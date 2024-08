10 beste sjablonen voor vergelijkingsgrafieken in Excel, Sheets, & ClickUp

Business wordt dagelijks geconfronteerd met honderden beslissingen die hun financiële toekomst vorm kunnen geven. Van het kiezen van een tool tot het ontwikkelen van functies, het aantal beslissingen dat ze moeten nemen is bijna eindeloos.

Maar hoe zorg je ervoor dat dit de juiste beslissingen zijn? Dat is waar sjablonen voor vergelijkende grafieken om de hoek komen kijken.

Vergelijkende grafieken zijn een geweldige manier om verschillende producten, diensten en functies naast elkaar te vergelijken. Met de juiste sjabloon kunt u snel en eenvoudig verschillende opties vergelijken en de beste oplossing voor u en uw bedrijf vinden.

In dit artikel worden 10 van de beste sjablonen voor vergelijkingsgrafieken besproken. Van de matrixsjabloon ClickUp tot de spreadsheet Agency Comparison van Google Spreadsheets, er is hier iets dat voor bijna elke situatie werkt.

Dus als je sneller slimmere beslissingen wilt nemen, lees dan verder voor meer informatie over deze geweldige tools!

Wat is een sjabloon voor vergelijkingsgrafieken?

Een sjabloon voor een vergelijkingstabel is een hulpmiddel dat bedrijven kunnen gebruiken om een aantal gelijkaardige zaken te vergelijken. Een bedrijf kan deze sjablonen bijvoorbeeld gebruiken om verschillende softwareopties te vergelijken, functies te vergelijken of zelfs om te zien hoe verschillende concurrenten zich tot elkaar verhouden.

Het doel van deze sjablonen is niet om beslissingen voor u te nemen (daarvoor hebt u nog steeds uw eigen expertise nodig). Maar ze zijn er wel om te helpen bij het in kaart brengen van elke optie, zodat de verschillen en overeenkomsten duidelijker worden.

Wat maakt een sjabloon voor een goede vergelijkende grafiek?

Er is niet één perfecte sjabloon voor vergelijking die er zijn voor bedrijven. Elke template heeft zijn eigen voor- en nadelen waarmee u verschillende aspecten van uw bedrijf beter kunt vergelijken.

Er zijn echter een paar kenmerken waar je op moet letten bij het vinden van het juiste sjabloon. Het sjabloon dat u kiest, moet:

Makkelijk te bewerken : Het sjabloon moet gemakkelijk bij te werken zijn als uw vergelijkingen veranderen.

: Het sjabloon moet gemakkelijk bij te werken zijn als uw vergelijkingen veranderen. Visueel aantrekkelijk : Door ervoor te zorgen dat de gegevens op een visuele manier worden gepresenteerd, wordt het voor u gemakkelijker om uw opties snel te begrijpen.

: Door ervoor te zorgen dat de gegevens op een visuele manier worden gepresenteerd, wordt het voor u gemakkelijker om uw opties snel te begrijpen. Gedetailleerd: Voldoende informatie in elke rij of kolom om elk item nauwkeurig te kunnen vergelijken zonder elders te hoeven zoeken.

Als je sjabloon al deze vakjes aankruist, dan heb je een goede start gemaakt met het vinden van de juiste keuze voor jou.

10 Beste sjablonen voor vergelijkingsgrafieken

De juiste sjabloon voor een vergelijkingstabel is van onschatbare waarde voor elk bedrijf. In dit gedeelte worden 10 van de beste sjablonen voor vergelijkingsgrafieken besproken die u in uw dagelijkse werkzaamheden zou moeten gebruiken.

1. ClickUp Vergelijkingsgrafiek sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Comparison-Matrix-Template.png ClickUp Vergelijkingsgrafiek sjabloon https://clickup.com/templates/comparison-matrix-t-200540429 Dit sjabloon downloaden /cta/

De ClickUp Vergelijkingsmatrix Sjabloon is een van onze krachtigste en populairste vergelijkingssjablonen op ClickUp. In plaats van te veel te focussen op niching down, werkt dit sjabloon zo goed omdat het in bijna elke situatie kan worden toegepast.

De sjabloon blijft flexibel omdat hij standaard wordt geleverd met acht aangepaste velden waarmee u gemakkelijk meerdere opties kunt vergelijken. Deze velden zijn onder andere

Klantenservice

Locatie

Menu

Ambiance

Website

Nabijheid

Prijs

Contact Nummer

En als je het gevoel hebt dat een of meer van deze velden niet voor je werken, kun je ze altijd vervangen door iets dat beter bij je past.

