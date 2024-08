10 gratis sjablonen voor conceptkaarten in Google Docs & ClickUp

Voordat je aan een project begint, is het cruciaal om te weten waar je naartoe wilt.

Alle betrokkenen moeten op één lijn zitten wat betreft de doelen op lange termijn en toegang hebben tot de juiste projectinformatie om daar te komen. Initieel onderzoek, brainstormen en mock-ups zijn slechts een fractie van de sleutel tot het succes van een project projectdocumentatie die dit mogelijk maakt. Maar hoe doe je dat met al deze bewegende delen?

Concept in kaart brengen, natuurlijk. 🙂

Deze diagrammen helpen teams hun ideeën te begrijpen door onderlinge relaties te tekenen die ze terugbrengen naar het grotere onderwerp. Vooral in de vroege fases van productontwikkeling, wanneer nieuwe ideeën als voetballen in het rond worden gegooid, helpen deze verbindingen ontwerpers en technici om een algemeen kader te bepalen dat ze kunnen meenemen naar de volgende fase.

Bovendien maakt concept mapping ruimte voor elk lid om hun meest creatieve ideeën goed te verkennen. 🎨

Hoewel je altijd vanaf nul kunt beginnen met het maken van je volgende concept map, is de beste manier om hier het beste uit te halen ideatiestrategie is door een kant-en-klaar sjabloon voor concept maps toe te passen. Het gebruik van een sjabloon voor een kant-en-klare concept map maakt het gemakkelijk om je brainstormproces te verbeteren s met een structuur waarin je je complexe ideeën kunt pluggen en spelen terwijl je bezig bent.

Ze zijn ook meestal ingebouwd in uw favoriete brainstormsoftware of naadloos integreert met uw huidige technologie-stack, zodat u uw bedrijfskaart niet hoeft te betalen voor maker van conceptkaarten . Dit artikel is de perfecte plek om te beginnen. We gaan niet alleen in op hoe je concept maps maakt, maar we hebben ook ons werk gedaan om je de 10 beste sjablonen voor concept maps voor elk project te geven. ✅

Wat is een sjabloon voor concept maps?

Een sjabloon voor een concept map maakt gebruik van vooraf gemaakte tabellen, tabellen, grafieken of meestal diagrammen om informatie visueel weer te geven door ze te koppelen aan een overkoepelend idee. Deze sjablonen bieden een kader om teams te helpen de details van een project op hoog niveau vast te leggen in een hiërarchische structuur, waarbij de belangrijkste en meest complexe ideeën bovenaan staan.

Elk idee of sleutelbegrip wordt weergegeven door verschillende vormen op je concept map die kunnen worden bewerkt om de details van je project weer te geven - bijna zoals een mad lib. Bijna.

Teken verbindingen tussen vormen of media op uw Whiteboard om uw stroomdiagram in ClickUp te construeren

Omdat ze zeer visueel zijn, zijn sjablonen voor conceptkaarten uitstekende hulpmiddelen om vroeg in de ideation-fase te introduceren en te bewaren voor de toekomst belanghebbenden . Het ontwerp van je concept kaart vereist een roadmapping mindset om ideeën te verbinden, een hiërarchische structuur op te bouwen en complexe informatie te verbinden in een visueel gepresenteerd document.

Bovendien kun je concept maps gebruiken om alles te illustreren, van basisideeën tot specifieke procedures en systemen. Deze visualisaties helpen je uiteindelijk bij het in kaart brengen en voltooien van verschillende Taken, of je ze nu wilt gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen, marketingcampagnes of herstructureer de afdeling.

Soorten sjablonen voor conceptkaarten

Factoren zoals het type project, de vereisten, de huidige tech-stack en de stijl van werken hebben invloed op het type sjabloon voor concept maps dat het beste bij je past. En omdat er heel veel manieren zijn om je concept maps te maken, is er voor ieder wat wils!

Het gaat er gewoon om de best passende te vinden. Dus, naar welk type sjabloon voor concept maps moet je op zoek gaan? Stroomdiagrammen illustreren werkstromen en processen, terwijl systeemconceptkaarten helpen bij het visualiseren van verschillende soorten eenvoudige of complexe systemen. U kunt ook spidermaps gebruiken om een "web" van ideeën te vormen of om een bestaand diagram te vertakken om u te concentreren op een enkel onderwerp door middel van mindmaps sjablonen.

Pas uw mindmap vanaf nul aan in ClickUp met de modus Leeg

Hiërarchie kaarten zijn een andere stijl van een creatieve concept map die van pas komt bij het bepalen van de prioriteiten of autoriteit van items. AKA, het overbrengen van afhankelijkheid van taken of het afbreken van de commandostructuur binnen uw afdeling.

