Genereer binnen enkele seconden meerdere advertentievarianten die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen

Suggereer advertentieteksten en ontwerpconcepten met een hoge conversie

Optimaliseer de timing en plaatsing van campagnes op sociale mediaplatforms

Leer continu van prestatiegegevens om strategieën te verfijnen

Een goed voorbeeld: 75% van de marketeers vindt dat AI hen een concurrentievoordeel biedt.

⭐️ Waarom leidt automatisering + personalisatie tot betere resultaten? Doordat AI het zware werk van het aanmaken en plannen van advertenties uit handen neemt, kunnen marketeers zich concentreren op strategie en storytelling. Automatisering versnelt de uitvoering, terwijl AI-gestuurde personalisatie ervoor zorgt dat elk stukje content de juiste doelgroep aanspreekt, wat de betrokkenheid en conversiepercentages verhoogt.

⭐️ AI versus traditionele methoden: wat is het verschil/de toegevoegde waarde?Traditionele campagnegeneratie vereist handmatig onderzoek, het aanmaken van content en coördinatie tussen verschillende platforms. AI-tools integreren deze stappen en bieden een naadloze integratie tussen campagneplanning, het aanmaken van content en het bijhouden van prestaties. Dit vermindert de complexiteit en geeft teams meer tijd om zich te concentreren op marketingstrategieën voor het grote geheel. Maar liefst 79% van de marketeers benadrukt de rol van AI bij het stroomlijnen van processen en het verhogen van de productiviteit.

🧠 Feit: Veel AI-campagnegeneratoren maken gebruik van machine learning om continu te leren van elke campagne, wat betekent dat uw volgende campagne altijd slimmer is dan de vorige.

Waar moet u op letten bij een AI-campagnegenerator?

Het kiezen van de juiste AI-campagnegenerator komt neer op het vinden van een tool die past bij uw doelen, werkstroom en budget. Let in ieder geval op het volgende:

Ondersteuning voor meerdere kanalen , zodat u op één plek advertenties, video-advertenties en posts voor sociale media voor meerdere platforms kunt maken

Personalisatiemogelijkheden om advertentieontwerpen en berichten af te stemmen op specifieke doelgroepen

Functies voor automatisering zoals planning, A/B-testen en optimalisatie op basis van sleutelstatistieken

Samenwerkingstools voor het afstemmen van marketing-, ontwerp- en contentteams

Advertentiesjablonen en creatieve middelen om het aanmaken van content te versnellen zonder in te boeten aan kwaliteit

Analytics en rapportage om prestaties bij te houden en ROI te meten ten opzichte van campagnedoelen

💡 Pro-tip: Als u grootschalige campagnes voert, kies dan een AI-marketingcampagnegenerator die naadloos kan worden geïntegreerd in uw bestaande marketingstack, zodat uw team minder tijd kwijt is aan het wisselen tussen tools en meer tijd heeft om campagnes te optimaliseren.

Van het genereren van advertentieontwerpen en videoadvertenties tot het plannen van posts op sociale media: met de AI-campagnegenerators van vandaag kunt u met slechts een paar klikken advertenties maken en multichannelmarketingcampagnes lanceren.

Hier zijn de beste tools die de prestaties van uw campagne kunnen verbeteren:

1. ClickUp (het beste voor gestroomlijnde campagne-uitvoering en samenwerking)

Versnel uw marketingcampagnes en het aanmaken van content met ClickUp

Als u ooit heeft gewenst dat u uw hele marketingcampagne vanaf één plek kon uitvoeren, waarbij AI het zware werk doet, dan is ClickUp iets voor u.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, samenwerking aan documenten, teamchat en AI van de volgende generatie samenbrengt in één enkel, uniform platform. Dat betekent dat uw campagne-instructies, creatieve middelen, gesprekken en analyses allemaal op één plek staan, aangedreven door AI.

Van idee tot uitvoering en optimalisatie: met de AI-aangedreven functies van ClickUp kunt u sneller werken, beter samenwerken en meetbare resultaten behalen. Dit maakt het een complete oplossing voor marketingteams.

Waarom de AI van ClickUp een gamechanger is voor het aanmaken van campagnes

De meeste marketingteams verdrinken in losstaande tools en verspreide informatie. ClickUp lost dit op met echte convergentie: al uw werk, kennis en communicatie worden samengebracht en versterkt met krachtige, praktische AI.

Maak kennis met ClickUp Brain , uw campagnepartner

Directe campagne-instructies en ideeën: Typ gewoon het doel of de prompt van uw campagne en ClickUp Brain genereert een gedetailleerde briefing, een overzicht of contentideeën die zijn afgestemd op uw doelgroep en kanalen

Slimme suggesties, overal: Heb je een pakkende onderwerpregel, een nieuwe invalshoek voor een advertentie of een korte samenvatting van een vergadering nodig? ClickUp Brain staat altijd voor je klaar, precies waar je werkt, met toegang tot meerdere geavanceerde AI-modellen, zoals ChatGPT, Claude en Gemini

Een complete werkstroom voor campagnes: Vraag ClickUp Brain om te leren van eerdere campagnes en contextuele taken, subtaken en tags voor toegewezen personen te maken voor uw nieuwste marketingcampagnes

📌 Voorbeeld: Een campagne voor het nieuwe schooljaar plannen? Voer gewoon uw prompt in ClickUp Brain in en er wordt direct een uitgebreide campagnebriefing gemaakt, die u kunt omzetten in taken en delen met uw team.

