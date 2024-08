10 gratis sjablonen voor ondernemingsplannen in Word, Excel en ClickUp

Je visie omzetten in een duidelijk en samenhangend bedrijfsplan kan verwarrend en moeilijk zijn.

Uren brainstormen en een intimiderende lege pagina kunnen meer vragen oproepen dan antwoorden. Neem je alles wel op? Wat moet waar komen? Hoe houd je elk onderdeel grondig maar kort?

Als deze vragen je 's nachts wakker hebben gehouden en je vooruitgang hebben vertraagd, weet dan dat je niet de enige bent. Daarom hebben we de top 10 businessplan-sjablonen in Word, Excel en ClickUp samengesteld - om antwoorden, duidelijkheid en een gestructureerd kader te bieden om mee te werken. Zo weet je zeker dat je alle relevante informatie vastlegt zonder tijd te verspillen.

En het beste deel? Bedrijfsplanning wordt een beetje minder "ugh!" en een stuk meer "aha!" šŸ¤©

Wat is een sjabloon voor een ondernemingsplan?

Een sjabloon voor een ondernemingsplan is een gestructureerd kader voor ondernemers en bedrijfsleiders die een ondernemingsplan willen maken. Het wordt geleverd met voorgeordende secties en rubrieken die belangrijke elementen behandelen zoals de samenvatting , bedrijfsoverzicht, doelklanten, unieke waardepropositie, marketingplannen en financiƫle overzichten.

Wat maakt een goed sjabloon voor een ondernemingsplan?

Een goed sjabloon voor een ondernemingsplan helpt bij een grondige planning, duidelijke documentatie en praktische implementatie. Dit is waar je op moet letten:

Uitgebreide structuur: Een goed sjabloon bevat alle relevante onderdelen om een bedrijfsstrategie te schetsen, zoals een samenvatting, marktonderzoek en -analyse en financiƫle projecties

Een goed sjabloon bevat alle relevante onderdelen om een bedrijfsstrategie te schetsen, zoals een samenvatting, marktonderzoek en -analyse en financiƫle projecties Duidelijkheid en begeleiding: Een goede template is gemakkelijk te volgen. Het heeft korte instructies of aanwijzingen voor elk onderdeel, zodat u diep na kunt denken over uw bedrijf en geen belangrijke details overslaat

Een goede template is gemakkelijk te volgen. Het heeft korte instructies of aanwijzingen voor elk onderdeel, zodat u diep na kunt denken over uw bedrijf en geen belangrijke details overslaat Strak ontwerp: Esthetiek is belangrijk. Kies een sjabloon die niet alleen functioneel is, maar ook professioneel ontworpen. Dit zorgt ervoor dat je plan toonbaar is voor belanghebbenden, partners en potentiƫle investeerders

Esthetiek is belangrijk. Kies een sjabloon die niet alleen functioneel is, maar ook professioneel ontworpen. Dit zorgt ervoor dat je plan toonbaar is voor belanghebbenden, partners en potentiĆ«le investeerders Flexibiliteit: Uw sjabloon moet gemakkelijk en zonder gedoe wijzigingen kunnen aanbrengen, zoals het toevoegen of verwijderen van secties, het wijzigen van de inhoud en stijl, en het herschikken van onderdelen šŸ› ļø

Hoewel een sjabloon de structuur biedt, is het de informatie die u eraan geeft die de sjabloon tot leven brengt. Deze tips helpen u om een sjabloon te kiezen die aansluit bij uw zakelijke behoeften en die uw visie duidelijk weergeeft.

10 sjablonen voor ondernemingsplannen voor gebruik in 2024

Om je voor te bereiden op zakelijk succes in 2024 (en daarna) heb je een uitgebreid en georganiseerd ondernemingsplan nodig. We hebben de beste sjablonen uitgekozen om je te helpen je team te begeleiden, investeerders aan te trekken en financiering veilig te stellen. Laten we ze eens bekijken.

1. ClickUp Sjabloon voor ondernemingsplan

ClickUp Bedrijfsplan Sjabloon

Als u op zoek bent naar een vervanging voor een traditioneel bedrijfsplan, dan is ClickUp's sjabloon voor ondernemingsplannen is voor u!

