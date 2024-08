10 beste AI-transcriptietools om te proberen in 2024

Het transcriberen van lange audio- en video-opnames kost veel moeite. De cyclus pauzeren-terugspoelen kan tijdrovend zijn. Hetzelfde geldt voor aantekeningen maken tijdens een vergadering, webinar, interview of lezing. Uiteindelijk heb je moeite om de spreker bij te houden en mis je cruciale details.

Gelukkig heeft de snelle vooruitgang van kunstmatige intelligentie (AI) geleid tot transcriptietools die het aantekeningen maken in slechts een paar minuten afhandelen, zodat jij je kunt richten op belangrijkere Taken. ⏳

Maar er zijn veel AI-transcriptietools om uit te kiezen, elk met unieke functies en nauwkeurigheidsniveaus. Navigeren door deze enorme zee van opties kan overweldigend zijn.

Wij zijn er om te helpen. We hebben een lijst samengesteld met de top 10 AI-transcriptietools voor verschillende gebruikssituaties, zodat je de perfecte match vindt voor jouw specifieke behoeften.

Wat is AI-transcriptie en hoe werkt het?

AI-transcriptie is het proces waarbij AI-technologie wordt gebruikt om audio en video om te zetten in tekst. In tegenstelling tot handmatige transcriptie, waarbij iemand luistert en typt wat hij hoort, doen AI-transcriptietools dit automatisch zonder menselijke tussenkomst. 🤖

Deze tools maken gebruik van natuurlijke taalverwerking, algoritmes voor machinaal leren en enorme databases met taalkundige gegevens om spraak te herkennen en te transcriberen.

Hier volgt een eenvoudig overzicht van hoe ze werken:

Audio-invoer: Je uploadt je audio- of videobestand naar de transcriptietool

Je uploadt je audio- of videobestand naar de transcriptietool Verwerking: De AI-tool analyseert het bestand en zet het om in woorden

De AI-tool analyseert het bestand en zet het om in woorden Tekstuitvoer: U krijgt een tekst versie (of transcript) van uw geüploade content, klaar voor beoordeling, bewerking en delen

Wat te zoeken in een AI-transcriptietool

De "beste" AI-transcriptietool is niet voor iedereen hetzelfde. Je moet rekening houden met je specifieke behoeften bij het maken van een keuze. Hier zijn enkele belangrijke functies waar je op moet letten bij het zoeken:

Nauwkeurigheid: De tool moet je voorkeurstalen, accenten en unieke terminologie transcriberen. Controleer de productbeschrijving en beoordelingen om er zeker van te zijn dat u de juiste tool vindt

De tool moet je voorkeurstalen, accenten en unieke terminologie transcriberen. Controleer de productbeschrijving en beoordelingen om er zeker van te zijn dat u de juiste tool vindt Aanpassing: Als je in een gespecialiseerd veld werkt, controleer dan of je met de tool aangepaste vocabulaires kunt toevoegen

Als je in een gespecialiseerd veld werkt, controleer dan of je met de tool aangepaste vocabulaires kunt toevoegen Talen: Zorg ervoor dat de tool alle gewenste talen ondersteunt, vooral als je met meerdere talen werkt

Render bijna-perfecte interpretaties van uw content in meer dan 10 talen met behulp van de Translate actie in ClickUp AI

Bewerking en samenwerking: De tool moet realtime bewerkingen met uw team mogelijk maken om fouten te corrigeren en het transcript te annoteren

De tool moet realtime bewerkingen met uw team mogelijk maken om fouten te corrigeren en het transcript te annoteren Integratie: Controleer of de tool integreert met uw favoriete business software zoals opslagruimte, video conferencing en CRM oplossingen

Controleer of de tool integreert met uw favoriete business software zoals opslagruimte, video conferencing en CRM oplossingen Compatibiliteit met bestanden: De tool moet uw audio/video bestandstypen accepteren en deze exporteren naar de door u gewenste formaten

Of je nu een onderzoeker, opvoeder, journalist, podcaster of maker van content bent, onze lijst met tools heeft iets voor jou. We hebben de voor- en nadelen van elke tool afgewogen, beoordelingen van gebruikers geanalyseerd en zelfs hun functies getest om je een uitgebreide gids te geven.

Dus als je klaar bent om die lange opnames om te zetten in vlekkeloze transcripties en tijd te besparen, luister dan! 👂

1. Trint

via Trint Trint, opgericht door de Emmy Award-winnende verslaggever Jeff Kofman, gebruikt AI-technologie om video- en audio-opnamen te transcriberen. De transcriptiesoftware is op maat gemaakt voor journalisten, onderzoekers en makers van content en wordt vertrouwd door merken als BBC, Financial Times en The Washington Post.

