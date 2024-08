10 gratis sjablonen voor het nemen van beslissingen in Excel, Docs & ClickUp

Bij het nemen van grote beslissingen kan een goed gedefinieerde en gestructureerde aanpak zelfs de meest complexe scenario's beter beheersbaar maken. Zo'n aanpak leidt besluitvormers door het proces en helpt je om alle relevante factoren en mogelijke opties te evalueren.

Of de beslissing die je moet nemen nu zakelijk of persoonlijk is, een sjabloon voor het nemen van beslissingen kan je precies die structuur bieden.

Het nemen van betere beslissingen leidt tot betere resultaten, verbeterde beheer van werklast en verbeterde probleemoplossende vaardigheden.

Goede beslissingen beperken risico's, minimaliseren fouten en maximaliseren potentieel. Ze kunnen je kansen om je doelen te voltooien maken of breken.

Om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke beslissingen neemt, hebben we deze lijst met sjablonen voor het nemen van beslissingen samengesteld.

**Wat is een sjabloon voor het nemen van beslissingen?

Een sjabloon voor het nemen van beslissingen is een gestructureerde manier om weloverwogen en rationele beslissingen te nemen. Door het sjabloon te volgen, kun je een uiteindelijke beslissing op een systematische manier benaderen, waarbij je rekening houdt met alle relevante factoren en mogelijke uitkomsten.

Er zijn allerlei sjablonen voor verschillende behoeften op het gebied van business management. Wat het formulier ook is, een sjabloon voor het nemen van beslissingen heeft meestal meerdere van deze sleutelcomponenten:

Probleemidentificatie: De eerste stap bij het nemen van een beslissing is het duidelijk begrijpen van het probleem. Dit deel van het sjabloon kan helpen bij het identificeren van doelen, doelstellingen of uitdagingen

De eerste stap bij het nemen van een beslissing is het duidelijk begrijpen van het probleem. Dit deel van het sjabloon kan helpen bij het identificeren van doelen, doelstellingen of uitdagingen Informatie verzamelen: Inzicht in de sleutel feiten helpt bij het evalueren van de verschillende opties. Veel sjablonen hebben gebieden om dit proces te begeleiden

Inzicht in de sleutel feiten helpt bij het evalueren van de verschillende opties. Veel sjablonen hebben gebieden om dit proces te begeleiden Alternatieven genereren: De beste beslissingen worden genomen als u zich bewust bent van alle mogelijkheden. Sjablonen voor het nemen van beslissingen helpen bij het ontdekken van die opties

De beste beslissingen worden genomen als u zich bewust bent van alle mogelijkheden. Sjablonen voor het nemen van beslissingen helpen bij het ontdekken van die opties Keuze-evaluatie: De beslissing zelf hangt af van wat de beste keuze is. Sjablonen kunnen secties bevatten waarin voor- en nadelen, risico's en voordelen en mogelijke uitkomsten worden afgewogen

De beslissing zelf hangt af van wat de beste keuze is. Sjablonen kunnen secties bevatten waarin voor- en nadelen, risico's en voordelen en mogelijke uitkomsten worden afgewogen Beslissingsselectie: Als de keuzes geëvalueerd zijn, is de laatste stap het nemen van de beslissing. Sjablonen kunnen helpen om prioriteiten te stellen alternatieven te prioriteren en ze af te wegen tegen doelstellingen en limietenImplementatie abonnement: Sommige sjablonen gaan nog een stapje verder en hebben hulpmiddelen zoals een gewogen beslissingsmatrix om te helpen bij de planning na de beslissing

Wat maakt een sjabloon voor een goede beslissingsmatrix?

