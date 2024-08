10 Gratis sjablonen voor voor- en nadelenlijsten in Excel, Word en ClickUp

Het werk zit vol met allerlei beslissingen. Sommige beslissingen zijn gemakkelijk, maar andere? Niet zo gemakkelijk.

Of je nu werkt in marketing, HR of financiën, het is moeilijk om de beste koers te kiezen voor je afdeling, team of bedrijf. Het lijkt alsof om elke hoek potentiële gevaren op de loer liggen, dus hoe neem je de juiste beslissing?

In plaats van een muntje op te gooien, kun je beter een weloverwogen beslissing nemen met een eenvoudige voor- en nadelenlijst. Een voors en tegens lijst bekijkt de redenen voor of tegen een bepaalde actie. Het doel is om alle factoren met een onbevooroordeeld oog te bekijken, zodat je de best mogelijke beslissing neemt.

Je hoeft een voor- en nadelenlijst ook niet helemaal opnieuw te maken. Sjablonen voor voors en tegens versnellen het proces aanzienlijk. In plaats van gedoe met opmaak, tijd besparen en concentreer je op het vlees en de aardappelen van je volgende stappen.

In deze gids laten we u zien hoe u meer van uw tijd terug kunt krijgen met sjablonen voor voors en tegens, plus 10 professionele sjablonen voor vrijwel elk scenario om uw volgende brainstormsessie een vliegende start te geven.

Wat is een sjabloon met voor- en nadelen?

Een sjabloon met voors en tegens is een gestructureerd document dat je helpt om de voordelen (pros) en nadelen (cons) van een situatie, beslissing of keuze te bekijken. Zie het als een besluitvormingshulpmiddel dat je in staat stelt om een strategische, weloverwogen beslissing te nemen.

Deze besluitvormingstools bestaan meestal uit twee kolommen of secties, één voor de voor- en één voor de nadelen. Van daaruit vul je elke sectie met relevante informatie die je helpt om een beslissing te nemen.

In plaats van je halsoverkop in iets nieuws te storten, overweeg je zorgvuldig de uitkomsten van een beslissing voordat je iets doet. Je kunt niet elke eventualiteit voorspellen, maar als je met je team gaat zitten om te brainstormen over alle voor- en nadelen van een situatie, kun je beslissen wat het beste is en de beste actie ondernemen.

Wat maakt een goed sjabloon met voor- en nadelen?

We zullen zo meteen een aantal eersteklas sjablonen met voor- en nadelen met je delen. Dit zijn de criteria die we hebben gebruikt om ze te selecteren:

Samenwerking in realtime mogelijk: De kans is groot dat je niet alleen werkt. Kies voor een sjabloon dat samenwerking in teamverband mogelijk maakt. Als u andere belanghebbenden in dit stadium betrekt, bespaart u zich later veel verdriet

De kans is groot dat je niet alleen werkt. Kies voor een sjabloon dat samenwerking in teamverband mogelijk maakt. Als u andere belanghebbenden in dit stadium betrekt, bespaart u zich later veel verdriet Visuele elementen toevoegen: Visuals maken alles beter. Zoek naar zeer visuelematrixsjablonen,sprint retrospectieven,conceptkaartenen stappenplannen om uw lijsten met voors en tegens op te leuken

Visuals maken alles beter. Zoek naar zeer visuelematrixsjablonen,sprint retrospectieven,conceptkaartenen stappenplannen om uw lijsten met voors en tegens op te leuken Balans voor- en nadelen : Voor- en nadelen-sjablonen moeten alle kanten van het argument gelijk behandelen. Kies een sjabloon dat alle belangrijke factoren op een eerlijke, evenwichtige manier beoordeelt

Voor- en nadelen-sjablonen moeten alle kanten van het argument gelijk behandelen. Kies een sjabloon dat alle belangrijke factoren op een eerlijke, evenwichtige manier beoordeelt Integreer met uw workflow : Zoek sjablonen die u moeiteloos kunt omzetten in strategieën, doelen, projecten of taken met slechts één klik

10 voors en tegens sjablonen om te gebruiken in 2024

U weet hoe u een kwaliteitssjabloon herkent, maar waarom zou u tijd besteden aan zoeken? Bekijk deze 10 hoogwaardige sjablonen met voor- en nadelen om uw volgende teambijeenkomst nog leuker te maken.

