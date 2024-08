Top 10+ Zoom Alternatieven & Concurrenten (Functies, Prijzen, & Beoordelingen)

Toen COVID-19 van start ging, moesten de interne teams uitzoeken hoe ze zouden werken zonder persoonlijke ontmoetingen.

Ze slaagden hierin door te vertrouwen op apps voor videoconferenties zoals Zoom om hen te helpen.

En hoewel Zoom begon als het perfecte middel voor teams op afstand met communicatieproblemen, doken er een paar privacyproblemen en beveiligingsproblemen op. Sindsdien hebben ze verschillende updates uitgebracht om deze problemen aan te pakken en nu is het een stuk veiliger dan in maart 2020.

Maar als je nog steeds op je hoede bent, zijn er tal van andere apps voor videovergaderen, die je allemaal kunnen helpen bij je communicatiebehoeften op afstand.

In dit artikel bespreken we wat er mis ging met de Zoom/%href/oud vergaderinstrument en belicht 10 andere tools om je te helpen het perfecte Zoom-alternatief te kiezen.

Laten we er meteen op inzoomen! 💨

Wat is Zoom?

Noot: Deze secties zijn voor mensen die willen weten wat het Zoom-probleem is. Als je daar al van op de hoogte bent, sla dan gerust over naar de tien Zoom alternatieven_ .

In realtime samenwerken met teams en klanten met de Zoom-app

Zoom

is een populair videoconferentieplatform waarmee je virtueel andere mensen kunt ontmoeten op verschillende hardwareplatformen zoals desktops, laptops en mobiele apps voor Android- en Apple-smartphones.

Het heeft verschillende functies zoals:

Ingebouwde tools voor audio- en videosamenwerking

Instant messaging

Mobiel inbellen

Scherm delen

Opnemen en transcriberen van vergaderingen

Het afgelopen jaar is de Zoom-videovergadertool erg populair geworden voor zakelijke en persoonlijke vergaderingen .

de reden?

Coronavirus, natuurlijk!

Zoals veel teams zich aanpasten aan werk op afstand beleid, hadden ze een virtueel communicatiemiddel nodig voor project startbijeenkomsten en andere discussies.

En de oplossingen voor videovergaderen van Zoom, Zoom Meeting en Zoom Webinar, werden de meest gebruikte tools om twee redenen:

Het is super eenvoudig op te zetten en te gebruiken

Het biedt een gratis versie met veel functies

Maar net als in de film ging het een beetje de verkeerde kant op.

Bekend met de term 'zoombombing'?

Zoombombing is wanneer een ongenode gast, meestal een hacker, deelneemt aan je Zoom-vergadering.

Het blijkt dat dit vooral gebeurde omdat de hosts van de vergaderingen niet wisten dat ze bepaalde beveiligingsfuncties moesten inschakelen om hun verbindingen en oproepen te beveiligen.

_We kunnen niet echt zeggen dat dit de schuld van Zoom is, toch?

Zoom was er echter snel bij om dergelijke privacyproblemen aan te pakken. Het afgelopen jaar heeft Zoom verschillende updates uitgebracht. Het heeft bijvoorbeeld de standaardinstellingen gewijzigd om videogesprekken veiliger te maken.

Het heeft ook twee-factor authenticatie, gebruikt Advanced Encryption Standard (AES) 256, en is GDPR en CCPA-compliant .

Dus ondanks de eerdere beveiligingsproblemen is de Zoom-app nu een behoorlijk veilige keuze.

Als je echter nog steeds een aantal Zoom-alternatieven wilt bekijken, dan hebben we deze voor je.

er zijn er tenslotte nog genoeg over in de video-only _conferencing wereld.

Wat zijn de Top 10+ Zoom alternatieven in 2024?

Net als bij het kiezen van een nieuwe Netflix-serie moet je eerst zorgvuldig de huidige situatie beoordelen en verstandige beslissingen nemen.

waarom?

