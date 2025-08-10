Gratis sjablonen voor klantinformatieformulieren om onboarding te stroomlijnen

🔎 Wist u dat? 85% van de mensen deelt graag feedback na een positieve ervaring, maar 81% doet dat ook wanneer er iets misgaat. Dat betekent dat elk contactmoment een kans is om iets waardevols te leren.

Bent u nog steeds bezig met het doorzoeken van e-mails of het jongleren met rommelige spreadsheets om het telefoonnummer van een client te vinden?

Daarom kan een systematisch formulier voor klantgegevens de onboarding soepeler en professioneler maken. Wanneer u aangepaste formulieren maakt, kunt u snel klantgegevens verzamelen en alles precies daar bewaren waar u het nodig hebt.

Bonus? U ziet er veel professioneler uit terwijl u dit doet.

Om u te helpen uw onboardingproces voor clients te standaardiseren voor zakelijke doeleinden, hebben we de beste gratis sjablonen voor clientinformatieformulieren verzameld die u meteen kunt gebruiken! 🚀

Wat zijn sjablonen voor klantinformatieformulieren?

Een sjabloon voor een klantinformatieformulier is een kant-en-klare layout waarmee u alle specifieke gegevens over uw klanten op één plek kunt verzamelen. Zie het als een handig formulier dat u gemakkelijk kunt hergebruiken, zodat u niet elke keer opnieuw hoeft te beginnen.

Met ClickUp kunt u uw formulier opslaan als sjabloon en hergebruiken voor elke nieuwe client, waardoor consistentie wordt gewaarborgd en tijd wordt bespaard.

💡 Pro-tip: Met ClickUp Brain kunt u direct een overzicht maken van verzonden clientformulieren, urgente verzoeken automatisch taggen en zelfs vervolgopdrachten genereren – zonder dat u dit handmatig hoeft te controleren!

🧠 Leuk weetje: De behoefte aan een georganiseerd klantenbestand dateert uit de 19e eeuw, toen groeiende fabrieken en bedrijven klantinformatieformulieren gingen gebruiken om transacties efficiënter te beheren.

Sjablonen voor klantinformatieformulieren bevatten doorgaans contactgegevens, bedrijfsgegevens en velden met servicegerelateerde informatie. Pas alle details aan op basis van wat belangrijk is voor uw werkstroom, zodat u georganiseerd blijft en geen cruciale klantinformatie mist.

Wat maakt een goed sjabloon voor een klantinformatieformulier?

Een goed sjabloon voor een klantinformatieformulier moet praktisch zijn en aanpasbaar aan uw zakelijke behoeften. Dit zijn de kenmerken van een goed sjabloon:

Duidelijke en eenvoudige layout : selecteer sjablonen voor klantinformatieformulieren die gemakkelijk te navigeren zijn met duidelijk gelabelde secties

Essentiële velden inbegrepen : kies een sjabloon dat alle benodigde informatie verzamelt, zoals contactgegevens en bedrijfsinformatie

Aanpasbaar : kies sjablonen voor klantinformatie waarin u velden kunt toevoegen of verwijderen op basis van uw behoeften

Eenvoudig bij te werken : kies een sjabloon voor een klantinformatieblad waarmee gegevens overzichtelijk worden geordend, zodat u ze gemakkelijk kunt vinden en bewerken

Velden die fouten verminderen : zoek een sjabloon voor klantgegevens met vervolgkeuzelijsten, selectievakjes en duidelijke invoervelden om fouten te minimaliseren

Naadloze integratie: Kies een oplossing zoals ClickUp waarmee u verzonden formulieren rechtstreeks kunt koppelen aan taken, automatiseringen en uw CRM-pijplijn

💡 Pro-tip: Laat rommelige klantgegevens uw succes niet in de weg staan. Naast het ongemak leidt een gebrek aan organisatie tot gemiste kansen en potentiële risico's. Investeer in een uitgebreid klantgegevensbeheersysteem met ingebouwde registratie- en beoordelingsprocessen om klantgegevens efficiënt op te slaan.

Top 21 sjablonen voor klantinformatieformulieren

Bekijk de volgende kant-en-klare sjablonen voor klantinformatiebladen van ClickUp, de alles app voor werk, en andere platforms die boordevol functies zitten en volledig gratis te gebruiken zijn:

1. Sjabloon voor intakeformulier van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn de onboarding van clients met het sjabloon voor het intakeformulier van ClickUp

Wanneer u meerdere clientgesprekken achter elkaar voert, is het laatste wat u nodig hebt een inconsistent onboardingproces. De sjabloon voor het intakeformulier van ClickUp biedt u een overzichtelijke en aanpasbare installatie die klaar is voor gebruik. U hoeft niet langer clientinformatie uit verspreide e-mails bij elkaar te zoeken en kunt elk project op een solide basis starten.