Deze sjabloon voor een ondernemingsplan van Ć©Ć©n pagina, ontworpen in ClickUp Docs is netjes onderverdeeld in de volgende secties:

Bedrijfsomschrijving : Overzicht, missie, visie en team

Overzicht, missie, visie en team Marktanalyse : Probleem, oplossing, doelmarkt, concurrentie en concurrentievoordeel

Probleem, oplossing, doelmarkt, concurrentie en concurrentievoordeel Verkoop- en marketingstrategie : Producten/diensten en marketingkanalen

Producten/diensten en marketingkanalen Operationeel plan : Locatie en faciliteiten, apparatuur en gereedschappen, mankracht en financiƫle prognoses

Locatie en faciliteiten, apparatuur en gereedschappen, mankracht en financiƫle prognoses Mijlpalen en metingen: Doelen en KPI's

Pas de sjabloon aan met uw bedrijfslogo en contactgegevens en navigeer eenvoudig naar de verschillende secties met behulp van de inklapbare inhoudsopgave. De mini-aanwijzingen onder elke sectie geven aan wat u moet opnemen, met suggesties over hoe u de gegevens kunt presenteren (bijv. opsommingstekens, afbeeldingen, grafieken en tabellen).

Je kunt het document via URL met iedereen delen en in realtime samenwerken. En als het ondernemingsplan klaar is, heb je de optie om het af te drukken of te exporteren naar PDF, HTML of Markdown.

Maar dat is nog niet alles. Deze sjabloon is uitgerust met basis- en enterprise projectmanagement functies om de creatieproces van het ondernemingsplan . In de weergave Onderwerpenlijst vindt u een lijst met alle verschillende secties en subsecties van de sjabloon en kunt u deze toewijzen aan een teamlid, een vervaldatum instellen en relevante documenten en referenties bijvoegen.

Schakel van de lijst- naar de bordweergave om de taakstatus bij te houden en bij te werken op basis van het volgende: To Do, In Progress, Needs Revision en Complete.

Deze sjabloon is een uitgebreide toolkit voor het documenteren van de verschillende onderdelen van uw ondernemingsplan en het stroomlijnen van het creatieproces om ervoor te zorgen dat het op tijd klaar is. šŸ—“ļø Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Verkoopplan Sjabloon

ClickUp verkoopplan sjabloon

Als u op zoek bent naar een hulpmiddel om uw verkoopplan op te starten of bij te werken, ClickUp's sjabloon voor verkoopplan heeft u gedekt. Deze sjabloon voor verkoopplan bevat een projectsamenvatting lijst met taken om je te helpen een uitgebreide en effectieve verkoopstrategie op te stellen. Enkele van deze taken zijn:

Verkoopdoelstellingen en -doelen bepalen

Positioneringsverklaring opstellen

Concurrentieanalyse uitvoeren

Ideale klantpersona opstellen

Een leadgeneratiestrategie opstellen

Wijs elke taak toe aan een specifiek individu of team, prioriteitsniveaus instellen en voeg vervaldatums toe. Geef aan bij welk deel van het verkoopplan elke taak hoort (bijv. samenvatting, omzetdoelen, teamstructuur, enz.), type op te leveren product (zoals document, taak of vergadering) en goedkeuringsstatus (zoals in behandeling, moet worden herzien en goedgekeurd).

En in ClickUp-stijl kun je overschakelen naar meerdere weergaven: Lijst voor een lijst van alle taken, Board voor visueel taakbeheer, Timelin voor een overzicht van de duur van taken en Gantt voor een overzicht van taakafhankelijkheden.

Deze eenvoudige sjabloon voor een ondernemingsplan is perfect voor elk type bedrijf dat een winnende verkoopstrategie wil creĆ«ren terwijl de teamrollen worden verduidelijkt en de taken worden georganiseerd. āœØ Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Actieplan voor bedrijfsontwikkeling sjabloon

ClickUp Actieplan voor bedrijfsontwikkeling

Denkt u erover om het bereik en de activiteiten van uw bedrijf te vergroten, maar weet u niet zeker waar of hoe u moet beginnen? Het kan ongetwijfeld overweldigend zijn - je hebt een duidelijke visie, meetbare doelen en een uitvoerbaar plan nodig waar elk lid van je team achter kan staan.

