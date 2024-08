Zo maak je een Google Sheets-dashboard (met 5+ sjablonen)

Wil je de gegevens van je team presenteren in een visueel dashboard?

Met Google Sheets-dashboards kun je eenvoudig de voortgang en status van een project bijhouden. Je kunt snel de voortgang tussen verschillende taken vergelijken de belangrijkste prioriteit geven en zien welke taken achterlopen zodat u actie kunt ondernemen.

Plus, met automatische updates van bronnen zoals Google Analytics, Salesforce en Github is het eenvoudig om op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt terwijl het gebeurt.

In dit artikel laten we je zien hoe je een dashboard maakt in Google Sheets, bieden we je kant-en-klare sjablonen en duiken we in een nog beter alternatief voor je dashboardbehoeften!

Wat is een Google Sheets Dashboard?

Een Google Sheets Dashboard is een geweldige manier om gegevens uit meerdere bronnen te visualiseren en bij te houden.

Met één klik op een knop kun je informatie uit verschillende spreadsheets ophalen en snel grafieken, tabellen en diagrammen maken om inzicht te krijgen in je project of bedrijf. Je kunt ook automatische waarschuwingen instellen om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de gegevens, zodat je trends kunt herkennen en zo nodig corrigerende maatregelen kunt nemen.

Een dashboard maken in Google Sheets

Gebruik deze Google Sheets dashboard tutorial om de gegevens van je team op te slaan:

1. Maak een database

Je moet je gegevensbron voor je dashboarddatabase bepalen.

Als je een Google-formulier om gegevens te verzamelen, wordt er automatisch een spreadsheet gemaakt met de resultaten. Je kunt de gegevens ook downloaden als CSV-bestand vanuit je analyseprogramma.

Er zijn echter weinig manieren om het genereren van gegevens in Google Sheets te automatiseren.

Je moet dus waarschijnlijk handmatig een database maken.

In dit artikel gebruiken we 'maandelijkse marketinguitgaven' als voorbeelddatabase. We hebben een kolom voor 'Budget' toegevoegd om een uitgaventrend zichtbaar te maken.

Omgaan met zeer complexe gegevenssets zoals Google Analytics-gegevens over de prestaties van je campagne?

Zorg ervoor dat je deze GSheet-functies gebruikt om snel gegevens te analyseren:

Conditional formatting : formatteer uw cellen met 'IF'-voorwaarden

: formatteer uw cellen met 'IF'-voorwaarden Vlookup : gegevens verticaal opzoeken

: gegevens verticaal opzoeken Hlookup : gegevens horizontaal opzoeken

: gegevens horizontaal opzoeken Pivot tabl e: sorteer en isoleer gegevens gemakkelijk

2. Een grafiek genereren

Selecteer nu al uw spreadsheetgegevens, ga naar Invoegen en selecteer Hart.

U kunt de standaard lijngrafiek wijzigen in een taartgrafiek, staafdiagram of iets anders in de grafiekeditor aan de rechterkant.

Hier kun je ook andere details van de grafiek bewerken, zoals titels voor de assen, de hoogte van de grafiek en het kleurthema.

3. Maak de grafiek leesbaar en bruikbaar

Tijd om van je gewone grafiek een dashboard te maken!

Sluit de grafiekeditor en selecteer het grafiekgebied.

Sleep en verplaats het vervolgens naar de tabel met ruwe gegevens.

Klik nu op het 'drie stippen' symbool in de rechterbovenhoek van het grafiekgebied.

Er verschijnen twee opties:

Publiceer het

Verplaatsen naar eigen blad

Als u 'Publiceren' selecteert, genereert Google Sheets een link die u kunt delen met andere gebruikers. Werk in dit stadium de machtigingen bij om bepaalde gebruikers toe te staan of te beperken.

grafiek in google sheets publiceren naar web

We gaan echter niet liegen, de gepubliceerde grafiek is een beetje traag.

Probeer je ruwe gegevens te bewerken en kijk hoe lang het duurt om het grafiekgebied bij te werken. 🙄

De optie Verplaats naar eigen blad daarentegen ververst de gegevens snel.

Je moet echter blijven wisselen tussen de tabbladen om ruwe gegevens te bewerken en ze terug te zien in de grafiek.

Herhaal de bovenstaande stappen en je kunt meerdere grafieken maken en ze naar een apart tabblad verplaatsen.

