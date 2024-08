11 Gratis Business Model Canvas Sjablonen in Word en ClickUp

De basis van een succesvol bedrijf is een effectief bedrijfsmodel - zonder model komt je organisatie niet van de grond!

Tegelijkertijd is het creëren van een bedrijfsmodel geen sinecure en waarschijnlijk zul je tijdens het ontwikkelingsproces een beroep moeten doen op sommige of al je bronnen. Een van de meest toegankelijke en tijdbesparende hulpmiddelen op dit gebied is een business model canvas sjabloon, en als je er nog geen hebt of op zoek bent naar een nieuwe, dan ben je hier aan het juiste adres!

Volg ons terwijl we in de top FAQ's, voordelen en functies duiken van de beste business model canvas sjablonen en 11 downloadbare voorbeelden voor elk type bedrijf.

Wat is een Business Model Canvas Sjabloon? Business Model Canvas sjablonen zijn kant-en-klare en aanpasbare hulpmiddelen om uw bedrijfsmodel op één pagina te schetsen en te visualiseren. Deze documenten definiëren snel de unieke

waardevoorstel , doelgroep, inkomsten, kosten, middelen, belangrijkste partnerschappen en meer.

Zonder sjabloon kan het ontwikkelen van een business model canvas een langdurig en moeilijk proces zijn. Bovendien verkleinen sjablonen voor businessmodellen de foutmarge en zorgen ze ervoor dat je strategisch denkt, efficiënt werkt en voldoet aan de verwachtingen van je stakeholders.

Business model canvas sjablonen zijn ook geweldige hulpmiddelen om met het hele team te delen en iedereen op één lijn te houden wat betreft de langetermijndoelen van je organisatie.

Wat te zoeken in een Business Model Canvas Sjabloon

Er zijn tal van eenvoudige, toegankelijke en gratis business model canvas sjablonen beschikbaar voor vrijwel elke organisatie bedrijfsmanagementsoftware -Maar niet alle sjablonen zijn hetzelfde! Hier zijn vijf must-have functies waar u op moet letten voordat u ze downloadt:

Multiple views om de structuur van je business model plan en hoe je het visualiseert aan te passen

om de structuur van je business model plan en hoe je het visualiseert aan te passen Samenwerkingsfuncties om het team, belanghebbenden en andere afdelingen erbij te betrekken

om het team, belanghebbenden en andere afdelingen erbij te betrekken Gebruiksgemak en eenvoud om ervoor te zorgen dat u de sjabloon correct gebruikt

en eenvoud om ervoor te zorgen dat u de sjabloon correct gebruikt Flexibiliteit voor verschillende bedrijfsgroottes, industrieën en bedrijfsmodellen

En nog veel meer! Bovendien kun je taken rechtstreeks in je Business Plan Doc koppelen en van elke tekst een actie-item maken, zodat je op nieuwe ideeën kunt reageren op het moment dat ze opkomen. En met een automatisch opgeslagen versiegeschiedenis, samen live bewerken en toegewezen opmerkingen blijft je document bijgewerkt en fungeert het als een bron van waarheid tijdens de ontwikkeling van je Business Plan zakelijk voorstel en model. Deze sjabloon downloaden

6. Lean Bedrijfsplan Sjabloon door ClickUp

Lean Businessplan Sjabloon door ClickUp

Voor iets minder uitgebreid dan onze andere businessplan- en whiteboardsjablonen, kunt u het meeste uit uw middelen halen met deze Sjabloon voor Lean-bedrijfsplan door ClickUp .

In deze sjabloon hebt u toegang tot meerdere weergaven, afhankelijk van de lay-out van uw voorkeur, waaronder een dynamische lijst, een kant-en-klaar Kanban-bord, en meerdere Help-documenten . Binnen elke weergave vindt u handige secties voor al uw belangrijke informatie, zoals uw plansamenvatting, businessmodel canvas, geprioriteerde taken of notities.

In uw plansamenvatting kunt u uw taken categoriseren op vijf verschillende aangepaste statussen, meerdere verantwoordelijken toevoegen voor functieoverschrijdende teams deadlines stellen, documenten bijvoegen en nog veel meer. Deze sjabloon vormt de basis van een traditioneel businessplan terwijl jij en je team dingen voor elkaar krijgen en naar je bedrijfsdoelen toewerken. Deze sjabloon downloaden

7. Sjabloon voor bedrijfsontwikkelingsplan door ClickUp

ClickUp's Business Development Plan Template is ontworpen om u te helpen bij het maken van een uitgebreid plan om uw bedrijf te laten groeien.