De juiste kiezen hulpmiddelen voor webvergaderingen is een cruciale stap voor je bedrijf. Je zult het immers gebruiken om projecteisen en andere belangrijke informatie met je team te communiceren.

En niet elke app voor videobellen is geschikt voor jouw zakelijke behoeften.

Videobelprogramma's zoals Google Duo en FaceTime worden bijvoorbeeld voornamelijk gebruikt voor persoonlijke videochat. Aan de andere kant zijn Google Meet (voorheen bekend als Hangout) en

Microsoft Teams

zijn het meest geschikt voor groepsvideobellen.

Bonus: Ball log templates !

**Wat kies je?

Hier is een gedetailleerde blik op een aantal van de beste apps voor videovergaderen om je te helpen het ultieme Zoom-alternatief voor jouw behoeften te bepalen.

1. Google Vergaderen

Google Meet, voorheen bekend als Google Hangout, is een videoconferentieplatform van de mensen bij Google. De app is helemaal gratis als je team al een

G Suite of Google Werkruimte

account.

Hoewel Google Meet vooral gericht is op zakelijke gebruikers, kunnen particulieren deze tool voor videovergaderen en samenwerken ook gebruiken om te videochatten met hun gezin.

Bovendien kunnen leerkrachten Meet gebruiken om een virtueel klaslokaal te creëren.

Belangrijkste functies

Ondersteunt tot 100 deelnemers per vergadering met 16 deelnemers tegelijkertijd zichtbaar

Kan een voorbeeld van uw scherm bekijken om uw camera, microfoon en wie er al aanwezig is te controleren voordat u de online vergadering

Scherm delen is beschikbaar voor gedetailleerde uitleg

Hosts van vergaderingen kunnen de vergadering beheren met instellingen zoals het verwijderen van deelnemers, muting, enz.

Voordelen

Deelnemers aan vergaderingen kunnen de functie voor live ondertiteling gebruiken om gedetailleerde notities van de vergadering te maken tijdens een virtueel evenement

Heeft dezelfde beveiligingsinstellingen als elke andere Google-app en versleutelt ook alle gegevens

Integreert met andere Google-apps zoals Gmail en Google Agenda voor meer gebruiksgemak

nadelen

Kan crashen terwijl schermopname op sommige Mac-apparaten

Beperkt tot vergaderingen van 60 minuten

Geen privéchat (je moet de hele groep een bericht sturen)

Gebruikersbeoordelingen

G2: 4.4/5 (5000+ beoordelingen)

4.4/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10000+ beoordelingen)

Prijzen

Google Meet heeft twee prijsopties:

Google Meet (gratis):

groepsvergaderingen van 60 minuten 24 uur per dag persoonlijke ontmoetingen Maximaal 100 deelnemers Onbeperkt vergaderen En meer

(gratis): Google Workspace Essentials ($8/actieve gebruiker per maand):

24-uurs groepsvergaderingen 24 uur één-op-één vergaderingen Maximaal 150 deelnemers Hand omhoog functie En meer

($8/actieve gebruiker per maand):

2. Microsoft Teams

Microsoft teams

is een cloudgebaseerd platform voor groepsberichten voor Office 365-gebruikers.

Als je wilt chatten, vergaderen, bellen en bestanden delen met

externe teams

dan is een Microsoft Team vergadering een goede keuze.

Belangrijkste functies

Ondersteunt 250 deelnemers in de vergaderruimte

Scherm delen en presentatie streaming functies voor gedetailleerde uitleg

Opnamefunctie voor het opnemen van belangrijke conferenties

Berichtkanalen helpen gesprekken georganiseerd te houden

Voordelen

Gebruikers kunnen direct deelnemen aan een conferentiegesprek zonder dat ze het hoeven te downloaden

Beschikbare versies zijn een mobiele app, iOS app en desktop app. Het wordt ook ondersteund in browsers zoals Firefox, Chrome, Edge en Safari

