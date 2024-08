10 sjablonen voor stijlgidsen om uw merk te versterken

In de wereld van branding is consistentie behouden de sleutel. Als je dat niet doet, kan de visuele identiteit van je merk net zo grillig veranderen als de jurk van prinses Aurora in "Doornroosje", die op magische wijze van roze naar blauw verandert als je met je toverstokje zwaait. Hoewel het charmant is in sprookjes, zijn plotselinge transformaties een serieuze zorg voor elke merkmanager.

Door de kleuren, typografie, beelden en stem te definiëren, garandeert een merkstijlgids dat het uiterlijk van je merk uniform blijft, ongeacht wie het magische marketingstokje hanteert. 🪄

Voor het ontwikkelen van een merkstijlgids zijn echter aanzienlijke middelen nodig. Hier stappen sjablonen voor stijlgidsen in om een kostenvriendelijke oplossing te bieden, vooral voor kleine tot middelgrote bedrijven of startende ondernemingen.

In dit artikel behandelen we 10 gratis sjablonen voor merkrichtlijnen, stuk voor stuk zorgvuldig gemaakt om je content elke keer weer te laten knallen. Verdiep je in deze baanbrekende tools die je branding-toolkit een superboost zullen geven!

Wat is een sjabloon voor stijlgidsen?

Een stijlgids is het draaiboek van een merk waarin het volgende wordt beschreven visuele en tekstuele richtlijnen om consistentie op alle platforms te garanderen. Het is een centraal referentiepunt voor alle merkcommunicatie, essentieel voor het handhaven van een consistente merkidentiteit .

Veel sjablonen voor merkrichtlijnen dienen als een perfecte springplank voor het maken van een uitgebreide handleiding voor het merk. Het is een voorontworpen raamwerk dat de essentiële structuur biedt, inclusief plaatshouders voor vitale elementen zoals logo's, typografie, kleurenschema's en stemrichtlijnen. Merkmanagers kunnen een sjabloon voor een merkstijlgids gebruiken om te controleren of alle essentiële onderdelen zijn opgenomen, waardoor uniformiteit op verschillende platforms en media wordt bevorderd.

Wat maakt een sjabloon voor een goede merkrichtlijn?

Sjablonen voor stijlgidsen bevatten vaak best practices uit de sector, zodat merkmanagers zich kunnen aanpassen aan de huidige trends en standaarden op het gebied van ontwerp en toegankelijkheid. Hier zijn de functies die de beste sjablonen voor stijlgidsen delen:

Gebruiksgemak: Een goed sjabloon is gebruiksvriendelijk, zodat mensen met verschillende niveaus van designexpertise het effectief kunnen begrijpen en gebruiken

Een goed sjabloon is gebruiksvriendelijk, zodat mensen met verschillende niveaus van designexpertise het effectief kunnen begrijpen en gebruiken Aanpassing: Een sjabloon moet ook flexibiliteit bieden en tegelijkertijd een kant-en-klare structuur bieden. Merkmanagers kunnen de sjabloon aanpassen aan de specifieke behoeften en het unieke karakter van hun merk, waardoor creativiteit binnen een gedefinieerd kader mogelijk is

Een sjabloon moet ook flexibiliteit bieden en tegelijkertijd een kant-en-klare structuur bieden. Merkmanagers kunnen de sjabloon aanpassen aan de specifieke behoeften en het unieke karakter van hun merk, waardoor creativiteit binnen een gedefinieerd kader mogelijk is Visuele richtlijnen: Het toevoegen van voorbeelden en visuals maakt de gids toegankelijker. Visuele hulpmiddelen zoals grafieken, diagrammen en afbeeldingen kunnen helpen illustreren hoe elementen gebruikt moeten worden

Het toevoegen van voorbeelden en visuals maakt de gids toegankelijker. Visuele hulpmiddelen zoals grafieken, diagrammen en afbeeldingen kunnen helpen illustreren hoe elementen gebruikt moeten worden Integraties: Sommige sjablonen hebben functies die integratie met andere sjablonen mogelijk makenbeheertools voor merkactivazodat wijzigingen naadloos worden doorgevoerd op alle platforms