Upload je audio- of videobestanden naar het platform van Trint en er worden schriftelijke transcripties gegenereerd in meer dan 50 ondersteunde talen. Je kunt ook live uitzendingen in realtime transcriberen. 📺

Verbeter de nauwkeurigheid van de transcriptie door unieke termen toe te voegen aan het aangepaste woordenboek en fouten te corrigeren met de online editor.

Trint beste functies

Teamleden met verschillende toegangsniveaus (weergeven, becommentariëren en bewerken) uitnodigen voor samenwerking

Samenwerken in de editor met behulp van highlights, markers, tags en opmerkingen

Secties uit meerdere transcripten samenvoegen om verhalen te maken

Uw Trint-bestanden exporteren naar meer dan 10 formaten, waaronder DOCX, SRT, EDL en VTT

Trint beperkingen

Laadt pagina's traag, vooral als je met grote bestanden werkt

Moeite om sprekers consistent te onderscheiden

Trint prijzen

Start: $60/gebruiker (7 bestanden per maand)

$60/gebruiker (7 bestanden per maand) Geavanceerd: $75/gebruiker (Unlimited bestanden)

$75/gebruiker (Unlimited bestanden) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Trint beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (64 beoordelingen)

4.4/5 (64 beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (17 beoordelingen)

2. TranscribeMe

via TranscribeMe TranscribeMe combineert AI-technologie met menselijke expertise voor hoogwaardige transcriptie-outputs.

Het werkt als volgt: Spraakherkenningssoftware maakt een concept transcriptie van uw audiobestand, waarna een menselijke transcriptie expert het bekijkt en bewerkt op nauwkeurigheid en afstemming met uw audiobestand stijlgids . U ontvangt een e-mail wanneer het definitieve audiobestand met de AI-transcriptie klaar is. 📧

TranscribeMe kan niet alleen audio transcriberen, maar biedt ook vertaaldiensten, aangepaste datasets aanmaken en data annoteren voor AI-model training.

TranscribeMe beste functies

Verwerk video en audio bestanden in meer dan 15 formaten waaronder MP3, MP4, WAV en AIFF

Vertaal audio-, video- en tekstbestanden in meer dan 15 talen

Upload bestanden via het web of via uw Android en iOS apparaten

Toegang tot meer dan 2 miljoen deskundige transcribenten voor nauwkeurige transcripties, zelfs met verschillende accenten en gebruik van technische termen

TranscribeMe limieten

Het duurt tot vijf dagen om een goedgekeurde menselijke transcriptie terug te krijgen

Extra kosten voor het toevoegen van ID's van sprekers en tijdstempels aan transcripties

TranscribeMe prijzen

Machinetranscriptie: $0,07 per minuut

$0,07 per minuut Door mensen bewerkte transcriptie: $0,79 per minuut

$0,79 per minuut Vertaling: $0.11 per woord

$0.11 per woord AI trainingsdatasets: $2,00 per minuut

$2,00 per minuut Annotatie van gegevens: $0,10 per Taak

TranscribeMe beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (3 beoordelingen)

4.5/5 (3 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7 beoordelingen)

3. Otter

via Otter.ai Otter.ai is een van de toonaangevende geautomatiseerde transcriptieservices op de markt, vertrouwd door merken als UCLA, IBM en Rakuten. Het transcribeert niet alleen audio- en videobestanden, maar biedt ook realtime opname en transcriptie voor zowel persoonlijke als virtuele gebeurtenissen.

Een sleutel functie is de naadloze integratie met Google Agenda en Microsoft kalenders. Hierdoor kan Otter automatisch deelnemen aan vergaderingen, lezingen en interviews in Zoom, Google Meet en Microsoft Teams en deze transcriberen.

Na vergaderingen genereert en deelt Otter samengevat aantekeningen van vergaderingen met alle deelnemers via e-mail. De AI-transcriptietool is geweldig voor snelle tekst en audio- of videobestanden waarbij je ook achtergrondgeluiden moet verwijderen.