Gelukkig, ClickUp's sjabloon voor een actieplan voor bedrijfsontwikkeling is ontworpen om automatiseringen te gebruiken om dit proces te vereenvoudigen zodat elke stap in de richting van uw bedrijfsgroei duidelijk, traceerbaar en uitvoerbaar is.

Begin met het beoordelen van je huidige situatie en bepaal wat je belangrijkste groeidoel is. Wil je je omzet verhogen, nieuwe markten aanboren of nieuwe producten of diensten introduceren? Met ClickUp Whiteboards of Docs, brainstormen en samenwerken met je team over deze beslissing.

Stel je korte- en langetermijngroeidoelen vast en volg ze op met ClickUp's Doelen splits ze op in kleinere doelen en wijs deze doelen toe aan teamleden, compleet met vervaldatums. Voeg deze doelen toe aan een nieuwe ClickUp Dashboard om de voortgang in realtime bij te houden en kleine successen te vieren. šŸŽ‰

Of u nu een startup of eigenaar van een klein bedrijf bent dat op zoek is naar de volgende grote mijlpaal of een gevestigd bedrijf dat nieuwe wegen verkent, deze sjabloon houdt uw team op Ć©Ć©n lijn, betrokken en op de hoogte bij elke stap. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Business Stappenplan Sjabloon

ClickUp Business Stappenplan Sjabloon

ClickUp's stappenplan sjabloon is uw go-to voor het in kaart brengen van belangrijke strategieƫn en initiatieven op gebieden zoals omzetgroei, merkbekendheid, communitybetrokkenheid en klanttevredenheid.

Gebruik de lijstweergave om taken in te vullen onder elk initiatief. Met aangepaste velden kun je vastleggen onder welke bedrijfscategorie (bijv. Product, Operaties, Verkoop & Marketing, enz.) taken vallen en voor welk kwartaal ze gepland zijn. U kunt ook linken naar relevante documenten en bronnen en taken evalueren op inspanning en impact om ervoor te zorgen dat de meest kritieke taken de aandacht krijgen die ze verdienen. šŸ‘€

Afhankelijk van uw focus biedt deze sjabloon verschillende weergaven om precies te laten zien wat u nodig hebt. Met de weergave Alle initiatieven per kwartaal kunt u zich bijvoorbeeld richten op wat er in het verschiet ligt door taken te zien die binnen een bepaald kwartaal moeten worden voltooid. Dit zorgt voor tijdige uitvoering en helpt bij het effectief afstemmen van middelen voor de korte termijn.

Deze sjabloon is ideaal voor managers en managementteams die meerdere korte- en langetermijninitiatieven en bedrijfsstrategieƫn moeten coƶrdineren. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Sjabloon voor bedrijfscontinuĆÆteitsplan

ClickUp sjabloon voor bedrijfscontinuĆÆteitsplan

Zorg voor een soepele bedrijfsvoering met een proactief continuĆÆteitsplan met behulp van deze gedetailleerde sjabloon

In het bedrijfsleven kunnen zich op elk moment onverwachte bedreigingen voor de bedrijfsvoering voordoen. Of het nu gaat om economische turbulentie, een wereldwijde gezondheidscrisis of onderbrekingen in de toeleveringsketen, elk bedrijf moet er klaar voor zijn. ClickUp's sjabloon voor een bedrijfscontinuĆÆteitsplan kunt u zich proactief voorbereiden op deze onvoorziene uitdagingen.

De sjabloon organiseert taken in drie hoofdcategorieƫn:

Prioriteiten: Taken die onmiddellijke aandacht nodig hebben

Taken die onmiddellijke aandacht nodig hebben ContinuĆÆteitsdekking: Taken die door moeten gaan ondanks uitdagingen

Taken die door moeten gaan ondanks uitdagingen Leidende principes: Middelen en protocollen om een soepele werking te garanderen

De Boardview maakt het gemakkelijk om alle taken onder elk van deze categorieƫn te visualiseren. En de prioriteitenlijst sorteert de taken op achterstallige taken, de komende taken en de taken die later komen.

