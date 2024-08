12 gratis SWOT-analysesjablonen en -voorbeelden

Het runnen van een succesvol bedrijf brengt uitdagingen met zich mee die het moeilijk maken om op te vallen in welke niche dan ook. Vandaag de dag, meer dan ooit, hebben je concurrenten gemakkelijk toegang tot dezelfde informatie en inhoud als jij via het internet.

Daarom heb je een strategie nodig om je bedrijf te laten groeien te midden van de hevige concurrentie. De beste en meest eenvoudige manier om het groeiproces te starten is door een SWOT-analyse uit te voeren voor je bedrijf.

Met deze analyse kun je de beoogde doelstellingen van het project vereenvoudigen en de externe en interne factoren benadrukken die bepalen hoe die doelstellingen worden bereikt. Hierdoor kun je de bestaande acties koppelen aan plannen.

In deze gids bekijken we de beste SWOT-analysesjablonen en hoe je ze kunt gebruiken voor krachtige bedrijfsinzichten!

Wat is SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse is een gestructureerd kader voor een organisatie om haar strategische bedrijfsplanning en concurrentiepositie. De analyse splitst de externe en interne factoren van het huidige en toekomstige bedrijfspotentieel uit.

Het is gestructureerd voor een op feiten gebaseerde, realistische en gegevensgestuurde kijk op de sterke en zwakke punten van een individu, bedrijf of organisatie. SWOT is een acroniem voor sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen. De eerste twee factoren zijn interne factoren, terwijl de laatste externe factoren zijn.

Sterke punten : Uw locatie, intellectuele eigendommen, personeel, financiën, enz. die bijdragen aan het succes van uw bedrijf

: Uw locatie, intellectuele eigendommen, personeel, financiën, enz. die bijdragen aan het succes van uw bedrijf Zwakke punten : Factoren die het bedrijf op achterstand zetten ten opzichte van concurrenten. Dit zijn bedrijfsachterstanden of -ongelukken die ingebed zijn in uw sector

: Factoren die het bedrijf op achterstand zetten ten opzichte van concurrenten. Dit zijn bedrijfsachterstanden of -ongelukken die ingebed zijn in uw sector Kansen : Marktgroei en trends waarvan u kunt profiteren om winst te maken, innovatief te worden en te voldoen aan compliance (Bekijk* deze sjablonen voor kloofanalyse * !)

: Marktgroei en trends waarvan u kunt profiteren om winst te maken, innovatief te worden en te voldoen aan compliance deze sjablonen voor kloofanalyse !) Bedreigingen: Potentiële risico's zoals natuurproblemen, innovatie-uitdagingen en een sfeer die uw bedrijf kan hinderen

Gewoonlijk gebruiken bedrijven een SWOT-analyse om:

Unieke sterke punten ten opzichte van concurrenten te realiseren Prestatiegebieden te analyseren waar concurrenten uitblinken Mogelijkheden voor bedrijfsgroei ontdekken Identificeer potentiële problemen en uitdagingen die het bedrijf kunnen verstoren

12 gratis SWOT-analysesjablonen en -voorbeelden

1. ClickUp Whiteboard SWOT Sjabloon

Pas de Retrospective Whiteboard Template in ClickUp aan voor een bruikbare SWOT-analyse

Fervente lijstmakers zullen genieten van de tijdbesparende tools in ClickUp Whiteboards ! Whiteboards zijn in te zoomen canvasdoeken die helpen bij het visueel doorwerken van complexe concepten voor een effectieve SWOT-analyse.

De realiteit is dat het beheren van enorme hoeveelheden gegevens een uitdagend proces is om samen te stellen. De beginnersvriendelijke Inleiding tot Whiteboards Sjabloon door ClickUp lost dit probleem op door een enkele ruimte te creëren om elk idee, elke bron en elk beeld neer te zetten om het volledige analyseverhaal te schetsen. Hier zijn een paar manieren waarop u de waarde van uw SWOT-analyse whiteboard kunt maximaliseren:

Samenwerken met projectmanagers tijdens de volgende vergadering over bedrijfsstrategie of asynchroon

Toevoegenmindmaps om grootschalige concepten op te splitsen in behapbare brokken

Maak aparte secties voor OKR's, KPI's en andere interne gegevens voor referentie

Plaatshoudermarkeringen invoegen voor ontbrekende informatie of feedbackverzoeken

OmzettenWhiteboard-objecten in taken en relaties tekenen

Checklists maken om spontane gedachten te onthouden

ClickUp houdt uw ideeën en oplossingen bij zodat u zich op de juiste activiteiten concentreert, maar ook belangrijke informatie binnen handbereik houdt om later nog eens te bekijken. Hoe meer u uw kennis en bronnen bijhoudt op één platform, hoe meer u de SWOT-analyse positioneert als het hulpmiddel voor strategische planning.

