10 Beste Dashboardsoftware (beoordelingen, functies en prijzen)

Of je nu dagelijkse taken of agile projecten beheert, je moet hun prestaties monitoren om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt.

Gelukkig kun je met de juiste software voor dashboards trends, knelpunten opsporen en voorspellingen doen op basis van gegevens zonder een fortuin uit te geven.

In dit artikel leggen we uit wat dashboardsoftware is en belichten we tien dashboardtools waarmee het beheren van je projecten een fluitje van een cent wordt.

Wat is dashboardsoftware?

Dashboardsoftware voorziet teams en afhandelaars van essentiële bedrijfsinformatie door grote gegevens te comprimeren tot kleinere en makkelijker te begrijpen informatie.

Uw agenten kunnen deze nieuwe informatie gebruiken om missies zonder fouten te voltooien.

Aangezien een BI-dashboard (business intelligence dashboard) actuele informatie en trends weergeeft, kunnen zakelijke gebruikers de gegevens gebruiken om toezicht te houden en prestaties te meten en weloverwogen zakelijke beslissingen nemen.

hoe?

Bijvoorbeeld, managers kunnen een project dashboard om de gezondheid van het bedrijf te bewaken en gebieden te identificeren die hun groei belemmeren. U hoeft geen datawetenschapper voor de baan

Operationele teams kunnen gebruik maken van operationele dashboards om te reageren op knelpunten voordat ze de productiviteit verstoren.

Evenzo kunnen financiële teams de gegevens gebruiken om te voorspellen verkoop en inkomsten.

En natuurlijk kunnen spionagebureaus de gegevens gebruiken om al hun opdrachten bij te houden!

Wat te zoeken in een Dashboard Tool?

Data blending: combineer gegevens uit meerdere databronnen om de meest cruciale informatie te zien. Bijvoorbeeld, de voortgang die je hebt geboekt bij het bereiken vanuw sleutel prestatie-indicatoren (KPI)

combineer gegevens uit meerdere databronnen om de meest cruciale informatie te zien. Bijvoorbeeld, de voortgang die je hebt geboekt bij het bereiken vanuw sleutel prestatie-indicatoren (KPI) Data drill-downs: ga van een overzicht op hoog niveau naar een meer gedetailleerde weergave van die gegevens met behulp van grafieken en andere visuals

ga van een overzicht op hoog niveau naar een meer gedetailleerde weergave van die gegevens met behulp van grafieken en andere visuals Aanpassingen: maak je eigen dashboard door gebruik te maken van verschillende lettertypes, kleuren, achtergronden, widgets en meer 🎨

maak je eigen dashboard door gebruik te maken van verschillende lettertypes, kleuren, achtergronden, widgets en meer 🎨 Samenwerkingstools: werk samen aan dashboards door commentaar te geven en gegevens te delen met teamgenoten en clients

werk samen aan dashboards door commentaar te geven en gegevens te delen met teamgenoten en clients Mobiele beschikbaarheid: monitor uw prestaties en blijf onderweg op de hoogte van uw gegevens

monitor uw prestaties en blijf onderweg op de hoogte van uw gegevens **Beveiliging van gegevens: vergrendel uw bedrijfsgegevens met toestemming op basis van rollen, wachtwoordbeveiliging en verificatie met twee factoren

Vergeet niet dat een veelzijdige dashboard tool betekent dat u veelzijdige, bruikbare inzichten krijgt!

Top 10 Dashboardsoftware in 2024

Hier zijn tien dashboardsoftware waarmee je gegevens kunt verzamelen en analyseren als een geheim agent:

Toegang tot ClickUp op alle apparaten

ClickUp is 's werelds met de hoogste beoordeling productiviteit en software voor projectmanagementgebruikt door superproductieve teams in kleine en grote bedrijven.

Het is ook de beste dashboardsoftware in 2024 waarmee je Dashboards kunt maken voor elk bedrijfsscenario.