ClickUp's sjabloon voor bedrijfsontwikkelingsplan biedt een uitgebreid stappenplan op maat voor succes. Met zijn gebruiksvriendelijke interface vergemakkelijkt deze sjabloon meetbare doelen en doelstellingen, de identificatie van belangrijke mijlpalen voor het bijhouden van de voortgang en de creatie van duidelijke actieplannen en strategieën.

Door gebruik te maken van deze template kunnen ondernemers effectief hun pad uitstippelen naar duurzame groei en ontwikkeling, zodat hun bedrijf wendbaar en responsief blijft in het dynamische marktlandschap van vandaag. Deze sjabloon downloaden

8. Bedrijfsideeënsjabloon door ClickUp

Bedrijfsideeënsjabloon door ClickUp

Heb je het perfecte hulpmiddel nodig om je ideatietechnieken ? Pas de Bedrijfsideeënsjabloon door ClickUp om te beginnen met het in kaart brengen van nieuwe concepten. Het is ook een geweldig hulpmiddel om bij de hand te hebben tijdens groepsdiscussies of brainstormsessies .

De sjabloon toont gebruikers een Ideation Diagram met verschillende segmenten om ideeën te helpen categoriseren en organiseren. U kunt alle ideeën noteren op basis van bedrijfsproces-, product- of mensgerichtheid. De legenda geeft elke categorie aan en in het segment Ideeënpool kunnen u en anderen bepaalde algemene ideeën toevoegen die u later kunt categoriseren.

Het hele diagram is zeer visueel en georganiseerd met ClickUp's digitale whiteboardsoftware om ideeën vast te leggen en te ontwikkelen op het moment dat je ze hebt. Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp Zaken Sjabloon voor brainstormen

Zakelijke brainstormsjabloon door ClickUp

Vooral als u vertrouwt op ClickUp als brainstormsoftware de Zakelijke brainstormsjabloon door ClickUp zal je helpen om nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Met deze sjabloon kunt u ideeën categoriseren op basis van:

Waar je van houdt

Wat je weet

Wat mensen nodig hebben

Waar mensen voor willen betalen

Neem meerdere mensen op in je Whiteboard diagram en gebruik collaboratieve detectie om je werk te bekijken en naast elkaar te bewerken zonder overlapping.

Dit unieke visuele hulpmiddel geeft iedereen het gevoel dat ze actief bijdragen aan discussies en brainstormsessies, zelfs als je asynchroon werkt. Je kunt dit sjabloon ook een stap verder brengen en je ingevulde diagram gebruiken om nieuwere ideeën te prioriteren en te bepalen wat het waard is om verder te onderzoeken. Deze sjabloon downloaden

10. Microsoft Word Business Model Canvas Sjabloon door Neos Chronos

via Neo Schronos Sjabloonbibliotheek

Een andere optie om te helpen bij het ontwikkelen van je business model is de Microsoft Word Sjabloon voor businessmodel canvas. Het is vergelijkbaar met ClickUp's business model canvas sjablonen en zorgt voor een eenvoudige organisatie van de verschillende facetten van uw bedrijf.

Met behulp van deze basissjabloon kunt u meerdere belangrijke details over uw bedrijfsmodel vaststellen, waaronder belangrijke partners en leveranciers, uw waardepropositie en relaties. Identificeer de kanalen die u moet gebruiken om uw klanten te bereiken, samen met de middelen die nodig zijn voor elke activiteit. Daarnaast kun je informatie toevoegen over inkomstenstromen en kostenstructuur.

Deze tool is gratis te downloaden en direct te gebruiken via Microsoft Word. Als je op zoek bent naar eenvoud in je business model canvas sjabloon, dan is dit een goede plek om te beginnen. Deze sjabloon downloaden

11. Microsoft Work Blanco Business Model Canvas Sjabloon door The Business Model Analyst

via De Business Model Analist

Op zoek naar een andere Word-sjabloon om je volgende businessplan te maken? Dit Blanco Business Model Canvas Sjabloon is iets complexer en flexibeler dan het vorige document - het is ook gratis te downloaden!

