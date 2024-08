Procedures en beleidsregels schrijven (met sjablonen)

Een organisatie met duidelijke beleidslijnen en procedures bevordert een positieve cultuur. Iedereen kent de visie en waarden van het bedrijf, die vorm geven aan het gedrag van werknemers.

Gedocumenteerde procedures bevatten een lijst van wat mag en wat niet mag. Een goed geschreven beleids- en procedurehandboek helpt uw organisatie te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten. Het biedt werkinstructies voor werknemers en managers om de beste resultaten te behalen voor alle belanghebbenden.

Het schrijven van procedures en beleid is echter complex. Als het schrijven van een procedurehandboek nieuw voor je is, is het niet meer dan logisch dat je hulp nodig hebt bij het overbrengen van je ideeën en het verduidelijken van je ideeën operationele strategie .

In deze uitgebreide gids delen we stapsgewijze instructies voor het schrijven van procedures, sjablonen om het proces te versnellen en tips en best practices voor het schrijven van procedures.

Wat betekent Procedures Schrijven?

Procedures zijn een combinatie van stappen, richtlijnen en online bronnen die je helpen een taak uit te voeren. Goed geschreven procedures zijn een reeks routinematige stappen, met de volgorde waarin ze moeten worden uitgevoerd.

Ze omvatten de visie van de leiderschapsgroep en stellen je personeel in staat om hun strategische doelen te bereiken, prestatienormen op te stellen en verbeterpunten te identificeren.

Inzicht in het belang van het schrijven van procedures

Beleidsregels nemen onzekerheden weg over het uitvoeren van routinetaken en zorgen ervoor dat mensen de juiste taken correct uitvoeren. Dit helpt op zijn beurt het bedrijf om efficiënter te werken en te blijven voldoen aan de voorschriften.

Hoewel geen enkele procedure optimale prestaties kan garanderen, standaardiseren ze best practices in al je teams en verbeteren ze de kwaliteit van de resultaten.

Efficiëntie en productiviteit

Is dit u wel eens overkomen? U bent uren bezig geweest om een taak tot in de puntjes uit te voeren, tot u ontdekte dat uw teamgenoot het in het verleden al eens had gedaan en dat er een eenvoudigere manier was.

Dit is waar procedures van pas komen. Niet alleen voorkomen ze dubbel werk en regelen ze gezamenlijk taakbeheer, maar efficiënt geschreven procedures stroomlijnen workflows en stellen je team in staat productiever te zijn.

Duidelijkheid en consistentie

Geschreven procedures verduidelijken de verwachtingen van werknemers en minimaliseren fouten. Uw doel bij het schrijven van procedures moet zijn om op een eenvoudige en consistente manier aan te geven hoe specifieke taken in de hele organisatie worden uitgevoerd processen te standaardiseren .

Opleiding en inwerken

Uw nieuwe medewerkers of teamleden kunnen al uw procedures met betrekking tot een proces of product raadplegen. Dit verkort hun leercurve en vermindert hun afhankelijkheid van teamgenoten. Procedures fungeren ook als een waardevolle bron voor kennisoverdracht, die gemakkelijk toegankelijk is wanneer iemand niet zeker weet hoe een taak moet worden uitgevoerd.

Risicobeperking en naleving

Procedures kunnen u helpen bij het identificeren en beheren van potentiële risico's door best practices en veiligheidsmaatregelen te beschrijven. Alle industrieën zijn onderworpen aan landspecifieke wetten en voorschriften; procedures zorgen ervoor dat organisaties deze voorschriften en lokale wetten naleven.

Een fabrikant van chips kan bijvoorbeeld te maken krijgen met juridische en wettelijke repercussies als de ingrediënten van de inhoud niet worden vermeld en eventuele allergenen niet worden genoemd. Het implementeren van een waterdichte procedure die voldoet aan de regelgeving kan ervoor zorgen dat er geen fouten worden gemaakt bij het verpakken en etiketteren van de producten.