Een goed sjabloon voor het nemen van beslissingen is gemakkelijk te gebruiken en biedt toch alle hulpmiddelen die nodig zijn voor effectieve beslissingen. Enkele sleutel functies waar u naar moet zoeken zijn:

Duidelijkheid en structuur: De structuur van het sjabloon moet duidelijk en welomschreven zijn. Het moet gemakkelijk zijn om zonder verwarring van stap naar stap te gaan

De structuur van het sjabloon moet duidelijk en welomschreven zijn. Het moet gemakkelijk zijn om zonder verwarring van stap naar stap te gaan Flexibiliteit en aanpasbaarheid: Tenzij u een zeer gespecialiseerd sjabloon nodig hebt om aan de belangrijkste criteria te voldoen, moet het flexibel genoeg zijn om een werkbare Nog te doen lijst op te stellen

Tenzij u een zeer gespecialiseerd sjabloon nodig hebt om aan de belangrijkste criteria te voldoen, moet het flexibel genoeg zijn om een werkbare Nog te doen lijst op te stellen Alomvattend en systematisch: Het doel van het sjabloon is om u door de volgende stappen te leidenbesluitvormingsproces. Nog te doen, het moet alle relevante informatie op een zeer gestructureerde manier bevatten

Het doel van het sjabloon is om u door de volgende stappen te leidenbesluitvormingsproces. Nog te doen, het moet alle relevante informatie op een zeer gestructureerde manier bevatten Praktisch en bruikbaar: Het sjabloon moet niet alleen duidelijk zijn, maar ook gemakkelijk te gebruiken. Zoek sjablonen die jargon limieten en gedetailleerde instructies bevatten

Het sjabloon moet niet alleen duidelijk zijn, maar ook gemakkelijk te gebruiken. Zoek sjablonen die jargon limieten en gedetailleerde instructies bevatten Rekening houden met belanghebbenden: Veel beslissingen vereisen input van meerdere belanghebbenden. Als dat het geval is, moet het sjabloon voor besluitvorming een rasteranalysegebied hebben om hun ideeën in te voeren

Veel beslissingen vereisen input van meerdere belanghebbenden. Als dat het geval is, moet het sjabloon voor besluitvorming een rasteranalysegebied hebben om hun ideeën in te voeren Continue verbetering: Elke beslissing moet eenvoudiger zijn dan de vorige . Nadenken over hoe eerdere besluitvormingsprocessen verliepen kan hierbij helpen. Sommige sjablonen bevatten een ruimte voor reflectie

10 sjablonen voor besluitvorming om te gebruiken in 2024

1. ClickUp sjabloon voor besluitvorming

ClickUp beslissingsmodel sjabloon

De ClickUp sjabloon voor besluitvorming bevat secties om een multi-criteria beslissingsanalyse uit te voeren. Het biedt een uitgebreid document voor het bijhouden van alle details met betrekking tot een bepaalde beslissing. Het heeft velden voor het vastleggen van de ondersteunende gegevens die van invloed zijn op de beslissing, zodat u alle sleutel belanghebbenden goed op de hoogte kunt houden.

Er is ook een sectie voor elke stakeholder om hun eigen perspectieven en inzichten in de beslissing te documenteren. In het document kunt u alle beschikbare opties invoeren, de winnende beslissing vastleggen en de voortgang bijhouden vanaf het begin van het besluitvormingsproces tot de uiteindelijke implementatie van de gekozen optie.

2. ClickUp Beslisboom Sjabloon

ClickUp Beslisboom Sjabloon

Een beslisboom splitst het besluitvormingsproces op in een grafische voorstelling die dient als een kaart van mogelijke keuzes en hun mogelijke uitkomsten.

Met deze bomen kunt u complexe beslissingen op een visuele en intuïtieve manier analyseren. Het pad van de probleemstelling naar elk mogelijk resultaat loopt via een aantal knooppunten:

Hoofdknooppunt: Dit is de probleemstelling zelf. Het vormt het startpunt voor alle andere knooppunten

Dit is de probleemstelling zelf. Het vormt het startpunt voor alle andere knooppunten Beslissingsknooppunten: Vanuit het hoofdknooppunt vertakken de mogelijke keuzes zich in beslissingsknooppunten

Vanuit het hoofdknooppunt vertakken de mogelijke keuzes zich in beslissingsknooppunten Kansknooppunten: Niet elke variabele in elke beslissing is zeker. Deze knooppunten vertegenwoordigen onzekere uitkomsten langs het beslissingspad

Niet elke variabele in elke beslissing is zeker. Deze knooppunten vertegenwoordigen onzekere uitkomsten langs het beslissingspad Knooppunten van resultaten: Dit zijn de mogelijke eindresultaten van elk van de beslissingen

Om ze van elkaar te kunnen onderscheiden, worden deze knooppunten vaak voorgesteld met verschillende vormen of kleuren. De ClickUp beslissingsboom sjabloon maakt het gemakkelijk om deze bomen te maken en te structureren.