Als je het sjabloon naar wens hebt, hoef je alleen maar de gegevens in te voeren en je ziet een vergelijking van je opties naast elkaar in een grafiek of in een formulier met een lijst. Je kunt zelfs afbeeldingen toevoegen om duidelijk te maken wat elke optie inhoudt en waarom deze het beste voor je werkt.

Als je op zoek bent naar een geweldig sjabloon om alle opties met elkaar te vergelijken, download dan vandaag nog deze optie.

2. ClickUp Software Vergelijkingsgrafiek Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Software-Comparison-Template.jpg ClickUp Software Vergelijkingsgrafiek sjabloon https://clickup.com/templates/software-comparison-t-900200021668 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Om succes te hebben, moet elk modern bedrijf beschikken over de best mogelijke technologie. Het is echter geen gemakkelijke Taak om te beslissen welke software uw projectmanagement inspanningen of welke optie voor datawarehousing de juiste voor u is.

In plaats van op uw gevoel af te gaan, kunt u de ClickUp Software Vergelijkings Sjabloon om u te helpen de juiste beslissing te nemen.

Met dit gespecialiseerde sjabloon kunt u vergelijkbare producten vergelijken door hun functies, basiskosten, beoordelingen van klanten en meer op te sommen. Dit maakt het gemakkelijker voor je om te begrijpen welke optie perfect geschikt is voor jouw behoeften. Dus of u nu iets nodig hebt om u te helpen bij het plannen van uw volgende product roadmap of uitvoeren op een projectbudget, je de juiste software hebt om je te ondersteunen.

Als je moeite hebt met het kiezen van de juiste tools voor je business, is dit sjabloon de perfecte optie om toe te voegen aan je arsenaal.

3. ClickUp Software Vergelijkingsbord Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/sotfware-comparison-template-board.png ClickUp Software Vergelijkings Board Sjabloon https://clickup.com/templates/software-comparison-t-900200021668 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Vergelijkbaar met de invoer hierboven, is de ClickUp Software Vergelijkingsbord Sjabloon is ontworpen om u te helpen de juiste software voor uw bedrijf te kiezen.

Het belangrijkste verschil tussen deze twee aanbiedingen is dat deze is georiënteerd in een bordweergave, terwijl de andere is georiënteerd in een lijstweergave. Dat betekent dat wanneer je je gegevens invoert, je de items die je vergelijkt in één enkel venster kunt zien in plaats van naar beneden te scrollen op een pagina.

Dit format leent zich ongelooflijk goed voor afbeeldingen. Je kunt hiervan profiteren door schermafbeeldingen te uploaden van de gebruikersinterface van elke software, zodat je bij je beslissing rekening kunt houden met iets ongrijpbaars als UX.

Deze sjabloon voor productvergelijkingen is ook volledig aanpasbaar, dus je kunt alle aangepaste velden toevoegen of verwijderen die je nodig hebt. Bovendien kun je, als je van gedachten verandert en een lijstweergave beter vindt, altijd een nieuwe weergave toevoegen zonder dat je de gegevens opnieuw hoeft in te voeren.

4. ClickUp Software Prijsvergelijkingsblad Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/sotfware-comparison-template-pricing.png ClickUp Software Prijsvergelijkingsblad Sjabloon https://clickup.com/templates/software-comparison-t-900200021668 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als het aankomt op het aanschaffen van software, is weinig belangrijker dan de prijs. En met al die verwarrende niveaus en prijsopties kan het moeilijk zijn om erachter te komen welke tool u de beste waarde voor uw geld biedt.

Maak je geen zorgen meer. Het sjabloon voor de prijsvergelijking van ClickUp is er om de prijsopties te ontcijferen, zodat u het beste voor uw geld krijgt.

In dit sjabloon kunt u het volgende vergelijken:

Basisprijzen

Installatiekosten

Kosten van ondersteunende diensten

Kosten van plug-ins

Mogelijke aanpassingen

Totale prijzen

Zo weet je zeker waar je echt voor betaalt.

Met behulp van dit sjabloon voor prijsvergelijking kan een bedrijf meerdere softwareopties vergelijken om de beste keuze te bepalen. Instance, Tool A heeft misschien een hogere basisprijs dan Tool B, maar na alle extra's kost het minder na een jaar gebruik.

U zou dit echter nooit geweten hebben als u geen manier had om alle kosten op een rijtje te zetten en te zien hoe ze zich verhouden tot andere opties.

Klaar om eindelijk te zien wat software je eigenlijk gaat kosten? Download ons sjabloon voor de prijsvergelijking van software en ontdek het.

Bekijk deze_

**eisen verzamelen sjablonen

!