Dergelijke

datavisualisatie

kunt u verschillende statistieken tegelijkertijd vergelijken.

Dat is nog eens een dashboard waar Google Sheets trots op kan zijn!

Beperkingen van het maken van een dashboard in Google Sheets

Beperkte automatiseringsmogelijkheden

Beperkte integraties

Geen universele projectbeheertool

Grote datasets kunnen prestatieproblemen veroorzaken

Niet geschikt voor complexe gegevensanalyse

Beveiliging en privacy van gegevens

Het beste Google Sheets Dashboard-alternatief: ClickUp

Maak kennis met ClickUp's interactieve Dashboards!

ClickUp Dashboards

Om uw Dashboard te maken, schakelt u de Dashboards in ClickApp voor uw Werkruimte .

Voeg er vervolgens een toe door deze stappen te volgen:

Klik op het pictogram Dashboards dat u in uw zijbalk vindt

Klik op '+' om een Dashboard toe te voegen

Klik op '+ Widgets toevoegen' om je gegevens op te halen

Dat komt omdat je aangepaste Dashboard vol staat met Widgets .

Een Widget in ClickUp verzamelt gegevens over uw voltooide taken, bestede budgetten of iets anders dat u nodig hebt van uw werkruimte. Vervolgens genereren ze automatisch handige, dynamische grafieken van deze belangrijke statistieken.

U hoeft geen tijd meer te verspillen aan complexe grafieken in Google Sheets!

Dit zijn de soorten Widgets die je aan je dynamische Dashboard kunt toevoegen:

Status Widgets : uw taakstatussen en werklast bijhouden

Tabel Widgets : rapporten krijgen over voltooide taken, taken waaraan u werkt en achterstallige taken

Widgets insluiten : krijg toegang tot andere apps en websites rechtstreeks vanaf je dashboard

Widgets voor tijdregistratie : bekijk tijdsrapporten zoals factureerbare rapporten, timesheets, bijgehouden tijd, enz.

Widgets Prioriteit : taken openen op basis van hunPrioriteit niveaus

Aangepaste Widgets een aangepaste grafiek maken van gegevens in de werkruimte

Dat is een behoorlijk uitputtende lijst, maar zelfs de hemel is geen grens voor de uitmuntendheid van ClickUp!

ClickUp's Dashboards zijn van vitaal belang voor het opbouwen van business intelligence voor Agile en Scrum projecten. En wacht maar tot je onze vooraf gemaakte taak gebruikt sjablonen in uw agile en scrum-projecten !

Bekijk deze Sprint Widgets op uw ClickUp Dashboard:

Burnup grafieken : de omvang van het uitgevoerde werk zien ten opzichte van het resterende werk

Burndown grafieken : het voltooide werk afzetten tegen de doelen

Snelheidsgrafieken : de voltooiingssnelheid van het werk kennen

Cumulatieve stroomdiagrammen : de voortgang van de taak in de tijd zien

Net als de sterren aan de hemel, kan de lijst van ClickUp's functies is eindeloos.

Hier is een kijkje in onze favorieten:

ClickUp Dashboards zijn ontworpen om al uw belangrijkste statistieken op één plek samen te brengen. Bekijk deze case study van Wake Forest University om te zien hoe zij de rapportage en afstemming hebben verbeterd met ClickUp Dashboards:

Wake Forest University gebruikt ClickUp Dashboards om belangrijke statistieken bij te houden

Wake Forest gebruikt ClickUp Dashboards om samen te werken als een hecht team

Wat u ook moet meten, ClickUp Dashboards zijn de perfecte manier om een real-time overzicht te krijgen van de prestaties van uw team.

gerelateerde bronnen:

Gooi Google Sheets-dashboards overboord en probeer ClickUp vandaag nog!

Is Google Sheets genoeg voor een snelle gegevensvisualisatie? Waarschijnlijk wel.

Maar voor al uw projectbeheer? Absoluut niet.

Als jarenlange ontdekkingsreizigers in de wereld van projectbeheer kunnen we het weten. Daarom kan ClickUp elke uitdaging aan en kan het elke vreemde eend in de bijt van uw productiviteit verslaan. ClickUp Dashboards helpen u inzicht te krijgen in de gegevens die er het meest toe doen, zodat u elk project kunt plannen, bijsturen en overwinnen. Word vandaag nog gratis lid van ClickUp !