Managers kunnen de werkagenda van hun team bekijken en hun beschikbaarheid bijhouden

nadelen

Soms synchroniseren berichten niet op verschillende apparaten

De interface van MS Teams kan verwarrend zijn

Bevriezen van het scherm is een veelvoorkomend probleem

Gebruikersbeoordeling

G2: 4.3/5 (9000+ beoordelingen)

4.3/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (4000+ beoordelingen)

Prijzen

Microsoft Teams biedt drie prijsopties:

Gratis Spraak- en videogesprekken 100 deelnemers 60-minuten vergaderingen Scherm delen En meer

Microsoft 365 Basic Business ( $5/gebruiker per maand bij jaarlijkse betaling):

300 deelnemers 24-uurs vergaderingen Opnames van vergaderingen Chatten en samenwerken En meer

$5/gebruiker per maand bij jaarlijkse betaling): Microsoft 365 Business Standard ($12,50/gebruiker per maand bij jaarlijkse betaling):

300 deelnemers 24-uurs vergaderingen Aangepaste achtergronden Geplande vergaderingen op afstand En meer

($12,50/gebruiker per maand bij jaarlijkse betaling):

3. Livestorm

Livestorm

is een platform voor video-engagement waarmee u eenvoudig elk onderdeel van uw vergaderingen, webinars of videoconferenties kunt beheren.

Livestorm is een browsergebaseerd platform dat super eenvoudig te gebruiken is. Alles wat je nodig hebt is een link.

Belangrijkste functies

Registratiepagina's helpen je om registratiepercentages te optimaliseren met volledig aanpasbare en kant-en-klare landingspagina's

Betrokkenheidsfuncties zoals emoji-reacties, teamwhiteboards, live polls en upvotes voor vragen

Analytics maken het gemakkelijk om al je gegevens te analyseren met onze krachtige rapportagetool die in het dashboard is ingebouwd

Voordelen

Met inschrijvingsprofielen hebt u toegang tot gedetailleerde informatie over elke inschrijver

Uitnodigingsmails kunnen u helpen de opkomst te verbeteren met aanpasbare herinneringen en follow-upmails

Super aanpasbaar voor elk evenement, zoals algemene vergaderingen inwerken en trainen van werknemers, productdemo's en online lessen

Nadelen

Het meest geschikt voor vergaderingen met meerdere personen

Het gratis plan is beperkt tot 20 minuten per evenement

Opnames zijn beperkt tot 4 uur

Gebruikersbeoordeling

G2: 4.5/5 (340+ beoordelingen)

4.5/5 (340+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (350+ beoordelingen)

Prijzen

Livestorm heeft drie prijsopties:

Starter (gratis):

Alle functies inbegrepen Onbeperkt aantal evenementen Onbeperkt aantal moderators Onmiddellijke vergaderingen met maximaal 4 personen

(gratis): Premium ($99 per maand) Onbeperkt aantal evenementen Onbeperkt moderators Tot 16 gelijktijdige live sprekers Tot 4 uur per evenement Onbeperkt aantal inschrijvers voor evenementen

($99 per maand) Onderneming (Offerte op maat) Onbeperkt aantal hosts Tot 3.000 live deelnemers SLA Speciale CSM en ondersteuning met prioriteit SAML SSO

(Offerte op maat)

4. Zoho Vergadering

Zoho Meeting is een open-source videovergaderprogramma waarmee je videovergaderingen kunt hosten. Het beschermt gebruikersinformatie en vergaderprivacy met zijn geavanceerde end-to-end encryptietechnologie.

Belangrijkste kenmerken

Kan een online vergadering opnemen

Publieksenquête en handopsteken functies om een deelnemer of het hele publiek te betrekken

Geavanceerde functies zoals moderatorcontrole om afleidingen te dempen en online vergaderingen te vergrendelen

Staat tot 100 deelnemers toe in elke vergadering in het basis prijsplan

Voordelen

Gebruiksvriendelijk platform dat wordt ondersteund op desktop-, Android- en iOS-apparaten

Voor live streaming webinars kun je mede-organisatoren toewijzen voor extra ondersteuning en moderatie