1. Lijst met voor- en nadelen sjabloon door ClickUp

Voor- en nadelenlijst door ClickUp

We houden van de Voor- en nadelenlijst sjabloon door ClickUp omdat het eruitziet en aanvoelt als een echt whiteboard met plakbriefjes. Als je een team op afstand hebt, is deze sjabloon perfect om de persoonlijke sfeer na te bootsen brainstormproces in een virtuele omgeving.

Deze sjabloon is gemaakt met ClickUp's eigen software voor digitale schoolborden en is van nature zeer visueel. Het maakt gebruik van contrasterende kleuren, met groen voor de positieve resultaten en rood voor de lijst met nadelen, plus een paarse achtergrond om de kleuren te laten knallen. De sjabloon is ook 100% aanpasbaar, dus voel je vrij om naar hartenlust plakbriefjes te slepen en neer te zetten.

En omdat deze sjabloon is gemaakt met Clickup Whiteboards kunt u de definitieve lijst met voor- en nadelen omzetten in ClickUp taken om uw ideeën onmiddellijk uitvoerbaar te maken. Gaaf, hè? Deze sjabloon downloaden

2. College Voor- en nadelenlijst sjabloon door ClickUp

Voor- en nadelenlijst door ClickUp

Kiezen waar je gaat studeren is geen kleine beslissing. De College Voor- en nadelenlijst sjabloon door ClickUp helpt je:

Je gedachten te ordenen

Een onbevooroordeelde beoordeling maken

Onderzoek verzamelen over verschillende scholen

Het onderzoeksproces kan hectisch zijn, dus het is handig om een sjabloon te kiezen dat rekening houdt met dingen waar je misschien niet aan denkt. Deze sjabloon houdt zelfs rekening met financiële factoren zoals collegegeld, kosten voor levensonderhoud en beurzen.

Om eerlijk te zijn hoef je de sjabloon niet alleen te gebruiken om hogescholen te vergelijken. Je kunt het gebruiken voor elke diepgaande vergelijking. Als je bedrijf bijvoorbeeld veel leveranciers evalueert, kun je de categorieën van deze sjabloon aanpassen aan de prijzen en functies van elke leverancier. Deze sjabloon downloaden

3. SOAR-analyse sjabloon door ClickUp

SOAR-analysesjabloon door ClickUp

Plan je een groot project? Zoek naar kansen en risico's voordat je zelfs maar je eerste teamvergadering hebt gepland. Met de SOAR-analysesjabloon van ClickUp u bekijkt alle verschillende invalshoeken van uw project, vindt kansen en minimaliseert aansprakelijkheden.

Deze besluitvormingsmodel is vergelijkbaar met een SWOT-analyse, maar richt zich meer op de interne werking van je bedrijf. SOAR beoordeelt:

Sterke punten: Dit zijn de voordelen die je hebt

Dit zijn de voordelen die je hebt Kansen: Ontdek nieuwe kansen, of dat nu nieuwe markten of klantsegmenten zijn

Ontdek nieuwe kansen, of dat nu nieuwe markten of klantsegmenten zijn Aspiraties: Stel doelen voor dit project

Stel doelen voor dit project Resultaten: Geef in detail aan wat u moet doen om uw aspiraties waar te maken

Door je te richten op je gewenste doelen en een plan te maken om ze te bereiken, is SOAR een geweldig sjabloon voor het evalueren van de realistische voor- en nadelen van je project. Gebruik deze sjabloon om klantgedrag te onderzoeken, sterke en zwakke punten van een product te analyseren of het nut te beoordelen van van uw huidige processen .