Voortdurende verbetering

Werk schriftelijke procedures regelmatig bij om ervoor te zorgen dat organisatorische processen evolueren en gelijke tred houden met veranderende bedrijfsbehoeften.

Tijdens de pandemie moesten bedrijven wereldwijd zich bijvoorbeeld aanpassen aan de nieuwe norm van werken op afstand, waardoor ze hun beleid en procedures moesten bijwerken om het werk van hun werknemers in een digitale en hybride omgeving te ondersteunen.

Verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid

Procedures definiëren de rollen en verantwoordelijkheden van werknemers, waarbij verantwoordelijkheid en eigenaarschap worden vastgelegd.

Als u bijvoorbeeld een vergoeding aanvraagt, dient u uw aanvraag samen met bewijsstukken in via een portaal, laat u de aanvraag goedkeuren door de manager en laat u ten slotte het bedrag terugbetalen door de boekhoudafdeling.

Dit zorgt ervoor dat dergelijke processen naadloos worden geïmplementeerd door discrepanties te identificeren en ze terug te leiden naar de juiste medewerker, zodat ze effectief kunnen worden aangepakt.

Klanttevredenheid

Stelt u zich eens voor dat u leiding geeft aan een klantenserviceteam dat dagelijks talloze problemen en vragen van klanten afhandelt. Als uw team toegang zou hebben tot een procedurehandleiding die het proces voor het snel en effectief oplossen van problemen en vragen van klanten standaardiseert, zou dat de snelheid waarmee uw team veelvoorkomende vragen en ondersteuningsproblemen oplost, verhogen.

Eenvoudige toegang

Te veel handleidingen en losse memo's in uw organisatie leiden tot een overdaad aan informatie. Gebruikers verliezen relevante bronnen uit het oog of verspillen tijd om ze te vinden wanneer ze weloverwogen beslissingen moeten nemen.

Een bijgewerkt online systeem dat gebruikers toegang geeft en hen in staat stelt om de procedurestappen bij te werken, is een geweldige optie voor snelgroeiende organisaties waar beleid en procedures blijven evolueren.

Procedures schrijven

Bepaal de reikwijdte en doelen van de procedure

De eerste stap bij het schrijven van een procedure is het definiëren van doelen - op welk specifiek proces of taak wilt u zich richten? Wie zal dit proceduredocument gebruiken?

Maak een lijst van deliverables, blockers, context en beperkingen bij het opstellen van de procedure.

Afstemmen op bedrijfsprocessen

Elke procedure die u schrijft, moet in lijn zijn met de waarden van uw bedrijf en moet helpen om naadloos te integreren in het organisatorische kader. Betrek de belangrijkste belanghebbenden bij de procedure en stel de stapsgewijze handleiding voor het proces op om ervoor te zorgen dat het document goed aansluit op de algemene bedrijfsprocessen.

Het juiste bedrijfsproces selecteren

Als u meerdere procedures moet schrijven, begin dan klein. Door prioriteit te geven aan kleinere taken kunt u de nuances van verschillende interne processen beter begrijpen en wordt het schrijven van effectieve procedures eenvoudiger.

Het creëren van procedurele structuren en versiebeheerstandaarden

Bouw een standaardstructuur die het schrijven van procedures vereenvoudigt. U kunt een proceduresjabloon op maat maken of algemeen beschikbare sjablonen gebruiken om consistentie te behouden, waardoor gebruikers snel door verschillende documenten kunnen navigeren.

Wanneer je procedures maakt, zorg er dan voor dat je documentatieportaal versiebeheer heeft. Hierdoor kunnen alle belanghebbenden wijzigingen systematisch bijhouden en blijven je procedures up-to-date.

Een SOP-checklist maken

Neem bij het opstellen van een procedure altijd een voorbeeldchecklist voor een SOP (Standard Operating Procedure) op. U kunt SOP-software en sjablonen om een SOP-checklist te maken als visuele gids voor een goed gestructureerde procedure.