Hier is een steekproef van ClickUp Brain aan het werk👇

maak uw campagnes 10 keer zo effectief met ClickUp Brain MAX : de perfecte AI-desktopassistent voor marketeers

Volledige automatisering van campagnes: genereer met een paar klikken campagneplannen, content en zelfs analyses na afloop van de campagne. U hoeft niet meer te schakelen tussen verschillende AI-tools voor verschillende behoeften

Bruikbare aanbevelingen: Brain MAX creëert niet alleen, maar helpt u ook bij het optimaliseren. Krijg suggesties voor het verbeteren van uw campagne, van timing tot berichtgeving tot kanaalmix

Spraakgestuurd aanmaken van taken: Gebruik uw stem om aantekeningen op te nemen, campagnetaken (en subtaken) aan te maken, zoekopdrachten uit te voeren in uw verbonden werkruimte en nog veel meer, in 40 talen! Met Gebruik uw stem om aantekeningen op te nemen, campagnetaken (en subtaken) aan te maken, zoekopdrachten uit te voeren in uw verbonden werkruimte en nog veel meer, in 40 talen! Met Talk to text is het opzetten van campagnes, het bedenken van ideeën (zonder trefwoord) en het uitvoeren van werk nog nooit zo eenvoudig geweest

Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen 4x sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

📌 Voorbeeld: Voert u een multichannelcampagne voor Black Friday? Met Brain MAX kunt u een gedetailleerd campagneplan opstellen, taken toewijzen aan uw team, promotionele e-mails en posts voor sociale media opstellen en zelfs AI-aangedreven aanbevelingen ontvangen over de beste momenten om te lanceren en welke kanalen prioriteit moeten krijgen — allemaal in één naadloze werkstroom.

Bekijk deze video voor meer informatie over een slimmere, snellere manier om dingen gedaan te krijgen. 🧠✨

AI-agents: uw altijd beschikbare campagneassistenten

Automatiseer het drukke werk: AI-agenten voeren repetitieve taken uit, zoals het toewijzen van werk, het versturen van herinneringen, het bijwerken van statussen en het genereren van samenvattingen

Houd campagnes op schema: Agenten sturen herinneringen voor deadlines, genereren rapportages over prestaties en zorgen ervoor dat niets door de mazen van het net glipt

Krijg een compleet abonnement met taken en subtaken: AI-agenten kunnen een compleet raamwerk en een werkstroom voor uw campagne opzetten.

📌 Voorbeeld: keur een campagnebriefing goed en een AI-agent wijst direct taken toe aan uw team, plant evaluatievergaderingen en stelt herinneringen in – handmatige follow-up is niet nodig. Bekijk hoe het werkt. 👇🏼

AI-aangedreven content, werkstroom en planning

ClickUp Kalender. Het optimaliseert tijdlijnen en stuurt slimme herinneringen, zodat niets wordt gemist Plan automatisch campagnetaken, vergaderingen en deadlines metHet optimaliseert tijdlijnen en stuurt slimme herinneringen, zodat niets wordt gemist

Leg vergaderingen over campagnes vast en vat ze samen, en maak vervolgens automatisch uitvoerbare taken om projecten op gang te houden met ClickUp AI Notetaker

Laat AI de routine taken uitvoeren, zoals opdrachten, status updates en notificaties met ClickUp Automations , zodat uw team zich kan concentreren op strategie en creativiteit

Haal direct campagne-assets, succesvolle advertentievarianten of de laatste conceptversie op – u hoeft niet meer door mappen of e-mails te spitten met Enterprise AI Search

Analytics, rapportage en optimalisatie, mogelijk gemaakt door AI

ClickUp Dashboards Monitor de prestaties van campagnes in realtime met aanpasbare, AI-aangedreven

AI-aangedreven analytics: meet ROI, houd KPI's bij en breng bruikbare inzichten naar boven voor continue verbetering

Eén werkruimte voor succesvolle campagnes

Geconvergeerd platform : projectmanagement, documenten, chatten en AI werken samen, zodat u sneller, soepeler en met meer impact campagnes kunt maken, lanceren en optimaliseren

Realtime samenwerking: ClickUp Chat , de ingebouwde chatfunctie, opmerkingen en gedeelde ClickUp-documenten zorgen ervoor dat iedereen op één lijn blijft en betrokken blijft, of uw team nu op kantoor of op afstand werkt

Met AI als kern en alles beheerd op één plek, transformeert ClickUp de uitvoering van campagnes in een strategisch, gestroomlijnd proces dat resultaten oplevert.

Sjablonen, integraties en schaalbaarheid

De sjabloon voor het abonnement van ClickUp is een uitgebreide, kant-en-klare sjabloon om elk aspect van uw campagne van begin tot eind te organiseren, plannen en bijhouden.

Blijf georganiseerd en behaal de resultaten die u nodig hebt met de sjabloon voor campagneplanning van ClickUp

Met de functies van ClickUp, zoals aangepaste statussen, aangepaste velden en aangepaste weergaven , kunt u de voortgang van campagnes bijhouden, essentiële details zoals budget en eigendom organiseren en uw volledige werkstroom visualiseren in formats zoals lijst, Gantt, werklast en kalender.

Sjablonen zoals de ClickUp Marketing Campaign Management Template en de ClickUp Campaign Brief Template helpen u bij het plannen, lanceren en bijhouden van campagnes, terwijl u ervoor zorgt dat elke briefing duidelijk, afgestemd en uitvoerbaar is voor teams en belanghebbenden.

Koppel ClickUp aan Google Ads, e-mailplatforms, CRM's en meer voor een uniforme marketingstack met ClickUp-integraties

Robuuste privacycontroles en schaalbaarheid voor teams van elke grootte met de veiligheid op ondernemingsniveau van ClickUp

Sarah Lively, directeur sociale media bij Cartoon Network, zegt het volgende over ClickUp als enige bron van waarheid voor het team:

We kunnen heel snel handelen omdat er één bron is met alle details die we nodig hebben. We kunnen ook supernauwkeurig zijn met wat we op sociale media plaatsen, omdat we taakstatussen hebben die fouten voorkomen.

We kunnen heel snel handelen omdat er één bron is met alle details die we nodig hebben. We kunnen ook supernauwkeurig zijn met wat we op sociale media plaatsen, omdat we taakstatussen hebben die fouten voorkomen.