Bonus:_ Mind Maps Vs Concept Maps

Wat maakt een sjabloon voor een goede conceptkaart?

Bij het zoeken naar sjablonen voor concept maps zijn er meerdere factoren waar je rekening mee moet houden. De juiste look, feel en functie variëren van team tot team, maar er zijn een paar belangrijke functies die je in de juiste richting kunnen sturen, zodat je niet hoeft te beginnen met een blanco sjabloon voor een concept map:

Gebruiksgemak van je sjabloon voor concept maps vanaf het moment dat je het downloadt - geen extra webinar of video met instructies nodig

van je sjabloon voor concept maps vanaf het moment dat je het downloadt - geen extra webinar of video met instructies nodig Een flexibele layout om de structuur aan te vullen of te bewerken. Dit is handig als u jongleert met meerdere projecten met verschillende complexe concepten

om de structuur aan te vullen of te bewerken. Dit is handig als u jongleert met meerdere projecten met verschillende complexe concepten Tonnen zeer visuele hulpmiddelen om kleur, vormen, objecten en connectoren aan uw concept map toe te voegen

om kleur, vormen, objecten en connectoren aan uw concept map toe te voegen Samenwerkingsmogelijkheden om uw concept kaarten te delen, te bewerken en te presenteren met het team

om uw concept kaarten te delen, te bewerken en te presenteren met het team Meervoudige integraties om uw sjabloon voor concept maps af te stemmen op uw meest gebruikte werkinstrumenten

Houd rekening met het project waaraan je werkt om de meest geschikte oplossing te vinden die kan voldoen aan je unieke vereisten. En je hoeft niet gierig te zijn met je verlanglijstje voor sjablonen! Concept mapping is een populaire strategie voor het in kaart brengen van diagrammen en de functies die we in de lijst hebben opgesomd zijn slechts een tipje van de sluier van wat sommige van deze hulpmiddelen voor u kunnen doen.

10 Free Concept Map Templates

Met zoveel beschikbare opties zul je ongetwijfeld het juiste sjabloon voor een concept map vinden. Maar je hoeft deze reis niet alleen te ondernemen! We zijn hier om je te helpen met 10 van onze favoriete sjablonen om je te helpen je meest creatieve leven te leiden!

1. Sjabloon voor conceptkaart door ClickUp

Sjabloon voor conceptkaart door ClickUp

Om diagrammen van welke soort dan ook te maken, raden we altijd aan om te zoeken naar een sjabloon dat aansluit bij uw favoriet software voor digitale whiteboards . Heb je nog nooit virtuele whiteboards gebruikt? Bereid je voor op een verrassing!

Met digitale whiteboards kun je ideeën uitwerken en project planning fases impactvoller, visueler en boeiender. Bovendien is deze software gemaakt om conceptkaarten te maken door middel van diagrammen, stroomdiagrammen en raamwerken van welke aard dan ook.

En de Sjabloon voor conceptkaart door ClickUp organiseert en breidt alle gegevens en informatie uit in een visueel aantrekkelijke presentatie op Whiteboards . Breng conceptkaarten aan, pas structuren aan en codeer elk concept, subconcept of idee met kleur. Vervolgens kunt u deze ideeën direct omzetten in uitvoerbare taken binnen concept maps.

Je kunt ook tekst toevoegen tussen elk verbindend idee, concept of resultaat om nog duidelijker te maken hoe elk idee, concept of resultaat verband houdt met de andere in de kaart. Met Taak, Document kaarten en webkaarten om live elementen in je board te integreren, kun je meteen beginnen met het toevoegen van context aan elke nieuwe gedachte.

2. Sjabloon in kaart brengen door ClickUp

Sjabloon voor mindmaps door ClickUp

Niet zo'n type voor digitale whiteboards? Geen probleem! Mindmaps is een even visueel als intuïtief alternatief om je ideeën met elkaar in verbinding te brengen op interactieve conceptkaarten.

De Eenvoudige sjabloon voor mindmaps door ClickUp is de perfecte bron voor doorgewinterde diagrammers en first-timers. Het gebruiksgemak en de mogelijkheid om conceptkaarten te maken met uw Mindmaps op een van de volgende twee manieren: Taak of Blanco modus.

Beide methoden helpen je om je ideeën diepgaander te verkennen met kleurgecodeerde connectors en drag-and-drop-functionaliteit om je diagrammen of concept maps snel te bewerken, uit te breiden en opnieuw te bewerken, maar ze hebben ook elk hun eigen sterke punten. De Taak-modus is ontworpen om je te helpen je ideeën te organiseren in een werkstroom waarbij elk idee een werkbare taak vertegenwoordigt binnen je werkruimte.