Integreert met andere Zoho apps zoals Zoho Projecten , CRM en Boekingen

Nadelen

Beperkt tot maximaal 250 deelnemers aan webinars

Kan de tool niet aanpassen, inclusief uitnodigingen voor vergaderingen

Je kunt je online vergaderingen niet vergrendelen in het gratis plan

Gebruikersbeoordelingen

G2: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

Prijzen

Zoho Meetings heeft drie prijsopties:

Gratis plan: Beperkt tot twee deelnemers voor vergaderingen Beperkt tot twee deelnemers10 voor webinars Tot drie videofeeds Webcam delen En meer

Vergaderingen (vanaf $3/host per maand):

Tot drie deelnemers Opslag voor 10 opnames Videovergaderen (tot 25 videofeeds) Meerdere e-mailherinneringen En meer

(vanaf $3/host per maand): Webinar (vanaf $19/host per maand):

Tot 25 deelnemers Opslag voor 25 opnames Registratie moderatie Webinar opnemen En meer

(vanaf $19/host per maand):

5. Klinker

Klinker helpt externe teams bij het hosten, vastleggen, doorzoeken en delen van videovergaderingen, zonder dat er add-ons nodig zijn. Het biedt alle basisvoorzieningen voor videovergaderen: veilig videobellen, microfoon- en camera-instellingen, scherm delen, virtuele achtergronden, agenda-integratie en meer.

Maar wat het onderscheidt is de ingebouwde functionaliteit om vergaderingen doorzoekbaar en deelbaar te maken, inclusief live transcriptie, onmiddellijke cloud-opname (geen wachttijden!) en samenvattingen van vergaderingen met gedeelde links en actiepunten.

Belangrijkste functies

Met één klik opnemen en live transcriptie (meerdere talen)

Gedeelde agenda's en notities

Universeel zoeken in vergaderingsinhoud

Directe samenvattingen van vergaderingen met gedeelde links en actiepunten

Voordelen

Je hoeft geen app te downloaden of te betalen voor extra tools

Gestroomlijnde UI en leuke emoji-reacties

Gratis plan waarmee je vergaderingen kunt opnemen en transcriberen

nadelen

Limiet van 50 deelnemers per vergadering

Geen privéchat (je moet de hele groep een bericht sturen)

Geen breakout-ruimtes

Gebruikersbeoordelingen

G2: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

4.5/5 (130+ beoordelingen) Capterra: N.v.t

Prijzen

Vowel biedt twee prijsopties:

Gratis Al uw vergaderingen opnemen en transcriberen Vergaderingen tot 40 minuten Herbekijken en doorzoeken van eerdere vergaderingen gedurende 7 dagen Tot 12 deelnemers per vergadering Basisintegraties (Slack, Google, Calendly)

Zakelijk($16,49/gebruiker/maand bij jaarlijkse betaling) Geen tijdslimiet op vergaderingen Herbekijk en doorzoek vergaderingen uit het verleden voor altijd Tot 50 deelnemers per vergadering Prioriteit ondersteuning (Binnenkort) AI-gestuurde samenvattingen van vergaderingen en **uitgebreide integraties



6. GoToMeeting

GoToMeeting is een web-hosted videoconferentieplatform dat het meest geschikt is voor bedrijfsteams. Het maakt gebruik van verschillende coderingstechnieken om de veiligheid van zijn gebruikers te waarborgen.

Wat maakt het anders dan andere videochat-apps?

Je hoeft niet te upgraden naar een premium abonnement om onbeperkte vergadertijd te krijgen.