Beste functies van ClickUp

Door AI gegenereerde campagnebriefs, advertentieteksten en creatieve concepten van 's werelds beste AI-modellen

AI-agenten voor handsfree opdrachten, goedkeuringen, planning en rapportage

AI-kalender voor slimme planning en deadlinebeheer

Real-time dashboards en analyses die rechtstreeks zijn gekoppeld aan de doelen van de campagne

Geconvergeerd platform voor campagnebeheer, content samenwerking en communicatie

AI Notetaker voor vergaderverslagen en het direct aanmaken van taken

Aanpasbare sjablonen, statussen, velden en weergaven

Diepe integraties met marketingtools en CRM's

Beperkingen van ClickUp

De breedte van de functies kan leiden tot een langere leercurve voor teams die nog niet bekend zijn met volledige platforms

Prijzen ClickUp

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een gebruiker van G2 merkt op:

De nieuwe Brain MAX heeft mijn productiviteit aanzienlijk verbeterd. De mogelijkheid om meerdere AI-modellen, waaronder geavanceerde redeneringsmodellen, te gebruiken voor een betaalbare prijs maakt het gemakkelijk om alles op één platform te centraliseren. Functies zoals spraak-naar-tekst, taakautomatisering en integratie met andere apps maken de werkstroom veel soepeler en slimmer.

De nieuwe Brain MAX heeft mijn productiviteit aanzienlijk verbeterd. De mogelijkheid om meerdere AI-modellen, waaronder geavanceerde redeneringsmodellen, te gebruiken voor een betaalbare prijs maakt het gemakkelijk om alles op één platform te centraliseren. Functies zoals spraak-naar-tekst, automatisering van taken en integratie met andere apps maken de werkstroom veel soepeler en slimmer.

📚 Bonusartikel: Wilt u meer informatie over het opzetten van een snelle marketinginkomstenmotor met ClickUp en AI? Download nu het handboek! 👇🏼

2. HubSpot Campaign Assistant (het beste voor het genereren van campagne-assets binnen een CRM-ecosysteem)

via HubSpot

HubSpot Campaign Assistant is een AI-aangedreven tool die rechtstreeks in het HubSpot-platform is ingebouwd en marketingteams helpt bij het maken van teksten voor advertenties, landingspagina's en marketing-e-mails. U voert slechts een paar gegevens in, zoals uw product, doelgroep en toon, en binnen enkele minuten genereert de tool op maat gemaakte, gebruiksklare tekst.

Het werkt in Google Search, Facebook en LinkedIn-advertenties, plus e-mail en content voor landingspagina's, zodat u meerdere campagne-assets op één plek kunt voorbereiden. De tool maakt een einde aan het worstelen met lege pagina's en versnelt het aanmaken van assets voor multichannelcampagnes.

Een belangrijk voordeel is de diepgaande integratie met de CRM- en marketingtools van HubSpot. U kunt gegenereerde content rechtstreeks naar uw campagnes sturen, deze koppelen aan uw klantgegevens en de prestaties bijhouden zonder van platform te wisselen.

Dit maakt het ideaal voor teams die HubSpot al gebruiken voor leadbeheer en automatisering, waardoor het aanmaken, uitvoeren en rapporteren van campagnes in één verbonden werkruimte blijft. Voor extra flexibiliteit kunt u de content ook kopiëren voor gebruik buiten HubSpot.

De beste functies van HubSpot Campaign Assistant

Genereer binnen enkele minuten teksten voor landingspagina's, marketing e-mails en advertenties

Maak meerdere advertentievarianten die zijn afgestemd op verschillende platforms of doelgroepen

Bewaar eerdere concepten om ze te vergelijken en te verfijnen

Gebruiksvriendelijke interface met minimale installatie en geen AI- of code-ervaring vereist

Beperkingen van HubSpot Campaign Assistant

Werkt het beste voor marketeers die al gebruikmaken van HubSpot's CRM en Marketing Hub

Voornamelijk gericht op tekst en vereist mogelijk handmatige bewerking voor een volledig creatief resultaat

Prijzen HubSpot Campaign Assistant

Free

Beoordelingen en recensies van HubSpot Campaign Assistant

G2: 4,4/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot Campaign Assistant

Een G2-recensent deelt :

Van e-mailmarketing en het aanmaken van landingspagina's tot het plannen van social media, SEO-optimalisatie en CRM-integratie: HubSpot biedt een end-to-end oplossing die elke fase van het klanttraject omvat.

Van e-mailmarketing en het aanmaken van landingspagina's tot het plannen van social media, SEO-optimalisatie en CRM-integratie: HubSpot biedt een totaaloplossing voor elke fase van het klanttraject.

📚 Gerelateerd artikel: Hier is een checklist voor marketingcampagnes om ervoor te zorgen dat u elke stap hebt doorlopen – van idee tot uitvoering – voordat u live gaat.

3. ActiveCampaign (het beste voor geautomatiseerde e-mailcampagnes en customer journeys)

via ActiveCampaign

ActiveCampaign combineert AI-aangedreven contentgeneratie met een robuust platform voor marketingautomatisering, waardoor het eenvoudig is om gerichte campagnes te ontwerpen voor e-mail, sociale media en advertenties. U kunt onderwerpen, hoofdteksten en advertentieteksten genereren en berichten afstemmen op verschillende segmenten van uw doelgroep.

Het ondersteunt multichannelcampagnes en haalt klantgedragsgegevens op om aanbiedingen en call-to-actions te personaliseren. De AI helpt content te verfijnen voor meer betrokkenheid, terwijl automatisering ervoor zorgt dat berichten op het juiste moment bij de juiste mensen terechtkomen.