In tijden van onzekerheid is voorbereid zijn uw beste strategie. Deze sjabloon helpt uw bedrijf niet alleen te overleven, maar ook te gedijen in uitdagende situaties, zodat uw klanten, werknemers en investeerders tevreden blijven. šŸ¤ Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Lean Bedrijfsplan Sjabloon

ClickUp Lean Bedrijfsplan Sjabloon

Wilt u uw bedrijfsplan op de "slanke" manier uitvoeren? Gebruik ClickUp's Lean Business Plan Sjabloon . Het is ontworpen om u te helpen het gebruik van middelen te optimaliseren en onnodige stappen te vermijden, zodat u betere resultaten behaalt met minder moeite.

Maak in de lijstweergave Planoverzicht een lijst van alle taken die moeten worden uitgevoerd. Voeg specifieke details toe, zoals wie elke taak uitvoert, wanneer deze moet worden uitgevoerd en welk deel van de taak moet worden uitgevoerd Bedrijfsmodel Canvas (BMC) waar het onder valt. De weergave Op prioriteit sorteert deze lijst op basis van prioriteiten zoals Dringend, Hoog, Normaal en Laag. Dit maakt het gemakkelijk om de belangrijkste taken te vinden en deze als eerste aan te pakken.

Daarnaast geeft de Boardview je een overzicht van het verloop van taken van begin tot eind. En de BMCview herschikt deze taken op basis van de verschillende BMC-onderdelen.

Elke taak kan verder worden onderverdeeld in subtaken en meerdere checklists om ervoor te zorgen dat alle gerelateerde actie-items worden uitgevoerd. āœ”ļø

Deze sjabloon is van onschatbare waarde voor starters en grote ondernemingen die op zoek zijn naar procesefficiƫntie te maximaliseren en resultaten op een gestroomlijnde en kosteneffectieve manier. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp sjabloon voor klein ondernemingsplan

ClickUp sjabloon voor actieplan voor kleine bedrijven

De Sjabloon voor actieplan voor kleine bedrijven door ClickUp is op maat gemaakt voor kleine bedrijven die hun zakelijke ideeƫn en doelen willen omzetten in uitvoerbare stappen en, uiteindelijk, in werkelijkheid.

Het biedt een eenvoudig en georganiseerd kader voor het creƫren, toewijzen, prioriteren en volgen van taken. En in feite zorgt het ervoor dat doelen niet alleen worden gesteld, maar ook worden bereikt. Via het ingebouwde dashboard en de functies voor het stellen van doelen kun je de voortgang van taken bijhouden en zien hoe ze je dichter bij het bereiken van je doelen brengen.

Dankzij de robuuste communicatiefuncties van ClickUp, zoals chat, opmerkingen en @mentions, is het eenvoudig om elk teamlid op Ć©Ć©n lijn te krijgen en vragen of problemen snel op te lossen.

Gebruik deze sjabloon voor een actieplan om uw bedrijfsdoelen te bereiken door uw interne processen te stroomlijnen en de inspanningen van uw team op elkaar af te stemmen. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Strategisch stappenplan sjabloon

ClickUp Strategisch stappenplan sjabloon

Voor grotere bedrijven en groeiende ondernemingen kan het een uitdaging zijn om verschillende afdelingen samen te laten werken aan een groot doel. De ClickUp Strategisch stappenplan sjabloon maakt het gemakkelijker door u een duidelijk plan te geven om te volgen.

Deze sjabloon is verpakt in een map en opgesplitst in verschillende lijsten voor elke afdeling in uw bedrijf, zoals Sales, Product, Marketing en Enablement. Op deze manier kan elk team zich concentreren op zijn eigen taken en tegelijkertijd collectief bijdragen aan het grotere doel.