Je HR-afdeling kan bijvoorbeeld een SOP-checklist gebruiken die de kwalificatievereisten standaardiseert bij het interviewen van kandidaten voor een nieuwe functie.

De vijf W's gebruiken bij het schrijven van procedures

Het opnemen van de vijf W's - wie, wat, waar, wanneer en waarom - in het schrijfproces van uw procedures verbetert de duidelijkheid en zorgt ervoor dat er geen kritieke informatie over het hoofd wordt gezien.

1. Wie: Stel je voor dat je een nieuwe webpagina lanceert en dat je op individueel niveau verantwoordelijkheid moet afleggen voor specifieke taken. Een gestructureerd proces kan je helpen om duidelijk de "Wie" te definiëren, verantwoordelijkheid vast te stellen voor elke medewerker en ervoor te zorgen dat het project op tijd wordt afgerond

2. **Wat: Het 'Wat' helpt je bij het beantwoorden van de vraag - welke taak of welk proces moet worden voltooid? Als je een procedure schrijft, definieer dan duidelijk de doelstellingen en detailleer de stappen om de taak uit te voeren. Een fabrieksarbeider moet bijvoorbeeld weten welke stappen hij moet volgen om zijn taak uit te voeren en tegelijkertijd aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen

3. Waar: Het is essentieel om te begrijpen waar een procedure wordt uitgevoerd, of dit nu een fysieke locatie of software is. Als je aan een nieuw project werkt, maak dan een speciale map aan waar je team gemakkelijk bij kan. Dit kan je helpen om de prestaties van je team te volgen en de verantwoordelijkheid te vergroten

Wanneer: Stel tijdens het schrijven van een procedure deadlines vast voor elke mijlpaal om SLA's (Service Level Agreements) op te stellen en een tijdige voltooiing te garanderen. Bij salarisadministratieprocedures gaat het bijvoorbeeld om een vooraf bepaald aantal stappen of taken die moeten worden uitgevoerd binnen vooraf bepaalde tijdlijnen.

5. **Waarom? Begrijp tot slot waarom de procedure wordt gedocumenteerd. Wat zijn je doelen? Als je het 'Waarom' begrijpt, verandert een droog document in een essentiële organisatorische noodzaak

Procedure Documentatie en Distributie

Procedure maken

Zorg ervoor dat de volgende elementen deel uitmaken van uw procedure wanneer u deze voor uw organisatie opstelt.

Een sjabloon om procedures te maken

Procedures documenteren, goedkeuren en herzien

Na het opstellen van de procedure zijn de volgende stappen:

Documentatie van het beleid: Documenteer het doel, de reikwijdte, de doelstellingen, de personen en de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en implementeren van het beleid

Documenteer het doel, de reikwijdte, de doelstellingen, de personen en de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en implementeren van het beleid Goedkeuring: Vermeld de personen die verantwoordelijk zijn voor het goedkeuren van het beleid/de procedure met hun contactgegevens

Vermeld de personen die verantwoordelijk zijn voor het goedkeuren van het beleid/de procedure met hun contactgegevens Herziening en bijwerking van het beleid: Herzie het beleid regelmatig (eens per kwartaal), werk het bij om het aan te passen aan de veranderende eisen en behoeften van de organisatie, en deel de wijzigingen mee aan de betrokken afdelingen en belanghebbenden

Gebruik ClickUp om procedures te schrijven en te implementeren

Als u worstelt met het opstellen van een efficiënt geschreven procedure, kunt u het volgende doen: verzamel alle relevante informatie, inclusief instructies, ondersteunende documenten en online bronnen.

Gebruik hulpmiddelen voor het in kaart brengen van processen zoals ClickUp als enige bron van waarheid om het beleid op te stellen, processen en workflow te implementeren en voor iedereen toegankelijk te maken.

Maak gebruik van de intuïtieve interface ClickUp Documenten biedt de mogelijkheid om alle verzamelde informatie te organiseren en een gestructureerd document te maken. Werk het document bij wanneer dat nodig is, voeg zoveel pagina's toe als nodig is, voeg extra elementen toe zoals presentaties en tabellen en sluit weblinks in.