Belangrijkste functies

Kan je toetsenbord- en muisbesturing overdragen aan elke deelnemer tijdens de vergadering (dit is de coole functie waar we het over hadden)

Teamvergaderingen in real-time opnemen en later delen

Bestanden delen ensamenwerking bij documenten tool

Kan vergaderingen van tevoren plannen

Voordelen

Kan vergaderingen starten met één klik

Kan tot 25 videodeelnemers tegelijk bekijken voor een beter overzicht van het team

Integreert met Office 365 apps zoals Outlook en Agenda

Nadelen

Je moet de app downloaden voordat je een vergadering start, wat kan leiden tot vertragingen

Je moet betalen voor extra functies zoals polls, handouts, marketingintegraties, geavanceerde webinartools en meer

Kan duurder zijn dan de meeste tools voor videovergaderingen

Gebruikersbeoordeling

G2: 4.2/5 (12.000+ beoordelingen)

4.2/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (8000+ beoordelingen)

Prijzen

GoToMeeting biedt twee prijsplannen:

Professional ($14/organisator per maand):

HD-video Webaudio Scherm delen Geen tijdslimiet voor vergaderingen En meer

($14/organisator per maand): Business ($19/organisator per maand):

Medeorganisatoren Onbeperkt opnemen in de cloud Transcriptie Notities En meer

($19/organisator per maand):

7. Skype

Skype is een populair videoconferentieprogramma dat voornamelijk wordt gebruikt voor persoonlijke videochat.

Met Skype's nieuwe functie 'Skype Meet Now' kan het echter ook worden gebruikt als zakelijke videoconferentiesoftware.

Belangrijkste functies

Scherm delen om presentaties, afbeeldingen of wat dan ook op uw scherm te delen

Gespreksopname met live automatisch gegenereerde ondertiteling

Achtergrondvervaging voorvirtuele vergaderingen in Skype Nu vergaderen

Met Smart Messaging kun je op elk bericht reageren met emoji-reacties

Voordelen

Intuïtieve interface

Heeft platformondersteuning voor Android- en Apple-apparaten

Hoge kwaliteit video en geluid, zelfs in Skype Meet

Nadelen

Veel klantenreviews melden dat beelden bevriezen

De sms-functie is alleen uitgaand; u kunt geen sms ontvangen op Skype

Kan een hoge internetbandbreedte vereisen

Gebruikersbeoordelingen

G2: 4.3/5 (19.000+ beoordelingen)

4.3/5 (19.000+ beoordelingen) Capterra: N/A

Prijzen

Skype biedt een gratis plan en de betaalde plannen beginnen bij $2,99/maand per gebruiker.

8. Eyeson

Eyeson is een cloud-gebaseerde videoconferentiesoftware voor bedrijven van alle groottes.

In tegenstelling tot de meeste andere videovergaderingsdiensten, hoeft u Eyeson niet te downloaden of te installeren om het te gebruiken. Stuur gewoon de gesprekslink naar de deelnemers, en ze kunnen direct deelnemen via hun browser.

Bespaart een hoop tijd, toch?

Belangrijkste kenmerken

Ondersteunt tot 100 deelnemers per gesprek

Live stream je videogesprek op Facebook en YouTube in real-time

Opnamefunctie om eenvideovergadering* Kan de ECO modus (alleen audio) inschakelen om bandbreedte te besparen

Voordelen

Je hoeft alleen maar op een vergaderingslink te klikken om deel te nemen

Stelt je in staat om meerdere vergaderruimtes te maken voor een betere organisatie envergaderritme* Kan uw vorige videogesprekken controleren

nadelen

Beperkt tot negen mensen op camera

Heeft geen whiteboardfunctie voor videosamenwerking

Geen gratis plan beschikbaar

Gebruikersbeoordeling

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.6/5 (17+ beoordelingen)

Prijzen

Eyeson heeft twee prijsopties:

Pro ($9/host per maand):

Onbeperkte vergadertijd Onbeperkt aantal vergaderingen Onbeperkt aantal vergaderzalen En meer

($9/host per maand): Bedrijf (offerte op maat):

Optionele domeinlicentie Cloudaanbieder op aanvraag Een speciale klantsucces manager Alle functies inbegrepen En meer

(offerte op maat):

9. Jitsi Ontmoeten

Jitsi Meet is een versleutelde, open-source videovergaderdienst. Je hoeft niet eens een account aan te maken om deel te nemen aan een vergaderruimte in Jitsi Meet!

