10 flexibele hybride werksoftwaretools voor 2024

Een hybride werkomgeving is de gulden middenweg tussen de traditionele all-in-office dagen en de meer recente WFH-beweging.

Dit functionele teammodel ondersteunt werknemers op kantoor, op afstand en onderweg, waardoor het volgende aanzienlijk verbetert balans tussen werk en privƩ en het behoud van werknemers.

Maar de overgang kan een uitdaging zijn. Zonder de juiste software om een hybride werkstijl te ondersteunen, kan de opstelling een sterke ontkoppeling tussen teams veroorzaken, wat leidt tot slechte taakcontrole en verminderde verantwoordelijkheid. Het synchroniseren van workflows om overlappingen te voorkomen was een ander probleem.

Wat dit kantoormodel echt haalbaar en acceptabel heeft gemaakt, is hybride werkpleksoftware.

Hybride werksoftware overbrugt de communicatie en samenwerking kloven tussen werknemers op kantoor en werknemers op afstand. Met de juiste tool kun je gemakkelijk een productieve virtuele kantoorruimte bouwen en je team synchroniseren zonder dat het je moeite kost.

In dit artikel laten we je kennismaken met de 10 beste tools voor hybride werken. Bekijk hun functies en prijzen om de tool te kiezen die je personeel betrokken en productief houdt. šŸ’œ

Wat is hybride werksoftware?

Software voor hybride werken brengt je externe team samen met functies die zijn ontworpen voor het inzetten en efficiƫnt beheren van een hybride personeelsbestand. Deze digitale tools vergemakkelijken samenwerking op afstand en procesoptimalisatie voor medewerkers. Managers krijgen praktische tools voor ruimteoptimalisatie en betrokkenheid van medewerkers, allemaal op ƩƩn platform.

Werk samen aan ideeƫn en maak verbluffende documenten of wiki's met geneste pagina's en aangepaste opmaakopties voor stappenplannen, kennisbanken en meer

De hybride werkcultuur staat voor een people-first regeling waarbij werknemers hun tijd verdelen tussen thuis en op kantoor werken. In tegenstelling tot werken op afstand, waar alle werknemers thuis werken of in een co-working space, hebben hybride modellen meestal een onvoorspelbaarder werkstroompatroon. Daarom gaan succesvolle beheerders van hybride werkplekken voor softwaretools die het volgende bieden:

Real-time samenwerkingsopties: De juiste hybride software heeft tools zoalsdigitale whiteboards en instant messengers voor naadloze samenwerking tussen gedistribueerde teams Uniform documentbeheer: Het product moet helpen bij het creƫren van een centrale hub voor het opslaan van bedrijfsdocumenten, die eenvoudig toegankelijk is voor geautoriseerde werknemers Integraties: De software moet integraties ondersteunen met populaire werkapplicaties om een soepele uitwisseling van informatie mogelijk te maken zonder tussen platforms te hoeven schakelen Uitgebreide dashboards: Teamleiders en managers hebben dashboards nodig om een overzicht te krijgen van de workflows van een team, zodat ze de workload kunnen bekijken, overbodige zaken kunnen verwijderen en processen kunnen optimaliseren Functies voor het bijhouden van prestaties: Zorg ervoor dat de software ondersteuning biedt voor het bijhouden van projectstatussen, updates en deliverables. Een ingebouwde tool voor tijdregistratie helpt u bijvoorbeeld om werknemers verantwoordelijk te houden voor hun deel van het werk

Omdat bedrijven en werknemers steeds op zoek zijn naar meer flexibiliteit in hun dagelijkse werkzaamheden, zul je merken dat er steeds meer hybride werktools op de markt komen. Sommige zijn all-in-one oplossingen, terwijl andere specifieke diensten aanbieden zoals desktop booking of videoconferenties.

Wij hebben 10 van de beste hybride werktools geselecteerd om de operationele uitdagingen van gedistribueerde teams aan te gaan. šŸ„‡

Geniet van 15+ weergaven in ClickUp om je workflow aan te passen aan de behoeften van je hybride team

ClickUp is uw one-stop taken- en werkbeheerplatform boordevol functies die u helpen uw in-office en externe teams altijd synchroon blijven.