Er zijn meerdere weergaveopties beschikbaar voor teamleden. Deze omvatten:

Voortgangsbord: Visualiseer taken die op schema liggen, taken die risico lopen en taken die achterlopen

Visualiseer taken die op schema liggen, taken die risico lopen en taken die achterlopen Gantt-weergave: Krijg een overzicht vanprojecttijdlijnen en afhankelijkheden

Krijg een overzicht vanprojecttijdlijnen en afhankelijkheden Teamweergave:Zie waar elk teamlid aan werkt, zodat u de werkbelasting in balans kunt brengen voor maximale productiviteit

Hoewel deze sjabloon in eerste instantie overweldigend kan aanvoelen, biedt de starthandleiding een stap-voor-stap overzicht om u te helpen er gemakkelijk mee om te gaan. En zoals alle ClickUp sjablonen kunt u deze eenvoudig aanpassen aan uw zakelijke behoeften en voorkeuren. Deze sjabloon downloaden

9. Microsoft Word Sjabloon voor ondernemingsplannen

via Microsoft

Microsofts sjabloon voor traditionele ondernemingsplannen van 20 pagina's vereenvoudigt het opstellen van uitgebreide ondernemingsplannen. Het bestaat uit verschillende secties, waaronder:

Bedrijfssamenvatting : Highlights, doelstellingen, missieverklaring en succesfactoren

Highlights, doelstellingen, missieverklaring en succesfactoren Beschrijving van het bedrijf: Eigendom van het bedrijf en juridische structuur, openingstijden, producten en diensten, leveranciers, financiƫle plannen, enz.

Eigendom van het bedrijf en juridische structuur, openingstijden, producten en diensten, leveranciers, financiƫle plannen, enz. Marketing: Marktanalyse, marktsegmentatie, concurrentie en prijsstelling

Marktanalyse, marktsegmentatie, concurrentie en prijsstelling Bijlage: Opstartkosten, kasstroomoverzichten, winst-en-verliesrekeningen, verkoopprognose, mijlpalen, break-evenanalyse, enz.

De inhoudsopgave maakt het gemakkelijk om naar de verschillende secties van het document te gaan. De inhoudsopgave maakt het gemakkelijk om naar de verschillende secties van het document te gaan. En de plaatsaanduidingen onder elke sectie geven duidelijkheid over de specifieke details die nodig zijn, waardoor het proces gemakkelijker wordt voor gebruikers die niet bekend zijn met bepaalde bedrijfsterminologie. Deze sjabloon downloaden

10. Excel sjabloon voor ondernemingsplan door Vertex42

via Vertex42

Geen bedrijfssjabloon is compleet zonder een Excel-sjabloon. Met deze sjabloon voor een ondernemingsplan kunt u werken aan de financiƫle gegevens van uw bedrijf in Excel. Het wordt geleverd met aanpasbare tabellen, formules en grafieken om je te helpen naar de volgende gebieden te kijken:

Grafieken markeren

Marktanalyse

Mijlpalen

Opstartactiva en -uitgaven

Verkoopvoorspellingen

Winst en verlies

Balans

Kasstroomprognoses

Budget

Break-even analyse

Deze Excel-sjabloon is vooral handig als je een duidelijk en visueel financieel gedeelte wilt maken voor je ondernemingsplan - een essentieel element om investeerders en geldschieters aan te trekken. Het gebruik van deze sjabloon kan echter een steile leercurve hebben als je niet bekend bent met financiƫle planning en het gebruik van Excel. Deze sjabloon downloaden

Probeer een gratis bedrijfsplansjabloon in ClickUp

Het opstarten en runnen van een succesvol bedrijf vereist een goed doordacht en zorgvuldig opgesteld ondernemingsplan. Het bedrijfsplanningsproces hoeft echter niet ingewikkeld, saai of tijdrovend te zijn. Gebruik een van de bovenstaande 10 gratis businessplan-formaten om het proces te vereenvoudigen en te versnellen.

ClickUp sjablonen bieden meer dan alleen een solide basis om uw ondernemingsplannen op te bouwen. Ze worden geleverd met uitgebreide functies voor projectbeheer om uw visie om te zetten in realiteit. En dat is nog niet alles ClickUp's sjabloonbibliotheek biedt meer dan 1000 extra sjablonen om verschillende aspecten van uw bedrijf te helpen beheren, van besluitvorming naar productontwikkeling naar grondstoffenbeheer . Meld u aan voor ClickUp's gratis plan voor altijd om de groei van uw bedrijf te versnellen! šŸ†