Gebruik ClickUp Docs om prachtige documenten, wiki's en nog veel meer te maken. Verbind ze met workflows om ideeën met uw team uit te voeren

Deel dit document met belanghebbenden en teamleden voor de beoordeling en implementatie van procedures.

ClickUp Taken

kunt u taken toewijzen aan teamleden, collega's taggen voor feedback of beoordeling en tijdlijnen instellen voor het voltooien van taken.

ClickUp Brein

is uw AI-schrijfassistent die u helpt om complexe beleidsregels en procedures op een nauwkeurige manier op te stellen.

Zodra u het eerste ontwerp hebt gemaakt, nodigt u belanghebbenden uit om de procedure te beoordelen, te verfijnen en af te ronden op

ClickUp Dashboards

centraliseer uw samenwerkingsinspanningen.

Training en feedbackverzameling

Maak je teamleden vertrouwd met een procedure om ervoor te zorgen dat deze effectief wordt geïmplementeerd. Gebruik indien nodig gamification om ervoor te zorgen dat ze de procedure begrijpen.

Moedig je team aan om feedback te geven en verbeter- en verfijningsgebieden te identificeren. Gebruik deze feedback om procedures te verfijnen en workflows voortdurend te verbeteren.

Sjablonen voor het schrijven van procedures en beleid

Toegang tot kant-en-klare sjablonen versnelt het proces van het schrijven van procedures en beleidsregels. ClickUp biedt een reeks sjablonen voor verschillende procedurele vereisten:

1. Sjabloon voor processen en procedures

Dit proces- en proceduresjabloon laat zien welke taken u moet uitvoeren om een levend procesdocument te maken

ClickUp's proces- en proceduresjabloon

biedt een gestructureerd kader voor het documenteren en beheren van processen, waardoor het de tool bij uitstek wordt voor het schrijven van procedures en beleid.

Deze kant-en-klare

sjabloon voor procesdocumentatie

bevat stapsgewijze instructies voor het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden, het opstellen van richtlijnen en het documenteren van kritieke prestatiemetingen.

Met de aangepaste velden van ClickUp kunt u aangepaste attributen toevoegen, zoals velden op issue-niveau, voltooiingspercentages en details van goedkeurders om vitale informatie over procedures op te slaan.

Met behulp van de proces- en proceduresjabloon van ClickUp kunnen meerdere teams duidelijke protocollen opstellen, de samenwerking vergemakkelijken en de productiviteit verhogen.

2. Sjabloon voor standaard operationele procedures

Maak en implementeer eenvoudig nieuwe standaard operationele procedures in uw bedrijf met deze SOP-sjabloon

SOP's zijn van vitaal belang voor bedrijven-je kunt gedetailleerde instructies geven, zorgen voor afstemming op gemeenschappelijke doelen, fouten verminderen en een georganiseerde werkomgeving bevorderen.

ClickUp's sjabloon voor standaard werkprocedures (SOP)

biedt een uitgebreid kader om u te helpen uw personeel effectief te beheren.

SOP-sjablonen

vereenvoudigen dit proces en bieden een uniform dashboard met best practices, beleidsregels, workflows en taakchecklists.

Aangepaste statussen, velden en weergaven gebruiken,

projectvoorstel

beheerfuncties en

ClickUp Brein

met de sjabloon van ClickUp kunt u geloofwaardige SOP's maken die dienen als holistische kennisbron voor uw hele organisatie.

Om deze

sjabloon voor operationeel plan

begin met het brainstormen over taken en het beschrijven van de verschillende processen. Betrek de belangrijkste belanghebbenden bij het terugkoppelen, testen en verfijnen van processen om ervoor te zorgen dat dit SOP-document regelmatig wordt bijgewerkt. ClickUp's platform vergemakkelijkt samenwerking, het creëren van procedures en het bijhouden van de voortgang om productiviteitsanalyses te bieden.