Als extra bonus kunt u met dit hulpmiddel eenvoudig ideeën delen met leden van andere afdelingen, zodat u een completer beeld krijgt van wat er gaande is. Dit visuele hulpmiddel is gemaakt met behulp van een digitaal whiteboard zodat u deze voor- en nadelen sjabloon kunt omzetten in uitvoerbare taken binnen ClickUp wanneer u klaar bent. Deze sjabloon downloaden

4. Pugh Matrix Sjabloon door ClickUp

Pugh Matrix Sjabloon door ClickUp

De Pugh-matrixsjabloon van ClickUp heeft een paar toeters en bellen meer dan een typische twee-koloms lijst met voor- en nadelen, maar het is nog steeds beginnersvriendelijk, dus laat het je niet afschrikken.

Een Pugh-matrix heeft twee kolommen: één voor de opties die je vergelijkt en de andere voor de criteria. Maak een beoordeling op basis van kosten, kwaliteit, tijd of andere factoren die voor u van belang zijn. Gebruik deze sjabloon om weloverwogen beslissingen te nemen over een product of proces in uw bedrijf.

We houden van deze matrix omdat hij meerdere factoren op een gelijke en eerlijke manier beoordeelt. Elke optie wordt gerangschikt aan de hand van dezelfde criteria, waardoor je een meer gestructureerde voor- en nadelenlijst krijgt. Als je een georganiseerde, visuele vergelijking van alle verschillende opties is dit visuele hulpmiddel een must-have. Deze sjabloon downloaden

5. SWOT-analyse taak sjabloon door ClickUp

SWOT-analyse taak sjabloon door ClickUp

Een SWOT-analyse kijkt naar interne factoren, zoals je sterke en zwakke punten, maar ook naar externe factoren, zoals kansen en bedreigingen. Wanneer het tijd is om uw volgende grote project te bedenken ga voor een SWOT-analyse om een kogelvrije strategie te creëren. Het SWOT-analysesjabloon van ClickUp versnelt het SWOT-analyseproces door u een kant-en-klare grafiek te geven voor het uitvoeren van een analyse. Deze sjabloon wordt geleverd met aangepaste velden voor voltooiingspercentages, doelstellingen, tijdlijnen en meer.

Zet uw detectivehoed op en zoek naar trends in uw bedrijf en in de markt als geheel. Misschien moet u wat graven naar de gegevens, maar deze SWOT-analysesjabloon geeft u meer tijd terug zodat u zich kunt richten op onderzoek, niet op opmaak. Deze sjabloon downloaden

6. Risico-batenanalyse sjabloon door ClickUp

Sjabloon voor risico-batenanalyse door ClickUp

In het bedrijfsleven moet je soms risico's nemen voor het koekje. Maar dat betekent niet dat je roekeloze risico's moet nemen. Het sjabloon voor risico-batenanalyse van ClickUp leidt je door een risico-batenanalyse die je vertelt of je grote, ambitieuze ideeën realistisch of ronduit dwaas zijn.

Als u bijvoorbeeld volop bezig bent met procesplanning, doe dan een risico-batenanalyse om te zien of de kosten voor het uitvoeren van dit nieuwe proces lager zijn dan het rendement dat u uit het proces zult halen. Als de kosten te hoog zijn of als je te maken krijgt met andere risico's, zoals nalevingsproblemen, dan is het tijd om terug te gaan naar de tekentafel. Deze sjabloon downloaden

7. Excel lijst met voor- en nadelen sjabloon by Vertex42

Via Vertex42 Ben je meer datagestuurd? Deze voor- en nadelenlijst van Vertex42 is een kwantificeerbare voor- en nadelenlijst met scores voor elk criterium.

Maak een lijst van je voor- en nadelen zoals je normaal zou doen, maar ken een waarde toe aan het belang van elk criterium op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 helemaal niet belangrijk is en 10 extreem belangrijk.