Otter beste functies

Transcripties exporteren naar TXT, DOCX, PDF, SRT en MP3

Samenwerken in Otter editor met highlights, aantekeningen, commentaar, afbeeldingen en action items

Afspeelsnelheid aanpassen (0,5x tot 3x), met de optie om stilte over te slaan voor snellere foutcorrectie

Otter aanpassen om specifieke namen, jargon en acroniemen te herkennen

Otter beperkingen

Transcriptieservice ondersteunt alleen Engelse taal

Geautomatiseerde transcriptie niet ideaal voor niet-Amerikaanse en niet-Engelse accenten

Gratis transcriptie voor slechts drie audio/video imports per account

Otter prijzen

Gratis

Pro: $16,99/maand per gebruiker

$16,99/maand per gebruiker Business: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Otter beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (118 beoordelingen)

4.0/5 (118 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (68 beoordelingen)

4. Temi

via Temi Temi, ontwikkeld door de makers achter Rev.com, richt zich op het transcriberen van Engelse audio- en videobestanden. Het produceert 90-95% accurate transcripten (als de geluidskwaliteit goed is) in slechts 5-10 minuten.

In tegenstelling tot vergelijkbare tools, richt Temi zich op eenvoud en heeft het geen toeters en bellen. Het heeft een minimalistisch dashboard voor het bijhouden van je eerdere transcripties en een intuïtieve editor voor het bijschaven van je transcripties. ✨

Als je een gebruiksvriendelijk, snel en nauwkeurig hulpmiddel nodig hebt voor eenmalige transcripties, is Temi een goede keuze als een van de beste AI-transcriptietools in deze lijst.

Temi beste functies

Upload bestanden in meer dan 25 formaten waaronder MP3, MP4, M4A en AAC

Transcripties downloaden in TXT, DOCX, PDF, SRT en VTT

Deel transcripties via link of e-mail met team leden

Tekst selecteren in de editor om te markeren, door te strepen, commentaar te geven of naar specifieke audiogedeelten te springen

Temi-beperkingen

Transcriptieservices ondersteunen slechts een beperkt aantal talen

Gedeelde transcripties kunnen door iedereen bewerkt worden

Temi prijzen

$0,25 per audiominuut

Temi beoordelingen en recensies

G2: 5.0/5 (1 recensie)

5.0/5 (1 recensie) Capterra: Geen beoordelingen

5. Sonix

via Sonix Sonix produceert automatische transcripties in meer dan 38 talen en accenten, waaronder Engels, Frans, Spaans en Chinees. Elk transcript bevat tijdcodes en sprekeridentificatie voor meer duidelijkheid.

Naast transcriptie biedt Sonix automatische vertaling, ondertiteling en samenvattingen. Bovendien is er een interactieve web editor voor realtime bewerkingen.

Sonix kan worden geïntegreerd met meer dan 25 tools, van Dropbox en Evernote tot Zoom en Loom, waardoor je transcriptieworkflows soepeler en efficiënter verlopen.

Sonix beste functies

Aangepaste woordenboeken maken om de nauwkeurigheid voor meerdere projecten te verbeteren

Transcripts organiseren in mappen met specifieke toestemming voor toegang

Transcripties samenvatten in een paar zinnen of opsommingstekens

Aangepaste labels gebruiken om de status van transcripts bij te houden en bij te werken

Sonix beperkingen

Ondersteunt geen realtime transcripties

Nauwkeurigheid neemt af bij slechte audio, sterke accenten en achtergrondruis (vergeleken met andere AI-transcriptietools in deze lijst)

Sonix prijzen

Standaard: $10/uur

$10/uur Premium: $5/uur + $22/maand per gebruiker

$5/uur + $22/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Sonix beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (21 beoordelingen)

4.7/5 (21 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (117 beoordelingen)

6. Transcriptor

via Transcriptor Transkriptor is een AI-transcriptieservice met een nauwkeurigheid tot 99%. Upload bestanden van verschillende bronnen, waaronder YouTube, Google Drive en zelfs WhatsApp.

Net als bij de meeste tools kun je samenwerken met je team in de editor van het platform en je transcript exporteren in TXT-, DOCX- en SRT-formaten.

Wat Transkriptor onderscheidt van de rest is het ondersteunen van meer dan 100 talen. Dit maakt het ideaal voor bedrijven en makers van content die een internationaal publiek willen bereiken.