Met 50+ aangepaste Widget om je te helpen inzicht te krijgen in de meest kritieke bedrijfsanalyses, kun je de prestaties van elk bedrijfsproces met gemak controleren.

Van resource management tot client rapportage, met deze dashboards zit je goed.

Breng al je werk samen in een overzicht op hoog niveau met Dashboards

Je kunt het volgende gebruiken ClickUp Dashboards om u te helpen uw driemaandelijkse doelen te beoordelen, de tijdsregistratie op projecten te bekijken, potentiële knelpunten te ontdekken en nog veel meer. 📈

Dashboards in ClickUp helpen u ook inzicht te krijgen in uw KPI's en businessgegevens beter.

hoe?

Een KPI Dashboard splitst complexe gegevens op in eenvoudige grafieken en grafieken. Dashboards maken gegevensanalyse op deze manier toegankelijker voor u en uw agenten.

ClickUp laat u ook uw Dashboard aanpassen met aangepaste grafieken zoals:

Lijngrafiek: maak een aangepaste lijngrafiek om trends in uw informatie te identificeren

maak een aangepaste lijngrafiek om trends in uw informatie te identificeren Staafdiagram: gebruik staafdiagrammen om veranderingen in criminaliteitscijfers over een bepaalde periode te bekijken

gebruik staafdiagrammen om veranderingen in criminaliteitscijfers over een bepaalde periode te bekijken **Cirkeldiagram: gebruik een aangepast cirkeldiagram om de uitgaven van uw inlichtingendienst in kaart te brengen

Met ClickUp kunt u uw dashboards beveiligen door de volgende instellingen te kiezen toestemmingen .

Dashboards zijn standaard geclassificeerd (privé) en alleen voor jou zichtbaar. Maar je kunt ze delen met iedereen in je team of ervoor kiezen om je Dashboard op kantoor schermvullend weer te geven!

Andere sleutel ClickUp functies

Bekijk: bekijk uw bedrijfsprestaties in Werklast, Box, Board en Gantt weergave

bekijk uw bedrijfsprestaties in Werklast, Box, Board en Gantt weergave Taakstatussen: voeg verschillende fasen toe aan uw werk voor nauwkeurig bijhouden van de voortgang

voeg verschillende fasen toe aan uw werk voor nauwkeurig bijhouden van de voortgang Taken toewijzen: Taken toewijzen aan teamgenoten om de voortgang van uw team bij te houden werklast

Taken toewijzen aan teamgenoten om de voortgang van uw team bij te houden werklast Native tijdsregistratie: start en stop tijd vanaf elk apparaat en genereer rapporten van al uw invoer, inclusief factureerbare uren

ClickUp Doelen: stel een KPI in voor uw team en bijhoud de voortgang naar uw bedrijfsstatistieken

Automatiseringen: gebruik vooraf gebouwde automatisering of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op de belangrijke dingen

Aangepaste notificaties: kies hoe en wanneer u op de hoogte wordt gebracht van ClickUp-taak en projecten

Calculatie Widget _: moet u nog berekeningen doen? Maak u geen zorgen, u kunt op ons rekenen! Met deze widget krijgt u alle numerieke gegevens die uw financiële team nodig heeft

_: moet u nog berekeningen doen? Maak u geen zorgen, u kunt op ons rekenen! Met deze widget krijgt u alle numerieke gegevens die uw financiële team nodig heeft Tabel Widgets: zie hoe uw team presteert, wie de meeste Taken heeft Voltooid en wie achterloopt

zie hoe uw team presteert, wie de meeste Taken heeft Voltooid en wie achterloopt Sjablonen: Gebruik ClickUp's dashboard sjabloon voor projectmanagement voor uw volgende project

ClickUp voordelen

Krachtige gratis versie met onbeperkte gebruikers

Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface met online en offline modus

Maak stappenplannen en schets processen voor nieuwe teamgenoten met behulp van Documenten