3. ClickUp beslissingslogboek sjabloon

ClickUp beslissingslogboek sjabloon

Bij het nemen van beslissingen is het handig om een overzicht te hebben van de denkprocessen en gegevens die in het besluitvormingsproces zijn meegenomen. Een beslissingslogboek biedt een plek om die informatie te documenteren.

Het kan de verantwoording verbeteren, de communicatie vereenvoudigen en waardevolle inzichten bieden voor soortgelijke toekomstige beslissingen. Ze bevatten meestal de volgende elementen:

Datum en tijd van de beslissing: Dit basisveld helpt om de chronologie van het besluitvormingsproces vast te stellen

Dit basisveld helpt om de chronologie van het besluitvormingsproces vast te stellen Details van de beslissing: Dit begint als een eenvoudige probleemstelling. Voeg eventuele nieuwe opties die u overweegt toe aan dit veld

Dit begint als een eenvoudige probleemstelling. Voeg eventuele nieuwe opties die u overweegt toe aan dit veld Risico's verbonden aan de beslissing: Weinig keuzes zijn zonder risico. Door ze in dit onderdeel te documenteren, zorg je ervoor dat je ze zorgvuldig kunt overwegen voordat je een beslissing neemt

Weinig keuzes zijn zonder risico. Door ze in dit onderdeel te documenteren, zorg je ervoor dat je ze zorgvuldig kunt overwegen voordat je een beslissing neemt De beweegredenen voor de beslissing: Zodra u een beslissing hebt genomen, vult u deze invoer met de beweegredenen en gegevens die tot de beslissing hebben geleid

Zodra u een beslissing hebt genomen, vult u deze invoer met de beweegredenen en gegevens die tot de beslissing hebben geleid De belangrijkste belanghebbenden: Bijhouden wie de beslissing heeft goedgekeurd en wie er allemaal bij betrokken waren, helpt bij het afleggen van verantwoording. Het helpt u ook inzicht te krijgen in de perspectieven die aan de uitkomst ten grondslag lagen

Bijhouden wie de beslissing heeft goedgekeurd en wie er allemaal bij betrokken waren, helpt bij het afleggen van verantwoording. Het helpt u ook inzicht te krijgen in de perspectieven die aan de uitkomst ten grondslag lagen Draaiboek voor implementatie: Hier staan de mijlpalen en de geschatte voltooiingsdatum voor de daadwerkelijke implementatie van de beslissing

De ClickUp beslissingslogboek sjabloon biedt een gestructureerd kader voor het maken van een effectief beslissingslogboek dat alle informatie bevat die nodig is voor de besluitvorming en de analyse na de besluitvorming.

4. ClickUp Besluit- en wijzigingslogboek sjabloon

ClickUp beslissings- en wijzigingslogboek sjabloon

Ga een stap verder met het beslissingslogboek met de ClickUp beslissings- en wijzigingslogboek sjabloon . Dit sjabloon voegt de mogelijkheid toe om wijzigingen bij te houden die je tijdens een project doorvoert. Dit maakt het een waardevolle gecentraliseerde bron van alle belangrijke beslissingen die tijdens de levenscyclus van een project worden genomen.

Een beslissings- en wijzigingslogboek legt de beslissingen vast die je tijdens een project neemt. Het wijzigingsgedeelte voegt velden toe die wijzigingen, updates en revisies van de oorspronkelijke beslissing documenteren.

Deze nieuwe beslissingen worden net zo gedetailleerd vastgelegd als de oorspronkelijke beslissing. Stakeholders hebben sleutelinformatie over elke beslissing, de gegevens die de beweegredenen achter elke beslissing ondersteunen en wie aan het proces heeft deelgenomen.

Dit sjabloon is vooral handig in situaties waarin je beslissingen moet nemen in een snel veranderende omgeving, zoals een kosten-batenanalyse . Het maakt een grotere flexibiliteit mogelijk bij het evalueren van criteria, terwijl het nog steeds mogelijk is om diepgaande analyses uit te voeren.