Sommige sjablonen hebben functies die integratie met andere sjablonen mogelijk makenbeheertools voor merkactivazodat wijzigingen naadloos worden doorgevoerd op alle platforms Versiebeheer: Als er updates van de merkrichtlijnen nodig zijn, voorziet een transparant versiebeheersysteem iedereen van de meest actuele merkgids

10 sjablonen voor professionele merkrichtlijnen voor gebruik in 2024

We hebben gezien dat een sjabloon voor een stijlgids je snelkoppeling kan zijn naar merksucces, maar hoe vind je de juiste? 🤔

Of je nu een bedrijf wilt rebranden, een nieuw merk wilt lanceren of de ontwerpen van je team wilt standaardiseren, we hebben deze lijst met 10 geweldige sjablonen voor stijlgidsen zorgvuldig samengesteld. Duik erin en vind de sjabloon die voor jou op maat is gemaakt!

1. ClickUp stijlgids sjabloon

Deel meerdere stijlgidsen binnen één ClickUp document met behulp van subpagina's

De ClickUp stijlgids sjabloon is ontworpen als een-stop-shop voor het organiseren, bijhouden en beheren van alle essentiële merkelementen, zoals stemgeluid, logo's en kleuren. 🎨

Het is het perfecte hulpmiddel voor bedrijven die een herkenbare en harmonieuze merkuitstraling willen creëren. De sleutel functies zijn onder andere:

Bijhouden van de voortgang van elke branding asset met Custom Statuses

Gemakkelijk visualiseren en beheren van merkattributen met Aangepaste velden

Merkactiva gemakkelijker bijhouden met Hulpmiddelen voor projectmanagement zoals geneste subtaken en prioriteit labels

zoals geneste subtaken en prioriteit labels Aangepaste weergaven zoals Lijst, Gantt, Werklast, Kalender en meer

Het sjabloon vereenvoudigt het proces van het maken van je eigen stijlgids en comprimeert het in slechts een paar eenvoudige stappen. Als je eenmaal een duidelijke visie hebt op de boodschap van je merk, verzamel dan de essentiële elementen zoals logo's, lettertypes en andere middelen die het teken van je merk vertegenwoordigen.

De laatste stap is het delen van deze gids met je team, zodat elk lid van het team begrijpt hoe de gids op de juiste manier gebruikt moet worden.

2. ClickUp sjabloon Stijlgids maken

Merkgerelateerde taken en verzoeken bijhouden in een ClickUp-taaklijst

Het creëren van een merkidentiteit is een complex en veelzijdig proces, maar toch is het precies op dit gebied dat de ClickUp sjabloon stijlgids maken blinkt uit. Dit sjabloon is gestructureerd rond een strategisch pad van 4 statussen en leidt u door elke essentiële fase van het maken van uw stijlgids.

De reis begint met de "Nog te doen" status, waarbij u prioriteit geeft aan taken en de basis legt. U kunt toegewezen personen toevoegen, inspanningsniveaus opgeven en deadlines definiëren, zodat iedereen zijn rol kent en de complexiteit van elke opdracht.

Als je naar de status "In uitvoering" gaat, komen de aangepaste velden van het sjabloon in beeld, zoals complexiteitsniveau en voltooiingspercentage. Voeg opmerkingen toe om aanwijzingen te verduidelijken, de voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat alles in lijn is met het teken van het merk. De lijstweergave van taken is een grote hulp in deze fase en biedt een georganiseerd overzicht van de lopende taken.

Wanneer de status verandert in "Goedkeuring", zorgen de aangepaste velden voor een gestroomlijnd proces van checks and balances. De weergave Creatieproces wordt hier essentieel en begeleidt de stapsgewijze verfijning van elk merkelement.

Tot slot, wanneer je de status "Voltooid" hebt bereikt, kun je terugkijken op de reis via de weergave Gantt, waarbij je de tijdlijn visualiseert en ziet hoe alles naadloos op elkaar aansloot.

3. ClickUp Logo Stijlgids Sjabloon

Voeg het logo van uw merk, de kleuren van uw merk, aangepaste pictogrammen en meer toe in een deelbaar ClickUp Document

Het ontwerpen van een consistent en herkenbaar logo is cruciaal voor de visuele merkintegriteit. Gebouwd rond een flexibele werkstroom, de ClickUp Logo Stijlgids sjabloon helpt u de hoeksteen te bouwen van een uniform en krachtig merkimago.