Het is ontworpen voor veelzijdigheid, zodat u formulieren kunt maken voor verschillende sectoren, of het nu gaat om het onboarden van een nieuwe client of het screenen van sollicitanten. Met aanpasbare velden en het automatisch aanmaken van taken zet dit sjabloon voor intakeformulieren ruwe gegevens direct om in bruikbare werkstromen, zodat geen enkel cruciaal detail over het hoofd wordt gezien.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Pas intakeformulieren aan voor verschillende soorten clients of projecten

Leg belangrijke details vast met acht vooraf ingestelde aangepaste velden, zoals budget en gewenste contactmethode

Houd reacties en status in realtime bij met dynamische weergaven

Onderhoud moeiteloos een gestructureerde database met verzendingen van clients

Trigger automatiseringen voor follow-ups, herinneringen of documentverzoeken op basis van antwoorden op formulieren

Ideaal voor: Professionals, service providers en projectmanagers die op zoek zijn naar een meer aanpasbare manier om de intake van clients te beheren zonder helemaal opnieuw te beginnen.

2. Sjabloon voor ClickUp-registratieformulier

Gratis sjabloon downloaden Beheer alle klantregistraties met het sjabloon voor registratieformulieren van ClickUp

Aan de slag gaan met registraties hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het ClickUp-registratieformulier is een beginnersvriendelijk sjabloon waarmee u eenvoudig belangrijke informatie over leden kunt verzamelen en beheren.

ClickUp-formulieren kunnen op uw website worden ingesloten of via een link worden gedeeld, en elke registratie wordt automatisch bijgehouden als een taak of record in uw werkruimte.

Het stroomlijnt het registratieproces voor algemene programma's, lidmaatschappen of interne aanmeldingen en vermindert handmatige fouten. In tegenstelling tot sjablonen voor specifieke gebeurtenissen biedt deze sjabloon meer flexibiliteit voor doorlopende of terugkerende registratiebehoeften.

Aangepaste weergaven begeleiden u bij alles, inclusief het bijhouden van lijsten en het verzenden van formulieren. Bovendien kunt u dankzij de naadloze integratie in projectwerkstromen automatisch vervolgacties toewijzen, zodat teams georganiseerd blijven terwijl de registraties binnenstromen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Gebruik vooraf gedefinieerde velden voor namen, contactgegevens, betalingsstatus en voorkeuren voor gebeurtenissen om informatie op een centrale locatie te verzamelen

Automatiseer bevestigingsmails of onboarding-taken om vergissingen te minimaliseren

Organiseer registranten op categorie, betalingsstatus of sessievoorkeur

Registratietrends monitoren met aanpasbare dashboards

Ideaal voor: Organisatoren van evenementen, programmacoördinatoren en teams die live of virtuele registraties zonder complexiteit willen beheren.

3. Sjabloon voor ClickUp-lidmaatschapsformulier

Gratis sjabloon downloaden Beheer moeiteloos uw community met het sjabloon voor het lidmaatschapsformulier van ClickUp

De sjabloon voor het lidmaatschapsformulier van ClickUp is ontworpen voor clubs, sportscholen, loyaliteitsprogramma's en verenigingen en maakt het eenvoudig om nieuwe leden te registreren. Het verzamelt contactgegevens, voorkeuren voor lidmaatschapsniveaus, betalingsgegevens en toestemmingsformulieren in een professioneel format.

Dankzij dit sjabloon hoeft u niet telkens een nieuw formulier op te stellen wanneer iemand zich aanmeldt. Met de ingebouwde automatisering kunt u leden categoriseren, herinneringen voor verlenging instellen of onboarding-taken rechtstreeks in ClickUp toewijzen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Personaliseer lidmaatschapsformulieren met gelaagde opties en add-ons voor betere communicatie

Integreer met CRM-pijplijnen om de betrokkenheid van leden te vergroten

Houd de voortgang van aanvragen bij met aangepaste statussen zoals 'Ter beoordeling' en 'Goedgekeurd'

Sla essentiële informatie van leden veilig op met eenvoudige database-integratie

Ideaal voor: Organisaties en bedrijven die diensten op basis van een abonnement of lidmaatschap aanbieden.