Dit dynamische platform centraliseert al je werk over apps heen, waardoor de productiviteit van je werknemers toeneemt en al je werk volledig gestroomlijnd wordt projectbeheerstrategieƫn of het team nu persoonlijk, thuis of volledig asynchroon samenkomt. Plan tijdlijnen en deliverables volgens de beschikbaarheid van het team, werklasten toewijzen, aanpassen en bewaken en ingebouwde communicatiefuncties gebruiken om asynchroon werken te ondersteunen.

En als uw hybride team op zoek is naar real-time samenwerking functies, met ClickUp zit u goed. Maak gebruik van ClickUp Whiteboards voor visueel brainstormen en ideeƫn omzetten in gecoƶrdineerde actieplannen met de mogelijkheid om elk object op uw bord direct om te zetten in een traceerbare taak. Plus, samen live bewerken in ClickUp Documenten stelt het team in staat om naast elkaar te werken zonder overlapping!

Van het creƫren van gecentraliseerde kennisbanken tot het bouwen van agile workflows -ClickUp kan het allemaal.

ClickUp beste functies

Ingebouwde digitale whiteboardsoftware die ideeƫn direct koppelt aan uw workflows

Een dynamische documenteditor met rijke styling, geneste pagina's en beddingsmogelijkheden

Meer dan 1000 integraties met andere werktools zoals Loom, Zoom, Miro en Slack

Dashboards en rapportage om waardevolle inzichten te krijgen in de voortgang van uw project

Meer dan 15aangepaste werkweergaven om uw projecten vanuit elke hoek te visualiseren

Functies voor werklastbeheer en optimalisatie

Een schaalbare hiƫrarchie-infrastructuur

ClickUp Automatiseringen om consistente of repetitieve taken te elimineren

ClickUp beperkingen

De uitgebreide lijst met functies kan een leercurve vormen voor nieuwe gebruikers

Kan widgets niet vergrendelen op Dashboards

ClickUp prijzen

Voor altijd gratis : $0

: $0 Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Envoy

Via: Afgezant Om te zeggen dat het toewijzen van kantoorruimte een frustrerende taak is voor hybride teammanagers zou een understatement zijn. šŸ¢

Houd workflows in beweging voor hybride teams met het no-nonsense ruimtebeheer van Envoy. Dit werkplekplatform biedt zelfbedieningsplanners en tools voor het reserveren van bureaus voor werknemers en bezoekers.

Bezoekende teamleden kunnen per uur, dag of week een bureau reserveren. De beheerder beheert de toewijzing op basis van beschikbaarheid en stelt voorzieningen beschikbaar.

Bespaar ruimte en minimaliseer de huurkosten door gebruik te maken van het Occupancy Dashboard om de aanwezigheid op locatie en het gebruik van de werkplek bij te houden.

Envoy helpt ook bij het coƶrdineren van hybride werkschema's, het lokaliseren van afleidingen op de werkplek, het versturen van aankondigingen en het maken van plattegronden van de werkplek voor eenvoudigere navigatie.

Als je bedrijf fysieke leveringen uitvoert, zul je de postbeheeropties van Envoy zeker waarderen. Scan gewoon een pakket en Envoy identificeert en verwittigt de ontvanger meteen.

Envoy beste functies

Desk booking voor ruimtebeheer

Ondersteunt roostercoƶrdinatie

Kaarten van werkplekken

Tools voor postbeheer

Envoy beperkingen

Beperkt aanpasbaar aan unieke bedrijfsbehoeften

Relatief hoge prijs

Envoy prijzen

Standaard : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Workplace Premium: $5/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Envoy beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (100+ beoordelingen)

: 4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

3. Tribeloo

Via: Tribeloo Tribeloo is een andere hybride software voor kantoorruimte die indruk maakt met zijn opties voor het boeken van bureaus.

Net als Envoy stelt Tribeloo werknemers in staat om vooraf een bureau te reserveren voordat ze het kantoor bezoeken. De hele ervaring is probleemloos - een gebruiker heeft toegang tot de boekingsfuncties door:

De Tribeloo web- of mobiele app te gebruiken Tribeloo te integreren met hun Outlook of Google Agenda (of add-on)

Elke wijziging in persoonlijke agenda's wordt automatisch gesynchroniseerd met Tribeloo!

Met het platform kun je Buurten creƫren voor mensen uit hetzelfde team om samen te zitten en samen te werken. Vloerplannen on the fly aanpassen en optimaliseren door te inspecteren welke kantoorruimtes over- of onderbezet zijn.

