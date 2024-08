10 gratis sjablonen voor software- en productvergelijkingen in Excel, Word en ClickUp

Beslissingen. Zijn. Moeilijk.

Geloof me, ik snap het! Ze zijn zelfs zo moeilijk dat er een fenomeen bestaat dat beslissingsmoeheid heet. Nadat we de hele dag, elke dag beslissingen hebben genomen, worden onze hersenen moe. En als ze moe worden, wordt het moeilijker om goede beslissingen te blijven nemen. Ik ben al moe als ik eraan denk. 😴

Maar met eenvoudig te begrijpen visuals, zoals een voor- en nadelenlijst of een mooie vergelijkingstabel, wordt het nemen van beslissingen gemakkelijker. En deze visuals houden onze hersenen verantwoordelijk: Je kiest niet per ongeluk het verkeerde als je duidelijk kunt zien wat het juiste is.

Het gebruik van een sjabloon voor een vergelijkingstabel helpt ons betere beslissingen te nemen of potentiële klanten te laten zien waarom ons product de beste keuze is. Laten we eens kijken naar de 10 beste sjablonen voor vergelijkingstabellen voor ClickUp, Word, Excel, Google Docs en Powerpoint.

Wat is een sjabloon voor productvergelijking?

Een sjabloon voor productvergelijking is een grafiek of afbeelding die uw opties en hun functies naast elkaar toont. Het doel van dit type sjabloon is om u te helpen de beste optie uit een stapel opties te visualiseren.

Het is alsof je een stapel pannenkoeken hebt, maar er maar één op de stapel een bosbessenpannenkoek is: De vergelijkingstabel helpt je duidelijk de bosbessenpannenkoek te herkennen tussen alle gewone pannenkoeken, zodat je de beste kunt eten (of kopen). 🥞

Er zijn meerdere manieren om een sjabloon voor productvergelijking te gebruiken. Als je in een product-, verkoop- of marketingteam zit, kun je het gebruiken om te laten zien waarom jouw product beter is dan dat van de concurrentie. (Jij maakt tenslotte de pannenkoek met bosbessen, vergeleken met de gewone pannenkoek van alle anderen!)

Het gebruik van een T-diagram sjabloon is een geweldige manier om snel je gedachten te ordenen en twee verschillende concepten of ideeën te vergelijken.

Als u in een operationeel team werkt, kunt u een vergelijkingstabel gebruiken om te kiezen tussen verschillende softwareproducten en de beste te kiezen voor de behoeften van uw team. En als je gewoon een normaal persoon bent die zijn gewone dag doorbrengt, kun je vergelijkingsgrafieken gebruiken om allerlei beslissingen in je leven te nemen.

Gebruik vergelijkingstabellen voor dingen als welke auto je moet kopen, welk appartement je moet huren of welke afhaalmaaltijd je moet bestellen. 🥡

Welke functies moet ik zoeken in sjablonen voor productvergelijkingsdiagrammen?

De beste sjabloon voor een productvergelijkingstabel hangt af van waarvoor u deze gaat gebruiken.

Als u van plan bent om het voornamelijk voor interne doeleinden te gebruiken, dan is het uiterlijk misschien niet zo belangrijk en kunt u kiezen voor een eenvoudig tabelformaat. Als je het moet presenteren aan potentiële klanten tijdens verkoopgesprekken, dan wil je iets dat er net zo stijlvol uitziet als dat het presteert.

Voordat je een keuze maakt uit alle beschikbare vergelijkingstabellen, moet je de onderstaande kenmerken in gedachten houden. (Ze helpen je bij het vergelijken van vergelijkingstabellen.) 🤯

Formaat: Je kunt sjablonen vinden voor bijna elk platform, van Google Sheets tot Excel tot Powerpoint. Kies een sjabloon dat past bij hoe je de grafiek gaat gebruiken. Als je de grafiek intern gaat gebruiken, is een Word-document of Excel-blad prima. Als je het aan klanten wilt presenteren, heb je een meer visueel platform nodig

Je kunt sjablonen vinden voor bijna elk platform, van Google Sheets tot Excel tot Powerpoint. Kies een sjabloon dat past bij hoe je de grafiek gaat gebruiken. Als je de grafiek intern gaat gebruiken, is een Word-document of Excel-blad prima. Als je het aan klanten wilt presenteren, heb je een meer visueel platform nodig Pictogrammen: Misschien wilt u uw grafiek invullen met selectievakjes, of misschien wilt u liever een beoordelingssysteem met sterren gebruiken, of misschien wilt u geschreven gegevenspunten opnemen om meer informatie te geven. Kies een sjabloon waarmee u de grafiek kunt invullen met pictogrammen of beschrijvingen

Misschien wilt u uw grafiek invullen met selectievakjes, of misschien wilt u liever een beoordelingssysteem met sterren gebruiken, of misschien wilt u geschreven gegevenspunten opnemen om meer informatie te geven. Kies een sjabloon waarmee u de grafiek kunt invullen met pictogrammen of beschrijvingen Aanpassing : Als je je productvergelijkingsgrafiek gaat presenteren, dan moet je deze kunnen aanpassen met merkkleuren en lettertypen en je product visueel laten opvallen boven de anderen

10 gratis sjablonen voor productvergelijkingen in 2024

Nu je weet wat je zoekt in een vergelijkingstabel, is het tijd om de opties te overwegen en een sjabloon te kiezen die voor jou werkt. (Was er maar een grafiek die deze beslissing makkelijker kon maken) 🤔

Bekijk deze 10 goedkope en gratis sjablonen voor vergelijkingsgrafieken en durf te vergelijken!