➡️ Lees meer: Beste software voor ledenbeheer voor organisaties

4. ClickUp-sjabloon voor formulieren

Gratis sjabloon downloaden Zorg dat de eerste stappen met een client soepel en stressvrij verlopen met het ClickUp-formuliersjabloon

Heb je ooit in je e-mails zitten zoeken naar informatie die een client vorige week heeft gedeeld? Of erger nog, beseffen dat je iets belangrijks bent vergeten te vragen? De ClickUp-formuliersjabloon lost dat op door te dienen als een leeg canvas waarop je elk gewenst formulier kunt maken, zoals feedback van klanten, intake, serviceaanvragen of interne enquêtes. De sjabloon biedt volledige flexibiliteit met betrekking tot veldtypen, ontwerp en automatisering. Het is ideaal als u volledige controle wilt over de structuur en velden in plaats van een vooraf gemaakte sjabloon te gebruiken.

ClickUp Forms ondersteunt voorwaardelijke logica, zodat u velden kunt weergeven of verbergen op basis van eerdere antwoorden, waardoor uw formulieren slimmer en relevanter worden voor elke client.

De sjabloon biedt volledige flexibiliteit met betrekking tot veldtypen, ontwerp en automatiseringen. Het direct aanmaken van taken op basis van verzonden formulieren verhoogt de efficiëntie van de werkstroom en zorgt ervoor dat teams op de hoogte blijven van binnenkomende verzoeken of gegevens.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Leg gegevens vast en zet verzonden informatie om in bruikbare taken

Gebruik voorwaardelijke logica om verschillende formulierpaden te stroomlijnen

Werk samen met uw team via opmerkingen, herinneringen en statusupdates

Houd antwoorden op formulieren bij met verschillende weergaven, zoals Lijst of Formulier

Ideaal voor: Teams die volledig aanpasbare, multifunctionele formulieren nodig hebben om gegevensverzameling en acties te stroomlijnen.

➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor intakeformulieren voor klanten in Word en ClickUp

5. Sjabloon voor feedbackformulier van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Leg snel inzichten vast met het sjabloon voor feedbackformulieren van ClickUp

De sjabloon voor het feedbackformulier voor klanten van ClickUp is gemaakt om gestructureerde inzichten te verzamelen van klanten, teamleden of deelnemers aan een gebeurtenis. Het helpt u bij het ontwerpen van feedbackformulieren die worden ingevuld en organiseert alles netjes, zodat u niet hoeft te zoeken naar vage antwoorden of verspreide aantekeningen.

Met ClickUp wordt feedback automatisch doorgestuurd naar het juiste team of project, en kunt u ClickUp Brain (AI) gebruiken om reactietrends samen te vatten en te analyseren.

De sjabloon bevat velden voor beoordelingen, open opmerkingen en suggesties voor verbetering. De verzamelde feedback wordt rechtstreeks naar een centrale werkruimte gestuurd, waardoor u eenvoudig trends kunt analyseren en verbeteringen kunt prioriteren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Geef prioriteit aan op feedback gebaseerde actie-items binnen werkstromen

Maak aangepaste weergaven om sentiment- en tevredenheidsstatistieken te analyseren

Stel feedback enquêtes op maat samen met zeven kant-en-klare aangepaste velden

Identificeer patronen eenvoudig met behulp van gestructureerde beoordelingen en suggesties

Ideaal voor: Productteams, serviceproviders of startende bedrijven die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om klantinzichten vast te leggen zonder het wiel opnieuw uit te vinden.

Dit is wat Matus Mosney, hoofd hardwareontwikkeling bij Panza Robotics, te zeggen had over het gebruik van ClickUp:

Met ClickUp konden we complexe ontwikkelingen opsplitsen in een beter beheersbare lijst met taken. De interface is aanpasbaar en gemakkelijk om mee te werken, waardoor snelle updates, wijzigingen of installatie van nieuwe taken op basis van feedback mogelijk zijn.

Met ClickUp konden we complexe ontwikkelingen opsplitsen in een beter beheersbare lijst met taken. De interface is aanpasbaar en gemakkelijk om mee te werken, waardoor we snel updates kunnen doorvoeren, wijzigingen kunnen aanbrengen of nieuwe taken kunnen installeren op basis van feedback.

6. Sjabloon voor ClickUp-registratieformulier voor gebeurtenissen

Gratis sjabloon downloaden Maak aanmeldingen een fluitje van een cent met het sjabloon voor evenementregistratie van ClickUp

Stel dat u een belangrijke gebeurtenis organiseert, zoals een bedrijfsworkshop, een virtueel webinar of een grootschalige productlancering. Het laatste wat u dan wilt, is verstrikt raken in rommelige registratieformulieren of verwarde e-mails. Het sjabloon voor evenementregistratie van ClickUp vereenvoudigt uw leven door u een probleemloze manier te bieden om alle essentiële gegevens vooraf te verzamelen.

De gebeurtenisformulieren van ClickUp kunnen automatische herinneringen triggeren, taken toewijzen voor de voorbereiding van gebeurtenissen en deelnemers indelen voor breakout-sessies, allemaal vanuit één enkel verzendformulier.