Transkriptor beste functies

Transcripts organiseren in mappen

Automatisch verschillende sprekers detecteren en spreker tags bewerken

Transcripts aanpassen door de grootte van alinea's op te geven, segmenten met dezelfde spreker samen te voegen en tijdstempels en namen van sprekers toe te voegen

AI instellenschrijfassistent om automatisch vergaderingen van Zoom, Google Meet en Microsoft Teams bij te wonen, op te nemen en te transcriberen

Transcriptiebeperkingen

Beperkte exportmogelijkheden in vergelijking met andere tools

Moeite met het herkennen van complexe woorden en gefluisterde spraak

Prijzen van Transkriptor

Lite: $9,99/maand (5 uur)

$9,99/maand (5 uur) Premium: $24.99/maand (40 uur)

$24.99/maand (40 uur) Business: $30/maand per lid (50 uur)

$30/maand per lid (50 uur) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Transkriptor beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (27 beoordelingen)

4.7/5 (27 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (159 beoordelingen)

7. Vuurvliegjes

via Vuurvliegen.ai Fireflies.ai transcribeert, net als andere tools, audio en video content. De primaire rol is echter om te dienen als je assistent voor vergaderingen neemt uw vergaderingen op, transcribeert ze en vat ze samen.

Fireflies onderscheidt zich met analyses van vergaderingen (zoals spreektijd van de spreker, gebruik van opvulwoorden en spreek-luisterratio) voor het verbeteren van toekomstige vergaderingen. Het is de perfecte tool voor marketing-, verkoop- en productteams die hun communicatiestrategieën willen verfijnen om meer clients te sluiten. 🤝

Fireflies beste functies

MP3, MP4, WAV en M4A bestanden uploaden en transcripties exporteren in DOCX, CSV, PDF, SRT en JSON formats

Transcriberen van vergaderingen en bestanden in meer dan 60 talen

Slim zoeken om sprekers, vergaderonderwerpen en belangrijke details (zoals vragen en actie items) bij te houden

Integreer met meer dan 40 dialers, video conferencing, opslagruimte, CRM en projectmanagement tools

Fireflies beperkingen

Geen mobiele app

Ondersteunt slechts één taal per vergadering

Transcripties kunnen niet worden vertaald in andere talen

Fireflies prijzen

Gratis

Pro: $18/maand per zetel

$18/maand per zetel Business: $29/maand per zetel

$29/maand per zetel Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Vuurvliegen beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (85 beoordelingen)

4.5/5 (85 beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (5 beoordelingen)

8. Verbit

via Verbit Verbit gebruikt zowel AI als menselijke experts om nauwkeurige transcriptie, ondertiteling, audiobeschrijving en vertaaldiensten te leveren. Nadat de AI de eerste concepten heeft gemaakt, maakt het gebruik van een netwerk van meer dan 5000 professionele transcribenten om ze te proeflezen en te bewerken. ✍️

Hoewel het platform een breed bereik heeft, werkt het het beste voor teams in het hoger onderwijs, de juridische sector en de media-industrie.

Verbit beste functies

Genereer nauwkeurige transcripties, zelfs met ruisende audio

Ontvang live bijschriften en transcripties voor virtuele gebeurtenissen op platforms zoals Zoom en Webex

Ontvang transcripties in TXT, DOCX, PDF, CSV en JSON formats

Integreer met meer dan 20 externe apps, waaronder Blackboard, Canvas en Kaltura

Verbit beperkingen

Ondersteunt alleen Engels en Spaans

Geen woordmarkering tijdens het afspelen

Verbit prijzen

Neem contact op voor prijzen

Verbit beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (55 beoordelingen)

4.3/5 (55 beoordelingen) Capterra: 5.0/5 (1 beoordeling)

9. Scribie

via Scribie Scribie is een andere transcriptiesoftware die AI en menselijke intelligentie combineert om transcripties te produceren met een indrukwekkende nauwkeurigheid van 99%+. Je kunt transcripties bewerken met de online editor en zonder extra kosten revisies aanvragen. Deze toewijding aan kwaliteit heeft hen het vertrouwen opgeleverd van industriereuzen zoals Google, Amazon, PayPal en Airbnb.

Scribie beste functies

Upload bestanden van je computer, YouTube, Google Drive, Dropbox en OneDrive

Transcribeer bestanden in meer dan 25 formaten waaronder MP3, MP4 en FLAC

Ontvang je transcripties sneller omdat de doorlooptijd ook weekends en feestdagen omvat

Pas transcripties aan met strikte verbatim, tijdstempels en spoedtranscriptieservice

Scribie beperkingen

Ondersteunt alleen Engels

Navigeren op het platform kan verwarrend zijn voor nieuwelingen

Scribie prijzen

$1,25 per audiominuut

Scribie beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (3 recensies)

4.7/5 (3 recensies) Capterra: 4.5/5 (2 beoordelingen)

10. Nova A.I.

via Nova A.I. Nova A.I. is een gebruiksvriendelijk hulpprogramma waarmee je ondertitels aan video's kunt toevoegen. Upload video's van je computer of importeer ze van YouTube of TikTok. Gebruik de functie voor automatische ondertiteling om ondertitels te genereren met een nauwkeurigheid tot 96%. Indien nodig kunt u handmatig ondertitels typen of een geüpload ondertitelbestand bewerken.