Detectie samenwerking informeert u wanneer een teamgenoot hetzelfde document als u in realtime aan het bekijken of bewerken is

Taak afhankelijkheden om teams te helpen taken in de juiste bestelling te voltooien

Integreert met verschillende software van derden zoals Slack Google Drive , Zoom en meer

Taken toevoegen en beheren met onze krachtige iOS- en Android-taken mobiele apps

Ondersteunt Apple, Windows en Linux platforms

ClickUp limieten

(Nog) geen tijdlijn weergave in de mobiele app

Neem een kijkje op ClickUp's stappenplan om te zien hoe we zulke kleine nadelen oplossen.

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Business Plus: $19/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

beoordelingen van gebruikers van #### ClickUp

via KlipfolioKlipfolio is een platform voor gegevensanalyse met een galerij sjablonen voor dashboards. Je kunt ook je technische vaardigheden laten zien door gebruik te maken van de formules, gegevensmodellering en functies voor machinaal leren.

Helaas biedt het basisabonnement van Klipfolio slechts een verversingssnelheid van één uur, waardoor je team zich als volgt voelt:

Klipfolio sleutel functies

Aangepaste dashboards bouwen voor rapportage aan clienten en teams

Kant-en-klare dashboards voor de effectiviteit van content, prestaties van sociale media en meer

Ondersteunt dashbordthema's, vooraf gebouwdtools voor gegevensvisualisatieen meer

Automatiseer gegevensanalyse om tijd te besparen

Klipfolio professionals

Kan gegevens in de loop van de tijd bijhouden om gemakkelijk historische gegevenstrends te identificeren

Robuuste opties voor het filteren van gegevens om u te helpen de gegevens weer te geven die u wilt

Kan worden geïntegreerd met populaire tools zoals Basecamp 3 , Asana en meer

Klipfolio limieten

Het gratis abonnement heeft een limiet van 10 dashboards

Grafieken kunnen moeilijk te maken zijn en vereisen soms programmeervaardigheden

Tijdlijngegevens kunnen niet in stappen van een kwartaal worden weergegeven

Klipfolio prijzen

Klipfolio heeft vier prijsabonnementen voor bedrijven. Abonnementen beginnen bij $99/maand.

Beoordelingen van Klipfolio gebruikers

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

3. TruOI

via TruOI TruOI, voorheen iDashboards is een hulpmiddel voor datavisualisatie waarmee je operationele dashboards kunt maken. Met de app kun je gegevens combineren uit populaire databronnen zoals Airtable google Search, Instagram en meer.

Essentiële functies zoals de publieke toegangslicentie zijn echter alleen beschikbaar als premium add-on.

Dit is hoe gefrustreerd je team zal zijn als je dashboards probeert te delen met clients:

iDashboards sleutel functies

Aangepaste dashboards met drag-and-drop functie

Ondersteunt verschillende sjablonen voor grafieken en diagrammen

Met drilldowns kunt u overschakelen van een overzicht van uw gegevens naar de kleinste details

Rolgebaseerde toestemmingen bepalen welke individuen en groepen dashboards kunnen openen, bewerken of weergeven

iDashboards voordelen

Kan dashboards maken voor gezondheidszorg, personeelszaken of marketing

Beschikbaar op een mobiel apparaat (iOS en Android)

Voeg kleuren, achtergronden, waarschuwingen en meer toe aan je grafieken en dashboards

iDashboards limieten

De form builder is alleen beschikbaar als premium add-on

Voor het configureren van de grafieken is enige codeerervaring nodig

Geentaakbeheer functies zoals het toewijzen van taken en prioriteiten voor taken

iDashboards prijzen

iDashboards heeft zowel een cloud als een on-premise optie. Vraag voor prijzen een aangepaste offerte aan bij iDashboards.

iDashboards beoordelingen van gebruikers

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

4. Zoho Analytics

via Zoho AnalyticsZoho Analytics is een tool voor business intelligence en analyse. Deze dashboard applicatie heeft een coole, intelligente assistent genaamd Zia. Stel haar vragen en je krijgt antwoorden in de vorm van een rapport. 🤖