Beheer aanmeldingen voor conferenties, workshops, trainingssessies en netwerkevenementen. Het sjabloon legt ook gegevens van deelnemers vast, zoals voorkeuren voor sessies, dieetwensen en betalingsstatus.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak snel aangepaste registratieformulieren voor gebeurtenissen waarin alle essentiële gegevens worden vastgelegd

Zorg ervoor dat taken na registratie, zoals bevestigingen, herinneringen en toewijzing van middelen, automatisch worden uitgevoerd met geïntegreerde werkstromen

Segmenteer deelnemers voor breakout-sessies of speciale vereisten

Houd de capaciteit voor gebeurtenissen en het wachtlijstbeheer in realtime bij

Ideaal voor: Organisatoren van evenementen, marketingteams en communitymanagers die registraties voor verschillende evenementen moeten beheren.

📮 ClickUp Insight: 74% van de werknemers gebruikt twee of meer tools om de benodigde informatie te vinden, terwijl ze schakelen tussen e-mails, chat, aantekeningen, projectmanagementtools en documentatie. Dit voortdurende wisselen van context kost tijd en vertraagt de productiviteit. Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp al uw werk – e-mail, chat, documenten, taken en aantekeningen – samen in één doorzoekbare werkruimte, zodat alles precies staat waar u het nodig hebt.

Gratis sjabloon downloaden Verzamel eenvoudig leads met behulp van het ClickUp-sjabloon voor contactformulieren

Het sjabloon voor het contactformulier van ClickUp is een essentieel hulpmiddel voor het vastleggen van inkomende vragen via uw website, app of marketingcampagnes. Het verzamelt basisinformatie zoals naam, e-mail, bericht en reden voor contact.

U kunt dit sjabloon op verschillende manieren gebruiken, bijvoorbeeld om informatie over clients te verzamelen, hun feedback te verzamelen of serviceverzoeken af te handelen. Gebruik dit voor algemene vragen, marketingcampagnes of supporttickets waarbij eenvoud belangrijk is. Probeer voor gedetailleerde klantgeschiedenissen en CRM-gekoppelde velden het sjabloon voor klantcontactformulier. Elk verzonden formulier kan automatisch CRM-werkstromen, taaktoewijzingen of lead-nurturing-sequenties triggeren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Formulieren automatisch doorsturen naar de juiste team leden

Monitor eenvoudig het aantal leads en trends in de rente van klanten

Centraliseer alle vragen van klanten in één georganiseerde hub binnen ClickUp

Wijs direct vervolg taken toe, zodat geen enkel bericht achterblijft

Ideaal voor: Klantenservice-teams of kleine bedrijven die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke, eenvoudige manier om inkomende contactverzoeken en feedback te beheren.

🎥 Ontdek hoe ClickUp Whiteboards de samenwerking met uw klanten naar een hoger niveau tillen. Van brainstormen tot uitvoering, ontdek hoe u elke keer weer indruk maakt op uw klanten:

Gratis sjabloon downloaden Maak op een georganiseerde manier contact met uw klanten met de sjabloon voor het klantcontactformulier van ClickUp

Contact houden met klanten hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met het sjabloon voor klantcontactformulieren van ClickUp kunt u gemakkelijker rechtstreeks horen van de mensen die er het meest toe doen wanneer ze feedback willen geven, een snelle vraag willen stellen of een probleem willen melden.

Met ClickUp Brain kunt u trends in klantfeedback analyseren en zelfs automatisch samenvattingen of actiepunten genereren.

Dit sjabloon is een verbetering van het standaard contactformulier door velden toe te voegen die zijn afgestemd op klantenservice of verkoopopvolging, zoals urgentieniveau, rente in producten of diensten en voorkeurscommunicatiemethoden. Het helpt verkoop- en serviceteams om vragen sneller te triëren en met meer context te beantwoorden, waardoor de klanttevredenheid en leadconversie verbeteren.

In tegenstelling tot het standaard contactformulier is dit sjabloon bedoeld voor bestaande of veelbelovende klanten, zodat teams reacties kunnen prioriteren op basis van urgentie, interesse in producten of eerdere contacten.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Leg gedetailleerde klantinformatie vast voor gepersonaliseerde follow-ups

Houd klantinteracties bij in de tijd en koppel contacten moeiteloos aan CRM-pijplijnen

Maak gebruik van ClickUp Brain om trends in feedback te analyseren zonder een vinger uit te steken

Voeg uw huisstijl toe, zoals uw logo, kleuren of zelfs een korte introductievideo, met behulp van ClickUp Documenten

Ideaal voor: Klantenservice en verkoopteams die hun processen voor het beheer van vragen willen optimaliseren.