Begin met het verzamelen van al uw logo-activa, zorg ervoor dat u elke vector en alternatieve versie bij de hand hebt. U kunt alle aspecten van uw logo categoriseren en beheren, van waarden voor kleur tot grootte en ruimte.

Vervolgens stelt u de richtlijnen op voor hoe en wanneer u elke versie van het logo gebruikt, waarbij u regels definieert zoals kleur, maximale grootte en andere specifieke beperkingen. Je kunt in het sjabloon taken aanmaken om deze regels te verwoorden, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle belanghebbenden.

Door voorbeelden op te nemen van het gebruik van uw logo in verschillende contexten, kunt u de merkuniformiteit behouden. Gebruik de weergave Kalender om mock-ups te visualiseren en het abonnement van uw logo op verschillende platforms te plannen. 📅

Detailbeschrijving en documentatie van uw logo komen hierna. Hier kun je aangepaste velden gebruiken om elke nuance van je logo vast te leggen, van het lettertype tot de kleuren.

Maar dat is nog niet alles, mensen! U kunt (en moet) de gids voortdurend controleren en analyseren, regelmatig vergaderingen houden om de voortgang te bespreken en notificaties instellen om op de hoogte te blijven, allemaal binnen ClickUp!

4. ClickUp Project Stijlgids Sjabloon

Breng alle leden van het team en externe partners op dezelfde pagina met een project Documenten

De ClickUp project stijlgids sjabloon helpt u alle bepalende merkelementen voor een project te verzamelen door middel van de ClickUp Documenten functie. Op die manier kunt u een centraal referentiepunt creëren dat gemakkelijk toegankelijk is voor uw team.

De verzameling elementen dient als startpunt voor een interactief proces. Met behulp van de weergave Board kun je Instances verzamelen voor het toepassen van kleurcodes, lettertypes, groottes en logospecificaties. Zet vervolgens abstracte concepten om in tastbare, bruikbare richtlijnen.

Met de functies voor projectmanagement van ClickUp kunt u concrete Taken toewijzen en richtlijnen ontwikkelen om een consistent gebruik van de merkelementen van uw project te garanderen. Dit versterkt de identiteit op alle platforms.

Het delen van de stijlgids is net zo naadloos als het aanmaken ervan. De intuïtieve deelopties van ClickUp houden alle leden van het team op de hoogte en op één lijn met de visuele essentie van het project.

Het ClickUp Project Stijlgids sjabloon gaat verder dan alleen het organiseren van uw merkelementen - het brengt een samenhangend en consistent beeld tot leven. Of u nu websites bouwt, logo's ontwerpen het bijwerken van social media accounts of het produceren van marketingmateriaal, deze sjabloon is het steen van een uniforme en professionele merkidentiteit.

5. ClickUp sjabloon voor merkboek

Schets de waarden, doelen, merkstem en meer van uw organisatie met een sjabloon voor een merkboek in ClickUp

Stel uw merk voor als een persoon. Zie het als iemand die je zou herkennen in een menigte, iemand met een eigen stijl en manier van praten. Het heeft een unieke persoonlijkheid, een duidelijke stem, een herkenbaar gezicht en een verhaal waar mensen begrijpend mee knikken. Maar hoe kun je garanderen dat iedereen in je team de taal van je merk correct en consistent spreekt?

Maak kennis met de ClickUp sjabloon voor merkboek uw digitale auteur die u helpt het verhaal van uw merk te vertellen en uw team begeleidt bij de coherente weergave ervan. 📖

Schets eerst het teken van uw merk, definieer het uiterlijk en de instelling voor het verhaal dat zich ontvouwt. Met de ClickUp Docs kunt u logo's, lettertypes, kleuren en andere visuele middelen samenstellen.

Nu u de bouwstenen hebt, is het tijd om de regels in te stellen. Maak duidelijke richtlijnen, zoals hoe een logo op verschillende onderdelen moet worden gebruikt.