Voor sommige geavanceerde functies van de app zijn echter technische vaardigheden nodig.

en nee, daar kan Zia je niet bij helpen

Zoho Analytics sleutel functies

Uw zakelijke dashboard aanpassen met grafieken, widgets, draaitabellen en weergaven in tabellen

Gegevenswaarschuwingen stellen je op de hoogte van pieken of andere veranderingen in je gegevens

Vergelijk en analyseer sleutelcijfers in verschillende landen met grafieken in kaarten brengen

Eenvoudig gegevens importeren uit databases in de cloud

Zoho Analytics professionals

Ondersteunt analyses voor uw verkoop-, financiële en marketingfuncties

Kan realtime commentaar toevoegen aan gedeelde delen zoals overzichtsweergave, draaitabelweergave, dashboards en meer

Kan worden geïntegreerd met SalesforceCRM, Google Analytics, Quickbooks en meer

Zoho Analytics limieten

Ondersteunt slechts een beperkt aantal grafieken die je kunt toevoegen aan je rapportages

Het gratis abonnement heeft een limiet van twee gebruikers

Essentiële functies voor gegevensbeheer zoals back-up en schermafbeeldingen zijn alleen beschikbaar in het standaard abonnement

Zoho Analytics prijzen

Zoho Analytics heeft vier prijsabonnementen. Betaalde abonnementen beginnen bij $24/maand.

Zoho Analytics beoordelingen van gebruikers

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

5. DashThis

via DashThisDashThis is een tool voor het consolideren en delen van marketinggegevens op één plek. U kunt alle marketingtools die u gebruikt voor kanalen zoals SEO, PPC, sociale media en e-mail met elkaar verbinden om uw rapportages te centraliseren.

Met behulp van hun drag-and-drop dashboard builder kunt u de volgende gegevens binnenhalen KPI's en statistieken die je team wil zien en gebruik rapportagesjablonen om de zaken te versnellen.

DashThis sleutel functies

Verbindingen met 36+ marketing tools

Genereer deelbare URL's voor dashboards

Sjablonen voor rapportage voor verschillende kanalen, industrieën en use cases

Onbeperkte databronnen en gebruikers op alle abonnementen

DashThis voordelen

Intuïtieve drag-and-drop UI is zeer gebruiksvriendelijk

Dekt marketinggegevens voor verschillende kanalen, waaronder SEO, PPC, sociale media & meer

Integreert met populaire tools zoals Google Analytics, Search Console, Semrush, Facebook Ads, Mailchimp & meer

DashThis beperkingen

Integreert mogelijk niet met minder populaire tools

Minimum van 3 dashboards is misschien niet ideaal voor solo gebruikers

Geen gratis versie

DashThis prijzen

DashThis heeft vier prijsabonnementen voor bedrijven. Individuele abonnementen beginnen bij $33/maand.

Beoordelingen DashThis gebruikers

G2 : 4.9/5 (60+ beoordelingen)

: 4.9/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

6. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet is een hulpmiddel voor gegevensvisualisatie met dashboards, automatisering, samenwerkingstools en meer.

En hoewel dit tool voor het aanmaken van dashboards op Excel lijkt sommige van de populairste formules van Excel werken niet in Smartsheet.

hoe **_Excel-**lent is deze data visualisatie tool _?