Niet alle voor- en nadelen zijn even belangrijk en we vinden het geweldig dat deze sjabloon rekening houdt met betekenisvolle verschillen. Vul de sjabloon in en gebruik de eindscore bovenaan de grafiek om objectieve beslissingen te nemen bij lastige keuzes. Kijk naar de hogere score om te bepalen of je dit project groen licht moet geven of moet heroverwegen. Deze sjabloon downloaden

8. Excel voor-en nadelen grafiek sjabloon door Spreadsheet.com

Via Spreadsheet.nl Deze Excel sjabloon voor voor- en nadelen van Spreadsheet.com is nog een eenvoudig hulpmiddel dat scores toekent aan elke voor- en nadelen. Het verschil met de Vertex42-sjabloon is echter het wegingssysteem.

Als een criterium er meer toe doet dan andere, kunt u er een zwaarder "gewicht" aan toekennen Als je bijvoorbeeld een factor als prijs normaal gesproken een gewicht van 3 zou geven, maar je weegt het met 2,25, dan wordt de score 6,75.

Zodra je klaar bent met het toekennen van waarden aan elke variabele, zal de spreadsheet een score uitspugen voor pro versus contra om je te helpen bij je uiteindelijke beslissing. Als de pro-kolom een grotere score heeft dan de con-kolom, kun je er zeker van zijn dat je idee (waarschijnlijk) zal lukken. Deze sjabloon downloaden

9. Microsoft Word Pros en Cons Sjabloon door Smile Sjablonen

Via Glimlach sjablonen Op zoek naar een Word-vriendelijk sjabloon voor een lijst met voor- en nadelen? Gebruik dan dit gratis Microsoft Word-sjabloon met voor- en nadelen.

We houden van deze sjabloon omdat het meer is dan een eenvoudige lijst met voor- en nadelen. Het is opgemaakt als een ondernemingsplan met secties voor:

Missieverklaring van het bedrijf

Marktanalyse

Marketingplan

Productmanagement

Bedrijfsvoering

Risicobeoordeling

Financieel plan

Aandeelhoudersstructuur

Het is net zo eenvoudig als het verwijderen van de Lorem Ipsum en het invoegen van je eigen bedrijfsgegevens.

P.S. Dit sjabloon is gratis, maar vereist naamsvermelding, dus geef Smile Templates een shoutout als je het gebruikt. Deze sjabloon downloaden

10. Microsoft Word Gewogen lijst met voor- en nadelen sjabloon by Sample.net

Via Monster.net Deze sjabloon voor een lijst met gewogen voor- en nadelen in Microsoft Word is een vereenvoudigde versie van een sjabloon met gewogen voor- en nadelen. Het bevat een gebied om je probleemstelling of behoefte op te sommen, zodat je je oog op de prijs houdt terwijl je debatteert over de voor- en nadelen van je grote idee.

Omdat het geen Excel-bestand is, raden we je aan dit Word-document te gebruiken als een afdrukbaar werkblad. Print het uit en gebruik het tijdens je volgende persoonlijke brainstormbijeenkomst. Maak een lijst van alle voor- en nadelen, ken er een waarde (of gewicht) aan toe en tel alles bij elkaar op om te zien of je moet beslissen om verder te gaan. Deze sjabloon downloaden

Sneller beslissingen nemen met sjablonen

Of je nu een eenvoudige beoordelingsschaal maakt of de belangrijkste beslissing van je carrière, een sjabloon met voor- en nadelen versnelt de zaken zeker. Soms moet je persoonlijke beslissingen nemen, maar meestal helpen deze krachtige hulpmiddelen je om een objectieve beslissing te nemen die de bedrijfsgroei ondersteunt met de juiste brainstormsjablonen.

Bevalt het wat u hier ziet? ClickUp heeft tientallen voor- en nadelen sjablonen, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. U vindt hier geen Sjabloonbibliotheek voor elk bedrijfsproces, maar meer dan 1000 integraties met andere tools om al uw werk onder te brengen in het flexibele platform van ClickUp.

Zie waar alle hype over gaat wanneer u u aanmeldt voor ClickUp vandaag nog!