Belangrijkste functies

Samenwerken aan documenten met de Etherpad-functie

Aanpasbare URL's voor elke vergadering

Geïntegreerde chat-app voor videovergaderingen

Ondersteunt tot 100 deelnemers

Voordelen

Een gast kan snel lid worden van een vergaderruimte met een uitnodigingslink (aanmelden of downloaden is niet nodig)

Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd hun scherm delen

Omdat het open-source software is, is het ontwikkelaar-vriendelijk en aanpasbaar

nadelen

Verschillende gebruikersreviews melden problemen met stabiliteit en bandbreedte

Kan geen vergaderingen opnemen

Wanneer u uw scherm deelt, kunt u uw camera of die van andere vergaderleden niet zien

Gebruikersbeoordelingen

G2: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

4.3/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (40+ beoordelingen)

Prijzen

Jitsi Meet is een gratis oplossing voor videovergaderen.

10. Cisco Webex vergaderingen

Cisco Webex Meetings is een app voor videoconferenties waarmee je groepsvideogesprekken, audiogesprekken en meer kunt houden.

Deze app voor videoconferenties biedt zelfs realtime vertalingen van je vergaderingen in meer dan 100 talen, wat superhandig is als je internationale gesprekken moet voeren in een realityshow via een computerprogramma.

Belangrijkste kenmerken

Toegang tot groepschats en persoonlijke chatrooms

Verander je gedeelde inhoud in aangepaste achtergronden

Whiteboardfunctie waarmee teams samen kunnen brainstormen

Neem vergaderingen op en ontvang direct transcripties

Voordelen

Host vergaderingen en neem deel aan vergaderingen via uw webbrowser, desktop app of mobiel apparaat

Gebruik de Google of Microsoft agenda-integratie om planningen te beheren

De app heeft een functie voor audio- en videobellen die alle achtergrondgeluiden onderdrukt

nadelen

De desktop app is niet zo robuust als de webversie

Duurder dan de meeste Zoom-alternatieven

Geen video-opname enopties voor het delen van bestanden in het gratis plan

Beoordelingen van gebruikers

G2: 4.2/5 (12.000+ beoordelingen)

4.2/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (5000+ beoordelingen)

Prijzen

Cisco Webex Meetings biedt drie prijsopties:

Gratis Eén host 50-minuten vergaderingen Tot 100 deelnemers Scherm delen En meer

Starter ($14,95/host per maand):

1-50 hosts 24-uurs vergaderingen Tot 150 deelnemers 5 GB cloudopslag voor opnames En meer

($14,95/host per maand): Zakelijk ($29,95/host per maand):

1-100 hosts 24-uurs vergaderingen Tot 200 deelnemers MP4-opnamen En meer

($29,95/host per maand):

11. Chanty

Chanty is een samenwerkingstool voor teams die belooft om samen meer werk gedaan te krijgen! Dit betekent dat je met je team productiever kunt zijn dan voorheen en al je taken efficiënt kunt afwerken.

Belangrijkste functies

Audio-, videochats en gesproken berichten

Onbeperkte en doorzoekbare berichtgeschiedenis

Taakbeheer met Kanban-bord

Voordelen

De app heeft efficiënte zoekfuncties die helpen bij het vinden van de benodigde informatie

Berichten- en chatfuncties richten zich op het toewijzen en voltooien van taken

Integratie met projectbeheertools

nadelen

Ontbreekt aan aangepaste emoji's

Gratis lidmaatschap heeft een aantal belangrijke functies niet

Linkuitnodiging om deel te nemen aan een videovergadering is nog niet beschikbaar

Gebruikersbeoordelingen

G2: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

4.9/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

Prijzen

Chanty heeft twee prijsopties

*Gratis Onbeperkt openbare en privé gesprekken Onbeperkt doorzoekbare geschiedenis Onbeperkt één-op-één audiogesprekken Tot 10 teamleden, 1 gastgebruiker en 1 gast voor meerdere gesprekken 20 GB bestandsopslag per team En meer

Business ($3/member per maand):

Onbeperkte groepsaudio- en videogesprekken Speciale ondersteuningslijn Rollen en rechten 3 gratis gastgebruikers per lid 20 GB bestandsopslag per lid En meer

($3/member per maand):

Hoe van videogesprekken een essentieel onderdeel van uw projectbeheerproces te maken

wat hebben een projectmanager en een deelnemer aan een realityshow die geïsoleerd in een appartement zit met elkaar gemeen?