Deze sjabloon geeft jou en de leden van je team een gecentraliseerd overzicht van je business model, zodat iedereen letterlijk en figuurlijk op één lijn zit. Het neemt de segmenten uit de bovenstaande sjabloon en presenteert ze in een diagramformaat . U kunt alle belangrijke partners, activiteiten en meer bekijken in georganiseerde secties en details toevoegen in de vorm van plakbriefjes . Kies uit verschillende opmaakopties, waaronder kleuren, lettertypen en indelingen om de manier waarop je je gegevens presenteert te optimaliseren. Deze sjabloon downloaden

Elementen van een Business Model Canvas

Het begrijpen van de belangrijkste onderdelen van een business model canvas is cruciaal voor het effectief toepassen ervan op je bedrijfsstrategie. Elk element speelt een vitale rol in het presenteren van een compleet beeld van je business model. Hier zijn de belangrijkste elementen van een business model canvas sjabloon:

Belangrijkste partners

Sleutelpartners zijn de externe bedrijven of personen die bijdragen aan het succes van uw bedrijf. Dit kunnen leveranciers, fabrikanten en zakelijke bondgenoten zijn die uw activiteiten of markttoegangsstrategieën ondersteunen door risico's te verminderen of middelen te verwerven.

Belangrijkste activiteiten

Belangrijke activiteiten zijn de essentiële acties die uw bedrijf moet ondernemen om zijn waardepropositie met succes te leveren. Dit kan variëren van productie en het oplossen van problemen tot levering, wat cruciaal is voor het succes van uw bedrijfsmodel.

Waardepropositie

De waardepropositie definieert de unieke waarde die uw product of dienst aan klanten biedt. Het is wat u onderscheidt van concurrenten en wat specifieke behoeften of problemen van klanten aanpakt, waardoor uw aanbod aantrekkelijk wordt.

Relaties met klanten

Klantrelaties beschrijven de soorten relaties die u aangaat met uw klantsegmenten. Of het nu persoonlijk, geautomatiseerd of selfservice is, dit element beschrijft hoe u met uw klanten communiceert en hoe u ze betrokken houdt.

Klantsegmenten

Klantsegmenten identificeren de verschillende groepen mensen of organisaties die uw bedrijf wil bedienen. Verschillende segmenten kunnen verschillende behoeften hebben en als u uw benadering afstemt op elk segment, kunt u de tevredenheid en het leveren van waarde optimaliseren.

Kanalen

Kanalen verwijzen naar de methoden waarmee uw bedrijf communiceert met zijn klantsegmenten en hen bereikt om de waardepropositie te leveren. Effectieve kanalen zorgen ervoor dat de juiste producten en diensten de klanten op het juiste moment en op de juiste plaats bereiken.

Belangrijkste bronnen

Key Resources zijn de middelen die een bedrijf nodig heeft om zijn waardepropositie te creëren en te leveren, markten te bereiken, klantrelaties te onderhouden en inkomsten te genereren. Dit omvat fysieke, intellectuele, menselijke en financiële middelen.

Kostenstructuur

De kostenstructuur benadrukt de significante kosten die betrokken zijn bij de exploitatie van het bedrijfsmodel. Inzicht in deze kosten helpt bij het bepalen van strategieën voor waardeoptimalisatie, kostenverlaging en algemeen financieel beheer.

Inkomstenstroom

Inkomstenstromen zijn de verschillende bronnen waaruit het bedrijf geld verdient aan elk klantensegment. Dit kunnen directe verkopen, abonnementen, licenties of andere inkomstengenererende mechanismen zijn.

Bereik uw doelen met sjablonen voor bedrijfsmodellen

Het kiezen van de juiste sjabloon voor een businessmodel is essentieel voor het ontwikkelen van een succesvol plan dat aansluit bij uw zakelijke doelen en doelstellingen. Met een verscheidenheid aan beschikbare opties kan het overweldigend zijn om de ideale sjabloon te vinden die aan uw specifieke eisen voldoet.

ClickUp's uitgebreide Sjabloonbibliotheek biedt een reeks aanpasbare sjablonen om uw bedrijfsplanningsproces te stroomlijnen en uw doelen te bereiken. Bovendien hebt u toegang tot elke sjabloon, honderden productiviteitsfuncties en meer dan 1.000 integraties gratis wanneer u u vandaag aanmeldt voor ClickUp .