Tribeloo biedt handige personalisatieopties, zoals het verkrijgen van vaste bureaus, het vinden van collega's, het opzetten van privƩboekingen en het doen van speciale verzoeken (zoals het regelen van catering of whiteboards in de ruimte). Je kunt ook problemen met boekingen melden via de app.

Tribeloo beste functies

Naadloos bureaus boeken

Team buurten

Plattegrond aanpassen

Moeiteloze rapportage van problemen

Tribeloo beperkingen

Sommige gebruikers vinden de interface enigszins verouderd

Geen optie om onnodige functies uit te schakelen (zoals de nieuwsfeed) die schermruimte innemen

Tribeloo prijzen

Starter : ā‚¬3,00/maand per gebruiker

: ā‚¬3,00/maand per gebruiker Pro : ā‚¬3.75/maand per gebruiker

: ā‚¬3.75/maand per gebruiker Premium: ā‚¬4,00/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Tribeloo beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (30+ beoordelingen)

: 4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (40+ beoordelingen)

4. Host door CBRE

Via: Google afspelen CBRE, kort voor Coldwell Banker Richard Ellis, is een onroerend goed en investeringsmaatschappij die wereldwijd kantoorgebruikersdiensten aanbiedt.

Met het unieke product Host kunnen bedrijven werkplekken huren, leasen of investeren in schaalbare werkplekken om tegemoet te komen aan de veranderende eisen van hybride teams. Een door Host beheerde werkruimte wordt geleverd met standaard technische en hospitality voorzieningen, zodat er geen stress is over het onderhoud van de kantoorruimte.

Met de mobiele app van Host kunnen uw teamleden bureaus, vergaderzalen en andere ontmoetingsruimten reserveren. De Find Your Way-optie geeft niet-ingewijden een gedetailleerde routebeschrijving naar aangewezen bureaus, kantoren en ruimtes. āž”ļø

Integreer de app met Outlook en Google Agenda om je agenda af te stemmen op die van je collega's. Je kunt datums in elkaars agenda markeren en zo automatische herinneringen voor evenementen en vergaderingen op locatie of online.

Host by CBRE beste eigenschappen

Wereldwijde service voor het boeken van bureaus

Gedetailleerde routebeschrijvingen

Integratie met Outlook en Google Agenda

Automatische herinneringen

beperkingen van #### Host by CBRE

De app crasht nogal eens

Prijzen van Host by CBRE

Neem contact op met Host agents voor alle prijsinformatie

Host by CBRE beoordelingen en recensies (mobiele app)

Google Play: 5/5 (40+ beoordelingen)

App Store: 3.8/5 (20+ beoordelingen)

5. Robin

Via: Robin Robin is het hulpje van Batman, maar ook de naam van ons volgende favoriete hybride werkplatform! Zijn charme ligt in vier belangrijke functies:

Bureau boeken Kamer plannen Analyse van de werkplek Gemeenschap opbouwen

Wanneer je personeel besluit om naar kantoor te komen, hoeven ze alleen maar de app te starten en een beschikbare stoel of kamer te boeken. Terwijl ze dat doen, kunnen ze zien wie er op kantoor is en hun boekingsgegevens delen voor een betere coƶrdinatie.

Het platform geeft je een real-time overzicht van het kantoor om navigatie te ondersteunen.

Gebruik de verzamelde boekingsinformatie om inzicht te krijgen in de bezettingsgraad en toekomstige toewijzingen dienovereenkomstig te plannen. Deze inzichten kunnen je ook helpen om het ideale moment te bepalen voor teambuildingactiviteiten zonder het werk te verstoren.

Met Robin kun je aankondigingen delen , teamfeedback verzamelen en onderhandelen over unaniem hybride werkbeleid.

Robin beste eigenschappen

Eenvoudig bureaus en ruimtes boeken

Inzicht in ruimtegebruik

Real-time kantooroverzichten

Standaard en prioriteit aankondigingen

Robin beperkingen

De zoekfunctie voor bureaus mist functionaliteit

Het systeem kan af en toe haperen

Robin prijzen

Starter : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Team : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Robin beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (150+ beoordelingen)

: 4.4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

6. Zoom

Via: Zoom Zoom werd populair toen teams een virtuele vergadering tool in een tijd dat in-person bijeenkomsten strikt verboden waren. Hoewel dat (gelukkig) niet langer het geval is, wordt het platform nog steeds veel gebruikt om geografisch verspreide teams met elkaar in contact te brengen en hen een plek te bieden om beslissingen te nemen, ideeƫn uit te wisselen of ongedwongen gesprekken te voeren.