Ze moeten allebei

virtuele communicatie

.

In de show moeten de deelnemers met de andere castleden communiceren via een computerprogramma. Ze kunnen niet persoonlijk met elkaar communiceren.

Dat roept de vraag op:

hoe communiceren projectmanagers effectief?

Spoiler alert: gewone e-mails en sms'jes volstaan niet.

Natuurlijk kun je proberen om e-mails of sms'jes te sturen om een project te bespreken. Maar het zal onmogelijk zijn om alles bij te houden.

Er zijn zelfs zoveel problemen met het gebruik van messagingprogramma's zoals

Slack

voor taakbeheer waar we een heel artikel aan hebben gewijd

Slack projectbeheer

.

Als je echt diepgaande discussies en uitleg wilt, moet je videochat gebruiken voor je projectvergaderingen.

En als je eenmaal de juiste tool voor videovergaderen hebt gekozen, ben je al halverwege.

Er is nog één ding dat je absoluut nodig hebt.

Net als het computerprogramma van The Circle hebt u een alles-in-één oplossing nodig zoals ClickUp om al uw problemen op te lossen

projectmanagementproblemen

.

Maar wacht... wat is ClickUp?

ClickUp

is een van 's werelds

met de hoogste waardering

software voor projectbeheer

gebruikt door superproductieve teams

in kleine en grote bedrijven.

ClickUp heeft de functionaliteit om samen te werken met uw favoriete tool voor videogesprekken om het perfecte projectmanagementproces te creëren:

Stap 1: Integreer uw videotool met ClickUp

Voordat u aan een project begint, moet u uw tools vergrendelen en laden.

Als u bijvoorbeeld een vergadertool zoals Zoom gebruikt, kunt u gemakkelijk

integreren met ClickUp

om alles klaar te maken.

Dit is hoe:

A. Schakel de Zoom ClickApp in

Dit zijn de stappen om dit te doen:

Open de Werkruimte instellingen (u moet een eigenaar of beheerder )

Selecteer ClickApps

Zoek de Zoom KlikApp en schakel deze in

Schakel het in voor alle vereiste Ruimtes

Zodra je het hebt ingeschakeld, verschijnt er een Zoom-pictogram bovenaan elke ClickUp taak sectie om u te helpen direct vergaderingen te starten (u kunt ook het /zoom commando gebruiken om dit te doen)

B. Verbind uw Zoom in ClickUp

Zo gaat u te werk:

Ga naar de Zoom-integratie onder de sectie "Mijn Apps" in je instellingen

Klik op "Verbinden

Log in op je Zoom account

Accepteer het ClickUp app verzoek om het te integreren met je account

C. Start een Zoom-vergadering in ClickUp

Dit zijn de stappen om snel een Zoom-vergadering te starten in ClickUp:

Open een willekeurige taak

Klik op het Zoom icoon (of gebruik het /zoom commando)

Koppel uw Zoom-account in de pop-out

Neem direct deel aan de vergadering

Stap 2: Voer een eerste videogesprek met uw team om de projectplannen te bespreken

Je wilt voorkomen dat je teamleden zich zo voelen aan het begin van een project. Gelukkig is er een gemakkelijke uitweg.

Voer gewoon een eerste videogesprek met je team om iedereen op één lijn te krijgen voordat je aan de slag gaat.

Je moet ze informeren over de doelstellingen van het project

resultaten

en uiteindelijke doelstellingen om ervoor te zorgen dat ze weten waar ze zich op richten. Houd daarvoor een videoconferentie met je team en licht ze in over het planningsproces.