De kracht van ActiveCampaign ligt in het vermogen om het aanmaken van campagnes rechtstreeks te koppelen aan het in kaart brengen van het klanttraject. U kunt sequenties opbouwen, communicatie triggeren op basis van interacties en prestaties bijhouden, allemaal op hetzelfde platform.

Deze combinatie van AI-contentgeneratie en automatisering maakt het zeer geschikt voor teams die slimmere, datagestuurde campagnes willen zonder te hoeven jongleren met verschillende tools voor copywriting, segmentatie en levering.

📮ClickUp Insight: Teams met slechte prestaties hebben 4 keer meer kans om met meer dan 15 tools te jongleren, terwijl teams met goede prestaties hun efficiëntie behouden door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en telefoongesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstromen. Klaar om slimmer te werk te gaan? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

Beste functies van ActiveCampaign

AI-aangedreven voorspellende content en optimalisatie van verzendtijd

Multi-channel automatisering voor e-mail, sociale media en advertenties

Geavanceerde segmentatie voor gepersonaliseerde marketingcampagnes

Ingebouwde CRM voor naadloze afstemming tussen verkoop en marketing

Beperkingen van ActiveCampaign

Voor automatisering met alle functies is een duurder abonnement nodig

De kosten stijgen snel naarmate uw lijst met contactpersonen groeit

Prijzen van ActiveCampaign

Starterspakket: $ 15/maand

Plus: $ 49/maand

Professioneel: $79/maand

Enterprise: $ 145/maand

Beoordelingen en recensies van ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ActiveCampaign

Een G2-recensent deelt:

Het is zo eenvoudig om mijn contacten, e-mailcampagnes en automatiseringen in ActiveCampaign te configureren om mijn doelgroep effectief te bereiken. Ik kan gemakkelijk zien hoe mijn campagnes presteren en ze aanpassen wanneer dat nodig is.

Het is zo eenvoudig om mijn contacten, e-mailcampagnes en automatiseringen in ActiveCampaign te configureren om mijn doelgroep effectief te bereiken. Ik kan gemakkelijk zien hoe mijn campagnes presteren en ze aanpassen wanneer dat nodig is.

📚 Lees ook: Heb je een plug-and-play-optie nodig om je volgende advertentiecampagne een vliegende start te geven? Met deze advertentiesjablonen zit je goed.

4. AdCreative. ai (het beste voor het maken van advertenties met een hoge conversie met AI)

via AdCreative

AdCreative.ai is een AI-aangedreven platform dat marketeers helpt om snel conversiegerichte advertenties en visuals voor sociale media te produceren. U kunt binnen enkele minuten meerdere advertentievarianten genereren door uw productgegevens, doelgroep en merkmiddelen in te voeren.

De tool maakt gebruik van machine learning die is getraind op miljoenen goed presterende advertenties om layouts, koppen en call-to-actions voor te stellen die zijn geoptimaliseerd voor clicks en conversies.

Het ondersteunt populaire kanalen zoals Facebook, Instagram, Google en LinkedIn, waardoor het eenvoudig is om platformspecifieke creatieve uitingen te maken zonder elke keer opnieuw te beginnen. U kunt ook uw eigen merkkit uploaden, inclusief kleuren, lettertypes en logo's, zodat elke output in lijn blijft met uw merk.

AdCreative. ai kan worden geïntegreerd met tools zoals Google Ads en Facebook Ads Manager, zodat u creatieve content rechtstreeks naar uw advertentiecampagnes kunt sturen om deze te testen en de prestaties bij te houden.

Dit maakt het vooral handig voor teams die grote advertentiecampagnes uitvoeren en tijd willen besparen op repetitief ontwerpwerk, terwijl ze de creatieve prestaties verbeteren met behulp van aanbevelingen op basis van gegevens.

AdCreative. ai beste functies

AI-gegenereerde advertentieontwerpen, banners en posts voor sociale media in enkele seconden

Voorspellende scores om prioriteit te geven aan goed presterende advertentievarianten

Meerdere advertentievarianten voor split testing en optimalisatie

Integraties met grote advertentieplatforms voor naadloze publicatie

Beperkingen van AdCreative.ai

De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt voor geavanceerde merk- of lay-outbehoeften

De beste resultaten zijn afhankelijk van de verbinding met actieve advertentieaccounts voor feedback over de prestaties

Prijzen AdCreative. ai

Starterspakket: $ 39/maand

Professioneel: $ 249/maand

Ultimate: $ 599/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van AdCreative. ai

G2: 4,3/5 (782 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over AdCreative. ai

Een G2-recensent deelt:

Het beste aan AdCreative.ai vind ik hoeveel tijd het bespaart. Met deze tool kan ik met slechts een paar klikken tientallen professioneel ogende advertentiebanners genereren.

Het beste aan AdCreative.ai vind ik hoeveel tijd het bespaart. Met deze tool kan ik met slechts een paar klikken tientallen professioneel ogende advertentiebanners genereren.

📚 Lees ook: Ontdek hoe snel werkende teams betere resultaten behalen met deze gids voor het uitvoeren van snelle campagnes.

5. StoryLab. ai (Beste voor AI-gegenereerde advertentieteksten en prompts voor sociale content)

StoryLab.ai is een AI-aangedreven tool voor het aanmaken van content, ontworpen om marketeers te helpen campagneteksten voor meerdere kanalen op één plek te genereren. Het ondersteunt formats zoals social media captions, advertentieteksten, e-mailreeksen, blogoverzichten en videoscripts, waardoor het gemakkelijker wordt om berichten consistent te houden op verschillende platforms.

U begint met het invoeren van een korte beschrijving van uw campagne of product, het kiezen van uw tone of voice en het selecteren van een contenttype. StoryLab.ai genereert vervolgens conceptcontent die u kunt bewerken of verfijnen.