Plan en voer vergaderingen in een paar klikken met het platform tools voor videovergaderingen . Neem uw virtuele vergaderingen overal mee naartoe dankzij functies zoals ruisonderdrukking en naadloos wisselen tussen desktop- en mobiele apps!

Zoom verbetert ook de audiovisuele ervaring van je team. Het platform laat bijvoorbeeld op elk moment zien wie er aan het woord is, waardoor de vergadering makkelijker te volgen is. Met live screen-sharing opties kun je de discussie ondersteunen met beelden vanaf je eigen apparaat.

Naast video- en audiovergaderingen moedigt het platform het volgende aan samenwerking op de werkplek via Zoom Whiteboard, polls, teamchat en bestandsdeling.

Zoom beste functies

Video- en audiovergaderingen

Zoom Whiteboard voor visuele samenwerking

Gemakkelijk schakelen tussen desktop en mobiel

Team chat

Zoom-beperkingen

De huidige overlay kan in de weg zitten bij het opnemen van vergaderingen

De interface kan soms vertragen

Prijzen Zoom

Basis : $0

: $0 Pro : $149,90/jaar per gebruiker

: $149,90/jaar per gebruiker Zakelijk : $199,90/jaar per gebruiker

: $199,90/jaar per gebruiker Business Plus : $250/jaar per gebruiker

: $250/jaar per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Zoom beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (50.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (50.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10.000+ beoordelingen)

7. Miro

Via: Miro Miro is een visueel samenwerkingsplatform dat externe en hybride teams helpt met projectplanning, prototyping, flowcharting en andere brainstormactiviteiten.

Miro's digitale whiteboards, Miro boards genaamd, geven je team de complete toolkit om nieuwe ideeƫn tot leven te brengen. Je kunt schrijven, tekenen, bestanden bijvoegen en plakbriefjes en opmerkingen toevoegen. Alle borden worden in realtime bijgewerkt, zodat je teamgenoten efficiƫnt aan projecten kunnen werken, of ze nu twee of 20.000 voet van elkaar verwijderd zijn!

Miro is ook geschikt voor asynchrone samenwerking. Deel je werk met teamleden, managers of belanghebbenden en krijg goedkeuring of gedetailleerde suggesties zonder vergaderingen.

Met meer dan 100 integraties kun je je projecten, taken en documenten aan Miro koppelen en je browsertabbladen consolideren. De meer dan 1300 sjablonen van het platform geven je kant-en-klare contouren voor brainstorming en ideeƫnvorming in verschillende scenario's.

Miro beste functies

Digitale whiteboards

100+ integraties

1.300+ sjablonen voor verschillende gebruikssituaties

Eenvoudige communicatie via video, chats en presentaties

Miro beperkingen

Kan vertragen wanneer het dashboard druk is met gebruikers

De teksttool heeft beperkte functionaliteit

Miro prijzen

Gratis : $0/maand per gebruiker

: $0/maand per gebruiker Starter : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Zakelijk : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Miro beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (4.900+ beoordelingen)

: 4.8/5 (4.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

8. Oogst

Via: Oogst Niemand heeft zulke diepe vertrouwenskwesties als hybride werkmanagers. Doet Bonnie echt haar werk of werkt ze haar Instagram bij vanuit huis? En waarom is Clyde's weekrapport nog niet binnen? Word ik bespeeld? šŸ¤”

Gelukkig kun je de kracht van hybride werken oogsten (pun intended) met transparante productiviteitslogboeken.

Harvest draait om tijd bijhouden -Met het platform kunt u de tijd controleren die aan specifieke taken wordt besteed, zodat de werktijden transparant blijven.

Als manager zult u de analytische tools van Harvest waarderen. Gedetailleerde visuele rapporten stellen je in staat om de werklast van je team te begrijpen en aan te passen. Met tijdlogboeken kun je projecten op de juiste koers houden, budgetten inschatten en nauwkeurige voorspellingen doen voor soortgelijke ondernemingen in de toekomst.

Zet bijgehouden tijd om in facturen en stuur ze naar klanten. Gebruik integraties zoals PayPal en Stripe om betalingen van klanten bij te houden!

