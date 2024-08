Organisatiestructuren voor projectmanagement (inclusief 5 voorbeelden en sjablonen)

Veel moderne bedrijven zijn voorstander van een platte hiërarchie. En hoewel het daardoor bijna klinkt alsof er geen hiërarchie is, hebben organisaties en projecten altijd een soort hiërarchie.

Als je de verschillende stijlen en manieren om projecten te structureren ontvouwt, voorkom je dat ze in een puinhoop veranderen. Met de juiste projectmanagement structuur weet iedereen in je team - en de teams om je heen - precies wie wat is.

Het zal veel gemakkelijker zijn om het werk onder controle te houden en de beste beslissingen te nemen voor het project en uiteindelijk voor de business.

In dit artikel leer je wat een projectmanagementstructuur is en hoe je er een kiest. Maar nog belangrijker is dat we je aanwijzingen geven over hoe je die structuren eenvoudig kunt maken in ClickUp !

Blijf lezen!

Waar worden projectmanagementstructuren voor gebruikt?

Een projectmanagementstructuur wordt gebruikt om de hiërarchie en dus de rapportagelijnen in een project te verduidelijken. De structuur schetst de functie van elke project interveniënt en de autoriteit om toezicht te houden en beslissingen te nemen.

Deze organisatiestructuren hebben de vorm van grafieken. En hun waarde ligt in het feit dat ze voor de leden van het team een referentie zijn om naar terug te grijpen tijdens het project uitvoering van het project .

Immers, met personeelsverloop en verloop veranderen projectmanagementstructuren. En hetzelfde kan gebeuren tijdens vakanties en wanneer je veel nieuwe werknemers aanneemt.

Maar het project kan ook net gestart zijn, waardoor het nodig is om de organisatiestructuur te definiëren. Of het kan al zo oud zijn dat de organisatiestructuur in de loop der tijd is veranderd.

Het is sneller en comfortabeler om een grafiek te controleren in een toegankelijke opslagplaats dan (soms verschillende) collega's af te luisteren met wie ze moeten praten om een dringende kwestie op te lossen.

PROJECTMANAGEMENT OF PROJECTORGANISATIESTRUCTUUR? Sommigen verwijzen naar deze structuren als "projectorganisatiestructuren" in plaats van "projectmanagementstructuren" Dat komt omdat ze staan voor de organisatie van mensen rond een project. En afhankelijk van de structuur verandert de stijl van coördineren en managen van het werk en de communicatie van het projectteam.

Toch dient elke projectmanagementstructuur als basis voor:

heldere communicatie: Stem alle leden van het team voor en tijdens een project af op de verwachte bijdrage van elk lid om conflicten tot een minimum te beperkenEffectieve samenwerking tussen teams beschikbare opties op de markt!

ClickUp Whiteboards gebruiken om projectstructuren te definiëren

Sleep vormen naar uw canvas, verbind uw werkstroom en werk tegelijkertijd met uw team in ClickUp Whiteboard

Whiteboards zijn vooral geschikt om op afstand en in realtime samen te werken met managers en andere leidinggevenden tijdens het bepalen van een projectmanagementstructuur.

De stappen voor het maken van mindmaps zijn nog steeds van toepassing op het ontwerpen van organisatiestructuren op Whiteboards. Maar in plaats van een mindmap op een Whiteboard te maken, kunt u uw structuren opleuken met andere visuele elementen en diagrambeperkingen.

In ClickUp Whiteboards kunt u vormen tekenen en ze koppelen met connectoren. U kunt ook aantekeningen en tekst toevoegen aan uw projectmanagementstructuren en afbeeldingsbestanden uploaden, zoals kopfoto's of symbolen, om posities te onderscheiden.

Pro tip: Gebruik ClickUp's sjabloon Inleiding tot Whiteboards om te beginnen.

Gedachten om in gedachten te houden

Als je de beste organisatiestructuur voor je project kiest, optimaliseer je talent en middelen. En leg je de basis voor een efficiënte werkstroombeheer en high-performance teams.

Want zonder die twee ingrediënten, duidelijke doelen voor het project en een visie, krijg je nooit de gewenste resultaten en kwaliteit. Maak verbinding met ons ! En wij helpen u een projectmanagement structuur op te zetten die de beste impact heeft op uw projecten.