➡️ Lees meer: Werkstroomstrategieën voor clientbeheer voor professionals in het bedrijfsleven

9. Sjabloon voor ClickUp-aanvraagformulier

Gratis sjabloon downloaden Houd eenvoudig binnenkomende verzoeken bij met het sjabloon voor het verzoekformulier van ClickUp

Het sjabloon voor het ClickUp-aanvraagformulier helpt teams bij het efficiënt verwerken van service-, onderhouds-, resource- of productaanvragen. Het biedt gestructureerde velden voor het type aanvraag, de prioriteit, de beschrijving en de benodigde goedkeuringen.

Verzamel IT-helpdesktickets, content- of ontwerpverzoeken, onboarding-checklists of apparatuurbehoeften – alles wat uw team regelmatig wordt gevraagd. Het gaat niet alleen om het verkrijgen van contactinformatie, maar ook om het automatisch vastleggen en doorsturen van actiegerichte service-, IT- of resourceverzoeken naar het juiste team.

Bovendien stuurt ClickUp Automatisering taken naar de juiste afdelingen en zorgt ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Standaardiseer het verzenden van interne en externe verzoeken

Geef binnenkomende verzoeken automatisch prioriteit en wijs ze toe

Controleer goedkeuringswerkstromen en tijdlijnen voor het uitvoeren van verzoeken

Houd de voortgang van verzoeken bij in aangepaste weergaven zoals Verzoekstatus, Gebruikerslijst of Nieuwe verzoeken

Ideaal voor: Operations-, IT- of facilitaire teams die inkomende service- of ondersteuningsverzoeken beheren.

💡 Pro-tip: HR-teams moeten Applicant Tracking Systems (ATS) gebruiken om talent naadloos in dienst te nemen, de beste kandidaten te filteren en het wervingsproces te vereenvoudigen.

10. ClickUp CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Beheer contacten, houd pijplijnen bij en automatiseer follow-ups, allemaal vanuit de ClickUp CRM-sjabloon

De ClickUp CRM-sjabloon is een kant-en-klare werkruimte die is ontworpen om teams te helpen de volledige klantcyclus te beheren, van het genereren van leads tot de follow-up na de verkoop. Het integreert het verzenden van formulieren in CRM-pijplijnen, waardoor een naadloos traject ontstaat van aanvraag tot afsluiting.

In plaats van klantinformatie verspreid over verschillende tools en e-mails, centraliseert dit sjabloon al uw contacten, deals, taken en interacties op één overzichtelijke plek. Bovendien maken aanpasbare velden, automatisering triggers en rapportagetools het eenvoudig om het CRM aan te passen aan elk bedrijfsmodel.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd eenvoudig de fasen van de klantcyclus, de grootte van deals en de volgende stappen bij

Gebruik kant-en-klare mappen met vooraf ingestelde weergaven en velden om meteen aan de slag te gaan

Stel triggers in voor follow-ups of volgende stappen zonder handmatig werk

Organiseer dagelijkse taken op basis van de fase van de verkoop, de grootte van de deal of de urgentie (taakprioritering)

Ideaal voor: Sales- en marketingteams die klantrelaties beheren in elke fase van de funnel.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain om uw CRM een boost te geven! Probeer deze prompt eens: "Analyseer alle aantekeningen, e-mails en feedback van clients om hun sentiment te beoordelen. Markeer clients die tekenen van ontevredenheid vertonen voor onmiddellijke aandacht en identificeer clients met een positief sentiment die mogelijk klaar zijn voor upsell-kansen." ClickUp Brain CRM-gebruiksscenario Laat AI u helpen bij het prioriteren van klantrelaties en het signaleren van nieuwe groeikansen – volledig automatisch. Lees meer: Hoe u uw eigen CRM kunt maken in ClickUp

11. Sjabloon voor onboarding van klanten van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Bied een professionele onboarding-ervaring voor klanten met de sjabloon voor klant-onboarding van ClickUp

Een sterk onboardingproces zet de toon voor uw hele klantrelatie. Met de sjabloon voor klantonboarding van ClickUp kunt u een soepele en consistente ervaring creëren wanneer u een nieuwe klant verwelkomt of een bestaande klant naar een nieuwe dienst overzet.

Dit sjabloon bevat ingebouwde stappen en taaksjablonen waarmee uw team georganiseerd blijft en de voortgang van de onboarding effectief kan bijhouden. Het automatiseert stappen zoals het verzenden van welkomst-e-mails, het maken van producttutorials, het plannen van vergaderingen voor de installatie en het bijhouden van mijlpalen om de time-to-value te versnellen en de relaties met klanten vanaf dag één te verdiepen.