Oogst beste functies

Handige tijdregistratie

Uitgebreide rapporten

Budget bijhouden

Ondersteuning voor facturatie en het innen van betalingen

Oogstbeperkingen

Sommige gebruikers vinden de prijs relatief hoog voor de functieset

Achtergrondtimers kunnen onopgemerkt blijven, wat leidt tot onjuiste tijdlogs

Harvest prijzen

Gratis : $0

: $0 Pro: $10,80/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Oogst beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (750+ beoordelingen)

: 4.3/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (550+ beoordelingen)

9. Weefgetouw

Via: Weefgetouw Laat je hybride team bloeien met Loom, een eersteklas async videoplatform. šŸŒø

Real-time communicatie en live vergaderingen kunnen voor sommigen effectief zijn, maar voor anderen afleidend. Loom heeft een oplossing: neem video's op zodat je medewerkers ze in hun eigen tijd kunnen bekijken.

Gebruik de async video's van Loom om een proces uit te leggen, een presentatie te geven of zelfs om je team te begroeten. Het mooiste is dat je personeel geen account hoeft aan te maken of in te loggen om te kunnen kijken!

Video's maken kan niet eenvoudiger - druk gewoon op de opnameknop en maak je video. Afgewerkte items worden automatisch geĆ¼pload naar het platform. Deel de links met de beoogde teamleden en je bent klaar!

Je team kan reageren op de video en commentaar met tijdstempel sturen, waardoor constructieve discussies ontstaan.

Loom is een fantastische tool voor het trainen van nieuwe teamleden - in plaats van ze te overweldigen met een stapel documenten, kun je videorondleidingen en tutorials proberen om ze te laten wennen.

Loom beste functies

Async video-opname

Eenvoudig links delen

Betrokkenheid door opmerkingen en reacties

Uitstekend voor het inwerken van werknemers

Loom beperkingen

Biedt geen geavanceerde opties voor videobewerking

Er is geen manier om bedieningselementen van het scherm te verwijderen tijdens het opnemen

Loom prijzen

Starter : $0

: $0 Business : $12,50/maand per gebruiker

: $12,50/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Loom beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (350+ beoordelingen)

10. Slack

Via: Slack Slack is gemaakt met Ć©Ć©n idee in gedachten- teamcommunicatie vereenvoudigen . Dit platform laat je medewerkers communiceren via kanalen, die fungeren als virtuele gemeenschappen om te chatten, te reageren en opmerkingen achter te laten, en bestanden te delen.

Als beheerder kun je openbare kanalen aanmaken voor iedereen in het team of privƩkanalen voor geselecteerde leden. Je kunt zelfs met specifieke collega's communiceren via directe berichten.

Slack maakt het ook gemakkelijk voor gedistribueerde teams om te weten wanneer een teamgenoot beschikbaar is om te werken, dankzij online of offline indicatoren en statusupdates. Een andere fantastische functie is Slack Connect-ideaal voor communicatie met leveranciers, klanten en belanghebbenden.

Als hybride teammanager zul je ook Slack Canvas waarderen, een virtueel whiteboard om te brainstormen en ideeĆ«n te stroomlijnen. Je kunt ook audio- en videoclips opnemen en delen voor async communicatie. šŸ“¹

Beste functies van Slack

Openbare en privƩ communicatiekanalen

Vergemakkelijkt interacties met leveranciers

Toont beschikbaarheid van teamgenoten

Ondersteunt asynchroon werken

Beperkingen van Slack

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

De audio- en videokwaliteit zou beter kunnen

Slack prijzen

Gratis : $0

: $0 Pro : $7,25/maand per gebruiker

: $7,25/maand per gebruiker Zakelijk+ : $12,50/maand per gebruiker

: $12,50/maand per gebruiker Enterprise Grid: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel.

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (30.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

Software voor hybride werk: De afgehaakte medewerker betrekken

Een succesvol hybride model hangt grotendeels af van de kwaliteit van communicatie op de werkplek . Het maakt niet uit of je op kantoor, thuis of vanuit een gezellig strandcafĆ© werkt, zolang iedereen op dezelfde lijn zit en zijn steentje bijdraagt. šŸŒ“

De samenwerkingstools op onze lijst hebben een revolutie teweeggebracht op de traditionele werkplek door teams met elkaar verbonden te houden zonder fysieke kantoorlocaties. Kies dus het platform dat het beste bij je past en zorg ervoor dat je teamgenoten op dezelfde golflengte blijven, waar ze zich ook bevinden! En als je niet zeker weet waar je moet beginnen, begin dan bovenaan deze lijst en probeer ClickUp vandaag gratis uit .