De kracht van het platform ligt in het bereik van de sjablonen, die alles omvatten van Facebook- en LinkedIn-advertenties tot YouTube-beschrijvingen en koppen voor landingspagina's. Het bevat ook een functie voor 'hergenereren' waarmee u meerdere variaties op één idee kunt krijgen, zodat u snel A/B-tests kunt uitvoeren. Voor lopende campagnes kunt u uw favoriete prompts of outputs opslaan en ordenen, waardoor het gemakkelijker wordt om een bibliotheek met herbruikbare contentideeën bij te houden.

De beste functies van StoryLab. ai

Door AI gegenereerde advertentieteksten, blogposts en content voor sociale media

Hergebruik van content voor multichannelmarketing

Creatieve prompts om campagne-ideeën te inspireren

Eenvoudige, collaboratieve interface

Beperkingen van StoryLab. ai

Beperkte geavanceerde opmaak- of ontwerpfuncties

Werkt het beste voor tekstuele content, niet voor beeldmateriaal

Prijzen StoryLab. ai

Gratis abonnement

Pro: $ 15/maand

Unlimited: $19/maand

Beoordelingen en recensies van StoryLab. ai

G2: Geen beoordelingen

Capterra: Geen beoordelingen

🔎 Wist u dat? Het beheren van campagnes in silo's vertraagt u. Ontdek hoe u de uitvoering van campagnes kunt centraliseren en alles op één plek kunt afstemmen.

6. Creatify (het beste voor het omzetten van productinformatie in kant-en-klare videoadvertenties)

via Creatify

Creatify is een AI-gedreven platform dat zich richt op het maken van korte videoadvertenties die kunnen worden gebruikt op sociale mediaplatforms zoals Facebook, Instagram, TikTok en YouTube. U geeft details over uw product of campagne, zoals belangrijke verkoopargumenten, doelgroep en gewenste stijl, en Creatify genereert automatisch videoadvertenties, compleet met beeldmateriaal, tekstoverlays en muziek.

Een van de belangrijkste voordelen is de mogelijkheid om snel meerdere variaties van een advertentie te maken, waardoor het gemakkelijker wordt om verschillende creatieve invalshoeken te testen en te zien wat het beste aanslaat bij uw publiek. De tool ondersteunt ook eenvoudige bewerking, zodat u tekst kunt aanpassen, afbeeldingen kunt vervangen of de timing kunt aanpassen zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Omdat Creatify het volledige proces afhandelt, van het genereren van advertentieconcepten tot het produceren van kant-en-klare video's, is het zeer geschikt voor kleine bedrijven, marketingteams of e-commerce merken die professioneel ogende videoadvertenties willen zonder te investeren in complexe bewerkingssoftware of speciale videoproductieteams.

Beste functies van Creatify

AI-gegenereerde videoadvertenties op basis van eenvoudige prompts

Ingebouwde sjablonen voor verschillende advertentieformaten en platforms

Aanpasbare branding- en berichtopties

Snel exporteren naar platforms zoals Facebook, Instagram en TikTok

Beperkingen van Creatify

Beperkte geavanceerde bewerkingsfuncties in vergelijking met professionele videosoftware

Werkt het beste voor korte marketingcontent

Prijzen Creatify

Free

Starterspakket: $ 39/maand

Pro: $ 99/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Creatify beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (485+ beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Creatify

Een G2-recensent deelt:

Ik waardeer het enorm hoe gemakkelijk Creatify AI te gebruiken is. Het platform voelt intuïtief aan, zelfs als je niet technisch onderlegd bent, waardoor het hele proces van het aanmaken van video's stressvrij verloopt.

Ik waardeer het enorm hoe gemakkelijk Creatify AI te gebruiken is. Het platform voelt intuïtief aan, zelfs als je niet technisch onderlegd bent, waardoor het hele proces van het aanmaken van video's stressvrij verloopt.

📚 Lees ook: Van het schrijven van boeiende teksten tot het plannen van lanceringen, deze gids voor het beheer van e-mailcampagnes helpt u alles te stroomlijnen.

7. Quickads (het beste voor het automatisch genereren van advertentievarianten voor sociale media)

via Quickads

Quickads is een AI-aangedreven platform voor het aanmaken van advertenties, ontworpen om marketeers en eigenaren van kleine bedrijven te helpen binnen enkele minuten advertenties voor meerdere kanalen te produceren. U begint met het invoeren van basisinformatie over uw product, doelgroep en campagnedoelen, waarna het platform advertentieontwerpen, teksten en variaties genereert die zijn afgestemd op uw input.

Het ondersteunt een breed bereik van advertentieformaten, waaronder posts op sociale media, banneradvertenties en videoscripts, waardoor het veelzijdig inzetbaar is voor teams die multichannelcampagnes uitvoeren. De tool kan ook snel worden aangepast, zodat u tekst, kleuren en afbeeldingen kunt aanpassen aan uw huisstijl voordat u ze publiceert.

Met de nadruk op snelheid en eenvoud is Quickads vooral handig voor bedrijven die veel advertentieversies moeten maken en testen zonder dagen te besteden aan ontwerp of copywriting. Het is een praktische optie voor teams die campagnes sneller willen lanceren en tegelijkertijd de creatieve productie in eigen beheer willen houden.

De beste functies van Quickads

AI-gegenereerde advertentieteksten en creatieve uitingen in minder dan 60 seconden

Exportopties voor meerdere platforms voor Facebook, Instagram, Google en meer

Automatische advertentievarianten voor split testing

Eenvoudige interface voor niet-ontwerpers

Beperkingen van Quickads

Minder aangepaste opties in vergelijking met geavanceerde ontwerptools

Het meest geschikt voor kortlopende of snel te realiseren campagnes

Prijzen Quickads

Startpakket: $ 79/maand

Pro: $ 99/maand

Bureau: $ 149/maand

Beoordelingen en recensies van Quickads

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Quickads

Een G2-recensent deelt:

De functie voor het aanmaken van beeldadvertenties met één klik van QuickAds.ai is een echte gamechanger. Het is ongelooflijk efficiënt en levert binnen enkele seconden professionele resultaten. Sinds ik deze tool gebruik, heb ik zoveel tijd en geld bespaard op ontwerp. De advertenties zijn opvallend en effectief, waardoor mijn campagnes opvallen.