🔎 Wist u dat? Bijna 63% van de klanten zegt dat de onboarding-ervaring van grote invloed is op hun beslissing om zich te abonneren op een dienst of een aankoop te voltooien.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Pas de sjabloon eenvoudig aan uw branche, dienst of type klant aan

Houd uw hele team op de hoogte met visuele tijdlijnen en realtime updates

Analyseer knelpunten bij onboarding met realtime dashboards

Gebruik formulieren of taakopmerkingen om tijdens en na de onboarding informatie te verzamelen

Ideaal voor: Teams voor klantensucces en -service die de onboarding-ervaringen willen stroomlijnen en verbeteren.

➡️ Lees meer: Hoe maak je een checklist voor het onboarden van clients?

12. Sjabloon voor klanttevredenheidsenquête van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd het sentiment van klanten bij in de tijd met behulp van visuele rapporten in de sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken van ClickUp

Klanttevredenheid is een must voor elk bedrijf dat wil groeien. Met de sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken van ClickUp kunt u eenvoudig meten hoe tevreden klanten zijn na afloop van een dienst of project.

Het verzamelt beoordelingen, open opmerkingen en suggesties voor verbetering in een systematisch format. Deze sjabloon valt op door zijn opvallende ontwerp en leuke interactieve functies, zoals sterbeoordelingen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Leg klanttevredenheidscijfers vast voor verschillende contactmomenten met de klantenservice

Trigger automatisch escalatiewerkstromen bij negatieve feedback

Gebruik ClickUp Dashboards om belangrijke statistieken zoals tevredenheidsscores en trends te visualiseren

Ontdek patronen in feedback en houd de klanttevredenheid bij in de loop van de tijd met automatisering van ClickUp

Ideaal voor: Teams voor klantensucces, productmanagers, ondersteuningsleiders en bedrijven die zich toewijzing aan het verbeteren van de klantervaring op basis van directe feedback.

🧠 Leuk weetje: De eerste klacht van een klant werd in 1750 v.Chr. op een kleitablet vastgelegd, waarin ontevredenheid werd geuit over de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten.

💡 Pro-tip: ClickUp-automatisering kan automatisch taken toewijzen, notificaties verzenden of statussen bijwerken wanneer een nieuw formulier wordt ingediend, waardoor onboarding handsfree en foutloos verloopt.

13. Sjabloon voor productfeedbackenquête van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Het vastleggen van realtime productfeedback is eenvoudiger met de sjabloon voor productfeedback van ClickUp

Als u een productgericht bedrijf bent, kunt u met de sjabloon voor productfeedback van ClickUp eenvoudig zinvolle klantinzichten verzamelen, die kunnen worden gebruikt om functies te verbeteren, pijnpunten aan te pakken en de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

Met de aanpasbare velden en ingebouwde analyses van deze sjabloon kunt u feedback snel omzetten in actie. Het is efficiënt, gebruiksvriendelijk en ontworpen om uw productteam gefocust te houden op continue verbetering en klanttevredenheid.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Leg inzichten van gebruikers vast over functionaliteit, bruikbaarheid en functieverzoeken

Geef prioriteit aan toekomstige updates op basis van directe behoeften en voorkeuren van klanten

Vertaal feedback snel in bruikbare ontwikkelingswerk door enquêtereacties te integreren met het aanmaken van taken

Geef prioriteit aan roadmap-items op basis van echte klantinzichten en analyseer gemeenschappelijke thema's

Ideaal voor: Productmanagers en ontwikkelingsteams die zich richten op klantgerichte innovatie.

14. Sjabloon voor patiëntenbeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Blijf op de hoogte van de patiëntenzorg met de sjabloon voor patiëntenbeheer van ClickUp

De sjabloon voor patiëntenbeheer van ClickUp is een gamechanger voor zorgverleners en medische instellingen. Met deze sjabloon kunnen praktijken patiëntendossiers, afspraken, communicatie en follow-ups bijhouden.

Bovendien zorgen HIPAA-vriendelijke structuren ervoor dat gevoelige informatie op de juiste manier wordt behandeld. Gebruik ingebouwde weergaven voor het bijhouden van patiënten, aanpasbare formulieren voor intake en een centrale ruimte voor het beheren van medische geschiedenissen en behandelplannen

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Beheer patiëntprofielen, behandelplannen en follow-ups op een systematische manier

Wijs taken toe voor afspraken, check-ins of herinneringen voor medicatie

Houd de communicatie en geschiedenis van patiënten bij in één beveiligde ruimte

Toegang tot lijstweergave voor het bijhouden van medische documenten (röntgenfoto's, ECG's, laboratoriumrapporten)

Ideaal voor: Zorgverleners, klinieken, ziekenhuizen, wellnesscentra en administratieve teams die op zoek zijn naar een digitale oplossing voor het beheer van patiëntendossiers.