Gebruik deze

ClickUp functies

om alles in te stellen zodat het project gemakkelijker te proberen is:

Stap 3: Check-in met je team om de projectstatus bij te houden

Nu uw plannen in werking zijn getreden, moet u dagelijks controleren hoe uw teamleden vorderen.

Maak je geen zorgen; dit hoeven geen superlange videovergaderingen te zijn waar ze zich ongemakkelijk bij voelen. Het kunnen ook gewoon korte meetings van 10-15 minuten zijn aan het begin van de dag om iedereen op één lijn te krijgen.

Het is wat de meeste agile en scrumteams doen. En ze staan bekend als enkele van de meest effectieve teams ter wereld.

Maar vergeet niet dat alleen een videogesprek met je team niet genoeg is. Je hebt veel meer nodig om overzicht te houden over je projecten en notulen van vergaderingen bij te houden ! Laten we eens kijken hoe ClickUp u hierbij kan helpen:

Gantt-diagrammen : Krijg een visueel overzicht van de voortgang van uw project met behulp van ClickUp's geautomatiseerde en interactieve Gantt-grafieken

Krijg een visueel overzicht van de voortgang van uw project met behulp van ClickUp's geautomatiseerde en interactieve Gantt-grafieken Statussen : de voortgangsstatus van elke taak of subtaak op elk moment kennen

de voortgangsstatus van elke taak of subtaak op elk moment kennen Kader bekijken : projecttaken weergeven volgens de toegewezene om een overzicht te krijgen van wie waaraan werkt

projecttaken weergeven volgens de toegewezene om een overzicht te krijgen van wie waaraan werkt Profielen : een gedetailleerd overzicht krijgen van de taken en verantwoordelijkheden van elk lid

een gedetailleerd overzicht krijgen van de taken en verantwoordelijkheden van elk lid Dashboard : kijk vanuit vogelperspectief naar alles wat er gebeurt in uw Werkruimte . Je krijgt verschillende grafieken zoals verbranding , burndown , snelheid en cumulatieve stroom voor snelle visuele overzichten

kijk vanuit vogelperspectief naar alles wat er gebeurt in uw Werkruimte . Je krijgt verschillende grafieken zoals verbranding , burndown , snelheid en cumulatieve stroom voor snelle visuele overzichten Chatweergave : uw eigen persoonlijke chatruimte die naast uw werk wordt gehouden

uw eigen persoonlijke chatruimte die naast uw werk wordt gehouden Slack-integratie : zet uw Slack-berichten om in taken en opmerkingen in ClickUp

Stap 4: Houd een laatste videobijeenkomst nadat het project is voltooid

Gefeliciteerd, u hebt uw project afgerond! Maar je bent nog niet klaar.

Het is tijd voor een videogesprek met je team om het te bespreken:

_Wat ging goed?

Wat ging er verkeerd?

Welke moeilijkheden ondervonden ze tijdens het proces?

Als je dit allemaal doorneemt, kun je de nodige veranderingen in je werkproces aanbrengen om ervoor te zorgen dat al je toekomstige projecten vlot verlopen.

Bonus: lees meer op hoe vergaderingen beheren in ClickUp en ontvang onze lijst van

beste ClickUp alternatieven

.

Tijd om over te zoomen naar een alternatief 🏃

De juiste tool voor videovergaderen is een van de meest essentiële dingen voor moderne teams op afstand. En hoewel Zoom nog steeds een goede tool is, zijn er tal van andere

videoconferentie oplossingen

die er zijn.

Maar dat roept de vraag op: met zoveel opties, welk Zoom-alternatief kies je?

maak je geen zorgen

Neem gewoon onze lijst met videoconferentiesoftware door om de perfecte keuze voor jouw zakelijke behoeften te vinden. Maar onthoud, als je

projectbeheer op afstand

heb je meer nodig dan alleen een tool voor videovergaderen.

ClickUp heeft alles wat u nodig hebt om uw teamleden te beheren, taken te creëren en uw voortgang op afstand bij te houden. Dus waarom niet

naar ClickUp

gratis vandaag?