De functie voor het aanmaken van beeldadvertenties met één klik van QuickAds.ai is een echte gamechanger. Het is ongelooflijk efficiënt en levert binnen enkele seconden professionele resultaten. Sinds ik deze tool gebruik, heb ik zoveel tijd en geld bespaard op ontwerp. De advertenties zijn opvallend en effectief, waardoor mijn campagnes opvallen.

📚 Gerelateerd artikel: Bouw sneller slimmere strategieën met AI-aangedreven marketingabonnementgenerators die de planningstijd halveren.

8. Pencil AI (het beste voor het testen en optimaliseren van advertentieontwerpen met AI-inzichten)

via Pencil

Pencil AI gebruikt AI om marketingteams te helpen bij het maken van advertentieontwerpen voor platforms zoals Facebook, Instagram, YouTube en TikTok. U begint met het uploaden van uw merkmiddelen, zoals logo's, productafbeeldingen en bestaande video's. Vervolgens genereert Pencil meerdere advertentievarianten die zijn afgestemd op uw toon en stijl.

Wat Pencil onderscheidt, is de 'voorspellende' aanpak. De AI maakt niet alleen advertenties, maar analyseert ook gegevens over eerdere campagneprestaties om creatieve ideeën voor te stellen die de grootste kans op succes hebben. Na verloop van tijd leert het welke beelden, koppen en call-to-actions het beste werken voor uw merk, zodat toekomstige advertenties nog beter op uw doelgroep zijn afgestemd.

Al uw campagnes en assets worden opgeslagen in één dashboard, waardoor u eenvoudig variaties kunt testen en resultaten kunt bijhouden. Dit maakt Pencil bijzonder waardevol voor teams die regelmatig advertentiecampagnes voeren en de productietijd willen verkorten, terwijl prestatiegegevens centraal blijven staan bij hun creatieve beslissingen.

De beste functies van Pencil AI

Door AI gegenereerde advertentieteksten en creatieve middelen op maat van uw merk

Voorspellende prestatiescores voor advertentievarianten

Integratie van merkpakketten voor consistente visuals

Meerdere variaties voor A/B-testen

Beperkingen van Pencil AI

Vereist gekoppelde advertentieaccounts voor de beste voorspellende resultaten

Werkt het beste voor teams die doorlopende advertentiecampagnes uitvoeren

Prijzen Pencil AI

Basis: $ 14/maand

Groei: $ 55/maand

Pro: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Pencil AI

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Pencil AI

Een G2-recensent deelt :

Dit is een revolutionair platform. Bijzondere aantekeningen: alle beste GenAI-modellen op één plek, geïntegreerde prestatiegegevens om de advertentieproductie te optimaliseren, feedvariaties om content op te schalen, ingebouwde merkbibliotheek en chatten met advertenties!

Dit is een revolutionair platform. Bijzondere aantekeningen: alle beste GenAI-modellen op één plek, geïntegreerde prestatiegegevens om de advertentieproductie te optimaliseren, feedvariaties om content te schalen, ingebouwde merkbibliotheek en chatten met advertenties!

📚 Lees ook: Deze creatieve voorbeelden laten zien hoe u iedereen op één pagina krijgt, nog voordat u begint met creëren.

9. Smartly (het beste voor grootschalige automatisering van advertenties op meerdere platforms)

via Smartly

Smartly is een platform voor creatieve automatisering en media-inkoop dat is ontworpen om merken te helpen bij het uitvoeren van betaalde campagnes op grote sociale mediaplatforms, waaronder Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest en Snapchat. Het combineert het aanmaken, testen en optimaliseren van advertenties in één werkruimte, waardoor teams advertentieontwerpen kunnen maken, targeting kunnen instellen en campagnes kunnen lanceren zonder tussen tools te schakelen.

Met de automatiseringsfuncties van het platform kunnen marketeers advertentie-uitingen en targeting dynamisch bijwerken op basis van productfeeds, doelgroepsegmenten of prestatiegegevens. Zo blijven advertenties relevant en actueel, of u nu seizoensgebonden promoties uitvoert of berichten op basis van voorraad bijwerkt. Teams kunnen ook op grote schaal creatieve tests uitvoeren om te zien welke variaties het beste presteren voordat ze budget toewijzen.

Omdat Smartly. io rechtstreeks integreert met sociale advertentieplatforms, worden prestatiegegevens teruggestuurd naar de tool voor realtime rapportage. Dit maakt het gemakkelijker om trends te signaleren, uitgaven aan te passen en goed presterende campagnes te repliceren. Grote merken gebruiken Smartly. io vaak om meerdere campagnes en markten tegelijk te beheren, waardoor werkstromen worden gestroomlijnd en handmatig advertentiebeheer wordt verminderd.

Slimste functies

Geautomatiseerd testen en optimaliseren van creatieve content op verschillende platforms

Integratie met alle grote advertentienetwerken op sociale media

AI-gestuurde budgettoewijzing voor een beter rendement op investering

Samenwerkingstools voor creatieve en marketingteams

Slimme beperkingen

Hogere prijzen gericht op enterprise clients

Niet ideaal voor kleine bedrijven met een beperkte advertentie-uitgaven

Slimme prijsstelling

Aangepaste prijzen op basis van advertentie-uitgaven en campagnebehoeften

Slimme beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Smartly

Een G2-recensent deelt:

Ze ondersteunen bijna alle native Meta Ads-functies, zoals DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Placement Customization, enz. Onze volledige campagnestructuur kan worden beheerd via gebruiksvriendelijke automatiseringsfeeds in Google Spreadsheets. Budget, creatieve content, copy, targeting, enz. – alles wordt live beheerd vanuit Google Spreadsheets!