🎥 Krijg een snel overzicht van hoe ClickUp uw productiviteit op het werk verbetert:

15. ClickUp-sjabloon voor het ontdekken van agentschappen/clients

Gratis sjabloon downloaden Breng de doelen en deliverables van clients systematisch in kaart met de sjabloon voor agency/client discovery van ClickUp

Het sjabloon voor het document voor het ontdekken van agentschappen/clients van ClickUp legt essentiële projectvereisten, doelen, verwachtingen en tijdlijnen vast aan het begin van nieuwe opdrachten. Het zorgt voor wederzijds begrip tussen clients en serviceproviders voordat het werk begint.

Gebruik dit sjabloon om alles te verzamelen wat u nodig hebt: doelen van de client, doelgroepen, deliverables, tijdlijnen, noem maar op. Het stroomlijnt zelfs de instellingen voor de scope en de planning van het project door beide partijen in een vroeg stadium op één lijn te brengen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Verzamel duidelijk de doelen, uitdagingen en verwachtingen van clients

Identificeer projectrisico's of hiaten voordat u van start gaat

Creëer één enkele bron van waarheid voor het bepalen van de projectomvang

Integreer ontdekkingen in de werkstromen voor projectplanning

Ideaal voor: Creatieve bureaus, freelance consultants, marketingteams en iedereen die projecten met clients start en dit meteen goed wil doen.

➡️ Lees meer: Beste gratis databasesoftware

16. Sjabloon voor juridisch clientbeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer elke stap van uw juridische werkstroom met de sjabloon voor juridisch clientbeheer van ClickUp

De sjabloon voor juridisch cliëntenbeheer van ClickUp is speciaal ontworpen voor juridische professionals die meer duidelijkheid en controle nodig hebben dan gewone spreadsheets kunnen bieden. Het biedt u een centrale ruimte om elke cliënt, elk dossier, elke deadline en elk document zonder stress te beheren.

Het sjabloon houdt uw volledige caseload georganiseerd en in beweging. Het is alles wat u nodig hebt om zaken onder controle te houden en cliënten op de hoogte te houden. Het helpt advocatenkantoren ook bij het efficiënt beheren van intakeformulieren, ontdekkingsdocumenten en aantekeningen over zaken.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd een overzichtelijke administratie bij van clientdossiers, documenten en deadlines

Automatiseer herinneringen voor taken zoals rechtbankdata, archivering en vergaderingen

Zorg voor naleving van de vertrouwelijkheidsnormen van clients

Stuur updates en blijf in contact met clients dankzij e-mailintegratie

Ideaal voor: Advocatenkantoren, zelfstandige advocaten en interne juridische teams die doorlopende klantrelaties en caseloads beheren.

17. Sjabloon voor klantinformatieformulier door Template. Net

Dit eenvoudige maar effectieve formulier voor klantinformatie van Template.Net bevat alle essentiële contactvelden die u nodig hebt om in contact te blijven met uw klanten. Het helpt u ook bijhouden hoe klanten u vinden, identificeren welke marketingkanalen de meeste leads opleveren en dubbel inzetten op wat werkt.

Het biedt ook een afdrukbare, bewerkbare layout voor het verzamelen van basisinformatie over klanten, zoals namen, adressen, telefoonnummers en servicevoorkeuren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Downloaden in meerdere formaten (Word, PDF, Google Documenten) voor flexibiliteit

Gebruik voor account installatie, facturering of eerste servicebeoordelingen

Bied meerdere contactvoorkeuren aan om de responspercentages te verbeteren

Voeg het bijhouden van verwijzingsbronnen en ruimte voor extra aantekeningen toe

Ideaal voor: Kleine bedrijven, freelancers of iedereen die een snelle en georganiseerde manier nodig heeft om klantinformatie te verzamelen en op te slaan.

18. Sjabloon voor klantinformatieblad door Template. Net

Het sjabloon voor een klantinformatieblad van Template.Net is een ander solide alternatief voor een standaardformulier voor klantinformatie.

Dit gebruiksvriendelijke sjabloon legt gedetailleerde klantinformatie vast voor lopende relaties, waaronder contactgegevens, servicegeschiedenis, voorkeuren en aantekeningen. Het ondersteunt eenvoudige updates in de loop van de tijd, waardoor het ideaal is voor bedrijven die voortdurend interactie met klanten moeten vastleggen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Organiseer clientbestanden met gedetailleerde achtergrondvelden

Personaliseer formulieren voor B2B- of B2C-clienttypes

Voeg betalingsvoorkeuren en factureringsinformatie toe

Behandel serviceverwachtingen, tijdlijnen en speciale verzoeken

Ideaal voor: Agentschappen, adviesbureaus en bedrijven die terugkerende klantopdrachten beheren.