Laten wesmart zijn en erachter komen 😉:

Smartsheet sleutel functies

Maak dashboards die live gegevens uit je sheets en rapportages tonen

Dashboards aanpassen met aangepaste kleuren en achtergronden

Werk weergeven zoals u dat wilt met meerdere weergaven voor projecten, waaronder raster-, kaart-, gantt- en kalenderweergaven

Deel, verstuur en publiceer rapporten om teams op de hoogte te houden

Smartsheet professionals

Geef nieuwe gegevens weer wanneer u wilt door te kiezen hoe vaak uw dashboards moeten worden vernieuwd

Gegevens onderweg weergeven en bijwerken met uw iOS- of Android-apparaat en -tablet

Ondersteunt projectmanagement functies zoalssamenwerking bij documenten en activiteitenlogboeken

Smartsheet limieten

Geen controle over gebruikersbeheer beschikbaar in het basis abonnement

Geen functie voor automatisch opslaan

Verouderde UI

Smartsheet prijzen

Smartsheet heeft twee prijsabonnementen. Het Business-abonnement begint bij $25/maand.

Smartsheet beoordelingen van gebruikers

G2: 4.3/5 (2.000+ beoordelingen)

4.3/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

bekijk deze top schema alternatieven_ ._

7. Google Data Studio (Looker Studio)

via Google gegevensstudio Looker Studio, voorheen Google Data Studio hiermee kun je aangepaste analytische dashboards maken. Je kunt in realtime aan één rapport werken met teamgenoten of mensen buiten je bedrijf.

De app mist echter geavanceerde functies voor dashboard rapportage die nodig zijn voor complexe analyses. Er is bijvoorbeeld geen ingebouwde functie om de weergave van een dashboard of rapport automatisch te vernieuwen.

Ik denk dat je alles gewoon handmatig moet verversen:

Google Data Studio sleutel functies

Sjablonen voor rapportages over YouTube-kanalen, overzicht van Google Ads en meer

Zet de dimensies en statistieken van uw gegevens om in krachtige blokken voor grafieken en grafieken

Deel en werk samen aan al uw Data Studio rapporten en dashboards

Aanpasbare dashboards waarmee u logo's en pictogrammen kunt toevoegen, de achtergrond kunt veranderen en meer

Google Data Studio professionals

Gemakkelijk te gebruiken

Berekeningen uitvoeren waarbij formules velden uit de databron, letterlijke tekst en numerieke waarden kunnen bevatten

Ondersteunt staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, tabellen, heat maps en meer

Google Data Studio limieten

Afhankelijk van integraties voor tijdsregistratie

Niet geschikt voor complex Taakbeheer

Betaalde connectoren nodig om niet-Google databronnen binnen te halen

Google Data Studio prijzen

Google Data Studio is gratis.

Google Data Studio beoordelingen van gebruikers

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

Domo

Via Domo De volgende op de lijst is Domo . Deze app is een low-code dataplatform waarmee gebruikers gegevens van overal kunnen integreren en gepersonaliseerde dashboards kunnen maken. Domo vereenvoudigt het rapportageproces door uw gegevens met elkaar te verbinden en u toegang te geven tot realtime inzichten, allemaal in een eenvoudige interface.

Domo sleutel functies

Integreert met meer dan 1000 vooraf gebouwde connectoren en biedt honderden andere manieren om verbinding te maken met uw gegevens

Kies uit meer dan 150 grafiektypes voor datavisualisaties

Gebruik de drag-and-drop interface om eenvoudig een aangepast dashboard te maken

Verken meer dan 7.000 aangepaste kaarten of upload uw eigen kaarten in een paar klikken

Domo pro's

Real-time rapportage

Beschikbaar in de mobiele app

Drill down paden stellen gebruikers in staat om dieper te duiken wanneer ze te maken hebben met complexe, hiërarchische gegevens

Domo beperkingen

De gebruikersinterface kan worden verbeterd; navigeren in de software kan verwarrend zijn voor sommige gebruikers

De abonnementen zijn duur

Domo prijzen

Domo biedt een gratis proefversie. Ga voor betaalde abonnementen naar de website voor een offerte

Geelvinton

via GeelvinGeelvintonijn is een andere Business Intelligence (BI)-tool waarmee gebruikers sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) kunnen communiceren en bijhouden en meerdere visualisaties en tabellen uit verschillende databronnen kunnen samenbrengen om een overzicht op hoog niveau van hun bedrijfsprestaties te creëren. Deze tool biedt kant-en-klare dashboards en gebruiksvriendelijke functies voor servicerapportage waarmee bedrijven eenvoudig analyses aan hun producten kunnen toevoegen.