5. ClickUp Vergelijkende Marktanalyse

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Comparative-Market-Analysis-Template.png ClickUp Vergelijkende marktanalyse https://clickup.com/templates/comparative-market-analysis-kkmvq-6082328 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een vergelijkende marktanalyse (CMA) helpt mensen beslissen over de prijs van een huis of ander onroerend goed. Het houdt rekening met factoren zoals vergelijkbare huizen in de buurt, specifieke kenmerken van het huis en de staat van de markt om te schatten wat een goede prijs zou kunnen zijn.

Als je een professioneel ogende CMA moet maken, ClickUp's vergelijkende marktanalyse sjabloon maakt dat proces een stuk eenvoudiger.

Deze sjabloon is ontworpen voor extern gebruik, dus als u een CMA voor een client moet maken, hoeft u alleen maar de details in te vullen waar daarom wordt gevraagd.

Ons sjabloon heeft vier basissecties:

Markt Overzicht : De huidige marktvoorwaarden voor huizenprijzen in dat gebied.

: De huidige marktvoorwaarden voor huizenprijzen in dat gebied. Omvang : Wat u van plan bent te analyseren in dit document.

: Wat u van plan bent te analyseren in dit document. Analysesamenvatting : Waar je gegevens invoegt over de woning, zoals grootte, prijs en functies.

: Waar je gegevens invoegt over de woning, zoals grootte, prijs en functies. Resultaten en aanbevelingen: Je professionele aanbeveling en meningen in het licht van de analyse die je hebt gedaan.

De meeste mensen zullen niet vaak een CMA nodig hebben. Maar als je voor je werk een CMA nodig hebt, is dit sjabloon een perfecte manier om tijd en energie te besparen.

6. ClickUp Grootboek Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/general-ledger-template.png ClickUp Grootboek Sjabloon https://clickup.com/templates/general-ledger-t-211294155 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

A sjabloon grootboek is een hulpmiddel dat bedrijven kunnen gebruiken om geld bij te houden. Het sjabloon helpt bij het tellen hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat van het bedrijf, wat het bedrijf bezit en verschuldigd is en andere belangrijke financiële informatie.

Het is als een chequeboek voor het bedrijf om ervoor te zorgen dat alles klopt.

Niet alleen doet de ClickUp Grootboek sjabloon helpt u bij het bijhouden van financiële informatie, maar u kunt het ook gebruiken om informatie te vergelijken en bruikbare inzichten te vinden.

Als u bijvoorbeeld uw huidige financiële situatie wilt vergelijken met die van de vorige maand, kunt u deze informatie snel opvragen om te zien waar het geld naartoe gaat en waar het naartoe gaat. Je kunt dit sjabloon ook gebruiken om discrepanties op te sporen en potentiële problemen op te sporen voordat ze te groot worden.

En omdat al deze informatie op één plek staat, is het gemakkelijker om financiële basistaken te doen, zoals belastingen, salarisadministratie en nog veel meer.

Het is tijd om de financiën van je Business onder controle te krijgen. Begin daar vandaag nog mee met ons sjabloon Grootboek.

7. ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image14-1.png ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse https://clickup.com/templates/competitive-analysis-t-193317120 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Of u nu een nieuw veld wilt betreden of uw huidige veld in de gaten wilt houden, weten wat de concurrentie doet is altijd nuttig.

De beste manier om concurrenten te vergelijken is met ClickUp's sjabloon voor concurrentieanalyse .

Met dit sjabloon voor whiteboards kunt u snel de concurrentie beoordelen aan de hand van het unieke kwadrantensysteem. Stel elk kwadrant in om specifieke statistieken zoals marktaanwezigheid of actieve abonnees te rangschikken en zet vervolgens je concurrenten tegen elkaar uit.

Dit visuele kwadrantensysteem maakt het niet alleen makkelijk om te zien wie waar staat in het veld, maar het stelt je ook in staat om nieuwe concurrenten toe te voegen zodra ze opduiken. Bovendien kun je het eenvoudig bijwerken wanneer concurrenten veranderen en evolueren.

Laat je dus niet verrassen door je concurrenten. Gebruik ons sjabloon voor concurrentieanalyse om te begrijpen tegen wie je het opneemt en een voordeel te vinden waarmee je ze kunt verslaan.

8. ClickUp sjabloon kosten-batenanalyse

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Cost-Benefit-Analysis-Template.png ClickUp sjabloon kosten-batenanalyse https://clickup.com/templates/cost-benefit-analysis-t-200519120 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Elke beslissing die je als bedrijf neemt heeft voor- en nadelen. Een kosten-batenanalyse is een manier om potentiële investeringen te evalueren en het risico af te wegen tegen de beloning.