De blanco-modus is een alternatief waarbij je in vrije vorm nieuwe concept maps maakt die je kunt vertakken in elke formatie die je maar kunt bedenken! De blanco-modus is perfect voor het in kaart brengen van een werkstroom en een brainstormsessie, maar geeft je nog steeds de mogelijkheid om te handelen op basis van je ideeën wanneer je klaar bent om de volgende stap te zetten met je project door knooppunten direct om te zetten in ClickUp-taak .

3. Sjabloon in kaart brengen door ClickUp

Sjabloon in kaart brengen door ClickUp

De Sjabloon in kaart brengen door ClickUp is een uitstekend hulpmiddel om grotere concepten op te splitsen in kleinere subconcepten - zoveel als je wilt! Omdat elke bel zich vertakt vanuit een centraal idee, kun je een duidelijke lijn bijhouden van de kleinste details terug naar het grotere doel. Voor complexe concepten op een digitaal whiteboard is dit sjabloon voor de conceptkaart een must-have.

Bonus: Bekijk onze top 10 Geavanceerde sjablonen in kaarten brengen voor visualiseren en brainstormen Het zeer visuele en idee-eerste karakter van deze sjabloon is de sleutel tot het identificeren van potentiële patronen die creatieven en projectmanagers anders over het hoofd zouden hebben gezien - patronen die later kunnen helpen bij het vaststellen van workflows, mijlpalen voor projecten en afhankelijkheid van taken !

ClickUp's bubble concept map sjabloon begint met een sneeuwvlok-achtige structuur. U kunt ideeën eenvoudig uitbreiden of vereenvoudigen, te beginnen met een hoofdcategorie in het midden en vertakkingen om uw creatieve denkprocessen te stimuleren. Vervolgens kun je verschillende bijvoeglijke naamwoorden verbinden om elke subcategorie te beschrijven. Samen helpen deze componenten je om gerelateerde concepten volledig te verkennen.

4. Product Stappenplan sjabloon van ClickUp

Product Roadmap Sjabloon van ClickUp

Als u op zoek bent naar concept kaarten specifiek voor productontwikkeling, dan is de Sjabloon voor productroutekaart van ClickUp is voor u! Dit sjabloon maakt het gemakkelijk om een compleet overzicht van je hele project van begin tot eind in kaart te brengen en te workshoppen.

Het biedt een weergave op macroniveau van elk element van uw project, van visie en richting tot verschillende initiatieven en functies. Het is ideaal voor productmanagers om bij te houden van elk projectfase en deel de voortgang met anderen. Het bevat alles om je te helpen je volgende project succesvol te voltooien, zoals:

Zevenweergaven van projecten om uwactie items vanuit elke hoek

10aangepaste statussen voor zichtbaarheid in de voortgang van uw Taak

15Aangepaste velden om te filteren, sorteren en de belangrijkste details van een Taak in één oogopslag weer te geven

VierTags voor een betere organisatie van de Taak

Tweeautomatiseringen van werkstromen om je project in beweging te houden

5. Sjabloon voor concept in kaart gebracht door ClickUp

Nursing Concept Map Template by ClickUp

Sjablonen voor concept maps zijn niet alleen voor creatieven en projectmanagers! Voor toepassingen en patiëntenbeheer in de gezondheidszorg kunnen verpleegkundigen en andere zorgprofessionals gebruik maken van de Sjabloon voor concept in kaart gebracht door ClickUp .

Dit sjabloon kan u helpen bij het organiseren van alle verzamelde gegevens van patiëntanalyses en -evaluaties, het identificeren van specifieke problemen waarmee patiënten worden geconfronteerd en het onderzoeken van verschillende procedures in de gezondheidszorg. Het sjabloon maakt gebruik van een mindmap-structuur om zorgverleners te helpen bij het bijhouden van de factoren die de behandeling van een patiënt kunnen beïnvloeden, zelfs tot aan hun culturele of religieuze overtuigingen toe.

Het resultaat is dat deze concept maps een cruciaal onderdeel zijn in het op de juiste manier uitvoeren van procedures om de beste resultaten te behalen voor elke patiënt.

Leer over_ software voor projectmanagement in de gezondheidszorg !

6. Sjabloon voor proces in kaart brengen door ClickUp

Sjabloon voor proceskaart door ClickUp

Als u houdt van de mogelijkheid om objecten op uw bord om te zetten in taken met ClickUp Whiteboards, dan is de Sjabloon voor proces in kaart brengen door ClickUp is hier om u te helpen een stap verder te gaan! Op een vooraf gebouwde structuur is deze sjabloon ontworpen om de productiviteit van teams te maximaliseren door de werkstroom in elke fase van een proces te illustreren.

Je kunt deze sjabloon voor proceskaart om een volledig overzicht van uw project te zien en de minder belangrijke activiteiten te verwijderen, zodat u zich alleen kunt richten op de belangrijkste activiteiten en actie-items die u helpen uw doelstellingen te bereiken.