6. ClickUp Merk Stijlrichtlijnen Whiteboard Sjabloon

Deel ontwerpelementen en voorbeelden uit het echte leven voor het gebruik van merkactiva op een ClickUp Whiteboard

Met de ClickUp merkrichtlijnen Whiteboard sjabloon creativiteit en organisatie komen samen en ideeën worden omgezet in concrete merkrichtlijnen.

Begin met het vullen van uw Whiteboard met bedrijfsgegevens en missie. Voeg logo's, lettertypes, kleuren en andere grafische insecten toe aan elk bedrijfsmiddel van je merk. Vorm vervolgens de regels van de wereld van je merk in een lijst met Do's en Don'ts. Mogelijkheden voor tijdsregistratie, tags en waarschuwingen voor afhankelijkheid zullen je helpen om de merkrichtlijnen te bewaken. ⏱️

Je kunt taken gebruiken om elk onderdeel te beoordelen en te verfijnen. Aanpassingen kunnen bestaan uit het aanpassen van kleuren om specifieke emoties op te roepen, het wijzigen van lettertypes om de leesbaarheid te verbeteren of het herformuleren van richtlijnen om de intentie te verduidelijken.

Wat dit visueel aantrekkelijke sjabloon echt magisch maakt, is zijn inclusiviteit. Nieuwe medewerkers vinden snel hun weg in dit creatieve landschap en begrijpen gemakkelijk de look en waarden van je merk. Je stijlgids wordt een galerij waar belanghebbenden doorheen kunnen lopen, brainstormen, discussiëren en de middelen beter afstemmen op je merk.

7. ClickUp huisstijl sjabloon

Gebruik het sjabloon voor ClickUp merkrichtlijnen om uw merkkit en merkregels te delen

Samenwerking is de sleutel tot het smeden van een merkidentiteit die aanslaat bij de markt. Naast uw team omvat deze samenwerking ook cruciale input van klanten, zodat uw merk aansluit bij hun percepties en verwachtingen. 👥

De ClickUp huisstijl sjabloon is een krachtig platform voor deze gezamenlijke inspanning. Het is meer dan alleen een ontwerpkader, het is een compleet project sjabloon dat u helpt uw merk vorm te geven door:

De visuals te definiëren Het creëren van effectieve boodschappen Duidelijke doelen en objectieven instellen

Je team kan de functie Documenten gebruiken om ideeën te brainstormen over de persoonlijkheid van het merk, waarbij je de unieke geest definieert die je wilt overbrengen. Met de weergave Raad van Bestuur kun je de kernwaarden van je merk vastleggen door taken toe te wijzen aan leden van het team om ervoor te zorgen dat deze waarden worden weerspiegeld in het ontwerp.

Plannen is net zo belangrijk als creativiteit en samenwerking. De Gantt grafiek in ClickUp stelt u in staat om een abonnement nemen op het ontwerpproces nauwkeurig, stel mijlpalen in en bepaal wanneer elk onderdeel van de identiteit van je merk voltooid moet zijn.

8. ClickUp branding sjabloon

Gebruik deze sjabloon om uw merkinitiatieven te organiseren en een eenvoudig proces op te bouwen voor interne of externe bronnen om op de hoogte te blijven

Branding is de unieke stem, het verhaal en de visuele vingerafdruk die een bedrijf naar de wereld communiceert. Je moet het consistent houden om een klik te hebben met mensen en je te onderscheiden van de massa.

De ClickUp sjabloon voor branding vereenvoudigt dit ingewikkelde proces, zodat u uw merkprojecten efficiënt en creatief kunt beheren. Bedrijven kunnen hiermee de stijl definiëren, een uniforme boodschap ontwikkelen en een bibliotheek van middelen opbouwen om de merkconsistentie te behouden. 🏷️

Hoe ga je aan de slag met dit veelzijdige sjabloon? Eerst moet je beslissen over de identiteit en de stem van je merk. Vervolgens kun je taken aanmaken voor visuele middelen zoals het ontwerp van een logo en de selectie van kleuren. Gebruik terugkerende opdrachten om ervoor te zorgen dat je merk met je bedrijf en trends meegroeit.

De aangepaste functies van het sjabloon zijn de reden waarom het zo effectief is. Aangepaste statussen helpen bij het bewaken van de voortgang van elk brandingelement, aangepaste velden maken het mogelijk om belangrijke informatie met betrekking tot brandingprojecten op te slaan en aangepaste weergaven bieden meerdere weergaveconfiguraties om informatie netjes georganiseerd te houden.