Gebruik ClickUp's SOP-sjabloon om efficiënte processen op te zetten en te onderhouden en de operationele prestaties van uw organisatie te verbeteren.

3. Procedure-sjabloon

Gebruik ClickUp's Procedure Template om de processtroom te schetsen en het doel van het werk te definiëren

ClickUp's Procedure Sjabloon biedt een gestroomlijnde aanpak voor het maken en beheren van goed gedefinieerde procedures voor elke

projectrapport

of taak. De sjabloon schetst duidelijk de processtromen, definieert doelstellingen en geeft stapsgewijze instructies, waardoor giswerk wordt voorkomen en consistentie tussen alle activiteiten en personeel wordt gegarandeerd.

De sjabloon bevat aanpasbare statussen, velden, weergaven en andere projectmanagementfuncties die u helpen bij het identificeren van taken, het bepalen van de reikwijdte, het verzamelen van informatie en het maken, beoordelen en herzien van een proceduredocument.

Definieer doelen, zet stappen uit, wijs taken toe, werk samen met belanghebbenden, stel meldingen in, houd vergaderingen en bewaak de voortgang met deze sjabloon.

Procedures schrijven is eenvoudig met de juiste processen, hulpmiddelen en sjablonen

Als u worstelt met inefficiëntie in uw organisatie, begin dan met het bekijken van uw beleidsprocedures.

Zijn ze aanwezig en worden ze gevolgd door het team? Zo niet, implementeer dan de juiste tools en sjablonen om effectieve procedures te creëren voor de hele organisatie.

ClickUp is een beginnersvriendelijke tool voor het opstellen en beheren van procedures.

Registreer u gratis op ClickUp

om procedures op te stellen, samen te werken met uw belanghebbenden en ervoor te zorgen dat iedereen efficiënt functioneert.

Veelgestelde vragen

1. Wat is een voorbeeld van een procedure?

Een procedure is een reeks stapsgewijze instructies die individuen door een specifieke taak of proces leiden.

Een 'Procedure voor de verwerking van inkooporders' bevat bijvoorbeeld stappen voor het aanmaken, goedkeuren en verwerken van inkooporders die door een bedrijf worden verwerkt. Deze procedure specificeert idealiter wie inkooporders initieert binnen uw organisatie en beschrijft de algemene goedkeuringsworkflow als onderdeel van een gestandaardiseerd proces.

2. Hoe maak je een procedure: een stapsgewijze aanpak

Hier is een handleiding voor het stap voor stap maken van procedures:

Stap 1: Definieer de reikwijdte van de procedure door duidelijk aan te geven wat ermee wordt beoogd

Stap 2: Identificeer de belangrijkste belanghebbenden en specificeer hun rollen om de verantwoordingsplicht vast te leggen

Stap 3: Geef gedetailleerde instructies over welke stappen en acties moeten worden uitgevoerd bij het uitvoeren van de procedure

Stap 4: De fysieke of digitale locatie specificeren waar de procedure wordt opgeslagen en uitgevoerd

Stap 5: Bepaal specifieke tijdlijnen voor elke stap die in de procedure wordt genoemd

Stap 6: Communiceer waarom en hoe de procedure essentieel is voor het bereiken van de organisatiedoelen

Stap 7: Maak een uitgebreid proceduredocument en herzie en update het regelmatig

3. Wat is een stapsgewijze procedure?

Een stapsgewijze procedure is een gedetailleerde, opeenvolgende reeks instructies die individuen door een specifieke taak of proces leidt. Het verdeelt een complexe activiteit in hanteerbare en begrijpelijke componenten, en elke stap is zorgvuldig uitgewerkt om duidelijkheid en consistentie te garanderen.

Het bevat wie verantwoordelijk is voor elke stap, welke acties moeten worden ondernomen, waar de taken plaatsvinden, wanneer ze moeten worden voltooid en waarom ze essentieel zijn. Wanneer deze stappen gedocumenteerd zijn, vormen ze een gestandaardiseerde procedure die de efficiëntie van de organisatie bevordert.