5. ClickUp Veronderstelling Grid Beslissingsmatrix Sjabloon

ClickUp Assumption Grid Decision Matrix Sjabloon

Bij elke beslissing horen een aantal veronderstellingen. Als een van deze onjuist is, kan wat een goede beslissing leek, een slechte beslissing blijken te zijn.

Deze matrix geeft een lijst van alle veronderstellingen die tijdens het besluitvormingsproces zijn gemaakt. Het helpt om de aannames expliciet te maken en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om de geldigheid ervan te beoordelen.

De ClickUp Veronderstelling Grid Beslissingsmatrix Sjabloon biedt twee dimensies: zekerheid en risico. Linksonder in het veld staan de veiligste veronderstellingen: veronderstellingen met een laag risico en een hoge zekerheid.

De andere kwadranten vullen de resterende combinaties in. Om het sjabloon nauwkeurig in te vullen, moet elke aanname zorgvuldig worden overwogen, wat verhelderende informatie kan opleveren.

6. ClickUp Beslissjabloon voor projectmanagement

ClickUp Beslissjabloon voor projectmanagement

Voortbordurend op het thema van beslissingslogboeken, de ClickUp projectmanagement beslissingslogboek sjabloon voegt functies toe aan het basis beslissingslogboek sjabloon die het meer geschikt maken voor projectmanagement taken.

Het sjabloon wordt geleverd met een beslissingsbord om grote projecten op te splitsen in een aantal afzonderlijke beslissingen. Je kunt velden maken die aangeven voor welk aspect van het project de beslissing is en wat de impact ervan is op het hele project.

Net als bij andere sjablonen voor projectmanagement kun je bij deze sjabloon een prioriteit en status toekennen aan de items die je erin maakt.

Een duidelijk weergegeven veld maakt beslissingen gemakkelijker door de impact van de taak op het project te benadrukken. Je kunt in één oogopslag zien hoe elk item op de lijst past in het project project abonnement .

Met dit sjabloon kunt u besluitvorming mixen met effectieve teambeheer . De integratie van projectmanagement in het besluitvormingsproces zorgt voor nauwere communicatie tussen de leden van het team. Beslissingen die met behulp van het sjabloon worden genomen, zullen beter aansluiten bij de behoeften van het project als geheel.

7. ClickUp Pugh Matrix Sjabloon

ClickUp Pugh Matrix Sjabloon

Vernoemd naar maker Stuart Pugh, is de Pugh matrix handig voor het evalueren van meerdere opties aan de hand van een set vooraf gedefinieerde criteria. Verschillende elementen vormen de ClickUp Pugh-matrix sjabloon :

De Pugh matrix: Dit is de kernmatrix. Het is een raster dat de beschikbare opties op de ene as positioneert en de criteria waarop u ze wilt beoordelen op de andere as

Dit is de kernmatrix. Het is een raster dat de beschikbare opties op de ene as positioneert en de criteria waarop u ze wilt beoordelen op de andere as Rangschikking van gewichten: Niet elk criterium is even belangrijk als de andere. Door aan elk criterium een gewicht toe te kennen, kunt u de resultaten van elke optie gemakkelijker kwantificeren

Niet elk criterium is even belangrijk als de andere. Door aan elk criterium een gewicht toe te kennen, kunt u de resultaten van elke optie gemakkelijker kwantificeren Scoringssysteem: Met de gewichten van de criteria en een formule naar keuze kun je elke optie een score geven en die vastleggen

U kunt het systeem gebruiken om voor elke optie een score te genereren. Vervolgens kunt u de winnaar kiezen en er een actie abonnement omheen ontwikkelen. Het toekennen van gewichten aan criteria maakt de Pugh-matrix ook tot een effectieve methode hulpmiddel voor prioritering voor elke bedrijfsstrategie.

8. ClickUp Matrix Whiteboard Sjabloon

ClickUp Matrix Whiteboard Sjabloon

We hebben nu een paar sjablonen gezien voor het maken van gespecialiseerde matrixen. Soms heb je een aangepaste matrix nodig die niet past in een van de categorieën die we tot nu toe hebben besproken. Voor die gevallen is er de ClickUp Matrix Whiteboard Sjabloon biedt u een lege matrix.