Bovendien maken verbeterde projectmanagementmogelijkheden zoals tijdsregistratie, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mails dit sjabloon tot een alles-in-één oplossing voor het creëren van een merk.

9. ClickUp sjabloon voor merklanceringsplan

Voltooi de lancering van uw merk door ervoor te zorgen dat elke Taak op tijd wordt voltooid met ClickUp Brand Launch Plan Sjabloon

De ClickUp sjabloon voor merklanceringsplan is uw copiloot in het spannende avontuur van de lancering van een nieuw merk. Het helpt u alle details van het abonnement te regelen, dingen op een rijtje te zetten en het merk daadwerkelijk van de grond te krijgen. ✈️

Dit sjabloon biedt alles wat nodig is voor een succesvolle grote onthulling, inclusief:

Een nauwkeurige tijdlijn maken Organiseren en bijhouden van essentiële taken Alle belanghebbenden afstemmen op de benodigde middelen en deadlines

Om de sjabloon te gebruiken, begint u met het definiëren van uw doelstellingen, het onderzoeken van uw markt en het maken van een gedetailleerde tijdlijn in de weergave Gantt Chart. Dit sjabloon is voorzien van functies om het plannen en monitoren te verbeteren. Aangepaste statussen en velden maken het mogelijk om elke stap in het proces nauwkeurig bij te houden, terwijl aangepaste velden u in staat stellen om uw project vanuit verschillende invalshoeken te benaderen voor een betere controle.

Gebruik de bordweergave om uw content ideeën en taken toewijzen aan leden van het team. ClickUp Automatiseringen optie stelt u in staat om automatische e-mailcampagnes te maken en berichten op sociale media voor naadloze en effectieve promoties.

Dashboards maken het bovendien gemakkelijk om uw voortgang bij te houden en bieden een overzicht van uw resultaten voor een triomfantelijke lancering.

10. ClickUp Rebranding Abonnement Sjabloon

Tijd voor een make-over? Schud de boel eens op met ClickUp Rebranding Plan Template

Rebranding is een complexe en uitdagende onderneming die gedetailleerde abonnementen en coördinatie vereist. Gelukkig is de ClickUp project sjabloon voor rebranding is ontworpen om precies dit proces te vereenvoudigen. ♻️

Van de instelling van de eerste doelen en de analyse van uw huidige merk tot de ontwikkeling van de nieuwe identiteit, de lancering en de bewaking van de resultaten, dit sjabloon helpt u bij het beheren van alle aspecten van de transformatie. Het nauwkeurige ontwerp houdt uw team gefocust en stemt elke fase van het project af op uw doelen.

Het sjabloon bevat sleutelelementen die de reis soepel laten verlopen. Aangepaste velden zoals In uitvoering en Interne beoordeling zorgen voor gedetailleerd bijhouden van elke fase, terwijl Aangepaste velden een effectieve manier bieden om taken te beheren en het project te visualiseren. Bovendien verbeteren functies voor projectmanagement zoals waarschuwingen voor afhankelijkheid, tijdsregistratie en opmerkingen de algehele traceermogelijkheden.

U kunt ook een Gantt Grafiek maken om de voortgang bij te houden, mijlpalen gebruiken om de marketingcampagne in de gaten te houden en resultaten te controleren met behulp van Dashboards.

Door middel van naadloze samenwerking, voortdurende updates, regelmatige vergaderingen en analyse van maximale productiviteit leidt dit sjabloon u naar een succesvolle rebranding, waarbij alle belanghebbenden worden gesynchroniseerd en het proces gestroomlijnd en effectief blijft.

Begin uw merkreis met ClickUp's stijlgids sjablonen

Navigeren door de complexiteit van merkbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest, dankzij deze 10 innovatieve ClickUp sjablonen . Van logo's tot volledige merkboeken, hier vindt u het juiste stappenplan voor uw merkontwikkeling, aangepast aan uw unieke behoeften.

Of je nu een pro bent op het gebied van branding of net begint, kies een gratis sjabloon voor een stijlgids uit onze lijst en zet je bedrijf op een goed gestructureerde weg naar succes! 🛣️