Nog te doen kosten-batenanalyse is belangrijk omdat het je helpt beslissen of iets de moeite waard is om Nog te doen. Het kijkt naar de kosten om iets Nog te doen en vergelijkt die met hoe goed de resultaten zouden kunnen zijn. Op die manier kun je beslissen wat projecten abonnementen het beste bij uw business passen.

De ClickUp sjabloon voor kosten-batenanalyse is ontworpen om dit proces zo gezamenlijk mogelijk te maken.

Onze whiteboard sjabloon helpt u bij het instellen van een kosten-baten vergelijkingstabel die is geformatteerd met vier kwadranten:

Hoge kosten

Lage kosten

Hoog voordeel

Laag voordeel

Je team kan deze grafiek dan gebruiken om ideeën te brainstormen en te categoriseren.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je bedrijf de lijst met functies wil uitbreiden, maar dat je productteam een beperkte bandbreedte heeft. In plaats van te vertrouwen op één persoon om te beslissen wat het beste zou zijn, kun je dit sjabloon voor whiteboards gebruiken en brainstormen met je productteam. Elk lid van het team kan ideeën aandragen en vervolgens kan de hele groep ze uitzetten op het sjabloon voor kosten-batenanalyses om te zien welke het meeste potentieel hebben om verder te gaan.

Een kosten-batenanalyse is iets wat elk bedrijf zou moeten doen, maar het is lang niet de enige manier om tot de juiste beslissing te komen. Bekijk onze gidsen voor SWOT-analyse en sjablonen voor kloofanalyse voor nog meer manieren om problemen te evalueren en over oplossingen te beslissen.

9. Google Spreadsheets Vergelijkingsblad sjabloon

via Planet Argon

Als je gewend bent Google Spreadsheets te gebruiken, dan is Google's Spreadsheet Vergelijking agentschappen ziet er meteen bekend uit.

Deze sjabloon is gemaakt met behulp van Google's populaire spreadsheet builder en stelt je in staat om eenvoudig verschillende bureaus en de diensten die ze leveren met elkaar te vergelijken. Je hoeft alleen maar elke kolom en rij in te vullen en je krijgt een vergelijking van je opties naast elkaar.

Dit sjabloon zou handig zijn voor teams die momenteel een contract willen toekennen voor bijvoorbeeld het aanmaken van content of webontwikkeling. Met een beetje werk kan het ook worden aangepast voor andere toepassingen.

In tegenstelling tot sommige andere sjablonen, heeft deze sjabloon geen meerdere weergaven. Het is echter nog steeds een geweldige optie als je alleen een standaard spreadsheetvergelijking nodig hebt in een bekend format zoals Sheets.

Google Spreadsheets is een geweldig hulpmiddel, maar misschien niet voor iedereen geschikt. Bekijk deze eens Google Spreadsheets alternatieven om te zien of er iets anders is dat meer jouw snelheid heeft.

10. Excel sjablonen voor vergelijkingsgrafieken

Via Microsoft

Tot slot zijn er een heleboel geweldige vergelijkingssjablonen voor Microsoft Excel.

Excel is nog steeds een van de populairste softwarepakketten en dat is niet voor niets. De bibliotheek met sjablonen van Excel bevat allerlei voorgeformatteerde spreadsheets waarmee je snel van alles kunt vergelijken, van welke school je moet kiezen tot persoonlijke budgetten.

Een nadeel van de sjablonen van Excel is dat ze meestal erg hokjesachtig aanvoelen. Als je op zoek bent naar een sjabloon om je budget voor een bruiloft te vergelijken, dan kunnen ze je helpen. Maar een van deze sjablonen aanpassen aan jouw behoeften kan meer werk zijn dan het waard is.

Als je absoluut Excel wilt gebruiken om je budget te vergelijken, dan is het misschien beter om je eigen sjabloon te maken.

Weet je niet zeker of Excel het juiste platform is voor jou? Bekijk onze lijst met de beste Excel alternatieven om te zien of er andere opties zijn die beter bij je passen.

De beste gratis sjablonen voor vergelijkende rapporten voor uw business

Het maakt niet uit wat voor soort business je doet, de juiste vergelijkingssjabloon kan uw besluitvormingsproces helpen en u tijd besparen. Daarom heeft ClickUp duizenden sjablonen om uit te kiezen, zodat bedrijven van elke grootte een tool kunnen vinden die voor hen werkt.

Of het nu gaat om het vergelijken van software of het uitvoeren van een kosten-batenanalyse, er is een sjabloon beschikbaar om je te helpen de klus te klaren. Als je in dit artikel iets hebt gezien dat jouw bedrijf kan helpen, aarzel dan niet om het te gebruiken. Aanmelden voor ClickUp is volledig gratis, zodat u meteen kunt beginnen met het oplossen van de meest dringende problemen van uw bedrijf.