Yellowfin sleutel functies

Geautomatiseerde analyse analyseert automatisch de gegevens van uw klanten en stelt hen op de hoogte van wijzigingen

Data stories en presentaties stellen u in staat grafieken en tabellen te combineren met verhalen in makkelijk te consumeren formats voor uw eindgebruikers

Communiceer gegevens effectief met aangepaste JavaScript-visualisaties

Yellowfin pro's

Plug-in dashboards stellen u in staat om geïntegreerde vooraf gebouwde dashboards te leveren in uw applicatie

Self Service BI stelt klanten in staat om hun eigen ad-hoc rapporten te maken

Gebruik Yellowfin's eenvoudige API om rapporten, grafieken en dashboards toe te voegen aan uw software met minimale code

Yellowfin beperkingen

Steile leercurve voor degenen die niet bekend zijn met SQL

Dashboards bouwen en bewerking kan ingewikkeld zijn voor sommige gebruikers

Abonnementen kunnen duur zijn

Yellowfin prijzen

Neem contact op met Yellowfin om een offerte aan te vragen voor Enterprise Analytics en Embedded Analytics

GegevensBox

Via DataBoxDataBox is een platform voor bedrijfsanalyse waarmee gebruikers KPI-dashboards kunnen maken en al hun prestatiegegevens op één plaats kunnen verbinden. Het biedt functies voor rapporten, bijhouden van metrische gegevens, bijhouden van zakelijke doelen, TV-dashboards, gegevensberekeningen en meer om u te helpen eenvoudig uw gegevens te verbinden, rapporten op te stellen en te delen, trends te volgen en inzichten te ontdekken, allemaal binnen DataBox.

de belangrijkste functies van #### DataBox

Maak zinvolle en aangepaste dashboards met de Dashboard Designer

Gebruik de Dashboard Reports Editor om snel aangepaste rapporten te maken

Blijf op de hoogte van uw gegevens door Data Story-dia's te gebruiken

DataBox professionals

DataBox biedt meer dan 75 native integraties om u te helpen al uw gegevens op één plaats te verbinden en te consolideren

Blader door meer dan 200 kant-en-klare rapporten en voorbeelden van dashboards, gemaakt door experts en bureaupartners

Met de drag-and-drop formulebouwer kun je eenvoudig nieuwe statistieken berekenen vanuit elke databron

DataBox limieten

De gebruikersinterface is voor verbetering vatbaar; sommige gebruikers hebben de interface als onhandig ervaren

Er is geen abonnement voor individuele gebruikers, alleen voor kleine teams, wat duur is voor één gebruiker

De rapportage opties zijn door sommige gebruikers als beperkt ervaren

DataBox prijzen

DataBox biedt een Free Forever-abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $72 per maand

Kies de beste project dashboard software voor je team

Dashboardsoftware geeft teams en projectmanagers een overzicht van hoe het bedrijf ervoor staat.

Met de gegevens van je dashboard kun je problemen oplossen voordat ze zich voordoen, werkstromen verbeteren en de voortgang nauwkeurig bijhouden.

maar zou James Bond vertrouwen op een willekeurig inlichtingentool, of zou hij vertrouwen op een uitstekende bron?

Hetzelfde geldt voor de dashboard software die je kiest voor je bedrijf.

vertrouwt u op een tool van mindere kwaliteit of gebruikt u krachtige dashboardsoftware zoals ClickUp?

ClickUp is de ultieme dashboardsoftware, van het monitoren van Sprints tot het plannen, bijhouden, weergeven en beoordelen van uw kwartaaldoelen. Gratis aan de slag met ClickUp om alles te weten te komen over uw bedrijf.