19. Sjabloon voor patiëntinformatieblad door Template. Net

De sjabloon voor patiëntinformatie van Template.Net is ontworpen voor medische, tandheelkundige en wellnesspraktijken en is een effectief hulpmiddel voor het verzamelen van gedetailleerde demografische gegevens van patiënten, verzekeringsgegevens, contactpersonen voor noodgevallen en medische geschiedenis.

Het is een uitstekende keuze voor klinieken die een gratis, afdrukbare optie willen voor een snelle, eenvoudige registratie van patiënten en een nauwkeurige administratie.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Gebruik standaardvelden om verzekerings- en noodprotocollen te stroomlijnen

Optimaliseer de werkstromen voor de intake en ondersteun de documentatievereisten voor compliance

Meer informatie over verzekeringsgegevens en contactpersonen voor noodgevallen

Toegang tot velden voor toestemming en handtekening voor naleving van wettelijke en medische voorschriften

Ideaal voor: Klinieken, zelfstandige artsen en kleine zorginstellingen die een eenvoudige, afdrukbare manier nodig hebben om snel patiëntgegevens te verzamelen.

20. Sjabloon voor informatieblad voor cliënten van advocatenkantoren door Template. Net

De sjabloon voor het informatieformulier voor cliënten van advocatenkantoren van Template.Net is ontwikkeld om gedetailleerde cliëntprofielen voor advocatenkantoren te verzamelen. Het bevat secties voor het type zaak, contactgeschiedenis, overeenkomst van opdracht en conflictcontroles.

Een essentieel hulpmiddel voor het handhaven van compliance, het bijhouden van belangenconflicten en het beheren van klantrelaties. Ideaal voor het onboarden van klanten en het documenteren van hun juridische zaken.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Gebruik volledig bewerkbare ruimte voor uw logo en huisstijl

Voeg aantekeningen bij de intake, conflictcontroles en gegevens over voorschotten toe

Organiseer casespecifieke informatie in gestructureerde sheets

Voeg een speciaal gedeelte toe voor samenvattingen van juridische problemen

Ideaal voor: Advocatenkantoren en zelfstandige advocaten die de intake van cliënten en het dossierbeheer willen formaliseren.

➡️ Lees meer: Gratis sjablonen voor adreslijsten om georganiseerd te blijven

21. Sjabloon voor informatieblad voor vastgoedclients door Template. Net

De sjabloon voor het informatieblad voor vastgoedclients van Template.Net helpt makelaars essentiële klantgegevens te verzamelen voor het zoeken naar onroerend goed, financieringsbehoeften en transactiegeschiedenis. Het bevat velden voor budget, voorkeuren, soorten onroerend goed en de status van voorlopige goedkeuring van leningen.

Het sjabloon legt de behoeften van de client vast en verzamelt informatie over hun budget en voorkeuren op het gebied van onroerend goed. Dit verfijnt het hele aankoopproces van een woning voor makelaars en hun clients, van aanvraag tot afronding.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Leg profielen van kopers of verkopers vast met velden voor voorkeuren op het gebied van onroerend goed

Verbeter de klantenservice en zorg tegelijkertijd voor beter dealbeheer en snellere afsluitingen

Documenteer zoekopdrachten naar woningen, bezichtigingen en feedback van clients

Creëer een naadloze pijplijn van intake tot transactie

Ideaal voor: Makelaars, makelaars en vastgoedadviseurs die een kant-en-klare sjabloon willen voor het onboarden van klanten en het matchen van vastgoed.

Maak een einde aan uw werkstroomproblemen met ClickUp

Ongeacht uw branche kunt u met het juiste klantinformatiesysteem tijd besparen, fouten verminderen en de klanttevredenheid verbeteren.

De sjablonen die we hebben besproken, bieden een solide startpunt, maar als u uw intake van klantinformatie naar een hoger niveau wilt tillen, is ClickUp, de alles-in-één app voor werk, de ultieme oplossing. De formulieren, automatiseringen en AI (ClickUp Brain) van ClickUp werken samen om de intake te stroomlijnen, follow-ups te automatiseren en uw klantendatabase georganiseerd te houden, allemaal op één plek.

Voor nog meer flexibiliteit biedt ClickUp integraties met populaire CRM-, e-mail- en analysetools, zodat uw klantgegevens overal beschikbaar zijn waar u ze nodig hebt. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en transformeer de manier waarop u klantinformatie vastlegt! 🚀