Ze ondersteunen bijna alle native Meta Ads-functies, zoals DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Placement Customization, enz. Onze volledige campagnestructuur kan worden beheerd via gebruiksvriendelijke automatiseringsfeeds in Google Spreadsheets. Budget, creatieve content, copy, targeting, enz. – alles wordt live beheerd vanuit Google Spreadsheets!

📚 Lees ook: Vind de beste tools voor campagnebeheer om campagnes van begin tot eind te plannen, lanceren en optimaliseren.

10. Predis. ai (het beste voor het genereren van posts voor sociale media en het plannen van ideeën)

Predis.ai is een AI-gestuurde tool die bedrijven helpt bij het maken van complete posts voor sociale media, inclusief beeldmateriaal, bijschriften en hashtags, op basis van een eenvoudige tekstprompt. U voert een korte beschrijving van uw product, aanbieding of campagne in en Predis genereert automatisch kant-en-klare content die is afgestemd op platforms zoals Instagram, Facebook, LinkedIn en meer.

De tool wordt geleverd met een AI-beeldgenerator, aanpasbare sjablonen en een planner, zodat u content kunt ontwerpen en posten zonder tussen meerdere apps te schakelen. Het biedt ook concurrentieanalyses en prestatie-inzichten, waardoor u over gegevens beschikt om uw sociale strategie te verfijnen.

Predis werkt goed voor kleine tot middelgrote bedrijven en bureaus die een actieve, professionele aanwezigheid op sociale media willen behouden zonder veel te investeren in ontwerp of copywriting. Door ideevorming, aanmaken en planning op één plek te combineren, helpt het teams om campagnes consistent en op schema te houden.

De beste functies van Predis. ai

Door AI gegenereerde advertentieteksten, video's en statische posts voor sociale media

Platformspecifieke creatieve aanbevelingen voor verschillende kanalen

Suggesties voor bijschriften en hashtags om de zichtbaarheid te vergroten

Ondersteuning voor meerdere talen voor wereldwijde campagnes

Predis. ai beperkingen

Beperkte geavanceerde mogelijkheden voor video-bewerking

Werkt het beste voor social-first marketingstrategieën

Prijzen van Predis. ai

Free

Plus: $ 39/maand

Edge: $79/maand

Enterprise: $ 249/maand

Predis. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Predis. ai

Een G2-recensent deelt:

Leuke applicatie voor het aanmaken van alle soorten content, zoals video, afbeeldingen en carrousels.

Leuke applicatie voor het aanmaken van alle soorten content, zoals video, afbeeldingen en carrousels.

📚 Lees ook: Van het schrijven van advertentieteksten tot het selecteren van de beste creatieve uitingen: AI in reclame verandert de manier waarop marketeers werken.

Voordelen van het gebruik van AI voor het genereren van campagnes

🔎 Wist u dat? Een aanzienlijke meerderheid van de marketeers – maar liefst 85% – maakt gebruik van AI-schrijftools of tools voor het aanmaken van content om hun marketing te verbeteren.

AI-campagnegeneratoren nemen u veel werk uit handen: ze besparen u tijd, verscherpen uw targeting en brengen creatieve ideeën voort die u op elk kanaal kunt gebruiken. Met automatisering en data aan uw zijde wordt het plannen, creëren en optimaliseren van campagnes veel eenvoudiger en effectiever.

1. Sneller campagnes aanmakenAI kan binnen enkele minuten advertentieteksten, videoadvertenties, posts voor sociale media en advertentiesjablonen genereren, waardoor de tijd tussen concept en lancering wordt verkort.

⭐ Wat dit betekent: Marketeers ervaren directe voordelen voor hun efficiëntie en productiviteit door de implementatie van AI-technologie. 83,82% van de respondenten meldde een hogere productiviteit sinds de invoering van AI.

2. Consistente merkboodschapIngebouwde merkrichtlijnen en tone-of-voice-controles zorgen ervoor dat alle advertentieontwerpen in lijn zijn met uw merkidentiteit, ongeacht het platform.

3. Datagestuurde optimalisatieAI analyseert historische prestatiegegevens en het gedrag van het publiek om advertentiestrategieën te verfijnen, klikfrequenties te verbeteren en het rendement op investering te maximaliseren.

4. Personalisatie op grote schaalGeautomatiseerde aanpassing van content helpt bij het afstemmen van berichten op verschillende doelgroepen zonder dat er handmatig meerdere advertentievarianten hoeven te worden gemaakt.

5. Naadloze uitvoering via meerdere kanalenVeel AI-marketingcampagnegeneratoren kunnen worden geïntegreerd met sociale mediaplatforms, advertentienetwerken en CRM-tools, waardoor het eenvoudig is om campagnes via verschillende kanalen te coördineren.

6. KostenefficiëntieDoor de afhankelijkheid van externe creatieve bronnen te verminderen en het aantal proefversies tot een minimum te beperken, kunnen AI-aangedreven tools helpen de productiekosten van campagnes te verlagen.

📚 Lees ook: Verkort de installatie van campagnes met deze sjablonen voor marketingcampagnes die zijn ontworpen voor snelheid en samenwerking.

Uitdagingen bij het gebruik van AI voor het genereren van campagnes

Hoewel AI-campagnegeneratoren het aanmaken van advertenties kunnen stroomlijnen en de prestaties kunnen verbeteren, brengen ze ook uitdagingen met zich mee waar marketeers mee moeten omgaan.

1. KwaliteitscontroleDoor AI gegenereerde advertenties en teksten moeten mogelijk door mensen worden gecontroleerd voordat ze worden gepubliceerd om de nauwkeurigheid, relevantie en merkalignment te waarborgen.