U kunt de assen op elke gewenste manier labelen en invullen met gegevens die relevant zijn voor uw specifieke use case. Hoewel deze matrix de voortgang van projecten niet bijhoudt, zijn er verschillende andere whiteboard sjablonen die nuttig kunnen zijn voor het bijhouden van uw voortgang tijdens de implementatie van uw beslissing.

9. ClickUp Pro's en Cons Whiteboard Sjabloon

ClickUp Pro's en Cons Whiteboard Sjabloon

Een van de klassieke manieren om een beslissing te nemen is een lijst met voor- en nadelen . De ClickUp voors en tegens Whiteboard sjabloon biedt een handige en georganiseerde manier om zo'n lijst te maken. Aan de ene kant staan de voor- en aan de andere kant de nadelen. U kunt dan virtuele aantekeningen gebruiken om te documenteren welke elementen in elk van de twee categorieën passen en ze op het digitaal whiteboard .

De voordelen van een lijst met voor- en nadelen zitten minder in het uiteindelijke resultaat en meer in het proces van het maken ervan. Bij het opstellen van de lijst moet je goed nadenken over verschillende factoren, waaronder:

Balans: Vooringenomenheid speelt ons allemaal parten. Het is gemakkelijk om je te concentreren op de positieve of negatieve aspecten van een optie. Het maken van een lijst met voor- en nadelen dwingt tot een evenwichtigere weergave

Vooringenomenheid speelt ons allemaal parten. Het is gemakkelijk om je te concentreren op de positieve of negatieve aspecten van een optie. Het maken van een lijst met voor- en nadelen dwingt tot een evenwichtigere weergave Risico: Een lijst maken van de nadelen van een bepaalde optie kan risico's blootleggen die u anders misschien niet had overwogen. Hierdoor kunt u de optie grondig evalueren en de risico's beperken

Een lijst maken van de nadelen van een bepaalde optie kan risico's blootleggen die u anders misschien niet had overwogen. Hierdoor kunt u de optie grondig evalueren en de risico's beperken Andere gezichtspunten: Het maken van een lijst met voor- en nadelen is vaak een gezamenlijke inspanning. Door samen aan de lijst te werken krijg je verschillende perspectieven

Na het maken van een uitgebreide lijst met voor- en nadelen voor elke optie, kun je er meer vertrouwen in hebben dat de optie die je hebt gekozen de juiste is.

10. ClickUp T-Kaart sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/CleanShot-2022-07-07-at-13.10.56@2x-1.png ClickUp T-Kaart Sjabloon https://clickup.com/templates/t-chart-kkmvq-6327850 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een lijst met voor- en nadelen is een klassiek voorbeeld van een T-diagram. Deze grafieken kunnen twee verschillende factoren van een bepaald probleem vergelijken. Bij het nemen van beslissingen zijn die twee factoren vaak de voor- en nadelen. Dat is echter niet altijd het geval.

De ClickUp T-Chart sjabloon maakt een meer algemene T-kaartoplossing mogelijk. U kunt de twee zijden van de grafiek de naam geven die u wilt voor een meer aangepaste besluitvormingsoplossing.

De lijst kan bijvoorbeeld worden gebruikt om werk te prioriteren door beslissingen die onmiddellijke aandacht nodig hebben te scheiden van beslissingen die kunnen wachten. In het geval van een klassieke lijst met voor- en nadelen kunnen de voordelen van de ene optie belangrijker zijn voor het succes van het project dan die van een andere optie.

Als je probeert te beslissen aan welke functie je als volgende gaat werken, maakt de T-grafiek die keuze gemakkelijker.

De dynamische combinatie van robuust projectmanagement, intuïtieve instelling van doelen en naadloze samenwerkingsfuncties maakt ClickUp tot een doorbraak in het bereiken van cohesie en focus binnen teams.

Door ClickUp te gebruiken, kunnen bedrijven een einde maken aan de eeuwenoude strijd van onsamenhangende communicatie, verspreide gegevens en slecht op elkaar afgestemde doelstellingen. In plaats daarvan kunnen ze een harmonieuze omgeving creëren waarin elk lid van het team op dezelfde pagina staat en samenwerkt aan gemeenschappelijke doelen, met meer duidelijkheid en efficiëntie.