Deze functies maken Nova A.I. ideaal voor makers van content en videomarketeers die boeiende video's willen maken en een breder publiek willen bereiken. 🌍

Nova A.I. beste functies

Ondertitels vertalen in meer dan 100 talen en accenten

Ondertitels opmaken door lettertype, grootte, kleur en letterafstand aan te passen

Video's bewerken door meerdere clips, overgangen en interactieve elementen toe te voegen, zoals callouts en emoji's

Voeg permanente ondertitels toe aan de video of download ze afzonderlijk als een SRT- of TXT-bestand

Nova A.I. beperkingen

Geen controle over afspeelsnelheid

Kan geen maximum aantal regels of tekens voor ondertitels opgeven

Nova A.I. prijzen

Gratis

Basis: $10/maand (150 mins)

$10/maand (150 mins) Pro: $18/maand (300 mins)

$18/maand (300 mins) Business: $55/maand (900 mins)

Nova A.I. beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: 5.0/5 (1 beoordeling)

Uw transcriptietool koppelen met andere AI-tools zoals ClickUp verhoogt uw algehele productiviteit, vooral in een team. Dus terwijl u werkt aan transcriptie en het aanmaken van content, zorgt ClickUp ervoor dat u moeiteloos uw documenten beheert en projecten als een pro.

ClickUp AI functies maken het eenvoudig voor marketing teams om snel belangrijke documenten zoals een case study te produceren ClickUp AI is een AI-schrijfprogramma voor brainstormen, opstellen en verfijnen van content waarbij grammatica- en spelfouten worden geëlimineerd.

Maak aangepaste prompts vanuit het niets of kies uit meer dan 100 sjablonen voor verschillende afdelingen. In het gedeelte Verkoop kun je bijvoorbeeld een promptsjabloon selecteren om aantekeningen van vergaderingen samen te vatten, mogelijke oplossingen te bedenken en na een vergadering follow-ups naar prospects te bellen of e-mailen.

Vat aantekeningen van vergaderingen in seconden samen met ClickUp AI

Naast schrijven, ClickUp AI draait tekst (zoals aantekeningen van vergaderingen) in taken in ClickUp-taak . Deze taken kunnen worden georganiseerd en bijgehouden met functies voor projectmanagement, zoals aangepaste velden, statussen en weergaven. En met ClickUp Automatiseringen elimineert u repetitieve handelingen zoals het toewijzen van taken aan teamleden, het instellen van prioriteiten en het toevoegen van deadlines. ⏰

ClickUp beste functies

Toegang tot 1000+ gratis sjablonen zoals deSjabloon voor werkomvang audiotranscriptie om transcriptieprojecten en businessprocessen te beheren

Schriftelijke content vertalen in meer dan 10 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Arabisch en Chinees

Tekst samenvatten in je inbox,ClickUp Documententaakbeschrijvingen, opmerkingen en chatten met één klik

ClickUp verbinden met 100+ business apps zoals Slack, HubSpot, Grammarly en Zapier

Toegang tot ClickUp via het web, desktop en mobiele apparaten, en Chrome extensie

ClickUp beperkingen

Vertraagt bij grote projecten

Nieuwe gebruikers hebben tijd nodig om de uitgebreide functies te begrijpen

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/maand per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

Transcriberen met de snelheid van denken met de kracht van AI

Elk van deze AI-transcriptietools is ontworpen om uw spraak-naar-tekst workflows tot een fluitje van een cent te maken. Kies de juiste tool om fouten te voorkomen en tijd vrij te maken voor waardevolle taken.

Over taken gesproken, ClickUp-taak is de perfecte hulpmiddel voor projectmanagement om ervoor te zorgen dat u georganiseerd blijft en bovenop uw to-dos zit. Wanneer u ClickUp AI transcriptie combineert met ClickUp, weet u zeker dat u elk woord vastlegt, omzet in uitvoerbare taken en zorgt voor een naadloze uitvoering. 🦾 Probeer het Free Forever-abonnement van ClickUp en ontdek het zelf.