📊 Hard feit: 39% van de marketeers zegt niet te weten hoe ze generatieve AI veilig kunnen gebruiken. Ze uiten hun bezorgdheid over de nauwkeurigheid ervan en melden dat er behoefte is aan menselijk toezicht, goede training en betrouwbare klantgegevens om de technologie effectief in te zetten op het werk.

2. Overmatig vertrouwen op automatiseringAls u voor het aanmaken van content uitsluitend op AI vertrouwt, kan dit resulteren in generieke of repetitieve berichten, waardoor de betrokkenheid van uw publiek na verloop van tijd kan afnemen.

3. Beperkte creatieve contextAI-tools werken het beste wanneer ze worden voorzien van gedetailleerde briefings en gegevens. Zonder de juiste input kan de output de nuances missen die nodig zijn voor specifieke campagnedoelen.

4. Gegevensprivacy en nalevingHet gebruik van klantgegevens voor AI-personalisatie vereist strikte naleving van privacyregels zoals de AVG en CCPA, die niet alle tools automatisch beheren.

🔍 Onderzoek toont aan: 40,44% van de marketeers noemt zorgen over privacy een grote uitdaging bij volledige AI-integratie en -optimalisatie. Dit weerspiegelt de groeiende gevoeligheid rond gegevensverwerking en ethische overwegingen bij AI-toepassingen.

5. Complexiteit van de integratieSommige AI-marketingcampagnegeneratoren kunnen mogelijk niet naadloos worden geïntegreerd met uw bestaande technologie, waardoor extra installatie of handmatige processen nodig zijn.

6. Kosten voor abonnement en schaalbaarheidHoewel AI-tools tijd kunnen besparen, kunnen geavanceerde functies, hogere gebruiksniveaus of ondersteuning voor meerdere merken de kosten verhogen, vooral voor grote teams.

📚 Lees ook: Stel budgetten vast, controleer uitgaven en pas strategieën in realtime aan met behulp van deze marketingbudgetgids.

Hoe kiest u de juiste AI-campagnegenerator?

De keuze van de juiste AI-marketingcampagnegenerator hangt af van de doelen, het budget en de werkstroom van uw team. De juiste keuze moet aansluiten bij uw campagnedoelstellingen en naadloos integreren in uw marketingstack.

1. Definieer de doelen van uw campagneBepaal of uw prioriteit ligt bij het maken van advertenties, het optimaliseren van targeting, het genereren van video-advertenties, het produceren van posts voor sociale media of het end-to-end beheren van campagnes.

2. Controleer de AI-mogelijkhedenZoek naar functies zoals advertentiesjablonen, meerdere advertentievarianten, voorspellende analyses en personalisatie die aansluiten bij de behoeften van uw campagne.

3. Beoordeel integratiemogelijkhedenKies een tool die naadloos werkt met uw sociale mediaplatforms, CRM en analysetools om werkstromen te stroomlijnen.

4. Evalueer het gebruiksgemakZorg ervoor dat het platform een intuïtieve interface heeft, zodat uw team snel kan beginnen met het maken van advertenties en advertentie-uitingen zonder een steile leercurve.

5. Vergelijk prijsniveausBekijk alle beschikbare abonnementen en houd rekening met mogelijke schaalbaarheidskosten als uw campagnes of team groeien.

6. Lees echte feedback van gebruikersBekijk beoordelingen op G2 en Capterra om inzicht te krijgen in de prestaties, de kwaliteit van de klantenservice en mogelijke beperkingen vanuit het perspectief van een gebruiker.

🔎 Wist u dat? Een solide promotiestrategie is wat geweldige campagnes onderscheidt van de vergetelijke.

Lever campagnes sneller met AI

AI-campagnegeneratoren veranderen het spel voor marketeers. Ze helpen u sneller advertentiecampagnes te plannen, aan te maken en te optimaliseren, slimmer te targeten en minder uit te geven. Heeft u nieuwe advertentieontwerpen nodig? Meerdere variaties? Platformspecifieke aanpassingen voor sociale media? Deze tools nemen het drukke werk uit het advertentieproces, zodat u zich kunt concentreren op de grote winsten.

En als je alles op één plek wilt uitvoeren, dan is ClickUp de oplossing voor jou. Het is de alles-in-één app voor werk, die projectmanagement, het aanmaken van content, samenwerking en AI combineert in één platform. Met ClickUp Brain, Brain MAX en AI Agents kun je je marketingcampagne van briefing tot lancering uitvoeren zonder ooit van tabblad te wisselen.

Probeer ClickUp nu gratis en begin met het slimmer beheren van uw campagnes.

Veelgestelde vragen

AI kan het aanmaken van campagnes aanzienlijk versnellen door binnen enkele minuten advertentieteksten, video-advertenties, posts voor sociale media en advertentiesjablonen te genereren. Het maakt ook gebruik van datagestuurde inzichten om targeting te optimaliseren, advertentie-uitingen te personaliseren en de klikfrequentie in de loop van de tijd te verbeteren.

In tegenstelling tot traditionele tools die sterk afhankelijk zijn van handmatige invoer, automatiseren AI-marketingcampagnegeneratoren het aanmaken van content, stellen ze meerdere advertentievarianten voor en gebruiken ze prestatiegegevens om campagnes op verschillende platforms te optimaliseren.

AI kan verschillende soorten campagnes ondersteunen, waaronder advertenties op sociale media, display-advertenties, e-mailmarketingcampagnes, video-advertenties en multichannelpromoties voor productlanceringen of seizoensuitverkoop.

U krijgt de beste resultaten door een duidelijke campagnebriefing, details over de doelgroep, merkrichtlijnen en relevante prestatiegegevens van eerdere campagnes te verstrekken.

Houd statistieken bij zoals conversiepercentages, klikfrequenties, kosten per acquisitie en betrokkenheidsniveaus voor en na de implementatie van de AI-tool om de impact ervan op de campagneprestaties te meten.