Pro tip: Nadat u de sjabloon hebt gedownload, raden we u aan de Retrospectieve sjabloon te selecteren uit uw lijst met opties. Label uw vakken en pas ze aan aan de manier waarop u wilt werken!

ClickUp Whiteboard Sjablonen

bekijk onze_ *beginnersgids voor ClickUp Whiteboards* voor snelle tips om te beginnen!

2. ClickUp Persoonlijke SWOT-analyse sjabloon

Voer een uitvoerbare SWOT-analyse uit met ClickUp's persoonlijke SWOT-analysesjabloon om weloverwogen beslissingen te nemen

De ClickUp Persoonlijke SWOT-analyse sjabloon stelt u in staat om te brainstormen en actiepunten op te sommen rond uw SWOT-analyse. U kunt aangepaste taken organiseren en groeperen. Volg de voortgang van deze taken met behulp van aangepaste statussen.

Aangepaste velden toevoegen, zoals Link naar werkblad, Voltooiingspercentage, Doelstelling en Tijdlijn. Met deze sjabloon kunt u ook aangepaste weergaven instellen, zoals lijstweergave, Ganttgrafiekweergave en taken op een kalenderweergave op basis van werklast. ClickUp Persoonlijke SWOT-analyse sjabloon

3. ClickUp SOAR-analysesjabloon

ClickUp's SOAR-analysesjabloon SOAR-analyse wordt gebruikt om de sterke punten, kansen, ambities en resultaten van een organisatie te identificeren

Net als een SWOT-analyse wordt een SOAR-analyse gebruikt om de Sterke punten, Kansen, Ambities en Resultaten van een organisatie te identificeren. Deze analysemethode biedt waardevol inzicht in de huidige staat van de organisatie en in potentiële gebieden voor verbetering. Door de sterke en zwakke punten van de organisatie te begrijpen, kan het gemakkelijker zijn om kansen voor ontwikkeling en groei te identificeren. ClickUp's SOAR-analysesjabloon helpt organisaties bij het objectief beoordelen van hun prestaties door rekening te houden met zowel interne als externe elementen die bijdragen aan succes. Het maakt de identificatie mogelijk van tastbare en ontastbare gebieden die verbetering behoeven, die vervolgens verder kunnen worden onderzocht en waarop kan worden gereageerd via een strategische planningsprocedure. ClickUp SOAR-analysesjabloon

4. Excel concurrerende SWOT-analyse sjabloon

Via Microsoft

Begrijp de industrie, marktgrootte en groeikansen door een uitgebreide marktanalyse te maken voor uw thuisbedrijf. Deze SWOT-sjabloon voor bedrijfsplanning van Microsoft Word helpt bij het opstellen van je ondernemingsplan, het beoordelen van je concurrenten, het identificeren van potentiële klanten, het bepalen van de waarde van je bedrijf in de markt en nog veel meer.

Hiermee kun je interne en externe factoren die van invloed zijn op je bedrijf beschrijven, zodat je kunt bedenken hoe je waarde aan je bedrijf kunt toevoegen om aan de verwachtingen van de markt te voldoen.

Home Bedrijfsmarktanalyse SWOT Sjabloon

6. Excel Bedrijfsplan SWOT-analyse sjabloon

Via Microsoft

Gebruik de sjabloon om verantwoordelijke personen en deadlines toe te wijzen aan de kritieke taken die moeten worden voltooid bij het opstellen van een ondernemingsplan. Je kunt ook je aanstaande bedrijfsdoelstelling of productlancering analyseren en plannen.

Deze SWOT-sjabloon geeft je een plek om je ondernemingsplan te analyseren en de sterke en zwakke punten te identificeren. Uw sterke punt kan bijvoorbeeld zijn dat u als leider beschikt over solide boekhoudkundige vaardigheden, wat betekent dat u je boekhouding kunt doen en je zakelijke uitgaven beheren zonder je ermee te bemoeien. De zwakte van je bedrijf kan echter zijn dat je moeite hebt met het jongleren van te veel activiteiten tegelijk, waardoor je taken van mindere kwaliteit uitvoert. En je bedreiging kan zijn dat je leverancier vaak te laat is.

Sjabloon voor SWOT-analyse van ondernemingsplan

7. PowerPoint Diamond SWOT Sjabloon

Via DiaModel Het sjabloon voor de Diamond SWOT-analyse met 5 dia's is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke PowerPoint met een plat ontwerp. De diamant verdeelt de categorieën in vier secties met verschillende kleuren om elke sectie te laten opvallen. Het biedt een unieke lay-out voor gebruikers met behoud van externe en interne factoren die naast elkaar worden weergegeven.

Met deze SWOT-sjabloon kunt u in slechts enkele minuten een presentatie voorbereiden door eenvoudigweg plaatshouderinhoud te vervangen. De pictogrammen en vormen van deze sjabloon zijn bewerkbaar met een groot aantal aanpasbare functies.

De dia's zijn ook herbruikbaar en gemakkelijk aan te passen aan de stijl en het thema van een andere presentatie. Bovendien kun je de kleur wijzigen en de gewenste effecten aan de afbeelding toevoegen.

PowerPoint Diamond SWOT-analysesjabloon

8. PowerPoint SWOT-analysesjabloon

Via SlideModel

De Business SWOT-analysesjabloon is een inleidende, bewerkbare presentatie voor bedrijfsplanning en marketingbenaderingen. Het helpt teams bij het bespreken van zakelijke ideeën en oplossingen. Het is een PowerPoint-presentatie met vijf dia's met een kort overzichtsontwerp en vier lay-outs voor details.

De dia-indeling van deze sjabloon toont een bloem in het midden, terwijl vier segmenten een bloembladvormig ontwerp ontwikkelen. Elk bloemblaadje van een segment bevat plaatshouders voor tekstuele inhoud met betrekking tot SWOT-analyseparameters.

U kunt eenvoudig wijzigingen aanbrengen in het ontwerp of extra functies invoegen voor een gepersonaliseerde weergave. Het is een uitstekende optie om dieper in te gaan op bedrijfsuitdagingen en besluitvormingsprocessen .

PowerPoint SWOT-analyse sjabloon

9. Google Docs SWOT-analysesjabloon

Google Documenten kun je analysesjablonen voor je bedrijf maken vanaf nul. Je kunt bijvoorbeeld een SWOT-analysesjabloon maken voor je werknemers om hun waarde in het bedrijf of een afdeling te evalueren, zodat ze hun competenties en vaardigheden kunnen analyseren in relatie tot het rendement dat het bedrijf of de afdeling krijgt.

Deze eenvoudige Google Docs analyse sjabloon is een gemakkelijke gids waarmee kleine bedrijven, individuen en grote ondernemingen hun waarde in een bepaald ecosysteem kunnen bepalen. Het helpt je om interne sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen te identificeren en alles op één pagina te bekijken, zodat je kunt bedenken hoe je de waarde kunt verhogen zonder meerdere pagina's uitputtend door te nemen.

Google Docs SWOT-analysesjabloon

10. Google Docs Manager SWOT-analysesjabloon

Via Sjabloon.net De Google Docs Manager SWOT-analysesjabloon wordt gebruikt om de sterke en zwakke punten van een individu te analyseren wanneer deze een leidinggevende rol krijgt. Het helpt managers ook bij het zelf controleren van hun taken en een actieplan te implementeren om anderen te helpen groeien door te beseffen dat de belangrijkste basis voor zakelijk succes de inspanning van een team is.

Met deze sjabloon kun je jezelf en anderen helpen om verschillende aspecten van hun professionele leven te verbeteren. Je kunt potentiële managers aansporen om sterk te blijven zodat ze effectief leidinggeven vanuit een sterke positie door een persoonlijke inventaris op te maken van hun zakelijke interacties en de impact van hun functie.

Google Docs Manager SWOT Analyse Sjabloon

11. Microsoft Word Marketing SWOT-analyse sjabloon

Via Template.net

Als je de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van je bedrijf begrijpt, wordt het veel gemakkelijker om marketingstrategieën te ontwikkelen die passen bij je specifieke behoeften. Het leidt je marketingteam naar de beste methoden om het merk en de producten te positioneren voor zakelijk succes.

Dit sjabloon heeft een sectie waarin diensten of producten worden gecategoriseerd op basis van belangrijke thema's zoals functionaliteit, mogelijkheden en kwaliteit, die allemaal helpen om met klanten te communiceren en het merk adequaat te positioneren.

De marketing SWOT-analysesjabloon heeft al een suggestie voor de inhoud, dus je hoeft niet vanaf nul te beginnen!

Word Marketing SWOT-analysesjabloon

12. Word en Google Docs SWOT-analysesjabloon gezondheidszorg

Via Template.net

Het beheren van een gezondheidszorginstelling brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Met de SWOT-analysesjabloon voor de gezondheidszorg als basis voor het maken van je eigen bedrijfsbeoordeling, beschik je over een noodzakelijk document om de sterke en zwakke punten van je instelling te evalueren. Het toont u het grote geheel van het ziekenhuis en helpt u bij het beoordelen, samenvoegen en evalueren van de belangrijke invloeden die uw strategische doelen tegenwerken of juist ondersteunen.

Identificeer uw zwakke punten en bouw voort op uw sterke punten. Kansen begrijpen en ze onderscheiden van bedreigingen, en een actieplan opstellen om het beste uit elke situatie te halen.

Bekijk deze_ hulpmiddelen voor projectbeheer in de gezondheidszorg !

Sjabloon SWOT-analyse gezondheidszorg

Waarom is een SWOT-analyse belangrijk voor flexibele bedrijven?

Bedrijven die de positionering van hun bedrijfsmarkt niet kennen, missen een concurrentievoordeel in hun bedrijfstak. Dit maakt de SWOT-analyse een cruciaal onderdeel van elk succesvol bedrijf.

Het gestructureerde kader helpt bedrijven bij het identificeren, analyseren en begrijpen van kernproblemen die van invloed zijn op de organisatie en bij het vinden van passende oplossingen. Een persoonlijke SWOT-analyse uitvoeren kunt u zich realiseren waar uw sterke punten als bedrijf liggen, uw zwakke punten, de verschillende kansen die u kunt benutten en de gevaren die uw bedrijf negatief zouden kunnen beïnvloeden.

Bonussjablonen: BSC Sjablonen

Wie heeft er baat bij het gebruik van een SWOT-analyse?

SWOT-analyse is een strategische planningstechniek die helpt bij het identificeren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van een bedrijf in een bepaalde situatie. Hier zijn enkele voorbeelden van teams die veel baat kunnen hebben bij het gebruik van een SWOT-analyse:

Managementteams: Voor managers kan het uitvoeren van een SWOT-analyse waardevolle inzichten opleveren in de huidige staat van hun team of project. Het kan ook helpen bij het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en bij het ontwikkelen van strategieën om kansen te benutten.

Verkoopteams: Voor verkoopteams kan een SWOT-analyse helpen bij het identificeren van gebieden waarin ze uitblinken en gebieden die verbetering behoeven. Het kan ook inzicht geven in markttrends en potentiële bedreigingen voor het bedrijf.

Concurrentie begrijpen met SWOT-analysesjablonen

Het kennen van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw bedrijf of project is een kritieke eerste stap voor het implementeren en beheren van een succesvol actieplan. Zodra uw SWOT-analyse compleet is, is het cruciaal dat u effectieve hulpmiddelen hebt om uw bedrijfs- of projectplan te plannen, te automatiseren, te beheren en erover te rapporteren.

Maak gebruik van ClickUp om consistente projectaspecten te ontwikkelen, samenwerking te stimuleren en de snelheid te verhogen met schaalbare opties die passen bij individuele werkvoorkeuren. Verbeter de zichtbaarheid in verschillende prioriteiten, houd uw team en uzelf verantwoordelijk en zorg ervoor dat er geen scheuren ontstaan. Probeer ClickUp vandaag gratis uit!