Met verplaatsbare Taken in elke kleur gecodeerde kolom en swimlanes om actiepunten, doelen en activiteiten te onderscheiden, fungeert dit sjabloon voor de conceptkaart in wezen als een Kanban-bord voor je brainstormproces. Terwijl je je ideeën over het bord schuift, heb je de optie om ze om te zetten in Taken.

7. Proceskaart Whiteboard Sjabloon by ClickUp

Whiteboard sjabloon voor proceskaart door ClickUp

Als u uw concept map op een andere visuele manier wilt benaderen, dan kan dat! Concept maps zijn geworteld in creativiteit en zijn bedoeld om je out of the box te laten denken. En als je klaar bent om verder te vertakken, is de Whiteboard sjabloon voor proceskaart door ClickUp is er om het u gemakkelijk te maken.

Deze beginnersvriendelijke Whiteboard sjabloon is essentieel voor het in kaart brengen van werkstroom concepten voor cross-functionele teams. Met de mogelijkheid om uw proces van begin tot eind in kaart te brengen en te specificeren welke objecten activiteiten, beslissingen en verantwoordelijkheden vertegenwoordigen, kan het u helpen bij het in kaart brengen van UX werkstromen en processen.

Met behulp van deze proces in kaart brengen document kunt u verschillende Taken toewijzen aan afdelingen en hoeft u niet te beginnen met een leeg sjabloon voor de conceptkaart! Voeg eenvoudig nieuwe rijen toe of bewerk de bestaande secties om ze aan te passen aan uw project.

8. Sjabloon voor processtroom in kaart brengen door ClickUp

Sjabloon voor processtroom in kaart gebracht door ClickUp

Deze Sjabloon voor processtroom in kaart gebracht door ClickUp is een ander geweldig hulpmiddel om te helpen bij het goed in kaart brengen van uw nieuwe concepten. Deze sjabloon is georganiseerd in een zeer visuele werkstroom en geeft u de mogelijkheid om elke fase vanaf een hoog niveau te overzien.

Deze concept map verdeelt uw hoofdidee in vijf secties, elk met een identificerend pictogram en kleurcodering om te helpen bij de organisatie en identificatie. De verschillende fasen in kaart brengen zijn Planning, Ontwikkeling, Uitvoering, Beheer en Evaluatie. Elk helpt je om het aangewezen proces succesvol te voltooien en de resultaten te beoordelen.

9. Swimlane Stroomdiagram Sjabloon by ClickUp

Swimlane Stroomdiagram Sjabloon van ClickUp

De Stroomdiagram sjabloon door ClickUp biedt nog een andere manier om te kijken naar de reikwijdte van het werk voor een volledig concept. Dit stroomschema maakt visuals voor elke fase van een proces en geeft updates over individuen of afdelingen die verantwoordelijk zijn voor verschillende activiteiten en Taken.

Wijs Taken in het proces toe aan specifieke personen of teams en krijg een beter inzicht in het hele proces. Bovendien is het klaar voor presentatie om te delen en de samenwerking met alle betrokken belanghebbenden te vergemakkelijken!

U kunt beginnen met het benoemen van uw proces en elke rol in de kolom "Toegewezen". Vervolgens geef je aan waar het proces begint en eindigt en definieer je alle Terminals, Taken en Beslissingen die nodig zijn om het project te voltooien.

10. Sjabloon voor concept in kaart brengen door Figma

Sjabloon voor conceptkaart via Figma

Een ander creatief sjabloon voor conceptkaarten waar je team misschien dol op is, is Figma's Concept Map Template. Met deze gebruiksvriendelijke concept map maker kun je alle ideeën en concepten organiseren in een grote ruimte, waar je vrijelijk een diagram kunt maken dat alle relevante items met elkaar verbindt.

Begin met een kernconcept in het midden van de kaart, verdeel dat idee vervolgens in verschillende onderling verbonden subconcepten en bijbehorende ideeën. Of geef aan hoe elk idee met elkaar verbonden is om context te geven aan elke verbinding in de kaart.

Krijg alles wat je nodig hebt met het juiste sjabloon voor concept kaarten

Elk van deze concept maps zal uw projectmanagement proces op de juiste manier starten. Maar als je op zoek bent naar een sjabloon om grote ideeën te structureren in strakke diagrammen, dan is ClickUp perfect voor jou. 🙂

Met zijn uitgebreide Sjabloonbibliotheek clickUp is het enige platform dat echt krachtig genoeg is om al uw werk samen te brengen en nog te doen om tijd te besparen!

Krijg toegang tot alle ClickUp sjablonen op deze lijst, plus honderden andere zeer visuele en samenwerkingsfuncties wanneer u u vandaag aanmeldt voor ClickUp . 🏆