1. ClickUp Product beknopt document sjabloon

ClickUp Product Briefing Document Sjabloon

De ClickUp Product Briefing Document Sjabloon is ontworpen voor elke fase van uw productontwikkelingsproces vanaf het eerste idee tot en met de lancering. In een ideale wereld zou je dit sjabloon beginnen te gebruiken zodra je dat gloeilampmoment hebt. 💡

Maar zelfs als uw product al helemaal af is, helpt deze sjabloon u bij het organiseren van uw productstrategie voor de lancering. Het is een invulbaar document dat jou en je teamleden door het proces leidt van het schetsen van de belangrijkste onderscheidende kenmerken en functies van je product.

Je kunt bestanden van je tools voor productontwerp voeg vectorafbeeldingen toe, upload uw gegevenssets en link naar marketingactiva, zoals uw instructievideo's, afbeeldingen in sociale media en een vergelijkingstabel met concurrenten.

Deze sjabloon wordt uw productbijbel. Het houdt je team op één lijn tijdens het hele productproces, van het bedenken van ideeën tot het ontwikkelen van functionele specificaties en het vrijgeven van het product aan de wereld. En dat niveau van organisatie zal goddelijk aanvoelen. 👼

2. ClickUp Infographic Whiteboard Sjabloon

ClickUp Infographic Whiteboard Sjabloon

Infographic-sjablonen met vergelijkingen maken datavisualisatie gemakkelijker en zien er zoveel beter uit. (Stel je een stripfiguur voor met ogen die uit zijn hoofd schieten terwijl hij "AWOOGA!" roept en dat is het niveau van schoonheid waar ik het over heb) 🤩

Met de ClickUp Infographic Whiteboard Sjabloon zelfs kleine teams kunnen hoogwaardige infografische ontwerpen maken - geen fulltime grafisch ontwerper nodig. Met deze vergelijkende infografiesjabloon kunt u grafieken, stroomdiagrammen en Venn-diagrammen maken, plus uw eigen afbeeldingen in hoge resolutie uploaden, uw eigen kleurenschema toevoegen en uw eigen grafische elementen invoegen.

Je krijgt niet alleen de tools die je nodig hebt om je infographic te maken, maar ook de tools die je nodig hebt om je team te managen. Je kunt infografietaken toewijzen aan verschillende teamleden (laat de ene persoon de tekst schrijven en de andere de beelden organiseren) en tag je stakeholders voor goedkeuring als het klaar is.

Deze sjabloon voor productmarketing geeft je team een duidelijk beeld van wat er moet gebeuren, en als het eenmaal gedaan is, geeft het je klanten een duidelijk beeld van waarom ze je nieuwe product moeten kopen. Stel je voor hoe gemakkelijk het zal zijn! 📸

3. ClickUp Vergelijkingsmatrix Sjabloon

ClickUp Vergelijkingsmatrix Sjabloon

De ClickUp Vergelijkingsmatrix Sjabloon maakt het nemen van beslissingen eenvoudig. Het is een plug-and-play gegevensvergelijkingsdiagram. Zodra u uw gegevens aansluit, wilt u spelen en spelen en spelen. 🎮

Je kunt de producten die je wilt vergelijken toevoegen en hun kenmerken afzonderlijk bekijken. Of u kunt de tabelweergave gebruiken om uw Vergelijkingsmatrix snel om te zetten in een sjabloon voor een productvergelijkingstabel, waarbij de kenmerken naast elkaar worden weergegeven.

Voeg informatie toe over belangrijke functies, prijs, locatie, klantenservice en andere gegevenspunten die je wilt opnemen. Als u eenmaal ziet hoe gemakkelijk deze sjabloon te gebruiken is, zult u hem niet alleen willen gebruiken als vergelijkingsdiagram om uw product te laten zien in vergelijking met soortgelijke producten, maar zult u hem ook willen opnemen in al uw interne besluitvormingsprocessen.

U kunt deze vergelijkingsmatrix gebruiken om te beslissen over de beste processen als onderdeel van uw processen in kaart brengen workflow. Of je kunt het gebruiken om de beste softwareoplossingen voor je team te kiezen.

Welke beslissing je ook neemt, deze sjabloon zal de druk op je hersenen verlichten. 🧠

4. ClickUp Software Vergelijkings Sjabloon

ClickUp Software Vergelijkingsformulier

Wanneer uw bedrijf moet investeren in een nieuw softwareprogramma, is de ClickUp Software Vergelijkingsformulier helpt u door functies te waden zodat het niet voelt alsof u stroomopwaarts zwemt. 🏊‍♀️

Software is een van de belangrijkste tools die je bedrijf gebruikt en de juiste software zal je team effectiever en efficiënter maken. Maar de juiste software kiezen is moeilijk. Met deze sjabloon kun je je doelen bepalen, objectief blijven en sterk blijven, zelfs als je te maken krijgt met zeer overtuigende verkopers. 💪

De sjabloon heeft categorieën waarin je de prijs, prestaties en gebruikerservaring van verschillende producten kunt beoordelen. Dus of u nu AI-tools voor productmanagers , software voor marketingautomatisering of hulpmiddelen voor productbeheer kunt u de productfuncties naast elkaar bekijken.

Vervolgens kunt u de installatie- en installatievereisten vergelijken. Je kunt zelfs een afbeeldingsbord toevoegen om de interface van de software te laten zien.

Gebruik sjablonen zoals deze om de beste softwareprogramma's voor uw bedrijf te ontdekken.

5. Sjabloon voor productprijsvergelijking by Edit.org

via bewerken.org

Als je geld in je hoofd hebt en geld in je hoofd, zal dit sjabloon voor productprijsvergelijking de functies benadrukken die zijn inbegrepen in verschillende prijsplannen voor producten. 🤑

Dit is een geweldig sjabloon om te downloaden voor productteams die freemium- en abonnementsgebaseerde software maken. (Elk softwareteam heeft een degelijke prijspagina nodig voor hun productlancering !)

En hoewel het duidelijk is ontworpen voor dat gebruik, kunnen we er ook een paar creatievere toepassingen voor bedenken. 👩‍🎤

Als je probeert te kiezen tussen verschillende softwareprogramma's voor intern gebruik en de prijs is een grote factor in je beslissing, probeer dan deze sjabloon te gebruiken als onderdeel van je besluitvormingsproces. Zo weet je zeker dat je niet alleen de beste prijs krijgt, maar ook de beste functies voor die prijs.

6. Microsoft Word Productvergelijkingsdiagram Sjabloon by Template.net

via FPPT

Omdat dit een Powerpoint-sjabloon is, is het een goede aanvulling op uw pitchvergaderingen en dia's voor verkooppresentaties. 📽️

Zet het gewoon op een dia in je presentatiedeck en maak je klaar om je belanghebbende of potentiële koper ervan te overtuigen dat jij het perfecte product hebt om hun probleem op te lossen.

Je kunt deze sjabloon gebruiken om de functies van verschillende producten te vergelijken, of je kunt hem aanpassen om verschillende prijsplannen voor hetzelfde product te vergelijken.

Deze sjabloon voor productvergelijking is beschikbaar met drie of vier kolommen, zodat je kunt kiezen hoeveel opties je wilt vergelijken. En het heeft een stoplicht-kleurcoderingssysteem - rood, geel en groen - om u te helpen visualiseren hoe goed de functies van elk product zijn.🚦

Zodra je deze dia hebt opgemaakt, kun je één blik werpen en weten welk product je moet hebben!

8. Excel functievergelijkingsgrafiek sjabloon by Vertex42

via SlideModel

Deze is voor de verkoop- en marketingteams die er zijn. Deze Powerpoint-sjabloon is speciaal ontworpen om het product van uw bedrijf te vergelijken met dat van uw concurrenten en bevat vier dia's die uw product prominenter in de kijker zetten dan dat van de concurrentie, zodat uw potentiële klanten duidelijk kunnen zien wie de nummer één is. 🏆

De sjabloon is ontworpen als Powerpoint-dia, zodat je hem gemakkelijk kunt opnemen in verkooppresentaties. En de lay-out heeft een prachtig, professioneel ontwerp, zodat iedereen zal denken dat je een ontwerper hebt ingehuurd om het voor je samen te stellen.

Je kunt de belangrijkste kenmerken van je product schetsen en ze vergelijken met die van je concurrenten met eenvoudige kruisjes of vinkjes, of je kunt een spreidingsdiagram gebruiken om te laten zien hoe de kwaliteit van je product zich verhoudt tot de rest van de markt.

Deze sjabloon is ook beschikbaar in Keynote of Google Slides.

Maak betere beslissingen met vergelijkingssjablonen

Een goede vergelijking kan iedereen helpen betere beslissingen te nemen.

Of je nu een sjabloon voor productvergelijking nodig hebt om interne beslissingen makkelijker te maken of om potentiële klanten te laten zien waarom jouw product de beste keuze voor hen is, de bovenstaande sjablonen voor productvergelijking helpen je alle opties te visualiseren. 👀

Kijk voor meer inspiratie bij het maken van uw vergelijkingstabel op hoe ClickUp vergelijkt met de concurrentie. Zodra u ziet hoe gemakkelijk het is om ClickUp's gratis sjablonen en uw gegevens in meerdere formaten visualiseert, zult u zich realiseren dat er eigenlijk geen vergelijking mogelijk is. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp .